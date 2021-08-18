Новейший боевой модуль «Охотник» с лазерным дальномером и системой стабилизации пошёл в серию

В России начато серийное производство новейшего боевого модуля для бронетехники. Речь идёт о БМ «Охотник», разработанном в НПО «Электромашина».
Новейший боевой модуль к настоящему моменту прошёл все необходимые испытания. Сам модуль будет продемонстрированы в ходе представительного международного форума «Армия-2021».
Не так давно пять БМ «Охотник» были направлены на завод «Ремдизель», где осуществляется их установка на отечественные бронемашины «Тайфун-К».
Разработчик указывает на то, что боевой модуль представляет собой стабилизированную дистанционно управляемую платформу (СДУП), которая может использоваться в различных родах войск.
Стоит отметить, что пять бронемашин «Тайфун-К» (53949) с установленными на них боевыми модулями «Охотник» демонстрировались во время Парада Победы в Москве на Красной площади в 2020 году.
Новые модули получили определённые усовершенствования, включая российский пулемёт, который специально создавался для роботизированных систем.
По словам замгенерального директора челябинского АО «НПО «Электромашина» Ивана Королькова, эффективность поражения целей «Охотников» после усовершенствования боевого модуля выросла примерно на 30 процентов.
Известно, что БМ «Охотник» помимо бронемашин «Тайфун-К» будет устанавливаться на машину от УКБТМ (Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения) и на другую технику. Это говорит о высокой универсальности модуля.
Представлены некоторые характеристики БМ «Охотник». Так, модуль может использоваться стрелком дистанционно – с защищённого места.
«Охотник» оснащается системой тепловизионного наблюдения, встроенной диагностикой неисправности, счётчиком-индикатором патронов, гироскопом стабилизации прицела и самого оружия, а также лазерным дальномером.
Поражение целей в формате прицельной стрельбы можно осуществлять при движении машины на скорости до 30 км/ч, при этом дистанция до цели – 1000 м. Боекомплект БМ – 250 боеприпасов, общий боезапас – до тысячи патронов.