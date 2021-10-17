Потухшая надежда – минный заградитель И-52

Сегодня большинство тех, кто интересуется историей военной техники, знают, что Крюковский вагоностроительный завод (Украина, Полтавская область) в советское время, кроме сугубо мирной продукции, выпускал и военную технику. Предприятие специализировалось на разработке и выпуске инженерных машин, предназначенных для преодоления водных препятствий и обеспечения переправ. Самые известные образцы: самоходный гусеничный паром ГСП, плавающий транспортер ПТС-1 (2), паромно-мостовая машина ПММ-2 «Волна». Однако с развалом Советского Союза доля военных заказов резко пошла на убыль.
Весной 1992 года дирекция Крюковского вагоностроительного завода получила письмо из МО Украины. В нем речь шла о том, что Украина выбрала для себя оборонительную доктрину и, как следствие, наступательное оружие, к которому отнесли и переправочно-десантные средства, которые изготовлял завод, ей не нужны.
Таким образом, производство военной техники на заводе было приостановлено, хотя и не исключало возможность возврата к заказам МО уже независимой Украины.
Новое задание
И такая возможность представилась в том же 1992 году. Заводу была поставлена задача разработать новую инженерную машину – минный заградитель. Хотя данное задание выходило за рамки специализации, поскольку предприятие выпускало плавающую технику, специальный отдел главного конструктора с энтузиазмом приступил к разработке нового минного заградителя по заказу МО Украины. Руководителем проекта был назначен Виктор Щепетов, заместитель главного конструктора по серийному производству, а главным конструктором машины – Иван Плютин.
Минный заградитель был предназначен для дистанционной установки противопехотных и противотанковых минных полей, а также смешанных минных полей.
В патенте на заградитель было сказано: «Прототипом изобретения является универсальным минный заградитель УМЗ, разработанный на базе автомобиля ЗИЛ-131». Здесь также были отмечены и отрицательные стороны данного заградителя: отсутствие защиты экипажа, систем транспортного средства, системы минирования и тому подобное.
Минный заградитель УМЗ
Поэтому целью разработки нового заградителя было: обеспечение защиты от поражения оружием экипажа, систем заградителя, установки минирования, обеспечение преодоления водных преград, высокой проходимости.
За основу новой машины было взято плавающее шасси бронетранспортера МТ-ЛБу харьковского производства. В качестве силовой установки использовали дизельный двигатель с газотурбинным наддувом, мощностью 300 л. с. Хорошую проходимость машине обеспечивал гусеничный движитель, а сама конструкция бронетранспортера позволяла машине плавать.
Бронетранспортер МТ-ЛБу
Конструкция машины
Конструктивно машина состоит из бронированного шасси и подъемника с установкой минирования.
Корпус машины разделен на три отделения. Впереди машины, в первом отделении, находится кабина экипажа с пультом управления минированием. Среднее отделение – силовое с двигателем. Третье – установка минирования и силовые механизмы.
Схема компоновки минного заградителя И-52 из патента:
1 – бронированный корпус машины,
2 – контейнеры для мин,
3 – поворотная платформа,
4, 5 – силовые элементы подъемника
1 – бронированный корпус машины,
2 – контейнеры для мин,
3 – поворотная платформа,
4, 5 – силовые элементы подъемника
Установка минирования оборудована поворотной платформой, на которой расположены два контейнера с минными кассетами. Размещение установки на подъемнике обеспечивает ее перемещение из рабочего положения над корпусом в транспортное – внутрь корпуса, с наиболее низким положением центра масс.
Контейнеры с минами в боевом положении. Рисунок из патента на И-52
Подготовка к работе включает: подъем установки минирования над корпусом, выставление угла подъема контейнеров, установка направления бросания мин поворотом платформы в горизонтальной плоскости. После этого можно проводить отстрел мин, как с места, так и в движении. При этом заградитель может производить отстрел мин, в том числе и на местности с уклонами до 15 градусов (подъёмы, спуски, косогоры).
Испытания и принятие на вооружение
В 1994 году заградитель, получивший название «Кремень», вышел на предварительные и заводские испытания. Первый показ машины военным произошел случайно. Во время заводских испытаний, как отмечает А. Кудиярова в своей книге «Рождение амфибий», гендиректору В. Приходько позвонили с завода КрАЗ с просьбой помочь. На КрАЗ прибыла инспекция с генералом, а заводчанам нечего было показать по линии Министерства обороны.
