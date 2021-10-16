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Зигзаг неудачи: автоматический револьвер «Веблей-Фосбери» и иные с ним

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Шестизарядный револьвер «Веблей-Фосбери» калибра .455 образца 1901 года и этого же года изготовления. Королевский арсенал, Лидс, Великобритания


«В Канзасе некто по имени Джордж У. Смит
с бухты-барахты собрал две сотни фермеров,
вооруженных дробовиками и спортивными ружьями,
и до смешного малым количеством автоматических револьверов,
и повел их поджигать казарму минитменов».
«У нас это невозможно», Синклер Льюис

История огнестрельного оружия. Появлению этого материала предшествовало сразу два обстоятельства: первое – просьба одного из читателей статьи про револьвер маузер написать и про другие образцы оружия, тех же револьверах, имевших на барабане проточки «зигзаг».

Второе связано с воспоминанием о прочитанных книгах.

Есть целый ряд книг (в частности, знаменитый роман-предостережение Синклера Льюиса «У нас это невозможно»), в которых фигурируют автоматические револьверы.

И тут возникает главный вопрос: а они были?

Существовали ли они в реальности или же это ошибка досужего романиста?

Ответить на последний вопрос легче всего. Да, автоматические револьверы действительно существовали. Это не выдумка.

А вот какие это были револьверы, и как работала их автоматика? Об этом мы сегодня и расскажем.


Револьвер «Веблей-Фосбери» обр.1903 г. Королевский арсенал, Лидс, Великобритания

Это необычное оружие, сочетающее в себе качества (как хорошие, так и плохие) как револьвера, так и самозарядного пистолета, было детищем британского полковника Г. В. Фосбери.

Патент на свой револьвер он получил еще 16 августа 1895 года, а затем, еще немного доработав его конструкцию, запатентовал его вторично в июне и октябре 1896 года.

То есть этот револьвер – ровесник знаменитого пистолета «маузер» и, очевидно, что тогда целый ряд конструкторов пытался найти возможность автоматизировать работу как пистолетов, так и револьверов.

Долго искать производителя Фосбери не пришлось: когда он обратился в компанию «Веблей и сын» в Бирмингеме, его там выслушали с большим вниманием. Год спустя компания поменяла свое название, а уже в июле 1900 года началось и серийное производство револьвера Винсента Фосбери, который получил следующее название: «Автоматический револьвер Веблей-Фосбери».

Выпускали его сравнительно долго, до 1918 года, причем за этот период этих револьверов было выпущено около 4 750 экземпляров. Однако револьвер этот на вооружении английской армии никогда не состоял, так как имел один трудноустранимый дефект: в случае осечки патрона, барабан револьвера вручную провернуть было невозможно.


Модель 1914 г. Спортивный вариант револьвера, со стволом длиной 190 мм, имел еще более мягкий спуск и еще более точную автоматику. Его точность стрельбы была просто недостижима для других самовзводных револьверов, поскольку на проворот барабана в них тратилось значительное усилие не только одного лишь указательного пальца, но и всей кисти. Поэтому его очень любили стрелки-спортсмены. Однако, из-за очевидного его превосходства над остальными служебными моделями, его использование признали «не спортивным», и в 1918 году запретили, загнав этим самым последний гвоздь в гроб хотя бы такого его успеха! Королевский арсенал, Лидс, Великобритания

Револьверы выпускались под патроны калибров .455 и .38 (соответственно шести и восьмизарядные) и со стволами различный длины: 190 мм и 152 мм, но была и модель со стволом длинной всего 100 мм.

Несмотря на то, что они не принимались на вооружение, многие британские офицеры приобретали их в частном порядке. Так что порох они понюхали и во время англо-бурской войны, и в годы Первой мировой войны, где, кроме офицеров, ими пытались вооружать пилотов-наблюдателей британских аэропланов.


А вот так он перезаряжался при помощи обоймы! Королевский арсенал, Лидс, Великобритания

Как бы там ни было, этот револьвер был первым револьвером, в котором для перезарядки сила отдачи, генерируемая каждым очередным выстрелом, использовалась и для вращения цилиндра, и одновременно для взведения курка для очередного выстрела. То есть при стрельбе самовзводом стрелку не приходилось с силой нажимать на спусковой крючок для того, чтобы одновременно и провернуть барабан револьвера, и взвести его курок.

