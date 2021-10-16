Военное обозрение
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«Дедушка русской авиации»

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Подводная лодка Джевецкого в Центральном военно-морском музее в Петербурге. Фото Н. Михайлова
Варшава нам и Вильна

Прислали свой привет;
Земля была обильна —
Порядка ж нет как нет.
«История государства российского...» русского поэта Алексея Толстого, написанные в 1868 году.

Знаковые люди отечественной истории. Тем, кто часто посещает ВО, заметно, что помимо людей умных тут есть и те, что первым делом обращают внимание не на содержание текстов, а на фамилию автора, как если бы она была к нему при рождении прибита гвоздями. Особенно им неприятны фамилии, которые оканчиваются на «ий». Раз «ий» – значит обязательно поляк или еврей, и ещё неизвестно, что хуже. Но, собственно, а чем это плохо? Разве не они приняли самое активное участие в создании СССР? И не они ли внесли огромный вклад в науку и технику России? Вряд ли здесь стоит приводить биографии всех этих людей, а также их корни, начиная с В.И. Ульянова и иных его соратников. Тема это отдельная и очень обширная. Поговорим лучше о людях науки и известных российских изобретателях. Например, таком, как Стефан Карлович Джевецкий (1843-1938), который внёс очень достойный вклад в историю отечественной науки и техники. Но который родился… в семье поляков, и ладно бы там каких-нибудь крестьян или сапожников, так ведь нет – в семье, принадлежавшей к старинному польскому роду. Семье, владевшей большими поместьями в Волынской губернии, имевшей в Одессе у Малого фонтана роскошную дачу с фруктовым садом, дома в Варшаве и т.д. и т.п. Словом, люди они были совсем не бедные, а очень даже богатые. И, наверное, именно поэтому большую часть своего времени семья Джевецких проводила не где-нибудь, а в Париже. А юный Стефан воспитывался и обучался на дому, и денег на его учителей при этом в его семье не жалели.

Вот только домашнего, пусть даже и очень хорошего образования в Европе тогда для успешной карьеры уже не хватало. Но и поступить в одно из высших учебных заведений Франции было совсем не так-то и легко: требовалось иметь звание бакалавра. Правда, за этим громким названием мало что стояло. По сути это был аналог нашего российского… аттестата зрелости. И чтобы его получить, юного Стефана определили в старший класс одного из самых лучших и престижных лицеев Парижа, принадлежавший, страшно сказать, ордену иезуитов. Вот только учреждением он был отнюдь не духовного направления, а гражданского. Но зато там была суровая дисциплина. А юный Стефан был большой проказник, так что отцам иезуитам приходилось частенько обуздывать его своевольство и озорство поркой.

Интересно, как в то время в Парижском университете проходил экзамен на получение звания бакалавра. Профессора располагались в ряд за одним длинным столом, а кандидаты отвечали им по очереди, получая в итоге отметку в своём аттестате. При неудовлетворительном ответе даже у одного из них экзаменующийся к дальнейшим ответам не допускался и аттестата не получал. Но если он отвечал всем, то последний профессор тут же выдавал ему аттестат. Такая «конвейерная система» была удобной, так как в Париже на экзамен в то время могло прийти по… 2500 – 3000 кандидатов в один день. Джевецкому по всем предметам поставили 20 баллов! Высшую оценку! Случай в истории лицея почти что небывалый. Впрочем, на его родителей святые отцы тут же «вылили ушат воды», предложив забрать их чадо из лицея, поскольку необыкновенные способности – это хорошо, но он же ведь целый год ничего не делал, и своим примером может дурно повлиять на других учащихся. Они, мол, станут ему подражать, а его способностей у них нет, в результате их школа будет совершенно испорчена.

Вот почему Джевецкий так и не попал в специальный математический класс иезуитского лицея, но зато поступил учиться в Центральное инженерное училище, которое можно было бы приравнять к нашему российскому Технологическому институту. Причём учился он там вместе с Эйфелем – будущим создателем знаменитой парижской башни.

Получив образование, он занялся изобретательством, на которое тратил весьма значительные суммы денег. Но патенты брал редко. Его интересовал сам процесс творчества, а не его результат. Ну а о его таланте говорит хотя бы тот факт, что даже сам Эйфель, получив всемирное признание как инженер, построил свою парижскую лабораторию не где-нибудь, а рядом… с виллой Стефана Карловича, явно имея в виду, что так, «по-соседски» он всегда сможет получить у него ценный совет или бесплатную консультацию.

На Всемирной выставке в Вене в 1873 году Джевецкому принадлежал целый стенд, так много сконструированных им приборов и устройств он на неё представил. А дальше было так, что брат царя Александра II Константин Николаевич в то время являлся наместником Царства Польского и имел при своей особе множество молодых адъютантов, принадлежавших к лучшим польским фамилиям. Молодому Джевецкому было тогда 20 лет, и он был прекрасно образован, весел, остроумен, вхож в высшее общество Варшавы, так что со многими из них он легко подружился и… был представлен ими Великому князю. Константин пришёл к его стенду и более всего восхитился автоматическим курсографом, который подсоединялся к компасу и лагу, и автоматически вычерчивал путь корабля на карте.

Властью, данной ему свыше, он тут же назначил Джевецкого совещательным членом Технического комитета, положил оклад 500 рублей в месяц, то есть жалованье полковника царской армии, и предложил претворить изобретение в жизнь для нужд российского флота!

Прибор сделали и даже испытали на канонерской лодке «Отлив», но вышел он громоздким и сложным.

Но не успел он его исправить, как весной 1877 года началась русско-турецкая война, и Джевецкий пошёл на флот волонтером и был зачислен в экипаж парохода «Веста». Находясь на нём, он 24 июля 1877 года участвовал в знаменитом бою «Весты» с турецким броненосцем «Фехти Булленд». Русский корабль потерял в нём чуть ли не половину своего экипажа, однако заставил неприятельский корабль отступить. Так как Джевецкий не был офицером, его наградили солдатским Георгиевским крестом, которым он очень гордился.

