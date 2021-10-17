«Бергманн-Баярд» – пистолет в маузеровском стиле



«Бергманн-Баярд» – самозарядный пистолет под патрон 9×23 мм Ларго из коллекции Королевской оружейной палаты в Лондоне. Модель 1910/21 г. (производство 1935–1940 гг.) Производился в Бельгии по германской лицензии

Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах

производят взаимную между людьми зависть.

Книга Екклезиаста или Проповедника, 4:4



Схема пистолета Отто Брауветтера из патента 1892 года



Пистолет «Бергманн» модели 1893 года, изготовленный для испытаний в Швейцарии. Длина 280 мм, длина ствола 135 мм, вес 980 г. Патент Швейцарии № 5030 от 1892 г. Обратите внимание на шомпол, укреплённый на пистолете слева, и рифленую пластину справа, которая служила для взведения затвора



А вот теперь посмотрите, как Луис Шмайссер усовершенствовал пистолет Отто Брауветтера в своем патенте от 1895 года. Конструкция стала значительно проще…



Схема из патента на один из ранних пистолетов Теодора Бергманна – модель 1897 года с очень оригинальной системой запирания ствола со смещением затвора влево. Отходя назад после выстрела, затвор перекашивался вправо, но вставал на место и соединялся своими боевыми выступами с боевыми упорами, находящимися слева на рамке. Просто удивительно, какие сложные в техническом отношении конструкции придумывали тогда конструкторы, и как трудно было их производить… Но и придумывали, и производили!



Пистолет «Бергманн-Симплекс» (или «пистолет № 5), созданный на основе патента 1897 г. (фото Рок-Айлендского аукциона)



Этот же пистолет с прикрепленной к нему кобурой-прикладом (фото Рок-Айлендского аукциона)



Пистолет «Бергманн-Баярд» М 1910/21 (выпущенный в 1935–1940 гг.) Из коллекции Королевской оружейной палаты в Лондоне



Характерной «фишкой» пистолета стали кольцевые проточки на магазине и на «шайбах» затвора, за которые последний оттягивался. Стопор магазина находился перед спусковым крючком, что было удобно: достаточно было переместить палец вперед и на него нажать, как магазин выпадал из своего гнезда. Пистолет весил около одного килограмма, имел длину 254 мм, при длине ствола 101 мм. Начальная скорость пули составляла 350 м/сек, прицельная дальность равнялась 100 м, а магазинов к нему могло быть два – на шесть и на десять патронов



Реклама пистолета «Бергманн-Баярд». Здесь же изображен 9-мм патрон Ларго



Схема устройства пистолета «Бергманн-Баярд» 1908 года. Обратите внимание, что ствол пистолета, в отличие от того же «маузера», был выполнен исключительно жестким за счет Т-образной плоской пластины, расположенной на нем сверху, причем на ней же устанавливалась и мушка. Ствол представлял одно целое с затворной рамой и при выстреле перемещался назад вместе с ней, после чего останавливался, а затвор двигался дальше, взводя курок, бивший по подпружиненному бойку, проходящему через тело затвора. Выбрасыватель расположен на затворе сверху. Вверх выбрасываются и стреляные гильзы

