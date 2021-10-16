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Советские танки на войне

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Фото: пресс-служба ЦВО


С началом войны Мировой танковые войска начинают перевооружать – разработана целая линейка машин на замену старым: Т-35 – КВ, Т-28 – Т-34, БТ – А-20, Т-26 – Т-50, Т-37А/Т-38 – Т-40. Проблема была в том, что на смену огромного арсенала танков старых требовался такой же огромный арсенал танков новых, а его быстро произвести не выходило. Также она была в крайней ненадёжности двигателей и ходовых новых машин, а ещё в организационном бардаке – когда старые модели уже не выпускают, как и комплектующие к ним, а выпуск новых ещё не начат. Точнее – начат, но по чайной ложке в час.

Но это всё решалось, не решалось другое – взгляд на применение танков, которое виделось в стиле атаки бригады Яковлева при Халхин-Голе, многочисленными и плотными массами. Под это и затачивали новые мехкорпуса – мало мотопехоты, мало тихоходной артиллерии, слабое ПВО, зато танков более тысячи. И в таких условиях наши машины могли быть идеальны, танкисты героическими до безумия. Однако. Пусть количество хоть в десять раз больше, но это преимущество нивелировалось перед порядком. А порядок у немцев был не только в бою – их ремонтно-эвакуационная служба была выше всяких похвал, у нас же...

На войне


Собственно, начало войны это и доказало – корпус Хацкилевича (самый сильный мехкорпус ЗОВО) погнали в наступление без ПВО, без знания обстановки и без поддержки ВВС. И толку в массе что новых КВ и Т-34, что старых БТ и Т-26? Так было везде – и в контрударе четырех мехкорпусов на Броды на фронте Юго-Западном, и в безумных контрударах на фронте Северо-Западном. В этом смысле лозунгом командиров РККА могло бы стать английское «у короля много». Танки жгли в атаках, бросали с мелкими поломками прямо на дорогах, танки атаковали не только без ПВО, но часто и без пехоты. И наоборот, командиры общевойсковые где могли раздёргивали дивизии танковые – сведённые в дивизии танки не могли оказать поддержку пехоте, а она была нужна.

К концу лета стало наступать отрезвление – техника стала кончаться, а промышленность колоссальные потери восполнить не могла физически. Да и среднее звено командиров, кто пережил пограничное сражение, начало думать.

«4-я танковая бригада отважными и умелыми боевыми действиями с 04.10.1941. по 11.10.1941., несмотря на значительное численное превосходство противника, нанесла ему тяжёлые потери и выполнила поставленные перед бригадой задачи прикрытия сосредоточения наших войск… В результате ожесточённых боёв бригады с 3-й и 4-й танковыми дивизиями и мотодивизией противника фашисты потеряли 133 танка, 49 орудий, 8 самолётов, 15 тягачей с боеприпасами, до полка пехоты, 6 миномётов и другие средства вооружения. Потери 4-й танковой бригады исчисляются единицами.»

И думать грамотно, стоило избавиться от теоретических иллюзий и довоенной практики, как товарищ Катуков малочисленной бригадой громит немецкую танковую дивизию, что не удавалось и мехкорпусам всего пару месяцев ранее. Думал и Генштаб: дивизии в 350 танков сначала ужали до 150-200, а потом и вовсе до бригад, с количеством танков меньше, чем в довоенном полку. Зато добавили мотопехоту, подвижную артиллерию, разведку... А ещё прекратили погоню за рекордными машинами, хотя это вышло во многом случайно. Война жрала машины, их нужно было много и относительно надёжных, такой машиной и стал Т-34 – во всех модификациях танк неприхотливый и массовый – 65 800 штук, самая массовая серия в истории танков во всём мире.

Производили и другое, конечно, и КВ, и легкие Т-60/70 и тяжелые ИС, но войну выиграли именно Т-34. Интересный момент – в 1941 году немцы уступали нам по качеству техники, но на голову превосходили по организации и побеждали. К концу войны мы превосходили их по организации, но уступали по качеству – и взяли Берлин. Важна не техника, а организация, о чём у нас, впрочем, быстро забыли, и как только отгремели залпы, мы начали готовиться ко второму изданию Отечественной войны.

Танковый океан


Даже специалисты спорят – сколько танков построили у нас в годы Холодной войны, точнее – что считать танками, что было наше, а что – «союзников» по ОВД? Если по типам, то получаем следующее:

ИС-2 – 1140 в 1945 году
ИС-3 – 2315
ИС-4 – 258
Т-10 – 1593 машины
Т-44 – 1823
Т-54 – 16 675
Т-55 – 13 287
Т-62 – около 20 тысяч
Т-64 – 1192
Т-64А – 3997 на 1990 год в строю
Т-72 – около 30 тысяч
Т-80 - около 5000 в строю на 1990 год
ПТ-76 – 3039

В итоге танков у нас стало не просто много, как в период предвоенный, а очень много. Понятно, что-то списывалось, что-то раздавалось союзникам по всему миру, что-то просто терялось армейским способом, но всё равно к 1990 году мы имели настоящий танковый океан. По сути, наши генералы и маршалы учли все ошибки Второй мировой и приготовили полный комплект танков как для частей линейных, так и ещё один – для частей мобилизуемых. Под танки разработали и системы ПВО, и САУ, и легкую бронетехнику, и вообще – всё необходимое для войны со всем миром, вместе взятым. Не учли только мелочи – повтора Второй мировой не намечалось, а ядерное оружие полностью перевернуло стратегию и тактику. И не только оно – конкретно у танков ещё в конце Великой Отечественной появился новый враг – ручное противотанковое реактивное оружие, легкое и компактное, которое в дальнейшем только развивалось. А позже ПТУРы, штурмовики и вертолеты, новые типы мин, а ещё позже – БПЛА ударные и разведывательные. В итоге массовое применение танков против серьёзного противника стало затруднительным, что войны раз за разом и доказывали, но любовь к танкам (в циклопических количествах) у советских генералов не проходила.

Не прошла она и после развала СССР. Так, небогатая Украина глубоко и дорого модернизировала Т-64 до «Булата». В итоге же:

«Танки Т-64БМ «Булат» в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв, и заменены линейными Т-64.»

Впрочем, и Т-64А выбивались вполне неплохо, даже по украинским официальным данным, в Донбассе повреждено 519 танков и полностью уничтожено – 79. Для понимания – повреждённым считается то, что утащили с поля боя, что с ним случилось дальше – большой вопрос, может, и в печь да на иголки. И это при том, что противником механизированной армии выступали «партизаны» с ручным оружием, подкреплённые небольшим числом добровольцев с боевым опытом. С 2015 и вовсе применяли танки в условиях позиционного фронта своеобразно – как подвижные огневые точки, некие эрзац-САУ.

Другие войны показали, в принципе, то же самое – без господства в воздухе, без многочисленной и хорошо обученной пехоты, современный танк – склеп для экипажа, броня уже давно не панацея, а средства поражения шагнули очень далеко вперёд. И роль начинает играть не масса, а качество. Хотя что в этом нового-то? В принципе, та же Вторая мировая, только на другом техническом уровне, организация бьёт количество.

Откуда и вопрос – а нужна ли современной РФ масса танков? Или всё-таки поменьше, но получше, а на остальные средства заняться подготовкой мотострелков, зенитчиков, РЭБ, БПЛА? Танки наш символ, они лучшие в мире, но в 1941 году они не принесли пользы сообразно вложенным средствам, а в 1991 году стали одним из факторов гибели страны, в силу своей многочисленности и дороговизны. Не зря в Минобороны не спешат с Арматой, перевооружение – это деньги, деньги колоссальные, а рывка танковых армий к Ла-Маншу как-то не предвидится, да и невозможен он с поры Хиросимы и Нагасаки. Времена меняются, и это тоже надо понимать и успевать за ними.
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135 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Вчера, 06:25
    +15
    Тчательнее надо, тчательнее...
    разработана целая линейка машин на замену старым: Т-35 – КВ, Т-28 – Т-34, БТ – А-20,
    А-20 хоть и шел на замену БТ, но был лишь этапным танком, при создании Т-34 и именно он и пришел на смену танков БТ, а на смену Т-28 готовили Т-29...

    Даже специалисты спорят – сколько танков построили у нас в годы Холодной войны, точнее – что считать танками, что было наше, а что – «союзников» по ОВД? Если по типам, то получаем следующее:
    ИС-2 – 1140 в 1945 году
    ИС-3 – 2315
    ИС-4 – 258
    Т-10 – 1593 машины
    Т-44 – 1823
    Т-54 – 16 675
    Т-55 – 13 287
    Т-62 – около 20 тысяч
    Т-64 – 1192
    Т-64А – 3997 на 1990 год в строю
    Т-72 – около 30 тысяч
    Т-80 - около 5000 в строю на 1990 год
    ПТ-76 – 3039
    Странная какая то "бухгалтерия"... вроде разговор шел о том сколько построили, но почему то про Т-64 и Т-80 идет приписка "в строю"...Да и почему то Т-64 разбит по типам, но нет Т-64Б?
    Так вот к 1192 танкам Т-64 (об.432) было построено с 1969 по 1987 год танков Т-64А(об.434) и Т-64Б(об.447) и их модификаций - 12508 штук И это только один Харьковский завод
    Т-80, всех модификаций (Т-80, Т-80Б, Т-80БВ, Т-80У, Т-80УД ) - около 10000 танков выпущено тремя заводами, Ленинградским, Омским и Харьковским
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Вчера, 06:36
      +18
      Автор явно не на того конька сел. БТВТ - как бы это ему мягче объяснить, не его темы.
      Скомкал, скомкал статьи из журналов и подал, как "горячее".
      1. Старший матрос
        Старший матрос Вчера, 07:35
        +12
        Цитата: Вождь краснокожих
        как бы это ему мягче объяснить, не его темы

        А что есть, те которые его?:))))
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Вчера, 07:40
          +13
          За все говорить не стану. Мы лично не знакомы. Может, и журналистика не его, а может человек в творческом поиске.
          Ну, да ладно. Пережили Харалужного и Фролова, переживём и его.
      2. Undecim
        Undecim Вчера, 08:57
        +17
        Автор явно не на того конька сел

        Он не на конька сел, а в лужу со своим опусом.
      3. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 10:25
        +4
        самый сильный мехкорпус ЗОВО) погнали в наступление без ПВО

        А была войсковая ПВО в 1941? Её даже в 1945 не было.
        1. svp67
          svp67 Вчера, 14:02
          +3
          Цитата: Авиатор_
          А была войсковая ПВО в 1941?

          Не совершенная, плохо укомплектованная была. В основном сформированная на основе различных пулеметных установок... Основное это конечно на базе "Максим"



          Но было много таких установок на базе старых или снимаемых с вооружения пулеметов...в основном авиационных, из-за их высокой скорострельности
          На основе ПВ-1

          ДА-2

          ШКАС

          Но всех стал вытеснять ДШК
          1. Авиатор_
            Авиатор_ Вчера, 14:16
            +4
            Винтовочный калибр, особенно ШКАС в ПВО - это от безысходности. А ДШК - это серьёзно. Но их катастрофически не хватало. Читал, что на флоте при возвращении катера из боевого похода с него снимали ДШК и монтировали на следующий катер, уходящий на задание.
            1. svp67
              svp67 Вчера, 14:25
              +1
              Цитата: Авиатор_
              Винтовочный калибр, особенно ШКАС в ПВО - это от безысходности.

              Ну этого ни кто не избежал во всех воюющих армиях были подобные установки ЗА...Массовость. Боеприпасы, схожие с пехотными. Возможность работы по наземным целям. А по воздушным целям, так авось да куда либо попадем, да так, что врагу мало не покажется, да и когда летчик видет, что по нему ведется огонь, то много ли у него было времени разбираться каким калибром он обстреливается, что бы уж сразу испугаться или можно подождать...
              1. Пепел Клааса
                Пепел Клааса Вчера, 15:25
                0
                Цитата: svp67
                Ну этого ни кто не избежал во всех воюющих армиях были подобные установки

                Ну, у японцев, положим - да. А у немцев и итальянцев разве были зенитки менее 20мм?
                1. svp67
                  svp67 Вчера, 15:38
                  +2
                  Цитата: Пепел Клааса
                  А у немцев и итальянцев разве были зенитки менее 20мм?

                  А это что?




                  Ну, а итальянцы, те были любителями крупнокалиберных пулеметов, как в авиации, так и в ПВО...
                  13.2-мм пулемет MBT («Mecchanica Bresciana Tempini»)

                  13,2-мм Пулемет Бреда мод.31


                  1. Пепел Клааса
                    Пепел Клааса Вчера, 17:57
                    -2
                    Цитата: svp67
                    А это что?

