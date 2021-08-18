Военное обозрение
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Хорватское СМИ заявило о стратегической победе России из-за вывода войск США из Афганистана

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В начале июля делегация Талибана (*запрещённая в РФ террористическая организация) нанесла визит в Москву, где провела переговоры с представителями Кремля. По их итогам были достигнуты договорённости, согласно которым боевики пообещали, что будут действовать исключительно в границах Афганистана и в контакте с противоборствующими силами, гарантируя лояльность к РФ, в то время как российская сторона получила призывы к необходимости добиваться снятия с движения санкций в Совбезе ООН. Тем самым в рамках дипломатической «игры» с талибами* произошёл своеобразный обмен.


Как поясняется на страницах хорватского издания Advance, Москву в первую очередь интересует стабильность в среднеазиатских республиках, удар по которой в состоянии нанести талибы*, взявшие практически полностью под свой контроль северные границы страны в ходе череды молниеносных наступлений. Хотя Кремль и начал поддерживать регулярные контакты с движением ещё задолго до этого, в 2014 году, добиваясь создания международной площадки для решения афганской проблемы. США постоянно критиковали РФ за диалог с талибами*, но и сами его вели.

Как указывается в хорватской прессе, для РФ стали неожиданностью успехи движения на фронте сразу же после вывода американского контингента. При этом эвакуация войск США оценивается как стратегическое достижение России, российской дипломатии из-за вывода американских войск из Афганистана. Москва стремится не допустить победы одной из сторон конфликта, склоняясь к управлению Афганистана различными силами, не стремящимися перенести конфликт в соседние страны.

Однако Россия также занята формированием кордона для обороны Средней Азии. Это касается как перевооружения 201-й военной базы, так и усиления таджикской армии. Главная задача состоит в создании крепкого замка на границах с Афганистаном для борьбы с нелегальной миграцией, вооружёнными отрядами исламистов и наркотрафиком. Автор не исключает, что Москва использует рост напряжённости для усиления своего военного присутствия в среднеазиатских республиках.

Примечательно, что в ходе своей первой официальной пресс-конференции после получения контроля над Кабулом лидеры талибов* заявили, что не позволят никому использовать Афганистан как территорию для вторжения в другие страны. Насколько эти заверения соответствуют реальности, могут показать уже ближайшие месяцы.
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6 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:58
    0
    Время покажет, кому и как тамошние дела войдут!
  2. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 14:04
    +1
    Наверное, М.Задорнов был не совсем прав ,когда в "тупые" назначил лишь американцев ...вот "хорватское СМИ " претендует на то,чтобы разделить "почётное звание" с американцами ! wassat
  3. Вахмистр1970
    Вахмистр1970 Сегодня, 14:05
    0
    Ню ню.Сейчас начнётся гражданское противостояние и в конечном итоге где беженцы осядут,не в Средней же Азии
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:15
    0
    в то время как российская сторона получила призывы к необходимости добиваться снятия с движения санкций в Совбезе ООН.

    Не попала бы Россия из огня да в полымя, когда в ООН будут удивляться российской толерантности к стреляющим по мирному населению:
    https://topwar.ru/186100-taliby-otkryli-ogon-po-protestujuschim-v-dzhelalabade.html
    ==========
    Единственно, что вселяет какую-то надежду, так это признание Афганистаном Крыма частью России...Хотя, это случилось ДО ТОГО...
  5. Andrea
    Andrea Сегодня, 14:16
    +1
    А что нам скажет товарищ Жуков...(с)
  6. DKuznecov
    DKuznecov Сегодня, 14:19
    +1
    Как не вспомнить анекдот про конкурс самых страшных рож:
    "Девушка во втором ряду, Вы - победили !!!"
    - А я и не играла !