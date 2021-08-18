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Талибы открыли огонь по протестующим в Джелалабаде

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Талибы открыли огонь по протестующим в Джелалабаде

Афганское движение "Талибан"* (запрещено в России как террористическое) начало устанавливать свои порядки на контролируемой территории. После взятия Кабула вместо государственных флагов Афганистана над государственными учреждениями подняты флаги "Исламского эмирата Афганистан".


Как минимум двое погибших еще десять получивших ранения граждан Афганистана стали итогом акции протеста в поддержку афганского флага, прошедшей в городе Джелалабад провинции Нангархар на востоке страны. По сведениям телеканала Al Jazeera, который ссылается на источники с силовых структурах, талибы открыли огонь по протестующим. Причиной стало снятие флага Талибана с одного из зданий.

Аналогичная акция, прошедшая в провинции Хост, обошлась без жертв. Протестующие требовали вернуть государственный флаг Афганистана вместо белого флага с шахадой талибов. Ранее сообщалось, что талибы намерены переименовать "Исламскую республику Афганистан" в "Исламский эмират Афганистан". Соответственно поменяются и флаги государства.


Талибы потребовали от граждан Афганистана сдать имеющееся у них оружие и боеприпасы. Требование было озвучено сегодня, 18 августа. О мерах, которые будут приняты к нежелающим избавляться от вооружения, не сообщается. В то же время появилась информация о многочисленных задержаниях людей на улицах афганской столицы.

Между тем значительная часть резервов Центрального банка Афганистана оказалась заморожена с подачи США и у талибов на данный момент к ним доступа нет. Подчеркивается, что таким способом США предотвратили кражу "международных резервов Афганистана" и все банковские счета остались целыми.
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56 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:29
    +9
    Всё будет жестоко!!!
    Сомневаться в этом не приходится.
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 13:32
      +9
      Продержались без крови сутки.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:44
        +19
        Собственно - а что бы скажем сделали вы, если бы ваш флаг начали сдирать со шпиля? Мы вот однажды поиграли в демократию, когда всякие упыри снимали флаги нашей Родины - Советского Союза. И - чем всё это для нас кончилось? А расстреляли бы тогда нужное количество либерастов - глядишь, и по сию пору бы жили в нормальной стране..
        1. Роман070280
          Роман070280 Сегодня, 14:03
          -1
          всякие упыри снимали флаги нашей Родины - Советского Союза.

          и по сию пору бы жили в нормальной стране..


          Так может стоит пойти сейчас и снять флаг НЕ нашей родины??
          А как определить, какой флаг по-настоящему родной??)
      2. spirit
        spirit Сегодня, 13:46
        +4
        Демократический лоск с Талибов падёт быстрее чем Кабул) Добрые талибы разгружают местных ,что бы тех потом безопаснее вешать было в кишлаке.
        Такова цена сдачи без сопротивления, заслужили fool
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 13:51
          +4
          Ещё раз - а вы бы оставили оружие населению, если бы пришли к власти? Там же в каждом кишлаке целый арсенал! Плюс вековая привычка класть болт на любые власти.. И - как рулить такой страной?
          1. spirit
            spirit Сегодня, 14:05
            +4
            Встречный вопрос, а вы бы слали оружие?)зная что вас и всю родню могут в любой момент пригвоздить к забору вашего дома?(не имею ввиду конкретно Вас конечно же) Пусть сначало покажут свое истинное лицо, а там через пару лет можно и сдавать оружие. Но что то мне подсказывает что они и месяца не протянут со своей Талибской демократией laughing
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:17
          +1
          Цитата: spirit
          Добрые талибы разгружают местных ,что бы тех потом безопаснее вешать было в кишлаке.

          Афганистан уже второй раз наступает на "талибские грабли". Им наверное виднее.
    2. Intruder
      Intruder Сегодня, 14:02
      +2
      Всё будет жестоко!!!
      Сомневаться в этом не приходится.
      Это было и в истории, других стран в прошлый века: Франция и Московское княжество, с Российской империей!?