                    Я неправильно выразился. Речь шла о
                    Цитата: Авиатор_
                    Винтовочный калибр

                    У немцев не было таких дохлых систем ПВО.
                    1. strannik1985
                      strannik1985 Вчера, 17:59
                      +4
                      У немцев не было


                      Чего у них не было???
                    2. svp67
                      svp67 Вчера, 18:01
                      +1
                      Цитата: Пепел Клааса
                      У немцев не было таких дохлых систем ПВО.

                      Были, на основе своих "типа 08" и МГ, они же как раз на фото и представлены. Им то, как раз и этого хватало, особенно в первые годы ВМВ... Наши самолеты, за исключением Ил-2 и некоторых бомберов, изготавливались же из дерева, а часто и перкаля... Так, что по штурмующим их И-15, И-15бис, И-153, И-16, МиГам, ЛАГГам и Якам и этого вполне хватало
                    3. Альф
                      Альф Вчера, 21:37
                      +1
                      Цитата: Пепел Клааса
                      У немцев не было таких дохлых систем ПВО.


                      C 1-46.
        2. strannik1985
          strannik1985 Вчера, 14:35
          +4
          А была войсковая ПВО в 1941?

          По штату в МК обр.1941 года 36 зенитных орудий(4 76-мм, 32 37-мм), 57 ЗПУ(24 12,7-мм, 33 7,62-мм).
          1. svp67
            svp67 Вчера, 15:45
            +2
            Цитата: strannik1985
            По штату в МК обр.1941

            А в наличии?
            1. strannik1985
              strannik1985 Вчера, 16:07
              +1
              А в наличии?

              Даже по штату мало, а в наличии и этого не было. В 2-й ТА на 15 ноября 1944 по штату 159 ДШК, 52 37-мм МЗА, потом добавили ОЗАД РГК(64 ДШК, 64 61-К, 16 52-К).
              При том, что зенитная артиллерия никогда основным средством ПВО не являлась, танковой армии на этапе ввода в прорыв придавали истребительный авиакорпус(1944-1945)для организации ПВО и штурмовой для поддержки.
              1. svp67
                svp67 Вчера, 16:18
                +2
                Цитата: strannik1985
                В 2-й ТА на 15 ноября 1944 по штату 159 ДШК, 52 37-мм МЗА, потом добавили ОЗАД РГК

                Частично это решали установкой пулемета ДШК на танки ИС-2
                и тяжелые артсамоходы


                1. Alexey RA
                  Alexey RA Вчера, 17:53
                  +1
                  Цитата: svp67
                  Частично это решали установкой пулемета ДШК на танки ИС-2

                  Как писал М.Свирин, данная установка была зенитной в первом значении этого слова - "для стрельбы в зенит", с большими углами возвышения. А вот в качестве средства ПВО она испытания не прошла - ЕМНИП, из за проблем с прицеливанием и наведением. Тем не менее, установка была настоятельно рекомендована для установки на ТТ и ТСАУ в качестве средства самообороны в городских боях.
                  1. svp67
                    svp67 Вчера, 18:02
                    0
                    Цитата: Alexey RA
                    Как писал М.Свирин, данная установка была зенитной в первом значении этого слова - "для стрельбы в зенит", с большими углами возвышения. А вот в качестве средства ПВО она испытания не прошла - ЕМНИП, из за проблем с прицеливанием и наведением.

                    Так и предназначалась она для ведения ЗАГРАДИТЕЛЬНОГО огня в составе подразделения...
    2. Ингвар К
      Ингвар К Вчера, 10:39
      +3
      Толково !!!
  2. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Вчера, 06:25
    +10
    Интересный момент – в 1941 году немцы уступали нам по качеству техники.... К концу войны мы превосходили их по организации, но уступали по качеству.. какой- то сомнительный тезис.
    1. Старый электрик
      Старый электрик Вчера, 07:32
      +13
      Вальтер Шпильбергер в «The Panther & Its Variants» описывает далеко не полный список обнаружившихся дефектов «пантеры»:
      реальные углы возвышения и понижения пушки не отвечали спецификации; башня при вращении «скребла» по люкам водителя и радиста; цепи конечных передач часто рвались; регулярно ломалась трансмиссия; двигатель самовозгорался; постоянно отказывали топливные насосы.

      В. Шпильбергер добавляет, что позже — в ходе сражения под Курском — выявилось слишком высокое потребление масла двигателем и заедание люков механика-водителя и радиста, из-за чего их не закрывали даже во время боя.
      По данным В. Шпильбергера к началу Курской битвы «пантеры» буквально еле ползали. Двигатели по-прежнему отказывали, трансмиссия выходила из строя, а топливные насосы текли так, что в танках часто возникали пожары. Когда после надолго затянувшихся переделок первые двести «пантер» таки довезли до Восточного фронта, две из них сгорели от пожаров в двигателях прямо при разгрузке, а ещё шестнадцать поломались уже во время короткого марша от станции до района сосредоточения. Иначе говоря, уже в первый день пока ещё мирной эксплуатации полностью или на время вышли из строя 9 % от общего количества совершенно новых танков.
      К приведённому выше списку дефектов можно добавить ещё несколько пунктов: опорные катки часто не выдерживали веса машины и разваливались на части; во время дождя текла башня, а при ведении интенсивной стрельбы экипажи «пантер» страдали от пороховых газов примерно в той же степени, что и советские танкисты в Т-34.
      Башня Pz.V поворачивалась слишком медленно: полный оборот на гидравлической тяге, не зависевшей от работы двигателя, занимал 60 секунд («Germany’s Panther Tank», с. 57 и 60). Для окончательного доворота башни при прицеливании требовалось использование ручного привода. Мало того, А. Лобанов сообщает, что «скорость вращения башни зависела от частоты вращения коленчатого вала двигателя (что требовало исключительно искусной координации действий механика-водителя и наводчика), а при определённых углах крена танка гидропривод был практически не в состоянии обеспечить вращение башни танка, делая его безоружным. Кроме того, при выключенном двигателе башню можно было повернуть только вручную, из-за неуравновешенности башни её поворот вручную при крене свыше 5° был также невозможен» («Танковые войска Гитлера. Первая энциклопедия Панцерваффе», с. 130).
      Следует упомянуть и то, что в том числе и из-за ненадежности «пантер» на два месяца задержалось начало самой операции «Цитадель» («Воспоминания солдата», с. 424–428). Эта задержка, вполне возможно, привела к поражению Вермахта в ходе Курского сражения. А неблагоприятный для немцев исход битвы на Огненной дуге, в свою очередь, коренным образом повлиял на дальнейший ход войны, закончившейся безоговорочной капитуляцией Германии.
      В том же, что касается боевого дебюта «пантеры», то, по мнению американского историка С. Залоги, он оказался неудачным: в течение 1943 года максимум один из четырех (25%) Pz.VD был боеготовым в тот или иной момент времени («Armored Thunderbolt», с. 95).
      В дальнейшем к этому «букету» добавилось и плохое качество брони, в которой при попадании снарядов часто возникали огромные трещины. Стивен Залога подсказывает, что это явилось не только результатом нехватки молибдена (к осени 1944 года его поставки из Норвегии, Финляндии и Японии практически иссякли), но и того, что как минимум половина броневых плит неправильно закаливалась. Последнее, в свою очередь, приводило к снижению её качества на 10–20 %. Разумеется, сказывалось и массовое применение рабского труда согнанных со всего континента рабочих. По словам С. Залоги, даже в наше время при восстановлении «винтажных» «пантер» в их топливопроводах находят всяческую дрянь, явно оказавшуюся там с чьей-то помощью. Конечные передачи «пантеры» приходилось менять в среднем каждые 150 км («The Panther & Its Variants», с. 161). Во время боев в Нормандии примерно половина брошенных немцами машин имела именно эту проблему.
      Генерал Пауль Хауссер, командовавший 7-й армией Вермахта в Нормандии, писал в своих отчетах следующее: Во время долгих маршей к полю боя от 20 до 30 процентов всех танков вышли из строя из-за механических поломок» («Armored Thunderbolt», с. 241). Ещё 10–12% танков, добавляет Хауссер, поломались уже в ходе боевых действий. Итого — до 40% германской бронетехники во время боев в Нормандии вышло из строя из-за различных поломок. Интересно, что на «Пантеры» тогда приходилась примерно половина танкового парка, имевшегося в распоряжении Роммеля, другую половину составляли вполне «конструктивно отработанные» Pz.IV. Таким образом, доля немецких бронированных машин, вышедших из строя летом 1944 года на хороших французских автотрассах, вполне сопоставима с процентом поломанных и брошенных советских танков, оставленных на отвратительных дорогах приграничных округов летом 1941 года.
      Состояние немецких танков дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер» в декабре 1943 года:

      Не смотря на такую безнадёжность с надёжностью «Пантеры», немцы были от неё в восторге. Ссылаясь на доклады о боевом применении, появившиеся в сентябре 1943 года, В. Шпильбергер в The Panther & Its Variants утверждает, что «Танк «Пантера» оказался эффективным»». При этом главным фактором была признана не его техническая надёжность (или, скорее, полное отсутствие таковой), а «способность безнаказанно истреблять танки противника на дистанциях 1500–2000 метров». Это был самогипноз. С теми прицелами, которые были на «Тиграх» и «Пантерах», попасть в движущийся танк на дистанциях более 1500 м можно было только случайно. Практически все дуэли противников тогда происходили на дистанции прямого выстрела до 1000 м. Случайные попадания на больших дистанциях не в счёт. Поэтому никакого преимущества по прицельной дальности стрельбы немецкие танки не имели.
      1. Ингвар К
        Ингвар К Вчера, 10:44
        +3
        Хороший комментарий
      2. voyaka uh
        voyaka uh Вчера, 11:10
        +5
        Многочисленные технические болезни Пантер 1943 года выпуска устранили к середине 44-м.
        И Пантера стала весьма эффективным танком.
        С больших дистанций стреляли по неподвижным танкам. Танки не двигаются постоянно
        во время боевых действий даже сейчас.
        1. hohol95
          hohol95 Вчера, 13:08
          +3
          По вашему получается, что германцы свои "Пантеры" и другие танки в атаки не бросали и они всё время "ныкались" по засадам?
        2. Старый электрик
          Старый электрик Вчера, 14:03
          +5
          Многочисленные технические болезни Пантер 1943 года выпуска устранили к середине 44-м. И Пантера стала весьма эффективным танком.
          – это цитата из забытого опуса геббельсовской пропаганды?
          Серийный выпуск PzKpfw V «Пантера» продолжался с января 1943 года по апрель 1945 года включительно. Всего выпущено 5976 «Пантер».
          За 2 летних месяца 1944 года англичанами было обследовано 176 подбитых и брошенных танков «Пантера», типы повреждений распределились следующим образом:
          •Бронебойные снаряды — 47 танков (26,7%).
          •Кумулятивные снаряды — 8 танков (4,5%).
          •Фугасные снаряды — 8 танков (4,5%).
          •Авиационные ракеты — 8 танков (4,5%).
          •Авиационные пушки — 3 танка (1,7%).
          •Уничтожены экипажами — 50 танков (28,4%).
          •Брошено при отступлении — 33 танка (18,8).
          •Не удалось установить тип повреждения — 19 танков (10,8%).
          Таким образом, по сведениям англичан «после устранения к середине 1944 года многочисленных технических болезней» 58% потерь «Пантер» на Западном фронте летом 1944 года составили небоевые потери. Это эффективный танк?.
          Всего за 1943 год на советско-германский фронт был отправлен 841 танк «Пантера». По состоянию на 31 декабря 1943 в боеспособном состоянии осталось 80 машин (т.е. 10% от производства за 1943 год), ещё 137 танков нуждались в ремонте, а 624 «Пантеры» (74% от числа поставленных в течение года) было потеряно.
          Только с 1 декабря 1943 года по ноябрь 1944 года, на советско-германском фронте было потеряно 2116 «Пантер». Т.е. Рейх однозначно не справлялся с поставками «Пантер» на фронт, их выбивали быстрее, чем выпускали. Назвать такой танк эффективным не повернётся язык.
          Об «эффективности» «Пантер» судят по подобным эпизодам. 17 января 1945 года «пантеры» 10-й танковой дивизии СС «Фрундсберг» атаковали город Херлисхайм. Американская артиллерия уничтожила несколько танков на подходе, так что на улицы города ворвались только две «Пантеры». Стреляя в упор, они за считанные минуты подбили несколько «шерманов». Над остальными заполоскались белые флаги. Причём их выкинули экипажи танков, ещё не вступивших в бой. В результате немцам достались 12 исправных машин. Просто в этом бою у американцев в самый неподходящий момент кончилась туалетная бумага.
          С больших дистанций стреляли по неподвижным танкам. Танки не двигаются постоянно во время боевых действий даже сейчас.
          – кто бы мог подумать! Вы открыли мне истину!
          У меня нет подобных данных по «Пантере», но зато есть нужные данные по «Тигру». Итак, ХОРОШО ТРЕНИРОВАННЫЙ ЭКИПАЖ «Тигра» НА ПОЛИГОНЕ (ещё раз по буквам ХОРОШО ТРЕНИРОВАННЫЙ ЭКИПАЖ НА ПОЛИГОНЕ) поражал мишень 2х2,5м (это примерно соответствует силуэту Т-34) на дистанции в 2000 м лишь четвертым снарядом, после 3-х пристрелочных. Назовите мне такого умственно отсталого танкиста, который после трёх пристрелочных выстрелов по нему останется на месте?
          1. voyaka uh
            voyaka uh Вчера, 14:36
            0
            "Таким образом, по сведениям англичан «после устранения к середине 1944 года многочисленных технических болезней» 58% потерь «Пантер» на Западном фронте летом 1944 года составили небоевые потери. Это эффективный танк?"///
            ----
            Танки Пантера обычно бросались или уничтожались экипажами на Западном фронте по очень простой и банальной причине - кончался бензин. А не из-за поломок (которые тоже, конечно, были). У Германии была хроническая нехватка бензина.
            Если Вы найдете аналогичную статистику по Т-34, то тоже придете в ужас. При длительных маршбросках в 1944-1945 гг. до цели доезжало всего 1/3 танков. 2/3 ломались по дороге. Это закладывалось в операционные планы.
            1. Старый электрик
              Старый электрик Вчера, 16:22
              +4
              Если Вы найдёте аналогичную статистику по Т-34, то тоже придёте в ужас. При длительных марш-бросках в 1944-1945 гг. до цели доезжало всего 1/3 танков. 2/3 ломались по дороге. Это закладывалось в операционные планы.
              – вау! Какой ужас!
              Вы удивитесь, но ничего подобного приведённой вами ужасающей статистике по Т-34 в 1944-1945 годах я нигде не нашёл. Подскажите источник? Из интервью танкиста А. К. Родькина, на фронте с 1942 по 1945 год:
              Например, из-под Елгавы, двигаясь по Восточной Пруссии, мы за три дня прошли больше 500 км. Т-34 выдерживал такие марши нормально

