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Колосс на глиняных ногах: энергетический кризис в КНР как последствие крушения Китая

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Последние новости из Китайской Народной Республики внесли весьма обескураживающие детали в привычный взгляд российского общества на его восточного соседа. За последние 10 лет Китай успел прочно укорениться в качестве страны, которой чужды любые политические и тем более экономические невзгоды: Пекин решительно проходил периоды финансовых кризисов и смог сохранить темпы роста своего благосостояния даже в ходе эпидемии коронавируса, что многим казалось совершенно немыслимым достижением.


Однако теперь красивый образ страны капиталистического социализма и локомотива мировой экономики пошатнулся и, кажется, является предвестником еще более негативных перемен, которые могут навсегда изменить КНР.

Пока что происходящее мало отразилось как на России, так и на российском информационном пространстве. Собственно, речь идет о том, что Китай потряс новый кризис.

Последнее время Пекин вынужден сталкиваться со множеством проблем: затянувшиеся на месяцы локдауны, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, дефицит микроэлектронных компонентов (их нехватка сказывается на выпуске электроники во всем мире – от японской компании Sony и до немецкой Audi, которая на днях приостановила работу сборочных линий из-за отсутствия чипов), дефолтом в недвижимости.

А теперь КНР и вовсе испытывает жесточайший энергетический кризис.

В большинстве провинций ограничено потребление электроэнергии. По этой причине многие предприятия китайской промышленности вынуждены приостановить работу и прекратить выполнение заказов – некоторые уже сейчас готовятся к банкротству и распродаже оборудования. В ряде мегаполисов КНР коммунальные службы отключают свет и воду, зафиксированы неоднократные перебои в работе телекоммуникационных сетей.


Дабы не быть голословными, приведем ряд примеров, связанных с китайскими ограничениями и перебоями в подаче электроэнергии.

Так, уже к 19 сентября этого года в провинции Цзянсу 1 096 фабрик получали электричество по схеме «два через два» (два дня с электроэнергией, два – без), а на 143 производства была полностью прекращена подача электропитания.

В провинции Гуандун электричество заводам дают и вовсе по схеме «два через пять», запрещено включать кондиционеры, если температура ниже 26 градусов, а также ограничено использование лифтов (не выше 3 этажа).

В Гуанси-Чжуанском автономном районе властями было принято решение снизить электрическую нагрузку на 35 %, а руководство провинции Юньнань еще 11 сентября ввели ограничения для предприятий сталелитейной, цементной, алюминиевой и теплоэнергетической отраслей.

В свою очередь, власти Нинся-Хуэйского автономного района на месяц остановили деятельность предприятий с высоким уровнем энергопотребления.

В провинции Шэньси максимальный предел использования электричества ограничен на 40 % в сравнении с предыдущими месяцами, и такие меры будут использоваться вплоть до декабря.

В провинции Цинхай и Чанцзи-Хуэйском автономном округе еще с конца августа была ограничена работа предприятий по производству алюминия (в общей сложности речь идет о более чем десятке заводов), а также было предписано не превышать объемы производства, установленные на уровне 238 тысяч тонн в месяц.

Колосс на глиняных ногах: энергетический кризис в КНР как последствие крушения Китая

Говоря откровенным и понятным языком, Компартия просто вырубает электричество в городах и на фабриках.

Началось это, как ни странно, даже не месяц назад – КНР испытывала серьезные проблемы с электроэнергией еще весной. В качестве точки отсчета можно уверенно назвать май 2021 года – тогда власти Китая обрушились на фермы для майнинга криптовалюты Bitcoin, которые имеют колоссальный уровень потребления электричества. Этому событию не придали тогда большого значения, однако в свете происходящего оно приобретает совершенно другой смысл.

Как несложно понять, это ярко подчеркивает факт того, что Китай испытывает жесточайший кризис управления.

В данный момент сложно судить о причинах, которые его вызывали. Так, некоторые утверждают, что энергетический кризис якобы связан с «зелёной повесткой». Естественно, это нельзя рассматривать даже как некий возможный вариант объяснения творящейся в КНР катастрофы – весьма сомнительно предполагать, что Пекин собственными руками решил обрушить свою экономику ради борьбы с изменением климата.

В целом в данный момент обстановка в Китае напоминает жесточайший кризис логистики и управления, который испытал СССР суровой зимой 1984–1985 годов.

«Не будет преувеличением сказать, что народное хозяйство оказалось на грани паралича. Хорошо помню обстановку тех месяцев: пятьдесят четыре крупные теплоэлектроцентрали, составлявшие наш главный энергетический потенциал, могли в любой день погасить котлы, на некоторых ТЭЦ загрузка углем шла буквально с колёс.
На магистралях стояли сотни брошенных поездов. Двадцать две тысячи вагонов замёрзли на подъездных путях – разгрузить их не представлялось возможным из-за намертво смерзшегося груза. В правительстве готовили страховочный вариант на случай катастрофы: предполагалось остановить, вывести из эксплуатации сотни крупнейших предприятий, потреблявших газ и мазут, чтобы обеспечить теплом и светом жилые кварталы, не допустить замерзания квартир. Казалось, наступило самое страшное время после войны»,

– из воспоминаний бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Е. К. Лигачëва.

Уже сейчас с железной уверенностью можно заявить, что истинная причина происходящего кроется в активной борьбе Пекина и Вашингтона. Несмотря на обманчиво сильную (как казалось многим) экономику, Китай в последние годы терпит серьезные стратегические поражения по всему миру. Америка безо всякого стеснения использует против КНР весь арсенал средств и возможностей, какой применяла и в случае с СССР.

Американский флот уже вот десять лет как занят реализацией классической стратегии под названием «сдерживание на грани войны», которая по сути своей представляет агрессивное накаливание оперативной обстановки у китайского побережья.

Многомиллиардные инвестиции Пекина в страны Африки и Ближнего Востока находятся под постоянным ударом или вовсе оказываются потерянными из-за шквала многочисленных революций и военных конфликтов в указанных регионах земного шара (из самых свежих его потерь можно назвать Гвинею и Судан). И, что особенно важно, Китай лишился своего основного поставщика топлива для электростанций – Австралии.

Большая часть энергетической инфраструктуры КНР завязана на уголь, который ранее закупался у Канберры. Год назад отношения между странами были разорваны, и Пекин прекратил поставки сырья. Помимо прочего, Австралия была и основным поставщиком высококачественной железной руды, жизненно необходимой для китайской металлургической промышленности.

Альтернатив у Пекина нет.

Во-первых, австралийское сырье всегда имело относительно низкую стоимость, благодаря простым условиям разработок, как угольных, так и рудных месторождений.

А во-вторых, оно было чрезвычайно качественным. Само собой, восполнить такие потери Китай не может, и это наносит колоссальный ущерб его экономике.

Не менее интересной является ситуация вокруг китайской микроэлектронной промышленности.

Как было сказано выше, она пребывает в состоянии жесточайшего кризиса – и это отнюдь не случайность. Пекин в последние годы активно шантажировал большую часть своих конкурентов именно производством чипов – как представлялось со слов чиновников Компартии, без них мировой рынок электроники ждал колоссальный обвал. По всему миру проводились вбросы дезинформации и информационные атаки, целью которых было распространение ложной информации о том, что китайская микроэлектроника занимает большую часть мирового рынка, и ее отсутствие он не переживет.

Само собой, правды в этом нет – так, в 2019 году китайские чипы занимали лишь 30 % от общего числа выпускаемых в мире, а остальное производство принадлежало Тайваню, Японии и Южной Корее. В настоящее время их доля неуклонно снижается из-за невостребованности – Китай просто-напросто не может выпускать микроэлектронику, необходимую для потребности мирового рынка. О причинах этого стоит поговорить отдельно, и это будет обязательно сделано в следующей статье, полностью посвященной теме американской стратегии крушения Китая.

Однако правда состоит в том, что экспорт микроэлектроники являлся одним из столпов китайской экономики. Так, в 2014 году он занимал треть от общего объема китайского экспорта и приносил в казну Пекина 660 млрд долларов. На 2021 год эта сумма снизилась до $350 млрд и продолжает падать – компании КНР испытывают жесточайший кризис из-за ударивших по ним санкций США, Европы и Австралии.

Китай остался без современного оборудования для литографии, технического обслуживания уже имеющегося, лишился доступа к передовой западной микроэлектронике, возможности подготовки своих студентов в лучших технических вузах США и, что самое главное, он изолирован от большинства своих привычных рынков сбыта.

Это, к слову, объясняет и активные репрессии против руководителей китайских высокотехнологичных компаний со стороны КПК (например, уместно вспомнить нашумевшую историю с основателем Alibaba Group Джеком Ма) – по всей видимости, они, в отличие от партийных чиновников, осознали происходящее раньше других и безуспешно пытались воздействовать на правительство.

Действительно, в течение долгого времени Китайская Народная Республика старательно скрывала признаки деградации своей экономики, промышленности и систем управления. Благодаря определённому запасу прочности и общей закрытости страны, Пекин маскировал кризис от внешнего мира, прячась за истерической дипломатической риторикой в виде wolf-warrior diplomacy и попытками экономической экспансии (какую, например, мы наблюдали в 2020 году в отношении Австралии).

Но долго это продолжаться не могло – и прямо сейчас Китай стремительно погружается в хаос, вызванный его собственной непомерно амбициозной политикой.

