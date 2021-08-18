Военное обозрение
Войти Регистрация

Михаил Горбачёв назвал виновных в развале Советского Союза

72

Экс-президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за развал Советского союза на ГКЧП. По его мнению, именно организаторы путча 1991 года виновны в том, что СССР не стало.


Горбачев назвал действия организаторов ГКЧП авантюрными и приведшими к "катастрофическим последствиям". По его словам, он отказывался подписывать требования "путчистов", которые являлись "обманом народа и узурпацией власти".

Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны

- заявил бывший президент СССР, добавив, что демократический путь для России - единственный верный и он всегда выступал за него.

Не согласен с Горбачевым председатель Государственной думы Вячеслав Володин, утверждающий, что причиной развала Советского Союза стала слабость Горбачева как политика. По мнению спикера Госдумы, Горбачев умел только "красиво говорить", но как руководитель был слаб и не смог сохранить государство. Еще одной причиной развала СССР стала элита КПСС, предавшая советский народ и оторвавшаяся от реалий жизни.

Партийная бюрократия КПСС по сути перечеркнула свои идеалы, если так можно назвать идеологию партии, предала страну и ее граждан. Развалу СССР способствовала слабость Горбачева как политика, его неспособность быть настоящим лидером страны

- заявил он.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
72 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Алексей Степанов
    Алексей Степанов Сегодня, 16:20
    +25
    "Первая причина - это ты..."
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 16:21
      +5
      УсугУбил положение Михаил Сергеевич.
      . Михаил Горбачев выступил с заявлением в преддверии 30-летия августовского путча ГКЧП.

      Экс-президент СССР обвинил в развале Союза организаторов путча и подписантов беловежских соглашений. По его мнению, в 1991 году путч провалился, но ослабил позиции президента СССР и создал условия, в которых было трудно продолжать усилия по сохранению Союза.

      "Республики приняли декларации независимости. Но шанс сохранить Союз на обновленной основе все-таки был. Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР", – заявил Горбачев.

      Горбачев вспомнил события августа 1991 года.

      "Когда путчисты, изолировав меня в Форосе, отключив все виды связи, прислали ко мне своих представителей, я категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении. Охарактеризовал их действия как преступные, как авантюру. В своем заявлении, адресованном Съезду Народных Депутатов и Верховному Совету, я заявил, что действия ГКЧП являются обманом народа и узурпацией власти", – напомнил он.


      Неугомонный какой. Может американцы,летящие из Кабула заберут с собой столь ценный кадр?Лишь бы из самолёта не выкинули,как некоторых над Кабулом.
      . Горбачев призвал отстаивать принципы демократии и исключить любую возможность узурпации власти.


      "Считаю, что уроки тех дней актуальны сегодня. Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий – это всегда должно быть заботой обществ и государства. Я верю, что демократический путь развития России – единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", – высказался Михаил Горбачев.

      https://www.vesti.ru/article/2601976
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 16:27
        +22
        Экс-президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за развал Советского союза на ГКЧП. По его мнению, именно организаторы путча 1991 года виновны в том, что СССР не стало.



        Вот же... Личинка вши negative - кто угодно виноват , только не он.

        Ни грамма покаяния... Гореть ему в АДУ am
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 16:29
          +4
          . Ни грамма покаяния... Гореть ему в АДУ am

          Ещё вопрос возьмут ли его туда.
          1. СЕРЖ ант
            СЕРЖ ант Сегодня, 16:31
            +9
            Возьмут,там его заждались уже.
            1. алексей алексеев_4
              алексей алексеев_4 Сегодня, 16:44
              +4
              Да такими кадрами даже черти брезгуют..Вон зажился то как am
            2. ПиК
              ПиК Сегодня, 16:46
              +4
              Цитата: СЕРЖ ант
              Возьмут,там его заждались уже.

              Пишут , что на подходе туда и Кравчук , один из инициаторов развала Союза и оставшихся в живых подписантов "Беловежских соглашений"

              Говорят , что он очень плох. И это очень хорошо. yes
            3. OrangeBigg
              OrangeBigg Сегодня, 16:50
              +2
              Цитата: СЕРЖ ант
              Возьмут,там его заждались уже.

