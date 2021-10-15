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Есть ли замена «незаменимому» пулемету M2 Browning

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Морской пехотинец США с пулеметом M2 Browning на учениях, 2002 год, фото: wikimedia.org


Крупнокалиберный 12,7-мм пулемет M2 системы Джона Браунинга является настоящим символом американской армии, оставаясь на вооружении десятки лет. Созданный ещё в 1932 году на базе пулеметов Browning M1919 и Browning M1921, проектирование которых началось в конце Первой мировой войны, этот пулемет остается на вооружении до сих пор.

С момента принятия на вооружение в 1933 году крупнокалиберный пулемет M2 вместе с американской армией успел поучаствовать во Второй мировой войне, войне в Корее, во Вьетнаме, войнах в Ираке и во всех локальных конфликтах последних лет. Помимо американской армии, M2 остается на вооружении многих армий стран НАТО. Также данный пулемет широко представлен в мире, во многих странах было налажено его лицензионное производство.

Считается, что общий объем выпущенных пулеметов M2 превышает три миллиона экземпляров. Это очень достойный показатель, многие известные образцы стрелкового оружия были произведены в меньших количествах. Многочисленные попытки разработать адекватную замену модели M2 так ничем и не закончились. Но сегодня в США всё больше встает вопрос о поиске альтернатив данному крупнокалиберному пулемету, особенно в подразделениях спецназначения.

Плюсы и минусы пулемета M2 Browning


Пулемет M2 Browning остается универсальным стрелковым оружием, которое многие солдаты заслуженно считают отличным, надежным и убойным. Мало кто выживает после попадания крупнокалиберной пули .50BMG (12,7х99 мм), начальная скорость полета которой составляет до 890 м/с. Такие боеприпасы позволяют пулеметчикам эффективно поражать цели на удалении до 2 000 метров.


Американский солдат с пулеметом M2HB в Нормандии, 1944 год, фото: wikimedia.org

12,7-мм пуля практически не подвержена воздействию ветра, не изменяет направление полета при встрече с легкими препятствиями и обладает высокой убойной силой и останавливающей способностью. Боеприпасы данного калибра эффективны против легких укрытий и небронированной техники, при этом возможно поражение и легкобронированных целей, катеров, вертолетов и низколетящих самолетов противника.

Пулемет по-настоящему универсален. Он может устанавливаться на различную технику, в том числе танки, бронетранспортеры, джипы. Используется на катерах и кораблях, применяется в авиации. Широко распространены и пехотные варианты пулемета M2 HB (HB for Heavy Barrel), которые обычно становятся костяком обороны и применяются для оснащения подготовленных позиций.

Обширно эксплуатируясь с 1933 года, пулемет M2 Browning остается одним из старейших образцов вооружения в арсенале американской пехоты. В этом плане модель, безусловно, можно назвать старичком. Но, как известно, старый конь борозды не портит. К тому же американцы придерживаются с этим пулеметом принципа: «не ломается, не чини». При этом модель действительно устаревает, так как принципиально важных изменений конструкции пулемета с 1933 года не происходило.

Главным недостатком данной модели на сегодняшний день является слишком большой вес. Это касается как самого пулемета, так и боеприпасов к нему. Одно дело, когда крупнокалиберный пулемет установлен на какой-то военной технике, и совсем другое – если передвигаться с ним на своих двоих вынужден расчет, что помимо тела пулемета и станка к нему переносит на своем горбу ещё и запас патронов.


M2E2 Quick Change Barrel (QCB), принятый на вооружение как M2A1, фото: wikimedia.org

Вес пулемета составляет 84 фунта (38,2 кг). И это ещё без станка. Вместе со станком масса M2 HB возрастает уже до 128 фунтов (58 кг). Такой вес существенно уменьшает мобильность оружия и возможности транспортировки. В современной войне борьба часто идет за каждый грамм лишнего веса, который вынужден нести на себе боец или должна брать на борт боевая техника.

Первая модернизация M2 состоялась только в XXI веке


Удивительно, но фактически первая модернизированная версия крупнокалиберного пулемета, получившая обозначение M2A1, была принята на вооружение только 15 октября 2010 года. Деньги на проектные работы по модернизации крупнокалиберного пулемета американцы выделили только в 2007 году. Всё это время с момента принятия на вооружение в 1930-е годы пулемет пребывал практически в неизменном состоянии.

В объявленном в 2007 году конкурсе по модернизации 12,7-мм пулемета M2 Browning победу одержала компания Saco Defense, которая затем была приобретена крупной американской оборонной компанией General Dynamics.

Новая версия, которая создавалась для вооруженных сил США, получила быстросменный ствол, рукоятку для переноски, новый щелевой пламегаситель. Сообщается, что появление нового пламегасителя позволило уменьшить заметность дульного пламени при стрельбе на 95 процентов. Вслед за США Армия обороны Израиля также приняла на вооружение модернизированный пулемет, точнее – его коммерческую версию M2-HQCB.


