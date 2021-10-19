Пистолеты Анри Пипера



Пистолет Бернара Кларю «Баярд» М1908, калибра 7,65-мм. Вид справа. (Фото публикуется с разрешения Alain Daubresse / littlegun.be)

Человек по имени Димитрий, серебряных дел мастер, изготовлял из серебра модели храма богини Артемиды и тем самым давал местным ремесленникам возможность заработать.

Деяния Апостолов 19:24



Таким был Анри Пипер. И наверняка, как и Эркюль Пуаро, он не только носил нафабренные усы, но и любил вкусно покушать!



Автомобиль производства АЕР с бензино-электрическим (!) приводом, 1900 год!



Заводы AEP – Anciens Etablissements Рieperа Liege («Старые заведения Пипера в Льеже») в 1909-1912 гг.



Реклама охотничьих ружей фирмы Пипера



Реклама пистолета «Баярд» 1911 года выпуска



Схема устройства пистолета «Байард» 1913 года выпуска



Пистолет Бернара Кларю «Баярд» М1908. Вид слева. (Фото публикуется с разрешения Alain Daubresse / littlegun.be)



Схема устройства пистолета «Баярд» 1908 года. Обратите внимание, что ствол у этого пистолета находится внизу, а пружина затвора наверху, что копирует механизм пистолета «Браунинг» модели 1900 г.



Схема разборки пистолета «Баярд» 1908 г. Отметим, что разобрать этот пистолет незнакомому с его конструкцией человеку было очень и очень непросто. Для этого следовало сдвинуть назад планку с мушкой. Только после этого она извлекалась и пистолет разбирался!



Реклама пистолетов «Баярд» модели 1923 г.



Пистолет «Баярд» М1923. Вид справа



Пистолет «Баярд» М1923. Вид слева. «Баярд» 1908 продавался на гражданском рынке под патроны Браунинга калибра 6,35, 7,65 и 9-мм. Эмблема производителя представляла собой скачущего рыцаря над словом «BAYARD», и выполнялась на рамке, над левой щёчкой рукоятки



«Пипер-Штейр» модель С. Ещё один пистолет с откидывающимся стволом. (Фото публикуется с разрешения Alain Daubresse / littlegun.be)



Реклама пистолетов «Пипер-Штейр» 1909, выпускавшихся под патроны разного калибра



Чтобы откинуть ствол вперёд, нужно было отжать книзу флажковый рычажок слева. Затвор состоял из двух деталей: нижней – неподвижной, и верхней – подвижной. (Фото публикуется с разрешения Alain Daubresse / littlegun.be)



Части, на которые разбирался этот пистолет… (Фото публикуется с разрешения Alain Daubresse / littlegun.be)



Пружинного экстрактора этот пистолет не имел. Экстракция стреляных гильз происходила исключительно за счёт давления пороховых газов на гильзу! (Фото публикуется с разрешения Alain Daubresse / littlegun.be)