              А если он им там перестройку устроит?Может поэтому и не возьмут.
              1. ПиК
                ПиК Сегодня, 17:23
                +1
                Цитата: OrangeBigg
                А если он им там перестройку устроит?Может поэтому и не возьмут.


                Да ПОБОКУ , что оно где-то "зависнет".

                Лишь бы с лика Земли скорее прибрался yes
          2. АК1972
            АК1972 Сегодня, 16:48
            +1
            Цитата: OrangeBigg
            Ещё вопрос возьмут ли его туда.

            Он поэтомуи жив до сих пор. В рай ему нельзя, а в ад сатана не пускает, боится, что развалит горбатый преисподнюю.
          3. Zhan
            Zhan Сегодня, 17:23
            0
            Цитата: OrangeBigg
            . Ни грамма покаяния... Гореть ему в АДУ am

            Ещё вопрос возьмут ли его туда.

            Побоятся взять, там ещё устроит перестройку.. smile
        2. aleks neym_2
          aleks neym_2 Сегодня, 17:10
          +1
          Уважаемый! По осторожнее на поворотах: засунем в АД, так он и его развалит - чем тогда остальных нечестивцев пужать будем?
      2. Serj197930
        Serj197930 Сегодня, 17:11
        +2
        А, что горбатый в России? Он вроде как в Германии последнее время живет.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 16:30
      +6
      Забыли про Меченного... вот и прокукарекал на больную для себя тему
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 16:35
        +2
        .Забыли про Меченного...

        Крапленого.Как в картах. Может американцы так свою агентуру метили?
        1. Canecat
          Canecat Сегодня, 16:38
          0
          Этого видимо с крепкого бодуна... ишь как размазали по всей голове
          1. OrangeBigg
            OrangeBigg Сегодня, 16:52
            0
            Цитата: Canecat
            Этого видимо с крепкого бодуна... ишь как размазали по всей голове


            Это вы ещё Обамыча не видели. С головы до пят.
        2. борис эпштейн
          борис эпштейн Сегодня, 17:18
          0
          В народе говорят: "Бог ШЕЛЬМУ метит."
      2. ПиК
        ПиК Сегодня, 17:00
        0
        Цитата: Canecat
        Забыли про Меченного... вот и прокукарекал на больную для себя тему


        С чего вы взяли , что это для него больная тема ?

        Напротив , развал Союза стал эпогеем его деятельности , вершиной , часом триумфа на Западе...
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 17:10
      0
      Михаил Горбачёв назвал виновных в развале Советского Союза

      И... НЕ СЕБЯ!
      Бог шельму метит, а народ намек свыше проморгал. what
      До сих пор у "меченого" дурная голова языку покоя не дает... negative
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 16:20
    +12
    По его мнению, именно организаторы путча 1991 года виновны в том, что СССР не стало.
    Тем виноваты, что до конца дело не довели!!
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 16:53
      -1
      Это ГКЧП было бестолковщиной и уже бессмыслицей - СССР к этому моменту рухнул как в политическом плане так и экономическом. А организовал ГКЧП Валентин Павлов который своей конфискационной реформой по изъятию денежных средств у народа - забил последний гвоздь в гроб на хоть какуето надежду сохранения СССР.
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 16:24
    +4
    Теперь я точно знаю что коммунистическая партия в то время деградировала - более идиотского заявления я не слышал.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 16:32
      0
      Цитата: Сергей Аверченков
      Теперь я точно знаю что коммунистическая партия в то время деградировала

