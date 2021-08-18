Михаил Горбачёв назвал виновных в развале Советского Союза

Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны

Партийная бюрократия КПСС по сути перечеркнула свои идеалы, если так можно назвать идеологию партии, предала страну и ее граждан. Развалу СССР способствовала слабость Горбачева как политика, его неспособность быть настоящим лидером страны

Экс-президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за развал Советского союза на ГКЧП. По его мнению, именно организаторы путча 1991 года виновны в том, что СССР не стало.Горбачев назвал действия организаторов ГКЧП авантюрными и приведшими к "катастрофическим последствиям". По его словам, он отказывался подписывать требования "путчистов", которые являлись "обманом народа и узурпацией власти".- заявил бывший президент СССР, добавив, что демократический путь для России - единственный верный и он всегда выступал за него.Не согласен с Горбачевым председатель Государственной думы Вячеслав Володин, утверждающий, что причиной развала Советского Союза стала слабость Горбачева как политика. По мнению спикера Госдумы, Горбачев умел только "красиво говорить", но как руководитель был слаб и не смог сохранить государство. Еще одной причиной развала СССР стала элита КПСС, предавшая советский народ и оторвавшаяся от реалий жизни.- заявил он.