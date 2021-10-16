Зигзаг неудачи: автоматический револьвер «Веблей-Фосбери» и иные с ним



Шестизарядный револьвер «Веблей-Фосбери» калибра .455 образца 1901 года и этого же года изготовления. Королевский арсенал, Лидс, Великобритания

«В Канзасе некто по имени Джордж У. Смит

с бухты-барахты собрал две сотни фермеров,

вооруженных дробовиками и спортивными ружьями,

и до смешного малым количеством автоматических револьверов,

и повел их поджигать казарму минитменов».

«У нас это невозможно», Синклер Льюис



Револьвер «Веблей-Фосбери» обр.1903 г. Королевский арсенал, Лидс, Великобритания



Модель 1914 г. Спортивный вариант револьвера, со стволом длиной 190 мм, имел еще более мягкий спуск и еще более точную автоматику. Его точность стрельбы была просто недостижима для других самовзводных револьверов, поскольку на проворот барабана в них тратилось значительное усилие не только одного лишь указательного пальца, но и всей кисти. Поэтому его очень любили стрелки-спортсмены. Однако, из-за очевидного его превосходства над остальными служебными моделями, его использование признали «не спортивным», и в 1918 году запретили, загнав этим самым последний гвоздь в гроб хотя бы такого его успеха! Королевский арсенал, Лидс, Великобритания



А вот так он перезаряжался при помощи обоймы! Королевский арсенал, Лидс, Великобритания



Схема револьвера из патента США, выданного полковнику Фосбери на его автоматический револьвер:

Fig.1 – Верхняя часть рамки револьвера находится в исходном положении перед выстрелом.

Fig.2 – Верхняя часть рамки отходит назад под действием отдачи, при этом она взводит курок и проворачивает барабан.



Виды направляющих зигзагообразных пазов барабана

револьверов разных лет выпуска:

1 – «Веблей-Фосбери» M 1901 калибра .455,

2 – «Веблей-Фосбери» M 1901 калибра .38,

3 – «Веблей-Фосбери» M 1902 и «Веблей-Фосбери» M 1914



Кожаная кобура револьвера «Веблей-Фосбери» калибра .38



Характерные проточки «зигзаг» на барабане револьвера, обеспечивающие проворот его барабана



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Внешний вид револьвера «Юнион»



Внешний вид револьвера Ландстада. Обратите внимание на соединенный со спусковым крючком толкатель барабана: когда крючок отходил назад, он давил на этот толкатель, тот поднимался вверх, переворачивал барабан и одновременно уже в самом конце спускал курок с боевого взвода!