В это время на заградителе шли работы по регулированию работоспособности контейнеров для мин и загрузки боекомплекта в контейнеры. Сами контейнеры были снаряжены минными кассетами наполовину. Для показа решили контейнеры не заполнять до конца, ведь стрельб не планировали. Для прибывшего на завод военного начальства были показаны подъем и опускание контейнеров, их раскрытие, повороты и фиксация установки в различных положениях. Генерал, возглавлявший инспекцию, даже залез в отделение управления, ознакомился с принципом работы аппаратуры, выдающей команду на отстрел мин. Одним словом, машина отработала хорошо и всем понравилась.
Далее были испытания на аэродроме в Каховке по отстрелу мин, определение дальности отстрела при различных углах подъема контейнеров. Основной миной, что применялась на испытаниях, была противопехотная мина фугасного действия ПФМ-1 (ПФМ-1С).
Мина ПФМ-1С отличается от ПФМ-1 наличием механизма самоликвидации, подрывающим мину по истечении определенного времени после перевода ее в боевое положение. В каждом контейнере заградителя находится 90 кассет КСФ-1С с 64 минами ПФМ-1С в каждой кассете.
Во время проверки работоспособности системы дымовых гранат, как пишет А. Кудиярова в своей книге, произошел неприятный инцидент. Дымовую завесу ветром сдуло на трассу Кременчуг – Полтава, примыкавшую к аэродрому, остановив движение транспорта на 15 минут.
Этапы перевода минных контейнеров в боевое положение. Каховка. Фото из книги А. Кудияровой «Рождение амфибий»
В 1995 году Государственные испытания два опытных заградителя проходили в Военно-инженерном институте в городе Каменце-Подольском. Здесь машина проводила отстрел мин, в том числе и во время преодоления водной преграды, проверялись ее ходовые качества на машинодроме.
Испытания машина выдержала, однако был выделен один существенный недостаток: при максимальном подъеме контейнеров с минами высота машины составляла почти 3,5 м. Данную проблему должны были решить в ходе серийного производства.
В Каменце-Подольском произошел другой курьезный случай.
Во время показа отстрела мин, было решено выстрелить сразу весь боекомплект. И когда после завершения отстрела испытатели вылезли из машины, они были удивлены – трибуна, где находились члены госкомиссии, была совершенно пуста.
А случилось вот что.
Во время проезда мимо трибуны один из минных контейнеров оказался направленным в сторону трибуны, и мины стали улетать в сторону наблюдающих, а это без малого около 5 000 мин. Хотя все знали, что мины учебные, но решили: береженного Бог бережет! К тому же получить миной, хоть и такой маленькой, «по шапке» никому не хотелось.
Государственные испытания на полигоне в Каменце-Подольском, 1995 г.
После завершения государственных испытаний минный заградитель под индексом И-52 был принят на вооружение. Но серийно так и не выпускался.
В том же 1995 году макет заградителя был показан на международной выставке вооружения в Абу-Даби. Машина всем понравилась, интересовались ее возможностями и характеристиками, но заказов на машину так и не поступило.
Опять вспомнили об И-52 в 2003 году в «Программе развития средств инженерного вооружения до 2010 года», где записано, что к 2005 году должны быть закуплены первые заградители И-52 для сил быстрого реагирования.
Но машины опять не закупили.
Причина банальна: у государства не было денег на закупку новой техники.
Заградитель И-52 в боксе. Контейнеры в боевом положении
Вид на минные контейнеры сзади
Боевое крещение один из двух выпущенных заградителей И-52 прошел в составе 12-го отдельного инженерного полка во время боевых действий на Востоке Украины в районе Мариуполя. Точных данных о применении заградителя нет, поэтому говорить об эффективности его использования пока что рано.
На сегодня известно, что на вооружении остался только один заградитель, но участия в боевых действиях он уже не принимает. О судьбе второго заградителя информация отсутствует.
Таким образом, украинским конструкторам удалось на середину 90-х годов создать оригинальный плавающий минный заградитель, что по своим техническим и боевым характеристикам превзошел все существующие на то время машины подобного класса, особенно в плане защищенности экипажа и средств минирования.
К сожалению, на сегодня судьба этого проекта туманна. Скорее всего, заградитель И-52 не найдет дальнейшего развития, так как Украина подписала Конвенцию о запрете применения, производства и хранения противопехотных мин.