«Дедушка русской авиации»
Стефан Карлович Джевецкий с Георгиевским крестом

Пребывание во флоте как раз и стало толчком к рождению идеи сверхмалой подводной лодки с движителем от ножного привода. А потом было несколько месяцев работы и… готовый рулон чертежей. На Одесском механическом заводе фирмы «Гулье-Бланшард» судёнышко пообещали сделать. Но денег на его постройку у изобретателя было недостаточно. Но добрая слава бежит, а худая лежит. Джевецких в Одессе хорошо знали, поэтому помочь со строительством лодки решил известный меценат, купец и банкир, грек по происхождению, Федор Родоканаки (1797–1882). В итоге «русский наутилус польско-греческого происхождения» закачался на черноморских волнах.


Схема устройства подводной лодки Джевецкого

Лодка была показана вице-адмиралу Черноморского флота Николаю Аркасу (1816–1881) и продемонстрирована в действии: Джевецкий взорвал миной баржу, стоявшую на якоре. Адмирал пришёл в полный восторг и тут же сообщил о чудо-оружии в Петербург. Лодка получилась, правда, совсем небольшой: 5 м в длину, и менее 2 м в высоту. Привод на винт педальный. Нижнюю часть корпуса субмарины занимала балластная цистерна, выше которой находился педальный привод и резервуар для сжатого воздуха под давлением 100–200 атмосфер. Им продувался водяной балласт во время всплытия лодки и им же под водой дышал экипаж. Вода в балластную цистерну набиралась самотёком через клапан, и через него же во время всплытия вода из цистерны удалялась. Запаса воздуха для дыхания под водой хватало на 20 минут. Вооружением лодки являлись две всплывающие мины, связанные тросом, охватывавшие при всплытии днище корабля подковой. С лодкой мина соединялась обрезиненным кабелем. Поставив мину, лодка отходила на безопасное расстояние и подрывала её, пустив по нему электрический ток.


Испытания лодки на Гатчинском пруду

Парадоксально, но факт, подлодкой Джевецкого заинтересовались совсем не моряки, а Военно-инженерное ведомство, где посчитали, что такая подлодка отлично подойдёт для защиты прибрежных и островных крепостей. Было предложено перевести лодку в Петербург, а там специалисты из Инженерного ведомства предложили Джевецкому увеличить экипаж ещё на два человека, чтобы те крутили педали, а командир на это бы не отвлекался. Лодка увеличенного образца имела уже 6 метров в длину, а её водоизмещение составило 11,5 т. Пожелал осмотреть лодку и наследник престола, будущий император Александр III (1845–1894).


Рубка лодки с восемью смотровыми приборами. Фото Н. Михайлова

Лодку перевезли в Гатчину и спустили в Серебряное озеро, вода в котором была очень чиста и прозрачна. Он знал, что Александр очень любит свою супругу, тихие семейные радости, и что она тоже их любит, а ещё… любит орхидеи. Поэтому, когда великий князь с супругой плавали на лодке по озеру, Джевецкий несколько раз проходил на своём судне под ними, а приблизившись к берегу, где уже находилась венценосная пара, причалил у пристани, на которой они стояли, и выбравшись наружу, вручил Марии Федоровне прекрасный букет орхидей со словами: «Это дань Нептуна вашему высочеству». Молодая цесаревна была только женщина и пришла в полный восторг. А наследник, в свою очередь, видя радость любимой супруги, сначала долго благодарил изобретателя, а затем активно способствовал тому, чтобы ему заказали сразу 50 таких лодок, да ещё и заплатили 100 000 рублей (для того времени и России сумма просто чудовищная).


Гребной винт и руль. Фото Н. Михайлова

И менее чем за год все 50 лодок были изготовлены и приняты Военно-инженерным ведомством, хотя такая скорость стала делом случая. Дело в том, что меры секретности в отношении лодки были приняты чрезвычайные. Как и у легендарного капитана Немо Жюля Верна, все детали лодки были заказаны разным производителям, а чертежи ещё и составлены в разных системах измерений. В итоге вышло так, что все чертежи деталей корпуса попали на Невский завод, где работал уникальный мастер-самоучка Петр Акиндинович Титов (1843—1894). Он не поленился вычертить их в одном масштабе и всё вместе сложил. Джевецкий, приехав получать заказ и увидев готовый корпус лодки, только ахнул: «Это же секрет»! В итоге благодаря смекалке Титова лодки были построены очень быстро, и с таким качеством, что много лет служили без протечек.


Часть поршневой машины с подводной лодки Джевецкого. Она использовалась в процессе погружения и всплытия лодки. Фото Н. Михайлова

На лодке Джевецкого впервые в мире была ещё и устроена система регенерации воздуха. Особый воздушный насос, действовавший от гребного вала, прокачивал воздух через ёмкость с раствором едкого натрия, в котором он очищался от углекислоты. Время от времени в лодку добавлялся и кислород из баллона. 16 лодок оставили в Кронштадте, 30 отправили на Чёрное море, одна лодка поступила в распоряжение Инженерного управления.

Начало подводному плаванию, таким образом, было в России положено хорошее, и его бы развивать и развивать, но… не получилось. В который уже раз Россия, сделав рывок, затем спокойно почивала на лаврах вместо продолжения начатого дела, а потом спешно начинала догонять.


Схема лодки с электродвигателем

Между тем в 1884 году Джевецкий за свой счёт установил на двух лодках электродвигатели мощностью в одну лошадиную силу с питанием от аккумуляторных батарей. Во время испытаний на Неве одна лодка шла против течения со скоростью 4 узла. И это опять были самые первые в мире подводные лодки на электромоторах. А потом Джевецкий изобрёл ещё и решётчатые торпедные аппараты, располагавшиеся не внутри корпуса лодки, а снаружи, и они потом стояли на многих отечественных лодках, в частности, на лодках типа «Акула» и «Пантера».