      Верхушка начала деградацию еще с ВКП(б)
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 16:44
        +1
        Да не важно когда... Важно то что рыба начала гнить с головы. А ведь это были коммунисты, по названию те коммунисты которых мы уважаем и ценим. Черт, давайте сравним пятнистого с Павкой Корчагиным. предатель этот пятнистый, он продал всё... всё-всё-всё... Не зря он живет в Германии - , которых свет не видел. Ну как его еще обозвать? Что бы он услышал мнение о нём из России?
    2. tatra
      tatra Сегодня, 16:54
      -1
      А при чем здесь Коммунистическая партия ? Это коммунисты виноваты ,что враги коммунистов на территории СССР , всегда ,и при СССР ,и после захвата ими СССР ,прикидывались и прикидываются теми ,кем им выгодно в данный момент ,от "верных коммунистов " при власти коммунистов ,до "великих человеколюбцев " в клевете на коммунистов для оправдания захвата ими СССР ?
      И сколько бы враги коммунистов ни насочиняли трусливых и бредовых мифов ,ни один из вас не способен доказать , как без вашего "Освободителя " Горбачева ,мог бы быть уничтожен СССР ,и на его территории созданы ваши антисоветско-русофобские Государства .
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 17:02
        0
        При чем? Горбачев член коммунистической партии? Вот и всё. Я понимаю что о всех коммунистах судить по этому выродку нельзя, но как бы то не было - факт.
        1. tatra
          tatra Сегодня, 17:06
          +1
          Ну и что ,я если я ,идейная сторонница коммунистов , вступлю в "Единую Россию ", Вы будете всех едроссов считать сторонниками коммунистов ? Перестройка -это "момент истины ", когда все граждане СССР показали свою настоящую сущность .
          1. Сергей Аверченков
            Сергей Аверченков Сегодня, 17:21
            0
            Показали свою сущность с отрицательной или с положительной стороны? Осторожнее - от вашего ответа зависит моё отношение к вам. Хотя вам пофиг, но всё же.
            1. tatra
              tatra Сегодня, 17:28
              0
              Почему Вы ко мне обращаетесь с множественном числе ?
              Да ,в Перестройку и нормальные люди -и остались нормальными ,а те ,кто ради выгоды прикидывались коммунистами и их сторонниками -сразу же доказали ,что они люто ненавидят коммунистов и всё советское ,и стали клеветать на коммунистов ,оправдывать преступления внешних и внутренних врагов большевиков-коммунистов ,стали восхвалять Николая II и кулаков . Это с Перестройки идет бредовый антисоветский миф ,что до коммунистов "Россия весь мир кормила ".
  4. Оператор
    Оператор Сегодня, 16:25
    +9
    ГКЧП СССР был создан, чтобы предотвратить подписание нового Союзного договора, предусматривающего придание статуса союзных автономным республикам и областям в составе РСФСР, Грузии, Азербайджана и Узбекистана. После чего новые союзные республики на полных юридических основаниях могли бы выходить из состава СССР.

    Горбачевский Союзный договор в первую очередь подкладывал мину под РСФСР, из которой могли бы свободно выйти Татарская Башкирская, Чечено-Ингушская, Кабардино-Балкарская республики и десятки других бывших автономных регионов.

    Кроме того, сама процедура подписания нового Союзного договора облегчала выход из состава СССР прибалтийским и закавказским союзным республикам, которые бы просто отказались поставить под ним подпись, а старый Союзный договор утратил бы свою силу.

    Можно только удивляться тому, что российское руководство до сих пор не применило высшую меру наказания к Горбачеву, который сделал все от него зависящее, чтобы нарушить территориальную целостность РСФСР, правоприемницей которой является РФ.
    1. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 16:28
      +6
      Цитата: Оператор
      fdtxf,hjU tbytkdzfp rfr - tmyfhDtmyfhD

      Лучше и не скажешь!
    2. Harry.km
      Harry.km Сегодня, 16:41
      +1
      Цитата: Оператор
      fdtxf,hjU tbytkdzfp rfr - tmyfhDtmyfhD

      Ybxtuj yt gjyznyj? yj jxtym bynthtcyj!
  5. Karavanbashi
    Karavanbashi Сегодня, 16:26
    +8
    ему следовало вину взять на себя - с него все началось. он прогнулся под предложения западных очных фашистских недобитков по развалу нашей страны
    1. Пижон
      Пижон Сегодня, 16:43
      +2
      Цитата: Karavanbashi
      ему следовало вину взять на себя - с него все началось. он прогнулся под предложения западных очных фашистских недобитков по развалу нашей страны

      У него просто фантомные боли - жалеет, что мало со своих заокеанских друзей за развал Союза получил - надолго не хватило, аж в рекламе пришлось сниматься crying
  6. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 16:26
    +6
    Вот жеж! Самое время исповедаться публично и покаяться, а он всё балтологией занимается.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:43
      +4
      Цитата: Садовник91
      Вот жеж! Самое время исповедаться публично и покаяться, а он всё балтологией занимается.

