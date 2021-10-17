Военное обозрение
Войти Регистрация

Потухшая надежда – минный заградитель И-52

29
Потухшая надежда – минный заградитель И-52

Сегодня большинство тех, кто интересуется историей военной техники, знают, что Крюковский вагоностроительный завод (Украина, Полтавская область) в советское время, кроме сугубо мирной продукции, выпускал и военную технику. Предприятие специализировалось на разработке и выпуске инженерных машин, предназначенных для преодоления водных препятствий и обеспечения переправ. Самые известные образцы: самоходный гусеничный паром ГСП, плавающий транспортер ПТС-1 (2), паромно-мостовая машина ПММ-2 «Волна». Однако с развалом Советского Союза доля военных заказов резко пошла на убыль.


Весной 1992 года дирекция Крюковского вагоностроительного завода получила письмо из МО Украины. В нем речь шла о том, что Украина выбрала для себя оборонительную доктрину и, как следствие, наступательное оружие, к которому отнесли и переправочно-десантные средства, которые изготовлял завод, ей не нужны.

Таким образом, производство военной техники на заводе было приостановлено, хотя и не исключало возможность возврата к заказам МО уже независимой Украины.

Новое задание


И такая возможность представилась в том же 1992 году. Заводу была поставлена задача разработать новую инженерную машину – минный заградитель. Хотя данное задание выходило за рамки специализации, поскольку предприятие выпускало плавающую технику, специальный отдел главного конструктора с энтузиазмом приступил к разработке нового минного заградителя по заказу МО Украины. Руководителем проекта был назначен Виктор Щепетов, заместитель главного конструктора по серийному производству, а главным конструктором машины – Иван Плютин.

Минный заградитель был предназначен для дистанционной установки противопехотных и противотанковых минных полей, а также смешанных минных полей.

В патенте на заградитель было сказано: «Прототипом изобретения является универсальным минный заградитель УМЗ, разработанный на базе автомобиля ЗИЛ-131». Здесь также были отмечены и отрицательные стороны данного заградителя: отсутствие защиты экипажа, систем транспортного средства, системы минирования и тому подобное.


Минный заградитель УМЗ

Поэтому целью разработки нового заградителя было: обеспечение защиты от поражения оружием экипажа, систем заградителя, установки минирования, обеспечение преодоления водных преград, высокой проходимости.

За основу новой машины было взято плавающее шасси бронетранспортера МТ-ЛБу харьковского производства. В качестве силовой установки использовали дизельный двигатель с газотурбинным наддувом, мощностью 300 л. с. Хорошую проходимость машине обеспечивал гусеничный движитель, а сама конструкция бронетранспортера позволяла машине плавать.


Бронетранспортер МТ-ЛБу

Конструкция машины


Конструктивно машина состоит из бронированного шасси и подъемника с установкой минирования.

Корпус машины разделен на три отделения. Впереди машины, в первом отделении, находится кабина экипажа с пультом управления минированием. Среднее отделение – силовое с двигателем. Третье – установка минирования и силовые механизмы.


Схема компоновки минного заградителя И-52 из патента:
1 – бронированный корпус машины,
2 – контейнеры для мин,
3 – поворотная платформа,
4, 5 – силовые элементы подъемника

Установка минирования оборудована поворотной платформой, на которой расположены два контейнера с минными кассетами. Размещение установки на подъемнике обеспечивает ее перемещение из рабочего положения над корпусом в транспортное – внутрь корпуса, с наиболее низким положением центра масс.




Контейнеры с минами в боевом положении. Рисунок из патента на И-52

Подготовка к работе включает: подъем установки минирования над корпусом, выставление угла подъема контейнеров, установка направления бросания мин поворотом платформы в горизонтальной плоскости. После этого можно проводить отстрел мин, как с места, так и в движении. При этом заградитель может производить отстрел мин, в том числе и на местности с уклонами до 15 градусов (подъёмы, спуски, косогоры).

Испытания и принятие на вооружение


В 1994 году заградитель, получивший название «Кремень», вышел на предварительные и заводские испытания. Первый показ машины военным произошел случайно. Во время заводских испытаний, как отмечает А. Кудиярова в своей книге «Рождение амфибий», гендиректору В. Приходько позвонили с завода КрАЗ с просьбой помочь. На КрАЗ прибыла инспекция с генералом, а заводчанам нечего было показать по линии Министерства обороны.

