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«Бергманн-Баярд» – пистолет в маузеровском стиле

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«Бергманн-Баярд» – самозарядный пистолет под патрон 9×23 мм Ларго из коллекции Королевской оружейной палаты в Лондоне. Модель 1910/21 г. (производство 1935–1940 гг.) Производился в Бельгии по германской лицензии


Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах
производят взаимную между людьми зависть.
Книга Екклезиаста или Проповедника, 4:4

История огнестрельного оружия. Начнем с биографии этого поистине незаурядного человека. Родился Теодор Бергманн (Theodor Bergmann) 21 мая 1850 года в семье далеко не самой продвинутой в смысле образования: в семье трактирщика и пивовара Иоганна Адама Бергманна, проживавшего в Баварии, в общине Зайлауф, в районе Ашаффенбург.

Получил начальное образование в школе общины, затем обучался в ремесленном училище в городе Ашаффенбург. Имя его в истории оружия известно. Вот только сам Теодор Бергманн никогда не был конструктором оружия. Он был бизнесменом и промышленником.

Правда, кое-что он все-таки придумал и сам.

А начал с бытовой техники, вроде печей и торговых автоматов. И в этом преуспел – создал торговый автомат «Меркур», который уже в 1888 году начал выпускать совместно с берлинским изобретателем Максом Сиелаффом для кёльнского производителя шоколада Людвига Стольверка.

К 19 годам Бергманн был уже управляющим металлургическим заводом в Гаггенау, производившим широкий ассортимент различной продукции, начиная от несущих балок до бытовых печей, а также велосипеды и пневматическое оружие. Под руководством Бергманна фирма расширила производство пневматического оружия, а также перешла на производство винтовок и стволов к ним. Это дало ему возможность обращаться к изобретателям, ищущим компанию для производства своих разработок, и таких изобретателей он вскоре нашел.


Схема пистолета Отто Брауветтера из патента 1892 года

Так, в 1892 году венгерскому часовщику по имени Отто Брауветтер совместно с компанией «Гагеннау» (впоследствии ставшей «Bergmanns Industriewerke GmbH») был выдан патент на механизм самозарядного пистолета. Судьба самого Брауветтера неясна: он, кажется, исчезает из записей после получения первого патента. Вместо этого появился другой человек, которого Бергманн нашел для превращения патента в жизнеспособный серийный пистолет, и этот человек был ни кто иной, как Луис Шмайссер, имя которого стало нарицательным в истории европейского огнестрельного оружия.


Пистолет «Бергманн» модели 1893 года, изготовленный для испытаний в Швейцарии. Длина 280 мм, длина ствола 135 мм, вес 980 г. Патент Швейцарии № 5030 от 1892 г. Обратите внимание на шомпол, укреплённый на пистолете слева, и рифленую пластину справа, которая служила для взведения затвора

Шмайссер взял патент Брауветтера и сделал из него сначала пистолет модели 1893 года, а затем и 1895-го. Модель 1893 года имела полусвободный затвор с клиновым запиранием. Заряжание осуществлялось из 5-зарядной обоймы, которая вставлялась в пистолет справа и закрывалась поворотной крышкой. В нем использовался 7,5-мм револьверный патрон, который тогда был на вооружении в Швейцарии, однако в итоге швейцарские военные этот пистолет отвергли.


А вот теперь посмотрите, как Луис Шмайссер усовершенствовал пистолет Отто Брауветтера в своем патенте от 1895 года. Конструкция стала значительно проще…

Когда в моду стали входить автомобили, Бергманн тут же обратил свое внимание на них и занялся их производством уже в 1894 году. И не просто занялся, а выпустил автомобиль под названием «Восточный экспресс», который находился в производстве до 1903 года, а затем модель «Лилипут» (до 1907 года). Но…

Одновременно он занимался и оружием. И в итоге 1910 году он продал свой автомобильный бизнес компании «Бенц и & К», чтобы заниматься исключительно оружием.

Затем Бергманн разделил конструкторскую деятельность своего предприятия на два разных направления: создание оружия для гражданского рынка и, соответственно, оружия для армии. Позднее наработки по гражданскому оружию он передал сторонним производителям, чтобы они выпускали его образцы по лицензии, а все силы компании полностью сконцентрировал на оружия сугубо военного предназначения.