      Да-да! ОНО еще квакает! Но почему в Германии сидит? Почему там его фонд находится? Он же хотел демократию, ну так возвращайся, а мы тут тебя демократически встретим! Открыто и прозрачно! Или в РФ не демократия? )))
  7. ё-моё
    ё-моё Сегодня, 16:27
    +10
    Эта т.в.а.р.ь пятнистая ещё что-то там на кого-то там "возлагает" ... !? Ждут тебя там не дождутся, котлы со смолой уже готовы, кипят !
  8. AVA77
    AVA77 Сегодня, 16:35
    +4
    Не знает болезный куда податса и приткнуться .На мавзолей он явно явно не тянет.
    Забальзамировать в банку и выставить в кунсткамере, как экспонат.
    1. АК1972
      АК1972 Сегодня, 16:52
      +2
      Цитата: AVA77
      Не знает болезный куда податса и приткнуться .На мавзолей он явно явно не тянет.
      Забальзамировать в банку и выставить в кунсткамере, как экспонат      .

      Подождите, вот преставится горбатый и ВВП в городе Ставрополе "Горбачёв - центр" отгрохает.
  9. Генератор Систем
    Генератор Систем Сегодня, 16:36
    +3
    Конечно он не на 1 месте fellow
  10. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:37
    +4
    ***
    «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится»...
    ***
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:37
    +6
    Михаил Горбачёв назвал виновных в развале Советского Союза

    Редкий мерзавец! Яковлев - идейный демагог, а этот - пустоголовый трепач. Люди выходили из КПСС только потому, что такая вот гниль пролезла в руководство - не хотели иметь с ними ничего общего, а бороться не было возможности.
    ГМС и ЕБН с компанией - главные виновники развала СССР. А сторонние наблюдатели из органов им подсобляли. Противно всё это слушать и читать. Пора лишить ГМС всех заслуг и не содержать его за государственный счёт, как источник государственной измены.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:41
      +3
      Цитата: ROSS 42
      Яковлев - идейный демагог, а этот - пустоголовый трепач.

      И сотрудник "Посейдона".
    2. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 16:50
      0
      К сожалению не редкий.
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:40
    +4
    Экс-президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за развал Советского союза на ГКЧП.
    Вот пёс плешивый, нашёл виновных, когда даже каждый ребёнок знает - виноват предатель Горби, "друг и брат Рейгена".
  13. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:41
    +1
    Да там всё руководство виновато в развале СССР.
    Сейчас стрелки будут метать на друг друга до конца жизни.
    1. tatra
      tatra Сегодня, 16:58
      +1
      Только вот Горбачев ,дорвавшись до власти в СССР ,сразу же стал заменять высшее руководство СССР ,на тех ,кто помог ему уничтожить СССР , включая то ,что он полностью заменил Политбюро .
    2. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 17:04
      0
      Мины под основания СССР заложили с начала образования государства как экономическую так и организационно политическую - плановая распределительная экономика не справлялась со своими задачами а во власть с помощью социальных лифтов начали из низов приходить разношёрстные бездари бездельники карьеристы популисты и воры - так и сформировался костяк КПСС начиная с 50ых и до 80ых годов всё это в процессии и развалило страну а идеи коммунизма как были утопиями так онными остались и останутся впреть.
  14. seacap
    seacap Сегодня, 16:45
    +4
    Пока действиям этой личности и его подельников,а также ельцинской своре не будет дана морально-правовая оценка, их преступления и они не будут осуждены, пусть без реальных сроков, с поражением в правах, в т.ч. и их последышей, все это так и будет бла-бла-бла, вызывающая только ненависть людей, лишенных страны и будущего. Он и все эти упыри 90-х навеки войдут в память народа наряду с "правителями" смутного времени, их имена уже становятся именами нарицательными и кроме негатива ничего не вызывающие, с годами ненависть народа будет только возрастать. А главное, без реального осуждения и тщательного анализа, предательской и разрушительной деятельности этих саботажников, осуществивших контрреволюционный переворот, уничтоживший страну и начавших геноцид славянских народов, мы не можем рассчитывать на возрождение, развитие и реальный суверенитет.
    1. Harry.km
      Harry.km Сегодня, 16:59
      0
      Цитата: seacap
      с годами ненависть народа будет только возрастать

