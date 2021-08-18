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Минобороны Украины направило военно-транспортный самолёт Ил-76МД в Кабул

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Украина направила в Афганистан самолет для вывоза своих граждан. Согласно сообщениям СМИ, в Кабул вылетел борт Министерства обороны Украины.


Согласно сообщению Командования Воздушных Сил ВСУ, в Афганистан отправлен военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации ВС ВСУ. Самолет вылетел из Борисполя и в настоящее время приземлился в аэропорту Маскат в Омане, где ожидает разрешения на вылет уже в Кабул. Причиной посадки в Омане названо отсутствие безопасного коридора и возможности приземления в аэропорту афганской столицы из-за неспокойной обстановки.

Как сообщается, украинский борт должен эвакуировать из Кабула более 150 человек, включая украинцев, членов их семей и иностранцев, выразивших желание отправиться на Украину. Однако прибытие самолета в аэропорт означает только начало эвакуации, так как большая часть запросивших эвакуацию находится в Кабуле и не может добраться до аэропорта. В Киеве должны решить вопрос с безопасной доставкой граждан до самолета.

Ранее в Киеве заявили о намерении оказать помощь США в эвакуации афганских граждан из кабульского аэропорта. Данный вопрос рассматривался как попытка "сблизиться" с США перед визитом Зеленского в Вашингтон на встречу с Байденом.
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54 комментария
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  1. Салаватский МЧС
    Салаватский МЧС Сегодня, 14:34
    +1
    Шкиряк Катмандуйский на нём? Они же там застрянут )))
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 14:40
      +3
      А если серьёзно. Интересно, с кем они будут в Кабуле договариваться о доставке людей к самолёту?
      1. bar
        bar Сегодня, 14:53
        +3
        Цитата: 210окв
        Интересно, с кем они будут в Кабуле договариваться о доставке людей к самолёту?

        Да ни с кем не будут. Вон бундесы слетали и вывезли аж целых 7 (семь) человек. Зато прихватили 22 тонны выпивки, чтоб порожняком не гонять.
      2. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 15:01
        +2
        Цитата: 210окв
        А если серьёзно. Интересно, с кем они будут в Кабуле договариваться о доставке людей к самолёту?


        Ни с кем.Мародерствуют во всю,пользуясь случаем.
        .Украинских военных обвинили в краже комплектующих с вертолётов бывшей афганской армии.

        Около суток назад из Международного аэропорта Кабула произвёл взлёт украинский грузовой самолёт Ил-76. О его прибытии в Афганистан не сообщалось, однако, как оказалось, находившиеся в этой ближневосточной стране украинские военные вывезли запасные части, двигатели и комплектующие для вертолётов Ми-17 и Ми-35. Именно по этой причине большинство винтокрылых машин ВВС Афганистана были захвачены талибами в непригодном для эксплуатации состоянии.

        Известно о том, что на борту вылетевшего из Кабула военного грузового самолёта находились различного рода комплектующие. Причём, последние, судя по всему, Украина намерена использовать для ремонта своих винтокрылых машин, так как у ВВС Украины имеются очень большие проблемы с наличием запасных частей.


        Помимо прочего, имеются сведения о том, что помимо техников, на борту вылетевшего из Афганистана украинского военного самолёта также находились и наёмники, которые, как утверждается, и управляли афганскими боевыми машинами, хотя официальных подтверждений на этот счёт пока что нет.

        https://avia.pro/news/ukrainskie-voennye-ukrali-iz-afganistana-dvigateli-i-zapchasti-dlya-vertolyotov-mi-17-i-mi-35
        1. alch3mist
          alch3mist Сегодня, 15:16
          +7
          украинские военные вывезли запасные части, двигатели и комплектующие для вертолётов Ми-17 и Ми-35.

          Похоже, придётся менять старую пословицу. Новый вариант: "Где какл прошёл, там талибу делать нечего."
        2. Вахмистр1970
          Вахмистр1970 Сегодня, 15:45
          -4
          Поржал.И зачем Украине Климовские движки?
          1. OrangeBigg
            OrangeBigg Сегодня, 15:47
            0
            Цитата: Вахмистр1970
            Поржал.И зачем Украине Климовские движки?

