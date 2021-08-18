Экс-глава Пентагона: Нельзя было оставлять в Афганистане менее 4,5 тысяч наших военнослужащих

Американские граждане говорят о том, что решение о внезапном выводе войск США из Афганистана стало самым худшим действием президента Байдена с момента его инаугурации.

Я возражал ему (Трампу), направив ему меморандум, основанный на рекомендациях высшего командования и гражданских аналитиков. Там было указано президенту, что нельзя оставлять в Афганистане менее 4,5 тысяч наших военнослужащих. Только так можно было бы добиться от «Талибана» выполнения соглашения.

Вот теперь мы и видим, к чему привело игнорирование рекомендаций.

Крупнейшие службы исследования общественного мнения США публикуют свежие президентские рейтинги. На основании опубликованных данных, рейтинг действующего президента Соединённых Штатов опустился до антирекорда с начала работы на посту. На данный момент деятельность Джо Байдена на посту главы государства одобряют 46% американцев. Таким образом, американские социологи констатируют, что рейтинг обрушился на 7% всего за пару дней - с понедельника 16 августа – с того момента, как террористическая группировка «Талибан» (*запрещена в РФ) взяла Кабул.Из материалов в американской прессе со ссылкой на политолога, специалиста по Китаю и Центральной Азии Джека Пособика:При этом не совсем понятно, что в данном контексте подразумевается под термином «внезапный вывод», особенно если учесть, что выводить войска из Афганистана начал ещё 45-й президент США Дональд Трамп, который полный отзыв контингента и инициировал. Джо Байден лишь продолжил эту работу. Теперь Трамп обвиняет Байдена в провале и призывает того уйти в отставку, а Байден заявляет, что не считает свои действия ошибочными, так как не стал бы отдавать приказы американской армии сражаться вместо армии афганской.Обращает на себя внимание заявление бывшего главы Пентагона Марка Эспера. По словам Эспера, он в своё время отговаривал Трампа от реализации идеи полного вывода войск из Афганистана.Экс-министр обороны США:По заявлению Эспера, Трамп остался к заявлениям равнодушен, а впоследствии вывод войск довершил президент Байден.Марк Эспер:Эспер отмечает, что реализация соглашения с «Талибаном» «пошла по иному сценарию».