.Министр обороны анонсировал подписание ряда новых контрактов на поставку военной техники и вооружений

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу анонсировал подписание военным ведомством сразу нескольких десятков новых контрактов на поставку военной техники и вооружений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Российское военное ведомство планирует подписать 45 новых контрактов в рамках государственного оборонного заказа на общую сумму 500 млрд. рублей. Основная масса соглашений будет подписана в рамках военно-технического форума "Армия-2021".
В частности, по словам министра обороны, будут подписаны контракты на поставку в войска систем дистанционного минирования. Шойгу не пояснил о каких системах именно идет речь, но можно предположить, что о "Земледелии", завершающей госиспытания. Еще один контракт предусматривает поставку тяжелых огнеметных систем, вероятней всего "Тосочка", поскольку ранее была анонсирована поставка именно этих ТОС.
Запланировано подписание нового контракта на поставку танков Т-90М, а также проведения модернизации Т-90 до уровня Т-90М. Кроме того, Сухопутные войска получат новые артиллерийские системы и спецтехнику.
Не будут обойден вниманием и флот. Планируется подписание нового контракта на строительство тральщиков и разведывательных кораблей. Опять же без пояснений, но ждать уже осталось недолго, подробности появятся после заключения соглашений.
Для повышения боеспособности ВКС будет заключен ряд контрактов на модернизацию боевых самолетов и новые контракты на их поставку. Ну и высокоточное оружие. В этой области также будет подписан ряд соглашений.
Форум "Армия-2021" стартует 22 и завершится 28 августа. Пройдет он в подмосковной Кубинке.