M2-HQCB в израильской армии, фото: wikimedia.org

После появления M2A1 американцы достаточно активно начали заменять старые модели пулеметов. Уже к 30 ноября 2012 года армия получила 8,3 тысячи новых или модернизированных пулеметов M2A1. А всего в рамках программы обновления сухопутные войска и Корпус морской пехоты США должны были обновить все 54 тысячи пулеметов M2, остающихся на вооружении.

Какие модели пулеметов могут потеснить M2 Browning


Несмотря на почти 90 лет честной службы, пулемет Браунинга M2 определенно нуждается в замене, несмотря на все присущие ему положительные характеристики. Это уже и так стрелковое оружие-долгожитель. Первыми о замене задумались в Командовании специальных операций морской пехоты США.

Особый интерес у американских военных вызывает пулемет SIG Sauer MG 338. Данный пулемет уже прошел процесс сертификации Командованием специальных операций. Единый пулемет SIG Sauer с ленточным питанием по-настоящему совершенный и современный продукт. Помимо всего прочего, SIG Sauer MG 338 – мультикалиберная модель, оружие можно легко трансформировать под использование патрона 7,62х51 мм.

Парадокс заключается в том, что новинка легче, чем широко распространенный в американской армии 7,62-мм пулемет M240B. Модель под более мощный патрон .338 Norma Magnum (8,6x63 мм) весит всего 21 фунт (9,52 кг), тогда как пулемет M240B, использующийся в американской армии уже 60 лет, весит 27 фунтов (12,24 кг). По сравнению со старичком M2 новый американский пулемет под 8,6-мм патрон просто пушинка, он легче сразу в четыре раза.

Пулемет обладает массой достоинств, присущих лучшим современным образцам огнестрельного оружия. SIG Sauer MG 338 построен на газоотводной автоматике с коротким ходом поршня и имеет запатентованную систему уменьшения отдачи при стрельбе. Как и большинство моделей современного стрелкового оружия, пулемет обладает двусторонними органами управления. К интересным особенностям модели специалисты относят также возможность изменения направления подачи ленты с патронами и наличие вывешенного быстросменного ствола.

Есть ли замена «незаменимому» пулемету M2 Browning
Пулемет SIG SAUER MG 338, вид с левой стороны, фото: sigsauer.com


Пулемет SIG SAUER MG 338, вид с правой стороны, фото: sigsauer.com

Именно данная модель имеет больше всего шансов на то, чтобы потеснить M2 Browning в подразделениях американской армии, особенно тех, которые делают большую ставку на мобильность. Патрон .338 Norma Magnum обладает достаточной убойной и останавливающей силой, но при этом данный боеприпас заметно легче, чем .50BMG, и его удобнее транспортировать и переносить в больших количествах.

Эффективная дальность стрельбы пулемета SIG Sauer MG 338 оценивается в 1 700 метров. При этом отдача сопоставима с пулеметами калибра 7,62-мм прошлых поколений. В этом компоненте пулемет незначительно уступает M2, из которого подготовленные стрелки могут поражать цели на дистанции в два километра. Особо удачливые эффективно используют пулеметы M2 как замену снайперскому оружию, поражая цели и на больших дистанциях, благо мощность 12,7-мм патрона это позволяет. Максимальная дальность полета пули, выпущенной из крупнокалиберного пулемета M2 Browning, и вовсе достигает семи километров.

Помимо SIG Sauer MG 338, в США создано сразу несколько перспективных пулеметов под универсальный патрон .338 Norma Magnum. Например, General Dynamics Lightweight Medium Machine Gun (LWMMG) – легкий станковый пулемет, который, благодаря использованию 8,6-мм патрона, существенно обходит все 7,62-мм модели, обладая лучшими массогабаритными и точностными характеристиками.

При всех явных достоинствах новых моделей, Армия США до сих пор не готова полностью отказаться от 12,7-мм пулемета M2. Последняя модернизация M2A1 вполне устраивает большинство пехотных командиров. Пулемет Браунинга при его очевидном недостатке, связанном с лишним весом, по-прежнему остается чрезвычайно мощным и невероятно универсальным оружием, чтобы отправить его на свалку истории даже в XXI веке.
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82 комментария
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  1. agond
    agond 15 октября 2021 18:09
    +4
    SIG Sauer MG 338 построен на газоотводной автоматике с коротким ходом поршня .... и наличие быстросменного ствола
    интересное сочетание , каи это сделано?
    1. Parvis Rasulov
      Parvis Rasulov Вчера, 01:47
      +3
      Не понял а что вас удивило? Схожая схема имеет пулемет Калашникова ПКМ там тоже газоотводная схема отличается только длинным ходом поршня и быстросменный ствол
  2. mark1
    mark1 15 октября 2021 18:17
    +14
    8,6 мм и 12,7 мм - какая может быть замена?
    У "максима" эффективная дальность стрельбы тоже 2000 м - но это же, в обоих случаях, заслуга тяжелого станка.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik 15 октября 2021 18:31
      +4
      Цитата: mark1
      8,6 мм и 12,7 мм - какая может быть замена?