            Запасные комплектующие это не только движки.
          2. Вахмистр1970
            Вахмистр1970 Сегодня, 15:51
            -6
            Да вроде бы Богуслаев МИ-8 с ноля без российских комплектующих делать начал
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg Сегодня, 15:55
              +2
              Цитата: Вахмистр1970
              Да вроде бы Богуслаев МИ-8 с ноля без российских комплектующих делать начал


              Вы наверно имеете ввиду древний Ми-2,права на выпуск которых были у Польши от СССР, и по которым Богуслаев договорился с поляками?





              .На первом фото - классический Ми-2. На втором - Ми-2МСБ - модернизация старой машины на вертолетном заводе в Виннице по заказу ВВС. Этому "новому" вертолету уже 6 лет. Две машины сделаны в 2011 году, на Ми-2 заменены движки на АИ-450 (стоимость модернизации каждого Ми-2 тогда составила почти 850 тыс. долл. Но больше ничего не меняли. Потом стало в 5 раз дороже. 4 июля 2014 выполнил первый полёт модернизированный вертолёт Ми-2 с двигателями АИ-450М. В 2014-м "Мотор Сич" передала ВС Хунты минимум три вертолета Ми-2 МСБ. 26 декабря 2016 года вертолёт Ми-2МСБ был официально принят на вооружение ВВС.
              10 августа 2017 года было объявлено, что «Мотор Сич» создана модификация « Надiя » (Надежда). Это вариант с салоном на 7 пассажиров и подъемной аппарелью в корме фюзеляжа. Лётные испытания опытного образца вертолёта запланированы на сентябрь 2017 года.

              Не надо строить иллюзий - это глубокая модернизация, но никак не новый вертолет. Просто старые Ми-2 поступают на завод в Виннице, им меняют движки с ГТД-350 мощностью 350 л.с. на АИ-450 или АИ-450М мощностью 460 л.с. «Мотор Сичи»). Под их форму приспосабливают силовой набор, топливную, масляную,противопожарную и систему охлаждения, ставят более модный капот новой конфигурации из композитов.

              https://mikle1.livejournal.com/7806155.html
              1. Вахмистр1970
                Вахмистр1970 Сегодня, 16:01
                -2
                Именно МИ-8, стапеля поставили харьковчане.Корпус из композита по испанской технологии. Недавно инфа мелькала на Дефенс экспресс
                1. OrangeBigg
                  OrangeBigg Сегодня, 16:14
                  0
                  Права на Ми-8 Мотору Сичу не принадлежат.Следовательно выпускать их он не может. Только глубоко модернизировать старые корпуса, о чем в цитате ниже и говориться. А Ми-2 да выпускают.На них права у Польши выкупили.Если попытаются производить Ми-8,то это не законно. Интеллектуальная собственность. Если нарушат,то в ответ можно наладить выпуск Ан -124 ,так же минимальные изменения произвести,дать новое имя и сказать что Антонов не имеет к нему никакого отношения.
                  .Представитель «Мотор Сич» сообщил, что в настоящее время предприятие работает над завершающим этапом, по созданию и серийного производства двух типов вертолетов - Ми -2МСБ «Надежда» и Ми-8 МСБ.


                  По словам Ивана Божкова, большая часть корпусов для вертолета Ми-2 изготовлена в Польше, где до недавнего времени эта модель производилась серийно.

                  «Мы берем корпус этого вертолета, он проверяется. Мы его питаем - нашим современным мотором, разработки «Ивченко-Прогресс». Мы изготавливаем редуктор, мы будем изготавливать несущие винты и авионику на этот вертолет. Он называется Ми-2 МСБ. В перспективе, мы заменим корпус, изготовим его из новых композиционных материалов и получится классический новый вертолет, взлетной массой до 6 тонн, мы его назвали «Надежда», - рассказал представитель АО "Мотор Сич".

                  Аналогичная работа, по словам представителя запорожского предприятия, проводится и с Ми-8.

