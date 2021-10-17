«Бергманн-Баярд» – пистолет в маузеровском стиле

«Бергманн-Баярд» – самозарядный пистолет под патрон 9×23 мм Ларго из коллекции Королевской оружейной палаты в Лондоне. Модель 1910/21 г. (производство 1935–1940 гг.) Производился в Бельгии по германской лицензии
Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах
производят взаимную между людьми зависть.
Книга Екклезиаста или Проповедника, 4:4
производят взаимную между людьми зависть.
Книга Екклезиаста или Проповедника, 4:4
История огнестрельного оружия. Начнем с биографии этого поистине незаурядного человека. Родился Теодор Бергманн (Theodor Bergmann) 21 мая 1850 года в семье далеко не самой продвинутой в смысле образования: в семье трактирщика и пивовара Иоганна Адама Бергманна, проживавшего в Баварии, в общине Зайлауф, в районе Ашаффенбург.
Получил начальное образование в школе общины, затем обучался в ремесленном училище в городе Ашаффенбург. Имя его в истории оружия известно. Вот только сам Теодор Бергманн никогда не был конструктором оружия. Он был бизнесменом и промышленником.
Правда, кое-что он все-таки придумал и сам.
А начал с бытовой техники, вроде печей и торговых автоматов. И в этом преуспел – создал торговый автомат «Меркур», который уже в 1888 году начал выпускать совместно с берлинским изобретателем Максом Сиелаффом для кёльнского производителя шоколада Людвига Стольверка.
К 19 годам Бергманн был уже управляющим металлургическим заводом в Гаггенау, производившим широкий ассортимент различной продукции, начиная от несущих балок до бытовых печей, а также велосипеды и пневматическое оружие. Под руководством Бергманна фирма расширила производство пневматического оружия, а также перешла на производство винтовок и стволов к ним. Это дало ему возможность обращаться к изобретателям, ищущим компанию для производства своих разработок, и таких изобретателей он вскоре нашел.
Так, в 1892 году венгерскому часовщику по имени Отто Брауветтер совместно с компанией «Гагеннау» (впоследствии ставшей «Bergmanns Industriewerke GmbH») был выдан патент на механизм самозарядного пистолета. Судьба самого Брауветтера неясна: он, кажется, исчезает из записей после получения первого патента. Вместо этого появился другой человек, которого Бергманн нашел для превращения патента в жизнеспособный серийный пистолет, и этот человек был ни кто иной, как Луис Шмайссер, имя которого стало нарицательным в истории европейского огнестрельного оружия.
Пистолет «Бергманн» модели 1893 года, изготовленный для испытаний в Швейцарии. Длина 280 мм, длина ствола 135 мм, вес 980 г. Патент Швейцарии № 5030 от 1892 г. Обратите внимание на шомпол, укреплённый на пистолете слева, и рифленую пластину справа, которая служила для взведения затвора
Шмайссер взял патент Брауветтера и сделал из него сначала пистолет модели 1893 года, а затем и 1895-го. Модель 1893 года имела полусвободный затвор с клиновым запиранием. Заряжание осуществлялось из 5-зарядной обоймы, которая вставлялась в пистолет справа и закрывалась поворотной крышкой. В нем использовался 7,5-мм револьверный патрон, который тогда был на вооружении в Швейцарии, однако в итоге швейцарские военные этот пистолет отвергли.
А вот теперь посмотрите, как Луис Шмайссер усовершенствовал пистолет Отто Брауветтера в своем патенте от 1895 года. Конструкция стала значительно проще…
Когда в моду стали входить автомобили, Бергманн тут же обратил свое внимание на них и занялся их производством уже в 1894 году. И не просто занялся, а выпустил автомобиль под названием «Восточный экспресс», который находился в производстве до 1903 года, а затем модель «Лилипут» (до 1907 года). Но…
Одновременно он занимался и оружием. И в итоге 1910 году он продал свой автомобильный бизнес компании «Бенц и & К», чтобы заниматься исключительно оружием.
Затем Бергманн разделил конструкторскую деятельность своего предприятия на два разных направления: создание оружия для гражданского рынка и, соответственно, оружия для армии. Позднее наработки по гражданскому оружию он передал сторонним производителям, чтобы они выпускали его образцы по лицензии, а все силы компании полностью сконцентрировал на оружия сугубо военного предназначения.
Схема из патента на один из ранних пистолетов Теодора Бергманна – модель 1897 года с очень оригинальной системой запирания ствола со смещением затвора влево. Отходя назад после выстрела, затвор перекашивался вправо, но вставал на место и соединялся своими боевыми выступами с боевыми упорами, находящимися слева на рамке. Просто удивительно, какие сложные в техническом отношении конструкции придумывали тогда конструкторы, и как трудно было их производить… Но и придумывали, и производили!
Первым был выпущен пистолет «Бергманн-Марс» в 1901 году, и это был первый проект Бергманна, созданный непосредственно для рынка военного оружия.
Вторым стал пистолет для гражданского рынка – «Бергманн-Симплекс».
Пистолет «Бергманн-Марс» заинтересовал военных нескольких армий и даже попал на несколько сравнительных испытаний, проводившихся вместе с пистолетами «Маузер» C96, «Манлихер», «Браунинг» и «Люгер». Всего его компания изготовила порядка 1 000 пистолетов «Бергманн-Марс».
Но творческая мысль конструктора продолжала работать, и результатом этого труда стал пистолет «Бергманн-Баярд». Кстати, сконструировал его Луис Шмайссер в 1903 году, после чего он был предложен на оружейном рынке под обозначением M1903.
