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На Украине показали новый командный пункт комплекса «Нептун» на шасси Tatra

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На Украине показали новый командный пункт комплекса «Нептун» на шасси Tatra

На Украине показали новый командный пункт берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун" на шасси Tatra, первые фото появились в украинской прессе.


Украинское издание "Милитарный" опубликовало первое фото нового командного пункта комплекса "Нептун", до этого публиковались фотографии новой пусковой установки, транспортно-заряжающей и транспортной машин на чешском шасси. До этого комплекс можно было увидеть, но на базе украинского "КрАЗа".

Полностью обновленный противокорабельный комплекс РК-360МЦ "Нептун" можно будет увидеть на "грандиозном" военном параде в честь 30-летия независимости Украины, который пройдет 24 августа в Киеве.

Изначально комплекс "Нептун" был разработан на базе украинского грузового автомобиля КрАЗ, но в ходе испытаний Минобороны Украины выявило множество недостатков, после чего было принято решение о замене шасси на более подходящее. В итоге в Киеве остановились на варианте с чешской "Татрой".

Первый штатный комплекс "Нептун" должны получить ВМС Украины в 2022 году. В состав дивизиона войдут 19 единиц техники: подвижный командный пункт РКП-360 и по шесть единиц пусковых установок УСПУ-360, транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360 и транспортных машин ТМ-360.
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8 комментариев
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  1. askort154
    askort154 Сегодня, 14:07
    +1
    КРАЗ уже давно ниже плинтуса, теперь сбрасываются на Татру. Но это всё равно украинская "перемога".
    1. loki565
      loki565 Сегодня, 14:36
      0
      Странно, тогда могли бы наоборот подержать своего производителя, тем более у Краза есть подобное шасси.
  2. Вахмистр1970
    Вахмистр1970 Сегодня, 14:08
    -3
    Чему удивляться ведь Татра выбрана единой платформой для ВСУ
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:16
      0
      Цитата: Вахмистр1970
      Чему удивляться ведь Татра выбрана единой платформой для ВСУ

      Да как сказать...у них вообще то свой производитель имеется, КрАЗом зовется. Не слышали про такой? И у него есть много проектов, которые вполне могли быть использованы как "базовые шасси". Тот же КрАЗ-7634НЕ
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 14:32
        +2
        В 20 году выпустили аж 30 машин, а в 19 году аж 150. Завод помер это раз, а два им владеют политические противники Зеленского.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:18
    -1
    ВСУ внаглую пытается вооружаться против России (больше у неё нет никаких врагов), а мы продолжаем смеяться...
    А можно просто игнорировать все эти приготовления и мышиную возню?
  4. sH,arK
    sH,arK Сегодня, 14:22
    +1
    Хорошо, что с дУкраиной не собрались делать более сложных комплексов. В принципе полученный клон Урана возможно вполне неплох, но считать это оружие вундерваффе явно не стоит. Но если хватит денег и сил его реально производить в значительных объёмах, то считать его игрушкой и пустым бахвальством будет глупо. Массированный удар относительно дешевыми ракетами по стационарным или заранее разведанным целям - главная задача этого комплекса. Да, до Крымского Моста ему не достать - и далеко и преодолевать серьезную эшелонированную оборону он явно не сможет. Но для внезапного и подлого удара, например, по рейду Севастополя - вполне... Правда заплатить потом придется очень высокую цену, но пример Саакашвили показал, что дураков всегда найти можно...
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 14:34
      0
      Пускай что угодно в свои сухопутные силы поставляют - практика показывает что без ПВО и Авиации всё это пустое.