В это время на заградителе шли работы по регулированию работоспособности контейнеров для мин и загрузки боекомплекта в контейнеры. Сами контейнеры были снаряжены минными кассетами наполовину. Для показа решили контейнеры не заполнять до конца, ведь стрельб не планировали. Для прибывшего на завод военного начальства были показаны подъем и опускание контейнеров, их раскрытие, повороты и фиксация установки в различных положениях. Генерал, возглавлявший инспекцию, даже залез в отделение управления, ознакомился с принципом работы аппаратуры, выдающей команду на отстрел мин. Одним словом, машина отработала хорошо и всем понравилась.

Далее были испытания на аэродроме в Каховке по отстрелу мин, определение дальности отстрела при различных углах подъема контейнеров. Основной миной, что применялась на испытаниях, была противопехотная мина фугасного действия ПФМ-1 (ПФМ-1С).

Мина ПФМ-1С отличается от ПФМ-1 наличием механизма самоликвидации, подрывающим мину по истечении определенного времени после перевода ее в боевое положение. В каждом контейнере заградителя находится 90 кассет КСФ-1С с 64 минами ПФМ-1С в каждой кассете.

Во время проверки работоспособности системы дымовых гранат, как пишет А. Кудиярова в своей книге, произошел неприятный инцидент. Дымовую завесу ветром сдуло на трассу Кременчуг – Полтава, примыкавшую к аэродрому, остановив движение транспорта на 15 минут.


Этапы перевода минных контейнеров в боевое положение. Каховка. Фото из книги А. Кудияровой «Рождение амфибий»

В 1995 году Государственные испытания два опытных заградителя проходили в Военно-инженерном институте в городе Каменце-Подольском. Здесь машина проводила отстрел мин, в том числе и во время преодоления водной преграды, проверялись ее ходовые качества на машинодроме.

Испытания машина выдержала, однако был выделен один существенный недостаток: при максимальном подъеме контейнеров с минами высота машины составляла почти 3,5 м. Данную проблему должны были решить в ходе серийного производства.

В Каменце-Подольском произошел другой курьезный случай.

Во время показа отстрела мин, было решено выстрелить сразу весь боекомплект. И когда после завершения отстрела испытатели вылезли из машины, они были удивлены – трибуна, где находились члены госкомиссии, была совершенно пуста.

А случилось вот что.

Во время проезда мимо трибуны один из минных контейнеров оказался направленным в сторону трибуны, и мины стали улетать в сторону наблюдающих, а это без малого около 5 000 мин. Хотя все знали, что мины учебные, но решили: береженного Бог бережет! К тому же получить миной, хоть и такой маленькой, «по шапке» никому не хотелось.




Государственные испытания на полигоне в Каменце-Подольском, 1995 г.

После завершения государственных испытаний минный заградитель под индексом И-52 был принят на вооружение. Но серийно так и не выпускался.

В том же 1995 году макет заградителя был показан на международной выставке вооружения в Абу-Даби. Машина всем понравилась, интересовались ее возможностями и характеристиками, но заказов на машину так и не поступило.

Опять вспомнили об И-52 в 2003 году в «Программе развития средств инженерного вооружения до 2010 года», где записано, что к 2005 году должны быть закуплены первые заградители И-52 для сил быстрого реагирования.

Но машины опять не закупили.

Причина банальна: у государства не было денег на закупку новой техники.


Заградитель И-52 в боксе. Контейнеры в боевом положении


Вид на минные контейнеры сзади

Боевое крещение один из двух выпущенных заградителей И-52 прошел в составе 12-го отдельного инженерного полка во время боевых действий на Востоке Украины в районе Мариуполя. Точных данных о применении заградителя нет, поэтому говорить об эффективности его использования пока что рано.

На сегодня известно, что на вооружении остался только один заградитель, но участия в боевых действиях он уже не принимает. О судьбе второго заградителя информация отсутствует.

Таким образом, украинским конструкторам удалось на середину 90-х годов создать оригинальный плавающий минный заградитель, что по своим техническим и боевым характеристикам превзошел все существующие на то время машины подобного класса, особенно в плане защищенности экипажа и средств минирования.

К сожалению, на сегодня судьба этого проекта туманна. Скорее всего, заградитель И-52 не найдет дальнейшего развития, так как Украина подписала Конвенцию о запрете применения, производства и хранения противопехотных мин.

С 2016 года началось уничтожение мин ПФМ-1 ПФМ-1С – основного оружия для заградителя И-52.

Основное оружие И-52


Минный заградитель может использовать разные типы противопехотных и противотанковых мин, разработанных специально для дистанционного минирования.
Мины устанавливаются внаброс только на поверхность грунта. Основными из них являются:

– противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С;
– противотанковые мины ПТМ-1 и ПТМ-3.