Схема устройства револьвера Ландстада



Барабан проворачивается, боек затвора отходит назад…

Появлению этого материала предшествовало сразу два обстоятельства: первое – просьба одного из читателей статьи про револьвер маузер написать и про другие образцы оружия, тех же револьверах, имевших на барабане проточки «зигзаг».Второе связано с воспоминанием о прочитанных книгах.Есть целый ряд книг (в частности, знаменитый роман-предостережение Синклера Льюиса «У нас это невозможно»), в которых фигурируют автоматические револьверы.И тут возникает главный вопрос: а они были?Существовали ли они в реальности или же это ошибка досужего романиста?Ответить на последний вопрос легче всего. Да, автоматические револьверы действительно существовали. Это не выдумка.А вот какие это были револьверы, и как работала их автоматика? Об этом мы сегодня и расскажем.Это необычное оружие, сочетающее в себе качества (как хорошие, так и плохие) как револьвера, так и самозарядного пистолета, было детищем британского полковника Г. В. Фосбери.Патент на свой револьвер он получил еще 16 августа 1895 года, а затем, еще немного доработав его конструкцию, запатентовал его вторично в июне и октябре 1896 года.То есть этот револьвер – ровесник знаменитого пистолета «маузер» и, очевидно, что тогда целый ряд конструкторов пытался найти возможность автоматизировать работу как пистолетов, так и револьверов.Долго искать производителя Фосбери не пришлось: когда он обратился в компанию «Веблей и сын» в Бирмингеме, его там выслушали с большим вниманием. Год спустя компания поменяла свое название, а уже в июле 1900 года началось и серийное производство револьвера Винсента Фосбери, который получил следующее название: «Автоматический револьвер Веблей-Фосбери».Выпускали его сравнительно долго, до 1918 года, причем за этот период этих револьверов было выпущено около 4 750 экземпляров. Однако револьвер этот на вооружении английской армии никогда не состоял, так как имел один трудноустранимый дефект: в случае осечки патрона, барабан револьвера вручную провернуть было невозможно.Револьверы выпускались под патроны калибров .455 и .38 (соответственно шести и восьмизарядные) и со стволами различный длины: 190 мм и 152 мм, но была и модель со стволом длинной всего 100 мм.Несмотря на то, что они не принимались на вооружение, многие британские офицеры приобретали их в частном порядке. Так что порох они понюхали и во время англо-бурской войны, и в годы Первой мировой войны, где, кроме офицеров, ими пытались вооружать пилотов-наблюдателей британских аэропланов.Как бы там ни было, этот револьвер был первым револьвером, в котором для перезарядки сила отдачи, генерируемая каждым очередным выстрелом, использовалась и для вращения цилиндра, и одновременно для взведения курка для очередного выстрела. То есть при стрельбе самовзводом стрелку не приходилось с силой нажимать на спусковой крючок для того, чтобы одновременно и провернуть барабан револьвера, и взвести его курок.Добиться этого удалось благодаря тому, что рама этого револьвера конструировалась из двух частей.Нижняя – состояла из рукоятки со спусковым механизмом, пружиной и направляющими на ее верхней части.Верхняя часть рамы – состояла из ствола и барабана, причем она могла скользить по направляющим нижней части, но удерживалась на месте пружиной.При отдаче специальная шпилька, закрепленная на нижней раме, следовала по зигзагообразным проточкам на барабане и поворачивала его так, чтобы следующая заряженная камора встала напротив ствола. В этот же момент взводится курок.Когда все боеприпасы в барабане были израсходованы, револьвер можно было перезарядить, нажав на фиксатор ствола и повернув ствол вниз на шарнире, откинув таким образом заднюю часть барабана вверх. При этом автоматический экстрактор сразу вытягивал пустые гильзы из камор барабана.То есть это была система, аналогичная всем другим револьверам «Веблей» и револьверам «Смит и Вессон».Патроны в барабан можно было вставлять либо один за другим, либо все сразу, при помощи плоской стальной обоймы, после чего ствол поднимался и запирался. После этого револьвер мог стрелять после нажатия на спусковой крючок, причем для первого выстрела курок взводился вручную. Зато потом достаточно было нажимать на спусковой крючок, не прикладывая к нему особых усилий, чтобы выстрелы из него следовали один за другим.Револьверы «Веблей-Фосбери» имели также ручной предохранительный рычаг, расположенный с левой стороны рукоятки.Фактически этот револьвер имел не слишком много преимуществ перед современными ему револьверами того же калибра.В основном преимущества заключались в меньшей отдаче (из-за того, что, во-первых, она поглощалась пружиной, а во-вторых, из-за его большего веса – 1,23 кг) и улучшенной точности при автоматической стрельбе, которая в обычных самовзводных револьверах была недостижима.Однако механизм был довольно чувствителен к грязи и особенно страдал от попадания в него песка. Да и его перезарядка осуществлялась не намного быстрее, чем у современных ему револьверов, несмотря на то, что для этого оружия были разработаны специальные плоские обоймы, вмещающие одновременно шесть патронов калибра .455 или восемь – .38.Поговорка утверждает, что «дурные идеи заразительны», хотя и нельзя в полном смысле применить ее к вышеназванному револьверу.Но все же успехом-то ведь массовым он не пользовался.И тем не менее у этой конструкции нашлись подражатели. Причем ни где-нибудь, а за океаном, в США, где в 1909 году конструктором Чарльзом Лефевром – одним из сыновей основателя и владельца американской «Оружейной компании Лефевра» Даниеля Лефевра, известного своим изобретением бескуркового ружья, был создан револьвер «Юнион», как две капли воды похожий на «Веблей-Фосбери».Впрочем, кое-чем он все-таки от него отличался.Прежде всего, размерами – был значительно меньше и по размеру, и своим калибром: стрелял патронами .38 «Смит и Вессон».Он получил на него американский патент и смог на фирме отца наладить его массовое производство.Стоил револьвер 10 долларов, что не так уж и мало для такого «малыша», выглядевшего, кроме всего прочего, совсем не примечательно.Действовал он точно так же, как «Смит и Вессон» (разряжание) и как «Веблей-Фосбери» (автоматика), но был проще устроен, а так же имел в задней части короб, внутрь которого откатывалась подвижная верхняя часть рамки. В этом он был удобнее британского револьвера.Но тем не менее особым успехом на рынке не пользовался. Выпускали его всего три года, после чего производство его прекратили.Все это классические револьверы, хотя и с автоматическим приводом барабана и курка.Однако нашелся-таки человек – звали его Хальвард Ландстад, который создал автоматический револьвер, запатентованный в Норвегии в 1899 году (норвежский патент 8564, 11 апреля 1899), который был, по сути, не столько револьвером, сколько пистолетом (магазин в рукоятке). Но в то же время все-таки и револьвером (барабан и наличие в нем патрона в момент выстрела).То есть Ландстаду удалось достаточно неплохо «скрестить ужа и ежа» и получить вполне работоспособную конструкцию.Его барабан имел только две каморы – верхнюю и нижнюю, и представлял собой «плоскую коробочку». Продольно скользящий затвор досылал патрон из коробчатого магазина в рукоятке в нижнюю камору, а дальше при нажатии на спусковой крючок барабан поворачивался на 180°, и происходил выстрел из верхней каморы. Затем затвор под действием силы отдачи двигался назад, выбрасывал пустую гильзу из верхней каморы и одновременно заряжал нижнюю.Таким образом, в отличие от прочих систем, в этом оружии автоматически выполнялся полный цикл заряжания, включая экстракцию гильзы.Револьвер Ландстада в Норвегии испытывался, но на вооружение так и не попал.Магазин был мал: всего шесть патронов 7,5х23R, а кроме того вставлялся не снизу, а сбоку слева, что было совсем неудобно. Предохранителя на нем не было, но из-за длинного хода спускового крючка он был маловероятен. Не мог выстрел произойти и при падении этого револьвера-пистолета на твердый пол, так как в верхней каморе напротив ствола патрона никогда не было. Он попадал туда только в момент выстрела, а из-за плоской формы барабана провернуться он не мог. Но на этом все его достоинства и завершались!Сегодня также существуют автоматические револьверы довольно занятной конструкции. И не только существуют: их производят и покупают. Но о них мы расскажем как-нибудь в другой раз.