Зигзаг неудачи: автоматический револьвер «Веблей-Фосбери» и иные с ним
Схема револьвера из патента США, выданного полковнику Фосбери на его автоматический револьвер:
Fig.1 – Верхняя часть рамки револьвера находится в исходном положении перед выстрелом.
Fig.2 – Верхняя часть рамки отходит назад под действием отдачи, при этом она взводит курок и проворачивает барабан.

Добиться этого удалось благодаря тому, что рама этого револьвера конструировалась из двух частей.

Нижняя – состояла из рукоятки со спусковым механизмом, пружиной и направляющими на ее верхней части.

Верхняя часть рамы – состояла из ствола и барабана, причем она могла скользить по направляющим нижней части, но удерживалась на месте пружиной.

При отдаче специальная шпилька, закрепленная на нижней раме, следовала по зигзагообразным проточкам на барабане и поворачивала его так, чтобы следующая заряженная камора встала напротив ствола. В этот же момент взводится курок.

Когда все боеприпасы в барабане были израсходованы, револьвер можно было перезарядить, нажав на фиксатор ствола и повернув ствол вниз на шарнире, откинув таким образом заднюю часть барабана вверх. При этом автоматический экстрактор сразу вытягивал пустые гильзы из камор барабана.

То есть это была система, аналогичная всем другим револьверам «Веблей» и револьверам «Смит и Вессон».


Виды направляющих зигзагообразных пазов барабана
револьверов разных лет выпуска:
1 – «Веблей-Фосбери» M 1901 калибра .455,
2 – «Веблей-Фосбери» M 1901 калибра .38,
3 – «Веблей-Фосбери» M 1902 и «Веблей-Фосбери» M 1914

Патроны в барабан можно было вставлять либо один за другим, либо все сразу, при помощи плоской стальной обоймы, после чего ствол поднимался и запирался. После этого револьвер мог стрелять после нажатия на спусковой крючок, причем для первого выстрела курок взводился вручную. Зато потом достаточно было нажимать на спусковой крючок, не прикладывая к нему особых усилий, чтобы выстрелы из него следовали один за другим.

Револьверы «Веблей-Фосбери» имели также ручной предохранительный рычаг, расположенный с левой стороны рукоятки.


Кожаная кобура револьвера «Веблей-Фосбери» калибра .38

Фактически этот револьвер имел не слишком много преимуществ перед современными ему револьверами того же калибра.

В основном преимущества заключались в меньшей отдаче (из-за того, что, во-первых, она поглощалась пружиной, а во-вторых, из-за его большего веса – 1,23 кг) и улучшенной точности при автоматической стрельбе, которая в обычных самовзводных револьверах была недостижима.

Однако механизм был довольно чувствителен к грязи и особенно страдал от попадания в него песка. Да и его перезарядка осуществлялась не намного быстрее, чем у современных ему револьверов, несмотря на то, что для этого оружия были разработаны специальные плоские обоймы, вмещающие одновременно шесть патронов калибра .455 или восемь – .38.


Характерные проточки «зигзаг» на барабане револьвера, обеспечивающие проворот его барабана

Поговорка утверждает, что «дурные идеи заразительны», хотя и нельзя в полном смысле применить ее к вышеназванному револьверу.

Но все же успехом-то ведь массовым он не пользовался.

И тем не менее у этой конструкции нашлись подражатели. Причем ни где-нибудь, а за океаном, в США, где в 1909 году конструктором Чарльзом Лефевром – одним из сыновей основателя и владельца американской «Оружейной компании Лефевра» Даниеля Лефевра, известного своим изобретением бескуркового ружья, был создан револьвер «Юнион», как две капли воды похожий на «Веблей-Фосбери».


Реклама револьвера «Юнион»

Впрочем, кое-чем он все-таки от него отличался.

Прежде всего, размерами – был значительно меньше и по размеру, и своим калибром: стрелял патронами .38 «Смит и Вессон».

Он получил на него американский патент и смог на фирме отца наладить его массовое производство.

Стоил револьвер 10 долларов, что не так уж и мало для такого «малыша», выглядевшего, кроме всего прочего, совсем не примечательно.