Подводные лодки Джевецкого различных конструкций в «Энциклопедии» Брокгауза и Ефрона. Между 1890 и 1907 гг.

Что касается педальных лодок, то понятно, что они устарели очень быстро и в итоге были списаны, а их корпуса использовались под бакены.


Самолет С.К. Джевецкого — расчалочный двухместный моноплан-тандем с толкающим винтом, переходный к схеме «утка». Самолет был построен в 1912 году во Франции, демонстрировался на Парижской выставке, положительных результатов в полете не показал. Позднее на него поставили более мощный мотор, но полетать ему уже не довелось

Затем Джевецкий увлёкся авиацией и в 1885-1891 гг. опубликовал несколько работ, посвящённых полету в воздухе: «О сопротивлении воздуха в применении к полету птиц и аэропланов» (1885), «Аэропланы в природе. Опыт новой теории полета» (1887), «Теоретическое решение вопроса о парении птиц» (1891). В 1892 году он разработал теорию, позволявшую с большим успехом рассчитывать воздушные винты для аэропланов, которую потом использовал Н.Е. Жуковский. Ну а сам Джевецкий одной теорией не ограничился и построил завод по производству… пропеллеров собственной конструкции. На конгрессе воздухоплавателей в Париже в 1889 году он выступал с докладом о выгодных углах атаки крыла. Наконец, он написал трактат: «Общая теория винтов», получивший премию французской Академии наук в 1920 году.


Самолет С.К. Джевецкого на Парижской выставке

Наконец, в 1912 году Джевецкий и сам построил аэроплан очень необычной конструкции, с двумя парами крыльев — передней и задней — толкающим задним винтом и мотором мощностью 70 л.с. Заднее крыло было неподвижным и без элеронов, но с небольшими вертикальными рулями на концах. Модель самолета в 1/10 натуральной величины продувалась в воздушной трубе в лаборатории Эйфеля. Соответственно, передние крылья имели меньшую площадь и играли роль рулей высоты и крена. На данную систему управления Джевецкий получил сразу два патента 1909 и 1910 гг. За эти изобретения и теоретические работы в области он был избран членом Парижского воздухоплавательного общества и председателем VII (воздухоплавательного) отдела Русского Императорского технического общества. И недаром академик А.Н. Крылов, отмечая его заслуги в развитии авиации, назвал его «дедушка русской авиации».

P.S. Автор и администрация сайта благодарят Н. Михайлова за подготовленные им для оформления данного материала фотографии.
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79 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Старший матрос
    Старший матрос Вчера, 06:58
    +11
    однако заставил неприятельский корабль отступить.

    В принципе, это эпизод в биографии Степана Карловича, человека во всех смыслах замечательного, имеет не так уж много значения. В войну пошел добровольцем во флот, участвовал в боевых действиях... молодец!
    Но зачем же писать столь явную неправду?
    Счетчик посещений накрутить?
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 07:04
      +2
      Цитата: Старший матрос
      Но зачем же писать столь явную неправду?

      А в чем неправда?
      1. Старший матрос
        Старший матрос Вчера, 07:16
        +11
        В том что "Веста" заставила "Фетхи-Булленд" отступить.
        Так-то, да, не сумев догнать русский пароход, турки под командованием англичанина вернулись в свою базу. Так ведь и линейные крейсера Битти, потопив "Блюхер" вернулись к английским берегам. Это же не значит, что Хиппер заставил своих визави отступить?
        1. kalibr
          kalibr Вчера, 07:38
          0
          Цитата: Старший матрос
          В том что "Веста" заставила "Фетхи-Булленд" отступить.
          Так-то, да, не сумев догнать русский пароход, турки под командованием англичанина вернулись в свою базу. Так ведь и линейные крейсера Битти, потопив "Блюхер" вернулись к английским берегам. Это же не значит, что Хиппер заставил своих визави отступить?

          Тьфу! Я-то думал что-то серьезное. На будущее, Иван, как пишущий пишущему. Такие мелочи в статье не тематического характера никому не нужны и не важны. Вот если бы рассматривался сам бой "Весты", тогда разговор о том, кто кого что заставил имел бы смысл. И понятно, что эту фразу я откуда-то взял. И... что Вы предлагаете? Ввести ссылки в [ ] скобках, как в Википедии, на все мало-мальски упомянутые в статьях факты? Никому это не нужно, а читать материалы станет невозможно!
          1. Старший матрос
            Старший матрос Вчера, 07:42
            +11
            Цитата: kalibr
            Я-то думал что-то серьезное.

            Внимание к мелочам рождает совершенство, а совершенство не мелочь!
            Неоднократно наблюдал, как подобные "мелочи" могут испортить впечатление от всего материала.
            1. kalibr
              kalibr Вчера, 07:45
              -2
              Цитата: Старший матрос
              Внимание к мелочам рождает совершенство, а совершенство не мелочь!
              Неоднократно наблюдал, как подобные "мелочи" могут испортить впечатление от всего материала.

              Нет ничего глупее стремления к совершенству. По факту оно реально недостижимо. Хоть с утра и не пьют, но... я бы с Вами выпил за стремление к хорошему среднему уровню! Кстати, "про стремление к с..." напишу отдельный материал - будет интересно.
              1. ANB
                ANB Вчера, 10:24
                +4
                . Нет ничего глупее стремления к совершенству.

