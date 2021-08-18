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Министр обороны анонсировал подписание ряда новых контрактов на поставку военной техники и вооружений

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Глава российского Минобороны Сергей Шойгу анонсировал подписание военным ведомством сразу нескольких десятков новых контрактов на поставку военной техники и вооружений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.


Российское военное ведомство планирует подписать 45 новых контрактов в рамках государственного оборонного заказа на общую сумму 500 млрд. рублей. Основная масса соглашений будет подписана в рамках военно-технического форума "Армия-2021".

В частности, по словам министра обороны, будут подписаны контракты на поставку в войска систем дистанционного минирования. Шойгу не пояснил о каких системах именно идет речь, но можно предположить, что о "Земледелии", завершающей госиспытания. Еще один контракт предусматривает поставку тяжелых огнеметных систем, вероятней всего "Тосочка", поскольку ранее была анонсирована поставка именно этих ТОС.

Запланировано подписание нового контракта на поставку танков Т-90М, а также проведения модернизации Т-90 до уровня Т-90М. Кроме того, Сухопутные войска получат новые артиллерийские системы и спецтехнику.

Не будут обойден вниманием и флот. Планируется подписание нового контракта на строительство тральщиков и разведывательных кораблей. Опять же без пояснений, но ждать уже осталось недолго, подробности появятся после заключения соглашений.

Для повышения боеспособности ВКС будет заключен ряд контрактов на модернизацию боевых самолетов и новые контракты на их поставку. Ну и высокоточное оружие. В этой области также будет подписан ряд соглашений.

Форум "Армия-2021" стартует 22 и завершится 28 августа. Пройдет он в подмосковной Кубинке.
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39 комментариев
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  1. Yarasa
    Yarasa Сегодня, 12:31
    -15
    Это жесть конечно!!! Автор ролика Российский эксперт, он молодец!!!
    1. Yarasa
      Yarasa Сегодня, 12:38
      -13
      Пора Азербайджану закупится Израильского вооружения. По ходу на носу новая война. Ну чтож Азербайджан готов!!! Парк трофеев в Баку придётся увеличить на несколько гектаров.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 12:47
        +7
        Цитата: Yarasa
        Парк трофеев в Баку придётся увеличить на несколько гектаров.

        А причем наша новость к Азербайджану? И не хвались на рать идучи, хвались с рати возвращаюсь...
        То, что Вам сдали БЕЗ БОЯ и ПО ДОГОВОРЕННОСТИ, это конечно победа, но такая.... с "душком".
        А так то опыт потери большой части территории у вас уже есть
        1. Yarasa
          Yarasa Сегодня, 13:13
          -9
          Цитата: svp67
          А причем наша новость к Азербайджану?

          потому что среди этих поставок есть поставки в Армению.

          Цитата: OrangeBigg
          Мы же не возмущаемся что Турция вопреки России поставляет Украине беспилотники.

          Во 1-ых мы не Турция а Азербайджан. А во 2-ых мы не возмущаемся, это я возмущаюсь . это моё личное мнение. Наш президент говорит придётся опять принуждать к миру. Главное что он решает а не я.
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 13:57
            +1
            Цитата: Yarasa
            потому что среди этих поставок есть поставки в Армению.

            Наш союзник и что? Вы вон у Турции оружие берете и что?
            1. Yarasa
              Yarasa Сегодня, 14:00
              +2
              Цитата: svp67
              Наш союзник и что?

              Да нет ничего) Хороший у Вас союзник. Ничего не скажешь. Далеко пойдете с таким союзником)))))

              1. svp67
                svp67 Сегодня, 14:01
                +3
                Цитата: Yarasa
                Далеко пойдете с таким союзником)))))

                Это уже наше дело куда идти...Вы свой путь не потеряете, а то быстро станете областью Османской империи
        2. Yarasa
          Yarasa Сегодня, 13:23
          -8
          Цитата: svp67
          А так то опыт потери большой части территории у вас уже есть

          потери были, не спорю. но Азербайджан уже не та страна чьи земли могут кто-то забрать. а Вам желаю всегда таких союзников как армяне. Удачи.

          Если будет война не дай Бог, посмотрим кто потеряет земли!!! а миротворцы на 5 лет а может и меньше, они свои функции не выполняют а вежливо просить уйти мы умеем, если не забыли про Габалу с РЛС.
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 14:00
            +2
            Цитата: Yarasa
            потери были, не спорю. но Азербайджан уже не та страна чьи земли могут кто-то забрать.

