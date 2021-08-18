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Новейший боевой модуль «Охотник» с лазерным дальномером и системой стабилизации пошёл в серию

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В России начато серийное производство новейшего боевого модуля для бронетехники. Речь идёт о БМ «Охотник», разработанном в НПО «Электромашина».


Новейший боевой модуль к настоящему моменту прошёл все необходимые испытания. Сам модуль будет продемонстрированы в ходе представительного международного форума «Армия-2021».

Не так давно пять БМ «Охотник» были направлены на завод «Ремдизель», где осуществляется их установка на отечественные бронемашины «Тайфун-К».

Разработчик указывает на то, что боевой модуль представляет собой стабилизированную дистанционно управляемую платформу (СДУП), которая может использоваться в различных родах войск.



Стоит отметить, что пять бронемашин «Тайфун-К» (53949) с установленными на них боевыми модулями «Охотник» демонстрировались во время Парада Победы в Москве на Красной площади в 2020 году.

Новые модули получили определённые усовершенствования, включая российский пулемёт, который специально создавался для роботизированных систем.

По словам замгенерального директора челябинского АО «НПО «Электромашина» Ивана Королькова, эффективность поражения целей «Охотников» после усовершенствования боевого модуля выросла примерно на 30 процентов.

Известно, что БМ «Охотник» помимо бронемашин «Тайфун-К» будет устанавливаться на машину от УКБТМ (Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения) и на другую технику. Это говорит о высокой универсальности модуля.

Представлены некоторые характеристики БМ «Охотник». Так, модуль может использоваться стрелком дистанционно – с защищённого места.



«Охотник» оснащается системой тепловизионного наблюдения, встроенной диагностикой неисправности, счётчиком-индикатором патронов, гироскопом стабилизации прицела и самого оружия, а также лазерным дальномером.

Поражение целей в формате прицельной стрельбы можно осуществлять при движении машины на скорости до 30 км/ч, при этом дистанция до цели – 1000 м. Боекомплект БМ – 250 боеприпасов, общий боезапас – до тысячи патронов.
Использованы фотографии:
НПО «Электромашина»
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16 комментариев
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 12:11
    +1
    Что-то я не понял, Говорили и писали что этот комплекс был принят на вооружение в 2019г. А в этой статье говориться что только в этом году начинается его производство? Или это будет модернизированный комплекс. Раз так по пожелаем побыстрее и побольше их в войсках.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 12:17
      +5
      Цитата: Borik
      Что-то я не понял, Говорили и писали что этот комплекс был принят на вооружение в 2019г. А в этой статье говориться что только в этом году начинается его производство? Или это будет модернизированный комплекс.

      Начато серийное производство. Усовершенствованных БМ. До этого были единичные "базовые версии"
      1. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 12:59
        +1
        Вот смотрю на первое фото к статье, и приходит мне на ум, что ставится данный модуль не только на бронетехнику.
        Он, судя по всему, может работать как автоматическая турель, на которой сохранены органы управления человеком - рукоятки и гашетки на месте, а стоит модуль на треноге. Может, модернизация была и в этом тоже? В ранних версиях он смотрится иным образом, только на бронетехнике.

        И это хорошо! Такой страж не спит, врага на опасном направлении не пропустит ни днем, ни ночью. Зубастая камера наблюдения... А если сеть таких на границе? Ходили слухи, что у Южной Кореи нечто подобное уже давно размещено на вышках.
        Для формирования крепких линий обороны - это прекрасная опция, особенно пограничники бы оценили!
        1. Гюнтер
          Гюнтер Сегодня, 13:22
          +1
          Цитата: RealPilot
          ...Такой страж не спит, врага на опасном направлении не пропустит ни днем, ни ночью. Зубастая камера наблюдения... А если сеть таких на границе?

          да, так и есть, незаменимая вещь на границе в довесок к минным полям, особенно на для наших в таджикистане.
          вот такое и нашим гражданам в Новороссии.
  2. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:24
    +3
    Дали бы другое название. А то охотник у нас есть - С-70 «Охотник»
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 12:52
      +1
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Дали бы другое название. А то охотник у нас есть - С-70 «Охотник»

      а ещё есть БПЛА "Орион"
      тёзка которого, если верить мифологии, был всем охотникам охотник ))
      1. vargo
        vargo Сегодня, 14:07
        0
        Пока не занято "Охотник на охотников", "Охотничий", "Система Охота", "ОХО-та") Есть куда развивать подобные системы winked
  3. lucul
    lucul Сегодня, 12:26
    +2
    Представлены некоторые характеристики БМ «Охотник». Так, модуль может использоваться стрелком дистанционно – с защищённого места.

    Почему может ? Это и должен быть основной режим сегодня .
    Потому как
    «Охотник» оснащается системой тепловизионного наблюдения, а также лазерным дальномером.

    Будут поэффективней просто человеческих глаз .
  4. bairat
    bairat Сегодня, 12:27
    -2
    Как всегда в СССР/РФ, все засекречено. Какой пулемет, каких боеприпасов 250 шт? Все сам, ручками, на вражеских сайтах подробности узнаем))
  5. Гиперион
    Гиперион Сегодня, 12:29
    +9
    Почему бы в статье не указать, что в модуле используется пулемёт "Корд" 12.7 мм.? Только без характерного дульного тормоза. Ведь калибр и название пулемёта это важная характеристика, не так ли?
    Не спорю, может на ВО есть люди в теме и с намётанным глазом, но вот лично мне пришлось после прочтения данной статьи лезть в другие источники, чтобы узнать, что за пулемет используется.
  6. БАРХАН
    БАРХАН Сегодня, 12:47
    0
    Перезаряжать как?Вылезать под пули?
  7. DKuznecov
    DKuznecov Сегодня, 13:33
    0
    Судя по насадке на стволе, у нас НАКОНЕЦ-ТО
    появится программируемый подрыв ?
    Слава Богу, а то даже перед турками неудобно.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 14:31
      0
      Какой ещё программируемый подрыв для калибра 12.7 ?
  8. Барбарис25
    Барбарис25 Сегодня, 13:37
    0
    12,7 конечно круто..но когда 23 мм поставят?
    1. vargo
      vargo Сегодня, 14:10
      0
      Тогда когда вы подготовите комментарии про необходимость 30мм ;)
    2. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 14:27
      0
      Уже
      поставили 30 миллиметровый