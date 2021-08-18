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Польский специалист по Центральной Азии: Талибы завоевали Афганистан не оружием, а умом

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Середина августа 2021 года войдет в историю как период смены власти в Афганистане. Проамериканское правительство не смогло удержать столицу страны Кабул и другие крупнейшие города страны. Президент Ашраф Гани бежал из страны. В итоге движение «Талибан» (*запрещено в Российской Федерации как террористическая организация) заняло столицу практически без боя.


Мировые СМИ оценивают это как «блицкриг». Однако польский историк, доктор Мариуш Маршевски, старший специалист группы Центра восточных исследований по Кавказу и Центральной Азии, считает, что это – преувеличение.

Как отмечает Маршевски, талибы* завоевали Афганистан не оружием, а умом. Оружия и силы у центрального правительства было намного больше, чем у талибов. Кабул располагал довольно многочисленной регулярной армией, полицией, силами безопасности.

Все эти структуры двадцать лет пестовались США и НАТО, обильно финансировались, обучались американскими инструкторами. Талибы, понятное дело, значительно проигрывали и в численности, и в вооружении. По сути, они оставались партизанской группировкой.

Но движение приступило к кампании по подкупу государственных чиновников, причем довольно высокого уровня. В результате многие важные фигуры в афганской власти перешли на сторону талибов и фактически не оказали им должного сопротивления. Кроме того, талибы начали информационную кампанию. Они утверждали, что без американской помощи центральное правительство не сможет сдержать натиск «Талибана». В итоге в это поверили даже многие представители власти, включая как правительственных чиновников, так и военачальников.

Всё это происходило на фоне начатой президентом США Джо Байденом кампании по выводу американских войск из Афганистана. Как отмечает польский аналитик, Штаты сами столкнулись с глубоким внутренним кризисом вследствие целого ряда факторов. Среди них – и пандемия коронавируса с ее экономическими последствиями, и торговая война с Китаем, и дестабилизация внутриполитической ситуации с беспорядками афроамериканского населения и сторонников бывшего президента Дональда Трампа.

В итоге Вашингтон пришел к выводу, что содержать многотысячную армию в Афганистане, а заодно и финансировать «младшего партнера» в лице Кабула, это весьма затратная и в целом не особо оправданная затея. После двадцатилетнего присутствия было решено вывести американские войска из страны.

Власти Исламской Республики Афганистан оказались неспособными к сохранению существовавшего до августа 2021 года положения. У них не было идеологии, внятного видения дальнейшего развития Афганистана. Талибы, в отличие от своих противников, все двадцать лет учились на собственных ошибках. Сегодня мы видим совсем других талибов, нежели те, что в 1990-х годах захватили Кабул. Конечно, возможно, и даже скорее всего, это лишь маска, но иногда надо использовать и ее, чтобы добиться поставленной цели.

Сейчас талибы идут на некоторые уступки: они обещают, что не будут дискриминировать национальные меньшинства, гарантируют защиту прав женщин, стараются не допускать насилия. Все эти действия говорят о том, что в этот раз «Талибан» хочет закрепиться в Кабуле, добившись если не признания «мировой общественности», то, хотя бы, нейтралитета с ее стороны.
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Использованы фотографии:
Twitter/Министр обороны Афганистана
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27 комментариев
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  1. OrangeBigg
    OrangeBigg Сегодня, 15:49
    +2
    Польский специалист по Центральной Азии
    И такие есть в природе?Только нафига полякам Центральная Азия?Никак экспансию готовят. laughing
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 15:52
      +3
      Цитата: OrangeBigg
      Польский специалист по Центральной Азии
      И такие есть в природе?

      Есть! Такие же как и хорватские... yes

      В эти крайние дни можно перефразировать нашего Л. Филатова:

      "Утром мажу бутерброд -
      Сразу мысль: а как народ?
      И икра не лезет в горло,
      И компот не льется в рот!

      Ночью встану у окна
      И стою всю ночь без сна -
      Все волнуюсь об Афгане,
      Как там, бедная, она?"
      1. Karavanbashi
        Karavanbashi Сегодня, 16:15
        +1
        Народ он делится на не народ
        И на народ в буквальном смысле
        Кто не народ — не то чтобы
        Но он ок в высшем смысле

        А кто народ — не то чтобы народ
        Но он народа выраженье
        Что не укажешь точно — вот народ
        Но скажешь точно — есть народ. И точка

        (Пригов)
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 16:04
      +2
      Цитата: OrangeBigg
      И такие есть в природе?Только нафига полякам Центральная Азия?

