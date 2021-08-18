На Украине показали новый командный пункт комплекса «Нептун» на шасси Tatra

На Украине показали новый командный пункт берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун" на шасси Tatra, первые фото появились в украинской прессе.Украинское издание "Милитарный" опубликовало первое фото нового командного пункта комплекса "Нептун", до этого публиковались фотографии новой пусковой установки, транспортно-заряжающей и транспортной машин на чешском шасси. До этого комплекс можно было увидеть, но на базе украинского "КрАЗа".Полностью обновленный противокорабельный комплекс РК-360МЦ "Нептун" можно будет увидеть на "грандиозном" военном параде в честь 30-летия независимости Украины, который пройдет 24 августа в Киеве.Изначально комплекс "Нептун" был разработан на базе украинского грузового автомобиля КрАЗ, но в ходе испытаний Минобороны Украины выявило множество недостатков, после чего было принято решение о замене шасси на более подходящее. В итоге в Киеве остановились на варианте с чешской "Татрой".Первый штатный комплекс "Нептун" должны получить ВМС Украины в 2022 году. В состав дивизиона войдут 19 единиц техники: подвижный командный пункт РКП-360 и по шесть единиц пусковых установок УСПУ-360, транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360 и транспортных машин ТМ-360.