Начнем с биографии этого поистине незаурядного человека. Родился Теодор Бергманн (Theodor Bergmann) 21 мая 1850 года в семье далеко не самой продвинутой в смысле образования: в семье трактирщика и пивовара Иоганна Адама Бергманна, проживавшего в Баварии, в общине Зайлауф, в районе Ашаффенбург.Получил начальное образование в школе общины, затем обучался в ремесленном училище в городе Ашаффенбург. Имя его в истории оружия известно. Вот только сам Теодор Бергманн никогда не был конструктором оружия. Он был бизнесменом и промышленником.Правда, кое-что он все-таки придумал и сам.А начал с бытовой техники, вроде печей и торговых автоматов. И в этом преуспел – создал торговый автомат «Меркур», который уже в 1888 году начал выпускать совместно с берлинским изобретателем Максом Сиелаффом для кёльнского производителя шоколада Людвига Стольверка.К 19 годам Бергманн был уже управляющим металлургическим заводом в Гаггенау, производившим широкий ассортимент различной продукции, начиная от несущих балок до бытовых печей, а также велосипеды и пневматическое оружие. Под руководством Бергманна фирма расширила производство пневматического оружия, а также перешла на производство винтовок и стволов к ним. Это дало ему возможность обращаться к изобретателям, ищущим компанию для производства своих разработок, и таких изобретателей он вскоре нашел.Так, в 1892 году венгерскому часовщику по имени Отто Брауветтер совместно с компанией «Гагеннау» (впоследствии ставшей «Bergmanns Industriewerke GmbH») был выдан патент на механизм самозарядного пистолета. Судьба самого Брауветтера неясна: он, кажется, исчезает из записей после получения первого патента. Вместо этого появился другой человек, которого Бергманн нашел для превращения патента в жизнеспособный серийный пистолет, и этот человек был ни кто иной, как Луис Шмайссер, имя которого стало нарицательным в истории европейского огнестрельного оружия.Шмайссер взял патент Брауветтера и сделал из него сначала пистолет модели 1893 года, а затем и 1895-го. Модель 1893 года имела полусвободный затвор с клиновым запиранием. Заряжание осуществлялось из 5-зарядной обоймы, которая вставлялась в пистолет справа и закрывалась поворотной крышкой. В нем использовался 7,5-мм револьверный патрон, который тогда был на вооружении в Швейцарии, однако в итоге швейцарские военные этот пистолет отвергли.Когда в моду стали входить автомобили, Бергманн тут же обратил свое внимание на них и занялся их производством уже в 1894 году. И не просто занялся, а выпустил автомобиль под названием «Восточный экспресс», который находился в производстве до 1903 года, а затем модель «Лилипут» (до 1907 года). Но…Одновременно он занимался и оружием. И в итоге 1910 году он продал свой автомобильный бизнес компании «Бенц и & К», чтобы заниматься исключительно оружием.Затем Бергманн разделил конструкторскую деятельность своего предприятия на два разных направления: создание оружия для гражданского рынка и, соответственно, оружия для армии. Позднее наработки по гражданскому оружию он передал сторонним производителям, чтобы они выпускали его образцы по лицензии, а все силы компании полностью сконцентрировал на оружия сугубо военного предназначения.Первым был выпущен пистолет «Бергманн-Марс» в 1901 году, и это был первый проект Бергманна, созданный непосредственно для рынка военного оружия.Вторым стал пистолет для гражданского рынка – «Бергманн-Симплекс».Пистолет «Бергманн-Марс» заинтересовал военных нескольких армий и даже попал на несколько сравнительных испытаний, проводившихся вместе с пистолетами «Маузер» C96, «Манлихер», «Браунинг» и «Люгер». Всего его компания изготовила порядка 1 000 пистолетов «Бергманн-Марс».Но творческая мысль конструктора продолжала работать, и результатом этого труда стал пистолет «Бергманн-Баярд». Кстати, сконструировал его Луис Шмайссер в 1903 году, после чего он был предложен на оружейном рынке под обозначением M1903.И… этот новый пистолет очень понравился военным испанской армии, которые приняли его на вооружение под названием «Pistola Bergmann de 9 mm. modelo 1903».Мощность собственного производства показалась Бергманну недостаточной для изготовления партии в 3 000 пистолетов, и он начал искать немецкого производителя для исполнения испанского заказа. Искал… и не нашел!Тогда он обратился к известному бельгийскому производителю Анри Пиперу, владевшему компанией «Anciens Etablissements Pieper», как раз и выпускавшей оружие под торговой маркой «Баярд».Пипер оказался человеком предусмотрительным и дальновидным. Он не только выполнил для Бергманна испанский заказ, но и приобрел право у «Bergmanns Industriewerke» на производство его пистолетов для продажи на гражданском рынке.Вот так в торговом названии этого пистолета и появилось это необычное двойное обозначение. Затем пистолет модернизировали еще раз и в дальнейшем выпускали под обозначением «Бергманн-Баярд» 1908 (не путать с пистолетом «Баярд» 1908).Характерным признаком данного пистолета стало клеймо на левой стороне приёмника магазина, которое представляет собой изображение скачущего на коне рыцаря с надписью Bayard под ним. Кстати, хотя пистолет этот на вооружение испанской армии и был принят в 1908 году, производство и поставка всех 3 000 единиц оружия затянулась на два года и была завершена лишь в 1910 году.Одна из причин была в том, что Пипер поспешил выпустить пистолет Бергманна еще и на гражданский рынок в Европе.А еще в 1910 году ему удалось заключить контракт на поставку этого же пистолета еще и датским военным. Так, Дания стала вторым государством, армия которого получила на вооружение этот пистолет. Правда, для датских военных в первоначальный дизайн пистолета потребовалось внести несколько изменений.Были, например, сделаны полукруглые вырезы на боковых стенках приёмника магазина для более удобного его извлечения. На магазинах были устроены кольцевые проточки, чтобы, опять-таки, пальцы на их поверхности не скользили, и их было удобнее извлекать.Была введена боевая пружина S-образной формы.Все эти изменения были внесены в конструкцию пистолета все в том же 1910 году, но много труда не потребовали. После этого датскими вооружёнными силами было заказано 4 840 пистолетов этой новой модели. Поставки пистолетов в Данию начались в 1911 году и были закончены за год, в 1912 году.Вплоть до начала Первой мировой войны, компании «Anciens Etablissements Pieper» новых крупных заказов никто не делал, но зато обновленную модель пистолета «Бергманн-Баярд» 1910 года охотно покупали на гражданском рынке, где она успешно конкурировала с германскими маузерами.Затем началась Первая мировая война, Бельгия была оккупирована Германией, и компания «Anciens Etablissements Pieper» продолжила выпуск этих пистолетов теперь уже для нужд германской армии.Сразу же после окончания войны выпуск этого пистолета в Бельгии был прекращен, хотя небольшое количество «бергманнов» все-таки было собрано из сохранившихся на складах деталей.И тут датским вооруженным силам опять потребовались эти же пистолеты и запасные части к уже имеющимся в их распоряжении пистолетам М1910.Но у компании «Anciens Etablissements Pieper» они их теперь получить не могли. Конечно, всевозможных пистолетов в Европе в это время было очень много. И можно было бы заказать новый пистолет любой другой системы. Но… все перевесила сила традиций и привычка.И тогда в Дании решили выпускать эти пистолеты самостоятельно. Купили лицензию, и в 1921 году датские пистолеты, в очередной раз модифицированные, получившие новый индекс М1910/21, пошли в армию Дании и состояли на ее вооружении вплоть до 1946 года, чем поставили своеобразный рекорд – 35 лет в строю датской армии!Ну, а всего в общей сложности за время с 1903 по 1935 годы было произведено около 15,5 тысяч пистолетов этой системы.