Данная статья – прелюдия, безусловно, к крайне обширной и чрезвычайно непростой теме крушения Пекина. Впереди нас еще ждет долгий разговор, тесно переплетенный со стратегией, аналитикой и экономикой.
Автор:
Использованы фотографии:
thequint.com globaltimes.cn aljazeera.com
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259 комментариев
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  1. lucul
    lucul 15 октября 2021 15:10
    -36
    Колосс на глиняных ногах: энергетический кризис в КНР как последствие крушения Китая

    Просто весь экономический успех Китая был основан на дешёвой эл.энергии ,которая производилась на угольных ТЭС , кончился дешёвый уголь - кончился и успех Китая )))
    1. rocket757
      rocket757 15 октября 2021 15:22
      +15
      Любая большая проблема складывается из нескольких/многих, разной величины и значимости.
      Впрочем, любой успех/победа, тоже процесс сложение успехов/побед разной величины.
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Вчера, 09:19
        +4
        Цитата: rocket757
        Любая большая проблема складывается из нескольких/многих, разной величины и значимости.
        Впрочем, любой успех/победа, тоже процесс сложение успехов/побед разной величины

        Наверное, и в этом случае наложилось несколько факторов. И часть из них - рукотворные. Непродуманные указания исполнялись с излишним фанатизмом...или наоборот, продуманные, борьбу за власть никто не отменял...даже в руководстве КПК. А энергетика - штука слишком управляемая...
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 09:35
          +7
          Именно рукотворный кризис ... планы, пожелания товарища Си, это, для их руководителей, любого уровня, это очень серьёзно!
          Плюс к тому и факторы, не только от них зависящие.
          В общем, им придется серьезно поработать, что б исправить то, что уже накатило и может накатить ещё что ни будь.
          Их "друзья" постараются озаботить их по полной программе.
          1. Shurik70
            Shurik70 Вчера, 13:05
            +5
            Трудности временные.
            Китай любые проблемы решает всей своей мощью.
            Да просто понастроят новых АЭС, вот и всё.
            У той же Канады или у России уран купят.
            И будут электроэнергию соседям продавать
            1. rocket757
              rocket757 Вчера, 13:09
              +2
              Понятно, что проблемы решаемы, при должном подходе, НО, на все надо время.
              А вот на счёт мощи ... так и проблемы у них не слабые, не мелкие.
              "Гулять, так гулять" ... не мелочатся.
            2. Владимир Машков
              Владимир Машков Вчера, 15:35
              +4
              Большие сомнения у меня, что всё обстоит именно так, как описано в статье: неминуемая катастрофа. Может быть, здесь как у Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены"? smile
              1. Гражданский
                Гражданский Вчера, 18:07
                +3
                laughing laughing laughing
                Китай убрали со всех каналов) ждем когда начнут показывать успехи Туркменистана))))
              2. bayard
                bayard Вчера, 23:20
                +7
                Цитата: Владимир Машков
                Большие сомнения у меня, что всё обстоит именно так, как описано в статье: неминуемая катастрофа.

                Статья хотя и достаточно информативная , но носит явно заказной характер . Видимо Нуланд печеньки не только на киевском майдане гаразда раздавать(шучу , но лишь от части) . Подобные статьи последние дни появились как по мановению палочки волшебной - враз и вдруг . Видимо в Кремле решили делать новый крутой разворот .
                Что было обещано ?
                Ну , для начала сняли персональные санкции с некоторых персон . А уж какие были печеньки , только время покажет .
                С другой стороны и к Китаю у РФ особых обязательств и моральных долгов нет , ведь когда на Россию навалили санкций за Крым и Донбасс , они нас не только не поддержали , ни только не пришли на место выбывших(прекративших кредитовать) западных банков , но напротив - ПРИСОЕДИНИЛИСЬ к этим санкциям со всей чинийской тщательностью . Вспомните как изживали\выживали русский бизнес из Китая , заставляли закрывать счета , не обслуживали банковские карты , заставляли закрывать представительства .
                Так что похоже готовится алаверды китайским коммунистам-капиталистам .
                Или только обозначается намерение , дабы выслушать теперь китайскую сторону с их предложениями .
                А предложения должны быть очень интересны .
                И без надутых китайских щёк .

                Что касается нехватки угля и железной руды , то это всё есть в Восточной Сибири и планируется\начитат разрабатываться .
                Китай уже сделал заявку и подписал контракты на поставку якутских коксующихся углей на 35 млн. тонн в год . Но пока поставки ограничены существующей логистикой и объёмами добываемого угля , добыча которого только начинается . А построить ж\д к берегу Охотского моря и построить угольный порт с терминалом нам ещё только предстоит .
                Индия кстати , тоже заявилась на ещё большие объёмы якутских углей .
                Так что думаю , что вся эта волна статей , передач и выступлений экспертов не столько свидетельство нового разворота Кремля , сколько приглашение к торгу . Похоже пришло время разыграть России свою "золотую карту" , о которой говорили ещё на заре этого тясячелетия .

                А вот проблемы у Китая действительно будут только нарастать . И с чьей помощью можно выжить в таких условиях , в Китае уже тоже понимают - отсиживаться за спиной России , назначенной прежде "главным врагом свободного мира" уже не получится , главным врагом , со всей неотвратимостью , для США становится именно Китай .
                А нам в ближайшее время придётся лицезреть результаты этого торга и то , чем данные игроки будут покупать нейтралитет России .
                hi
              3. ЕМММ
                ЕМММ Вчера, 23:38
                0
                Согласен.
                Но всё не так просто. Если есть время прочтите мой большой комментарий.
                Однако, этим всё не заканчивается. Завтра, если будет время, попробую оценить другие аспекты статьи, а они интересные.
            3. ja-ja-vw
              ja-ja-vw Вчера, 19:37
              +1
              Цитата: Shurik70
              Да просто понастроят новых АЭС, вот и всё.

              АЭС строить не один год... а примерно все 5
              Цитата: Shurik70
              У той же Канады или у России уран купят.

              Казахстан только.«Казатомпром» (23% мировой добычи)
              России самой не хватает, Канада продаёт в США (им сильно не хватает).Можно в Австралии, но у них скандал

              полная себестоимость $24,8 за фунт, а цена спотовая пока $31 за фунт, до Фукусимы было $70. «Казатомпром» давно снизил выработку на 20%.Так быстро не нарастить.
              Похоже "чистое небо над Пекином" к олимпиаде вряд-ли получится
              Цитата: Shurik70
              И будут электроэнергию соседям продавать

              belay
              ПАО "Интер РАО" с 1 октября увеличило объем поставок электроэнергии в Китай в связи с поступившей заявкой Государственной электросетевой компании (ГЭК) этой страны, сообщил российский энергохолдинг.

              По сравнению с плановыми объемами в октябре 2021 года рост ЭКСПОРТА электроэнергии составит около 90%, по сравнению с октябрем 2020 года - в два раза, по сравнению с допандемийным 2019 годом - также в два раза, говорится в сообщении.
              В настоящее время пропускная способность сечения Россия-Китай позволяет поставлять до 6-7 млрд кВт.ч электроэнергии в год.
              годовой объем поставок электроэнергии в Китай составлял около 3,1 млрд кВт.ч
              / до экспорта электроэнергии Китаю- как до Луны раком
              1. bayard
                bayard Вчера, 23:25
                +4
                Вот так и решается вопрос - куда девать электроэнергию от будущих ГЭС на притоках Амура , которые должны избавить Приамурье от паводков . Китай до этого крутил носом от таких предложений , или выкручивал руки ценой . Возможно теперь разговор пойдёт совсем в другом ключе . smile
                1. ja-ja-vw
                  ja-ja-vw Сегодня, 00:47
                  0
                  Цитата: bayard
                  Вот так и решается вопрос - куда девать электроэнергию от будущих ГЭС на притоках Амура , которые должны избавить Приамурье от паводков .

                  а там будут строить ГЭС?
                  ГЭС же по принципу переводит потенциальную энергию в кинетическую, а ту во вращение турбины.
                  Я слабо представляю как там плотину построить sad
                  затопит же всё
                  1. bayard
                    bayard Сегодня, 01:02
                    +2
                    Плотины будут препятствовать нерегулированному сбросу вод от осадков и таянья снегов . Водохранилища будут играть роль рессивера-накопителя , а чтоб добро не пропадало , энергия падающей воды будет преобразована в электрическую .
                    Вопрос был в том , куда эту электроэнергию девать . Собственных потребителей там особо нет . Теперь с планами строительства сибирских городов , разработки целого ряда месторождений и создания производственных кластеров достаточно глубокой переработки , эта энергия будет отчасти востребована . Но расстояния там большие и удобней строить ГЭС , ГРЭС и АЭС рядом с потребителем , а не тянуть линии на пол Сибири . Так что если рядом производств не окажется , то Китай всегда близко .
                    1. ja-ja-vw
                      ja-ja-vw Сегодня, 12:25
                      0
                      ну функции плотины я осознаю.
                      просто там профиль у реки: не высокие берега
                      Гидроэлектростанция и вообще водохранилище - это эффективный способ защиты от наводнений, но эффекта [от строительства ГЭС на Селемдже] на Амур у берегов Хабаровска не будет, это положительно скажется на Зее и самой Селемдже, но [чтобы строить ГЭС] нужно оценить еще раз последствия воздействия на экологию

                      /заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Алексей Махинов
                      1. bayard
                        bayard Сегодня, 19:30
                        0
                        От наводнений от паводка на Амуре убытки разовые в сотни миллиардов , от этих наводнений русло Амура гуляет . Вот это - экология .
                        А мышки , птички , рыбки - они приспособятся , им тоже стабильность нужна .
                        Экология , это среда обитания . Среда станет стабильней и комфортней .
                        А в водохранилищах будет рыбка водиться .
                        И кстати , берега Днепра и Волги тоже не шибко крутые , но на этих реках целые каскады ГЭС стоят . А уж сколько малых ГЭС по центральному району России прежде было построено ... на малых реках .
                        Никто не любит , когда его имущество и достояние паводком сносит .
                        А если от принятых мер ещё и бонус в виде электро-энергии , то и вовсе хорошо .
                        Значит затраты окупятся .
            4. котик-русич
              котик-русич Вчера, 23:29
              0
              Цитата: Shurik70

              Да просто понастроят новых АЭС, вот и всё.
              У той же Канады или у России уран купят.
              И будут электроэнергию соседям продавать
              В статье написано про отказ Китая покупать уголь в Австралии...
              В чем проблема ?
              Пусть КНР покупает уголь в России...
              запасы угля в России
              Запасы угля по областям России.
              добыча угля по регионам России
              Добяча угля по регионам России.
              bully
              1. ja-ja-vw
                ja-ja-vw Сегодня, 00:48
                -1
                Цитата: котик-русич
                Пусть КНР покупает уголь в России...

