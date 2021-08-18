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Итальянский эсминец Luigi Durand de la Penne D560 вошёл в Чёрное море

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В Черное море вошел очередной корабль НАТО, тем самым прервав длящиеся с 27 июля "каникулы", во время которых в акватории моря находились только боевые корабли и суда причерноморских государств.


18 августа 2021 года в 4 часа утра, преодолев пролив Босфор, в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец Военно-морских сил Италии Luigi Durand de la Penne D560. Маршрут движения корабля и цели прибытия пока не известны, но предполагается, что в ходе своего "визита" эсминец посетит порт Одессы, где уже бывал в 2017 году.

Также не исключается, что итальянский эсминец будет демонстрировать в Черном море "приверженность свободному судоходству", т.е. заходить в порты партнеров НАТО и демонстрировать готовность "защищать союзников", чем постоянно занимаются корабли США, если не участвуют в учениях.

Корабль уже взят под наблюдение сил и средств Черноморского флота.

Эсминец УРО Luigi Durand de la Penne D 560 является головным в серии из двух кораблей класса Durand de la Penne ВМС Италии. Заложен 20 января 1988 года, спущен на воду 20 октября 1989 года, введен в эксплуатацию 18 марта 1993 года. Порт приписки - военно-морская база Таранто.

Водоизмещение стандартное 4330 тонн, полное 5400 тонн. Длина 147,7 метра, ширина 16,1 метра, осадка 6,7 метра. Максимальная скорость хода 31 узел. Дальность плавания 7000 миль на 18 узлах. Экипаж 331 человек, в том числе 25 офицеров.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/USNavyEurope
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11 комментариев
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  1. SS68SS
    SS68SS Сегодня, 15:21
    +1
    Какого хр...на ему здесь делать? Блукают как немыкины коровы где не попадя.... Демонстраторы свободного судоходства ..... Показали вы что есть и валите отсюда... Прям у Босфора и разворачивайтесь...
    1. venik
      venik Сегодня, 16:31
      -2
      Цитата: SS68SS
      Какого хр...на ему здесь делать? Блукают как немыкины коровы где не попадя....

      =====
      Ну вот и появилась НОВАЯ цель.... Тем более "итальянская" .....
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 17:11
        0
        Цитата: venik
        Эсминец УРО Luigi Durand de la Penne D 560 является головным в серии из двух кораблей класса Durand de la Penne ВМС Италии.


        Когда-то итальянцы умели проектировать и строить современные , мощные , и при этом красивые корабли.

        Легендарный , героический черноморский лидер эсминцев "Ташкент" , "суперэсминец" проекта 20И построенный в Ливорно (Италия) , прозванный за мощь и отличную от других кораблей ЧФ окраску - "Голубым крейсером"




  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:25
    0
    Итальянцы показали, что они есть и тихо мирно свалят, у них проверять на своей шкуре возможности ВКС России нет ни какой охоты
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 15:34
    0
    Да уж: куда конь с копытом, туда и рак с клешней...
    Лишь бы чего не возомнили из себя, а то можем сильно напугать... tongue
    1. venik
      venik Сегодня, 16:38
      -1
      Цитата: Горный стрелок
      Да уж: куда конь с копытом, туда и рак с клешней...
      Лишь бы чего не возомнили из себя, а то можем сильно напугать... tongue

      ======
      Похоже "укропатриоты" проснулись..... То-то "тапочки с дивана" полетели косяками .... Ну да и бог с ними! Как ни-будь переживем...
  4. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 15:37
    -1
    По нашим меркам этот итальянский эсминец скорее фрегат, или я ошибаюсь?
  5. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 15:38
    +2
    laughing Новость не заслуживающая освещения. Например, в это время на восточном побережье Камчатки идет миграция горбатых китов (если не ошибаюсь), можно встретить даже кашалота. Следом идут касатки.




    Где "Luigi Durand de la Penne", и где наши киты-кашалоты, касатки? wink
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:51
    0
    Также не исключается, что итальянский эсминец будет демонстрировать в Черном море "приверженность свободному судоходству"

    Можно пригласить итальянских моряков в Воронежскую обл. Россошь, пусть посмотрят, что стало с их дедами.
  7. next322
    next322 Сегодня, 16:25
    0
    Зашел.ушел....в чем новость?обычная рутина
  8. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 16:44
    -2
    Вот может от наты в Чёрное Море будут заходить ВМС Италии, Греции, Португалии, и демонстрировать. Тогда и Наши могут демонстрировать. И никаких рисков! Для обоих сторон. Нет!!! В ЧМ прутся все кому не лень. В первую голову оборзевшие англосаксы. Можете представить на месте английского эсминца греческий? Я - нет!