                "Лучшее - враг хорошего".
                Это и в разработке применяется. Можно бесконечно вылизывать код, с риском сломать и затянуть сроки.
          2. Ros 56
            Ros 56 Вчера, 12:25
            +3
            Зря вы так, из мелочей складывается целое и от них зависит успех или неудача. Самое важное в жизни и особенно в технике, это мелочи. Спросите у полосатых, какие мелочи им не дают возможности свой ракетный двигатель вместо нашего 180-го сотворить или почему копии АК ему в подметки не годятся. А вы говорите мелочи. hi
            1. kalibr
              kalibr Вчера, 16:32
              +3
              АК сразу стал совершенным, как и 180-ый? Или они сначала появились, потом в них нашли некие... недостатки, потом их исправляли? Так ведь было. Но тоже самое и с печатным материалом. Вот он появился. Потом в нем найдены некоторые недостатки. Потом они устранены или отмечены.
        2. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 08:17
          +3
          В 1878 Морское министерство прекратило разбирательство по этому вопросу, предложив Баранову выяснять отношения с Рожественским в гражданском суде.
        3. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 12:52
          +8
          Добрый день, Иван. hi
          Согласен с Вами и по деталям и по сути. Конкретно в этом бою "Веста" просто убегала от турка, что было совершенно оправданно и разумно.

          Что касается
          ... потом Джевецкий изобрёл ещё и решётчатые торпедные аппараты, располагавшиеся не внутри корпуса лодки, а снаружи,

          Не помню где именно, но как-то давно столкнуся с информацией, что эти аппараты были крайне ненадёжны и легко повреждались сильной волной. У Вас есть что-то по этому поводу?

          Ну, и смеха ради для настроения кадры из фильма "Тайна острова Бэкап". smile

          1. Старший матрос
            Старший матрос Вчера, 17:25
            +6
            Цитата: Морской Кот
            что эти аппараты были крайне ненадёжны и легко повреждались сильной волной

            Именно поэтому от них и отказались.
            Однако, справедливости ради, в связи тогдашним техническим уровнем и малыми размерами аппаратов, альтернативы, пожалуй что, не было. hi
        4. Пане Коханку
          Пане Коханку Вчера, 20:35
          +5
          В том что "Веста" заставила "Фетхи-Булленд" отступить.

          Иван, приветствую! drinks википедия пишет следующее:
          Наконец, бомба, пущенная с «Весты», снесла передний орудийный каземат противника. Неприятельское судно окутал густой дым, оно вышло из боя и стало поспешно уходить.
          То есть, было какое-то критическое попадание, после которого продолжать бой было нецелесообразно. request
          Да, пароход изначально убегал. Но противник прекратил преследование именно в результате некоего повреждения! hi
          Бриг "Меркурий" тоже убегал, но мы считаем его героическим кораблем. drinks
          С уважением, Н.Михайлов, автор ряда фото. drinks
          в экипаж парохода «Веста». Находясь на нём, он 24 июля 1877 года участвовал в знаменитом бою «Весты» с турецким броненосцем «Фехти Булленд».

          Похоже, в этот экипаж собрали всех оригиналов с Черноморского флота. Джевецкого мы знаем. Капитаном был Николай Баранов, который изобрел казнозарядную винтовку для флота. Ей были вооружены моряки. soldier

          А также на корабле служил лейтенант Зиновий Рожественский... тот самый...
          Несколько после он выпустит статьи с описанием того, что, мол, "пароход убегал, и героизьму - нет". Чуть ли не дошло до суда. Меж ним и Барановым. hi
          Такой отличный критик... потом поведет флот на Цусиму... negative
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 21:01
            +1
            Господь, с ней, с Цусимой. В этой ситуации важно то, что статью написал, но от награды не отказался.
            1. Пане Коханку
              Пане Коханку Вчера, 21:04
              +2
              Господь, с ней, с Цусимой. В этой ситуации важно то, что статю написал, но от награды не отказался.

              Короче, все спорные вопросы - к "Андрею из Челябинска". yes Это его тема, он ее подробно и рассмотрел на страницах сайта. drinks
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Вчера, 21:10
                +1
                Врядли, Андрей не рассматривал биографию Рожественского.
          2. Старший матрос
            Старший матрос Вчера, 21:35
            +5
            Цитата: Пане Коханку
            Капитаном был Николай Баранов, который изобрел казнозарядную винтовку для флота

            Строго говоря, не он и не изобрел. Это было время постоянного апгрейда стрелковых систем, причем, едва успевали принять на вооружение что-то новое, как появлялось новейшее:))
            В войсках всех армий оставалось множество устаревших казнозарядных винтовок, утилизировать которые было жалко, а воевать оными чревато... И их решили переделать в казнозарядные. Первыми были американец Джейкоб Снайдер, усовершенствовавший английскую винтовку Энфилда, которую лайми впоследствии приняли на вооружение, и австриец Йозеф Верндль. Кого именно усовершенствовал граф Августо Альбини теперь не очень понятно, системы были довольно схожи, но вот Баранов предложил способ переделки нашей шестилинейной винтовки обр.1856 года по методу Альбини. Ее, как было принято во время "несчастной ружейной драмы" времен Киселева тут же приняли на вооружение, начали производить но внезапно выяснилось что есть способ лучше и дешевле. А именно - Крнка.
            Но... заказ уже был дан, и не кому-нибудь, а самому Путилову. Николай же Иванович, был человек влиятельный, можно сказать друг ВК Константина и обижать его несколько... не хорошо. Поэтому, заказ аннулировать не стали и произведенные на его заводе винтовки пошли на вооружение моряков.
            Цитата: Пане Коханку
            Похоже, в этот экипаж собрали всех оригиналов с Черноморского флота. Джевецкого мы знаем. Капитаном был Николай Баранов

            Николай Михайлович Баранов после судебного разбирательства счел себя обиженным и написал докладную записку, в которой излил желчь по полной. Поскольку в ней досталось некоторым высоким лицам, его уволили с флота.
            Но затем, его помиловали и снова приняли на службу, но уже в министерство внутренних дел. Он успел побывать губернатором в нескольких регионах и даже градоначальникам Петербурга. Причем, ему покровительствовали такие несходные меж собой люди как Константин Победоносцев и граф Лорис-Меликов.
            Цитата: Пане Коханку
            А также на корабле служил лейтенант Зиновий Рожественский..