Мина ПФМ-1, в обиходе «лепесток»

Мина ПФМ-1С, в отличие от ПФМ-1, имеет самоликвидатор, который срабатывает в интервале от 1 до 40 ч (в зависимости от погодных условий). Основные характеристики мин: вес – 80 г, масса жидкого ВВ – 40 г, ширина – 60 мм, длина – 119 мм, высота – 20 мм, усилие срабатывания – от 5 кг.


Противотанковая мина ПТМ-1

Мины ПТМ-1 и ПТМ-3 относятся к противотранспортным (противотанковым) минам. Мина ПТМ-1 срабатывает под колесом или гусеницей. Мина ПТМ-3 срабатывает как под колесом (гусеницей), так и от магнитного поля бронемашины (то есть не обязательно на нее наезжать), и поражает днище бронеобъекта кумулятивной струей. Корпус обоих мин имеет форму параллелепипеда. Так, более современная мина ПТМ-3 имеет корпус длиной 33 см, ширина и высота – 8,8 см, вес – 4,9 кг, масса ВВ типа ТГА, тротил – 1,8 кг, время перевода в боевое состояние – 60–100 с, время самоликвидации – от 8 до 24 ч.

Мины выстреливаются с заградителя в специальных кассетах. Их несколько видов, и по конструкции кассеты практически не отличаются одна от другой.

Для мин семейства ПФМ-1(1С) разработаны кассеты КСФ-1. Каждая кассета несет до 72 противопехотных мин ПФМ-1 или 64 мины ПФМ-1С. Выброс мин обеспечивается на дальность до 30–35 м от заградителя в любую сторону.

Для мин ПТМ-1(3) предназначены кассеты КПТМ. Кассета КПТМ-1 – для мин ПТМ-1 и несет в себе три мины, а кассета КПТМ-3 – содержит одну мину ПТМ-3. Максимальная дальность минирования с использованием таких кассет – от 30 до 100 м.

Боекомплект заградителя, в зависимости от выбранного типа мин, может составлять (варианты):

– 180 противотанковых мин ПТМ-3;
– 540 противотанковых мин ПТМ-1;
– 12960–11520 противопехотных мин типа ПФМ-1 (зависит от типа мины).

При этом также допускается смешанная зарядка пусковых устройств для создания комбинированных взрывных заграждений.

Так, один заградитель за один проход (15–30 минут) может выставить из мин ПФМ-1 однополосное противопехотное минное поле шириной 20–30 метров, длиной 3–5 км. Расход мин при этом составит от 2 304 до 3 840 штук на погонный километр. Вероятность поражения цели составит 0,3 (то есть из 10 атакующих солдат противника, трое подорвутся, что приведет к срыву атаки).


И-52 «Кремень» во время заводских испытаний. Момент отстрела минной кассеты

Технические характеристики И-52


Базовое шасси: МТ-ЛБу
Масса с полным комплектом груза, кг: 16 000

Габаритные размеры в транспортном положении, мм:
длина – 7 210
ширина – 2 850
высота – 2 200

Габаритные размеры в рабочем положении, мм:
длина – 7 210
ширина – 3 450
высота – 3 300
Экипаж, чел.: 2

Максимальная транспортная скорость
с полным комплектом груза, км/ч: 61,5
Запас хода по топливу, км: 500

Тип устанавливаемых минных полей:
противопехотные
противотанковые
смешанные

Количество полос (рядов) минного поля,
устанавливаемого за один проход шт.: 1–2

Скорость движения при минировании, км/ч: от 10 до 40

Типы устанавливаемых мин: ПФМ-1, ПМФ-1С, ПТМ-1, ПТМ-3

Способ установки мин: выброс, отстрелом из кассет

Количество контейнеров для мин, шт.: 2

Количество кассет в одном контейнере, шт.: 90

Угол поворота контейнеров
в горизонтальной плоскости, град.: 360

Угол установки контейнеров
в вертикальной плоскости (угол возвышения), град.: до 50
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 05:52
    +10
    При любом положении мины ПТМ-3 один из кумулятивных желобов смотрит вверх. Для днища или гусеницы танка вполне достаточно.