В прошлый раз мы рассказали вам о пистолете «Бергман-Баярд». Но «Баярд» – это торговая марка фирмы Анри Пипера. А какие пистолеты он делал и делал ли вообще? Или же только выполнял заказы на производство чужого оружия? Оказывается, он много всего делал. И вот как раз о его пистолетах мы сегодня и продолжим наш рассказ.Начнём с того, что Анри Пипер (1841-1898) был бельгийцем немецкого происхождения. Родился он в небольшом городке Зёст в Вестфалии, и сразу же после окончания школы пошёл работать. Прямо на работе, а трудился он на металлургическом заводе, он изучал металлургическое производство, основы конструирования паровых машин, технологической оснастки и инструмента. А уже в 19-летнем возрасте он уехал в соседнюю Бельгию по делам предприятия и... остался здесь навсегда.В Бельгии Пипер поступил на машиностроительную фабрику К. Мартина, причём сразу старшим мастером. В 1866 г. он переехал в Льеж и там основывал своё собственное оружейное производство. Вот так: университетов не заканчивал, диплома инженера не имел, но захотел основать производство – взял и основал! В течение 15 лет его фабрика выпускала затворные коробки для винтовок Снайдера, Маузера, и Альбини. Делали на его предприятии и винтовочные стволы – работа, требовавшая высокого мастерства. Причём их отправляли на экспорт в десятки стран мира.22 октября 1877 г. Анри Пипер провёл уникальное испытание ружейных гладких стволов, сделанных из разных сортов дамасской стали, а также из железа и литой (тигельной) стали. Выяснилось преимущество литой стали над другими материалами. Вообще-то передовые оружейники того времени знали это и раньше. Но только Пипер первым поставил производство стальных стволов на поток.По сравнению с лучшими сортами дамаска того времени, сталь Пипера обладала более высокой прочностью, пластичностью, а главное – имела однородную структуру, чем не могли похвастаться другие промышленники. Затем ему удалось улучшить технологию получения стали, качество её улучшилось ещё более, а себестоимость уменьшилась. Сталь Пипера пошла на рынок под названием Acier Bayard («сталь Баярд»).Почему в качестве торговой марки своего предприятия Анри Пипер взял именно изображение скачущего на коне всадника и с надписью BAYARD? Символ удачный, что лишний раз говорит о том, что мелочей в бизнесе не бывает, и удачно выбранный символ сразу привлёк внимание к его продукции. А связано появление этой эмблемы с появившимся в Париже в 1872 году романом о похождениях отважного французского рыцаря Баярда. Роман имел огромный успех, его читали по всей Европе. Причём Пьер дю Терайль Баярд не был выдумкой. Он родился возле Гренобля в 1476 г. и поступил на службу пажом к королю Франции Карлу VIII. При его дворе он и прославился своей неукротимой отвагой и мастерством воина.В 1503 г. (уже при короле Людовике ХII) Баярд прославился тем, что, защищая мост, в одиночку сражался против 200 испанских всадников. Спустя 12 лет он осуществил дерзкий переход через Альпы армии Франциска I и сражался с таким мужеством, что Франциск пожелал, чтобы в рыцари его посвящал именно Баярд. «Рыцарь без страха и упрёка» – так называли его современники. А тут появилась сталь «Баярд», и про неё тут же начали говорить то же самое!После смерти Анри Пипера фирма перешла к его сыну Николя и стала называться «Николя Пипер», но в августе 1905 г. получила статус акционерного общества и, соответственно, новое название: Anciens Etablissements Рieperа Liege («Старые заведения Пипера в Льеже»). Ну а надпись и теперь сопровождало изображение рыцаря, скачущего верхом на коне.Фирма стала специализироваться на выпуске прекрасных охотничьих ружей «Диана» и «Баярд», а также простых и дешёвых двустволок с надписью: «Николь Пипер». Основное производство находилось в Льеже. Однако здесь делали не только военное и охотничье оружие, но и собирали автомобили и даже велосипеды, а на дочернем предприятии в местечке Несонво делали ружейные стволы. Главный завод фирмы в Льеже имел 500 станков, многие из которых были куплены в США, то есть производство осуществлялось с размахом и по самым передовым технологиям. В то же время ряд операций производился вручную. И вот такое разумное объединение ручного труда с машинным дало прекрасный результат. Закалка, полировка, воронение, гравировка и другие «тонкие» операции проводились исключительно вручную, причём в мастерских кустарей-надомников, а не на самой фабрике, где производство было практически полностью машинным.В это время на предприятии Пипера трудилось почти 700 человек. Ну а о масштабах производства можно судить хотя бы по такой цифре: только в царскую Россию его предприятие поставило 500 000 винтовочных стволов. В 1908 г. было закончено строительство третьей фабрики, уже в Херстале. Фирма уже в который раз полностью обновила свой станочный парк и поставила на производство несколько новых охотничьих ружей.Для соединения стволов в казённой части использовался метод, придуманный ещё Анри Пипером, и не имевший аналогов. Концы стволов впрессовывались в нагретом состоянии в унитарную муфту, которая фрезеровалась заодно с запорными крюками и продолжением прицельной планки из цельного куска стали. Затем стволы по всей длине припаивались к этой планке оловом. Этот способ гарантировал идеальную прямизну спаренных стволов, которая у других производителей встречалась далеко не всегда.