      Что в Ираке, что в Афгане поляки "партнёрам" помогали, по мере сил, так что эксперты вполне могли самозародиться. )))
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 16:05
        +1
        Клеточным делением или через пробирку?
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 16:09
          0
          Цитата: OrangeBigg
          Клеточным делением или через пробирку?

          Самозарождением, это как мыши, из зерна и грязного белья. laughing laughing Теория такая была, довольно популярная, в веке 16-м. laughing
        2. Alex777
          Alex777 Сегодня, 17:05
          0
          Штатовские спецслужбы нанимают дешевый персонал.
          Аутсорсинг такой. Экономный вариант. Почему нет? wink
          1. OrangeBigg
            OrangeBigg Сегодня, 17:06
            +1
            Скупой платит дважды,а .... платит всегда.
            1. Alex777
              Alex777 Сегодня, 17:12
              0
              А кому сейчас легко. )))
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:52
    +2
    Польский специалист по Центральной Азии: Талибы завоевали Афганистан не оружием, а умом
    Можно сказать ещё, СЕРДЦЕМ!
    Люди, большинство приняли и поддержали, это так.
    Что именно ими двигало ... не понимаю, ну так не там и не так живём, нам их трудно понять.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 17:07
      0
      Цитата: rocket757
      Люди, большинство приняли и поддержали, это так.

      Солнце еще высоко...

      Цитата: rocket757
      Что именно ими двигало ... не понимаю

      Так пока никто не понимает... Посмотрим как все будет... hi
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:09
      0
      Цитата: rocket757
      Люди, большинство приняли и поддержали, это так.
      Что именно ими двигало ... не понимаю, ну так не там и не так живём, нам их трудно понять.

      Так же как и не понять немцев в 1933 году поддержавших "баварского капрала", но народ ему поверил и пошёл за ним. "Пути Господни неисповедимы".
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 17:14
        +1
        Там как раз понятно. Рейхканцлером Европы он стал.
        Вот на СССР не надо было ему нападать и жил бы...
  3. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 15:55
    +2
    Видимо, поняли, что натаскать бойцовую армию не получится и бросили это дело. Продолжат экспериментировать с украинцами. Те вроде как белые, хоть и славяне, поэтому, с точки зрения американцев, должны лучше поддаваться дрессуре.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:11
      +1
      Те вроде как белые,

      Да пуштуны тоже не шибко чёрные. Иного побрей - от славянина хрен отличишь, по крайней мере от южного.. Да и вообще - они таки арья, как не крути.
      1. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Сегодня, 16:25
        0
        Цитата: paul3390
        Те вроде как белые,

        Да пуштуны тоже не шибко чёрные. Иного побрей - от славянина хрен отличишь, по крайней мере от южного.. Да и вообще - они таки арья, как не крути.

        Но с украинцами у них явно лучше получается. Палку приносят. Стоять, сидеть, лежать, дай лапу выполняют, восторженно повизгивая. Осталось только "фас" научить и пальбы не бояться, а это самое сложное.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 16:33
          0
          Главное - приучить к туалету и отучить на остальные предметы писать..
          1. Сидор Аменподестович
            Сидор Аменподестович Сегодня, 16:39
            0
            Цитата: paul3390
            приучить к туалету и отучить на остальные предметы писать.

            Увы, тяжёлая шумерская наследственность, бремя копателей морей. Их история слишком продолжительна, всё ж таки 150к лет, тут не до мелочей, вроде гигиены.
  4. Welldone
    Welldone Сегодня, 16:11
    +1
    Немного довольно черного юмора на на тему талибов.