«Бергманн-Баярд» – пистолет в маузеровском стиле
Схема из патента на один из ранних пистолетов Теодора Бергманна – модель 1897 года с очень оригинальной системой запирания ствола со смещением затвора влево. Отходя назад после выстрела, затвор перекашивался вправо, но вставал на место и соединялся своими боевыми выступами с боевыми упорами, находящимися слева на рамке. Просто удивительно, какие сложные в техническом отношении конструкции придумывали тогда конструкторы, и как трудно было их производить… Но и придумывали, и производили!

Первым был выпущен пистолет «Бергманн-Марс» в 1901 году, и это был первый проект Бергманна, созданный непосредственно для рынка военного оружия.

Вторым стал пистолет для гражданского рынка – «Бергманн-Симплекс».

Пистолет «Бергманн-Марс» заинтересовал военных нескольких армий и даже попал на несколько сравнительных испытаний, проводившихся вместе с пистолетами «Маузер» C96, «Манлихер», «Браунинг» и «Люгер». Всего его компания изготовила порядка 1 000 пистолетов «Бергманн-Марс».

Но творческая мысль конструктора продолжала работать, и результатом этого труда стал пистолет «Бергманн-Баярд». Кстати, сконструировал его Луис Шмайссер в 1903 году, после чего он был предложен на оружейном рынке под обозначением M1903.


Пистолет «Бергманн-Симплекс» (или «пистолет № 5), созданный на основе патента 1897 г. (фото Рок-Айлендского аукциона)


Этот же пистолет с прикрепленной к нему кобурой-прикладом (фото Рок-Айлендского аукциона)

И… этот новый пистолет очень понравился военным испанской армии, которые приняли его на вооружение под названием «Pistola Bergmann de 9 mm. modelo 1903».

Мощность собственного производства показалась Бергманну недостаточной для изготовления партии в 3 000 пистолетов, и он начал искать немецкого производителя для исполнения испанского заказа. Искал… и не нашел!

Тогда он обратился к известному бельгийскому производителю Анри Пиперу, владевшему компанией «Anciens Etablissements Pieper», как раз и выпускавшей оружие под торговой маркой «Баярд».

Пипер оказался человеком предусмотрительным и дальновидным. Он не только выполнил для Бергманна испанский заказ, но и приобрел право у «Bergmanns Industriewerke» на производство его пистолетов для продажи на гражданском рынке.

Вот так в торговом названии этого пистолета и появилось это необычное двойное обозначение. Затем пистолет модернизировали еще раз и в дальнейшем выпускали под обозначением «Бергманн-Баярд» 1908 (не путать с пистолетом «Баярд» 1908).


Пистолет «Бергманн-Баярд» М 1910/21 (выпущенный в 1935–1940 гг.) Из коллекции Королевской оружейной палаты в Лондоне

Характерным признаком данного пистолета стало клеймо на левой стороне приёмника магазина, которое представляет собой изображение скачущего на коне рыцаря с надписью Bayard под ним. Кстати, хотя пистолет этот на вооружение испанской армии и был принят в 1908 году, производство и поставка всех 3 000 единиц оружия затянулась на два года и была завершена лишь в 1910 году.


Характерной «фишкой» пистолета стали кольцевые проточки на магазине и на «шайбах» затвора, за которые последний оттягивался. Стопор магазина находился перед спусковым крючком, что было удобно: достаточно было переместить палец вперед и на него нажать, как магазин выпадал из своего гнезда. Пистолет весил около одного килограмма, имел длину 254 мм, при длине ствола 101 мм. Начальная скорость пули составляла 350 м/сек, прицельная дальность равнялась 100 м, а магазинов к нему могло быть два – на шесть и на десять патронов

Одна из причин была в том, что Пипер поспешил выпустить пистолет Бергманна еще и на гражданский рынок в Европе.

А еще в 1910 году ему удалось заключить контракт на поставку этого же пистолета еще и датским военным. Так, Дания стала вторым государством, армия которого получила на вооружение этот пистолет. Правда, для датских военных в первоначальный дизайн пистолета потребовалось внести несколько изменений.

Были, например, сделаны полукруглые вырезы на боковых стенках приёмника магазина для более удобного его извлечения. На магазинах были устроены кольцевые проточки, чтобы, опять-таки, пальцы на их поверхности не скользили, и их было удобнее извлекать.
Была введена боевая пружина S-образной формы.

Все эти изменения были внесены в конструкцию пистолета все в том же 1910 году, но много труда не потребовали. После этого датскими вооружёнными силами было заказано 4 840 пистолетов этой новой модели. Поставки пистолетов в Данию начались в 1911 году и были закончены за год, в 1912 году.