                  «Берем корпус, питаем его современным оборудованием и новыми узлами. То есть новый двигатель 5 поколения, новый редуктор и новые несущие винты», - отметил Иван Божков.

                  Во время доклада, советник президента АО «Мотор Сич» также сообщил и о других достижениях завода.

                  «Мало кто знает, но на сегодня в ВСУ нами поставлена и успешно эксплуатируется 23 единицы вертолетов Ми-8 МСБ и 10 вертолетов Ми-2 МСБ», - отметил И.Божков.

                  https://www.wing.com.ua/content/view/20064/38/
                  1. Вахмистр1970
                    Вахмистр1970 Сегодня, 16:31
                    0
                    Не претендую на истину в последней инстанции.Когда это на просторах СНГ блюли интеллектуальную собственность laughing
                    Встречный вопрос:- на чем ваш" не совсем"124 полетит? Сколько под "забором "в Воронеже Русланов без движков стоит.
                    У Богуслаева все "критические" комплектующие на МИ-8 есть или по крайней мере аналог от иноземцев найдётся
                    1. OrangeBigg
                      OrangeBigg Сегодня, 16:47
                      0
                      .Не претендую на истину в последней инстанции.Когда это на просторах СНГ блюли интеллектуальную собственность laughing


                      Ах вон оно чё. Хулиганите.А как вам это?Тот же Антонов в первых рядах пытается блюсти интеллектуальные права российских Ан-124.
                      .Украинский концерн «Антонов» грозит добиться запрета на полеты российских Ан-124 за рубеж – и все потому, что Россия старается избегать ремонта этих аппаратов на Украине. Речь идет о больших деньгах за сервисное обслуживание. Между тем сама Украина занимается ровно тем же – ремонтирует и продает летательные аппараты, права на которые принадлежат России.
                      Украина намерена добиваться запрета на международные полеты самолетов марки «Ан», которые используются в России, если российская сторона откажется от сервисного обслуживания летательных аппаратов на киевском госпредприятии, заявил президент украинского госпредприятия «Антонов» Александр Коцюба.

                      «Наша компания как разработчик имеет право поставить вопрос о запретах на полеты самолетов «Ан», которые эксплуатируются в РФ», – сказал он, утверждая, что это возможно в случае, если российская сторона откажется от сервисного обслуживания на киевском предприятии. «Сейчас компании, эксплуатирующие «Ан» в России, пытаются уйти от сервиса «Антонова» и эти функции переложить на российские компании, в частности, на «Ильюшин», – сказал Коцюба, передает ТАСС. «Они могут у себя внутри страны корректировать эти правила, законы как угодно. Другой вопрос, что мы как разработчик имеем право поставить запрет на полеты их самолетов вне России», – заявил Коцюба (цитата по РИА «Новости»).

                      Ранее «Коммерсант» со ссылкой на неофициальные источники сообщал, что российские компании, эксплуатирующие грузовые самолеты Ан-124 «Руслан», разработанные в Киеве, намерены отказаться от техобслуживания на Украине. Техническим сопровождением транспортного самолета Ан-124 «Руслан» может заняться Авиационный комплекс имени Ильюшина.

                      https://m.vz.ru/economy/2016/9/7/831129.html

                      . Встречный вопрос:- на чем ваш" не совсем"124 полетит? Сколько под "забором "в Воронеже Русланов без движков стоит.

                      Встречный ответ. На Изделии-РФ 24 тонн тяги( как у Д-18Т),создающемся и для ПАК ДА в том числе.


                      .В России намерены начать производство тяжёлого транспортного самолёта на базе Ан-124 «Руслан». Об этом заявил генеральный директор авиационного комплекса «Ил» Алексей Рогозин. Отмечается, что отечественная машина получит современную авионику, бортовое оборудование и двигатели. При этом новый лайнер планируют создать без участия украинского ГП «Антонов», занимавшегося разработкой «Русланов» ранее. По мнению экспертов, модернизированные Ан-124 будут востребованы в войсках и на рынке грузовых перевозок.