      Никакая. Вот M240 может вполне заменить. США планирует перейти с 5,56×45 на 6,8×51. Заменить в пехоте М14 и М249. Соответственно во взводе будет 6 пулеметов 6,8×51 + 2 пулемета 7,62×51 в отделение оружия. Между 7,62 и 6,8 не такая большая разница. Соответственно в отделении оружия тоже нужно на 6,8 переходить, что не даст усиления или на 8,6 (например), что больше соответствует логике данного подразделения.

      1. Avior
        Avior 15 октября 2021 20:31
        +4
        Проблема в том, что патрон 8,6 довольно тяжёлый для переносного пулемета- 35-45 грамм. Плюс вес самой ленты. Плюс коробки. Боезапас ведь нужно с собой носить. 300 патронов - 12-15 кг.
        А на технике и 12,7 устраивает, его вес не проблема
      2. Alex777
        Alex777 15 октября 2021 20:34
        +4
        ИМХО, М2 останется там, где он и есть: на технике.
        SIG Sauer MG 338 - классная тема для сухопутных.
        И дальность, и мощь, и приемлемый вес - все есть. hi
    2. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 12:55
      +1
      В США концепт такой : автоматы и пулеметы перевести на единый 6,8 калибр. А пулеметы 7,62 единые заменить на. 338
  3. Xlor
    Xlor 15 октября 2021 18:18
    +4
    Я не понял, а как у него охлаждается ствол?
    1. General Failure
      General Failure 15 октября 2021 18:21
      +11
      Заменой :) А если серьезно, то он весьма толстый - при "типичной" стрельбе крупняка не очень перегревается.
      1. Кроу
        Кроу 15 октября 2021 18:34
        +13
        он весьма толстый - при "типичной" стрельбе крупняка не очень перегревается
        Дальше еще проще - на самолеты ставили с воздушным охлаждением
        Флот оснащали с водяным
        спаренный 12,7-мм пулемет Кольт-Браунинг M2 американского производства на корабле советского флота,
        Однако уже к началу Второй мировой войны большинство из них были заменены счетверенными установками обычных М 2 НВ.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 07:05
      +1
      Цитата: Xlor
      а как у него охлаждается ствол?

      Путем отдачи лишнего тепла в атмосферу... А для того, что бы ствол сильно не перегревался, его периодически меняют на запасной
  4. DKuznecov
    DKuznecov 15 октября 2021 18:21
    +8
    Газоотводная трубка у Зиг Зауэра снизу, как понимаю.
    А сравнивать ручной и станковый пулеметы неуместно.
  5. Cowbra
    Cowbra 15 октября 2021 18:21
    -18
    Как уже и говорилось, матрасня традиционно не способна сделать пулемет. Кроме Гатлинга и Браунинга-самого первого, 1911, все остальное сделано НЕ в США. Льюис и Максим - Англия, Браунинг - Бельгия wassat Плюющаяся свинья - до неузнаваемости изуродованый немец... Де Биллы
    1. Посторонним В.
      Посторонним В. 15 октября 2021 21:14
      +7
      Отметим, что и Айзек Льюис, и Хайрем Максим - по происхождению американцы.
      1. Cowbra
        Cowbra 15 октября 2021 21:20
        -2
        ...у которых нифига не получилось сделать пулемет в Америке, в основном из-за лобби. Браунинг по той же причине срулил. И патенты на браунинг долболомы покупали у Бельгии. Так что еще раз - Де Биллы
        1. Посторонним В.
          Посторонним В. 15 октября 2021 21:28
          +6
          Максим (в отличие от Льюиса) вроде и не пытался делать пулемет в Америке, там он занимался по большей части электротехникой, конкурировал с Эдисоном и Вестингаузом.
          1. Cowbra
            Cowbra 15 октября 2021 22:04
            0
            первый, медный, пулемет - Максим сделал в САСШ. Не взлетело. Он даже из Европы, позже, предлагал его правительству США. Но самое главное, что таких случаев - только хорошо известных - три - Максим, Льюис, Браунинг. У всех история под копирку
            1. Посторонним В.
              Посторонним В. Вчера, 12:41
              +2
              А разве был создан реальный образец в период жизни Максима в Штатах? Мне попадались упоминания только об идеях и чертежах до 1883 г. А патент и первый образец - уже в Британии. Поправьте, если я ошибаюсь..
  6. Luminman
    Luminman 15 октября 2021 18:22
    +2
    Цитата: Xlor
    Я не понял, а как у него охлаждается ствол?