Реклама пистолета «Бергманн-Баярд». Здесь же изображен 9-мм патрон Ларго

Вплоть до начала Первой мировой войны, компании «Anciens Etablissements Pieper» новых крупных заказов никто не делал, но зато обновленную модель пистолета «Бергманн-Баярд» 1910 года охотно покупали на гражданском рынке, где она успешно конкурировала с германскими маузерами.

Затем началась Первая мировая война, Бельгия была оккупирована Германией, и компания «Anciens Etablissements Pieper» продолжила выпуск этих пистолетов теперь уже для нужд германской армии.

Сразу же после окончания войны выпуск этого пистолета в Бельгии был прекращен, хотя небольшое количество «бергманнов» все-таки было собрано из сохранившихся на складах деталей.


Схема устройства пистолета «Бергманн-Баярд» 1908 года. Обратите внимание, что ствол пистолета, в отличие от того же «маузера», был выполнен исключительно жестким за счет Т-образной плоской пластины, расположенной на нем сверху, причем на ней же устанавливалась и мушка. Ствол представлял одно целое с затворной рамой и при выстреле перемещался назад вместе с ней, после чего останавливался, а затвор двигался дальше, взводя курок, бивший по подпружиненному бойку, проходящему через тело затвора. Выбрасыватель расположен на затворе сверху. Вверх выбрасываются и стреляные гильзы

И тут датским вооруженным силам опять потребовались эти же пистолеты и запасные части к уже имеющимся в их распоряжении пистолетам М1910.

Но у компании «Anciens Etablissements Pieper» они их теперь получить не могли. Конечно, всевозможных пистолетов в Европе в это время было очень много. И можно было бы заказать новый пистолет любой другой системы. Но… все перевесила сила традиций и привычка.

И тогда в Дании решили выпускать эти пистолеты самостоятельно. Купили лицензию, и в 1921 году датские пистолеты, в очередной раз модифицированные, получившие новый индекс М1910/21, пошли в армию Дании и состояли на ее вооружении вплоть до 1946 года, чем поставили своеобразный рекорд – 35 лет в строю датской армии!

Ну, а всего в общей сложности за время с 1903 по 1935 годы было произведено около 15,5 тысяч пистолетов этой системы.
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59 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:34
    +4
    пистолет в маузеровском стиле
    Спасибо за публикацию... hi
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 08:23
      +5
      Была ещё модель Bergmann Mars M 1903.
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 05:38
    0
    Последняя модель прямо модерново смотрится.
  3. Aurel
    Aurel Сегодня, 06:07
    +1
    Да, многое красные комиссары потеряли.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 06:46
    0
    hi Автору
    Зависть, завистью, но в капиталистическом мире есть еще и ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ... Не можешь придумать, что то новое сам, так думай как воспользоваться чужими идеями и получай прибыль...
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 08:19
      +4
      Не можешь придумать, что то новое сам, так думай как воспользоваться чужими идеями и получай прибыль...


      Именно! Та же история с п/п конструкции Хуго Шмайссера, который выпускался под маркировкой Bergmann MP18/1.
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 08:36
        +3
        Точно! А я все никак не мог вспомнить где это название слыхал! Про пистолеты - ничегошеньки не знал до сего дня, а пистолет-пулемет ранее в публикациях попадался.
        Спасибо, что напомнил.
        Ой! Доброго утра, кстати!
        А Вячеславу Олеговичу спасибо за статью!
        1. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 08:52
          +4
          Привет! smile
          В 1928 году Хуго ушел от Теодора в фирму Хайнел, там усовершенствовал свою машинку и далее она выпускалась как MP28/II, имя Шмайссер к ней почему-то не прижилось, зато фамилия Бергмана исчезла. laughing
        2. vladcub
          vladcub Сегодня, 12:00
          +2
          Вождь, на сайте в 2015 были публикации :"Пистолеты :Бергман-Боярд и его разновидности," Ранние пистолеты Теодор Бергмана"
          1. Вождь краснокожих
            Вождь краснокожих Сегодня, 12:20
            +2
            Так я только в 2016 зарегистрировался! А до этого "набегами" иногда заглядывал!) laughing
            1. vladcub
              vladcub Сегодня, 15:57
              +2
              Хоть у меня это и третье"пришествие", но я тоже не застал тех публикаций, просто внизу есть:"похожие материалы" - выделенным шрифтом, жмите и читайте
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 11:47
      +4
      "как воспользоваться чужими идеями".
      Сергей, на это надо тоже талант: найти во, что вложить, не прогадать, товар ещё не знаком потребителям, и обойти претензии в нарушение патента. Это не каждый сумеет
  5. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 06:55
    +7
    Почему то напомнил мнё советский детский пистолет который дисками стрелял)
  6. Старший матрос
    Старший матрос Сегодня, 06:57
    +2
    проживавшего в Баварии, в общине Зайлауф, в районе Ашаффенбург.