Действовал он точно так же, как «Смит и Вессон» (разряжание) и как «Веблей-Фосбери» (автоматика), но был проще устроен, а так же имел в задней части короб, внутрь которого откатывалась подвижная верхняя часть рамки. В этом он был удобнее британского револьвера.

Но тем не менее особым успехом на рынке не пользовался. Выпускали его всего три года, после чего производство его прекратили.


Внешний вид револьвера «Юнион»

Все это классические револьверы, хотя и с автоматическим приводом барабана и курка.

Однако нашелся-таки человек – звали его Хальвард Ландстад, который создал автоматический револьвер, запатентованный в Норвегии в 1899 году (норвежский патент 8564, 11 апреля 1899), который был, по сути, не столько револьвером, сколько пистолетом (магазин в рукоятке). Но в то же время все-таки и револьвером (барабан и наличие в нем патрона в момент выстрела).

То есть Ландстаду удалось достаточно неплохо «скрестить ужа и ежа» и получить вполне работоспособную конструкцию.


Внешний вид револьвера Ландстада. Обратите внимание на соединенный со спусковым крючком толкатель барабана: когда крючок отходил назад, он давил на этот толкатель, тот поднимался вверх, переворачивал барабан и одновременно уже в самом конце спускал курок с боевого взвода!

Его барабан имел только две каморы – верхнюю и нижнюю, и представлял собой «плоскую коробочку». Продольно скользящий затвор досылал патрон из коробчатого магазина в рукоятке в нижнюю камору, а дальше при нажатии на спусковой крючок барабан поворачивался на 180°, и происходил выстрел из верхней каморы. Затем затвор под действием силы отдачи двигался назад, выбрасывал пустую гильзу из верхней каморы и одновременно заряжал нижнюю.

Таким образом, в отличие от прочих систем, в этом оружии автоматически выполнялся полный цикл заряжания, включая экстракцию гильзы.


Схема устройства револьвера Ландстада

Револьвер Ландстада в Норвегии испытывался, но на вооружение так и не попал.

Магазин был мал: всего шесть патронов 7,5х23R, а кроме того вставлялся не снизу, а сбоку слева, что было совсем неудобно. Предохранителя на нем не было, но из-за длинного хода спускового крючка он был маловероятен. Не мог выстрел произойти и при падении этого револьвера-пистолета на твердый пол, так как в верхней каморе напротив ствола патрона никогда не было. Он попадал туда только в момент выстрела, а из-за плоской формы барабана провернуться он не мог. Но на этом все его достоинства и завершались!


Барабан проворачивается, боек затвора отходит назад…

Сегодня также существуют автоматические револьверы довольно занятной конструкции. И не только существуют: их производят и покупают. Но о них мы расскажем как-нибудь в другой раз.
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62 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. mark1
    mark1 Вчера, 06:51
    +11
    В молодости пытался смастерить что то типа автоматического пиппербокса под строительные патроны (тоже с зигзагообразной канавкой на блоке стволов). Ни чего не вышло в виду слабости "производственной базы" и было благополучно заброшено. Но до принципа автоматики допер сам, потом уже у Жука прочитал.
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 07:06
      +10
      Цитата: mark1
      Но до принципа автоматики допер сам,

      Возможно в других обстоятельствах Вы стали бы известным конструктором оружия. Об одном примере, похожем на Ваш будет здесь статья!
      1. mark1
        mark1 Вчера, 07:07
        +5
        Цитата: kalibr
        Возможно в других обстоятельствах Вы стали бы известным конструктором оружия.

        Это вряд ли... но спасибо.
  2. Бережливый
    Бережливый Вчера, 08:04
    +6
    Вячеслав! hi Как всегда, заинтрегуете, ждёшь продолжения статей написанных действительно, великолепно! hi Нн всегда удаётся написать комментарий, но прочесть ваши статьи стараюсь регулярно!Так что,с нетерпением жду продолжения!!! hi +++!!!
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 08:13
      +7
      Что ж - порадую Вас еще раз: про пистолеты конца 19-начала 20 века будет целая серия статей. Связался с одним очень интересным человеком и он дал добро на свои фото и свою историю. Так что я сам "в ударе", пишу одну за другой. Заходите, читайте...
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Вчера, 11:12
        +5
        Доброе утро, Вячеслав Олегович.
        Спасибо за статью. Вообще то, благодарность хотел ещё часа четыре назад высказать, но вот что интересно - именно вашу статью прокомментировать было нельзя! laughing
        Другие - можно было, а вашу - нет!))
        1. kalibr
          kalibr Вчера, 15:15
          +3
          Цитата: Вождь краснокожих
          Другие - можно было, а вашу - нет!))