              Действительно, для танков Т-34 в 1941 году 500-километровый марш был бы практически смертельным. В июне 1941 года 8-й механизированный корпус под командованием Д. И. Рябышева после такого марша из мест постоянной дислокации к району Дубно потерял в дороге почти половину своей техники вследствие поломок. Воевавший в 1941 - 1942 годах танкист А.В. Боднарь так оценивает Т-34 в сравнении с немецкими танками:
              С точки зрения эксплуатации немецкая бронетехника была совершеннее, выходила она из строя реже. Для немцев пройти 200 км ничего не стоило, на «тридцатьчетверке» обязательно что-то потеряешь, что-то сломается. Технологическое оборудование их машин было сильнее, а боевое - хуже
              .
              С 1943 года роли поменялись. Командование Вермахта запрещала марши «Пантер» далее чем на 100 км. Только железная дорога. На практике ж/д переброски «Пантер» осуществляли на дистанции всего 25 км. Потому как более длительных маршей они не выдерживали. Машина была крайне сырой и, по существу, методов её лечения в рамках принятой концепции и конструкции не существовало.
              С другой стороны, «Тридцатьчетверки» избавились от своих «детских болезней» и стали к осени 1943 года идеальным танком для самостоятельных механизированных соединений, предназначенных для глубоких прорывов и обходов. Они стали основной боевой машиной танковых армий - главных инструментов для наступательных операций колоссальных масштабов. Танки проходили сотни километров, перехватывая пути отхода окружаемых немецких дивизий и корпусов.
              В 1944-1945 годах зеркально отразилась ситуация «блицкрига» 1941 года, когда вермахт дошёл до Москвы и Ленинграда на танках с далеко не самыми лучшими на тот момент характеристиками бронезащиты и вооружения, но механически очень надёжных. Точно так же в завершающем периоде войны Т-34-85 глубокими охватами и обходами проходили сотни километров, а пытающиеся их остановить «Тигры» и «Пантеры» массово выходили из строя вследствие поломок и бросались экипажами из-за нехватки топлива. Симметрию картины нарушало, пожалуй, только вооружение. В отличие от немецких танкистов периода «блицкрига» в руках у экипажей «тридцатьчетверок» было адекватное средство борьбы с превосходящими их по бронезащите танками противника - 85-мм пушка. Более того, каждый командир танка Т-34-85 получил надёжную, достаточно совершенную для того времени радиостанцию, позволявшую играть против немецких «кошек» командой. Это был гарантированный капец фашистскому кошатнику.
              1. voyaka uh
                voyaka uh Вчера, 20:45
                -3
                "С другой стороны, «Тридцатьчетверки» избавились от своих «детских болезней» и стали к осени 1943 года "///
                ----
                К осени 1943 года заменили только хронически не работающие фильтры.
                К середине 1944 заменили чудовищно примитивную тракторную коробку передач.
                И поставили новую башню.
                Танк превратился в боеспособный Т-34-85.
                Но качество сборки двигателей было по-прежнему плохое.
                Жуков требовал, чтобы в каждом танковом соединении было не меньше
                четверти танков Шерман. Тогда была гарантия, что к концу марша в бой
                вступит приличное число машин.
                Шерман и Т-34-85 были примерно равны по боевым качествам, но
                Шерманы не ломались.
                1. Старый электрик
                  Старый электрик Сегодня, 07:39
                  +3
                  Жуков требовал, чтобы в каждом танковом соединении было не меньше четверти танков Шерман. Тогда была гарантия, что к концу марша в бой вступит приличное число машин. Шерман и Т-34-85 были примерно равны по боевым качествам, но Шерманы не ломались.
                  – гы-гы-гы! Не могли бы вы назвать хоть один документ, в котором Жуков выдвигал подобные дебильные требования?
                  Для начала пару слов о вкладе Шерманов в нашу победу.
                  СССР стал вторым по объёму получателем «Шерманов». По закону о ленд-лизе начиная с конца 1942 года в СССР было направлено 4102 Шермана. Из них 304 на войну не успели, так как были получены после 01.01.1945.
                  Далее не будем мелочиться и исключим из расчётов тяжёлые танки и САУ на их основе, а также лёгкие танки, произведённые в СССР. Получается следующая картина.
                  В течение 1943 года пять заводов СССР выпустили 15 696 танков Т-34 (включая Т-34-76 и Т-34-85) и 1371 САУ на базе танка Т-34 (СУ-85 и СУ-122). Итого 17067 единиц средней бронетехники.
                  За 1942 и 1943 год по ленд-лизу получено 507 Шерманов или 3% от средних танков и САУ, произведённых в СССР 1943 году.
                  В течение 1944 года было выпущено 3986 Т-34 и 10662 Т-34-85. Итого 14648 танков Т-34 и Т-34-85.
                  По ленд-лизу до 01.07.1944 получено 1065 Шерманов. С учётом потерь, на 01.07.1944 в частях числилось 1036 Шерманов.
                  С 01.07.1944 по 01.01.1945 получено ещё 1278 Шерманов. Итого за 1944 год получено 2343 Шермана или 16% от средних танков (без САУ), произведённых в СССР.
                  До 1 июня 1945 года было выпущено 7235 Т-34-85 и получено по ленд-лизу 948 Шерманов. В 1945 году Шерманы, поставленные по ленд-лизу, составили ажно 13% от числа средних танков (без САУ), произведённых в СССР.
                  Что мы видим. Добивание Паулюса, Курская дуга, освобождение Киева и т.п. операции 1943 года видели Шерманы чисто эпизодически. Скажите в какое по вашему мнению место засунул бы Жукову Сталин его требование, «чтобы в каждом танковом соединении было не меньше четверти танков Шерман»? Если бы это требование было выполнено, то из 17067 единиц советской бронетехники в боях 1943 года участвовало бы не более 1536 танков и САУ. Вопрос – куда было девать остальные 15530 таков и САУ, если Шерманов на них не было?
                  До 0.1.07.1944 было произведено 3828 Т-34 и 3455 Т-34-85. Итого 7283 средних танков без САУ. С учётом боевых потерь на эту дату в РККА числилось 1036 Шерманов. Согласно озвученных вами требованиям Жукова в наступлениях весны и лета 1944 года могли бы участвовать только 3108 советских танка – меньше половины от выпущенных. Куда девать остальные? Подарить немцам?
                  Попутно отмечу, что поставки Шерманов в СССР стали увеличиваться только после того, как стало ясно, что мы добьём фашистов и без помощи «союзников». За ленд-лиз их можно только ненавидеть. Я ценю вашу преданность Вашингтоновскому обкому, но не разделяю её.
                  Теперь о Шерманах. По сравнению с Т-34 это полное... Когда Шерманы пришли в СССР, то пытливый русский ум сразу же испытал их на прочность. Оказалась, что бортовая броня Шермана пробивается из ПТРД/ПТРС на дистанции 100 м и менее. Броня Шермана была хорошей для гомогенной брони, но эта была гомогенная броня. Гетерогенная броня Т-34 при такой же толщине была на 30% эффективнее.
                  Шерман был высоченной дурой, которая норовила перевернуться на поворотах. Поэтому ускоренные совместные марши Т-34 и Шерманов были затруднены. Операции в Румынии показали, что при движении летом по раскалённому асфальту у Шерманов с гусениц отваливалась резина. Проходимость и энергоёмкость Т-34 были выше, чем у Шермана.
                  американцы свои танки покрывали изнутри эмалью. Поэтому, получив ленд-лизовские танки наши экипажи первым делом с помощью кувалды и какой-то матери отбивали эту эмаль. Дело в том, что даже при безопасном рикошете снаряда от брони эта эмаль откалывалась мелкими осколками и просекала до кости кожу кистей рук, выбивала глаза. Одно это говорит о том, что амеровские танки предназначались и предназначаются для войны с папуасами, не имеющими артиллерии.
                  У Шермана было два плюса.
                  1. Ресурс резинометаллической гусеницы Шермана составлял 8000 км. В этом плане это был танк рекордсмен 2-й мировой. Ресурс гусеницы Т-34 и «Пантеры» составлял 1000 км. Для войсковых операций этого хватало с избытком. Поэтому каких-либо особых преимуществ Шерман в этом плане не имел. Надёжность остального оборудования Шермана на уровне Т-34. Ничего выдающегося.
                  2. Даже единичный Т-34 громыхал гусеницами и дизелем на всю округу. Если же шла колонна Т-34, то она своим грохотом создавала «праздничное» настроение всей немецкой пехоте в радиусе до 10 км. С одной стороны, давить с грохотом разбегающуюся в панике немецкую пехоту это, безусловно, плюс. С другой стороны, как минус — это то, что прокрасться незаметно на Т-34 было практически невозможно. Шерман в этом плане был весьма тихим танком. Поэтому в наступлении подразделения Шерманов отправляли в глубокий прорыв. Они должны были, не ввязываясь в бои, громить дальние немецкие тылы и создавать панику. Т-34, как более устойчивые к ПТО, вели за собой танковые десанты, громили немецкие опорные пункты и гарнизоны для захвата плацдарма.
                  1. voyaka uh
                    voyaka uh Сегодня, 10:19
                    -1
                    "Поэтому в наступлении подразделения Шерманов отправляли в глубокий прорыв"///
                    ----
                    Об этом я и написал. Т-34 не только из-за шума и грохота не доходили до конца прорыва. Дизели бысто разбалтывались и выходили из строя. Пока движки механики чинили-перебирали три-четыре дня, для экипажей были блаженные дни отдыха.
                2. a.s.zzz888
                  a.s.zzz888 Сегодня, 11:32
                  0

                  voyaka uh (Alexey)
                  Вчера, 14:36
                  Жуков требовал, чтобы в каждом танковом соединении было не меньше
                  четверти танков Шерман                  . ...
                  это в каком псс такое отображено? fool laughing в ивреском? ну тогда дай ссылку! tongue
            2. a.s.zzz888
              a.s.zzz888 Сегодня, 11:25
              +1

              voyaka uh (Alexey)
              Вчера, 14:36
              ....При длительных маршбросках в 1944-1945 гг. до цели доезжало всего 1/3 танков. 2/3 ломались по дороге. Это закладывалось в операционные планы.
              тебе ещё не надоело туфту гонять? fool fool fool
      3. Tima62
        Tima62 Вчера, 11:30
        +1
        Цитата: Старый электрик
        цепи конечных передач часто рвались;

        Откуда там цепи? Или гугл так обозвал гусеницы?
        Ваши эксперты противоречат друг другу
        Цитата: Старый электрик
        полный оборот на гидравлической тяге, не зависевшей от работы двигателя,

        Цитата: Старый электрик
        при выключенном двигателе башню можно было повернуть только вручную,

        Цитата: Старый электрик
        скорость вращения башни зависела от частоты вращения коленчатого вала двигателя

        Кто то из Ваших экспертов неправ.
        1. Старый электрик
          Старый электрик Вчера, 14:25
          +5
          Вы абсолютно правы! Перевод моих источников отвратительный!
          Цитата: Старый электрик
          цепи конечных передач часто рвались;
          Откуда там цепи? Или гугл так обозвал гусеницы?

