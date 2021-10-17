Потухшая надежда – минный заградитель И-52

Новое задание

Минный заградитель УМЗ

Бронетранспортер МТ-ЛБу

Конструкция машины

Схема компоновки минного заградителя И-52 из патента:

1 – бронированный корпус машины,

2 – контейнеры для мин,

3 – поворотная платформа,

4, 5 – силовые элементы подъемника







Контейнеры с минами в боевом положении. Рисунок из патента на И-52

Испытания и принятие на вооружение

Этапы перевода минных контейнеров в боевое положение. Каховка. Фото из книги А. Кудияровой «Рождение амфибий»







Государственные испытания на полигоне в Каменце-Подольском, 1995 г.

Заградитель И-52 в боксе. Контейнеры в боевом положении

Вид на минные контейнеры сзади

Основное оружие И-52

Мина ПФМ-1, в обиходе «лепесток»

Противотанковая мина ПТМ-1

И-52 «Кремень» во время заводских испытаний. Момент отстрела минной кассеты

Технические характеристики И-52