    Деревенский?
    1. Undecim
      Undecim Сегодня, 08:47
      +2
      Деревенский?

      Родился Бергман в Гаггенау. Вроде бы и деревня, а с другой стороны - промышленный центр.
      1. Старший матрос
        Старший матрос Сегодня, 09:01
        +3
        Да это я автора слегка подначил, с его тезисом о неполноценности селян, из которых не получаются изобретатели и ученые:)))
        1. vladcub
          vladcub Сегодня, 15:45
          +1
          В. О.малость клиент на село. Вероятно, "понравился" сельский проспект и по сию пору"икается"? Возможно, потому, что я родился в селе и мне сельская грязь по фени. Мы знали, когда и где обходить грязь.
          Везде на танцах "чужаков" не любят, а в селе если появится "чужой" из города.... Они почему-то оказались в грязи, а то и в лошадиных экскриментах. Нет мы их не били и силой не загоняли в... Просто мы знали все дорожки, а городские нет
  7. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 07:46
    +11
    Вячеслав, спасибо, хорошая статья. smile
    Теодор Бергман.


    Bergmann М1894
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 07:53
      +10
      М 1908 Bergmann Bayard.


      Модель 1910 года.
      1. Кроу
        Кроу Сегодня, 08:34
        +14
        А я не поленился и полностью разобрал
        Вот еще модель интересная
        Bergmann M1910/21
        Краковский музей польской армии.А вообще там этих моделей было - не на одну статью. Модели пистолетов Bergmann:
        Bergmann 1893
        Bergmann 1894
        Bergmann 1895
        Bergmann 1896
        Bergmann 1897 Bergmann Pieper
        Bergmann 1898
        Bergmann 1899
        Bergmann 1901 Bergmann Simplex
        Bergmann Mars
        Bergmann 1905
        Bergmann 1908 Bergmann-Bayard 1908
        Bergmann 1910 Bergmann-Bayard 1910
        Bergmann 1910/21 Bergmann-Bayard 1910/21
        1. Кроу
          Кроу Сегодня, 08:39
          +10
          Потом он бросил это дело и на пулеметы переключился
        2. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 08:44
          +4
          я не поленился и полностью разобрал

          Я ленивый, да и других дел хватает, к зиме готовимся... деревня, что с нас возьмёшь. request
          1. kalibr
            kalibr Сегодня, 10:38
            +5
            Цитата: Морской Кот
            Я ленивый

            А я вот не ленивый, но фото полной разборки не "паблик домайн", а потому для меня недоступно.
            1. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 10:47
              +4
              А я вот не ленивый


              Ну это мы знаем. smile drinks
              1. kalibr
                kalibr Сегодня, 11:21
                +6
                Цитата: Морской Кот
                мы знаем.

                Ох, Константин, Вы даже не представляете, сколько труда стоит добыть интересные фото, ранее не встречавшиеся. Например, интересные фото оружия есть в шведском музее Армии. Но... там все на шведском! На английском и русском (!) только самое основное. Так что статью написать четверть дела. Остальное - поиск фото!
                1. Alien From
                  Alien From Сегодня, 11:41
                  +3
                  Спасибо Вячеслав Олегович! Отличный цикл статей! good
                2. Морской Кот
                  Морской Кот Сегодня, 11:42
                  +4
                  Да нет, немного представляю, сам в своё время "баловался" написанием статей на оружейную тематику. Но это было в советское время, с одной стороны с информацией и фото было сложнее -- не было интернета, а с другой и попроще -- приходилось выбирать из того, что доступно, а доступно тогда было... сами знаете. К тому же я немного умел рисовать и под все рисунки в редакции тоже ставили мою подпись, так что копировали уже меня. А потом появился Жук и всё стало намного проще. smile
                  1. kalibr
                    kalibr Сегодня, 13:55
                    +2
                    Цитата: Морской Кот
                    я немного умел рисовать