          Естественно, танк — это не мотоцикл, и разумеется речь идёт о гусеницах.

          Цитата: Старый электрик
          полный оборот на гидравлической тяге, не зависевшей от работы двигателя,

          Речь идёт о том, что на номинальных оборотах двигателя полный поворот башни осуществлялся за 60 с. Если же обороты двигателя были меньше, то это было личной проблемой наводчика. Кстати сказать, такие же проблемы были и у «Тигра». И наоборот. У Т-34 был электропривод, который мог работать и от электрического генератора на любых оборотах двигателя, и кратковременно от аккумуляторов.

          Цитата: Старый электрик
          при выключенном двигателе башню можно было повернуть только вручную,

          Как написано, так и читать. При выключенном двигателе поворот башни «Пантеры» мог быть осуществлён только с помощью ручного привода. Центр тяжести башни «Пантеры» не проходил через ось её вращения. Поэтому при крене башни мощности гидромотора не хватало для её поворота. Поэтому и в этом случае требовалась немецкая «эх дубинушка ухнем».
      4. Konnick
        Konnick Вчера, 13:44
        +2
        В дальнейшем к этому «букету» добавилось и плохое качество брони, в которой при попадании снарядов часто возникали огромные трещины. Стивен Залога подсказывает, что это явилось не только результатом нехватки молибдена

        Прямо огромные...откуда эти эксперты? Есть фото огромной трещины? Написано часто, фото
        покажите


        Некоторые почитают такой бред и будут думать немецкие танки дерьмо, поэтому мы победили.
        1. Старый электрик
          Старый электрик Вчера, 16:49
          +4
          Результаты исследований танков «Пантера» различных периодов выпуска 1943–1944 гг. были опубликованы в №1 журнала «Вестник танковой промышленности» за 1945 год:
          Броня машины «Пантера» по виду изломов очень разнообразна: от волокнистых до чисто кристаллических, причём совершенно отсутствует какая-либо связь между химическим составом и видом излома.
          Отсутствие постоянства в характере излома (для одноименных деталей по толщине и маркам стали) наблюдается в ряде исследований немецкой броневой стали. Это позволяет высказать определённое убеждение в том, что при производстве брони у немцев отсутствует контроль термической обработки плит по излому.
          Отсутствие такого контроля, казалось бы, должно обуславливаться хорошо освоенным и строго соблюдаемым режимом термообработки. Однако столь большое разнообразие изломов свидетельствует о том, что, если технология и установлена, то дисциплина её невысока. Это подтверждается и большим диапазоном колебаний твёрдости, который уже сам по себе не может обеспечить получение однородных результатов по излому

          Из отчёта ФНИИ-48 по обстрелу немецкой танковой брони:
          Плиты толщиной 40 мм.
          Наиболее резкую разницу в значениях ПТП и ПСП плиты толщиной 40 мм показали при испытаниях по нормали. Разница в ПТП составила 82 м/с и ПСП – 55 м/с. Все три плиты имеют практически один и тот же химсостав и твёрдость.
          Различная бронестойкость, по-видимому, объясняется качеством термообработки. Плита (кормовая деталь танка «Пантера» №2), показавшая лучшие результаты, имела волокнистый разлом, плита №1 (передний наклонный лист крыши танка «Тигр» №2), показавшая средние результаты, имела сухой излом, и плита №1 (кормовая деталь танка «Пантера» №1), показавшая относительно худшие результаты, имела волокнистый излом с мелкой кристаллической сыпью.
          Две плиты из трёх, испытанных под углом 0°, имели четыре откола с тыльной стороны, из них один некондиционный (больше четырёх калибров).
          Плиты толщиной 60–64 мм.
          Различная бронестойкость плит объясняется химсоставом, толщиной и качеством излома. Плита №2 (нижняя лобовая деталь танка «Пантера» №1), показавшая пониженные значения ПТП и ПСП по сравнению с плитой №6 (нижний лобовой лист танка «Пантера» №2), имеет толщину меньше на 4 мм, относительно худший излом, и содержит меньше углерода при незначительном расхождении в других элементах.
          Плита №14 (верхний лобовой наклонный лист корпуса танка «Тигр» №2), расколовшаяся при втором выстреле, отличается от двух предыдущих плит резко повышенным содержанием углерода (0,57%), меньшим содержанием хрома и никеля, отсутствием молибдена и качеством излома — мелкокристаллический излом.
          Причиной раскола нужно считать неудачный химсостав (высокий углерод и низкое содержание легирующих примесей) при отсутствии волокна в изломе.
          Плиты толщиной 80–82 мм.
          Все семь плит при испытании по нормали раскололись, за исключением плиты №20, давшей трещины. На этих плитах отчётливо выявилось влияние химсостава и качества термообработки. [При испытании] на стойкость брони плиты №15, 16 и 17 (верхний правый борт танка «Тигр» №2), легированные хромом и не содержащие никель, раскололись при первом и втором попаданиях.
          Плиты №18 и 19 (верхний левый борт танка «Тигр» №2), содержащие примерно то же количество хрома при наличии никеля, раскололись после третьего или четвёртого попадания. Плита №18 (испытывалась под углом 30°) и плита №20 (кормовой лист корпуса танка «Тигр» №2), содержащие по сравнению с плитами №18 и 19 относительно меньшее количество углерода и хрома, но больше никеля, имели после 3-го и 4-го попадания трещины.
          Плита №3 (верхняя лобовая деталь танка «Пантера» №1), одинаковая по химсоставу с плитами №15, 16 и 17, раскололась при первом попадании из 76-мм пушки.
          Плиты №18 и 19 содержали никель и при твёрдости 3,6–3,7 [в советских отчётах для обозначения твёрдости используется диаметр отпечатка. Диаметр шарика 10 мм, нагрузка 3000 кг — прим. автора] имели мелкокристаллический излом, все остальные плиты без никеля и с никелем с твёрдостью 3,5–3,6 имели волокнистый излом с кристаллической сыпью по всему сечению. С тыльной стороны плиты №15 и 16 имели кондиционные отколы.

          Испытания плит толщиной 100 мм не дали каких-либо результатов, т.к. первая плита раскололось после второго попадания, а вторая плита дала множество трещин уже после первого

          Проще говоря, при условии соблюдения технологии производства, качество немецкой брони было достаточно высоким. Вот только соблюдением технологии немцы особенно в конце войны похвастаться не могли.
        2. hohol95
          hohol95 Сегодня, 19:17
          0
          WARSPOT.RU
          "Шкура битой немецкой кошки"
    2. bya965
      bya965 Вчера, 08:01
      -5
      Интересный момент – в 1941 году немцы уступали нам по качеству техники

      Это миф. В 1941 лучшим танком была тройка, Т-34 даже близко не стояла.
      Потом в 1942 четвертка с длинным стволом. Дизель выигрыш везде, кроме получения ожогов экипажем, это еще один миф.
      А слово "качество", возможно Вы имели слово "характеристики".
      1. Кот_Кузя
        Кот_Кузя Вчера, 09:22
        +8
        Цитата: bya965
        Это миф. В 1941 лучшим танком была тройка, Т-34 даже близко не стояла.

        Сами мифотворчеством не занимайтесь. Во-первых, у Т-3 было намного слабее вооружение, 50-мм пушка с длиной ствола 42 калибра, она броню Т-34 могла пробить только с близкого расстояния и при удачном попадании в слабые места. Во-вторых, у него было так же хуже и по подвижности, 300 сил для 22-тонного танка не особо много, у Т-34-76 стоял 500-сильный дизель при массе танка 28 тонн. Тем более что у дизеля крутящий момент намного выше, чем у бензинового двигателя. Плюс еще бензиновый движок прожорливее, по проселку у Т-3 запас хода составлял всего 95 км, у Т-34 он составлял 230 км. То есть автономно действовать Т-3 не мог, его обязательно должен сопровождать бензовоз. Преимущества Т-3 в лучшей обзорности командира благодаря комбашенке, к тому же командир не отвлекался на заряжание орудия, как это было у Т-34. Ну и в целом Т-3 к 1941 году уже был хорошо освоен в войсках и избавлен от "детских болезней", так как его начали выпускать в 1937 году, а Т-34 начали выпускать только в 1940 году.
        1. svp67
          svp67 Вчера, 14:08
          +5
          Цитата: Кот_Кузя
          Во-первых, у Т-3 было намного слабее вооружение, 50-мм пушка с длиной ствола 42 калибра

          Вообще то в 1941 году подавляющая часть Pz-III было вооружена 37-мм ТП, знаменитой "колотушкой"
          1. Кот_Кузя
            Кот_Кузя Вчера, 14:30
            +1
            Цитата: svp67
            Вообще то в 1941 году подавляющая часть Pz-III было вооружена 37-мм ТП, знаменитой "колотушкой"

            Вроде бы после французской кампании, Т-3 стали вооружать 50-мм пушкой L42. И после начала "Барбароссы", когда немцы убедились, что эта пушка слаба против Т-34, с 1942 года стали вооружать Т-3 50-мм пушкой L60, у которой ещё и гильза была крупнее, и позволяло запихать туда больше метательного заряда. В результате чего начальная скорость снаряда возросла с 685 до 835 м/с, что позволяло уверенно поражать Т-34 в борта, корму и башню на дистанции до 500 м.
            1. svp67
              svp67 Вчера, 14:38
              +2
              Цитата: Кот_Кузя
              Вроде бы после французской кампании, Т-3 стали вооружать 50-мм пушкой L42. И после начала "Барбароссы", когда немцы убедились, что эта пушка слаба против Т-34,

              Да, но так как модернизация это дело затратное, до встречи с нашими танками они как то не спешили и основу парка составляли танки с 37-мм ТП, которой вполне было достаточно для борьбы с нашими многочисленными Т-26, Т-28, Т-35 и различными БТ
          2. Alexey RA
            Alexey RA Вчера, 19:13
            +2
            Цитата: svp67
            Вообще то в 1941 году подавляющая часть Pz-III было вооружена 37-мм ТП, знаменитой "колотушкой"

            С точностью до наоборот: на июнь 1941 г. "трёшки" с 50-мм пушкой составляли более 3/4 от общей численности "трёшек".
          3. Пепел Клааса
            Пепел Клааса Вчера, 20:52
            -1
            Цитата: svp67
            Вообще то в 1941 году подавляющая часть Pz-III было вооружена 37-мм ТП, знаменитой "колотушкой"

            Боюсь, на этом фото G с КвК 38 5 см. Вот А с КвК 36 3.7 см:
          4. Альф
            Альф Вчера, 21:47
            +3
            Цитата: svp67
            Вообще то в 1941 году подавляющая часть Pz-III было вооружена 37-мм ТП, знаменитой "колотушкой"


            Цифры этого не подтверждают.
          5. hohol95
            hohol95 Вчера, 22:02
            0
            На этой "трёшке" орудие в 50мм.
            С 37мм полвижная бронировка орудия была другой.
        2. bya965
          bya965 Вчера, 15:33
          -7
          Вы хоть в танках что нибудь понимаете,
          или нет. Я лично все что вы написали согласен.
          Вы сами прочите и не мне мозг. Просто немцы наступали.
          Еще раз просто наступали, немцы.
          Именно для этого тройка лучший.
          1. svp67
            svp67 Вчера, 15:51
            +5
            Цитата: bya965
            Вы хоть в танках что нибудь понимаете,
            или нет.