            Нет, не служил. ЗПР был флагартом ЧФ и по долгу службы часто принимал участие в боевых выходах наших импровизированных крейсеров. Был он и на "Весте", которая была, а известном смысле экспериментальным судном. Вместо обычных морских орудий на ней стояли мортиры и система управления стрельбой Давыдова, которая по задумке должна была обеспечить поражение вражеского корабля. А поскольку бронировать и борта и палубу тогда еще не умели (по крайней мере на таких небольших кораблях как "Фетхи-Булленд"), то первое же попадание могло стать последним. На практике этого, увы, не случилось и небронированному пароходу пришлось удирать, форсируя до последней крайности КМУ.
            Когда погиб командовавший артиллерией крейсера полковник Черевин, ЗПР занял его место и честно выполнял свой долг. Ни больше, ни меньше.
            А вот после боя, началось странное. Капитан-лейтенант Баранов, не иначе как по заветам Румянцева (пиши больше, чего их бусурман жалеть!) составил рапорт, из которого следовало, что с турком дрались жестоко, нанесли ему кучу повреждений, доходило едва ли не до перестрелок из личного оружия и, в конце концов, прогнали вражеский броненосец ссаными тряпками!
            В принципе, понять его можно. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, но... эту историю подхватила пресса. И примерно как сейчас некоторые индивидуумы на сайте кричат о запредельном превосходстве над вражескими авианосцами наших катеров и корветов с "калибрами", тогдашние писаки стали утверждать, что нам нафиг не нужны броненосцы, мы и вооруженными пароходами всех подолеем одной левой!
            И вот против этого и выступил молодой капитан-лейтенант Рожественский в "Биржевых ведомостях". В принципе, он был абсолютно прав.
    2. kalibr
      kalibr Вчера, 07:41
      +2
      Цитата: Старший матрос
      Счетчик посещений накрутить?

      Накручивается названием, а не содержанием текста!
      1. Старший матрос
        Старший матрос Вчера, 08:05
        +7
        Цитата: kalibr
        Накручивается названием, а не содержанием текста!

        Как сказать... если в тексте, вставить некое спорное утверждение, от коего у некоторых, не буду тыкать пальцем, непременно подгорит, и оный подгоревший кинется писать опровержение. У него найдется оппонент, у обоих сторонники с последователями и все эти люди с удовольствием устроят срач комментов на 200-300. Глядишь счетчик и побежал:)))
        На Топваре такие "мастера" имеются...
        1. kalibr
          kalibr Вчера, 08:10
          +1
          Цитата: Старший матрос
          У него найдется оппонент, у обоих сторонники с последователями и все эти люди с удовольствием устроят срач комментов на 200-300.

          А вот про это я и забыл. Хорошо, что напомнили. Ох, старею прямо на глазах.
          1. Пане Коханку
            Пане Коханку Вчера, 20:38
            +3
            Ох, старею прямо на глазах.

            Ох, стареете, Вячеслав Олегович! wink Прошу упомянуть того самого человека, который вытянул Н.Михайлова в Военно-Морской музей, и без которого фотографии бы уж точно не получились - моего друга Антона 3x3zsave Бажина! С ним, и только с ним - самые лучшие мои фото! yes drinks
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 21:19
              +1
              В очередной раз: не стоит меня демонизировать!
        2. Undecim
          Undecim Вчера, 09:15
          +3
          люди с удовольствием устроят срач комментов на 200-300

          Ниже уже некий макс702 затравку для срача бросил.
      2. Толстый
        Толстый Вчера, 12:54
        +3
        hi Вячеслав Олегович.... А тему-то обозначил наш Антон...
        разве нет? Меня устраивает, Вас устраивает, а Ивана Оченкова не очень....
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 13:19
          +2
          Нет, не я, а исключительно Н. Михайлов.
          1. Толстый
            Толстый Вчера, 13:22
            +4
            Принято. Но стиль Шпаковского, а не Николая...
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 13:25
              +4
              Я подразумевал обозначение темы, а не авторство. Если конечно ты не имеешь в виду конфликт Баранова и Рожественского.
              1. Толстый
                Толстый Вчера, 13:28
                +4
                Не важно! В общем-то получилось отменно...
                Есть сомнения?
            2. Пане Коханку
              Пане Коханку Вчера, 20:46
              +3
              Принято. Но стиль Шпаковского, а не Николая...

              Антон - моя персональная "муза", в хорошем смысле этого слова. Мы с ним на пару снимаем относительно неплохо. good А вот без него - получается отвратительно! request
    3. knn54
      knn54 Вчера, 09:17
      +2
      Вячеслав,в качестве эпиграфа(по моему разумению) больше бы подошли строки из "Оды" М.В Ломоносова.поэта и УЧЕНОГО.
      "Что может собственных Платонов.
      И быстрых разумом Невтонов.
      Российская земля рождать."
    4. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 12:42
      +2
      Парадоксально, но факт, подлодкой Джевецкого заинтересовались совсем не моряки, а Военно-инженерное ведомство, где посчитали, что такая подлодка отлично подойдёт для защиты прибрежных и островных крепостей.

