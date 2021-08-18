Хорватское СМИ заявило о стратегической победе России из-за вывода войск США из Афганистана

В начале июля делегация Талибана (*запрещённая в РФ террористическая организация) нанесла визит в Москву, где провела переговоры с представителями Кремля. По их итогам были достигнуты договорённости, согласно которым боевики пообещали, что будут действовать исключительно в границах Афганистана и в контакте с противоборствующими силами, гарантируя лояльность к РФ, в то время как российская сторона получила призывы к необходимости добиваться снятия с движения санкций в Совбезе ООН. Тем самым в рамках дипломатической «игры» с талибами* произошёл своеобразный обмен.Как поясняется на страницах хорватского издания Advance, Москву в первую очередь интересует стабильность в среднеазиатских республиках, удар по которой в состоянии нанести талибы*, взявшие практически полностью под свой контроль северные границы страны в ходе череды молниеносных наступлений. Хотя Кремль и начал поддерживать регулярные контакты с движением ещё задолго до этого, в 2014 году, добиваясь создания международной площадки для решения афганской проблемы. США постоянно критиковали РФ за диалог с талибами*, но и сами его вели.Как указывается в хорватской прессе, для РФ стали неожиданностью успехи движения на фронте сразу же после вывода американского контингента. При этом эвакуация войск США оценивается как стратегическое достижение России, российской дипломатии из-за вывода американских войск из Афганистана. Москва стремится не допустить победы одной из сторон конфликта, склоняясь к управлению Афганистана различными силами, не стремящимися перенести конфликт в соседние страны.Однако Россия также занята формированием кордона для обороны Средней Азии. Это касается как перевооружения 201-й военной базы, так и усиления таджикской армии. Главная задача состоит в создании крепкого замка на границах с Афганистаном для борьбы с нелегальной миграцией, вооружёнными отрядами исламистов и наркотрафиком. Автор не исключает, что Москва использует рост напряжённости для усиления своего военного присутствия в среднеазиатских республиках.Примечательно, что в ходе своей первой официальной пресс-конференции после получения контроля над Кабулом лидеры талибов* заявили, что не позволят никому использовать Афганистан как территорию для вторжения в другие страны. Насколько эти заверения соответствуют реальности, могут показать уже ближайшие месяцы.