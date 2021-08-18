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Экс-глава Пентагона: Нельзя было оставлять в Афганистане менее 4,5 тысяч наших военнослужащих

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Крупнейшие службы исследования общественного мнения США публикуют свежие президентские рейтинги. На основании опубликованных данных, рейтинг действующего президента Соединённых Штатов опустился до антирекорда с начала работы на посту. На данный момент деятельность Джо Байдена на посту главы государства одобряют 46% американцев. Таким образом, американские социологи констатируют, что рейтинг обрушился на 7% всего за пару дней - с понедельника 16 августа – с того момента, как террористическая группировка «Талибан» (*запрещена в РФ) взяла Кабул.


Из материалов в американской прессе со ссылкой на политолога, специалиста по Китаю и Центральной Азии Джека Пособика:

Американские граждане говорят о том, что решение о внезапном выводе войск США из Афганистана стало самым худшим действием президента Байдена с момента его инаугурации.

При этом не совсем понятно, что в данном контексте подразумевается под термином «внезапный вывод», особенно если учесть, что выводить войска из Афганистана начал ещё 45-й президент США Дональд Трамп, который полный отзыв контингента и инициировал. Джо Байден лишь продолжил эту работу. Теперь Трамп обвиняет Байдена в провале и призывает того уйти в отставку, а Байден заявляет, что не считает свои действия ошибочными, так как не стал бы отдавать приказы американской армии сражаться вместо армии афганской.



Обращает на себя внимание заявление бывшего главы Пентагона Марка Эспера. По словам Эспера, он в своё время отговаривал Трампа от реализации идеи полного вывода войск из Афганистана.

Экс-министр обороны США:

Я возражал ему (Трампу), направив ему меморандум, основанный на рекомендациях высшего командования и гражданских аналитиков. Там было указано президенту, что нельзя оставлять в Афганистане менее 4,5 тысяч наших военнослужащих. Только так можно было бы добиться от «Талибана» выполнения соглашения.

По заявлению Эспера, Трамп остался к заявлениям равнодушен, а впоследствии вывод войск довершил президент Байден.
Марк Эспер:

Вот теперь мы и видим, к чему привело игнорирование рекомендаций.

Эспер отмечает, что реализация соглашения с «Талибаном» «пошла по иному сценарию».
Использованы фотографии:
Фейсбук/Морская пехота США, Фейсбук/Белый дом
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10 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 16:16
    +6
    На данный момент деятельность Джо Байдена на посту главы государства одобряют 46% американцев.
    Не у тех Байден опросы заказывает, "Левада-Центр" в помощь, там рейтинги повыше были бы. laughing
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:36
      +2
      Ничего! Прилетят "эвакуированные", порассказывают соседям "а как оно было, и что было бы", и рейтинг снова взлетит. А меморандум Эсперу нужно было покороче писать, и именно в виде сценария короткометражки. Тогда бы Трамп проникся. Однако, какая память у американцев короткая! Трамп начал вывод войск, но они этого не помнят. Видать жвачки уже полностью мозги залепили
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:49
      0
      Что за ерунду пишут: Рейтинг обрушился аж не 7 процентов!
      Не обрушился, а снизился. Такие колебания, не трагедия, а жисть... Зачем волну гнать? Му не забоимся.
      1. Пижон
        Пижон Сегодня, 17:27
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Что за ерунду пишут: Рейтинг обрушился аж не 7 процентов!
        Не обрушился, а снизился. Такие колебания, не трагедия, а жисть... Зачем волну гнать? Му не забоимся.

        Не соглашусь. В американских политических реалиях, -7% - это достаточно крутое падение.
  2. Генератор Систем
    Генератор Систем Сегодня, 16:43
    +3
    Мне кажется что из-за пандемии просто на просто оставлять войска в Афганистане стало не выгодно т.к. Переигралась вся экономика мировая и что вчера было прибыльно сейчас уже нет, а все остальное это так отговорки wink
    1. Володин
      Володин Сегодня, 16:48
      +1
      Цитата: Генератор Систем
      Мне кажется что из-за пандемии просто на просто оставлять войска в Афганистане стало не выгодно т.к. Переигралась вся экономика мировая и что вчера было прибыльно сейчас уже нет, а все остальное это так отговорки

      Думаю, можно назвать вещи своими именами: прибыль от продажи герыча кое у кого пошла на спад из-за того, что другие освоили производство и реализацию синтетической отравы. Вот интерес у Штатов и стал пропадать... А то, что дело в деньгах, тут и правда - к бабке, как говорится, не ходи...
  3. sav
    sav Сегодня, 16:58
    0
    Нельзя было оставлять в Афганистане менее 4,5 тысяч наших военнослужащих

    Сейчас уже не проверишь, как оно было бы... Возможно, что это ни на что бы не повлияло. Но в политической борьбе сойдет.
  4. Сергей Образцов
    Сергей Образцов Сегодня, 17:14
    +1
    Сколько продержалось правительство после ухода Американцев? 3 месяца. Сколько сидели в стране? 20 лет.
    Сколько продержалось правительство после ухода советских войск? Около 3х лет. Да и то, по мнению некоторых людей в основном потому что СССР стало не до афганистана и поддержка ресурсами и деньгами закончилась. Сколько находились в стране? 10 лет.
  5. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 17:15
    +1
    Как отличить Талиба, которого обучали инструкторы ЦРУ?
  6. борис эпштейн
    борис эпштейн Сегодня, 17:21
    0
    Нельзя быть немножко беременным. Уходя-уходи.Иначе просто продлится агония.