                углеродный налог.
                Они сразу потеряют рынок европы и сша
                1. котик-русич
                  котик-русич Сегодня, 03:10
                  0
                  Цитата: ja-ja-vw
                  Цитата: котик-русич
                  Пусть КНР покупает уголь в России...

                  углеродный налог.
                  Они сразу потеряют рынок европы и сша

                  А уголь из Австралии...
                  Наверное уголь из Австралии пропитан "духом демократии" и состоит из "молекул свободы".
                  fellow
                  1. ja-ja-vw
                    ja-ja-vw Сегодня, 12:44
                    -1
                    Цитата: котик-русич
                    Наверное уголь из Австралии пропитан "духом демократии"

                    Зачем всё в русло болотины "60минутСкабеева" уводить?
                    1.От угля отказаться Пеекин и так решил в сентябре 2021 (Си Цзиньпинь на Генасамблее ООН публично).
                    Тёрки с Австралией начались просто раньше., чем они планировали, тк в 2025 году Пекин должен был выйти на максимум потребления угля - 4,2 млрд тонн, после чего начать снижать его долю в энергобалансе
                    ТУН - начнет работать с 2026
                    2.Ни Россия , ни Австралия не сильно помогут.
                    А Россия не сможет заменить Австралию (и по кол-ву и по логистике)

                    В 2020 году добыча угля в Китае составила 3,84 млрд тонн.
                    304 млн тонн страна импортировала, в том числе и из России.
                    Для сравнения, в нашей стране на пике производства в 2019 году было добыто 441,4 млн тонн угля.
                    Австралия в год добывает порядка 540 миллионов тонн энергетических и коксующихся углей, из которых 85,05 млн тонн идёт в Китай ( в Японию больше на 1/5)
                    1. котик-русич
                      котик-русич Сегодня, 17:24
                      0
                      Цитата: ja-ja-vw

                      Зачем всё в русло болотины "60минутСкабеева" уводить?
                      1.От угля отказаться Пеекин и так решил в сентябре 2021 (Си Цзиньпинь на Генасамблее ООН публично).
                      Нет проблем...
                      солдат-мотор
                      Динамо-машина солдат-мотор производство... КНР bully
                      солдат-мотор с лежаком
                      Солдат-мотор для лежачего использования good
                      Мощность 65-100 Вт fellow
                      Численность армии НОК 2 035 000 солдат... soldier
            5. ButchCassidy
              ButchCassidy Сегодня, 01:55
              0
              Ничего им Канада не продаст.
            6. Pilat2009
              Pilat2009 Сегодня, 09:19
              0
              Цитата: Shurik70
              Трудности временные.
              Китай любые проблемы решает всей своей мощью.
              Да просто понастроят новых АЭС, вот и всё.
              У той же Канады или у России уран купят.
              И будут электроэнергию соседям продавать

              Чтобы построить АЭС надо 10 лет минимум
      2. vlad106
        vlad106 Сегодня, 13:35
        +1
        Цитата: rocket757
        Любая большая проблема складывается из нескольких/многих, разной величины и значимости.
        Впрочем, любой успех/победа, тоже процесс сложение успехов/побед разной величины.

        Плевать Китай хотел на придуманный кризис!
        Большая часть экономики в руках.
        Вспомните как тяжелейший период китайцы в крестьянских домах, вернее печах делали из руды чугунные заготовки, из которых в дальнейшем на заводах отливали сотни миллионов тон стали.
        Китай просто переступит через незначительную проблему, как через какой-то бугорок
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 13:41
          0
          Наверно таких не найти, кто не создавал проблемы сам себе или не получал их извне. Всем приходилось их преодолевать с потерями, той или иной величины.
          Китай справится, потери будут ...
          Кстати, плевать на проблемы ... чревато, их надо решать правильно, системно.
    2. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT 15 октября 2021 15:33
      +15
      Дешёвая рабсила, тоже не маловажный был фактор. hi
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 15 октября 2021 15:53
        +69
        Цитата: lucul
        кончился дешёвый уголь - кончился и успех Китая )))

        А куда он делся? Китай как добывал больше всех угля, так и добывает. И месторождения у него отнюдь не истощились. Так же работают 50 АЭС, 14 в стадии строительства, еще 30 в стадии проектирования. Они уверенно идут к поставленным задачам, и если у них есть перебои, это временно.
        По статье -
        активные репрессии против руководителей китайских высокотехнологичных компаний со стороны КПК (например, уместно вспомнить нашумевшую историю с основателем Alibaba
        Алибаба групп высокотехнологичная компания? belay
        Автору бы заглянуть в Вики, и уточнить виды деятельности Алибабы. laughing
        Далее -
        А во-вторых, оно было чрезвычайно качественным
        В Австралии добывается преимущественно бурый уголь, который никогда не был образцом качества. Добываемый на Кузбассе и в Сибири антрацит гораздо выше по качеству.
        Перед тем как писать статью, нужно немного подготовится, чтобы потом носом в огрехи не тыкали! laughing
        1. tihonmarine
          tihonmarine 15 октября 2021 16:50
          +28
          Цитата: Ингвар 72
          Алибаба групп высокотехнологичная компания?

          После этого статью уже не принимаешь всерьёз.
          1. 210окв
            210окв 15 октября 2021 16:58
            +9
            Автор-интересный персонаж. Так Андрей или Анжей, все таки?
            1. vlad106
              vlad106 Сегодня, 13:38
              0
              Анжей скорей всего - Польский коллега Лехи Валенсы
          2. lucul
            lucul 15 октября 2021 17:27
            +9
            Цитата: Ингвар 72
            Алибаба групп высокотехнологичная компания?

            После этого статью уже не принимаешь всерьёз.

            Ну вообще-то Alibaba Group владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений.
            Если облачные вычисления не относятся к высокотехнологичному производству , то я тогда балерина.
            1. tihonmarine
              tihonmarine 15 октября 2021 17:45
              +13
              Цитата: lucul
              Если облачные вычисления не относятся к высокотехнологичному производству , то я тогда балерина.

              Ставлю как всегда плюс, но не значит что согласен. Исключая торговлю, логистику и т.д. (кабаки тоже) компания кроме того, предоставляет гибкие вычисления, базу данных, хранилище, сеть виртуализации, крупномасштабные вычисления, безопасность, управление и приложения, аналитику больших данных, платформу машинного обучения, Интернет вещей и другие услуги для предприятий и услуги оплаты, и депонирования; фильмы, телесериалы, варьете, анимация и другой видеоконтент. Кроме того, компания управляет Youku, онлайн видео платформой; UC Browser, мобильный браузер; Alibaba Pictures и другие контент-платформы, которые предоставляют онлайн видео, фильмы, живые события, новостные ленты, литература, музыка и др .; Amap, мобильное приложение для цифровой карты, навигации и информации о движении в реальном времени; DingTalk, приложение для повышения эффективности бизнеса; и Tmall Genie, интеллектуальный динамик с искусственным интеллектом. Это многомиллиардная компания по оказанию услуг, но не высокотехнологичная компания
            2. Ингвар 72
              Ингвар 72 15 октября 2021 17:48
              +6
              Цитата: lucul
              Если облачные вычисления не относятся к высокотехнологичному производству

              Блин, Виталий, может вам и правда себя в балете попробовать? wink Облачная тема у Али входит в группу непрофильных активов Алибабы, которые частью убыточны, и эти активы не более 14% от основной деятельности. И я думаю, что мизерную часть компании, которая занимается хранением и сортировкой данных, назвать высокотехнологичной можно с очень большой натяжкой. А уж тем более всю Алибаба групп. hi
              1. lucul
                lucul 15 октября 2021 17:51
                0
                Облачная тема у Али входит в группу непрофильных активов Алибабы, которые частью убыточны, и эти активы не более 14% от основной деятельности.

                Так входит или нет ?
                Нельзя быть немножко беременной.
                Компания залезла во многие сферы деятельности , да так ,что первоначальная деятельность уже не основной доход компании.
                1. Ингвар 72
                  Ингвар 72 15 октября 2021 18:14
                  +10
                  Цитата: lucul
                  что первоначальная деятельность уже не основной доход компании.