      Ничего парадоксального нет, на большее чем оборона прибрежной крепости эта лодка и не годилась
  2. aleks neym_2
    aleks neym_2 Вчера, 06:58
    +1
    Про подлодки я знал давно, но АВИАЦИЯ? Для меня, а может и многих, это открытие - большое спасибо!
  3. irontom
    irontom Вчера, 07:40
    +3
    Утка тандем да еще без элеронов или перекашивания, итог понятен летал недолго и очень плохо. При всем уважении к талантам Джевецкого тот же Сикорский и другие наши конструктора в данное время создавал работоспособные самолеты. Теория теорией это было время практиков.
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 07:46
      +2
      Да, иной раз не практике теоретик оказывается сильнее талантливого практика.
      1. irontom
        irontom Вчера, 09:12
        +3
        Ага вот только в данное время аэродинамика была в зачаточном состоянии, а когда теоретики без практики и опыта берутся за дело получается Святогор. А вот "неправильный" с точки зрения аэродинамики Илья Муромец летал.
        Я не пишу что в аэроплане Джевецкого заднее крыло находится в спутной струе переднего, в общем данный самолет полный ужас, просто удивительно что он еще летал.
        1. А. Привалов
          А. Привалов Вчера, 09:18
          +5
          Цитата: irontom
          Ага вот только в данное время аэродинамика была в зачаточном состоянии, а когда теоретики без практики и опыта берутся за дело получается Святогор. А вот "неправильный" с точки зрения аэродинамики Илья Муромец летал.
          Я не пишу что в аэроплане Джевецкого заднее крыло находится в спутной струе переднего, в общем данный самолет полный ужас, просто удивительно что он еще летал.

          К слову, первая аэродинамическая труба со свободной струей в рабочей части была построена по чертежам Джевецкого Гюставом Эйфелем в Париже на Марсовом поле в 1909 году.
          1. Undecim
            Undecim Вчера, 10:18
            +6
            К слову, первая аэродинамическая труба со свободной струей в рабочей части была построена по чертежам Джевецкого Гюставом Эйфелем в Париже на Марсовом поле в 1909 году.

            И после того, как Эйфелю пришлось перенести в 1912 году свою лабораторию с Марсова поля на улицу Буало, 67, Джевецкий продолжал там работать над своей теорией воздушных винтов.
            1. А. Привалов
              А. Привалов Вчера, 10:39
              +3
              Цитата: Undecim
              И после того, как Эйфелю пришлось перенести в 1912 году свою лабораторию с Марсова поля на улицу Буало, 67,

              Да, он переехал на другую сторону Сены, в район бульвара Де Марешо. Там сейчас музей.
              1. Undecim
                Undecim Вчера, 13:09
                +2
                Там сейчас музей.

                1. А. Привалов
                  А. Привалов Вчера, 14:21
                  +4
                  Французы берегут своё наследие и любят устраивать музеи по любому поводу. Кроме больших и всемирно известных, встречаются и маленькие, но чрезвычайно любопытные.
        2. Авиатор_
          Авиатор_ Вчера, 12:52
          +3
          А вот "неправильный" с точки зрения аэродинамики Илья Муромец летал.

          "Неправильным" он был с точки зрения продольной устойчивости, лётчик непрерывно отслеживал эту неустойчивость, благо демпфирующий момент оперения позволял. Но пилотирование статически неустойчивого самолёта вручную - ещё то удовольствие. Впрочем, во всём мире всерьёз динамикой полёта занялись уже в 30-40 годы.
          1. irontom
            irontom Вчера, 14:40
            +2
            Илья был тандем наоборот, у него стабилизатор создавал часть подъемной силы соответственно задняя центровка. У героя повествования хуже, утка тандем, даже сейчас эта компоновка проблемна, тот же мастер уток и тандемов Берт Рутан создав малые утки при попытке создать полноценный пассажирский самолёт, не смог. А у военных летает АБСУ Электроника. В это время это аэродинамическая безнадёга, здесь ни какая аэр. труба не поможет. Чистые утки типа Райта, Фармана и др. где стабилизатор только для продольного управления, терпимо , за счёт геморроя пилота, без попыток штопорить.
  4. Ольгович
    Ольгович Вчера, 08:00
    +4
    И талантлив, и храбрец-всем молодец!

    Нигде ни слова нет о его семейной жизни-жаль, если не оставил потомства...
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Вчера, 08:23
      +3
      Согласен.Хотелось бы более развернуто узнать о жизни этого талантливого человека.Спасибо автору - особенно за начало статьи с упоминанием фамилий оканчивающихся на " ий".))))
      1. kalibr
        kalibr Вчера, 08:37
        +1
        Цитата: Андрей Чижевский
        Хотелось бы более развернуто узнать о жизни этого талантливого человека

        Мне тоже...
      2. Ольгович
        Ольгович Вчера, 08:49
        +1
        Цитата: Андрей Чижевский
        Согласен.Хотелось бы более развернуто узнать о жизни этого талантливого человека.