      Хронология событий января 1905 года:
      3 января – мятеж на Путиловском заводе в ответ на увольнение работников. Во главе мятежа – поп Гапон, председатель Собрания.
      4-5 января – разрастание мятежа по другим заводам и фабрикам. Вовлечено более 150 тысяч человек. Остановлена работа практически всех заводов и фабрик.
      6 января – существенных событий не было, поскольку отмечался праздник «Крещение».
      7 января – мятежом охвачено 382 предприятия Петербурга, поэтому события можно было назвать всеобщими. В этот же день Гапон озвучивает идею массового шествия к царю, чтобы передать требования.
      8 января – Гапон передает копию Обращения к царю министру юстиции – Н.В. Муравьеву. Правительство с утра стягивает армию в город и перекрывает центр, поскольку очевиден революционный характер требований.
      9 января – массовое шестое колоннами к Зимнему дворцу. Расстрел демонстрации правительственными войсками.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:04
        +3
        Кто историю ... учил, ничего нового, удивительного, на данном этапе, не увидит. Может быть потом ....
        1. Intruder
          Intruder Сегодня, 14:08
          0
          Может быть потом ....
          Потом, хм...вполне возможно, что только камнями и палками, после - 25 лет глобальной пандемии с мутацией Дельта-10 wink и новой мировой, за ресурсы и чистую питьевую воду!!! hi
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:19
        +2
        Цитата: Intruder
        Это было и в истории, других стран в прошлый века: Франция и Московское княжество, с Российской империей!?

        Да в 30 летнюю войну жестокостей было не меньше, а про Британию вообще промолчим.
        1. Intruder
          Intruder Сегодня, 14:36
          0
          а про Британию вообще промолчим.
          Точно! drinks
  2. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 13:33
    +5
    Ну все правильно, полосатые сами все деньги разворуют, не первый раз, опыт имеется.
    А бородатые папуасы пусть за флаги дерутся, им деньги не нужны.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:39
      +1
      Вы уверены что бармалеи пустят финансы на благое дело?
      1. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 13:41
        +5
        А вы уверены, что полосатые их пустят на благое дело? Да и что под благим делом понимать. laughing hi
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:24
          0
          Цитата: Ros 56
          А вы уверены, что полосатые их пустят на благое дело? Да и что под благим делом понимать.

          Все по разному благое дело понимают, а янки наверное за благо считают их пребывание в Афганистане с 2001 по 2021 год. (сколько "дури" через себя пропустили).
      2. Троль
        Троль Сегодня, 13:53
        +1
        Что такое "Благое дело" в вашем понимании?
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 14:03
          0
          Функционирование государства . На содержание армии деньги есть.А на всё остальное спонсоры будут раскошелиться?
  3. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 13:37
    +1
    Оружие сдать, мак не выращивать.
    Простите, а жить то тогда как?! belay
    Это же всё что у нас есть!
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:49
      +1
      А вот тут - похоже в игру и вступает великий Китай. Посмотрим, что у него выйдет.. Ведь талибы-то как-то собираются приводить в порядок страну? Жить и правда на что-то надо. На Запад надежды нет, Пакистан сам нищий, кто тогда остаётся?
  4. Adagka
    Adagka Сегодня, 13:37
    +1
    раз эти фанатики запрещены в РФ на черта с ними в МИД встречаются чаем, кофе поят?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:41
      +2
      Простой вопрос - а кто там власть?
      Али есть смысл с беглецами общаться?
    2. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 13:42
      0
      Вам чая с кофе жалко? Халява плиз. wassat
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 13:50
        0
        Меня другое интересно. Что будет если не дай бог с нашими что то там случится
        1. Ros 56
          Ros 56 Сегодня, 14:05
          +2
          С нашими, это с кем? Если вы про посольство, так работа у них такая, да и ВВП с Шойгу такие вещи на корню пресекут. Зря что ли армию возрождаем.
    3. fuffi
      fuffi Сегодня, 13:44
      +2
      Цитата: Adagka
      раз эти фанатики запрещены в РФ на черта с ними в МИД встречаются чаем, кофе поят?

      работа у них такая. и судя по последним событиям делают они ее хорошо, раз не прилось драпать как крысы с крыши посольства.
      а таки ваши какие предложения будут?
    4. Intruder
      Intruder Сегодня, 13:52
      0
      встречаются чаем, кофе поят?
      Коньячок и московские гурии, после заката Солнца!? laughing
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:39
    +3
    Так ведь понятно, что те кто в 90е годы массово резал головы "оппонентам " только прикинулись на время адекватами. Талибан как был носителем дикого средневековья, так им и остался. Крови талибы прольют моря, из голов отрезанных можно будет минареты строить ,также людей будут массово уродовать и казнить за любую провинность-в Афганистан вернулось дикое средневековье. Со временем мы это поймём, и кремль эвакуирует наше посольство оттуда-полностью-если талибы не перережут часть сотрудников посольства.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:46
      +2
      только прикинулись на время адекватами

      Не надо переносить на Афган свои реалии.. Там либо ты режешь голову - либо тебе. Третьего не дано. Народные традиции однако..
    2. Злой543
      Злой543 Сегодня, 13:51
      0
      Саудиты то как то живут.
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:53
      +1
      Цитата: Бережливый
      Талибан как был носителем дикого средневековья, так им и остался.