          Происки рептилоидов! Приняли наш облик и живут среди нас. Сторонники тоталитарных режимов!
  3. Кроу
    Кроу Вчера, 08:13
    +12
    Спасибо за интересную статью о малоизвестных моделях револьверов!
    Револьвер Ландстада в Норвегии испытывался, но на вооружение так и не попал
    В 1901 году Х. Ланстад представил свое изобретение норвежским военным. По имеющимся данным, представители военного ведомства сразу отнеслись к его предложению со скепсисом. Тем не менее, несмотря на мнение, появившееся после первого знакомства, «автоматический револьвер» отправили на полигон для проверки на практике. Такие испытания позволили выявить все незначительные плюсы и массу минусов.
    Главным и, пожалуй, единственным плюсом нового проекта был сам факт создания оригинальной архитектуры оружия норвежским специалистом. Прочие ожидаемые положительные черты, такие как безопасность револьвера и боекомплект пистолета, на практике не подтвердились. Слишком сложной оказалась перезарядка оружия. Необходимость вставлять в боковое окно рукоятки достаточно крупного магазина усложняла работу с оружием, а также не давала особых преимуществ перед иными способами перезарядки, включая обоймы для револьверов. Кроме того, по некоторым данным, для произведения первого выстрела требовалось потянуть рукоятку затвора дважды, чтобы подать патрон в нижнюю камору, а затем повернуть барабан.
    По огневым характеристикам представленный образец вряд ли мог серьезно отличаться от оружия, состоявшего на вооружении. Тем не менее, он отличался от них иными особенностями. Он был сложнее и дороже в производстве,а также не имел особых преимуществ в размере боекомплекта, скорости перезарядки и т. д.
    По результатам испытаний армия Норвегии решила не принимать «автоматический револьвер» Х. Ланстада на вооружение и не заказывать его серийное производство.
    Револьвер Landstad 1900 оказался нежизнеспособным из-за излишней сложности конструкции
    и многочисленных проблем технического и эксплуатационного характера. Таким образом, революции в области стрелкового оружия не случилось.
    1. Кроу
      Кроу Вчера, 08:17
      +12
      но была и модель со стволом длинной всего 100 мм.
      На вооружение вооруженных сил Англии, либо других стран, револьвер Webley-Fosbery никогда официально принят не был.Однако отдельными офицерами достоинства автоматического револьвера Фосбери были оценены. Благодаря особой системе вооружения, распространенной в то время в армиях мира, практически любой офицер мог за свой счет приобрести себе оружие по нраву. Таким образом, британские офицеры и приобретали в частном порядке автоматические револьверы Webley-Fosbery.
      Кроме того за счет малой отдачи, удобной рукоятки и легкого спуска револьвер очень полюбили спортсмены-стрелки. Спортивный вариант револьвера со стволом длиной 7,5 дюймов имел более мягкий спуск и более точную автоматику. Точность стрельбы из этого револьвера была просто недостижима для самовзводных револьверов, где на проворот барабана тратилось значительное усилие не только указательного пальца, но и всей руки.Для примера, известный британский стрелок Уолтер Винанс (Walter Winans) из спортивной модификации Webley-Fosbery сумел разместить 15 из 18 выстрелов в 2-дюймовом круге на расстоянии 35 футов при быстром огне навскидку. Однако, как ни странно, эти достоинства и погубили это оружие. В 1918 году английская стрелковая ассоциация посчитала, что автоматический револьвер «дает стрелку значительные преимущества», и исключила Webley-Fosbery из списка, разрешенных для использования в соревнованиях по стрельбе из служебного оружия. Это и поставило окончательную точку в истории автоматического револьвера системы Фосбери.
  4. Undecim
    Undecim Вчера, 08:37
    +9
    Справедливости ради надо уточнить, что описанные в статье револьверы все же полуавтоматические или самозарядные, то есть револьверы, с полной автоматизацией перезаряжания, спусковой механизм которых позволяет вести только одиночную стрельбу. По настоящему автоматических револьверов сконструировать никому не удалось.
    Автор описал практически все известные конструкции таких револьверов, кроме одной - Zulaica Automatic Revolver испанской фирмы M. Zulaica.