    Наверное, ствол сменяемый. Хотя, это еще прибавит веса
  7. Наводлом
    Наводлом 15 октября 2021 18:25
    +2
    В этом компоненте пулемет незначительно уступает M2, из которого подготовленные стрелки могут поражать цели на дистанции в два километра. Особо удачливые эффективно используют пулеметы M2 как замену снайперскому оружию, поражая цели и на больших дистанциях, благо мощность 12,7-мм патрона это позволяет.

    Оказывается, точная пулемётная стрельба на большие дистанции - это вопрос удачи.
    Наверное, при отборе в пулемётчики у кандидатов учитывается этот важнейший параметр?
    1. Cowbra
      Cowbra 15 октября 2021 18:31
      0
      Тащемто речь именно о использовании как снайперки. И вот тот рекорд. который во Вьетнаме установлен - 2,5 км, кажись, по движущейся мишени - там чисто удача. Просчитал-не просчитал, учел все сноски, деривацию, высоту, температуру. все что угодно, вплоть до Луны во втором доме - попадание в голову - чисто удача, рассеивание никто не отменял! Попадание одиночным выстрелом, не очередью
      1. Наводлом
        Наводлом 15 октября 2021 18:55
        0
        Цитата: Cowbra
        Тащемто речь именно о использовании как снайперки. И вот тот рекорд. который во Вьетнаме установлен - 2,5 км, кажись, по движущейся мишени - там чисто удача.

        так это речь не о снайперской стрельбе
        а о стрельбе наудачу
      2. Korax71
        Korax71 Вчера, 09:40
        +3
        Нет.стрелял в тот момент один из основателей школы снайперов КМП К.Хэскок.именно в этом бою это был не единичный случай попадания в противника на дистанции около 2 км.он стрелял с подготовленной и пристрелянной позиции,так что тут чистое мастерство.если посмотреть описание того боя,то как бы амерцы вполне себе признают,что на поражение цели не всегда хватало одного выстрела.сам Хескок не единожды победитель как армейских так и гражданских соревнований по стрельбе.после службы занимался обучением снайперов для спецподразделений полиции.
      3. DDZ57
        DDZ57 Вчера, 16:43
        +1
        Цитата: Cowbra
        Тащемто речь именно о использовании как снайперки.


        На М2 можно установить Aimpoint FCS13RE. Cистема FCS13RE включает в себя лазерный дальномер, баллистический калькулятор с метеостанцией и оптический канал с ЗУМом.
        В прицеле формируется упрежденная марка, в отдельных опциях с учетом скорости движения цели (в том числе и по боку).
    2. aybolyt678
      aybolyt678 15 октября 2021 23:22
      0
      Цитата: Наводлом
      Оказывается, точная пулемётная стрельба на большие дистанции - это вопрос удачи.

      случайность есть неопознанная закономерность(Ф Энгельс) А случай любит подготовленных smile при прочих равных условиях чем жестче и тяжелее конструкция тем точнее стрельба.
  8. Басарев
    Басарев 15 октября 2021 18:36
    +3
    В общем, история, как у нас с КПВ - никто не берётся создавать новый пулемёт калибра 14,5.
    1. янеробот
      янеробот 15 октября 2021 20:26
      +5
      м-2 скорее можно сравнить с ДШК, но он еще в 70 х был замене НСВ
    2. Tucan
      Tucan Вчера, 05:28
      +1
      Цитата: Басарев
      В общем, история, как у нас с КПВ - никто не берётся создавать новый пулемёт калибра 14,5.

      Ошибаетесь, в КНР в 21 веке принят на вооружение очень неплохой 14,5-мм пулемет с газоотводной автоматикой.
    3. psiho117
      psiho117 Вчера, 19:41
      +1
      Цитата: Басарев
      никто не берётся создавать новый пулемёт калибра 14,5

      а он и не особо нужен. Выгоднее применять 30мм на легкобронированной технике - современные 30мм автопушки по весу уже как КПВ, а могущество несравнимо.
      1. Bongo
        Bongo Сегодня, 04:50
        +3
        Цитата: psiho117
        а он и не особо нужен. Выгоднее применять 30мм на легкобронированной технике - современные 30мм автопушки по весу уже как КПВ, а могущество несравнимо.