                    Не немного, а очень хорошо! Всем бы так... "немного".
  8. Gusar1979
    Gusar1979 Сегодня, 08:04
    +7
    Патрон у этого пистолета хороший,надо было на него лицензию приобретать,и под него ТТ делать
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 08:30
      +5
      Не надо было.
      В России вполне благополучно существовало отлаженное производство стволов калибром 7,62 мм., винтовочных и револьверных, у патрона Маузера калибр 7,63 мм ( меряли по разному, кто по полям, кто по нарезам), так что и переделывать не нужно было ничего. А осваивать новою поточную линию по производству 9мм. патронов для пистолетов и П/П, Советский Союз в то время просто не мог себе позволить.
  9. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 08:29
    +5
    Подумал было, что про 6,35-мм "Баярд" Груздева.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 09:47
      +5
      История с Груздёвым - одно из не очень частых упоминаний пистолета Баярд для широкой публики.

      В фильме о нем говорят, как и в книге Вайнеров, но в кадре показывают вместо него Вальтер модель 7
      1. vladcub
        vladcub Сегодня, 13:36
        0
        "Вальтер модель 7"вероятно,у киношников не было Боярда?
        1. Avior
          Avior Сегодня, 14:22
          +2
          Насколько я понимаю, Баярд 1910 года не самая распространённая модель.
          А может, просто не придали значения. На момент съемки фильма такие нюансы распознать могли единицы. Это сейчас благодаря интернету такая информация известна
          1. vladcub
            vladcub Сегодня, 15:47
            0
            Очень может быть
          2. Undecim
            Undecim Сегодня, 16:31
            +1
            Насколько я понимаю, Баярд 1910 года не самая распространённая модель

            Это не Баярд 1910, а Баярд 1908, а если быть совсем точным то его вариант 1911 года под патрон 6,35 мм.
            1. Avior
              Avior Сегодня, 17:45
              +1
              Спасибо за то что поправили, вы правы, я отпечатался.
              Сейчас посмотрел в Википедии, интересно что статья о Баярд 1908 есть только на английском и на русском, причём на русском более подробная.
              Похоже, не самый известный пистолет, и в СССР получил известность благодаря Вайнерам
              1. Undecim
                Undecim Сегодня, 18:13
                +2
                На самом деле есть образцы, которые широко освещаются в популярной литературе, а есть много образцов, о которых авторы популярных изданий и не знают.
                Для примера, все знают, что Хайрем Максим создал пулемет. А вот что он занимался полуавтоматическими пистолетами и был одним из "первопроходцев" в их создании, знают далеко не все. И известный всем "парабеллумовский" наклон рукоятки на 55 градусов - это идея Максима.
  10. Undecim
    Undecim Сегодня, 09:06
    +5
    К 19 годам Бергманн был уже управляющим металлургическим заводом в Гаггенау,

    Небольшое уточнение - не к 19, а к 29. В 1879 году Бергман, бывший до того совладельцем печного завода в Констанце (не путать с румынской Констанцей), познакомился с Михаэлем Флюршаймом, основателем металлургического завода в Гаггенау, и стал совладельцем этого завода и директором.
  11. Undecim
    Undecim Сегодня, 09:20
    +5
    металлургическим заводом в Гаггенау, производившим широкий ассортимент различной продукции, начиная от несущих балок до бытовых печей, а также велосипеды и пневматическое оружие.

    Ассортимент действительно был широкий - более 200 наименований. Это, скажем так, "бизнес-модель" Бергмана - широкий ассортимент изделий высокого качества, даже ручной сборки.
    А велосипеды "Бадения" были очень популярны. Завод с 1880 по 1908 год выпустил 250 000 велосипедов.
  12. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 09:31
    +3
    Я думаю,что "кино про пистолеты" Бергманна не помешает...

  13. Undecim
    Undecim Сегодня, 09:37
    +3
    Модель 1893 года имела полусвободный затвор с клиновым запиранием.

    Тут неточность. Не с клиновым запиранием, а с "клиновым замедлением". Замедление затвора осуществлялось наклонной плоскостью (клином), расположенной вдоль ствола.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 10:42
      +5
      Цитата: Undecim
      а с "клиновым замедлением".