            Самую малость. 27 лет армейской жизни с ними было связанно.
            Цитата: bya965
            Вы сами прочите и не мне моз

            Что сказать то хотели?
            Цитата: bya965
            Просто немцы наступали.
            Еще раз просто наступали, немцы.
            Именно для этого тройка лучший.

            Ага, а остальные танки немецких панзерваффе, что были хуже? Нет, они создавались для ведения такой именно войны, так мало того и чешские танки отлично для ведения "блицкрига" подошли.
            Нов том то и отличие, что именно Pz-IV у них оказался более универсальный, способный воевать и в "блицкриге", и в тотальной войне... "Рабочая лошадка"
            1. bya965
              bya965 Вчера, 17:35
              -11
              Ничего не понял. Раз служили это ваше, я офицерья еще в 1987 насмотрелся, когда в Калуге служил. Часть кадрированая была.

              Мозг это ум
              1. svp67
                svp67 Вчера, 17:38
                +3
                Цитата: bya965
                офицерья

                ???????
                Цитата: bya965
                Мозг это ум

                Похоже, что у Вас он "спинной"
                1. Комментарий был удален.
          2. Кот_Кузя
            Кот_Кузя Вчера, 16:41
            0
            Цитата: bya965
            Еще раз просто наступали, немцы.
            Именно для этого тройка лучший.

            Четверка лучше была тройки даже со своим окурком. Бронепробиваемость снаряда 75мм/L24 была примерно схожа с бронепробиваемостью 50мм/L42, но зато ОФ снаряд у Т-4 был в три раза тяжелее, соответственно нес в себе три раза больше взрывчатки и в три раза больше металла для осколков. Бронезащита, подвижность, обзор и удобство работы экипажа у Т-3 и Т-4 были схожими, только у Т-4 немного шире погон башни, и это позволило установить длинноствольную 75-мм пушку.
            1. svp67
              svp67 Вчера, 17:51
              0
              Цитата: Кот_Кузя
              только у Т-4 немного шире погон башни

              И тем не менее, вполне себе разрабатывался танк Pz-III с длинноствольной 75-мм танковой пушкой, да, что там, с использованием башни от Pz-IV,

              И их остановила не "ширина погона башни", а слабость ходовой части и резко возросшее удельное давление на грунт. Было предложение полностью переделать ходовую,но посчитали это слишком дорогим удовольствием...
              1. Комментарий был удален.
            2. bya965
              bya965 Вчера, 18:42
              -7
              Лучше четверка, но дороже на порядок. Война была тотальная.
              1. Кот_Кузя
                Кот_Кузя Вчера, 20:13
                0
                Цитата: bya965
                Лучше четверка, но дороже на порядок. Война была тотальная.

                Вы же вроде учёный, как сами о себе пишете, и вроде бы не гуманитарий. "Дороже на порядок" - это дороже в 10 раз. Даже Тигр не был дороже Т-3 на порядок.
                1. svp67
                  svp67 Сегодня, 06:24
                  0
                  Цитата: Кот_Кузя
                  Вы же вроде учёный,

                  Ученый не знающий, что такое превысить на порядок....?????? Простите, но что ж это за ученый...Неуч,не знающий школьного курса математики
              2. Альф
                Альф Вчера, 21:57
                +2
                Цитата: bya965
                Лучше четверка, но дороже на порядок.


                10 тысяч РМ-это не на порядок.
        3. Alexey RA
          Alexey RA Вчера, 18:03
          -1
          Цитата: Кот_Кузя
          Во-первых, у Т-3 было намного слабее вооружение, 50-мм пушка с длиной ствола 42 калибра, она броню Т-34 могла пробить только с близкого расстояния и при удачном попадании в слабые места.

          Что полностью нивелировалось отсутствием у Т-34 в первый год войны бронебойных снарядов. smile
          А главное - танки с танками не воюют. Главным противником танков была ПТО. А там против "трёх" была 45-мм ПТП с её бронепробиваемостью 40 мм со 150-200 м (снарядами выпуска до ноября 1941 г.). А против Т-34 - PaK.38 с её 45-мм лист по нормали показал предел сквозного пробития 1500 м, под углом 30 градусов к нормали 1300 м.
          Цитата: Кот_Кузя
          Во-вторых, у него было так же хуже и по подвижности, 300 сил для 22-тонного танка не особо много, у Т-34-76 стоял 500-сильный дизель при массе танка 28 тонн. Тем более что у дизеля крутящий момент намного выше, чем у бензинового двигателя.

          Я так понимаю, что на прокладку между двигателем и движителем внимание можно не обращать?
          КПП и фрикционы Т-34 - это 10-12 км/ч по полю, остановка при переключении передач и опасность заглушить двигатель при переключении передач. Причём это писали не ревизионисты какие-то, а спецы полигона в Кубинке в 1942 г.
          Кстати, мотор серийной "трёхи" при измерении по нашей методике выдал 323 л.с. А вот серийный В-2 - от 465 до 480 л.с.
          Цитата: Кот_Кузя
          Плюс еще бензиновый движок прожорливее, по проселку у Т-3 запас хода составлял всего 95 км, у Т-34 он составлял 230 км.

          Серийные Т-34 выпуска весны 1941 г. на испытаниях выдали запас хода 165-180 км. По топливу.
          А ведь у В-2 был ещё запас хода по маслу...
          1. Кот_Кузя
            Кот_Кузя Вчера, 20:18
            0
            Цитата: Alexey RA
            Что полностью нивелировалось отсутствием у Т-34 в первый год войны бронебойных снарядов.

            Против Т-3 образца 1941 года хватало и ОФ снарядов.
            Цитата: Alexey RA
            А против Т-34 - PaK.38 с её 45-мм лист по нормали показал предел сквозного пробития 1500 м, под углом 30 градусов к нормали 1300 м.

            50-мм пушек ПТО у немцев на июнь 1941 года было 1047 штук, "колотушек" же было около 16-17 тысяч. Вероятность встречи с "колотушкой", нежели с ПАК-38 посчитать нетрудно.
            1. Alexey RA
              Alexey RA Сегодня, 16:52
              0
              Цитата: Кот_Кузя
              Против Т-3 образца 1941 года хватало и ОФ снарядов.

              Против 50-60 мм во лбу и 30 мм в бортах? Для среднестатистического советского экипажа обр. 1941 г. - без шансов. 76-мм ОФС со стальным корпусом более-менее эффективен только против ЛТ, и то при соблюдении ряда условий. А с чугунным - неэффективен вообще.
              Ввиду отсутствия в настоящее время необходимого количества каморных бронебойных снарядов в артиллерийских подразделениях распространена стрельба по немецким танкам из 76,2-мм дивизионных пушек снарядами других типов…

              2. Осколочно-фугасная стальная граната. Может использоваться при стрельбе по легким (в ряде случаев и средним) танкам при их облическом движении по бортам, или в подбашенное кольцо, что приводит к разрушению бортовых листов, или срыву их с креплений, а также заклиниванию башни и порче механизмов башни в том числе оптических прицелов и приборов наблюдения… В ряде случаев наблюдалось прекращение способности вращения башни, а в случае ведения огня гаубицами – и срыве башни легкого танка с креплений…

              5. Фугасная стальная граната наиболее эффективна в случае ведения огня по бортам танка при его облическом движении…

              6. Осколочная граната сталистого чугуна может использоваться только при ведении стрельбы по башне танка „на ослепление“…
              © Из отчета «Поражение брони немецких танков». Июль 1942 г. НИИ-48.
              Цитата: Кот_Кузя
              50-мм пушек ПТО у немцев на июнь 1941 года было 1047 штук, "колотушек" же было около 16-17 тысяч. Вероятность встречи с "колотушкой", нежели с ПАК-38 посчитать нетрудно.

              Ну вот Вам "колотушка" - с тех же самых испытаний 1942 г.:
              37-мм противотанковая пушка PaK.36, обыкновенный бронебойный:
              45-мм лист по нормали показал предел тыльной прочности 700 метров - то есть начиная с 700 метров "колотушка" может проковырять борт и башню Т-34.

              37-мм противотанковая пушка PaK.36, подкалиберный:
              45-мм лист по нормали показал предел тыльной прочности 440 метров, предел сквозного пробития 350 метров, под углом 30 градусов от нормали 200 и 150 метров соответственно.
              © Д.Шеин
              1. Кот_Кузя
                Кот_Кузя Сегодня, 18:24
                0
                Вы совсем альтернативны по интеллекту? Реально думаете, что "колотушки" поражали Т-34 с 500 м? Видать, немцы тогда от нечего делать, перешли на ПАК-40 весом полторы тонны. Вот от совсем ничего им делать было!
        4. mvg
          mvg Вчера, 22:01
          -1
          у него было так же хуже и по подвижности,

          Тройка, которая "хуже" по подвижности, по шоссе развивала 70 км/час. Как то так.
          по проселку у Т-3 запас хода составлял всего 95 км, у Т-34 он составлял 230 км

          У Т-34 "запас" хода в 41 году определялся не емкостью топливного бака, а моторесурсом в 200-250 км... то же, как то так. И редко звезды вставали так, что этот чудо-танк проходил эти 250 км.
          у Т-3 было намного слабее вооружение, 50-мм пушка с длиной ствола 42 калибра, она броню Т-34 могла пробить только с близкого расстояния и при удачном попадании в слабые места

          50 мм KwK-39 c 42 года, длина 60 калибров, пробивала Т-34 на всех дистанциях боя в любую позицию. Броня "лба" у Т-3 50+20 мм, что выше, чем у Т-34, при этом советская броня уступала еще 15% Крупповской броне.
          П.С.: Плюс, правильно сказали, такие "ништяки" как командирская башенка и рация. Плюс танк покидать гораздо легче.
          1. Кот_Кузя
            Кот_Кузя Вчера, 22:34
            +1
            Цитата: mvg
            Тройка, которая "хуже" по подвижности, по шоссе развивала 70 км/час. Как то так

            Такую скорость он развивал с 10-скоростной коробкой Вариорекс, но эта коробка показала себя ненадёжной, плюс ещё разрушалась ходовая часть при такой езде. Поэтому с октября 1940 года на танки стали устанавливать 6-скоростные коробки Майбах.
            Цитата: mvg
            У Т-34 "запас" хода в 41 году определялся не емкостью топливного бака, а моторесурсом в 200-250 км... то же, как то так. И редко звезды вставали так, что этот чудо-танк проходил эти 250 км

            wassat . Да неужели? 250 км делим на 15 км/ч, получаем 17 моточасов. Вы уж врите, но не завирайтесь. Ресурс В-2 составлял как минимум 50 моточасов, а это уже 750 км хода.
      2. svp67
        svp67 Вчера, 14:06
        +3
        Цитата: bya965
        В 1941 лучшим танком была тройка,

        Нет, как Вы правильно сказали
        Цитата: bya965
        Это миф

        По совокупности качеств Pz-III не был лучшим танком панцерваффе, в результате почему от него и отказались в пользу Pz-IV
        1. bya965
          bya965 Вчера, 15:27
          -2
          По совокупности качеств Pz-III не был лучшим танком панцерваффе, в результате почему от него и отказались в пользу Pz-IV

          Просто тупо калибр, в тройку 75 мм не влазил, а в 4-верку да.
          1. svp67
            svp67 Вчера, 15:55
            +2
            Цитата: bya965
            Просто тупо калибр, в тройку 75 мм не влазил, а в 4-верку да.

            ???????? Да "окурок" и в неё становился нормально


            Но вот мошнее орудие да, для неё БШ Pz-III было слабовато, пришлось ее в самоход превращать, и какой танк в споре Pz-III c Pz-IV оказался лучше?
            1. bya965
              bya965 Вчера, 17:40
              -8
              Мозг он либо есть, либо нет. А причем тут окурок.
              Скольких русских он убил? Окурок сам.
              Мозг включай
              1. svp67
                svp67 Вчера, 18:07
                +3
                Цитата: bya965
                Мозг он либо есть, либо нет.

                Знаете, после общения с такими как Вы, начинаешь понимать, что кому то его Бог и не дал
                Цитата: bya965
                А причем тут окурок.

                Если Вы о немецком короткоствольном 75-мм орудии, то я Вам показал, что оно вполне таки устанавливалось на серийных Pz-III, так мало того в целях увеличения огневой мощи и унификации с Pz-IV был проект установки на БШ Pz-III башни "четверки" с длинноствольной 75-мм ТП.