        Простите, но не могу с Вами согласиться. no
        Переносные зенитные артиллерийские установки мне не известны. В тоже время, 12,7-14,5-мм ЗПУ пользуются большой популярностью.
  9. Konnick
    Konnick 15 октября 2021 18:50
    +9
    Пулемет такого калибра должен быть тяжелым, иначе точным будет только первый выстрел. Приспосабливать такое оружие для переноски не надо, сейчас хватает техники, на которую можно его установить. Крупнокалиберный пулемет в качестве ручного нонсенс, только тяжелый станок.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих 15 октября 2021 20:00
      +3
      Лично мое мнение - никто М2 заменять не будет. Может быть облегчат слегка за счёт использования, при производстве, более лёгких материалов/сплавов.
      1. DDZ57
        DDZ57 Вчера, 16:58
        +1
        В конце 80-х годов сингапурская оружейная компания Singapore Technologies Kinetics (STK) создала крупнокалиберный пулемёт CIS 50MG.
        Масса, кг - 30 кг
        Длина, мм - 1676 мм
        Длина ствола, мм - 1141 мм.
        Вид боепитания - две пулемётные ленты по 100 патронов.
        Питание патронами осуществляется при помощи стандартных лент, подаваемых в два лентоприемных механизма по бокам оружия. С помощью специального переключателя можно переключать подачу патронов любой из лент в любой момент времени, благодаря чему можно быстро менять тип патронов.
        Крупнокалиберный пулемет General Dynamics XM312 (США).
        Вес: 19 кг на треноге, без патронов.
        Если CIS 50MG состоит на вооружении нескольких стран, то состояние программы XM312 незвестно.
    2. Avior
      Avior 15 октября 2021 20:36
      +2
      У него есть специальный пружинно- гидравлический амортизатор, смягчающий отдачу
      1. Konnick
        Konnick 15 октября 2021 20:39
        +1
        У него есть специальный пружинно- гидравлический амортизатор, смягчающий отдачу

        У чего? На станке амортизатор ?
        1. Avior
          Avior 15 октября 2021 20:49
          +1
          Нет, в самом пулемете. Откатывается при выстреле ствол вместе с частью коробки
          Оружие получило средства уменьшения импульса отдачи, воздействующего на стрелка. Для этого ствол и часть газового двигателя выполнены подвижными. После выстрела они откатываются назад на небольшое расстояние, и только после этого происходит отпирание и извлечение гильзы. Темп стрельбы составляет 600 выстр./мин., что положительно сказывается на управляемости при ведении огня очередями.

          За счёт этого пишут о заметном смягчении отдачи
          Имеется в виду Зиг Зауэр 338
  10. Джон22
    Джон22 15 октября 2021 18:51
    +4
    Замена М2 на МG 338 не адекватная - всё-таки М2 калибра 12,7 мм. Что-то я не видел, чтобы американцы его таскали на руках - только на технике и используется как станковый. На фото M G338 на сошках, а станок у него есть?
  11. PCF
    PCF 15 октября 2021 18:56
    +4
    Немного подробностей от уверенных пользователей пулемёта, там есть израильский товарищ и американский, кроме "восторженных" отзывов про М2, есть масса увлекательных подробностей.
    https://youtu.be/YSN5SsU6Xow
    https://youtu.be/_NN3N7K1RWE
  12. КСВК
    КСВК 15 октября 2021 19:15
    +7
    Цитата: Konnick
    Крупнокалиберный пулемет в качестве ручного нонсенс, только тяжелый станок.

    Гы. Про Корд слыхали? Вполне себе работает с сошек. Вес допускает переноску пешком. Боекомплект конечно 2-й номер.
    А вообще сравнивать 338 тем более в его короткой форме Norma с 50-кой это неверно. Совершенно разные задачи, 338 это снайперский ну и пулеметный патрон для борьбы именно с живой силой противника. А .50 как и наш 12,7х108 это уже по легкобронированной и прочей технике. Поэтому пулемет
    под 338Norma НИКОГДА не заменит пулемет дедушки Браунинга.
    Цитата: Cowbra
    Как уже и говорилось, матрасня традиционно не способна сделать пулемет.

    Совершенно правильное замечание. БЯда у СШАшников с пулемётами. Причём со всеми.
    1. Konnick
      Konnick 15 октября 2021 20:41
      +8
      Про Корд слыхали

      А как же. Желаю Вам поносить его.
      1. Bad_gr
        Bad_gr Вчера, 00:48
        +4
        Цитата: Konnick
        А как же. Желаю Вам поносить его.

        Я только со стороны видел, как их в горах таскают, с одной сопки на другую, прикрывая отход подразделения. А также, таскают на плечах и миномёты, и опорные плиты под них, и чугунные мины к ним.
        Временами, других вариантов просто нет.
        1. Konnick
          Konnick Вчера, 06:23
          +2
          Я только со стороны видел, как их в горах таскают, с одной сопки на другую, прикрывая отход подразделения

          С таким оружием и отходить?

          А также, таскают на плечах и миномёты, и опорные плиты под них, и чугунные мины к ним.

          А еще Суворов совершил переход через Альпы...
          1. Bad_gr
            Bad_gr Вчера, 12:01
            +3
            Цитата: Konnick
            С таким оружием и отходить?

