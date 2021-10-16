«Дедушка русской авиации»

Самолет С.К. Джевецкого — расчалочный двухместный моноплан-тандем с толкающим винтом, переходный к схеме «утка». Самолет был построен в 1912 году во Франции, демонстрировался на Парижской выставке, положительных результатов в полете не показал. Позднее на него поставили более мощный мотор, но полетать ему уже не довелось