      Вы о каком народе разговор ведете? Ваши дети, а тем более внуки уже не знают, кто такой Горбачев и как расшифровывается ГКЧП. А потом мнение сформируется в зависимости от текущей ситуации. "Правители смутного времени" частично уже получили свои мавзолеи. Кто знает, как вообще было дело, без пропаганды, а исключительно в исторических фактах. А "ненависть народа" всегда можно направить в любую сторону, бюджет RT - 20 лярдов и они не одни на этой ниве пашут.
      1. seacap
        seacap Сегодня, 17:19
        0
        Harry.km
        Я понимаю, что может быть русский не ваш родной язык и вы понимаете смысл слов и предложений сложенных из них, поэтому, при желании разумеется, советую еще раз повнимательнее прочитать весь мой коммент, а не только последнюю строчку. А так же напомню, что на этом поле люди обсуждают публикацию, а не комментарии к публикации и т.б. с переходом на личности совершенно незнакомых вам людей, для этого есть различные форумы и социальные сети. Извините, но дальнейшее общение с вами считаю не имеющим смысла и мало интересным, на этом и прекратим, удачи.
        1. Harry.km
          Harry.km Сегодня, 17:25
          0
          Цитата: seacap
          Извините

          Извиняю

          Цитата: seacap
          напомню

          Напомнили

          Цитата: seacap
          Я понимаю

          Сомневаюсь

          Цитата: seacap
          с переходом на личности совершенно незнакомых вам людей


          Согласен

          Цитата: seacap
          на этом и прекратим, удачи.

          Поддерживаю.
  15. A_Lex
    A_Lex Сегодня, 16:50
    +2
    В многочисленных заявлениях на тему ликвидации СССР интересны не причины к этому побудившие, а то, что эта тема жива даже спустя 30 лет. Как говорили в незапамятные времена по таким случаям "Жив курилка!"

    Казалось бы - на месте прежнего государства построено множество новых. Старое государство заклеймено как экономически неэффективное и свободоненавистническое. В новых государствах политика радикально иная, в связи с чем жизнь людей день ото дня улучшается и хорошеет на глазах. С каждым днем проблем у этих замечательных людей все меньше, а будущее сулит лишь приятные перспективы. Опять же оффшорные счета год от года только растут. Т.е. все как бы хорошо.

    Экономика теперь работает как и полагается инклюзивно и транспарентно, а значит эффективно. И свобода блюдется как зеница ока. Чего в таком случае спрашивается вспоминать о прежнем государстве. Помер Максим ну и хрен с ним. Отряд не заметил потери бойца. Люди ведь как известно к хорошему привыкают очень быстро. Следовательно об СССР давно пора было забыть на фоне нынешней цветущей и привольной жизни от которой так и тянет петь и танцевать.

    Так нет же, буквально каждую неделю эта тема всплывает вновь и вновь. Парадокс какой-то. Ведь не может в самом деле быть такое, что нынешняя жизнь людей хуже чем в СССР. Это же полный нонсенс. В телевизоре налево и особенно направо все без умолку твердят, что именно сегодня гораздо лучше чем тогда. Они ведь все не могут врать, верно? В телевизоре ну и вообще на трибунах ведь сплошь уважаемые люди. А уважаемые люди потому и уважаемые, что говорят правду, только правду и ничего кроме правды. Иначе, как их тогда вообще можно уважать, да?
  16. Вадим Крафт
    Вадим Крафт Сегодня, 16:50
    +4
    Хочешь узнать как, будучи всемогущим главой СССР, просрать все и даже больше? Спроси у Горбачева.
  17. Andrea
    Andrea Сегодня, 16:51
    +2
    А теперь спроси себя,кто допустил это самое ГКЧП,небось Вася Пупкин.А ещё...хотелось бы услышать ответ,какого черта НАТО делает у наших границ?
    "Джентльменам" на слово верят либо полные кретины,либо продажные шкуры.
  18. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 16:51
    +3
    ГКЧП - детище Горбачева.
  19. Tusv
    Tusv Сегодня, 16:51
    +2
    Давайте перечислять "наивеличайших" американских президентов, которые разваливают США: Бил Клинтон, Джордж Буш младший, Барак Обама, Дональд Трамп и ни как не могут развалить Америку. А Михаил Сергеевичу это как то очень быстро удалось, только не США, а Родную страну
  20. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 16:52
    +4
    Собачья мама, добившая своими реформами экономику застойного периода, растоптавшая величие СССР, продавшаяся за гонорар перепечатывания своих опусов, о неизбежной и вечной дружбе с Западом и превосходства западной демократии, сдавшая национальные приоритеты в области безопасности и обороны. Именно таким он останется в нашей, российской истории и памяти народа!
  21. sav
    sav Сегодня, 16:53
    +1
    Еще одной причиной развала СССР стала элита КПСС, предавшая советский народ и оторвавшаяся от реалий жизни