Пистолет «Бергманн-Симплекс» (или «пистолет № 5), созданный на основе патента 1897 г. (фото Рок-Айлендского аукциона)
Этот же пистолет с прикрепленной к нему кобурой-прикладом (фото Рок-Айлендского аукциона)
И… этот новый пистолет очень понравился военным испанской армии, которые приняли его на вооружение под названием «Pistola Bergmann de 9 mm. modelo 1903».
Мощность собственного производства показалась Бергманну недостаточной для изготовления партии в 3 000 пистолетов, и он начал искать немецкого производителя для исполнения испанского заказа. Искал… и не нашел!
Тогда он обратился к известному бельгийскому производителю Анри Пиперу, владевшему компанией «Anciens Etablissements Pieper», как раз и выпускавшей оружие под торговой маркой «Баярд».
Пипер оказался человеком предусмотрительным и дальновидным. Он не только выполнил для Бергманна испанский заказ, но и приобрел право у «Bergmanns Industriewerke» на производство его пистолетов для продажи на гражданском рынке.
Вот так в торговом названии этого пистолета и появилось это необычное двойное обозначение. Затем пистолет модернизировали еще раз и в дальнейшем выпускали под обозначением «Бергманн-Баярд» 1908 (не путать с пистолетом «Баярд» 1908).
Пистолет «Бергманн-Баярд» М 1910/21 (выпущенный в 1935–1940 гг.) Из коллекции Королевской оружейной палаты в Лондоне
Характерным признаком данного пистолета стало клеймо на левой стороне приёмника магазина, которое представляет собой изображение скачущего на коне рыцаря с надписью Bayard под ним. Кстати, хотя пистолет этот на вооружение испанской армии и был принят в 1908 году, производство и поставка всех 3 000 единиц оружия затянулась на два года и была завершена лишь в 1910 году.
Характерной «фишкой» пистолета стали кольцевые проточки на магазине и на «шайбах» затвора, за которые последний оттягивался. Стопор магазина находился перед спусковым крючком, что было удобно: достаточно было переместить палец вперед и на него нажать, как магазин выпадал из своего гнезда. Пистолет весил около одного килограмма, имел длину 254 мм, при длине ствола 101 мм. Начальная скорость пули составляла 350 м/сек, прицельная дальность равнялась 100 м, а магазинов к нему могло быть два – на шесть и на десять патронов
Одна из причин была в том, что Пипер поспешил выпустить пистолет Бергманна еще и на гражданский рынок в Европе.
А еще в 1910 году ему удалось заключить контракт на поставку этого же пистолета еще и датским военным. Так, Дания стала вторым государством, армия которого получила на вооружение этот пистолет. Правда, для датских военных в первоначальный дизайн пистолета потребовалось внести несколько изменений.
Были, например, сделаны полукруглые вырезы на боковых стенках приёмника магазина для более удобного его извлечения. На магазинах были устроены кольцевые проточки, чтобы, опять-таки, пальцы на их поверхности не скользили, и их было удобнее извлекать.
Была введена боевая пружина S-образной формы.
Все эти изменения были внесены в конструкцию пистолета все в том же 1910 году, но много труда не потребовали. После этого датскими вооружёнными силами было заказано 4 840 пистолетов этой новой модели. Поставки пистолетов в Данию начались в 1911 году и были закончены за год, в 1912 году.
Вплоть до начала Первой мировой войны, компании «Anciens Etablissements Pieper» новых крупных заказов никто не делал, но зато обновленную модель пистолета «Бергманн-Баярд» 1910 года охотно покупали на гражданском рынке, где она успешно конкурировала с германскими маузерами.
Затем началась Первая мировая война, Бельгия была оккупирована Германией, и компания «Anciens Etablissements Pieper» продолжила выпуск этих пистолетов теперь уже для нужд германской армии.
Сразу же после окончания войны выпуск этого пистолета в Бельгии был прекращен, хотя небольшое количество «бергманнов» все-таки было собрано из сохранившихся на складах деталей.
Схема устройства пистолета «Бергманн-Баярд» 1908 года. Обратите внимание, что ствол пистолета, в отличие от того же «маузера», был выполнен исключительно жестким за счет Т-образной плоской пластины, расположенной на нем сверху, причем на ней же устанавливалась и мушка. Ствол представлял одно целое с затворной рамой и при выстреле перемещался назад вместе с ней, после чего останавливался, а затвор двигался дальше, взводя курок, бивший по подпружиненному бойку, проходящему через тело затвора. Выбрасыватель расположен на затворе сверху. Вверх выбрасываются и стреляные гильзы
И тут датским вооруженным силам опять потребовались эти же пистолеты и запасные части к уже имеющимся в их распоряжении пистолетам М1910.
Но у компании «Anciens Etablissements Pieper» они их теперь получить не могли. Конечно, всевозможных пистолетов в Европе в это время было очень много. И можно было бы заказать новый пистолет любой другой системы. Но… все перевесила сила традиций и привычка.
И тогда в Дании решили выпускать эти пистолеты самостоятельно. Купили лицензию, и в 1921 году датские пистолеты, в очередной раз модифицированные, получившие новый индекс М1910/21, пошли в армию Дании и состояли на ее вооружении вплоть до 1946 года, чем поставили своеобразный рекорд – 35 лет в строю датской армии!
Ну, а всего в общей сложности за время с 1903 по 1935 годы было произведено около 15,5 тысяч пистолетов этой системы.