                Но тогда бы переделки пришлось подвергнуть и ходовую часть, а это уже в тех условиях признали нецелесообразным.
                1. bya965
                  bya965 Вчера, 18:40
                  -1
                  его Бог и не дал

                  Я в бога не верю, я советской властью воспитан. Атеист.
                  А почему же не пошла тройка с той башне, как и T34 с командирской и пятым членом экипажа.
                  Может просто станков не было таких. А тройка просто с погонов слетала.
                  А шире погон размер не позволял сделать.

                  Вы же похоже умный человек. Читайте и обрящите.
                  1. svp67
                    svp67 Вчера, 19:25
                    +1
                    Цитата: bya965
                    Я в бога не верю,

                    Главное, что б он в Вас верил
                    Цитата: bya965
                    А шире погон размер не позволял сделать.

                    Еще, раз...медленно...прочитайте.
                    Башня с длинноствольной пушкой устанавливалась, НО...из-за резко возросшего удельного давления на грунт "тройка" теряла свои скоростные и маневренные качества. Переделку же ходовой части, в то время, уже посчитали нецелесообразной...тем более, что у "тройки" открылись еще и дефекты трансмиссии. Было принято решение на конструирование нового танка
                    1. bya965
                      bya965 Вчера, 19:45
                      -1
                      Главное, что б он в Вас верил

                      Как ученый не верю.
                      Башня с длинноствольной пушкой устанавливалась,

                      а дальше отдача и погон не позволяла + трансмиссия. Все просто, умножать сущности не надо. Например Т28 очень неплохой танк. Но есть куча нюансов и главное как применять по уставу. А Устав писан кровью. И Устав всегда отстает от жизни. К сожалению.

                      Верите в Бога, верьте. Это Ваше личное. Я не против.
                      Я лично верю в мой народ, в науку, в то что мы сможем долететь до звезд. В другую галактику на вряд ли. Но вера есть.
                      1. svp67
                        svp67 Вчера, 19:55
                        +1
                        Цитата: bya965
                        а дальше отдача и погон не позволяла + трансмиссия.

                        В апреле 1942 года была спроектирована новая башня для командирского танка Panzerbefehlswagen III Ausf.K. По форме и размерам она была очень похожа на башню «четвёрки» , причём погон был заимствован у Pz.Kpfw.IV Ausf.E. С декабря по февраль 1943 года было изготовлено 50 Pz.Bfw.III Ausf.K с этими башнями и 50-мм орудиями. Это показывает, что при желании немцы вполне могли дорастить Pz.Kpfw.III до единого танка со 75-мм орудием, а разговоры о невозможности увеличить диаметр погона не имеют под собой оснований. Другое дело, что Pz.Kpfw.IV для этой роли подошёл куда лучше, а его ходовую часть не пришлось переделывать.
                        Цитата: bya965
                        Например Т28 очень неплохой танк. Но есть куча нюансов и главное как применять по уставу. А Устав писан кровью. И Устав всегда отстает от жизни. К сожалению.

                        Вот сейчас не понял, как Т-28 "кучей нюансов писал Устав кровью"...Разьясните
                        Цитата: bya965
                        Но вера есть.

                        Странно это слышать от человека не верующего...
            2. Пепел Клааса
              Пепел Клааса Вчера, 21:12
              +1
              Цитата: svp67
              Да "окурок" и в неё становился нормально

              дрезина Ausf.N с "пеньком" КвК 38 7.5 см/24кал.

        2. Alexey RA
          Alexey RA Вчера, 19:16
          -2
          Цитата: svp67
          По совокупности качеств Pz-III не был лучшим танком панцерваффе, в результате почему от него и отказались в пользу Pz-IV

          Это уже в конце 1942 - когда "трёшка" исчерпала модернизационный потенциал, а на "четвёрку" пристроили 7,5-см "ланг". А на конец 1941 - середину 1942 г. "Трёшка" с 5-см "ланг" была действительно лучшей.
          1. svp67
            svp67 Вчера, 19:27
            +3
            Цитата: Alexey RA
            А на конец 1941 - середину 1942 г. "Трёшка" с 5-см "ланг" была действительно лучшей.

            Чем? По мощи орудия уступала "четверке", как впрочем и по надежности, а уж в плане модернизационного потенциала, так почти его и не имела, опять же в отличии от "четверки".
            В апреле, один Pz.Kpfw.IV Ausf.D был перевооружён новейшей 50-мм пушкой Kw.K.39 L/60, более мощной чем Kw.K.38 L/42, устанавливавшейся на Pz.Kpfw.III, но в результате отказались от этого в пользу 7,5 cm Kw.K.40 L/43
            1. Alexey RA
              Alexey RA Вчера, 19:56
              -1
              Цитата: svp67
              Чем? По мощи орудия уступала "четверке"

              Бронепробиваемость. Лето 1942 г. - это постоянные столкновения панцерваффе и крупных соединений БТВ РККА. И закрыться ПТП у немцев уже не получалось.
              А с бронепробиваемостью и баллистикой у "окурка" было всё плохо.
              Эра "трёх" закончилась после того, как на "четвёрку" встала универсальная 7,5-см "ланг", которая могла и в бронепробиваемость, и в ОФС.
              1. svp67
                svp67 Вчера, 20:10
                0
                Цитата: Alexey RA
                Бронепробиваемость. Лето 1942 г. - это постоянные столкновения панцерваффе и крупных соединений БТВ РККА. И закрыться ПТП у немцев уже не получалось.
                А с бронепробиваемостью и баллистикой у "окурка" было всё плохо.

                Бронепробиваемость...Gr.38 HL это кумулятивный немецкий снаряд немецкой танковой пушки KwK 37 L/24, "окурка"...Да с невысокой баллистикой, но с превосходным бронепробитием, на дальности до 1000 метров.
                1. Alexey RA
                  Alexey RA Сегодня, 16:43
                  0
                  Цитата: svp67
                  Бронепробиваемость...Gr.38 HL это кумулятивный немецкий снаряд немецкой танковой пушки KwK 37 L/24, "окурка"...Да с невысокой баллистикой

                  Дальность прямого выстрела у "окурка" - пара сотен метров. Сближаться на такую дальность с Т-34 в 1942 г. - это играть в русскую рулетку. Так что "кума" у 7,5 cm KwK 37 - это больше снаряд последнего шанса, как кума в БК гаубиц.

                  "Кума" для короткоствольной пушки хороша, когда это легко маскируемая полковушка с низким силуэтом, типа ОБ-25.
                  1. svp67
                    svp67 Сегодня, 17:06
                    0
                    Цитата: Alexey RA
                    Дальность прямого выстрела у "окурка" - пара сотен метров.

                    ??????? И что? Артиллерийское орудие дальше уже не стреляет?
                    Вообще то Вы забываете, для чего на Pz-IV устанавливались эти орудия. "Четверки" должны были своим огнем обеспечивать движение "троек" уничтожая в первую очередь орудия ПТО. А так как двигались они во второй линии, то и стрелять им приходилось на расстояние значительно большее чем пара сотен метров. То есть экипаж был обучен стрельбе на дистанцию превышающую дальность прямого выстрела
                    1. Alexey RA
                      Alexey RA Сегодня, 17:48
                      0
                      Цитата: svp67
                      ??????? И что? Артиллерийское орудие дальше уже не стреляет?

                      Стрелять и попадать - это разные вещи. ©
                      Цитата: svp67
                      Вообще то Вы забываете, для чего на Pz-IV устанавливались эти орудия. "Четверки" должны были своим огнем обеспечивать движение "троек" уничтожая в первую очередь орудия ПТО. А так как двигались они во второй линии, то и стрелять им приходилось на расстояние значительно большее чем пара сотен метров.

                      Верно. Но ПТО, в отличие от танка, не движется. И попасть по нему с большой дистанции проще - можно даже пристреляться.
                      А танк - движущаяся мишень. Которую, к тому же, нужно поразить первыми двумя-тремя выстрелами. Что за пределами дальности прямой наводки - крайне нетривиальная задача.
                      1. svp67
                        svp67 Сегодня, 17:52
                        0
                        Цитата: Alexey RA
                        А танк - движущаяся мишень. Которую, к тому же, нужно поразить первыми двумя-тремя выстрелами. Что за пределами дальности прямой наводки - крайне нетривиальная задача.

                        И которую приходится решать...с использованием знаний по ВИНт - ВИНц , ВИРт - ВИРц wink
  3. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Вчера, 06:34
    +8
    Откуда и вопрос – а нужна ли современной РФ масса танков? Или всё-таки поменьше, но получше, а на остальные средства заняться подготовкой мотострелков, зенитчиков, РЭБ, БПЛА?

    Обычно люди, знающие как правильно управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами...
    (Франсуа Миттеран, президент Французской республики)
    1. Кот_Кузя
      Кот_Кузя Вчера, 06:54
      -13
      Сейчас уже надо делать беспилотные танки, экипаж управляет танком издалека, сидя в укрытии. Благодаря тому что у танка исчезает боевое отделение, можно уменьшить габариты танка, и при сохранении массы 50 тонн, можно полученный запас веса использовать на улучшение защиты и вооружения. Армата это уже танк с устаревшей концепцией, так как в нем внутри сидит экипаж.
      1. Нафаня из дивана
        Нафаня из дивана Вчера, 07:00
        +7
        экипаж управляет танком издалека, сидя в укрытии.

        Для этого нужна только одна "мэлач" - научиться управлять танком силой мысли, т.к. все остальные каналы связи, независимо от физически принципов организации, провержены помехам вплоть до потери связи.
        "Теоретически можно передать человека по телефону, но трудности, которые при этом возникают на данном этапе непреодолимы"
        (Т.А.Эдисон)
        1. Кот_Кузя
          Кот_Кузя Вчера, 07:13
          -22
          Создать помехозащищенную радиосвязь вообще не проблема.
          1. Нафаня из дивана
            Нафаня из дивана Вчера, 07:21
            +8
            Создать помехозащищенную радиосвязь вообще не проблема.

            С 1896 года помехозащищенную радиосвязь создают-создают, но почему-то никак создать не могут. Наверное потому, что советами пользователей "ВО" не пользуются. drinks
            1. Кот_Кузя
              Кот_Кузя Вчера, 07:36
              -12
              Цитата: Нафаня из дивана
              С 1896 года помехозащищенную радиосвязь создают-создают, но почему-то никак создать не могут. Наверное потому, что советами пользователей "ВО" не пользуются.

              Вообще-то если было бы так просто заглушить радиосвязь у врага, то уже давно и постоянно оставляли бы врага без радиосвязи. Но этого не делают, везде противники успешно используют радиосвязь. Видать, им такой совет опытный диванный эксперт с "ВО" не подсказал laughing
              1. Нафаня из дивана
                Нафаня из дивана Вчера, 07:40
                +7
                Видать, им такой совет опытный диванный эксперт с "ВО" не подсказал

                Как в 1974 году закончил институт связи по специальности "радиосвязь и радиовещание", так с тех пор с дивана и не встаю. Особенно в области создания радио и РРЛ сетей связи.
                1. Кот_Кузя
                  Кот_Кузя Вчера, 07:46
                  -14
                  Цитата: Нафаня из дивана
                  Как в 1974 году закончил институт связи по специальности "радиосвязь и радиовещание", так с тех пор с дивана и не встаю. Особенно в области создания радио и РРЛ сетей связи.

                  laughing . Ау, доброе утро! Вообще-то почти полвека прошло, и то что вы там учили радиосвязь на лампах, это уже лютая древность.
                  1. Нафаня из дивана
                    Нафаня из дивана Вчера, 07:49
                    +11
                    Много раз давал зарок не вступать в дискуссии с контингентом "ДДД". Но вот опять попал. Сам виноват.
                  2. AUL
                    AUL Вчера, 12:22
                    +7
                    Цитата: Кот_Кузя
                    Ау, доброе утро! Вообще-то почти полвека прошло, и то что вы там учили радиосвязь на лампах, это уже лютая древность.

                    А таблицу умножения еще раньше изобрели. Пора бы ее на помойку выкинуть. Дорогу молодым и рьяным! laughing wassat
                    1. Кот_Кузя
                      Кот_Кузя Вчера, 12:59
                      -9
                      Цитата: AUL
                      А таблицу умножения еще раньше изобрели. Пора бы ее на помойку выкинуть. Дорогу молодым и рьяным!

