Советские танки на войне

С началом войны Мировой танковые войска начинают перевооружать – разработана целая линейка машин на замену старым: Т-35 – КВ, Т-28 – Т-34, БТ – А-20, Т-26 – Т-50, Т-37А/Т-38 – Т-40. Проблема была в том, что на смену огромного арсенала танков старых требовался такой же огромный арсенал танков новых, а его быстро произвести не выходило. Также она была в крайней ненадёжности двигателей и ходовых новых машин, а ещё в организационном бардаке – когда старые модели уже не выпускают, как и комплектующие к ним, а выпуск новых ещё не начат. Точнее – начат, но по чайной ложке в час.
Но это всё решалось, не решалось другое – взгляд на применение танков, которое виделось в стиле атаки бригады Яковлева при Халхин-Голе, многочисленными и плотными массами. Под это и затачивали новые мехкорпуса – мало мотопехоты, мало тихоходной артиллерии, слабое ПВО, зато танков более тысячи. И в таких условиях наши машины могли быть идеальны, танкисты героическими до безумия. Однако. Пусть количество хоть в десять раз больше, но это преимущество нивелировалось перед порядком. А порядок у немцев был не только в бою – их ремонтно-эвакуационная служба была выше всяких похвал, у нас же...
На войне
Собственно, начало войны это и доказало – корпус Хацкилевича (самый сильный мехкорпус ЗОВО) погнали в наступление без ПВО, без знания обстановки и без поддержки ВВС. И толку в массе что новых КВ и Т-34, что старых БТ и Т-26? Так было везде – и в контрударе четырех мехкорпусов на Броды на фронте Юго-Западном, и в безумных контрударах на фронте Северо-Западном. В этом смысле лозунгом командиров РККА могло бы стать английское «у короля много». Танки жгли в атаках, бросали с мелкими поломками прямо на дорогах, танки атаковали не только без ПВО, но часто и без пехоты. И наоборот, командиры общевойсковые где могли раздёргивали дивизии танковые – сведённые в дивизии танки не могли оказать поддержку пехоте, а она была нужна.
К концу лета стало наступать отрезвление – техника стала кончаться, а промышленность колоссальные потери восполнить не могла физически. Да и среднее звено командиров, кто пережил пограничное сражение, начало думать.
«4-я танковая бригада отважными и умелыми боевыми действиями с 04.10.1941. по 11.10.1941., несмотря на значительное численное превосходство противника, нанесла ему тяжёлые потери и выполнила поставленные перед бригадой задачи прикрытия сосредоточения наших войск… В результате ожесточённых боёв бригады с 3-й и 4-й танковыми дивизиями и мотодивизией противника фашисты потеряли 133 танка, 49 орудий, 8 самолётов, 15 тягачей с боеприпасами, до полка пехоты, 6 миномётов и другие средства вооружения. Потери 4-й танковой бригады исчисляются единицами.»
И думать грамотно, стоило избавиться от теоретических иллюзий и довоенной практики, как товарищ Катуков малочисленной бригадой громит немецкую танковую дивизию, что не удавалось и мехкорпусам всего пару месяцев ранее. Думал и Генштаб: дивизии в 350 танков сначала ужали до 150-200, а потом и вовсе до бригад, с количеством танков меньше, чем в довоенном полку. Зато добавили мотопехоту, подвижную артиллерию, разведку... А ещё прекратили погоню за рекордными машинами, хотя это вышло во многом случайно. Война жрала машины, их нужно было много и относительно надёжных, такой машиной и стал Т-34 – во всех модификациях танк неприхотливый и массовый – 65 800 штук, самая массовая серия в истории танков во всём мире.
Производили и другое, конечно, и КВ, и легкие Т-60/70 и тяжелые ИС, но войну выиграли именно Т-34. Интересный момент – в 1941 году немцы уступали нам по качеству техники, но на голову превосходили по организации и побеждали. К концу войны мы превосходили их по организации, но уступали по качеству – и взяли Берлин. Важна не техника, а организация, о чём у нас, впрочем, быстро забыли, и как только отгремели залпы, мы начали готовиться ко второму изданию Отечественной войны.