            Когда вы теряли территорию, на стороне Армении воевало много добровольцев из России. В этой же войне их не было, но если, что можете получить "удовольствие" от знакомства с "творчеством Вагнера"... От этого "удовольствия" даже турки отказываются
            1. Yarasa
              Yarasa Сегодня, 14:02
              0
              Цитата: svp67
              но если, что можете получить "удовольствие" от знакомства с "творчеством Вагнера"

              Уж поверьте в этом случае пол Сирии и Ирака и Пакистана также будут присутствовать и во всей красе почувствуют это "удовольствие" от знакомства с этими людьми. Уж Асад знает не понаслышке.
              90-ые годы ушли. Сейчас всё координально изменилось.
              1. svp67
                svp67 Сегодня, 14:04
                +1
                Цитата: Yarasa
                Уж поверьте в этом случае пол Сирии и Ирака и Пакистана также будут присутствовать и во всей красе почувствуют это "удовольствие" от знакомства с этими людьми. Уж Асад знает не понаслышке.

                Но Асад так же знает в лицо тех, кто быстро приструнил всю эту "шоблу" и сохранил ему власть... Разберемся и с этим
                1. Yarasa
                  Yarasa Сегодня, 14:08
                  0
                  Цитата: svp67
                  Но Асад так же знает в лицо тех, кто быстро приструнил всю эту "шоблу" и сохранил ему власть... Разберемся и с этим

                  Ради этих?

                  Удачи))
                  1. svp67
                    svp67 Сегодня, 14:11
                    +1
                    Цитата: Yarasa
                    Ради этих?

                    Вы совсем...Ради России. Не зря много веков назад она пришла на берега Хвалынского (Каспийского) моря и на Кавказ.
                    1. Yarasa
                      Yarasa Сегодня, 14:15
                      0
                      Цитата: svp67
                      Вы совсем...Ради России. Не зря много веков назад она пришла на берега Хвалынского (Каспийского) моря и на Кавказ.

                      Спасибо за честность!!! Теперь всё встало на свои места.
            2. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 14:07
              +2
              Цитата: svp67
              Когда вы теряли территорию, на стороне Армении воевало много добровольцев из России.

              И не только из России, но и других Союзных республик, а сейчас на стороне Армении таковых не было.
              1. Yarasa
                Yarasa Сегодня, 14:09
                0
                Цитата: tihonmarine
                И не только из России, но и других Союзных республик, а сейчас на стороне Армении таковых не было.

                На стороне армян в последней войне были и русские из России и с Франции и с Испании. Видео придостаточно.
          2. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 14:08
            +1
            Цитата: Yarasa
            но Азербайджан уже не та страна чьи земли могут кто-то забрать

            Вкусил турецкие печеньки и расхрабрился? Погоди, почувствуешь еще османский ... ятаган в своем заднем проходе. Азербайджан всегда числился у османов, как поставщик рабов.
      2. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 12:55
        +4
        Цитата: Yarasa
        Пора Азербайджану закупится Израильского вооружения. По ходу на носу новая война. Ну чтож Азербайджан готов!!! Парк трофеев в Баку придётся увеличить на несколько гектаров.

        Ничего личного просто бизнес.И Азербайджан ,и Армения покупали и покупают российское оружие.Не продадим мы значит продадут другие. Мы же не возмущаемся что Турция вопреки России поставляет Украине беспилотники. Так чем же тогда не довольны вы?Новость вообще не про Азербайджан.
      3. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 13:19
        +1
        Не кажи гоп, пока не перепрыгнешь - не сдыхал? Умные люди сказали. fool
        1. Yarasa
          Yarasa Сегодня, 13:21
          -4
          Цитата: Ros 56
          Не кажи гоп, пока не перепрыгнешь - не сдыхал.

          в армии у которых солдаты сбегали переодевшись под женщин и 10.000 дезертиров, казать гоп как то смешно. Если не слыхал то теперь знаешь. Погугли убедишься. Армянская армия зарекламированная армия. В этот раз их уже ничьи просьбы не спасут. Увидите.
          1. Ros 56
            Ros 56 Сегодня, 13:30
            +3
            Мне, честно говоря, по барабану ваши терки. Чего вам не живется спокойно, убей не пойму? Жизнь и так короткая, а вы еще её пытаетесь сократить, оно вам надо?
            Лучше выпить армянского или азербайджанского коньячка, да закусить хорошим шашлычком из молодого барашка с фруктами и овощами и мирно договориться. На хрена шашками махать?????
            1. Yarasa
              Yarasa Сегодня, 13:43
              0
              Цитата: Ros 56
              Чего вам не живется спокойно

              нам или армянам? ООН в лице всего мира включая господина Путина адресуют Ваши слова армянам а не нам.

              Цитата: Ros 56
              Жизнь и так короткая, а вы еще её пытаетесь сократить

              Президент Азербайджана уже тысячу раз говорил, что делает на нашей земле чужой солдат с автоматом? Не хочет умирать пусть к себе валит. Что ещё должны говорить?