                      Вы все еще пользуетесь таблицей умножения? Я ею в начальных классах пользовался laughing .
              2. svp67
                svp67 Вчера, 20:18
                0
                Цитата: Кот_Кузя
                Вообще-то если было бы так просто заглушить радиосвязь у врага, то уже давно и постоянно оставляли бы врага без радиосвязи. Но этого не делают, везде противники успешно используют радиосвязь.

                Да в том то и дело, что заглушая радиосвязь противнику, ты одновременно глушишь её и у себя. Так, что приходилось решать или "насолить" противнику, а заодно и себе, или не делать этого...
                1. Альф
                  Альф Вчера, 22:05
                  0
                  Цитата: svp67
                  Да в том то и дело, что заглушая радиосвязь противнику, ты одновременно глушишь её и у себя.

                  Далеко не факт. Иначе средства РЭБ вообще бы не появились.
                  1. svp67
                    svp67 Сегодня, 06:19
                    0
                    Цитата: Альф
                    Далеко не факт. Иначе средства РЭБ вообще бы не появились.

                    Увы факт. Просто современная цифровая радиосвязь, это несколько иное, чем было раньше и её способности к преодолению помех значительно выше
        2. datura23
          datura23 Вчера, 07:21
          0
          или перехвата
          1. Улиточник N9
            Улиточник N9 Вчера, 08:41
            0
            ИИ решает все. Поле боя за беспилотными машинами убийства с ИИ. И очень скоро оно начнет ими насыщаться. - "первые ласточки" уже есть.
    2. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Вчера, 10:08
      +2
      Обычно люди, знающие как правильно управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами...
      (Франсуа Миттеран, президент Французской республики)

      Правильно, но в данном случае люди высказывают свои мысли, что не возбраняется. А вообще, чтобы говорить о том, сколько и каких танков надо, следует понять, какой будет будущая война и какое значение будут иметь танки в бою: будут ли это "новые Курские битвы" или глубокие рейды и охваты, а может обмен ракетными ударами и затем переговоры о мире? "Генералы готовятся к прошлым войнам" - это известно.
  4. strannik1985
    strannik1985 Вчера, 06:49
    +6
    Фактология страдает
    И думать грамотно, стоило избавиться от теоретических иллюзий

    Автор не упомянул 11-ю танковую, 201 десантную бригады, полк НКВД.
    Думал и Генштаб

    На 11 января 1945 года в 3 ТА 925 танков и САУ(3-х корпусного состава), в 4-й ТА 750 танков и САУ(2-х корпусного состава).
    Другие войны показали

    Это ещё Первая мировая показала.
    а нужна ли современной РФ масса танков?

    Подмена логических понятий - без организации ПВО, разведки, огневого поражения успешно воевать не получится, независимо от количества танков.
  5. Евгений Федоров
    Евгений Федоров Вчера, 07:28
    +5
    корпус Хацкилевича (самый сильный мехкорпус ЗОВО) погнали в наступление без ПВО
    Можно объяснить, каким образом обеспечить поддержку ПВО в 1941 году наступающим танковым подразделениям? Прицепить к Т-34 тачанку со счетверенной пулеметной установкой?
    1. Кот_Кузя
      Кот_Кузя Вчера, 07:52
      +3
      Цитата: Евгений Федоров
      Можно объяснить, каким образом обеспечить поддержку ПВО в 1941 году наступающим танковым подразделениям? Прицепить к Т-34 тачанку со счетверенной пулеметной установкой?

      За это надо отдельно "благодарить" Тухача, бредившего универсальными дивизионным пушками, и рубивший все попытки создания зенитных крупнокалиберных пулеметов и зенитных автоматов. ДК создали ещё в 1932 году, но заказ на переделку под ленточное питание дали только в 1938 году, уже после смещения Тухача, а серийно ДШК стали выпускать только с 1940 года. Заказы на создание 25- и 37-мм зенитных автоматов тоже выдали только после смещения Тухача, 37-мм зенитку стали серийно выпускать так же в 1940 году, а 25-мм автомат вообще пустили в серию только в 1941 году.
      1. Alexey RA
        Alexey RA Вчера, 19:46
        0
        Цитата: Кот_Кузя
        За это надо отдельно "благодарить" Тухача, бредившего универсальными дивизионным пушками

        На начало 30-х, когда было выдано ТЗ на универсальную дивизионку, Тухачевский был прав. Ибо основным средством ПВО РККА была полевая трёхдюймовка на станке Иванова. А в способность Завода №8 дать армии массовую СЗА на базе немецкого проекта верилось с трудом - промышленность стабильно заваливала в серии все немецкие разработки.
        Так что для замены трёхдюймовки в качестве армейской ПВО универсалка вполне годилась.
        Цитата: Кот_Кузя
        и рубивший все попытки создания зенитных крупнокалиберных пулеметов и зенитных автоматов.

        Да-да-да... очень удобно валить на покойника немощь отечественных КБ и промышленности, которые с 1928 г. до 1938 г. последовательно завалили производство всех 20-мм и 37-мм МЗА.
        Кондаков вёл работы по МЗА с 1932 г. Шпитальный - с 1935 г. - аккурат во времена Тухачевского. Но удовлетворяющие требованиям военных МЗА у них получились только к 1938 г.
        Кстати, решения по МЗА в СССР принимались на уровне Совета Труда и Обороны (за председательством товарища Молотова) - и Тухачевский на этом уровне был не при делах.
        Цитата: Кот_Кузя
        Заказы на создание 25- и 37-мм зенитных автоматов тоже выдали только после смещения Тухача,

        Серьёзно?
        Совет труда и обороны постановляет:
        1. Отказаться от требования создания универсальной дивизионной пушки и признать необходимым иметь на вооружении дивизии две пушки: а) 76‑мм наземную пушку с дальностью 14‑15 км, приспособленную для конной тяги на шестерке лошадей и для механической тяги со скоростью до 30 км; б) 37‑мм ‑45‑мм автоматическую зенитную пушку.
        (...)
        5. Поручить тт. Тухачевскому, Павлуновскому и Ефимову разработать требования к малокалиберной автоматической зенитной дивизионной пушке и определить заводы-изготовители и сроки изготовления опытных образцов. В частности, предусмотреть задачу создания малокалиберной пушки с начальной скоростью 1500 м/с. Предложения комиссии заслушать на следующем заседании СТО с вызовом конструкторов (тт. Шпитального, Сидоренко, Маханова).
        © Постановление СТО СССР № С-70сс «О реализации системы артиллерийского вооружения». 19 июня 1935 г.
        И это я не вспоминаю про похороненный Заводом №8 37-мм автомат 11-К обр. 1928 г. - тот самый 37-мм автомат, который регулярно встречается в проектах кораблей, планировавшихся к постройке в Первую Пятилетку.

        Кстати, РККА выдала требование на создание крупнокалиберного пулемёта калибром более 12,7-мм аж в 1928 г. И получила его в 1944 г.
        1. Кот_Кузя
          Кот_Кузя Вчера, 22:54
          -2
          Цитата: Alexey RA
          На начало 30-х, когда было выдано ТЗ на универсальную дивизионку, Тухачевский был прав. Ибо основным средством ПВО РККА была полевая трёхдюймовка на станке Иванова. А в способность Завода №8 дать армии массовую СЗА на базе немецкого проекта верилось с трудом - промышленность стабильно заваливала в серии все немецкие разработки.
          Так что для замены трёхдюймовки в качестве армейской ПВО универсалка вполне годилась.

          Вы пишете чушь. Как дивизионная пушка со слабой баллистикой, углом вертикального наведения 75°, отсутствием кругового вращения, отсутствием зенитного прицела, отсутствием подготовленного расчета, может вести хоть какой-то зенитный огонь с эффективностью больше нуля? И вообще-то ещё с 1933 года серийно выпускали 76-мм зенитную пушку 3-К - копию немецкой 75-мм зенитной пушки. А универсальная пушка Ф-22, к вашему сведению, принята на вооружение в 1936 году. То есть даже имея на вооружении освоенную в серии НОРМАЛЬНУЮ зенитную пушку, Тухачевский продолжал бредить универсальными дивизионным пушками.
          Цитата: Alexey RA
          Да-да-да... очень удобно валить на покойника немощь отечественных КБ и промышленности, которые с 1928 г. до 1938 г. последовательно завалили производство всех 20-мм и 37-мм МЗА.
          Кондаков вёл работы по МЗА с 1932 г. Шпитальный - с 1935 г. - аккурат во времена Тухачевского. Но удовлетворяющие требованиям военных МЗА у них получились только к 1938 г.
          Кстати, решения по МЗА в СССР принимались на уровне Совета Труда и Обороны (за председательством товарища Молотова) - и Тухачевский на этом уровне был не при делах.

          Если бы не Тухач с его бреднями, то к изготовлению МЗА ставили бы высший приоритет, и соответственно бы и финансировали. А при Тухаче все эти разработки велись на отвали, и финансировались тоже никак. И нормальный 37-мм автомат получили в 1939 году, через два года после смещения Тухача. Совпадение? Не верю! И как вы мне объясните, почему так тормозили с выпуском ДК? Его освоили в серии в 1932 году, но выпускали эти пулеметы в мизерных масштабах, по нескольку десятков штук в год, в 1935 году вообще прекратили выпуск ДК. И вот в 1938 году Шпагину дают задание переделать ДК под ленточное питание. Тоже совпадение? Не верю! А ведь ККП был очень эффективным против самолётов того времени, и только либо вредитель, либо мог оставить армию без зенитного прикрытия в виде ККП.
          1. Alexey RA
            Alexey RA Сегодня, 17:15
            -1
            Цитата: Кот_Кузя
            Вы пишете чушь. Как дивизионная пушка со слабой баллистикой, углом вертикального наведения 75°, отсутствием кругового вращения, отсутствием зенитного прицела, отсутствием подготовленного расчета, может вести хоть какой-то зенитный огонь с эффективностью больше нуля?

            А Вы сравните её с основным средством ПВО РККА - 76-мм обр.02/30 на станке Иванова.

            Вот именно эту пушку и должна была заменить дивизионная универсалка.
            Цитата: Кот_Кузя
            И вообще-то ещё с 1933 года серийно выпускали 76-мм зенитную пушку 3-К - копию немецкой 75-мм зенитной пушки.

            Серийно выпускали... laughing
            Всего в 1933 году сдали 175 орудий. В 1934 году пушки не сдавались. В 1935 году сдали 374 пушки.

            Будем строить армейскую ПВО на основе пушки с таким выпуском? Которая ещё и обычной ПВО нужна?
            Цитата: Кот_Кузя
            И нормальный 37-мм автомат получили в 1939 году, через два года после смещения Тухача. Совпадение? Не верю!

            Нормальный автомат получили, когда перестали идти по пути уникального и неимеющегоаналоговвмире и обратились к опыту ведущего производителя МЗА. А также когда промышленность наконец-то смогла серийно производить работающую автоматику.
            Цитата: Кот_Кузя
            И нормальный 37-мм автомат получили в 1939 году, через два года после смещения Тухача. Совпадение? Не верю!

            В США тоже Тухачевский был виноват? Мощнейшая американская промышленность с обученными кадрами рожала 28-мм автомат те же 10 лет - и родила его в 1940 г. Чтобы через год отказаться от него в пользу того же "шведа".

            Или может Тухачевский виноват в том, что Завод №8 за 4 года не смог перенести к себе производство 37-мм версии автомата "Виккерс" (он же 11-К), который до этого изготавливался на ОСЗ? Про провал с пушками 2-К и 4-К на том же заводе я и не говорю.
            1. Кот_Кузя
              Кот_Кузя Сегодня, 18:31
              0
              Цитата: Alexey RA
              А Вы сравните её с основным средством ПВО РККА - 76-мм обр.02/30 на станке Иванова.

              А может, ее с рогатками и плевками ещё сравнить? Вы совсем ку-ку.
              Цитата: Alexey RA
              Вот именно эту пушку и должна была заменить дивизионная универсалка.

              Современная дивизионка должна была заменить трехдюймойвку 1902 года.
              Цитата: Alexey RA

              Будем строить армейскую ПВО на основе пушки с таким выпуском? Которая ещё и обычной ПВО нужна?

              В 1935 году выпустили 375 штук зенитных пушек. Это по-вашему мало? Ну извините! Вы реально Тухач, для которого нужны были 100 тысяч танкеток! Вы вообще нормальный?
          2. Alexey RA
            Alexey RA Сегодня, 17:15
            -1
            Цитата: Кот_Кузя
            И как вы мне объясните, почему так тормозили с выпуском ДК? Его освоили в серии в 1932 году, но выпускали эти пулеметы в мизерных масштабах, по нескольку десятков штук в год, в 1935 году вообще прекратили выпуск ДК.