    Оружие редкое, выпущено около 500 экземпляров. В этом револьвере за счет энергии отдачи осуществляется не только вращение барабана и взведение курка, но и экстракция гильзы.
    1. Кроу
      Кроу Вчера, 10:03
      +9
      Спасибо за как всегда интересные дополнения к статьям!Любопытство (а это мое второе имя) взяло верх,и пока искал Zulaica Automatic Revolver испанской фирмы M. Zulaica(кстати нашел,спасибо,там говорят французские офицеры часто прикупали себе в качестве карманного,был даже контракт с фирмой от армии заключен на поставку для офицерского корпуса,но достоверной информации об этом не нашел,увы),натолкнулся на вот что еще
      Mateba Model 6 Unica или Матеба Авторевольвер.Правда этот не прошлого,а уже этого века.
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Вчера, 10:18
      +4
      Цитата: Undecim
      Автор описал практически все известные конструкции таких револьверов

      А револьверы Матеба ? Дардика?... Есть патент Гадиева...
      1. Undecim
        Undecim Вчера, 10:21
        +5
        А револьверы Матеба ?... Есть патент Гадиева...

        Последний абзац статьи.
        Сегодня также существуют автоматические револьверы довольно занятной конструкции. И не только существуют: их производят и покупают. Но о них мы расскажем как-нибудь в другой раз.
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Вчера, 12:16
          +1
          Цитата: Undecim
          Но о них мы расскажем как-нибудь в другой раз

          Как-нибудь? Это как? Скоро? Не скоро? Очень не скоро? what
        2. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 12:32
          +5
          Вик, добрый день. hi
          У Вас что-нибудь есть по изобретениям Гадиева? Я вот нашел его самозарядный пистолет, но толком ничего, только номера патентов и описание.
          1. Undecim
            Undecim Вчера, 13:24
            +5
            У него есть еще патент на револьвер. Если честно, складывается впечатление, что человек изобретал способ удаления миндалин ректальным способом.
            Описание можно почитать по ссылке https://patents.google.com/patent/RU2294508C2/, причем лучше воспользоваться опцией "скачать PDF" и потом почитать.
            1. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 13:30
              +4
              ... человек изобретал способ удаления миндалин ректальным способом.


              Точное определение. laughing

      2. Морской Кот
        Морской Кот Вчера, 12:24
        +5
        Владимир, привет. hi
        У Дардика вообще что-то умопотрясающее, на первый взгляд и не поймёшь что это, пистолет, или револьвер.


        На мой взгляд чень сложный и какой-то корявый.


        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Вчера, 13:36
          +3
          ((( У Дардика вообще что-то умопотрясающее, на первый взгляд и не поймёшь что это, пистолет, или револьвер. ))) Но Дардик не оказался в одиночестве! У него были "конкуренты " !
          1.Американец Джордж Кунц... ; 2.швейцарец Рудольф Амслер. hi
          1. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 14:17
            +5
            По этим двум ребятам толком ничего не нашел, они упоминаются и с револьверами и с винтовками, рядом с ними постоянно упоминают и вышеупомянутого Дэвида Дардика, в связи с "открытым патронником", куча невнятных схем и ни одной фотографии. request
            1. Nikolaevich I
              Nikolaevich I Вчера, 14:59
              +3
              Цитата: Морской Кот
              связи с "открытым патронником", куча невнятных схем и ни одной фотографии

              Ну,что ж...что имеется, то и имеем ! "В связи с открытым патронником..." :Дык,у них у всех "открытые патронники" , вот часто вместе и упоминаются... А насчёт "невнятных схем",то 100% невнятными они представляются "по началу" (!)... если "покумекать" над ними некоторое время , сравнивая со схемами,изображениями Дардика,то "невнятность" несколько уменьшается...
              1. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 15:44
                +4
                А насчёт "невнятных схем",то 100% невнятными они представляются "по началу" (!)...