              Цитата: Ros 56
              Лучше выпить армянского или азербайджанского коньячка, да закусить хорошим шашлычком из молодого барашка с фруктами и овощами и мирно договориться.

              Я полностью с Вами согласен. Прекрасная идея и президент Азербайджана предлагает армянам мир. на что они отказывают и стреляют каждый день. КАЖДЫЙ ДЕНЬ в различных направлениях.
          2. OrangeBigg
            OrangeBigg Сегодня, 13:31
            +3
            Цитата: Yarasa
            Цитата: Ros 56
            Не кажи гоп, пока не перепрыгнешь - не сдыхал.

            в армии у которых солдаты сбегали переодевшись под женщин и 10.000 дезертиров, казать гоп как то смешно. Если не слыхал то теперь знаешь. Погугли убедишься. Армянская армия зарекламированная армия. В этот раз их уже ничьи просьбы не спасут. Увидите.


            Зачем вы пишете посты не по теме?Причем тут Азербайджан и Армения если тема статьи
            .Министр обороны анонсировал подписание ряда новых контрактов на поставку военной техники и вооружений
            ?
            1. Yarasa
              Yarasa Сегодня, 13:43
              0
              Цитата: OrangeBigg
              Зачем вы пишете посты не по теме?Причем тут Азербайджан и Армения если тема статьи

              Один из поставок что говорится в этой статье, будут поставки Армении. и выше я добавил клип, как подтверждение.
              1. carstorm 11
                carstorm 11 Сегодня, 13:46
                +1
                Ну а ваша какая печаль? Чего вы тут шапито устраиваете? Вам турки,мы армянам. Хотите воевать? Да пожалуйста. Ваши местячковые терки нас как то мало волнуют.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 12:50
      +6
      И кто назвал этого человека "експертом"? Д урачок какой то
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 12:44
    +3
    Запланировано подписание нового контракта на поставку танков Т-90М, а также проведения модернизации Т-90 до уровня Т-90М.
    Ох как хочется знать сколько? Но весть благая...
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 13:15
      +2
      Цитата: svp67
      Ох как хочется знать сколько? Но весть благая.

      Вы, если память не изменяет, танкист?
      Вроде из артиллеристов был один товарищ. Лопатин, если не ошибаюсь.
      Интересует, в армию ещё поставляются буксируемая артиллерия?
      Кроме того, Сухопутные войска получат новые артиллерийские системы
      1. loki565
        loki565 Сегодня, 13:32
        +2
        Вы, если память не изменяет, танкист?
        Вроде из артиллеристов был один товарищ. Лопатин, если не ошибаюсь.
        Интересует, в армию ещё поставляются буксируемая артиллерия?

        Вроде часть буксируемой артиллерии планируют заменить установками на колесном шасси
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 13:37
          0
          Озвученные планы о грядущих поставках, судя по всему, должны означатт поступление исключительно САУ, в том числе на колёсном ходу.
          Очень надеюсь, что на буксируемой артиллерии не поставлен крест.
          Что идут какие-то работы как минимум по созданию перспективного 152-мм лёгкого орудия.
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 13:56
            +1
            Цитата: Наводлом
            исключительно САУ, в том числе на колёсном ходу.

            А тут надо понять, что будут покупать на "колесном ходу" САУ или САО.... Есть понимаете БОЛЬШАЯ разница
            1. Наводлом
              Наводлом Сегодня, 14:02
              0
              Цитата: svp67
              А тут надо понять, что будут покупать на "колесном ходу" САУ или САО.... Есть понимаете БОЛЬШАЯ разница

              САУ - аббревиатура более широкого толка
              но мне всё же интереснее узнать о будущем буксируемой артиллерии
              1. svp67
                svp67 Сегодня, 14:13
                +1
                Цитата: Наводлом
                но мне всё же интереснее узнать о будущем буксируемой артиллерии

                Останется чисто специальная, аэротранспортабельная для оснащения ВДВ
    2. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 13:48
      +1
      Примерно под сотню. Цифры были разные 96-120. Это общее количество и не за год.
  3. Revival
    Revival Сегодня, 12:58
    -5
    Ну вот, наконец то, а то еще месяц назад писал, когда же начнут обещания, планы, презентации в стиле неимеющегоаналогов, американопанических в количествах бомбических принятий разработок, закупок, а то выборы то в сентябре! Пора!
    Ну вроде началось!
    Тут главное не перегнуть, обещать все и много, Но только со сроком после выборов, только после!
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 13:49
      +1
      Угомонитесь ей Богу. Это каждый год происходит перед и во время форума. И контракты исполняются в массе своей .