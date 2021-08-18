Итальянский эсминец Luigi Durand de la Penne D560 вошёл в Чёрное море

В Черное море вошел очередной корабль НАТО, тем самым прервав длящиеся с 27 июля "каникулы", во время которых в акватории моря находились только боевые корабли и суда причерноморских государств.
18 августа 2021 года в 4 часа утра, преодолев пролив Босфор, в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец Военно-морских сил Италии Luigi Durand de la Penne D560. Маршрут движения корабля и цели прибытия пока не известны, но предполагается, что в ходе своего "визита" эсминец посетит порт Одессы, где уже бывал в 2017 году.
Также не исключается, что итальянский эсминец будет демонстрировать в Черном море "приверженность свободному судоходству", т.е. заходить в порты партнеров НАТО и демонстрировать готовность "защищать союзников", чем постоянно занимаются корабли США, если не участвуют в учениях.
Корабль уже взят под наблюдение сил и средств Черноморского флота.
Эсминец УРО Luigi Durand de la Penne D 560 является головным в серии из двух кораблей класса Durand de la Penne ВМС Италии. Заложен 20 января 1988 года, спущен на воду 20 октября 1989 года, введен в эксплуатацию 18 марта 1993 года. Порт приписки - военно-морская база Таранто.
Водоизмещение стандартное 4330 тонн, полное 5400 тонн. Длина 147,7 метра, ширина 16,1 метра, осадка 6,7 метра. Максимальная скорость хода 31 узел. Дальность плавания 7000 миль на 18 узлах. Экипаж 331 человек, в том числе 25 офицеров.