        Поразительно, что и в других источниках не ничего .
        request
        Упоминается лишь,что с 1892 г он жил в Париже и занимался уже предпринимательством...
  5. макс702
    макс702 Вчера, 08:19
    -2
    Да Кик тик то? В царской России ничего не было! Не промышленности не науки , не грамотных образованных людей ! Ничего не было! Была токо соха скоторую товарищ Сталин принял..
    1. Region-25.rus
      Region-25.rus Вчера, 12:10
      +9
      Да Кик тик то?
      вот когда перестанете (научитесь) думать не эмоциями а логикой , выдавать единичные случаи - построили 89 "Илюш Муромцев" - ура! Россия впереди планеты всей! Построили пару-тройку устаревших к тому времени линкоров с 305-мм артиллерией - снова чепчики в воздух и т.д. за систему. Вот тогда и получите ответы на -
      Да Кик тик то?
      . а еще лучше сравнить - чем пахали в тогдашней России (именно сохой) и в других развитых странах - САСШ, Британии, Франции, Германии. Сколько и чего выпускалось в РИ,. а сколько за бугром, что составляло большую часть экспорта, что импортировали....
      Ничего не было!
      было. Кто же спорит? Но мало. Или пятилетки и индустриализация просто так, чисто по приколу проводилась? Заводы строились, фабрики, электростанции и пр. и пр. и пр....
      Сталин такой - "а что товарищи! Вот есть у нас целая индустриальная держава! Все сама делала Россия! Потому предлагаю - Все к чертям разломать, снести, взорвать! И начать строить заново! Денег у нас навалом, золото в подвалах не помещается! Так что начнем ! Сначала все разрушим а затем..." Так что-ли получается по вашей "логике"? Или принимаете слова из "Интернационала" - .....разрушим до основания а затем..." Буквально? laughing Так там еще впереди есть слова - "весь мир насилья мы...."
      Смысл пояснить или уж сами?
      1. макс702
        макс702 Вчера, 16:57
        -4
        Я к тому что все не на пустом месте взялось, многое в России было, беда в том что все было профукано после октябрьского майдана и именно это является основной причиной того что пришлось напрягать все силы страны для индустриализации ,возрождния науки и прочего что требует технологический уклад. То есть именно революционное , а не эволюционное развитие страны главная причина упадка всего и вся. А теперь подумайте кто вот это все в России организовал и с какой целью.
        1. Alexey RA
          Alexey RA Вчера, 17:46
          +5
          Цитата: макс702
          То есть именно революционное , а не эволюционное развитие страны главная причина упадка всего и вся.

          Ну вот Вам эволюционное развитие Империи.
          Пулемёты производятся на единственном заводе, который даже после мобилизации всех сил и средств может покрыть не более половины запросов армии. Пулемётный завод в Коврове начинает строиться только после начала войны и первую продукцию временного цеха "Б" даст только в 1918 году. Полностью введён в эксплуатацию при большевиках.
          Автомобили производятся на единственном заводе, который даже после мобилизации всех сил и средств не может покрыть запросов армии. Дополнительные автозаводы начинают строиться только в 1916 году - и тот же АМО может только собирать автомобили из импортных комплектующих, так как на родине нет даже подходящей стали. Полностью введён в эксплуатацию при большевиках.
          Авиамоторы - та же картина.
          Артиллерийские орудия: завод Виккерса в Царицыне из-за Петербургских подковёрных игр был задержан постройкой и комплектованием и в строй так и не вошёл. Полностью введён в эксплуатацию при большевиках.
          О каком эволюционном развитии можно говорить в стране, которая не может освоить массовый выпуск тех же автомобилей по причине отсутствия для них достаточного внутреннего рынка? У нас весь хайтек до ПМВ держался на господдержке: на что государство денег даст - то частники и производят, если на отрасль нет денег - нет и отрасли. Вон Лесснер попытался производить автомобили - так прогорел и перепрофилировал завод на торпеды, их хоть стабильно покупают.
          1. Liam
            Liam Вчера, 17:59
            -1
            Цитата: Alexey RA
            Пулемёты производятся на единственном заводе, который даже после мобилизации всех сил и средств может покрыть не более половины запросов армии

            То то РККА всю войну провоевала Максимами.Хайтек
            Цитата: Alexey RA
            Автомобили производятся на единственном заводе, который даже после мобилизации всех сил и средств не может покрыть запросов армии

            Не хотите рассказать как обстояли дела с автомобилями в 1941-1945 в РККА?)
            1. Alexey RA
              Alexey RA Вчера, 20:08
              +7
              Цитата: Liam
              То то РККА всю войну провоевала Максимами.Хайтек

              У РККА не было ситуации, когда во всей стране есть только один завод, который может делать пулемёты - ибо остальным не хватает точности станков для производства автоматики.
              Таки да, для промышленности Империи "Максим" оставался хайтеком даже через десять лет после начала производства.
              Цитата: Liam
              Не хотите рассказать как обстояли дела с автомобилями в 1941-1945 в РККА?

              Автопарк РККА на 01.01.1945 г.:
              Отечественные автомобили: 395,2 тыс. или 63,6%
              Импортные автомобили: 191,3 тыс. или 30,4%
              Трофейные автомобили: 34,7 тыс. или 6,0%

              Как там с процентом отечественных автомобилей в автопарке Императорской армии на 01.01.1917 г.? wink
              1. Liam
                Liam Сегодня, 08:52
                -2
                Цитата: Alexey RA
                У РККА не было ситуации

                Использование массовое такого пулемета в 41-45 кроме как технологическим позором назвать нельзя
                Цитата: Alexey RA
                Автопарк РККА на 01.01.1945 г.

                Я спрашивал про потребности армии)
                Даже не касаясь того что это были за автомобили,каков был технологический их уровень и какие именно машины были транспортом хребтом армии видно что как и при царе промышленность не в состоянии покрыть потребностей армии.Притом что эти отрасли не были как на начало ПМВ на заре своего становления.Поэтому Вы не самые удачные примеры для сравнения выбрали
                1. Alexey RA
                  Alexey RA Сегодня, 17:42
                  +1
                  Цитата: Liam
                  Использование массовое такого пулемета в 41-45 кроме как технологическим позором назвать нельзя

                  Расскажите об этом британцам:

                  1945 г. Голландия. Британский вариант "Максима" - "Виккерс" - на позиции.
                  С этим пулемётом армия Британии прошла две Мировые войны и сняла его с вооружения только в 1968 г.
                  Или может взглянем за океан?

                  1944 г. Американский морской пехотинец Дж. Миллер несет пулемет Browning M1917 на мысе Глостер.
                  Этот пулемёт даже во Вьетнаме успел повоевать.
                  Цитата: Liam
                  Даже не касаясь того что это были за автомобили,каков был технологический их уровень и какие именно машины были транспортом хребтом армии видно что как и при царе промышленность не в состоянии покрыть потребностей армии.