                Так ведь целиком ничего найти не удалось, только "кусками", а по кускам о какой внятности речь. smile
                Ну, и как тут судить о предмете в целом? laughing
                1. Nikolaevich I
                  Nikolaevich I Вчера, 16:00
                  +3
                  Цитата: Морской Кот
                  как тут судить о предмете в целом?

                  А разве надо...в целом ? request
                  1. Морской Кот
                    Морской Кот Вчера, 16:18
                    +4
                    А вдруг там вот ЭТО?!!!! wassat
                    1. Nikolaevich I
                      Nikolaevich I Вчера, 20:11
                      +1
                      Цитата: Морской Кот
                      А вдруг там вот ЭТО?!!!!

                      Ну....между ТЕМ....

                      и ЭТИМ...

                      Есть целая "минута счастья" !
                      1. Морской Кот
                        Морской Кот Вчера, 20:21
                        +2
                        Оптимист ты, Володя. smile И это отлично! drinks
                      2. Intruder
                        Intruder Сегодня, 00:14
                        +2
                        Есть целая "минута счастья"
                        Уф, а я же "струхнул" belay , думал все...мужики пропали recourse , когда вторую фотку от Морского...увидел в комментариях, вспоминать начал - что пил и не курил вечером вчера, таблетки нужные с утра выпил, кофе думаю...со всякой химией продали буржуи, или фейковое ВО... lol
            2. Коте пане Коханка
              Коте пане Коханка Вчера, 20:56
              +3
              Цитата: Морской Кот
              По этим двум ребятам толком ничего не нашел, они упоминаются и с револьверами и с винтовками, рядом с ними постоянно упоминают и вышеупомянутого Дэвида Дардика, в связи с "открытым патронником", куча невнятных схем и ни одной фотографии. request

              Честной компании привет!
              Насчёт «скрещивания ежей с ужами» у меня на даче лежит старенький пневматический ИЖ-651. По сути к револьверу по всех ствола установили магазин для шариков. Учитывая, что он является стрелковым элементом первого «Юнкера» - макет АК-74м.
              Все это чудовище можно в шутку было назвать - пневматический револьвер с пистолетным магазином по верх ствола в макете автомата!
              1. Морской Кот
                Морской Кот Вчера, 21:00
                +2
                Добрый вечер, Влад! hi

                Видел этот прибор в магазине, но купить не решился, уж больно внешний вид "напугал". laughing
                1. Коте пане Коханка
                  Коте пане Коханка Вчера, 21:13
                  +2
                  Цитата: Морской Кот
                  Добрый вечер, Влад! hi

                  Видел этот прибор в магазине, но купить не решился, уж больно внешний вид "напугал". laughing

                  Это уже, что-то новое - без магазина, только барабан (шарики, пули). В магазине в руках крутил, понравился однозарядный под пули. Но не купил.
                  Зуб положил на МР-61 в дереве, но пока в свободной продаже нет. Но этого больше для коллекции.
                  1. Морской Кот
                    Морской Кот Вчера, 22:59
                    +4
                    У меня уже давно ИЖ - 61 в пластике. Я доволен. Пробовали поставить помощней пружину, не вышло, рычаг гнётся.
                    1. Intruder
                      Intruder Сегодня, 00:08
                      +1
                      Пробовали поставить помощней пружину, не вышло, рычаг гнётся.

