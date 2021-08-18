Талибы открыли огонь по протестующим в Джелалабаде

Афганское движение "Талибан"* (запрещено в России как террористическое) начало устанавливать свои порядки на контролируемой территории. После взятия Кабула вместо государственных флагов Афганистана над государственными учреждениями подняты флаги "Исламского эмирата Афганистан".
Как минимум двое погибших еще десять получивших ранения граждан Афганистана стали итогом акции протеста в поддержку афганского флага, прошедшей в городе Джелалабад провинции Нангархар на востоке страны. По сведениям телеканала Al Jazeera, который ссылается на источники с силовых структурах, талибы открыли огонь по протестующим. Причиной стало снятие флага Талибана с одного из зданий.
Аналогичная акция, прошедшая в провинции Хост, обошлась без жертв. Протестующие требовали вернуть государственный флаг Афганистана вместо белого флага с шахадой талибов. Ранее сообщалось, что талибы намерены переименовать "Исламскую республику Афганистан" в "Исламский эмират Афганистан". Соответственно поменяются и флаги государства.
Taliban soldiers did fire to disperse the crowds in Jalalabad city. There are repairs or injuries. pic.twitter.com/8ABTmuaind— BILAL SARWARY (@bsarwary) August 18, 2021
Талибы потребовали от граждан Афганистана сдать имеющееся у них оружие и боеприпасы. Требование было озвучено сегодня, 18 августа. О мерах, которые будут приняты к нежелающим избавляться от вооружения, не сообщается. В то же время появилась информация о многочисленных задержаниях людей на улицах афганской столицы.
Между тем значительная часть резервов Центрального банка Афганистана оказалась заморожена с подачи США и у талибов на данный момент к ним доступа нет. Подчеркивается, что таким способом США предотвратили кражу "международных резервов Афганистана" и все банковские счета остались целыми.