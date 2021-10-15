Есть ли замена «незаменимому» пулемету M2 Browning

Крупнокалиберный 12,7-мм пулемет M2 системы Джона Браунинга является настоящим символом американской армии, оставаясь на вооружении десятки лет. Созданный ещё в 1932 году на базе пулеметов Browning M1919 и Browning M1921, проектирование которых началось в конце Первой мировой войны, этот пулемет остается на вооружении до сих пор.
С момента принятия на вооружение в 1933 году крупнокалиберный пулемет M2 вместе с американской армией успел поучаствовать во Второй мировой войне, войне в Корее, во Вьетнаме, войнах в Ираке и во всех локальных конфликтах последних лет. Помимо американской армии, M2 остается на вооружении многих армий стран НАТО. Также данный пулемет широко представлен в мире, во многих странах было налажено его лицензионное производство.
Считается, что общий объем выпущенных пулеметов M2 превышает три миллиона экземпляров. Это очень достойный показатель, многие известные образцы стрелкового оружия были произведены в меньших количествах. Многочисленные попытки разработать адекватную замену модели M2 так ничем и не закончились. Но сегодня в США всё больше встает вопрос о поиске альтернатив данному крупнокалиберному пулемету, особенно в подразделениях спецназначения.
Плюсы и минусы пулемета M2 Browning
Пулемет M2 Browning остается универсальным стрелковым оружием, которое многие солдаты заслуженно считают отличным, надежным и убойным. Мало кто выживает после попадания крупнокалиберной пули .50BMG (12,7х99 мм), начальная скорость полета которой составляет до 890 м/с. Такие боеприпасы позволяют пулеметчикам эффективно поражать цели на удалении до 2 000 метров.
12,7-мм пуля практически не подвержена воздействию ветра, не изменяет направление полета при встрече с легкими препятствиями и обладает высокой убойной силой и останавливающей способностью. Боеприпасы данного калибра эффективны против легких укрытий и небронированной техники, при этом возможно поражение и легкобронированных целей, катеров, вертолетов и низколетящих самолетов противника.
Пулемет по-настоящему универсален. Он может устанавливаться на различную технику, в том числе танки, бронетранспортеры, джипы. Используется на катерах и кораблях, применяется в авиации. Широко распространены и пехотные варианты пулемета M2 HB (HB for Heavy Barrel), которые обычно становятся костяком обороны и применяются для оснащения подготовленных позиций.
Обширно эксплуатируясь с 1933 года, пулемет M2 Browning остается одним из старейших образцов вооружения в арсенале американской пехоты. В этом плане модель, безусловно, можно назвать старичком. Но, как известно, старый конь борозды не портит. К тому же американцы придерживаются с этим пулеметом принципа: «не ломается, не чини». При этом модель действительно устаревает, так как принципиально важных изменений конструкции пулемета с 1933 года не происходило.
Главным недостатком данной модели на сегодняшний день является слишком большой вес. Это касается как самого пулемета, так и боеприпасов к нему. Одно дело, когда крупнокалиберный пулемет установлен на какой-то военной технике, и совсем другое – если передвигаться с ним на своих двоих вынужден расчет, что помимо тела пулемета и станка к нему переносит на своем горбу ещё и запас патронов.
Вес пулемета составляет 84 фунта (38,2 кг). И это ещё без станка. Вместе со станком масса M2 HB возрастает уже до 128 фунтов (58 кг). Такой вес существенно уменьшает мобильность оружия и возможности транспортировки. В современной войне борьба часто идет за каждый грамм лишнего веса, который вынужден нести на себе боец или должна брать на борт боевая техника.
Первая модернизация M2 состоялась только в XXI веке
Удивительно, но фактически первая модернизированная версия крупнокалиберного пулемета, получившая обозначение M2A1, была принята на вооружение только 15 октября 2010 года. Деньги на проектные работы по модернизации крупнокалиберного пулемета американцы выделили только в 2007 году. Всё это время с момента принятия на вооружение в 1930-е годы пулемет пребывал практически в неизменном состоянии.
В объявленном в 2007 году конкурсе по модернизации 12,7-мм пулемета M2 Browning победу одержала компания Saco Defense, которая затем была приобретена крупной американской оборонной компанией General Dynamics.