                  Виталий, вы перед тем как спорить, разобрали бы структуру деятельности.
                  Облачный сегмент мизерный, и на данный момент убыточный. Основной доход это все таки торговля. wink
                  https://journal-tinkoff-ru.turbopages.org/journal.tinkoff.ru/s/news/review-alibaba/
                  П. С. Если вы покрасите в рыжый цвет прядку своих волос, вас можно уверенно называть рыжим? wink
              2. Лара Крофт
                Лара Крофт Вчера, 10:38
                +2
                Цитата: Ингвар 72
                Облачная тема у Али входит в группу непрофильных активов Алибабы, которые частью убыточны, и эти активы не более 14% от основной деятельности.

                Ну ВР например занимается не только нефте-газодобычей но и фармацевтикой, если бы этот сегмент британской компании был бы убыточным они бы от него отказались....
                Диверсификация бизнеса это нормальное явление для групп компаний, как ампириалистических, так и наших...
                По поводу убыточности вы таки не привели никаких доводов...
                1. Ингвар 72
                  Ингвар 72 Сегодня, 08:36
                  0
                  Цитата: Лара Крофт
                  По поводу убыточности вы таки не привели никаких доводов...

                  Я привел ссылку, где разобранны активы по доходности. Но запутинцам все нужно разжевать? wink
                  Далее - про убыточность облачной темы легко найти информацию при запросе в поисковике, но у вас здесь опять полная неспособность, и требование все разжевать.
                  В тролльчатни сейчас по какому уровню Ай кью набирают?
            3. Дмитрий Болотский
              Дмитрий Болотский Вчера, 05:02
              +1
              Облачные вычисления не относятся к высокотехнологичному производству. Точнее, китайцы никак к нему не относятся. Если бы было иначе, весь мир бы об этом знал... Вы - не балерина. Китайцы- не программисты. И - слава Богу!
              ПыСы. Вор никогда не был и никогда не будет творцом и художником.
            4. Illanatol
              Illanatol Вчера, 08:22
              0
              Если облачные вычисления не относятся к высокотехнологичному производству , то я тогда балерина.


              Не относятся. Это, скорее, высокотехнологическая сфера услуг. Никак не производство.
              Инфраструктуру ( hardware) Алибаба сама создавала на основе своих компьютеров или купила на стороне?
              1. lucul
                lucul Вчера, 08:27
                0
                Не относятся. Это, скорее, высокотехнологическая сфера услуг. Никак не производство.
                Инфраструктуру ( hardware) Алибаба сама создавала на основе своих компьютеров или купила на стороне?

                Т.е если программист пишет движок игры с нуля - значит он не относится к высокотехнологичному производству , а относится просто к сфере услуг - типа продажа мороженного , по вашему ? Ведь не он же создал процессор и видеокарту , так ? )))
                1. Illanatol
                  Illanatol Вчера, 08:58
                  +1
                  А если писатель написал новый детектив - это производство? Высокотехнологическое или нет? А если новый хит композитор для попсовой звезды сочинил - это тоже производством будем считать?
                  Кстати, ПО для "облачных вычислений" Алибаба сама разработала или использует готовенькое? Наверное, последнее. Так что даже ваша аналогия не совсем корректна.
                  Уж лучше бы Леново или Хуавей в пример привели, те реально производят.
                  1. lucul
                    lucul Вчера, 09:07
                    0
                    Уж лучше бы Леново или Хуавей в пример привели, те реально производят.

                    Хорошо , зайдём с другой стороны Mitsubishi - это автомобильная компания ,или нет ? ))))
                    1. Illanatol
                      Illanatol Вчера, 09:22
                      +1
                      Спрыгнули с темы?
                      Какое отношение эта компания имеет к "производству облачных хранилищ"?
                      И разве это не японцы? Тут про Китай тема.
                      1. lucul
                        lucul Вчера, 10:25
                        -1
                        Спрыгнули с темы?
                        Какое отношение эта компания имеет к "производству облачных хранилищ"?
                        И разве это не японцы? Тут про Китай тема.

                        Мицубиси -это большой концерн ,в котором автомобильное подразделение занимает совсем небольшой процент , но в головах обычных людей он ассоциируется только с автомобилями.
                        Так и Алибаба - ассоциируется у людей только с продажами ,хотя Алибаба это так же и :
                        компания кроме того, предоставляет гибкие вычисления, базу данных, хранилище, сеть виртуализации, крупномасштабные вычисления, безопасность, управление и приложения, аналитику больших данных, платформу машинного обучения, Интернет вещей и другие услуги для предприятий и услуги оплаты, и депонирования; фильмы, телесериалы, варьете, анимация и другой видеоконтент. Кроме того, компания управляет Youku, онлайн видео платформой; UC Browser, мобильный браузер; Alibaba Pictures и другие контент-платформы, которые предоставляют онлайн видео, фильмы, живые события, новостные ленты, литература, музыка и др .; Amap, мобильное приложение для цифровой карты, навигации и информации о движении в реальном времени; DingTalk, приложение для повышения эффективности бизнеса; и Tmall Genie, интеллектуальный динамик с искусственным интеллектом.
                      2. Illanatol
                        Illanatol Вчера, 14:26
                        +2
                        Уже было, повторяетесь.

                        другие услуги для предприятий и услуги оплаты, и депонирования


                        Вполне достаточно, все сказано.
                  2. ЕМММ
                    ЕМММ Вчера, 23:45
                    0
                    А Вам приходилось ездить на лифтах Mitsubishi в Питере?
                2. Лара Крофт
                  Лара Крофт Вчера, 10:42
                  0
                  Цитата: Illanatol
                  А если писатель написал новый детектив - это производство?

                  Произведение литературного творчество. Загуглите нормы ГК РФ, которые дают различие понятий "работы" и "услуг".....
                  1. Illanatol
                    Illanatol Вчера, 14:29
                    +1
                    Хорошо, производство в нематериальной сфере. Лады?
                    Впрочем, работа не всегда производство.
                    Дворники тоже работают, но что они производят?
                    1. Лара Крофт
                      Лара Крофт Вчера, 16:21
                      0
                      Цитата: Illanatol
                      Дворники тоже работают, но что они производят?

                      Дворники оказывают услугу....
                      Вы так и не выяснили разницу....
      2. Doccor18
        Doccor18 15 октября 2021 16:53
        +20
        Цитата: Ингвар 72
        В Австралии добывается преимущественно бурый уголь, который никогда не был образцом качества.

        В Австралии много чего добывается... И каждая 4-я экспортная тонна австралийского угля шла именно в Китай (почти 100 млн. т.), причем 60% приходилось на коксующийся, и только 40% на энергетический. Но главный плюс австралийского угля - это удобная логистика и низкая цена. По этим двум параметрам конкурентов не найти. После китайского демарша пострадали все. Китай пытается форсировать поставки коксующихся углей для металлургии из России, а энергетических - из Индонезии (почти вдвое за последние два года). Проблемы усугубились из-за закрытия многих угольных шахт в Китае, в угоду экологии и из-за высокой себестоимости...
        Однако и австралийские угольщики в глубоком кризисе. В пору ожидать вал банкротств. Корея и Япония серьезно увеличили закупку австралийского угля (почти на 60%), но масштабы не те... И это на пике цен на уголь, из-за энерго-кризиса и газовой вакханалии. А что будет, когда тонна угля упадет в цене в два раза? Политика-политикой, а кушать хотят все...
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 15 октября 2021 17:50
          +4
          Цитата: Doccor18
          Но главный плюс австралийского угля - это удобная логистика и низкая цена

          С этим не поспоришь.
          Цитата: Doccor18
          Корея и Япония серьезно увеличили закупку австралийского угля (почти на 60%), но масштабы не те..

          Именно. И я уверен, что скоро все вернется на круги своя.
          1. Doccor18
            Doccor18 15 октября 2021 19:19
            +3
            Цитата: Ингвар 72
            ...скоро все вернется на круги своя.

            Согласен.
          2. Stena
            Stena Вчера, 11:53
            -2
            Цитата: Ингвар 72
            Именно. И я уверен, что скоро все вернется на круги своя.

            Вернется, если владелец Австралии (а в том числе и её недр) достигнет своих целей по отношению к Китаю. А если нет - то не видать Китаю угля австралиского. Как и микроэлектроники европейской и американской. И деньги здесь вообще не важны. Важен контроль ресурсов и стран.
        2. ЕМММ
          ЕМММ Вчера, 23:48
          +1
          Политики перепутали, что есть базис и что есть надстройка.
          А народы по всему миру страдают.
      3. ism_ek
        ism_ek 15 октября 2021 16:54
        +5
        Цитата: Ингвар 72
        Добываемый на Кузбассе и в Сибири антрацит гораздо выше по качеству.
        В Австралии много разного угля. Есть и очень высококачественный. Основным преимуществом является близость месторождений к океану, и следовательно низкие транспортные расходы на транспортировку
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 15 октября 2021 17:51
          +1
          Цитата: ism_ek
          В Австралии много разного угля

          Да. Но но в основном это бурый уголь. request
      4. Stas157
        Stas157 15 октября 2021 17:01
        +7
        Согласен. Тень на плетень автор наводит. Главный показатель экономического здоровья это рост ВВП страны. А он у Китая высокий в этом году. Пишут даже рекордный! Ну не может экономика расти, если жёсткий кризис случился.
      5. zenion
        zenion 15 октября 2021 17:02
        0
        Ингвар 72. Вот этим комментарием вы испортили настроение приблизительно 99,999% тех, которые хотят верить, что самая лучшая колбаса с салом изготавливаются из тех, кто ненавидит Китай. Вот бы всему народу России заботы антикитаёзов. Американцы бы поголовно завидовали гражданам большой и неоглядной.
      6. lucul
        lucul 15 октября 2021 17:20
        -2
        А куда он делся?