На новой фабрике в Херстале была выпущена и первая модель бескуркового ружья с простой, но эффективной системой запирания стволов: имевшая лёгкую конусность планка, являвшаяся продолжением прицельной планки, закреплялась в казённой части поперечным штифтом. Этот затвор Николя Пипера оказался очень удачным.Стоили такие ружья в России около 70 рублей и считались у нас лучшими из иностранных ружей станочной выработки.В итоге фирма «Пипер-Баярд» пережила две мировые войны и прекратила существование лишь в конце 70-х годов ХХ века. И в течение всего этого времени она выпускала пистолеты, револьверы, спортивные винтовки и охотничьи ружья.Как уже об этом было написано в прошлом материале, в 1908 году компания заключила соглашение с фирмой Бергмана на поставку автоматических пистолетов испанскому, а затем и датскому правительству. Производство пистолетов оказалось делом выгодным, и вскоре она начала производство своих собственных карманных пистолетов под маркой «Баярд», запатентованных новым директором предприятия Бернаром Кларю. Кроме того, фирма открыла ещё и завод по производству патронов для своего пистолета, гарантируя традиционно высокое качество продукции Пипера.В августе 1914 года фирма была вынуждена работать на немецких оккупантов, для которых выпускались пистолеты «Баярд», штыки для винтовки «маузер» и запасные части для пистолетов «Парабеллум» P08.В конце войны, несмотря на кризис перепроизводства оружия, именно на фирме АЕР было разработано сразу несколько новых видов стрелкового оружия. Более того, когда в 1934 году бельгийская армия приняла на вооружение усовершенствованную версию пистолета-пулемета «Шмайссер-Бергман», именно AEP получила заказ на его производство под обозначением «Mitraillette 34», а также заказ на переделку старого «маузера» М1889 в модель М89/36. В 1940 году завод был вновь реквизирован германскими войсками, и… новое немецкое руководство организовало на нём выпуск крупнокалиберных пулеметов для Люфтваффе.Лишь в сентябре 1944 года, после освобождения страны, AEP с большим трудом смогла продолжить выпуск охотничьих ружей и пневматических винтовок, а также поставила на поток новый автоматический пистолет «Браунинг» 6,35-мм, и наладила производство пистолетов-пулеметов «Стен» для британской армии. Однако после войны большинству европейцев стало не до охоты, и фирма объявила себя банкротом в 1953 году. Большая часть принадлежавших ей зданий была продана в 1956-ом и разрушена в 1957 году.За долгие годы своей истории фирма Пипера выпускала револьверы велодог и охотничьи дробовики; пистолеты «Бергманн-Баярд» 1908, 1910/21 гг.; карманные пистолеты «Баярд» образца 1908, 1911 и 1912 годов (патенты Бернара Кларю); пистолет-пулемет Бертье; полуавтоматические винтовки и пистолет калибра .22 (модели 1912 г.) (патенты Варнана и А. Пипера); винтовки с продольно-скользящим затвором образца 1921 и 1927 годов; автоматический магазинный карабин № 7 (патенты Джозефа Деклая); револьвер «Баярд» образца 1926 года № 10, 11 и 12; бельгийский пистолет-пулемет М34; винтовку «маузер» модель 89/36; пневматические винтовки «Баярд»; 6,35-мм пистолет «Браунинг»; пистолеты-пулеметы «Стен».Отметим, что пистолеты «Баярд» пользовались большой популярностью и выпускались большими партиями. Автоматика пистолета действовала за счёт силы отдачи свободного затвора, который возвратной пружиной возвращался затем назад. Для минимизации размеров пистолета она была размещена над стволом. Ударник с выбрасывателем находился в средней части кожуха-затвора. Курок и другие детали ударно-спускового механизма крепились на рамке. Основание мушки было длинным и широким, а его передний конец упирался в направляющий стержень возвратной пружины. Поэтому мушки сдвигалась назад и её можно было вынуть из затвора-кожуха вместе с возвратной пружиной и направляющим стержнем, после чего затвор-кожух снимался с рамки движением назад и вверх. Ударно-спусковой механизм был куркового типа и одинарного действия, со скрытым курком. Питание патронами осуществлялось из однорядного на шесть магазина. Защёлка магазина по традиции тех лет находилась в нижней части рукоятки. Предохранитель флажкового типа находился на рамке слева. Накладки рукоятки – эбонитовые. Интересно, что пистолет «Байярд» калибра 6,35-мм фигурировал в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия», и также в фильме «Место встречи изменить нельзя». Однако там вместо «Баярда» М1908 использовался пистолет «Вальтер» Модель 7.В 1909 году компания «Штейр» пожелала приобрести пистолет «Браунинг» 7,65-мм и небольшой пистолет «Браунинг» калибра 6,35-мм с такой же системой запирания ствола. Николас Пипер предложил свою конструкцию, в результате появился пистолет «Штейр-Пипер». Производство 7,65-мм модели (около 60 000 единиц) и модели калибра 6,35 мм продолжалось до 1928 года и до 1931 года, соответственно, а всего их было выпущено около 130 000 единиц. Пистолеты имели ударник, магазин на шесть патронов, и вес – 340 г без боекомплекта.