      я вас наверное удивлю, но что наша СА что монголия, что афган они как жили так и живут в средневековых традициях
      1. Gato
        Gato Сегодня, 14:23
        +1
        я вас наверное удивлю, но что наша СА что монголия, что афган они как жили так и живут в средневековых традициях

        Я вас еще больше удивлю: даже как-бэ сверхсовременная Япония тоже живет в средневековых традициях. Клановая система дзайбацу, плавно и почти без потерь перетекшая в кэйрэцу живет, цветет и пахнет. Не говоря уже о клановости в высшем составе сил самообороны - острая неприязнь между армией и флотом никуда не делась, хотя и внешне не проявляется. Хоть головы пока не режут, но бюджеты - запросто.
      2. KCA
        KCA Сегодня, 14:33
        0
        Это да, показывали как-то Монголию по ТВ, многоэтажные дома стоят пустые, а люди живут рядом с ними в юртах, или как их вигвамы называются, но тем не менее, Афганистан был первой страной признавший РСФСР, а Монголия отправила во время Великой Отечественной войны помощи обмундированием, продуктами и лошадьми на сумму не сильно меньше, чем США по ленд-лизу, но Монголия помогала совершенно бесплатно и не требовала оплату золотом
    4. Троль
      Троль Сегодня, 14:01
      +1
      Да, они носители средневековья, где женщина есть хранительница очага, а мужчина - защитник. И если за воровство рубят руку, а педерастам рубят голову, это неплохо.
      Надо понимать, что они возвращаются к своим ценностям, которые отличаются от ценностей запада. Нравятся это нам или нет, это уже другая история.
  6. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 13:42
    +2
    При общей конфессиональной оболочке "Талибан" все же представляет смесь отдельных вооруженных отрядов, без вертикальной подчиненности. Пока не будет создана структура власти на местах все намерения призрачны, а действия не предсказуемы.
    1. Gato
      Gato Сегодня, 14:10
      0
      Как и бывает в таких случаях, после победы начнется дележ трофеев и постов. Кто-то обязательно почувствует себя обделенным - и "наша песня хороша - начинай сначала".
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:52
    +1
    по мне пусть хоть всех там перержут и перестреляют, а бы к нам не лезли
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 13:52
    +4
    Подчеркивается, что таким способом США предотвратили кражу "международных резервов Афганистана" и все банковские счета остались целыми.
    Зная историю ливийских денег, мне уже смешно...Да,да..американы ни кому не дадут грабить, всё сами, всё сами
  9. Rock616
    Rock616 Сегодня, 13:54
    0
    И это только начало , все кала Борац танкисты , получат по заслугам .. am
  10. Вахмистр1970
    Вахмистр1970 Сегодня, 13:55
    0
    "Не получается у Данилы каменный цветок".
    Вчера только заявляли о всеобщей амнистии, не преследовании оппозиции,отказе от паранджи,разрешении футбола и мобильной связи и т.д.
    И суток не прошло как новый имидж пошёл прахом
  11. Вадим Крафт
    Вадим Крафт Сегодня, 13:57
    +2
    "Между тем значительная часть резервов Центрального банка Афганистана оказалась заморожена с подачи США и у талибов на данный момент к ним доступа нет. Подчеркивается, что таким способом США предотвратили кражу "международных резервов Афганистана" и все банковские счета остались целыми."

    То есть США украли Афганские деньги и заявили, что таким образом они решили предотвратить кражу ))))
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:01
      +3
      Цитата: Вадим Крафт
      То есть США украли Афганские деньги и заявили, что таким образом они решили предотвратить кражу ))))

      первый раз что ли?!
  12. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 13:57
    +2
    Между тем значительная часть резервов Центрального банка Афганистана оказалась заморожена с подачи США и у талибов на данный момент к ним доступа нет. Подчеркивается, что таким способом США предотвратили кражу "международных резервов Афганистана" и все банковские счета остались целыми. Талибы обещали бороться с наркотиками...но остались без финансов ,,благодаря" США... Что остаётся делать талибам ,если ,когда они были "партизанами" , главное "финансирование " их было за счёт наркотиков ? США подталкивает "Талибан" к тому,чтобы "забыть" своё обещание и начать "наркоманить во все тяжкие" ! Ибо..."России будет хуже..." ; а это и надо США !
    1. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 14:13
      +1
      [quote=Nikolaevich I][quote]
      Талибы обещали бороться с наркотиками...[/quote]

      Если смотреть на это реально.
      Что бы талибы не делали, какие бы их намерения не были, но наркопроизводством быстрых изменений не произойдёт.