        Вы это у Китая спросите ,т.к :
        В большинстве провинций ограничено потребление электроэнергии. По этой причине многие предприятия китайской промышленности вынуждены приостановить работу и прекратить выполнение заказов – некоторые уже сейчас готовятся к банкротству и распродаже оборудования. В ряде мегаполисов КНР коммунальные службы отключают свет и воду, зафиксированы неоднократные перебои в работе телекоммуникационных сетей.

        Чем объясните снижение выработки эл.энергии в масштабах страны на 30% ? )))
      7. Mavrikiy
        Mavrikiy 15 октября 2021 18:23
        +3
        Цитата: Ингвар 72
        Алибаба групп высокотехнологичная компания?
        Автору бы заглянуть в Вики, и уточнить виды деятельности Алибабы.
        Далее -

        Автор не читатель, а писатель. feel Да и из Польши видно плохо, интернет хреновый. request
      8. bayard
        bayard Вчера, 23:27
        +2
        Цитата: Ингвар 72
        Перед тем как писать статью, нужно немного подготовится, чтобы потом носом в огрехи не тыкали!

        Подобных статей в последние дни целый ворох накатали - очевиден Заказ .
        И это говорящий заказ .
    3. tralflot1832
      tralflot1832 15 октября 2021 16:10
      +7
      Являсь лидером в производстве эл.энергии Китай легко справиться.26 % выробатывается в Китае.США на втором месте с 18 %.Это говорит о том что капиьалисты вывели своё энергозатратное производство в Китай.Легко лечится,КНР мальца придушит,энергозатратное производство.На бирже эти товары в цене подрастут.Купят больше СПГ ,газа ,мазута,угля и все устаканется.Плюс партия скажет надо будут дома при свечках сидеть.
      1. zenion
        zenion 15 октября 2021 17:09
        +5
        Когда-то в древние времена, когда Россия была какын-будто СССР была первой в выработке электроэнергии и прочей мелочи. Беда была в одном акиловатт стоил где 4 коп, а где 3 коп. Были и такие, которые вообще не платили и их КГБ не искало.
      2. tihonmarine
        tihonmarine 15 октября 2021 17:17
        +18
        Цитата: tralflot1832
        Купят больше СПГ ,газа ,мазута,угля и все устаканется.

        Только наивные люди могут предсказать крах Китая, из за "жесточайший энергетический кризиса".
        Это может быть в США и Европе, но Китай такие "кризисы" переживёт спокойно. Человек писавший статью не жил и не знает китайцев.
        1. VORON538
          VORON538 Вчера, 13:56
          +4
          Совершенно верно.Прекрасно помню,как лет 10 назад те самые китайцы строили на берегу Амура очередной ЖК.Зима,рядом со стройкой-непонятные строения.Похожие на теплицы,но-это,как оказалось,были бараки строителей.Китайцев.Жили они там,эти строители.Мне китаец туалет с ванной отделывал.Работал с 9 утра до 9-10 вечера,пока не заберут.Обедал у меня,причем наскоро схерачит большую тарелку супа и опять за работу.Рюмочку под сальце-ни ни!Они привыкли работать.И умеют работать.И то,что несомненно,их уровень жизни в последние годы вырос,вовсе не означает,что они не смогут преодолеть кризис.Китайцы не разбалованный народ.У нас в Благовещенске с пандемией китайцы теперь-редкость.До закрытия границ они же приезжали и скупали золото,продукты питания (их качество российских продуктов питания устраивает),алкоголь.Китайцы на самом деле могут работать,и китайцы уже давно-не бедняки.И это я о северном Китае,южный Китай,как говорят те кто там был-на порядок выше!
          1. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 14:14
            +2
            Цитата: VORON538
            .И умеют работать

            У рас в Хараноре, до Даманского их много жило, они многие и в школу с нами ходили, и жизнь была общая. Люди не прихотливые, приветливые и очень работящие. Наши с ними очень подкосил Хрущев.
            1. Sergej1972
              Sergej1972 Сегодня, 13:35
              0
              Китайцы в тот период тоже подкосили, со своими "большим скачком" и "Культурной революцией".
      3. Вадим237
        Вадим237 15 октября 2021 23:07
        +2
        Китай свои проблем энергоресурсов и генерации решит с помощью России проекты Силы Сибири 2 на - 60 миллиардов кубов газа в год новые контракты на строительство АЭС и тд.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 15 октября 2021 23:27
          +6
          Сейчас и угольку они будут рады,только как наростить экспорт угля нам.По западным источникам угля не хватка 90%.в северовосточных территориях.Зато США в дамках,замаячили много миллиардные контракты с китайцами.Причем китайцы сами на это ведутся.Кто то этот энергетический кризис устроил.Зеленая энергетика млин.Грета ехидно улыбается!
        2. ЕМММ
          ЕМММ Вчера, 23:54
          0
          Российская логистика не позволит в ближайшее десятилетие решить энергетические проблемы Китая. Только Газпром успел в своё время озаботиться этой темой.
    4. rocket757
      rocket757 15 октября 2021 17:49
      +2
      Да, да, пренебрежение всякими экологическими ограничениями/нормами, даром ни для кого не проходят!!!
      Как только озаботились экологией, товарищ Си задал план, сделать рывок в этой сфере, так оно и посыпалось тут и там!
      Они ж не просто так свои угольные шахты закрывали, вернее притормозили, а новые угольные разрезы не подготовили вообще, НЕ ЭКОЛОГИЧНО!!!
      1. Illanatol
        Illanatol Вчера, 09:01
        -1
        Они ж не просто так свои угольные шахты закрывали, вернее притормозили, а новые угольные разрезы не подготовили вообще, НЕ ЭКОЛОГИЧНО!!!


        Правильно сделал. Нужно развивать менее вредные способы получения электроэнергии и шире внедрять энергосберегающие технологии. Хватит в городах в респираторах ходить и отмывать их лишь для очередной Олимпиады.
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 09:30
          +2
          Не вопрос, экологию надо беречь ... для всех только польза будет.
          Все делать по плану, по уму ... наскоком и сразу такое пытаться решить не очень полезно, для всех.
  2. Старый танкист
    Старый танкист 15 октября 2021 16:57
    +22
    Большая часть энергетической инфраструктуры КНР завязана на уголь, который ранее закупался у Канберры.

    Автор совершенно далёк от темы и не понимает, что пишет.
    По итогам 2019 года потребление угля Китаем внутри страны составило около 4 млрд т. Тогда как собственная добыча остается на уровне 3,6 млрд т. То есть импорт составляет лишь 1/8 часть потребления. До 2020 года Китай импортировал из Австралии всего лишь 70млн. тонн угля! Где тут большая часть инфраструктуры завязана на импорт угля закупаемого у Канберры?!
    1. Doccor18
      Doccor18 15 октября 2021 17:12
      +5
      Цитата: Старый танкист
      Где тут большая часть инфраструктуры завязана на импорт угля закупаемого у Канберры?!

      Они сократили свою добычу, перестали покупать австралийский, плюсом энерго-кризис со взвинчиванием цен, а наличности с продаж всего и вся из Китая становится все меньше. Все проблемы наложились друг на друга...
      1. Старый танкист
        Старый танкист 15 октября 2021 18:12
        +16
        Свою добычу они резко сократили совсем недавно ьуквально пару месяцев назад. Закупки австралийского угля прекратили два года назад. При этом их практически компенсировали импортом из других стран.
        Нынешний энергетический кризис вызван проамерикански настроенными политическими структурами в стране. На носу съезд КПК, на котором Си будет пытаться пойти на третий срок. А экономический кризис в стране резко уменьшит его шаннсы на это.
        Вот в чём причина, а не отказ от угля Австралии.
        1. Doccor18
          Doccor18 15 октября 2021 20:00
          +4
          Цитата: Старый танкист
          Свою добычу они резко сократили совсем недавно ьуквально пару месяцев назад.

          В провинции Гуйчжоу уже на протяжении пяти лет идет поэтапное закрытие устаревших, и временное "грязных" и очень нерентабельных шахт. С 2016 по 2021 годы закрыли их почти 500! Что снизило добычу почти на 20%. В Шанси закрыли свыше 150 шахт за последние 5 лет, в Юньнан - свыше 200! В результате ежегодная добыча снизилась на 330 млн. тонн, что вчетверо больше всего австралийского экспорта...
          Цитата: Старый танкист
          На носу съезд КПК, на котором Си будет пытаться пойти на третий срок. А экономический кризис в стране резко уменьшит его шаннсы на это.

          Очень сомневаюсь, что кто-то сможет помешать Си... Он уже давно расчистил поле от конкурентов.
          1. Старый танкист
            Старый танкист Вчера, 08:59
            +2
            Очень сомневаюсь, что кто-то сможет помешать Си... Он уже давно расчистил поле от конкурентов.