Танковый океан
Даже специалисты спорят – сколько танков построили у нас в годы Холодной войны, точнее – что считать танками, что было наше, а что – «союзников» по ОВД? Если по типам, то получаем следующее:
ИС-2 – 1140 в 1945 году
ИС-3 – 2315
ИС-4 – 258
Т-10 – 1593 машины
Т-44 – 1823
Т-54 – 16 675
Т-55 – 13 287
Т-62 – около 20 тысяч
Т-64 – 1192
Т-64А – 3997 на 1990 год в строю
Т-72 – около 30 тысяч
Т-80 - около 5000 в строю на 1990 год
ПТ-76 – 3039
В итоге танков у нас стало не просто много, как в период предвоенный, а очень много. Понятно, что-то списывалось, что-то раздавалось союзникам по всему миру, что-то просто терялось армейским способом, но всё равно к 1990 году мы имели настоящий танковый океан. По сути, наши генералы и маршалы учли все ошибки Второй мировой и приготовили полный комплект танков как для частей линейных, так и ещё один – для частей мобилизуемых. Под танки разработали и системы ПВО, и САУ, и легкую бронетехнику, и вообще – всё необходимое для войны со всем миром, вместе взятым. Не учли только мелочи – повтора Второй мировой не намечалось, а ядерное оружие полностью перевернуло стратегию и тактику. И не только оно – конкретно у танков ещё в конце Великой Отечественной появился новый враг – ручное противотанковое реактивное оружие, легкое и компактное, которое в дальнейшем только развивалось. А позже ПТУРы, штурмовики и вертолеты, новые типы мин, а ещё позже – БПЛА ударные и разведывательные. В итоге массовое применение танков против серьёзного противника стало затруднительным, что войны раз за разом и доказывали, но любовь к танкам (в циклопических количествах) у советских генералов не проходила.
Не прошла она и после развала СССР. Так, небогатая Украина глубоко и дорого модернизировала Т-64 до «Булата». В итоге же:
«Танки Т-64БМ «Булат» в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв, и заменены линейными Т-64.»
Впрочем, и Т-64А выбивались вполне неплохо, даже по украинским официальным данным, в Донбассе повреждено 519 танков и полностью уничтожено – 79. Для понимания – повреждённым считается то, что утащили с поля боя, что с ним случилось дальше – большой вопрос, может, и в печь да на иголки. И это при том, что противником механизированной армии выступали «партизаны» с ручным оружием, подкреплённые небольшим числом добровольцев с боевым опытом. С 2015 и вовсе применяли танки в условиях позиционного фронта своеобразно – как подвижные огневые точки, некие эрзац-САУ.
Другие войны показали, в принципе, то же самое – без господства в воздухе, без многочисленной и хорошо обученной пехоты, современный танк – склеп для экипажа, броня уже давно не панацея, а средства поражения шагнули очень далеко вперёд. И роль начинает играть не масса, а качество. Хотя что в этом нового-то? В принципе, та же Вторая мировая, только на другом техническом уровне, организация бьёт количество.
Откуда и вопрос – а нужна ли современной РФ масса танков? Или всё-таки поменьше, но получше, а на остальные средства заняться подготовкой мотострелков, зенитчиков, РЭБ, БПЛА? Танки наш символ, они лучшие в мире, но в 1941 году они не принесли пользы сообразно вложенным средствам, а в 1991 году стали одним из факторов гибели страны, в силу своей многочисленности и дороговизны. Не зря в Минобороны не спешат с Арматой, перевооружение – это деньги, деньги колоссальные, а рывка танковых армий к Ла-Маншу как-то не предвидится, да и невозможен он с поры Хиросимы и Нагасаки. Времена меняются, и это тоже надо понимать и успевать за ними.