    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 06:26
      +13
      Разрабатывался ещё в 90-е советской школой, поэтому и получился толковый. А то, что в серию не пошёл (денег не было), может оно и лучшему - натворили бы дел...
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 07:50
        -4
        в нач 95г уже выдавали задания по заводам на ремонт МТЛБ, в РФ, без окраины


        в войска не могла пойти точно--"войск" не было у них
      2. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 11:08
        0
        А ещё есть антирес... можно ли картоху сеять квадратно-гнездовым способом с помощью этого зага ? А то он в ВСУ один..."погоды" всё равно не сделает...а в сельском хозяйстве может и сгодится ! what
        1. aleks neym_2
          aleks neym_2 Сегодня, 11:13
          0
          Ну как ты бульбу посадишь, если мина на самоликвидации?
      3. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 13:31
        +3
        Цитата: aleks neym_2
        натворили бы дел

        Они и так натворили
        Боевое крещение один из двух выпущенных заградителей И-52 прошел в составе 12-го отдельного инженерного полка во время боевых действий на Востоке Украины в районе Мариуполя.

        По обочинам дорог в пригороде "лепестки" раскидывали. Сколько мирняка подорвалось - да кто тебе скажет. Просто тупо дороги, ведущие в город.
        Украина подписала Конвенцию о запрете применения, производства и хранения противопехотных мин

        Они много чего подписали. Конвенции 20 с гаком лет - укропу помешало противопехотки ставить? Расскажите автобусу в Волновахе. Или Мариуполю, где В ГОРОДЕ их ставили - около мостов или в порту(порт продолжал работать на минах), или на городских пляжах? Подписали они, ага! Они много чего подписали - только с фашистов спрос невелик
        1. aleks neym_2
          aleks neym_2 Сегодня, 14:26
          0
          Разбрасывали как-попало, теперь сами подрываются...
    2. mmaxx
      mmaxx Сегодня, 06:36
      +1
      Про такую не знал. В наше время в кассете было две мины из полуцилиндров. Противотанковых кумулятивных. Еще были противопехотные осколочные с проволочками. Они на пластинки вставали. Названий уже не помню. Кроме ПФМки
  2. Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин Сегодня, 05:55
    +1
    Смертоносная железка, однако.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 06:39
    +3
    Честно, как то не много коряво у них вышло...МТ-ЛБУ машина хорошая, но имеет большую высоту, почему не использовали БШ обыкновенной МТ-ЛБ? Что сложного, сразу за двигателем обрезать бронекорпус и сделать платформу на которую и можно было бы установить эти кассеты, тогда и обслуживать их было бы проще и не нужен был бы сложный подъемный механизм
    Вроде немецкого "Скорпиона"
    1. Zufei
      Zufei Сегодня, 07:32
      +3
      целью разработки нового заградителя было: обеспечение защиты от поражения оружием экипажа, систем заградителя, установки минирования

      Разработчик выполнил требования ТЗ
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 07:35
        -5
        Цитата: Zufei
        Разработчик выполнил требования ТЗ

        Коряво выполнил. При размещении на платформе, все это спокойно можно так же выполнить, но конструкция получается проще, ниже и легче
        1. venik
          venik Сегодня, 09:58
          +5
          Цитата: svp67
          Цитата: Zufei
          Разработчик выполнил требования ТЗ

          Коряво выполнил. При размещении на платформе, все это спокойно можно так же выполнить, но конструкция получается проще, ниже и легче

          ========
          Вы, что - прочли но не поняли? Там же ясно было написано: по ТЗ требовалась броневая защита минных контейнеров! Поэтому и разместили внутри корпуса!
    2. DDZ57
      DDZ57 Сегодня, 07:37
      +3
      Цитата: svp67
      Что сложного, сразу за двигателем обрезать бронекорпус и сделать платформу на которую и можно было бы установить эти кассеты, тогда и обслуживать их было бы проще и не нужен был бы сложный подъемный механизм


      Стояла задача спрятать минные кассеты в бронекапсуле. Поэтому и городили этот огород.
      Бока были прикрыты, а верх в любом случае оказался открытым, хотя частично прикрыт верхним бортом контейнера
      Примерно как Клещ-Г, но почти на 30 лет раньше.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 07:46
        +1
        Цитата: DDZ57
        Стояла задача спрятать минные кассеты в бронекапсуле.

        А кассеты защитить броней ума не хватило?
        Цитата: DDZ57
        Примерно как Клещ-Г, но почти на 30 лет раньше.

        Да у Клеща-Г как то разумнее все сделано. Самая опасная часть кассет прикрыта броней бортов, кассеты подвижные, расположены так, что их легче обслуживать и снаряжать...