      Именно! Хорошо, что Вы обратили внимание. Я вот тоже обратил, и даже помню, что сам себе сказал, что надо это пояснить. Но рука пошла писать и... все из головы вылетело. Потом все вспоминал - что забыл, что... ох.
      Правда, я читал несколько иначе: это на спусковом крючке был выступающий клин. И когда он отжимался до конца, то прижимался к затвору и силой трения его подтормаживал. Такая вот простая, но действенная система!
      1. Undecim
        Undecim Сегодня, 15:24
        +1
        Я несколько углубился в этот вопрос, он оказался достаточно интересным. Получается, что на первом снимке в статье - это не модель 1893 года с клиновым замедлением, а Bergmann Schmeisser No1 Modell 1894, в которой уже использовался принцип свободного затвора без всякого замедления.
        А начальная модель 1892/1893 годов, в которой использовался затвор с замедлением, была выпущена в очень малых количествах, то есть по сути - это был прототип.
        Этот пистолет на фото ниже.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 15:50
          +2
          Интересно, не встречал этого изображения.
          1. Undecim
            Undecim Сегодня, 16:15
            0
            И я не встречал. Для того, чтобы до конца разобраться с ранними образцами, надо найти книгу Wilson, R.K. Textbook of Automatic Pistols. Samworth, 1934. В сети пока не нашел, а в США у меня нет "концов".
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 17:00
              +1
              Цитата: Undecim
              а в США у меня нет "концов".

              Таких "концов", чтобы попросить найти нет там и у меня. Но вдруг кто-то из читателей ВО "американцев" так сказать откликнется?
  14. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 11:39
    +3

    Пистоль Бергманна обр. 1894 г. не спроста таким появился ! Тенденция ,однако ! Мода-ссс ! А вот и примеры !



    Первые два пистоля,правда, не "автоматические"; но обратите внимание на "стиль" !
    Или вот...Кто не знает знаменитые Люгеры-Парабеллумы ? Но на создание этих "красавцев" вдохновила вот такая "козебряка" !
  15. vladcub
    vladcub Сегодня, 12:59
    +1
    Камрады, Теодор Бергмана, Винчестер были 100% не оружейники, а мы забыли чем они занимались прежде. Мы их воспринимаем как оружейников.
    Интересная деталь:"папа" Винчестера "Генри удачно или нет, но ещё самостоятельно, что делал.
    А Отто Брвуветтр, что с ним стало?
    ПС. Вообще-то Бергман рисковал :вдруг Шмайссер окажется шарлотаном?.
    В ту пору кого только не было : сумасшедшае" непризнаные гени" и шарлотаны и таланты
  16. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 13:50
    -1
    Но… все перевесила сила традиций и привычка.

    Могло еще одно сыграть - полицейское оружие, по уму, нужна точность - чтоб мирняк не пострелять. А такая развесовка до сих пор применяется в пулевой стрельбе

    Магазин перед пальцами уменьшает подброс ствола. На остальные - на ствол вешают грузики. Вот и выходит, что Бергман с Маузером как-то поточней кургузого ППК. Ну именно в том случае, когда надо несколько выстрелов быстро сделать
  17. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 14:30
    +1
    А меня заинтересовало, почему образцы оружия из Лондонской королевской оружейной палаты, представлены в обрывках черной бумаги? Это что, традиция такая?
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 15:51
      +3
      Цитата: 3x3zsave
      в обрывках черной бумаги?

      Да, они так фотографируют свои экспонаты, предназначенные для массового пользования. Хочешь без бумаги - плати!
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 19:16
        +1
        То есть, они нанимают какого-то нищеброда (но обязательно, владеющего обшарпанной линейкой), чтобы он неакуратно нарезанными кусками черной бумаги обложил экспонат, имея целью, облагодетельствовать множество других нищебродов, фотографией оного экспоната, но уличая, при этом, зрителей в нищебродстве. Как сложна британская филантропия!
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 19:55
          +1
          Именно так! А хотите фото для печати - сообщайте куратору отдела номер экспоната, договаривайтесь о цене и все вам будет.
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Сегодня, 19:59
            0
            Сколько они просят за официальное фото?
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 20:04
              +1
              Я не спрашивал. Как говорится, не буди лихо, пока спит тихо. И так много времени уходит на переписку.
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Сегодня, 20:08
                0
                И так много времени уходит на переписку.
                В Вашем случае, согласен.
  18. Saxahorse
    Saxahorse Сегодня, 18:55
    +1
    Хорошая статья, автору опять большое спасибо! А сами пистолеты Бергмана мне почему то сильно напоминают ПП Кедр.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 19:56
      0
      А будут еще чудеснее!