    А ведь многие из этой "элиты", сдавшие партбилет, сейчас находятся во власти.
  22. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 16:56
    +2
    Вот не надо на других сваливать, главная причина развала СССР это прежде всего сам Горбачёв!
  23. Комментарий был удален.
  24. Комментарий был удален.
  25. _TANKIST_
    _TANKIST_ Сегодня, 17:01
    0
    Нда, чего можно ожидать от нынешнего правительства
    , если предатели роды спокойно тут живут!
  26. tatra
    tatra Сегодня, 17:03
    0
    И вот насколько же все враги коммунистов на территории СССР одинаковые как под копирку -и те ,кто ради выгоды при СССР прикидывался коммунистами и их сторонниками ,а в Перестройку сразу же доказали свою лютую ненависть к коммунистам ,СССР ,советскому народу ,и те ,кто изображал оппозицию Советской власти ,и воспитанное ими на злобной и лживой антисоветчине офисное поколение .
    Одно из их главных качеств -трусость ,боязнь малейшей ответственности за то ,что они сделали ,и при Советской власти ,и в их Перестройку ,и за 30 лет после захвата ими СССР .
  27. Сергей Образцов
    Сергей Образцов Сегодня, 17:04
    0
    А ведь ВВП не так давно сказал, что самым тяжким грехом считает предательство. Это он про Сафронова сказал. А чем от него голова с заплаткой отличается? Господи, ведь даже Ельцин под конец жизни при отсутствии здоровья отправился грехи замаливать и раскаивался в том, до чего довел страну в 90е. А этому *** вообще параллельно.
  28. faiver
    faiver Сегодня, 17:07
    +2
    горбачев и есть причина распада ссср, сдал страну, ну а дальше подхватили остальные...
  29. борис эпштейн
    борис эпштейн Сегодня, 17:07
    +1
    Интересно, он наверное забыл, что никакой изоляции его в Форосе не было, что "путчисты" прилетали к нему в Форос, а он их не принял.И вообще-в стране критическое политическое положение, а он сдрыснул в Форос и умыл руки. А в лом было вернуться в Москву? Хотя зачем ему возвращаться? Еще с 1986 года он вел дело к этому итогу. Как он теперь объяснит награждение его двумя медалями США, одна из которых так и называется: "За победу (США) в холодной войне"?
  30. anjey
    anjey Сегодня, 17:09
    +1
    Горби в наглую валит всю вину со своей предательской головешки на другие,попытавшиеся нерешительно и невнятно спасти СССР.
  31. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 17:11
    0
    Одним словом Чепуш! Не стал писать дальше.
  32. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 17:13
    0
    что причиной развала Советского Союза стала слабость Горбачева как политика. По мнению спикера Госдумы, Горбачев умел только "красиво говорить", но как руководитель был слаб и не смог сохранить государство. Еще одной причиной развала СССР стала элита КПСС, предавшая советский народ и оторвавшаяся от реалий жизни. Всё сказанное верно ! И это каким же пapaзuтoм надо быть ,чтобы говорить что-то в свою защиту !
  33. nod739
    nod739 Сегодня, 17:14
    0
    Надо полагать реформы тоже путчисты до этого 5 лет проводили

    ....
    Дорвался колхозник до власти и стал управлять страной, которую он только и видел через окно служебной Волги, вот и результат. И больше него венить..
  34. Orlenok
    Orlenok Сегодня, 17:17
    +1
    Когда же эта жаба меченная заткнется навсегда ..Сидит там на западе и квакает иуда предатель.
  35. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 17:28
    0
    У человека ни грамма совести.