            Авганистан, Ардар. "Реализация разведданных". Вышли в ночь, перекрыли ущелье, с утра ждали проход душманов. Те ушли другой дорогой. Возвратились в часть (Бахарак). Пулемётов было два и таскали их по очереди с разных сторон ущелья: сначала отходил один - второй прикрывал, потом отходил прикрывавший.
            Фото с этого похода
    2. Не_боец
      Не_боец 15 октября 2021 23:59
      +1
      На Вархеде была статья про американские пулеметы с юморком.
  13. BORMAN82
    BORMAN82 15 октября 2021 19:16
    +7
    Цитата: Cowbra
    И вот тот рекорд. который во Вьетнаме установлен - 2,5 км, кажись, по движущейся мишени - там чисто удача. Просчитал-не просчитал, учел все сноски, деривацию, высоту, температуру. все что угодно, вплоть до Луны во втором доме - попадание в голову - чисто удача, рассеивание никто не отменял! Попадание одиночным выстрелом, не очередью


    "Знаете, как Изя соседу перепел арию Карузо?"© smile Там было 2500ярдов(2275м); не по подвижной мишени, а по статично; про попадание в голову никто не упоминал. И да, у вас есть величина рассеивания при стрельбе одиночными со станка для пулемёта М2?
    1. Cowbra
      Cowbra 15 октября 2021 20:13
      0
      По велосипедисту и в голову. И без таблиц ясно, что на 2,5 км рассеивание со станка будет порядка нескольких ростовых фигур
  14. Морской Кот
    Морской Кот 15 октября 2021 19:23
    +8
    ... Созданный ещё в 1932 году на базе пулеметов Browning M1919 и Browning M1921,

    Джон Браунинг со своей моделью 1921 года.

    По просьбе генерала Першинга (в то время командующий американскими экспедиционными силами на Европейском ТВД), знаменитый Дж. Браунинг и фирма Winchester создали патрон 12,7x99 мм (.50 BMG), а чуть позднее, в 1919 г. Фирма Colt разработала под него пулемет. И патрон и пулемет были приняты на вооружение в 1923 году. Охлаждение было водяное.

    Browning Model 1919

    Но этот пулемёт под стандартный патрон американской армии -- .30-06 Springfield (U.S.) По лицензии пулемёты выпускались и под патроны других стран.
    1. Undecim
      Undecim 15 октября 2021 19:55
      +5
      фирма Winchester создали патрон 12,7x99 мм (.50 BMG)

      Фирма Winchester долго мучилась, пока не ознакомилась с патроном 13,2 мм TuF или 13,2 × 92mmSR.
  15. Undecim
    Undecim 15 октября 2021 20:00
    +9
    Новая версия, которая создавалась для вооруженных сил США, получила быстросменный ствол, рукоятку для переноски, новый щелевой пламегаситель. Сообщается, что появление нового пламегасителя позволило уменьшить заметность дульного пламени при стрельбе на 95 процентов.

    Самое главное отличие M2A1 от M2 заключается в том, что у M2A1 после замены ствола не надо регулировать зазор между зеркалом затвора и донцем гильзы.
    1. KhatulMadan
      KhatulMadan 15 октября 2021 20:54
      -3
      это вопрос не регулировок, а исключительно изначальной технологичности изготовления
    2. Комментарий был удален.
    3. Undecim
      Undecim 15 октября 2021 22:30
      +4
      Судя по минусам и комментариям KhatulMadan , количество неадекватов на сайте растет.
  16. Комментарий был удален.
  17. KhatulMadan
    KhatulMadan 15 октября 2021 20:56
    -6
    Цитата: BORMAN82
    ... И да, у вас есть величина рассеивания при стрельбе одиночными со станка для пулемёта М2?

    вы про СТП?
    1. DDZ57
      DDZ57 Вчера, 17:09
      0
      Цитата: KhatulMadan
      Цитата: BORMAN82
      ... И да, у вас есть величина рассеивания при стрельбе одиночными со станка для пулемёта М2?

      вы про СТП?


      Это размер относительно СТП.
  18. KhatulMadan
    KhatulMadan 15 октября 2021 20:58
    -11
    Цитата: Konnick
    У чего? На станке амортизатор ?

    ну шо ви таки как дитё! в ЛАДОШКАХ! wassat wassat wassat
    lol
  19. zwlad
    zwlad 15 октября 2021 22:19
    +2
    Можно сколько угодно разглагольствовать, но патрон 8,6 мм не сможет полностью заменить патрон 12,7 мм, а поэтому и пулемет М2 так и будет служить в американской армии и дальше.
  20. КСВК
    КСВК 15 октября 2021 23:06
    0
    Цитата: Konnick
    Про Корд слыхали

    А как же. Желаю Вам поносить его.

    Но лучше Корд с сошками, чем М2 со станком, правда? bully
  21. КСВК
    КСВК 15 октября 2021 23:07
    +3
    Цитата: KhatulMadan
    Цитата: BORMAN82
    ... И да, у вас есть величина рассеивания при стрельбе одиночными со станка для пулемёта М2?

    вы про СТП?

