Польский специалист по Центральной Азии: Талибы завоевали Афганистан не оружием, а умом

Середина августа 2021 года войдет в историю как период смены власти в Афганистане. Проамериканское правительство не смогло удержать столицу страны Кабул и другие крупнейшие города страны. Президент Ашраф Гани бежал из страны. В итоге движение «Талибан» (*запрещено в Российской Федерации как террористическая организация) заняло столицу практически без боя.
Мировые СМИ оценивают это как «блицкриг». Однако польский историк, доктор Мариуш Маршевски, старший специалист группы Центра восточных исследований по Кавказу и Центральной Азии, считает, что это – преувеличение.
Как отмечает Маршевски, талибы* завоевали Афганистан не оружием, а умом. Оружия и силы у центрального правительства было намного больше, чем у талибов. Кабул располагал довольно многочисленной регулярной армией, полицией, силами безопасности.
Все эти структуры двадцать лет пестовались США и НАТО, обильно финансировались, обучались американскими инструкторами. Талибы, понятное дело, значительно проигрывали и в численности, и в вооружении. По сути, они оставались партизанской группировкой.
Но движение приступило к кампании по подкупу государственных чиновников, причем довольно высокого уровня. В результате многие важные фигуры в афганской власти перешли на сторону талибов и фактически не оказали им должного сопротивления. Кроме того, талибы начали информационную кампанию. Они утверждали, что без американской помощи центральное правительство не сможет сдержать натиск «Талибана». В итоге в это поверили даже многие представители власти, включая как правительственных чиновников, так и военачальников.
Всё это происходило на фоне начатой президентом США Джо Байденом кампании по выводу американских войск из Афганистана. Как отмечает польский аналитик, Штаты сами столкнулись с глубоким внутренним кризисом вследствие целого ряда факторов. Среди них – и пандемия коронавируса с ее экономическими последствиями, и торговая война с Китаем, и дестабилизация внутриполитической ситуации с беспорядками афроамериканского населения и сторонников бывшего президента Дональда Трампа.
В итоге Вашингтон пришел к выводу, что содержать многотысячную армию в Афганистане, а заодно и финансировать «младшего партнера» в лице Кабула, это весьма затратная и в целом не особо оправданная затея. После двадцатилетнего присутствия было решено вывести американские войска из страны.
Власти Исламской Республики Афганистан оказались неспособными к сохранению существовавшего до августа 2021 года положения. У них не было идеологии, внятного видения дальнейшего развития Афганистана. Талибы, в отличие от своих противников, все двадцать лет учились на собственных ошибках. Сегодня мы видим совсем других талибов, нежели те, что в 1990-х годах захватили Кабул. Конечно, возможно, и даже скорее всего, это лишь маска, но иногда надо использовать и ее, чтобы добиться поставленной цели.
Сейчас талибы идут на некоторые уступки: они обещают, что не будут дискриминировать национальные меньшинства, гарантируют защиту прав женщин, стараются не допускать насилия. Все эти действия говорят о том, что в этот раз «Талибан» хочет закрепиться в Кабуле, добившись если не признания «мировой общественности», то, хотя бы, нейтралитета с ее стороны.