Новая версия, которая создавалась для вооруженных сил США, получила быстросменный ствол, рукоятку для переноски, новый щелевой пламегаситель. Сообщается, что появление нового пламегасителя позволило уменьшить заметность дульного пламени при стрельбе на 95 процентов. Вслед за США Армия обороны Израиля также приняла на вооружение модернизированный пулемет, точнее – его коммерческую версию M2-HQCB.
После появления M2A1 американцы достаточно активно начали заменять старые модели пулеметов. Уже к 30 ноября 2012 года армия получила 8,3 тысячи новых или модернизированных пулеметов M2A1. А всего в рамках программы обновления сухопутные войска и Корпус морской пехоты США должны были обновить все 54 тысячи пулеметов M2, остающихся на вооружении.
Какие модели пулеметов могут потеснить M2 Browning
Несмотря на почти 90 лет честной службы, пулемет Браунинга M2 определенно нуждается в замене, несмотря на все присущие ему положительные характеристики. Это уже и так стрелковое оружие-долгожитель. Первыми о замене задумались в Командовании специальных операций морской пехоты США.
Особый интерес у американских военных вызывает пулемет SIG Sauer MG 338. Данный пулемет уже прошел процесс сертификации Командованием специальных операций. Единый пулемет SIG Sauer с ленточным питанием по-настоящему совершенный и современный продукт. Помимо всего прочего, SIG Sauer MG 338 – мультикалиберная модель, оружие можно легко трансформировать под использование патрона 7,62х51 мм.
Парадокс заключается в том, что новинка легче, чем широко распространенный в американской армии 7,62-мм пулемет M240B. Модель под более мощный патрон .338 Norma Magnum (8,6x63 мм) весит всего 21 фунт (9,52 кг), тогда как пулемет M240B, использующийся в американской армии уже 60 лет, весит 27 фунтов (12,24 кг). По сравнению со старичком M2 новый американский пулемет под 8,6-мм патрон просто пушинка, он легче сразу в четыре раза.
Пулемет обладает массой достоинств, присущих лучшим современным образцам огнестрельного оружия. SIG Sauer MG 338 построен на газоотводной автоматике с коротким ходом поршня и имеет запатентованную систему уменьшения отдачи при стрельбе. Как и большинство моделей современного стрелкового оружия, пулемет обладает двусторонними органами управления. К интересным особенностям модели специалисты относят также возможность изменения направления подачи ленты с патронами и наличие вывешенного быстросменного ствола.
Пулемет SIG SAUER MG 338, вид с левой стороны, фото: sigsauer.com
Пулемет SIG SAUER MG 338, вид с правой стороны, фото: sigsauer.com
Именно данная модель имеет больше всего шансов на то, чтобы потеснить M2 Browning в подразделениях американской армии, особенно тех, которые делают большую ставку на мобильность. Патрон .338 Norma Magnum обладает достаточной убойной и останавливающей силой, но при этом данный боеприпас заметно легче, чем .50BMG, и его удобнее транспортировать и переносить в больших количествах.
Эффективная дальность стрельбы пулемета SIG Sauer MG 338 оценивается в 1 700 метров. При этом отдача сопоставима с пулеметами калибра 7,62-мм прошлых поколений. В этом компоненте пулемет незначительно уступает M2, из которого подготовленные стрелки могут поражать цели на дистанции в два километра. Особо удачливые эффективно используют пулеметы M2 как замену снайперскому оружию, поражая цели и на больших дистанциях, благо мощность 12,7-мм патрона это позволяет. Максимальная дальность полета пули, выпущенной из крупнокалиберного пулемета M2 Browning, и вовсе достигает семи километров.
Помимо SIG Sauer MG 338, в США создано сразу несколько перспективных пулеметов под универсальный патрон .338 Norma Magnum. Например, General Dynamics Lightweight Medium Machine Gun (LWMMG) – легкий станковый пулемет, который, благодаря использованию 8,6-мм патрона, существенно обходит все 7,62-мм модели, обладая лучшими массогабаритными и точностными характеристиками.
При всех явных достоинствах новых моделей, Армия США до сих пор не готова полностью отказаться от 12,7-мм пулемета M2. Последняя модернизация M2A1 вполне устраивает большинство пехотных командиров. Пулемет Браунинга при его очевидном недостатке, связанном с лишним весом, по-прежнему остается чрезвычайно мощным и невероятно универсальным оружием, чтобы отправить его на свалку истории даже в XXI веке.