    Про техническую кучность. Или про поперечник рассеивания, если будет угодно.
  22. Не_боец
    Не_боец 15 октября 2021 23:57
    0
    Новый патгрончик?? Ну ну
  23. Богатырев
    Богатырев Вчера, 00:44
    +1
    https://www.youtube.com/watch?v=4GleiBswKqY
  24. пищак
    пищак Вчера, 01:59
    +2
    Как-то не понял описанную в Статье якобы "равноценность" замены 12,7 мм пулемёта пулемётом калибра 8,6 мм?! what
    Ведь крупнокалиберный пулемёт, по решаемым боевым задачам, невозможно полноценно заменить мелким~9мм пулемётом!
  25. Intruder
    Intruder Вчера, 06:13
    +1
    Автору, спасибо за столь лаконичную статью!
    Вопрос о замене, смотрим на сопоставимые характеристики этого боеприпаса в чуть более "скромном калибре": .460 Steyr (11.6х90 мм), на его базе, есть отличная винтовка: Steyr HS .460, Австрийская крупнокалиберная винтовка Steyr HS .460 предназначена для борьбы со снайперами противника, поражения его легкобронированной техники, РЛС, артиллерийских и ракетных установок, авиационной техники на стоянках, а также живой силы на дальности стрельбы - до 1500 метров. Прикручиваем - газоотводную автоматику или полусвободный тип, пользуемся... bully
  26. Saladine
    Saladine Вчера, 09:03
    -6
    Попасть и поразить цель в полевых условиях из М2 на расстоянии в 2 километра при его схеме управления это из разряда американских армейских баек. Из него и на близкие расстояния то получается стрелять только примерно «куда-то туда».
    1. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 21:15
      +2
      На 2, вряд ли. А на 1 км я стрелял. С треноги, после пристрелки (офицер с биноклем
      корректировал) можно попадать очень точно.
      1. Saladine
        Saladine Сегодня, 09:27
        +1
        Я про полевые условия, в движении и меняя направление стрельбы.
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 10:10
          +3
          В полевых условиях (в атаке, Вы имеете в виду? ) Браунинг 0.5 не используют.
          Американцы его ставят на турели самой различной колесной и гусеничной техники.
          В Израиле - только на танки и БТР.
          На джипах и разных "броневичках" ставят турели с MAG 7.62 (M240 в США).
          С турелей я стрелял несколько раз во всяких стычках/перестрелках. Вы правы, стрельба примерная, загарадительная.
  27. мотострелок
    мотострелок Вчера, 10:39
    0
    12,7-мм пуля практически не подвержена воздействию ветра, не изменяет направление полета при встрече с легкими препятствиями

    Т.е. автора можно понять так: мол теоретически пуля "подвержена воздействию ветра", но практика показала, что нет? Бедный, бедный Ньютон!
  28. Sahalinets
    Sahalinets Вчера, 13:29
    0
    В Штатах разработан очень легкий пулемет под патрон 12,7х99 - ХМ312. Но пока не взлетел. Да и скорострельность у него совсем не пулеметная - 260 в/мин.
  29. Sancho_SP
    Sancho_SP Вчера, 21:12
    0
    338 жизнеспособен только если полностью заменит какой-то из патронов в подразделении.

    12,7 заменить, наверное, не получится, ведь для техники 338 будет маловат. Значит, заменяем 7,62 и отказываемся от станкового пулемета вообще. В принципе, жизнеспособно.


    Хотя, если затянуться поглубже, можно заменить на 338 и 12,7, и 7,62. Техники, вооруженной только одним М2, не так и много. Если в подразделении есть что-то крупнее (20 мм, например), то полный отказ от 12,7 может быть интересен.
    1. DDZ57
      DDZ57 Вчера, 21:50
      +1
      Цитата: Sancho_SP
      338 жизнеспособен только если полностью заменит какой-то из патронов в подразделении.

      338NM в настоящее время серьезно используют только силы специальных операций США.
      В тоже время в этих подразделениях применяется и снайперская винтовка под патрон 338 LM.
      1. Sancho_SP
        Sancho_SP Вчера, 22:07
        0
        Это то понятно. Но 7,62 у них тоже только для снайперских винтовок и пулеметов.

        И если есть пулемёт и винтовка под 338 - почему бы и не сменить патрон?
        1. DDZ57
          DDZ57 Сегодня, 05:34
          +1
          Цитата: Sancho_SP
          Это то понятно. Но 7,62 у них тоже только для снайперских винтовок и пулеметов.


          Дело то в том, что на самом деле непонятно. Т.к. они настойчиво пилят в калибре 6,8мм. И этот новый калибр похоже заменит калибры .223 и .308.
          За счет новых ОЭП и нового калибра они увеличивают дальность огневого контакта.

          Цитата: Sancho_SP
          И если есть пулемёт и винтовка под 338 - почему бы и не сменить патрон?