                      Константин, привет! hi
                      А рычаг, если кастомно другой сделать из сплава (подобрать жестче и прочнее на деформации), фрезерованием допустим, там же не такая уж сложная конструкция!? Если тем более доволен и довести "мужскую игрушку" до победного...?
                      1. Морской Кот
                        Морской Кот Сегодня, 02:10
                        +2
                        Привет, Денис! smile
                        Откуда у нас сплавы и фрезеровка, всё делалось на коленке и рычаг, естественно был родной, стандартный. Но мне, бить скворцов, чтобы вишню не жрали, хватает и этого.
                      2. Undecim
                        Undecim Сегодня, 08:25
                        +1
                        Для скворцов за глаза хватит ИЖ-22 без всяких переделок.
                      3. Морской Кот
                        Морской Кот Сегодня, 08:41
                        +2
                        Эту я давно сыну отдал, ещё лет двадцать тому назад, кабы не больше. smile
                        У нас даже есть ИЖ - 22 в дереве с рычагом для отпирания ствола. Вороненье всё стёрлось, лак облез, но бьёт, зараза, сильно и точно. smile
                      4. Undecim
                        Undecim Сегодня, 08:53
                        +2
                        Первую такую мне отец купил в 1967 году. Мы ее с друзьями расстреляли до того, что пулька свободно выпадала со ствола (производитель гарантировал, если не изменяет память, 50 000 выстрелов). А упаковка "боеприпасов" 400 шт. стояла то ли 60 то ли 68 копеек.
                      5. Морской Кот
                        Морской Кот Сегодня, 09:16
                        +2
                        Значит на нашей ствол качеством лучше. smile
                      6. Undecim
                        Undecim Сегодня, 09:25
                        +1
                        Думаю, дело не в качестве, а в количестве выстрелов. Мы с нее стреляли всей улицей и ежедневно.
                      7. Морской Кот
                        Морской Кот Сегодня, 09:40
                        +2
                        Возможно и то и другое, я, к сожалению, не знаю года выпуска винтовки, а паспорта нет.
            3. Intruder
              Intruder Сегодня, 11:54
              +1
              Но мне, бить скворцов, чтобы вишню не жрали, хватает и этого.
              Они ультразвук не любят и мыши тоже, только на дерево надо фокус направить там можно элементарно узнать где он если рупор использовать и по-выше поднять на шест, чтобы собачки и кошки не попадали под угол излучения!
            4. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 13:06
              +1
              От мышей кол с вертушкой, или пустая бутылка, а вот от птиц только мы с котом. smile
              А ты про ультразвук, где его взять-то в рязанской глубинке? laughing
            5. Intruder
              Intruder Сегодня, 15:20
              +1
              ультразвук, где его взять-то в рязанской глубинке?
              Ну, примитивный ферромагнитный точится на наждаке, до нужных пропорций, затем простая обмотка и неодимовый магнит для подмагничевания и запускается от копеечного НЧ-генератора на платке, с Али!!! Рупорный... делается из стеклоткани и эпоксидки за смешные деньги даже в РФ!
    3. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 06:14
      +2
      «Разогнать» 60 и 61 Ижики сложно. Умельцы меняли пружину от 61 на 512 или даже устанавливают две телескопические. Правда после этого винтовка брыкается как «бешенный осел». На своих я поменял пластик на самодельное дерево, за исключением 62 которая уже была в дереве и газобаллонной МР-553. На одной стоит газовая пружина, на второй витая.
      Жалко, что нет фотографий в телефоне, а то бы не удержался похвастался.

      Тут
      1. Intruder
        Intruder Сегодня, 12:04
        +2
        «Разогнать» 60 и 61 Ижики сложно
        Можно, но надо замарочится с внешним ресивером высокого и сам газовый клапан, уже другой использовать и немного забыть про компактность и удобство ношения!
      2. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 12:44
        +1
        Цитата: Intruder
        «Разогнать» 60 и 61 Ижики сложно
        Можно, но надо замарочится с внешним ресивером высокого и сам газовый клапан, уже другой использовать и немного забыть про компактность и удобство ношения!

        Это уже другой, недостижимый для меня уровень модернизации пневматики.
        Я облагораживаю приклад и ложу, меняю прицельные приспособления и модератор. По пружинки, максимум витую на газовую.
        С уважением, Влад!
      3. Intruder
        Intruder Сегодня, 14:19
        +1
        недостижимый для меня уровень модернизации пневматики.
        Всегда, есть время познать этот "дзэн"! yes
        Надо немного свободного времени найти, просто в такие моменты "пускай, остальная Вселенная подождет" и море технической страсти, чтобы потом влюбится в свое модернизированное творение, как продукт разума собственного, это приятно...
        С Уважением,
        Денис
  • Intruder
    Intruder Сегодня, 00:22
    +2
    Дардика вообще что-то умопотрясающее, на первый взгляд и не поймёшь что это, пистолет, или револьвер.
    Типа: система с "открытым" патроном/боеприпасом:





  • Intruder
    Intruder Сегодня, 00:33
    +1
    что описанные в статье револьверы все же полуавтоматические или самозарядные, то есть револьверы, с полной автоматизацией перезаряжания, спусковой механизм которых позволяет вести только одиночную стрельбу.