            Верно. Вот только виновен в этом был не Тухачевский, а Шпитальный, пообещавший армейцам пехотный ККП ШВАК-12,7 под ленту. И на фоне такого конкурента Дегтярёв для сохранения своего пулемёта решил наконец-то переделать его под ленточное питание.
            Причём изделие Шпитального в калибре 12,7 армейцам понравилось.
            Исходя из пониженных бронепробиваемости и дальности зенитного огня 20 мм ШВАК по сравнению с 12,7 мм, необходимо применять в качестве средства ПВО и ПТО стрелковых полков 12,7 мм пулеметов ШВАК.

            И если бы Шпитальный смог нормально "приземлить" ШВАК-12,7, то ДШК мог вообще не появиться.

            Кстати, а в мизерном выпуске ДШК в войну тоже Тухачевский виноват? wink Это ж с ума сойти можно - гораздо более сложных УБ было выпущено на порядок больше, чем пехотных ДШК.
            1. Кот_Кузя
              Кот_Кузя Сегодня, 18:34
              0
              Цитата: Alexey RA
              Кстати, а в мизерном выпуске ДШК в войну тоже Тухачевский виноват? Это ж с ума сойти можно - гораздо более сложных УБ было выпущено на порядок больше, чем пехотных ДШК.

              Последыши Тухача вполне могли вредить. Недаром потом Новикова посадили. Жаль что ему пулю в башку не пустили. Сталин был все же слишком добр.
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 07:55
      +3
      Евгений Федоров,-вооружить танк зенитными пулеметами,создать на базе танка БТ самоходное зенитное орудие ,поставить на поток лёгкую и скорострельную зенитную пушку....вариантов много, как видите!
      1. hohol95
        hohol95 Вчера, 13:04
        +3
        Есть ли в наличии те самые пулемёты и малокалиберные ЗА?
        Выдержит ли шасси?
        Стояла ли на потоке в СССР подходящая модель МЗА?
        Нет. Небыло МЗА, небыло валового производства ДК или ДШК.
        На каком заводе всё это делать?
      2. Alexey RA
        Alexey RA Вчера, 19:52
        +1
        Цитата: Бережливый
        Евгений Федоров,-вооружить танк зенитными пулеметами

        Их нет. ДШК стоит почти как 45-мм ПТП и производится в гомеопатических количествах.
        Цитата: Бережливый
        поставить на поток лёгкую и скорострельную зенитную пушку

        И это попробовали сделать. Но поручили товарищу Таубину, который в результате стал гражданином Таубиным. И осталась РККА с 25-мм МЗА 72-К.
        Цитата: Бережливый
        создать на базе танка БТ самоходное зенитное орудие

        Угу... с площадкой под расчёт в 4-6 человек на корпусе БТ. laughing Ибо кроме 72-К у РККА ничего нет.
      3. Альф
        Альф Вчера, 22:09
        +1
        Цитата: Бережливый
        Евгений Федоров,-вооружить танк зенитными пулеметами,создать на базе танка БТ самоходное зенитное орудие ,поставить на поток лёгкую и скорострельную зенитную пушку....вариантов много, как видите!

        Всего делов-то...Нет, большевики, конечно, пособны преодолевать преграды, но они не боги.
  6. НСВ
    НСВ Вчера, 07:47
    +5
    Теперь понятно,что во всех бедах России надо винить танки!Странная логика....
  7. Aurel
    Aurel Вчера, 08:24
    -11
    Гитлеровцы подбили около 100 тыс.советских танков.
    1. Бережливый
      Бережливый Вчера, 09:14
      +7
      Aurel-я понимаю, информационная война, и всё такое, но чего сразу не миллион??? fool fool fool И,почти все-Т34, и были подбиты в первые пару лет войны.... lol
      1. sibiryouk
        sibiryouk Вчера, 13:17
        +4
        По данным НИИ-48, действительно за 1941-45гг было потеряно более90тыс. танков(точнее не помню), но эти потери восполнены производством(примерно 120тыс.). Танки Т-34 были лидерами по потерям и в 1943 и в 1945гг- что поделаешь, самый массовый и самый применяемый.
    2. hohol95
      hohol95 Вчера, 13:01
      +4
      Подбили или уничтожили? Подбить и уничтожить - разные понятия
      В немецких ВВС повреждения самолётов выражались в процентах и на списание шли машины с поврежлениями от 80 до 100%. А если только 75% - значит "могли восстановить"... или потом тихо разобрать на части.
      Германские танкисты процентами повреждений не утруждалили свои отловы. У них были три категории ремонта - краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный с отправкой на завод. И уничтоженная машина - списание.
      Много раз отправив подбитый танк в среднесрочный ремонт, через пару недель его переводили в категорию "долгостроя"... А затпм он тих терялся на заводской территории или просто разбирался на запасные части и тихо списывался через несколько месяцев после получения боевых повреждений.
    3. Альф
      Альф Вчера, 22:12
      -1
      Цитата: Aurel
      Гитлеровцы подбили около 100 тыс.советских танков.

      За 41-й. А за 42-й 200 тысяч, далее по нарастающей....Ну да, если почитать все сказки руделя, хартмана, кариуса и т.д и сложить все, что они набили-приписали, то можно и миллион насчитать...
      П.С. Пиджак импортный-три, магнитофон импортный-три...
      1. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Вчера, 23:11
        -2
        Цитата: Альф
        За 41-й. А за 42-й 200 тысяч, далее по нарастающей....

        нет, с 1941 по 1945 согласно цифрам Кривошеева - 96.5 тыс танков и САУ. При чём тут
        Цитата: Альф
        сказки руделя, хартмана, кариуса и т.д
        1. Альф
          Альф Вчера, 23:14
          -2
          Цитата: Пепел Клааса
          Цитата: Альф
          За 41-й. А за 42-й 200 тысяч, далее по нарастающей....

          нет, с 1941 по 1945 согласно цифрам Кривошеева - 96.5 тыс танков и САУ. При чём тут
          Цитата: Альф
          сказки руделя, хартмана, кариуса и т.д

          А я встречал цифру в 86,5 тысяч. А насчет руделя и сотоварищи, так очень часто некоторые "товарисчи", не утруждаясь проверкой на правдивость, приводят такие сказки.
  8. parusnik
    parusnik Вчера, 10:33
    +1
    К концу войны мы превосходили их по организации, но уступали по качеству – и взяли Берлин.
     Завалили трупами и техникой. laughing Как и в начале войны так и в ходе ее, немцы еле успевали советские танки подбивать, в начале войны, ерунду выпускали и потом в ходе войны и много и зря в очередной раз. laughing Нда..... laughing
  9. Проктолог
    Проктолог Вчера, 10:38
    0
    Одно из сильных воспоминаний периода службы в армии (о. Сахалин) - огромные поля танков, мертвых, разукомплектованных, обездвиженных... А самих танкачей было человек 5-7 на всю эту орду машин. Приходили к нам (ПВО) кино смотреть по субботам.

    Как и против кого могло воевать это железо?
    1. hohol95
      hohol95 Вчера, 12:53
      +2
      А против кого могут воевать самолёты находящиеся на базе ВВС США "Девис-Монтен"?
      Их там много... И разных... более 4400 штук!
      И выражение "огромные поля танков" - огромные по отношению к чему?
      И в какие годы?
      Из ГДР вывезли "гигантские массы" техники...
      А потом "утилизировали"...
  10. Ингвар К
    Ингвар К Вчера, 11:04
    +4
    Автору надо научиться разделять мух от котлет. Во-первых, у РККА была проблема оргштатной структуры танковых войск. сама идея массированного применения танков была правильной, но исполнение базировалось на опыте локальных боёв гражданской войны. Чем и сейчас грешат все "теоретики". США в Ираке показали как на самом деле работает большое сосредоточение танков. Во-вторых, автор слабо осведомлён по эксплуатационным характеристикам танков второй мировой войны и современных. Например, украинский Булат выдерживает до трёх попаданий противотанковых средств, а Т-64 не всегда одно. Про качество техники ВОВ вообще бред. В 1941-1942 немцы имели вполне качественную технику, делавшую марши по 120 км в день. А у РККА были сырые Т-34 и КВ и надёжные но сильно изношенные БТ. Суть проблемы в безусловной необходимости танков на сегодняшний день и чем больше их в армии тем лучше, ключевой аспект в грамотном их применении, ну и не забивают гвозди хрустальной вазой.
  11. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Вчера, 11:17
    +10
    Под танки разработали и системы ПВО, и САУ, и легкую бронетехнику, и вообще – всё необходимое для войны со всем миром, вместе взятым. Не учли только мелочи – повтора Второй мировой не намечалось, а ядерное оружие полностью перевернуло стратегию и тактику.

    Как раз ядерное оружие и требовало максимального укрытия войск за броней - танки + бмп/бтр наше все. То есть если в ВМВ большую часть пехоты можно было без проблем возить в автомобилях, то в ядерном конфликте - уже не стоит
    И не только оно – конкретно у танков ещё в конце Великой Отечественной появился новый враг – ручное противотанковое реактивное оружие, легкое и компактное, которое в дальнейшем только развивалось. А позже ПТУРы, штурмовики и вертолеты, новые типы мин, а ещё позже – БПЛА ударные и разведывательные. В итоге массовое применение танков против серьёзного противника стало затруднительным, что войны раз за разом и доказывали

    Вообще-то войны раз за разом доказывали архиважность и архинужность многочисленных и хорошо защищенных танков.
  12. smaug78
    smaug78 Вчера, 12:05
    +4
    Собственно, начало войны это и доказало – корпус Хацкилевича (самый сильный мехкорпус ЗОВО) погнали в наступление без ПВО, без знания обстановки и без поддержки ВВС.
    Какой вброс в стиле Резуна... Сто раз уже разжёвано, почему так произошло, но нет...
    1. Tochilka
      Tochilka Вчера, 17:53
      -2
      Мне статья отдаленно напомнила книгу Дроговоза "Танковый меч страны советов". В части, много танков, много расходов на их содержание. Вот Союз и не выдержал этой нагрузки.
  13. КСВК
    КСВК Вчера, 13:23
    +1
    Цитата: Андрей из Челябинска
    Вообще-то войны раз за разом доказывали архиважность и архинужность многочисленных и хорошо защищенных танков.

    Автор видимо забыл хороший принцип: Удача всегда на стороне больших батальонов. bully
    И да, Т-34, при всех своих достоинствах, наиболее силён был именно своей массовостью.
    1. Альф
      Альф Вчера, 22:18
      +1
      Цитата: КСВК
      да, Т-34, при всех своих достоинствах, наиболее силён был именно своей массовость

      И вездеуспеваемостью. Тигр и Пантера танки отличные, но даже они не могли быть в трех местах одновременно. Пока очередной кариус жег десяток Т-34, другой десяток обходил его с фланга-тыла и приходилось танковому асу бросать свой Тигр и топать пердячим паром за новым вместе с отступающей пехотой.
  14. Виктор Ценин
    Виктор Ценин Вчера, 13:53
    +2
    >но на голову превосходили по организации и побеждали.

    Стоило особо отметить связь, почти повсеместную у нацистов, что давало гигантское преимущество.

    Про немецкое качество в конце войны кардинально не согласен, ибо качество брони стало чрезвычайно плохим, а боевая машина с дерьмовой бронёй не может быть качественной.

    Про итогу статьи - рассматривается применение ОБТ в условиях ЯО, но не рассмотрен вопрос применения в локальных конфликтах, где без танка никак. Гибель этому классу оружия пророчили много раз, но танк не умрёт никогда.
    1. Альф
      Альф Вчера, 22:19
      +2
      Цитата: Виктор Ценин
      Гибель этому классу оружия пророчили много раз, но танк не умрёт никогда.

      После 2МВ сколько раз хоронили и пилотируемую авиацию, и ствольную артиллерию...А вот никак...
      1. Виктор Ценин
        Виктор Ценин Вчера, 22:32
        +1
        Согласен с замечанием, как с красноречивым примером.
  15. Комментарий был удален.
  16. ALSur
    ALSur Вчера, 23:29
    0
    Я понял почему автор вменяет современной России массовое производство танков. Как раз Россия только модернизирует уже выпущенные танки. А Арамата в войска не идёт (в целом).
  17. ЕМММ
    ЕМММ Сегодня, 00:48
    +2
    Сэр, разберитесь в теме, а потом и пишите.
    Если в начале статьи стоит танк А-20, как отдельный проект, то дальше читать уже не чего.