            О, Вы имеете очень смутное представление о китайской власти. Почитайте Н.Вавилова "Китайская власть". Цитирую:
            Не все знают, что помимо компартии Китая, там существует масса кланов, неформальных групп, образовавшихся внутри системы по территориальному, родственному или цеховому принципам, которые оказывают огромное влияние на принятие решений в стране. Они связаны друг с другом, сходятся или расходятся во мнениях, иногда объединяют усилия для достижения определенных целей. Поэтому порой заявления руководства страны выглядят парадоксально.
            ...
            Например, Си Цзиньпин к 100-летию КПК запустил декларативную идеологему, что Китай победил бедность, все китайцы вышли из нищеты. Но незадолго до этого премьер Госсовета КНР Ли Кэцян говорил, что в Китае 600 миллионов граждан живут на несколько долларов в день, многим элементарно не хватает средств на пропитание. Как сопоставить эти заявления? А все просто: Си Цзиньпин - это одна группа влияния, а Ли Кэцян - другая. Я не хочу примитивизировать китайскую политику, но в данном случае совершенно очевидно противостояние армейской суверенной группы и проамериканского клана бывших функционеров китайского комсомола.

            В провинции Гуйчжоу уже на протяжении пяти лет идет поэтапное закрытие устаревших, и временное "грязных" и очень нерентабельных шахт. С 2016 по 2021 годы закрыли их почти 500! Что снизило добычу почти на 20%. В Шанси закрыли свыше 150 шахт за последние 5 лет, в Юньнан - свыше 200! В результате ежегодная добыча снизилась на 330 млн. тонн, что вчетверо больше всего австралийского экспорта...

            Вот именно, что поэтапная! У них плановая экономика и всё спланировано заранее. И кроме того, за это время , по данным S&P Global Platts, 19% угольной мощности Китая функционирует на основе супер-сверхкритической технологии(КПД близко к 50%) , в 25% используются сверхкритические технологии(КПД более 40%), а 56% используют обычную технологию угольной генерации(КПД - 32-33%).
            То есть почти половина ТЭЦ используют новейшие технологии с меньшим потреблением угля. К тому же за это время введены в строй ряд энергоблоков на АЭС и несколько ГЭС.
            Нынешний кризис вызван резким прекращением добычи именно за последние 2 месяца.
            1. ЕМММ
              ЕМММ Сегодня, 00:02
              0
              несколько долларов в день

              А как Вы себе представляете пенсию большинства российских граждан? Для Китая 600 млн. человек - то же, что для России пенсионеры, приблизительно такой е процент.
    2. tihonmarine
      tihonmarine 15 октября 2021 17:25
      +2
      Цитата: Старый танкист
      Где тут большая часть инфраструктуры завязана на импорт угля закупаемого у Канберры?!

      А сейчас ещё Китай с Индией перекупил почти весь американский СПГ. Что что, но энергетический кризис не грозит Китаю.
  3. Комментарий был удален.
  4. Agent Cooper
    Agent Cooper 15 октября 2021 17:18
    -3
    У Китая кончился уголь ? Это кто тебе такую новость расказал или как обычно рот открывать - не мешки ворочать?
    1. lucul
      lucul 15 октября 2021 17:36
      -8
      У Китая кончился уголь ? Это кто тебе такую новость расказал или как обычно рот открывать - не мешки ворочать?

      Т.е это сами китайцы снизили выработку эл.энергии на 30% и собираются из-за этого покупать у России эл.энергию просто так ? )))
      1. Agent Cooper
        Agent Cooper 15 октября 2021 17:42
        -3
        Разведанных запасов угля у Китая на 35 лет. Все остальное твои фантазии и губошлепство.
        1. lucul
          lucul 15 октября 2021 17:45
          -2
          Разведанных запасов угля у Китая на 35 лет. Все остальное твои фантазии и губошлепство.

          Есть легкодобываемый и труднодобываемый (себестоимость) уголь.
          Для тех ,кто в танке - легкодобываемый почти закончился )))
      2. ЕМММ
        ЕМММ Сегодня, 00:14
        0
        Цитата:
        ПЕКИН, 21 сентября 2021, 19:31 — REGNUM В Китае быстрыми темпами продолжается восстановительный рост объемов выработки электроэнергии. По итогам августа нынешнего года общая установленная мощность генерации достигла 2,28 млрд кВт/ч, увеличившись по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем почти на 10%. Об этом 21 сентября сообщает Синьхуа, обращая особое внимание на динамику развития ВИЭ — возобновляемых источников энергии.
        (https://regnum.ru/news/economy/3377320.html)
        Кроме того по данным статистики Китая :"В 2020 году выработка электричества в Китае достигла 7,42 трлн кВт/ч, что на 2,7% больше в годовом исчислении (https://finance.rambler.ru/business/45677785/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink)".
    2. кредо
      кредо 15 октября 2021 17:37
      +6
      Мне не нравится само название статьи, так как оно претенциозно и не соответствует действительным успехам Китая в построении своего успеха и в экономики и в социальной сфере и политики.

      С таким же успехом можно назвать "Колосс на глиняных ногах" любую развитую страну мира, после того как ей начнут блокировать всевозможные поставки товара из-за рубежа, чтобы сделать жизнь в стране для населения не выносимой , и поставки сырья и полуфабрикатов из-за рубежа, чтобы блокировать развитие экономики. Яркий пример ЕС с подскочившими до небес ценами на газ.

      Так что прежде чем писать заупокойную Китаю может всё-таки прежде поглубже познакомится с реальными возможностями его экономики. Куба вон ни один десят лет прожила в блокаде от США и не развалилась.
  5. антивирус
    антивирус 15 октября 2021 18:55
    +3
    наоборот-- Олимпиада зимой в Пекине--нужна чистая экология. без смога и угля.
    Австралию посадили на 5ю точку за поддержку Сша-Пекин и КПК против диктата Запада--на 10 -20 лет борьба.
    СМОТРЕТЬ НАДО УГОЛЬНЫЕ СТАНЦИИ И ЭЛ ЭН ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ--вот ответ на глиняные ноги.
    1. Disant
      Disant Вчера, 10:25
      +2
      верно.
      в округе Пекина проживает более 100 млн.чел, а на носу олимпиада, а над городом смог стоит.
      вырубили на пару месяцев все ТЭЦ (выработка тепла или электроэнергии на угле), чтоб 1) раздуло всё по углам и 2) заранее перед олимпиадой устаканить переброску электроэнергии из одних районов страны в другие и уровни потребления.
      никакого энергетического кризиса там нет. наращивают планово мощности АЭС и другие

      .
  6. oracul
    oracul Вчера, 08:24
    +1
    Не стоит упускать из виду, что КНР , как и СССР в своё время, испытывает сложности в экономической сфере, благодаря тому, что США вместе с Западом действуют в долгосрочную, не жалея времени и средств, причем основная ставка делается на агентов влияния и молодое поколение.
  7. Андрей Чижевский
    Андрей Чижевский Вчера, 11:28
    +1
    "Колосс на глиняных ногах "....Некто Шилькгрубер именно так говорил об СССР..
  8. мерцание
    мерцание Вчера, 13:32
    0
    Колосс на глиняных ногах: энергетический кризис в КНР как последствие крушения Китая

    А как тогда можно США назвать?
    ЕЕ экономика держалась на дешевой китайской рабочей силе.
    кончился дешёвый уголь - кончился и успех Китая )))
    Кончился успех Китая - кончилась экономика США)))
  9. zenion
    zenion Вчера, 20:34
    +1
    Ничего с Китаем не будет. Там не Меченый правит, а умный человек. А тут так желают крах Китаю, как будто за это получит миллиард. Петухи носящие "золотые" яйца. Как сидели на насестах, так и будут сидеть.
  10. мсс
    мсс Сегодня, 08:47
    0
    Стоимость киловатта энергии в Москве составляет шесть рублей, а в Китай Россия продаёт киловатт за полтора рубля.
    1. Весеннийпух
      Весеннийпух Сегодня, 11:57
      +1
      подскажите пожалуйста откуда вы взяли что в Китай киловатт за полтора рубля поставляется?
  • Mora
    Mora 15 октября 2021 15:13
    +27
    Неожиданно... Ждем продолжения.
  • ASAD
    ASAD 15 октября 2021 15:16
    +21
    Безусловно все эти проблемы существуют. Китайцы просят Россию увеличить поставки угля и электроэнергии . И ипотечный кризис есть .Но хоронить Китай рано!
    1. Svarog
      Svarog 15 октября 2021 15:17
      +10
      Вот теперь понятно, что хочет Нуланд.
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих 15 октября 2021 15:37
        -1
        Странно, что нет комментов по типу "допрыгались скакуасы?!" "Зима придет, как шелковые станете!..."
        По крайней мере когда о схожих проблемах энергетики Европы или соседних государств сообщают, реагируют именно так...
        1. КотикМур
          КотикМур 15 октября 2021 15:51
          -17
          Так Китай - старший брат и товарищ. И когда он прихлопнет амеров, аки клопов, то поделиться своим влиянием и величием с нами.
          И тут то мы покажем скакуасам с гейропейцами, где кузькина мать ети ее.
          1. Наводлом
            Наводлом 15 октября 2021 16:06
            +7
            Цитата: КотикМур
            Китай - старший брат и товарищ. И когда он прихлопнет амеров, аки клопов, то поделиться своим влиянием и величием с нами.

            только за деньги
            бесплатно - коронавирус
        2. Пепел Клааса
          Пепел Клааса 15 октября 2021 16:12
          +4
          Цитата: Вождь краснокожих
          Странно, что нет комментов по типу "допрыгались скакуасы?!" "

          Опасно. Помните, в детстве был вопрос "что будет, если все китайцы одновременно подпрыгнут?" smile
        3. Xlor
          Xlor 15 октября 2021 16:16
          +2
          Странно, что нет комментов по типу "допрыгались скакуасы?!"