                      Авиационное предприятие «Ил» рассматривает возможность возобновить выпуск тяжёлого транспортного самолёта Ан-124 «Руслан», но в новом облике. Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Рогозин. Он подчеркнул, что лайнеры подобного класса востребованы во всём мире.

                      «Две трети всех «Русланов» были произведены в Ульяновске (завод «Авиастар-СП»). Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности. Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей», — рассказал Рогозин.

                      https://russian.rt.com/russia/article/519725-an-124-proizvodstvo-ukraina
                      1. Вахмистр1970
                        Вахмистр1970 Сегодня, 16:58
                        0
                        И как ваши Русланы за бугор не летают?ЕМНИП недавно из Кабула американцам вертолёты вывозили
                        Ключевое слово-создающемся двигателе.
                        Для сборки МИ-8 усё в наличии
                      2. OrangeBigg
                        OrangeBigg Сегодня, 17:04
                        0
                        Ключевое слово-создающемся двигателе.


                        Вы так переживаете за наши Ан-124,как мы не переживаем за ваши Ми-8.
                        В железе он уже изготовлен.
                        .Первый опытный образец двигателя для перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА, получивший название "Изделие РФ", проходит сборку на предприятии "ОДК-Кузнецов", пишет ria.ru со ссылкой на заместителя генерального директора - управляющего директора завода Алексея Соболева.

                        "Первый двигатель "в железе" уже изготовлен, сейчас находится на сборке и до конца года будет готов для стендовых испытаний. Приступить к ним планируем в начале следующего года", - сказал он.

                        По словам Соболева, эта силовая установка - результат широкой кооперации почти всех предприятий, входящих в ОДК. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/weapon/45489675/
                      3. Вахмистр1970
                        Вахмистр1970 Сегодня, 17:16
                        0
                        В конце 80х ходил анекдот о Балабановской спичечной фабрике и их изделиях как символе ненадежности.
                        Смысл что пока подожжешь2,много времени утечет
                      4. OrangeBigg
                        OrangeBigg Сегодня, 17:26
                        0
                        Изделие-РФ созданно на основе ныне серийно выпускающегося НК-32-02,который в свою очередь создан для ремоторизации Ту-160М и оснащения новых строящихся Ту-160М2. Газогенератор просто новый в Изделии-РФ.И тем более Изделие-РФ уже в железе собрано,так что вы не переживайте так по поводу времени.Нам Ан-124 нужнее.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:06
    0
    Не знаю почему их держат,1 час назад голландец пролетел,сейчас А 320 чейт о крадется.Ждал разрешение на вход,круги над морем нарезал.Сейчас вишенка на торте,в небе Оммана появился заправщик DC 10Думаю дозоправит кого надо,и будут бородатых бомбить.
  • BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 15:04
    +2
    Цитата: 210окв
    А если серьёзно. Интересно, с кем они будут в Кабуле договариваться о доставке людей к самолёту?

    С таксистом, не?
    1. ugol2
      ugol2 Сегодня, 15:11
      0
      Таксист денег попросит. А грошей то нема.
      Вот и думают с кем бы договориться.
      wassat
  • Normann
    Normann Сегодня, 15:05
    0
    С водителями маршруток)
  • tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:06
    0
    Цитата: 210окв
    Интересно, с кем они будут в Кабуле договариваться о доставке людей к самолёту?

    Ну конечно с "братьями" из США.
  • Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 15:31
    0
    Цитата: 210окв
    А если серьёзно. Интересно, с кем они будут в Кабуле договариваться о доставке людей к самолёту?

