Минобороны Украины направило военно-транспортный самолёт Ил-76МД в Кабул

Украина направила в Афганистан самолет для вывоза своих граждан. Согласно сообщениям СМИ, в Кабул вылетел борт Министерства обороны Украины.
Согласно сообщению Командования Воздушных Сил ВСУ, в Афганистан отправлен военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации ВС ВСУ. Самолет вылетел из Борисполя и в настоящее время приземлился в аэропорту Маскат в Омане, где ожидает разрешения на вылет уже в Кабул. Причиной посадки в Омане названо отсутствие безопасного коридора и возможности приземления в аэропорту афганской столицы из-за неспокойной обстановки.
Как сообщается, украинский борт должен эвакуировать из Кабула более 150 человек, включая украинцев, членов их семей и иностранцев, выразивших желание отправиться на Украину. Однако прибытие самолета в аэропорт означает только начало эвакуации, так как большая часть запросивших эвакуацию находится в Кабуле и не может добраться до аэропорта. В Киеве должны решить вопрос с безопасной доставкой граждан до самолета.
Ранее в Киеве заявили о намерении оказать помощь США в эвакуации афганских граждан из кабульского аэропорта. Данный вопрос рассматривался как попытка "сблизиться" с США перед визитом Зеленского в Вашингтон на встречу с Байденом.