          Скакуасы на самом деле допрыгались. Да вот только речь идет о Китае...
        4. Alien From
          Alien From 15 октября 2021 16:32
          +6
          Тут сложнее вопрос в разы! Если лопнет пузырь Китая, накроет всех.
          1. Вождь краснокожих
            Вождь краснокожих 15 октября 2021 16:40
            +3
            Это да... И думаю ни один футуролог, ни один финансист не предскажет к какому сценарию готовиться и в какую валюту вкладывать!
          2. A.A.G.
            A.A.G. Вчера, 19:16
            0
            Цитата: Alien From
            Тут сложнее вопрос в разы! Если лопнет пузырь Китая, накроет всех.

            Так уже несколько раз автозаводы останавливали в разных частях света из-за нехватки комплектующих(ЧИПов)...
            Теперь вот аналитики предрекают подорожание одежды в РФ из Китая на 15-40(!)% из-за снижения производства тканей и самой одежды...
        5. tihonmarine
          tihonmarine 15 октября 2021 17:29
          +8
          Цитата: Вождь краснокожих
          Странно, что нет комментов по типу "допрыгались скакуасы?!" "Зима придет, как шелковые станете!..."

          Извините, но в данной статье Китай и Украина не совместимы не по каким параметрам. Поэтому вопрос о "скакунах" оставим для следущей статьи.
          1. Вождь краснокожих
            Вождь краснокожих 15 октября 2021 18:30
            +3
            Ну, почему же. И там, и там сейчас не хватает энергоресурсов. Просто на такое сообщение, связанное с Китаем, реагируют адекватно, пытаются анализировать причины и последствия. С Европы тихо посмеиваются - мол померзнут и захотят дружить, а насчёт той же Украины никто даже проверять новость не думают. Большинство сразу начинают изображать из себя Петросянов.
            1. tihonmarine
              tihonmarine 15 октября 2021 18:37
              +7
              Цитата: Вождь краснокожих
              Ну, почему же. И там, и там сейчас не хватает энергоресурсов.

              Извините но Китай в 1,5 миллиарданаселения и любая 32 миллионная полуколония , никогда не совместимы. Но не вяжутся "веревки", ни концами ни узлами. Лучше промолчим.
              1. Вождь краснокожих
                Вождь краснокожих 15 октября 2021 19:47
                -2
                Извините, а если в соседней области, к примеру произойдет ЧС и не будет хватать энергоресурсов, фабрики - заводы встанут, школы отменят, люди мёрзнуть начнут? Предлагаете, вообще, не замечать?
                Сколько их там? Миллион - полтора?
                Вся беда в двойных стандартах. И в радости возможности смеяться над слабыми.
                А когда у нас происходит подобное ( не дай бог ) то народ "звереет". Сразу забывает, что ещё не давно тыкал пальцем и в остроумии изголялся....
                1. tihonmarine
                  tihonmarine 15 октября 2021 21:11
                  +3
                  Цитата: Вождь краснокожих
                  Извините, а если в соседней области, к примеру произойдет ЧС и не будет хватать энергоресурсов, фабрики - заводы встанут, школы отменят, люди мёрзнуть начнут? Предлагаете, вообще, не замечать

                  А я другое предлагаю замечать, 15.10.2021 г. которое более юолезненно для русского православного мира.
                  КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Украинские националисты провели в центре Киева марш в честь очередной годовщины создания Украинской повстанческой армии. Участники акции начали собираться в полдень в парке Шевченко. Они принесли с собой государственные флаги и символику националистических партий и организаций.

                  А вот почемуто это и никто не заметил, из десятка статей на ВО об Украине, это почему то умолчали.
                  Американское посольство просит своих граждан держаться подальше от марша украинских националистов, который проходит в центре Киева.
                  1. Пепел Клааса
                    Пепел Клааса 15 октября 2021 21:38
                    +2
                    Ну и где же
                    Цитата: tihonmarine
                    Лучше промолчим.
                    ?
                    Эту долбаную Украину умудряются даже в скомороховские сабжи с каким-нибудь "либерейтором" или эсминцем "цветочной" серии всунуть. Тьфу, блин...
                  2. Вождь краснокожих
                    Вождь краснокожих 15 октября 2021 21:49
                    +1
                    А вот тут я с вами солидарен. В моем роду, несмотря, что он наполовину украинский, героизацию бандеровщины не приемлят никогда. И, если честно, я такие новости, если они и попадаются, чаще просто пролистываю.
                    1. Пепел Клааса
                      Пепел Клааса 15 октября 2021 23:05
                      -1
                      Цитата: Вождь краснокожих
                      В моем роду, несмотря, что он наполовину украинский

                      Да какая, нафиг, разница? В моём гемо-коктейле русские, украинцы, австрийцы, латыши...даже греки затесались - и что? Всем спасибо, все молодцы, всем земля пухом. Может, мне профессиональную или социальную группу выбрать для удобства в решении вопроса идентичности, а? А там нэпманы, кадровые военные, пролетарии, врачи, интеллигенты...о, боже!...даже один зам.нач.ОГПУ, могилу которого многажды оскверняли, кстати, какие-то ...... в 90-е. Всё, блин, носимся со своей идентичностью, всё доказываем кому-то свою русскость....то соплёй обземь, то "я не паркуюсь на газоне!", то ленточками полосатыми, то ещё какой-нибудь фигнёй....Тьфу, противно.
                      1. Вождь краснокожих
                        Вождь краснокожих 15 октября 2021 23:41
                        +3
                        Я никому ничего не доказываю. Хотя вру. Пытаюсь доказать, что, по крайней мере мои знакомые и родственники на Украине не такие, каковыми их выставляют в СМИ и в комментариях на ВО.
                        А по поводу бандеровцев...
                        Была у моего деда сестра. Вышла замуж сразу после войны за обыкновенного хлопца. Тут же, на Киевщине. Он заканчивал лестехникум. И получил распределение на Западную Украину. И вот однажды с двумя местными парнями пошел он в лес, намечать вырубки. И пропали... Нашли их через несколько дней. Чужие люди плакали, глядя, как над молодыми парнями издевались перед смертью. Там и глаза выкрлотые были, и звёзды вырезанные...
                        Вот с тех пор вся моя родня по украинской линии, да и я, бандеровщины не признаем ...
                      2. Dali
                        Dali Вчера, 20:19
                        0
                        Цитата: Вождь краснокожих
                        Там и глаза выкрлотые были, и звёзды вырезанные...
                        Вот с тех пор вся моя родня по украинской линии, да и я, бандеровщины не признаем ...

                        Т.е. чтобы вам и вашим родственникам не признавать бандеровцев надо было именно вашего родственника пытать и убить?! ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
                        belay belay belay
                      3. Вождь краснокожих
                        Вождь краснокожих Вчера, 20:57
                        0
                        Не передергивайте. Я написал, что эта грязь ляпнула и на нашу семью. Или вы где то рассмотрели в моем описании, что до трагедии мы лояльно относились к этому движению?
                        Описанный случай лишь усилил нетерпимость.
                2. tihonmarine
                  tihonmarine Вчера, 11:05
                  +3
                  Цитата: Вождь краснокожих
                  А вот тут я с вами солидарен. В моем роду, несмотря, что он наполовину украинский, героизацию бандеровщины не приемлят никогда. И, если честно, я такие новости, если они и попадаются, чаще просто пролистываю.

                  Так нормальны люди всегда были нормальными, какой бы нации они не были, где бы они не жили, а тем более мы православные славяне сколько столетий рука об руку живем, и мы должны вместе искоренить бандеровщину.
                  А что наполовину рожден от кого то, так пусть мне кто нибудь назовет, что он чистокровный русский или украинец, или другой нации.
                  1. Sergej1972
                    Sergej1972 Сегодня, 14:00
                    0
                    Нисколько этим не горжусь. Но факт. У меня, по крайней мере по восходящей линт до прадешук и прабабушек стопроцентно одни великороссы. У сёстры муж русский, у всех двоюродных братьев и сестёр (их у меня около двух десятков, у отца было шестеро братьев и сестёр, у матери четверо) вторые половинки тоже исключительно русские. Только у троюродных братьев и сестёр, проживающих в ЛДНР, есть супруги украинцы. Вот у меня и бывшая жена, с которой у нас общая дочь, и нынешняя, имеют наполовину великорусское, наполовину украинское происхождение. Но обе себя считают русскими, и рождены в России. У моей дочери по моей линии исключительно русские корни, а по линии мамы не только украинские, но и польские, и, возможно, еврейские.) Но она себя считает русской.
        6. 30 вис
          30 вис 15 октября 2021 22:20
          -2
          Цитата: Вождь краснокожих
          Ну, почему же. И там, и там сейчас не хватает энергоресурсов. Просто на такое сообщение, связанное с Китаем, реагируют адекватно, пытаются анализировать причины и последствия. С Европы тихо посмеиваются - мол померзнут и захотят дружить, а насчёт той же Украины никто даже проверять новость не думают. Большинство сразу начинают изображать из себя Петросянов.