    Как с кем? С Вашингтоном, естественно. Просто по инерции. Нет власти, кроме американской, и Байден - пророк её (на данный момент).
  • Gato
    Gato Сегодня, 15:02
    0
    Шкиряк Катмандуйский на нём? Они же там застрянут )

    Починят отвалившееся шасси и полетят домой. Интересно, кто претендент на титул "Маскатский"
    1. Салаватский МЧС
      Салаватский МЧС Сегодня, 15:16
      0
      Будет Шкиряк Катмандуйский и Зорян Кабульский. Ну, как говорится, попутного ветра в горбатую спину laughing
  • Кушка
    Кушка Сегодня, 14:36
    0
    ьтяпО
    Цитата: Салаватский МЧС
    Шкиряк Катмандуйский на нём? Они же там застрянут )))
    Опять с девицами? Ну тогда, если и застрянут, найдут занятие.
    О
  • Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:44
    +3
    Самолёт то хоть салом натерли, чтобы талибы не отобрали его.Подозреваю, что их прилет закончится ничем, или ничем хорошим не закончится- талибы будут рады халявному самолету, и новым заложникам в лице экипажа самолёта...
    1. redsun
      redsun Сегодня, 15:01
      0
      Да на что он им? Там и летать на такой машине пилотов не найдется. Только если в заложники, но с учётом стремления талибов легитимизироваться - маловероятно. Так что подлизывание байдену может получится. Не факт правда, что тот заметит
  • svp67
    svp67 Сегодня, 14:47
    +1
    Согласно сообщению Командования Воздушных Сил ВСУ, в Афганистан отправлен военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации ВС ВСУ.
    Не могли нормальный пассажирский самолет отправить,? Все же не солдат везти собираетесь, а гражданских, а из удобств на этом "борту", в лучшем случае ведро
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 14:50
      0
      Дык за нормальный надо денежек владельцу насыпать, а этот бесплатно.
    2. Gato
      Gato Сегодня, 14:58
      +1
      глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что 12 украинцев, которые застряли на военной базе около Кабула, являются бывшими военнослужащими

      Как вы думаете, кем являются "бывшие военнослужащие"? Вариант "пенсионеры, решившие поселиться в Афганистане" не предлагать..
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 16:17
      0
      Цитата: svp67
      а из удобств на этом "борту", в лучшем случае ведро

      В этой ситуации многие согласны прямо на ведре лететь...
  • bar
    bar Сегодня, 14:49
    -1
    украинский борт должен эвакуировать из Кабула более 150 человек, включая украинцев, членов их семей и иностранцев, выразивших желание отправиться на Украину.

    Что-то как-то мало желающих набралось отправляться на окраину. В америку желающие аж 800 человек запихалось в С-17
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:15
      0
      Цитата: bar
      В америку желающие аж 800 человек запихалось в С-17

      Думали в штаты, а попали В Катар, уж попали так попали...
  • Piramidon
    Piramidon Сегодня, 14:54
    0
    Украина направила в Афганистан самолет для вывоза своих граждан

    Теперь служебных собак США
    1. uav80
      uav80 Сегодня, 15:09
      +1
      Своих служебных собак американцы в первую очередь вывезли, т.к. их обучение и воспитание обходится дороже чем "пехота" из коалиции...
  • Троль
    Троль Сегодня, 14:55
    +1
    Ранее в Киеве заявили о намерении оказать помощь США в эвакуации афганских граждан из кабульского аэропорта

    Насколько помню, не было там намерения. Там был выceр, хорошо, предложение, депутата Гончаренко, а не предложение правительства. И над ним потом смеялись, бо куда их вести то? На Украину что-ли?
  • Бшкаус
    Бшкаус Сегодня, 14:59
    +3
    Посол РФ в Афгане русским языком сказал, что в Багдаде, тьфу, в Кабуле все спокойно что они даже и не думают уезжать. В чем тогда проблемя для украинцев и т.п? Кто им мешает собрать монатки и валить на все четыре стороны? Даже талибы (есесно запрещенные) сказали что никого трогать не будут. Аэропорт битком набит, у нас из Шереметьево можно час взлетать и это норма.
    А вобще ВО превратилось в машину по разбросу на вентилятор: американцы вывезли более 600 человек, так гады набившие самолет лудьми как "бочку селедкой". Немцы ушли пустые, так обратно единоличники безсердечные.
    На Москву дождь идет, так видимо из желчи которую за эти дни по СМИ излили. Не хватало талибан (есесно запрещеный) признать официально, правда не знаю, как объяснят, даже любопытно.
    Да на ВО сколько народа талибов (есесно запрещенных) в комментах поддерживают, даже себя султанчиками средневековыми в гареме возомнили. Только вот не дай Бог, в гарем то попадут, да только в виде евнухов и то, кому повезло, остальным чуть выше плеч отрежут.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:13
      +1
      Цитата: Бшкаус
      Немцы ушли пустые, так обратно единоличники безсердечные.