      То что они пообещали это скорее декларация о намерениях, что тоже не мало и очень хорошо. Потом с талибов можно будет спрашивать за это дело, они будут ссылаться на объективные сложности (которые действительно есть и одни талибы с ними не справятся) скажут какая им помощь необходима для борьбы с этим. Будет идти диалог и совместная работа, наркопроизводство будет постепенно сокращаться.
    2. Вадим Крафт
      Вадим Крафт Сегодня, 14:20
      0
      В России народ не такой богатый что бы героином мазаться, у нас все больше синтетические в ходу, да чистейший яд и отрава, но дешево и наркоманов штырит. Героин больше для Европы.
  13. askort154
    askort154 Сегодня, 13:59
    +1
    Талибы открыли огонь по протестующим в Джелалабаде


    Алло, англосаксонская западная "демократия", что припухли ?!
    Яростно рвали свой зад из-за "отравления Навального", и виртуальной нью-президенте Беларуси - Тихоновской , а тут сразу припухли. Слабо поехать в Афганистан и кричать там - "долой эмираты Афганистан" - поляко-прибалто-украинцы, его не признают.
  14. Gato
    Gato Сегодня, 13:59
    0
    Между тем значительная часть резервов Центрального банка Афганистана оказалась заморожена с подачи США и у талибов на данный момент к ним доступа нет. Подчеркивается, что таким способом США предотвратили кражу "международных резервов Афганистана" и все банковские счета остались целыми.

    Конечно, верим wassat Потом окажется, что там все по нулям - мыши съели. Полосатые такие.
    Хотя, есть нюанс:
    В США признали, что талибы захватили в Афганистане много американского оружия и военной техники. Это подтвердил советник Белого дома по вопросам нацибезопасности Джейк Салливан.
    "У нас нет полной картины того, куда делась каждая единица военной техники, но, безусловно, значительная часть попала в руки талибов. И, очевидно, у нас нет уверенности в том, что они с готовностью передадут ее нам", - сказал он.

    Передадут, гы-гы. Но могут продать.
  15. valeri111
    valeri111 Сегодня, 14:00
    0
    А ведь им ничего не мешало отстреливать улетающие самолёты. Значит это всё обговорено с амерами.
  16. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:04
    0
    Талибы открыли огонь по протестующим в Джелалабаде

    Этого не может быть. всегда такие «мирные, рассудительные и спокойные»...Мухи не обидят...
    Сколько волка ни корми, у ишака мозгов всё равно меньше.
  17. А. К.
    А. К. Сегодня, 14:08
    0
    Между тем значительная часть резервов Центрального банка Афганистана оказалась заморожена с подачи США и у талибов на данный момент к ним доступа нет. Подчеркивается, что таким способом США предотвратили кражу "международных резервов Афганистана" и все банковские счета остались целыми.
    Компенсируют свои финансовые вложения я думаю этих денег больше никто никогда не увидит request
  18. gohomeyanki
    gohomeyanki Сегодня, 14:12
    0
    Провокация Западных спецслужб.

    Потому как некрасивая картинка была. В аэропорту паника, стрельба, люди цепляются за борт самолёта. А в самом Кабуле тихо.

    p.s.
    Ну и косвенные признаки. Люди требуют чего? старых чинуш. Так талибы сказали им вернуться на место. Гани хотят? так он убежал. Денег?.. Так США ограбили их.
  19. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:13
    0
    Подчеркивается, что таким способом США предотвратили кражу "международных резервов Афганистана" и все банковские счета остались целыми.

    И опять США "на коне", только что и могут выкручивать руки.
  20. Белый мужчина
    Белый мужчина Сегодня, 14:19
    0
    Это ж в какое время мне довелось жить! Катаклизм на катаклизме, революция на революцию, идеология на идеологию... Круче начала прошлого века. Негры перестали быть неграми, а мужики рожать хотят. С одной стороны евроамериканский гейфашизм, с дугой исламский фундаментализм и китайцы невдалеке маячат. Вот и подумаешь, куда бедному крестьянину податься
  21. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:22
    0
    Будут воевать все со всеми, пока оружие будет или деньги на оружие.