                  Между 60% и 8-10% разница всё же есть.
                  1. Liam
                    Liam Сегодня, 18:09
                    -1
                    Максим был аналогом этих пулеметов примерно так же как полуторка ЗИС была аналогом Студебеккера
    2. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 12:55
      +10
      Не промышленности не науки , не грамотных образованных людей !

      Судя по тому как Вы обращаетесь с русским языком, этих людей и сейчас очень мало. laughing
      1. Толстый
        Толстый Вчера, 13:25
        +3
        Ке секе, а муа? lol laughing
  6. А. Привалов
    А. Привалов Вчера, 09:11
    +5
    Стефан Карлович потомков не оставил.

    Курьёз:
    Среди гремучей смеси из польских князей и раввинов обнаружил себя в очень дальнем не кровном родстве с ним. wassat
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Вчера, 09:42
      +1
      Ну с таким ником и не найти себя хоть в дальнем но кровном родстве - действительно курьёз)))) wink
  7. Undecim
    Undecim Вчера, 09:42
    +7
    «Дедушка русской авиации»

    Скорее французской авиации, так как в 1892 году он перебрался в Париж и все его теоретические и практические успехи в области авиации достигнуты уже во Франции.
    1. А. Привалов
      А. Привалов Вчера, 10:42
      +6
      Цитата: Undecim
      Париж и все его теоретические и практические успехи в области авиации достигнуты уже во Франции.

      А всё имущество лаборатории и свой архив он завещал Польше. Но во время 2МВ всё это пошло прахом...
    2. Region-25.rus
      Region-25.rus Вчера, 12:12
      +5
      перебрался в Париж и все его теоретические и практические успехи в области авиации достигнуты уже во Франции.
      Настоящий Русский патриот good И ведь не было еще всяких "философских пароходов" и "кровавых" большевиков laughing
    3. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 15:50
      +2
      Скорее французской авиации,
      А я думал, французской - Сантос-Дюмон...
      1. Undecim
        Undecim Вчера, 16:46
        +2
        Сантос-Дюмон - пионер.
  8. 3x3zsave
    3x3zsave Вчера, 11:34
    +4
    Добавлю.
    В 2006 году в Гатчине открыт памятник-макет подводной лодки Джавелецкого.
    1. Толстый
      Толстый Вчера, 12:26
      +4
      hi Антон...Роскошно!
      "А как мы вспомним то время....!" (с)
      И да - великолепная статья, радуюсь читая yes
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 13:15
        +4
        Увы, Андрей, фотография не моя и даже не Николая, а цельнотянутая из Сети. Но памятник я видел. hi
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 17:35
          +3
          Я её видел ещё в детстве, в вашем Морском музее. smile


          Привет, Антон! smile drinks
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 18:44
            +3
            Привет, дядя Костя! Скажем так, для Коли, есть место, где поразвлечься. Для меня, интересно, но не более.
            Конечно, со шведским церемониальным мечом облажался, но уж больно он похож на экзекуторские, причем, те же шведские.
            1. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 18:55
              +4
              Шоб я в мечах развирался как Татра во врагах коммунистов. laughing
              У нас в отделе был меч, подаренный германскими промышленниками Адольфу Алоизевичу, стальной и отделанный синими сапфирами, насколько я помню. smile
              Вот с ним как раз Юрка Шокорев и стоит.
    2. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Вчера, 12:59
      +3
      Цитата: 3x3zsave
      подводной лодки Джавелецкого.

      А, так вот почему джавелин джавелином называют.....
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 14:05
        +2
        Да, согласен, мой косяк feel
  9. Авиатор_
    Авиатор_ Вчера, 12:43
    +6
    он разработал теорию, позволявшую с большим успехом рассчитывать воздушные винты для аэропланов, которую потом использовал Н.Е. Жуковский.

    Теория винта Жуковского никакого отношения к теории Джевецкого не имеет.
    1. А. Привалов
      А. Привалов Вчера, 13:57
      +3
      Цитата: Авиатор_
      Теория винта Жуковского никакого отношения к теории Джевецкого не имеет.

      Жуковский вполне мог быть знаком с работами Джевецкого опубликованными ещё в 1892 году. Теория Жуковского вышла в свет в 1904-м. Джевецкий продолжал усовершенствовать винт до начала 20-х.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 14:12
        +3
        Джевецкий продолжал усовершенствовать винт до начала 20-х.

        Да и пусть, бог в помощь. Он так и остался талантливым изобретателем - конструктором. Ни Бетц, ни Трефтц его инженерными расчётами не пользовались. Юрьев и Сабинин дали более точную теорию винта в это же время.
        1. А. Привалов
          А. Привалов Вчера, 14:23
          +5
          Цитата: Авиатор_
          Джевецкий продолжал усовершенствовать винт до начала 20-х.

          Да и пусть, бог в помощь. Он так и остался талантливым изобретателем - конструктором. Ни Бетц, ни Трефтц его инженерными расчётами не пользовались. Юрьев и Сабинин дали более точную теорию винта в это же время.

          Вполне возможно. Я же не Авиатор, я -- Привалов. laughing hi
  10. ЕМММ
    ЕМММ Сегодня, 00:54
    0
    Несмотря на неточности, касающиеся подводных лодок, благодарен автору за информацию о Джевецком, как теоретике воздухоплавания.
  11. Volunteer
    Volunteer Сегодня, 16:22
    0
    кто о чем, а вшивый о бане..."Раз «ий» – значит обязательно поляк или еврей, и ещё неизвестно, что хуже"
  12. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:16
    0
    Знаковые люди отечественной истории. Тем, кто часто посещает ВО, заметно, что помимо людей умных тут есть и те, что первым делом обращают внимание не на содержание текстов, а на фамилию автора
    Как говрится без "монитворинга". Прям ка в том анекдоте: "... и назвали его Изяславом. Подрос богатырЬ, и где надо он представлялся Славой, а где нужно Изей"