      Не пустые - пиво вывезли... lol
    2. Злой543
      Злой543 Сегодня, 16:14
      +1
      Как Вы вчера сказали? Тема раскрыта. Выдыхайте... good
      1. Бшкаус
        Бшкаус Сегодня, 16:48
        0
        Как Вы вчера сказали? Тема раскрыта. Выдыхайте... 

        Когда твои комменты читают, это приятно, когда их помнят, это уже хорошо, а когда цитируют, то просто великолепно drinks
  • tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:03
    0
    А что это за ящичек подозрительный на левом борту ,за крылом(на фото ИЛ76 Д)У бабахов что есть ПВО,сейчас наблюдаю на флайтрадаре С17 ,транспордер только над Пакистаном включают.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:17
      +1
      Цитата: tralflot1832
      транспордер только над Пакистаном включают.

      Так мы тоже подходя к водам Нигерии AIS выключали, чтобы пираты не засекли.
  • HAM
    HAM Сегодня, 15:08
    +1
    Вот интересно-в Афгане вроде бардак,а посмотрите любые кадры из Кабула--дороги все асфальтированы,мусора на улицах нет....только на мопедах ездят как хочется...
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:11
      +1
      Цитата: HAM
      Вот интересно-в Афгане вроде бардак,а посмотрите любые кадры из Кабула--дороги все асфальтированы,мусора на улицах нет.

      Там за воровство руки рубят. Представьте себе вид наших учреждений - сплошь калеки были бы... lol
  • Добрый
    Добрый Сегодня, 15:12
    0
    Причиной посадки в Омане названо отсутствие безопасного коридора и возможности приземления в аэропорту афганской столицы из-за неспокойной обстановки.

    Вы заметили, что при бегстве символов демократии, талибы не сбивали ни самолеты ни вертолеты. Уж "Чинук" то на взлете можно из пулемета приземлить. Однако талибы поступили мудро, дав возможность бежать всем, кто так или иначе чувстовал за собой грехи. В основном думаю, это были наркопроизводители.
  • APASUS
    APASUS Сегодня, 15:20
    +2
    Минобороны Украины направило военно-транспортный самолёт в Кабул

    1. Вахмистр1970
      Вахмистр1970 Сегодня, 15:57
      +1
      Забыли подпись под картинкой- Ил-76МД laughing
  • sifgame
    sifgame Сегодня, 15:40
    0
    Вывезут 800 бородатых и еще 100 на шасси, своих не найдут. Так будет. От Ила украинцам надо отказываться, слишком много советских и коммунистических символов и смыслов .
  • Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 15:44
    0
    Ну-ну, долетели бы.
  • Stas Sv
    Stas Sv Сегодня, 15:46
    0
    Мне вот интересно почему ФлайтРадар пишет мне вот это
    Sorry, historical data for this aircraft is not available.
    ??? Именно по бортовому номеру.
  • isv000
    isv000 Сегодня, 16:08
    0
    в Киеве заявили о намерении оказать помощь США в эвакуации афганских граждан из кабульского аэропорта. Данный вопрос рассматривался как попытка "сблизиться" с США перед визитом Зеленского в Вашингтон на встречу с Байденом.

    Нужно использовать любую возможность лизнуть и руку хозяина - вдруг не кинет... wink
  • Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 16:21
    0
    Итит вашу мать... Они отправили советский самолет что бы... что бы... Уничтожить советский самолет надо было, на корню. Всё уничтожить! Всё! Всё советское! Чёрт, а оно живет, советское, вопреки.
  • impostor
    impostor Сегодня, 16:21
    0
    Это уже третий чувствительный украинский щелчок по носу китайскому дракону. Чревато однако, дракон всеж, а не тузик из соседской подворотни...