          Патроны 338NM и 338LM разные по гильзе, т.е. не взаимозаменяемые от слова совсем.
          Поэтому непонятно, зачем применили 2 разных патрона в одном калибре.
          Поимев при этом проблему при снабжении.
          И здесь же похоже опять идет увеличение дальности огневого контакта. Они отработали это в снайперском оружии в калибре 338LM и решили поиграться с единым пулемётом, но имеющим другой патрон, равный по энергетике LM.
  30. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 21:12
    +4
    Мне довелось пострелять из Браунинг 0.5 на учениях.
    У него есть режим одиночного огня, для пристрелок. Очень удобно.
    На 1 км, примерно, точность очень хорошая. Пуля в пулю одиночными с треноги.
    В бинокль видно. Стреляли через ущелье, ветра не было.
    И, к сожалению, таскали его. Разбирали на три части: ствол, казеная часть, тренога.
    Кому попадал ствол - счастливчик. laughing
    1. DDZ57
      DDZ57 Сегодня, 06:06
      +2
      Цитата: voyaka uh
      У него есть режим одиночного огня, для пристрелок. Очень удобно.


      С необходимостью наличия этой опции столкнулись при установке на "Печенег" российского Элкана в исполнении НПЗ.
      Приходилось ленту собирать "через один патрон". И чтобы не менять вкладку, повторное взведение затвора осуществлял "второй номер". И он же обеспечивал однозначность позиционирования прицела с кронштейном в случае, когда рвалась резинка от автомобильной камеры, т.к. все боковые планки хлябали. При выполнении этих условий пули от одиночной стрельбы "Печенега" укладывались в А4 на 300м и лучше.
    2. DDZ57
      DDZ57 Сегодня, 06:14
      0
      Цитата: voyaka uh
      Мне довелось пострелять из Браунинг 0.5 на учениях.

      Есть несколько вопросов как к пользователю BMG:
      - приходилось или нет, видели или нет как уничтожается ствол BMG, иными словами каков его ресурс;
      - нужно или ненужно, интересно или не интересно введение в конструкцию станка "тормоза осей" (примерно как исполнение спуска на башенном Утесе в исполнении Польши).
      Будут и еще вопросы.
      1. DDZ57
        DDZ57 Сегодня, 08:51
        +1
        Вариант "старичка" в исполнении от 2011г. для установки современных ОЭП и снижения пламенности.
        1. DDZ57
          DDZ57 Сегодня, 08:57
          +2
          WKM-B — польская версия крупнокалиберного пулемёта НСВ под патрон 12,7×99 мм НАТО (.50 BMG), созданного после вхождения Польши в НАТО, в связи с требованиями перевода оружия под стандарты альянса. Производится в городе Тарнув.
      2. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:31
        +1
        Из Браунинг 0.5 я стрелял мало. На учения на полигон надо было тащить и пулемет и ленты. Много не возьмешь. Стреляли короткими очередями, стараясь обучить всех солдат.
        В MAG 7.62 (бельгийсих) я видел "красные стволы". Их тогда сразу меняли.
        Не слышал о разрушении ствола.
        В MAG было много отказов из-за грязного пороха в патронах. Сажа, накипь забивала механизм возврата газов. И пулемет начинал стрелять еле-еле.
        А иногда MAG , наоборот, "свихивался" перегревшись. Продолжал стрелять даже, когда палец не на спусковом крючке.
        Надо было рвать сегментную ленту (поворотом на 90 градусов).
        С MAG я всегда волновался, ждал подвоха.
        1. DDZ57
          DDZ57 Сегодня, 10:41
          0
          Цитата: voyaka uh
          Из Браунинг 0.5 я стрелял мало. На учения на полигон надо было тащить и пулемет и ленты. Много не возьмешь. Стреляли короткими очередями, стараясь обучить всех солдат.

          Вопрос - приходилось или нет, видели или нет как уничтожается ствол BMG, иными словами каков его ресурс возник не просто, т.к. попадался материал где ресурс заметно более 10000 выстрелов (может быть это связано с моим английским).
          В Утесе производства Казахстана фигурирует цифра 10000. В своё время ЦКИБу для достижения 10000 пришлось очень поработать.
    3. DDZ57
      DDZ57 Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: voyaka uh
      Мне довелось пострелять из Браунинг 0.5 на учениях.


      Ещё вопрос как к пользователю BMG:
      - можете сравнить удобство органов управления:
      - .50BMG;
      - НСВ "Утёс" (аля "Корд");
      - WKM-B (эта схема похожа на применяемую у авт. гранатомётов).
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:41
        +2
        Я не могу дать профессиональный ответ.
        Я был просто солдатом, пехотинцем.
        Или бегал/ползал с М-16 , или с МАG.
        Что удобно, не было времени и сил разбираться. Лишь бы не сдохнуть от жары и усилий и понять, чего тебе кричит офицер. laughing
        1. DDZ57
          DDZ57 Сегодня, 10:43
          0
          Спасибо, извините, если что не так.
          1. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 10:56
            +3
            Все нормально.
            Тех.подробности обычно знают или техники-оружейники (у них есть время пострелять и сравнить), или сержанты на полигонах, или младшие офицеры (их учат своему и трофейному оружию, чтоб они умели инструктировать солдат).