        1. DDZ57
          DDZ57 Сегодня, 08:16
          +4
          Цитата: svp67
          Да у Клеща-Г как то разумнее все сделано. Самая опасная часть кассет прикрыта броней бортов, кассеты подвижные, расположены так, что их легче обслуживать и снаряжать...

          Я уже отвечал, прототип появился на 30 лет раньше.
          Готовую дорогу ремонтировать легче, чем мостить болото.
          Ни тот ни другой не защищены от поражения сверху (пример Карабах 2020), хотя на украинском варианте легче осуществить усиление бронезащиты без ущерба другим эксплуатационным параметрам.
          У обоих вариантов не решен механизированный вариант загрузки контейнеров кассетами (очень большое время).
          При модульно-контейнерной загрузке украинский вариант имеет меньшее время.
          У российского варианта больше направлений отстрела мин (т.к. больше контейнеров).
          Т.е., что тот что другой имеет свои преимущества и недостатки, и каждый имеет право на существование и может развиваться.
          1. Zufei
            Zufei Сегодня, 08:57
            -3
            Развитие этих систем в обоих государствах меня печалит безмерно. Противопехотные мины - подлое оружие.
            1. Авиатор_
              Авиатор_ Сегодня, 11:08
              +4
              Противопехотные мины - подлое оружие.

              Время поединков благородных рыцарей давно прошло.
              1. svp67
                svp67 Сегодня, 12:01
                +3
                Цитата: Авиатор_
                Время поединков благородных рыцарей давно прошло.

                Да и те, как то на поле боя особо благородством не страдали...
            2. svp67
              svp67 Сегодня, 12:00
              +1
              Цитата: Zufei
              Противопехотные мины - подлое оружие.

              А Вы знаете образцы БЛАГОРОДНОГО?
          2. svp67
            svp67 Сегодня, 12:00
            0
            Цитата: DDZ57
            У обоих вариантов не решен механизированный вариант загрузки контейнеров кассетами (очень большое время).

            В Клеще-Г это решить проще
            Цитата: DDZ57
            Ни тот ни другой не защищены от поражения сверху (пример Карабах 2020), хотя на украинском варианте легче осуществить усиление бронезащиты без ущерба другим эксплуатационным параметрам.

            Было бы желание и тут усилить защиту сверху вполне возможно.
      2. DDZ57
        DDZ57 Сегодня, 07:55
        +3
        По сравнению с Клещ-Г не надо тратить время на ручное открытие крышек (нет такой операции).
    3. DDZ57
      DDZ57 Сегодня, 08:32
      +1
      Цитата: svp67
      Вроде немецкого "Скорпиона"

      У немецкого Скорпиона не обеспечивается защита от поражения даже стрелковым оружием.
      Он послужил прототипом украинской машины ( в период 1986÷88 г. г. было построено 300 гусеничных МЗ «Скорпион»). Он имеет меньшее время загрузки, и помимо минирования может выполнять другие функции.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 12:02
        0
        Цитата: DDZ57
        У немецкого Скорпиона не обеспечивается защита от поражения даже стрелковым оружием.

        Но это все не сложно изменить, установкой брони на те же контейнера, и все равно все это проще и легче
  4. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Сегодня, 07:17
    -2
    К сожалению, на сегодня судьба этого проекта туманна. Скорее всего, заградитель И-52 не найдет дальнейшего развития, так как Украина подписала Конвенцию о запрете применения, производства и хранения противопехотных мин.

    Кому "к сожалению"? На ВО очередная украинская реклама?
    Админы, модераторы от ВО! Очнитесь! Вы российский сайт или уже нет?
    1. sakuz
      sakuz Сегодня, 07:36
      +4
      hi Автор всего лишь познакомил с техникой от оппонентов. Противника лучше знать, чем не знать. Уверен, многие у нас не в курсе про данный аппарат.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 07:49
      +2
      Цитата: Нафаня из дивана
      Кому "к сожалению"?

      А потому что не ясно, к сожалению, его окончательно похоронили или еще будут попытки оживить
      Цитата: Нафаня из дивана
      На ВО очередная украинская реклама?

      А в чем рекламу Вы тут видите?
    3. Виктор Ценин
      Виктор Ценин Сегодня, 08:26
      0
      Ну чтож вы, даже дьявол имеет право быть выслушанным, а тут интересная информация, с резолюцией плача Ярославны.
  5. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:47
    0
    Хлопцы! Хто с Донбассу? Туточки говоривши , що ВСУ минзаг И-52 втративши пiд Марiуполем ! Нiхто не знаходив ?