    Ну, если учитывать, что - энергию, вернее, её часть, и пытаются использовать конструкторы для облегчения процесса перезаряжания револьвера, то есть для взведения курка и поворота барабана.. winked Практически во всех конструкциях самозарядных револьверов работа автоматики обеспечивается за счёт продольного скольжения одних деталей относительно других, независимо от принятой системы автоматики. А ведь ещё Архимед считал, что рычаг перевернёт мир feel . В револьвере рычагов хватает... Добавим ещё один – взводной. Ведь для того, чтобы произвести выстрел, надо перед этим взвести курок. Берём рычаг, ось закрепляем в рамке револьвера и взводим курок одним плечом рычага, толкая при этом другое. Чем толкая? А, газы, которые образуются при выстреле. Получился у нас не газовый двигатель, как у «калашникова», а газовый "толкатель".... wink hi

    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 02:07
      +1
      Всё та же Mateba. Какой у него патрон?
      1. Intruder
        Intruder Сегодня, 11:59
        +1
        Какой у него патрон?
        В продаже, мои любимые wink : cal. 357 – cal. 44!
        1. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 12:41
          +1
          laughing Карманная гаубица. wink
          1. Intruder
            Intruder Сегодня, 14:04
            +1
            Карманная гаубица
            Константин, как ты мог, револьверы ведь это другое..иная симфония!? belay lol
            Вот, истинный представитель карманной артиллерии -исчезающе мало подвижных элементов, механика элементарная, надежность отличная:





            Маленький и верный друг, в последнем шансе, когда не думаешь о: "секундах с высока", а просто "давишь тупоносиком" биоцель и без особой разницы, что у него скорость низкая, зато поперечное высокое и ломает на ура хрупкие человеческие косточки, с отличным действием по сосудам и мышцам!
            1. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 14:41
              +1
              Карманная гаубица
              Константин, как ты мог,

              Просто вспомнил вдруг "Пимиентские блинчики" О"Генри, правда там "карманной гаубицей" герой именовал один из автоматических пистолетов Кольта. smile
              1. Intruder
                Intruder Сегодня, 15:22
                +1
                из автоматических пистолетов Кольта.
                Вот это мое, я это понимаю...Это, хороший аккорд... winked
  • Alien From
    Alien From Вчера, 09:14
    +5
    Спасибо Олеговичу! Удивил !) Ждём продолжения hi
  • Zufei
    Zufei Вчера, 10:01
    +5
    Чувствуется некая "зашореность" идей тех изобретателей на барабанно-револьверном принципе. А Браунинг, конечно же, гений.
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 15:18
      +4
      Цитата: Zufei
      А Браунинг, конечно же, гений.

      +++++++++++++++++++++++++++++
  • Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 10:42
    +4
    В статье упомянут револьвер Ландстада,одной из особенностей которого является наличие патронного магазина ,наряду с барабаном...вернее,"барабаном"! ("Плоский барабан"...звучит ? lol ) Но известны и иные образцы стрелкового оружия с револьверным барабаном и патронным магазином,как револьверы,так и револьверные винтовки(!) ,хотя не все из них можно назвать "автоматическими" !
  • КСВК
    КСВК Вчера, 13:28
    +5
    Спасибо, Автор!
    Всегда интересно читать Ваши статьи о различных оружейных системах.
    В этой статье особенно понравился обзор «пистолето-револьвера».
    Я как то даже не слышал о таких системах. Весьма познавательно.
    С нетерпением жду продолжения!
    good
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 15:20
      +5
      Цитата: КСВК
      С нетерпением жду продолжения!

      На модерации 4 статьи про пистолеты конца 19- начала 20 века и 1 про винтовку.
      1. Intruder
        Intruder Сегодня, 00:03
        +1
        пистолеты конца 19- начала 20 века и 1 про винтовку.
        Ждем и желаем лицезреть, сиЁ!!!
  • Intruder
    Intruder Сегодня, 00:03
    +1
    Автору, мое почтение!!! hi Хоть и не любитель данной схемы, но с интересом сейчас прочитал...ведь бывают интересные моменты, даже в нелюбимой области... feel