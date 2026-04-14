Освободители. Штурмовики
Пройдя с боями почти 800 километров, летом 1944 года части Красной Армии стали в Польше на берегах Вислы. Им удалось захватить и удержать на западном берегу реки Пулавский, Магнушевский и Сандомирский плацдармы. Всю осень и начало зимы Красная Армия накапливала силы для следующего броска – на Одер. Сломить сопротивление вермахта не представлялось возможным без участия штурмовой авиации, которая бы поддерживала продвижение танков и пехоты.
Штурмовики – это хорошо бронированные самолеты, вооруженные мощными пушками, пулеметами, оснащенные бомбами и реактивными снарядами. Проект такого специализированного самолета, впоследствии названного Ил-2, появился у конструктора Сергея Ильюшина в конце 30-х. Ил-2 суждено было стать самым массовым штурмовиком Второй мировой войны и, более того, самым массовым боевым самолетом в истории человечества. На первых штурмовиках Ил-2 не предусматривалось наличие воздушного стрелка. Поэтому немецкие истребители могли совершенно безнаказанно атаковать советские самолеты сзади. Чтобы прикрыть тыл и защититься, группа штурмовиков выстраивалась в круг, когда каждый отвечал за защиту впередиидущего самолета. Поэтому самолет, чтобы в него усадить стрелка, пришлось совершенствовать на ходу, пока промышленность не стала выпускать новую модель. Ил-2 демонстрировал необыкновенную живучесть - самолеты возвращались на аэродром с огромными дырами в плоскостях, без половины хвостового оперения, но с живым экипажем. Штурмовик нес авиабомбы ПТАБ с кумулятивным зарядом.
К началу Висло-Одерской операции слаженность совместных действий штурмовиков, наземных войск и истребителей была доведена до совершенства. В наступлении штурмовики уничтожали вражеские штабы и узлы связи, артиллерию, минометы и огневые точки противника.