С 2016 года началось уничтожение мин ПФМ-1 ПФМ-1С – основного оружия для заградителя И-52.
Основное оружие И-52
Минный заградитель может использовать разные типы противопехотных и противотанковых мин, разработанных специально для дистанционного минирования.
Мины устанавливаются внаброс только на поверхность грунта. Основными из них являются:
– противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С;
– противотанковые мины ПТМ-1 и ПТМ-3.
Мина ПФМ-1, в обиходе «лепесток»
Мина ПФМ-1С, в отличие от ПФМ-1, имеет самоликвидатор, который срабатывает в интервале от 1 до 40 ч (в зависимости от погодных условий). Основные характеристики мин: вес – 80 г, масса жидкого ВВ – 40 г, ширина – 60 мм, длина – 119 мм, высота – 20 мм, усилие срабатывания – от 5 кг.
Противотанковая мина ПТМ-1
Мины ПТМ-1 и ПТМ-3 относятся к противотранспортным (противотанковым) минам. Мина ПТМ-1 срабатывает под колесом или гусеницей. Мина ПТМ-3 срабатывает как под колесом (гусеницей), так и от магнитного поля бронемашины (то есть не обязательно на нее наезжать), и поражает днище бронеобъекта кумулятивной струей. Корпус обоих мин имеет форму параллелепипеда. Так, более современная мина ПТМ-3 имеет корпус длиной 33 см, ширина и высота – 8,8 см, вес – 4,9 кг, масса ВВ типа ТГА, тротил – 1,8 кг, время перевода в боевое состояние – 60–100 с, время самоликвидации – от 8 до 24 ч.
Мины выстреливаются с заградителя в специальных кассетах. Их несколько видов, и по конструкции кассеты практически не отличаются одна от другой.
Для мин семейства ПФМ-1(1С) разработаны кассеты КСФ-1. Каждая кассета несет до 72 противопехотных мин ПФМ-1 или 64 мины ПФМ-1С. Выброс мин обеспечивается на дальность до 30–35 м от заградителя в любую сторону.
Для мин ПТМ-1(3) предназначены кассеты КПТМ. Кассета КПТМ-1 – для мин ПТМ-1 и несет в себе три мины, а кассета КПТМ-3 – содержит одну мину ПТМ-3. Максимальная дальность минирования с использованием таких кассет – от 30 до 100 м.
Боекомплект заградителя, в зависимости от выбранного типа мин, может составлять (варианты):
– 180 противотанковых мин ПТМ-3;
– 540 противотанковых мин ПТМ-1;
– 12960–11520 противопехотных мин типа ПФМ-1 (зависит от типа мины).
При этом также допускается смешанная зарядка пусковых устройств для создания комбинированных взрывных заграждений.
Так, один заградитель за один проход (15–30 минут) может выставить из мин ПФМ-1 однополосное противопехотное минное поле шириной 20–30 метров, длиной 3–5 км. Расход мин при этом составит от 2 304 до 3 840 штук на погонный километр. Вероятность поражения цели составит 0,3 (то есть из 10 атакующих солдат противника, трое подорвутся, что приведет к срыву атаки).
И-52 «Кремень» во время заводских испытаний. Момент отстрела минной кассеты
Технические характеристики И-52
Базовое шасси: МТ-ЛБу
Масса с полным комплектом груза, кг: 16 000
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:
длина – 7 210
ширина – 2 850
высота – 2 200
Габаритные размеры в рабочем положении, мм:
длина – 7 210
ширина – 3 450
высота – 3 300
Экипаж, чел.: 2
Максимальная транспортная скорость
с полным комплектом груза, км/ч: 61,5
Запас хода по топливу, км: 500
Тип устанавливаемых минных полей:
противопехотные
противотанковые
смешанные
Количество полос (рядов) минного поля,
устанавливаемого за один проход шт.: 1–2
Скорость движения при минировании, км/ч: от 10 до 40
Типы устанавливаемых мин: ПФМ-1, ПМФ-1С, ПТМ-1, ПТМ-3
Способ установки мин: выброс, отстрелом из кассет
Количество контейнеров для мин, шт.: 2
Количество кассет в одном контейнере, шт.: 90
Угол поворота контейнеров
в горизонтальной плоскости, град.: 360
Угол установки контейнеров
в вертикальной плоскости (угол возвышения), град.: до 50