    1. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 16:22
      +2
      "Шарли Ебдо" должен мегаэпично проглумиться на эту тему.
  5. Karavanbashi
    Karavanbashi Сегодня, 16:11
    0
    лизнул - так лизнул....
  6. gorenina91
    gorenina91 Сегодня, 16:21
    0
    Польский специалист по Центральной Азии: Талибы завоевали Афганистан не оружием, а умом

    - Да , никакого там особого ума и не было...
    - А был обыкновенный "Остров доктора Моро" (Герберт Уэллс) , где американы вообразили себя этим доктором Моро ... и пытались слепить из афганцев цивилизованных марионеток ... - как им это удалость с теми же поляками , прибалтами , с Украиной и тд...
    - Ну , всё для них и закончилось как...как...как в романе "Остров доктора Моро" ... - Вот и всё... - А на что вообще надеялись американы ???
    - Восток дело подлое (а никакое - ни тонкое) и всегда требует диктатуры и очень жёсткой и очень жестокой централизованной власти ... - восточной деспотии - а'ля Саддам Хуссейн , аятолла Хомейни ; Муаммар Каддафи ; да тот же Эрдоган и тд... - И , если этих сатрапов устранить от власти ; то начинается хаос , который в конце концов ... - заканчивается приходом к власти очередных таких же сатрапов или их клике ... - А американы 20 лет строили в Афганистане непонятно что... - ну и "достроились"...
    Но движение приступило к кампании по подкупу государственных чиновников, причем довольно высокого уровня. В результате многие важные фигуры в афганской власти перешли на сторону талибов и фактически не оказали им должного сопротивления. Кроме того, талибы начали информационную кампанию.

    - Ха ., да откуда же у них средства для подкупа ??? - Они и сами-то у кого-то "были на содержании"... - кем-то финансировались и вооружались (это уже после того как это перестали делать сами американы)... - скорее всего Пакистаном и Китаем (а может и Иран руку приложил - т.к. и Ирану тоже - совсем не нужны были американы в Афганистане)...
    - Зато теперь для Китая в Афганистане - просто простор... - Хотя и это не надолго... - Китай сильно переборщил ... - и теперь может стать в Афганистане "крайним"... - Так что Китаю необходимо срочно создавать в Афганистане "новую войну" ... - поддерживать или создавать и содержать оппозицию талибам ; вооружать её и финансировать ... - А иначе и Китаю не удержаться в Афганистане... - Да и талибы в принципе могут в последствии угрожать китайским коммуникациям (Шёлковому пути) и запросто перерезать все эти коммуникации (как соловьи-разбойники) и брать с Китая плату за пользование Шёлковым путём и всеми прочими путями , по которым Китай собирается поставлять своё китайское барахло в Европу... - Вот так...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:30
      0
      Цитата: gorenina91
      Да и талибы в принципе могут в последствии угрожать китайским коммуникациям (Шёлковому пути) и запросто перерезать все эти коммуникации (как соловьи-разбойники) и брать с Китая плату за пользование Шёлковым путём и всеми прочими путями , по которым Китай собирается поставлять своё китайское барахло в Европу...

      Китай договорится, найдет общие интересы и взаимовыгодное сотрудничество.
      1. gorenina91
        gorenina91 Сегодня, 16:50
        0
        Китай договорится, найдет общие интересы и взаимовыгодное сотрудничество

        - Ха ., конечно же ...- Китай будет пытаться это сделать ...- Но талибан - это не светская ипостась ; а религиозная радикальная функциональность.... - И эта "функциональность" не может построить современное созидательно общество-социум ... - талибану нужна постоянная война , отрезание голов , показательные казни "во имя справедливости' (а то и теракты) и тд...
        - Блин ... - ну , нельзя же быть "немножко людоедом" и "немножко философом" одновременно...
        - Конечно ; если талибан просуществует какое-то время у власти ; то он скатится до самого порочного дна... - производство наркотиков на промышленной государственной основе и торговля ими на этом же уровне...; похищение членов семей неугодных людей , очень жёсткий террор по отношению к своему населению на религиозной основе и беспощадная изуверская борьба с оппозицией... - Вот всё это и вызовет рост массового оппозиционного движения... - Ну , а Китай - "тут как тут".. - будет поддерживать оппозицию - финансировать , вооружать и тд ; даже , если талибы вышвырнут самих китайцев из Афганистана... - Вот так... - Хахах...
        1. rudolff
          rudolff Сегодня, 17:13
          0
          Китай в значительной степени не напрямую в Афганистане присутствует, а опосредованно через Пакистан, а вот Пакистан фактически и управляет талибами. Так что, не все так просто.
  7. maiman61
    maiman61 Сегодня, 16:55
    -1
    Ну полякам это не грозит, для этого надо иметь хоть немножечко ума!
  8. KAVBER
    KAVBER Сегодня, 17:04
    0
    Они выбрали стратегию обещаний всего, что только успокоит окружающих, а вешать, вешать они будут потом, единственно правильная стратегия в их ситуации.