          Разница огромна . И вот в чём она ! У КНР есть деньги ,гроши не у кого не просит , на коленях перед Омэригой не ползают . Им омэрига должна огроменную денежку "Белый дом обсуждает отказ от обязательств по всему долгу США перед Китаем объемом 1,1 триллиона долларов или по его части, — пишет газета. — Подобная крайняя мера очень маловероятна, однако сам факт ее обсуждения может заставить Пекин обезопасить себя от рисков и сократить принадлежащий ему госдолг США. .....Теоретически Пекин может предпринять и масштабную распродажу. И это будет катастрофой: стоимость трежерис обвалится, на фондовом рынке возникнет паника, доллар рухнет."
          https://ria.ru/20200510/1571182737.html Возникает вопрос может кто то должен Украине ? Ау ??? Нет таких ... Украина должна всем по самые гланды .А кто должен Украине ?
        7. Disant
          Disant Вчера, 10:42
          +1
          И там, и там сейчас не хватает энергоресурсов

          Назарий, да угля с любой точки мира привезут - его валом, любого.
          вопрос цены - это "там у Вас", а у китайцев не вопрос цены ( они долги США покупают на триллионы долларов- деньги сувать не знают куда) - олимпиада на носу, они административными мерами наводят экологию и попутно будут переводить всё на более экологичные виды топлива, чтобы меньше платить свежевводимый (видимо конский) экологический сбор при продаже товаров.
  • OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik 15 октября 2021 15:23
    +7
    Цитата: ASAD
    Россию увеличить поставки угля

    Не поможет. Угольные электростанции строятся под определенный тип угля.
    1. JcVai
      JcVai 15 октября 2021 15:33
      0
      Хмм. Предложить КНР построить станции под поставки донбасского угля в обмен на поддержку обеспечение безопасности границ ДНР и ЛНР силами НОАК? ;)
      1. Holgerton
        Holgerton 15 октября 2021 16:00
        +8
        Вдобавок ещё предложите КНР проложить орбитальный мост через полконтинента для перевозки этого угля, чтобы цены были заоблачными в прямом смысле этого слова, я думаю китайские коммунисты оценят)
        1. Вадим237
          Вадим237 15 октября 2021 23:12
          0
          Есть шёлковый путь - новый через Россию по нему и будут обратно поставлять уголь и всё остальное.
      2. tihonmarine
        tihonmarine 15 октября 2021 17:31
        0
        Цитата: JcVai
        Предложить КНР построить станции под поставки донбасского угля в обмен на поддержку обеспечение безопасности границ ДНР и ЛНР силами НОАК?

        С условием, если донецкий уголь подходит для китайских тепловых электростанций.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 15 октября 2021 16:20
      +11
      Смогла,за прошлую неделю отгрузили в Китай 36 000 тонн ,что на 21 % больше чем за предыдущую неделю.Правда у них дюфицит 40 млн тонн в годовом исчислении.Так они еще и внутренние резервы подтянули.Слишком быстро они после ковида восстановились.Европа тоже прёт от нас уголь,разрываемся на два фронта.А кто ж знал.
      1. tihonmarine
        tihonmarine 15 октября 2021 17:35
        +3
        Цитата: tralflot1832
        Слишком быстро они после ковида восстановились.Европа тоже прёт от нас уголь,разрываемся на два фронта.А кто ж знал.

        Ну на то и аналитики, им большие деньги платят. Если не могут прогнозировать, гнать в шею.
        Старшее поколение помнит, что в СССР на многих ж/д станциях, еще до 80-х годов стояли законсервированные паровозы, и не единицы, а тысячи.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 15 октября 2021 17:47
          +3
          Все песчаные карьеры в Карелии были ими забиты! hi
          1. tihonmarine
            tihonmarine 15 октября 2021 17:56
            +4
            Цитата: tralflot1832
            Все песчаные карьеры в Карелии были ими забиты!

            Да и все железнодорожные станции Союза, ездил от Москвы до Читы, везде стояли десятки и сотни паровозов.
    3. Старый танкист
      Старый танкист 15 октября 2021 17:04
      +4

      Не поможет. Угольные электростанции строятся под определенный тип угля.


      Что за чушь Вы пишите! Типа угля всего два: энергетический(для топки и получения тепла) и металлургичемкий он же коксующийся(используется в металлургии).
      В топку ТЭС можно грузить любой(!) энергетический уголь. Это не ТВЭЛы АЭС.
  • tihonmarine
    tihonmarine 15 октября 2021 17:26
    +3
    Цитата: ASAD
    И ипотечный кризис есть .Но хоронить Китай рано!

    Автор очень заблуждается, или .....
  • knn54
    knn54 15 октября 2021 17:45
    +3
    -КНР планирует строительство самой большой в мире ГЭС «Три ущелья» на реке Янцзы мощностью 22,5 ГВт, имеющей 32 энергоблока.
    В прошлом году на реке Цзиньша,( приток Янцзы) началось возведение ГЭС «Байхетан» мощностью 16 ГВт, которая будет производить 60 млрд кВт·ч электроэнергии в год.
    -В мае вместе с «Росатомом» началось строительство седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС и третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу». К 2025 году Китай планирует увеличить установленную мощность атомной энергетики с нынешних 52 ГВт до 70 ГВт.
    Что касается австралийского угля.то его сейчас интенсивно закупает Индия, где угольная генерация обеспечивает более 70% производства электроэнергии.
    Уголь в КНР завозится(правда вагонами) из Казахстана.
    -В 2012 году с российской «Интер РАО» был заключен 25-летний контракт на совокупный импорт из России 100 млрд кВт·ч электроэнергии,
    Пока использовалось лишь меньше половины (3,1 млрд кВт·ч), пропускной способности построенных для этого сетей (6,5−7 млрд кВт·ч).
    Сегодня КНР увеличила экспорт где то на 90%,т.е по почти по максимуму.
    И последне-проблемы крупных китайских компаний, как бы не говорил автор,способны навредить всей мировой экономике.
  • Андрей Чижевский
    Андрей Чижевский Вчера, 11:29
    +1
    Его (Китай) вообще хрен похоронишь ! ))) wink
  • КотикМур
    КотикМур 15 октября 2021 15:16
    -1
    О. Неужели хоть кто то пытается взглянуть на Китай трезво, а не облизывать нового «гегемона»

    Впереди нас еще ждет долгий разговор, тесно переплетенный со стратегией, аналитикой и экономикой.


    Еще бы хорошо внутреннюю политику осветить. С чебурнетом, социальным рейтингом, запретом бедняги Винни Пуха и давлением на Гонконг.
    1. Старый танкист
      Старый танкист 15 октября 2021 17:08
      +2
      Еще бы хорошо внутреннюю политику осветить. С чебурнетом, социальным рейтингом, запретом бедняги Винни Пуха и давлением на Гонконг.

      Это Вам сюда:
      https://youtube.com/channel/UCClCSK5loJ3Sl-Oa65C0FQQ

      Здесь про всё в Китае, а не сказки автора статьи.
      1. bovi
        bovi Сегодня, 19:28
        0
        давайте я вам помогу: по ссылке выше ютьюб канал Николая Вавилова.
        а еще подробнее он _критически_ освещает проблемы Китая в своем Телеграм.
        пс. сказки _Анжея_ вполне в курсе про-британской политики Польши. КМК эта статья должна продать народным массам "почему не надо стесняться выступать против Китая" - [они же лузеры, зачем]?"
  • rocket757
    rocket757 15 октября 2021 15:20
    +1
    Профессор Маслов интересную версию выдвинул, вернее, его аналитическая оценка показывает то, о чем остальные могли только догадываться, обыватели, конечно.
    Реальные специалисты некоторое время давали разные прогнозы, среди которых критических больше чем оптимистичных.
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT 15 октября 2021 15:35
      +4
      Цитата: rocket757
      Профессор Маслов интересную версию выдвинул, вернее, его аналитическая оценка показывает то, о чем остальные могли только догадываться, обыватели, конечно.
      Реальные специалисты некоторое время давали разные прогнозы, среди которых критических больше чем оптимистичных.

      А можно поподробнее, кто такой Маслов и чего он там выдвинул?! belay
      1. rocket757
        rocket757 15 октября 2021 16:17
        +1
        Алексе́й Алекса́ндрович Ма́слов — российский востоковед, специалист в области духовных, культурных традиций китайской цивилизации и современных социально-экономических и политических процессов в странах ШОС. Доктор исторических наук, профессор. С 23 марта 2020 г. врио директора Института Дальнего Востока РАН

        Послушать его можно на ВестиФМ,
        Сайт https://www.amaslov.me
    2. Mora
      Mora 15 октября 2021 16:54
      +19
      Цитата: rocket757
      Реальные специалисты некоторое время давали разные прогнозы, среди которых критических больше чем оптимистичных

      Видимо, они не всегда видны в информационном поле, раз
      Пекин маскировал кризис от внешнего мира, прячась за истерической дипломатической риторикой...
      По всему миру проводились вбросы дезинформации и информационные атаки, целью которых было распространение ложной информации
      1. rocket757
        rocket757 15 октября 2021 17:18
        +2
        Цитата: Mora
        Видимо, они не всегда видны в информационном поле, раз

        Если поискать, найдется всякое-разное.
        Есть специалисты, которые конкретные темы раскрывают на много обширнее, точнее, чем все остальные СМИ вместе взятые.
  • thekhohol
    thekhohol 15 октября 2021 15:20
    +6
    Пруфов, я так понимаю, не будет.
    Не царское это дело - пруфами заморачиваться. Чай не журналисты, а свободные блогеры.
  • paul3390
    paul3390 15 октября 2021 15:22
    +8
    История с Джеком Ма - это яркий пример того, что миллиардер в КНР - это партийная должность. И если оный миллиардер потеряет берега и попытается поставить свои интересы выше государственных - завтра миллиардером будет назначен кто-то другой..

    Что до кризиса - интересно, а почему автор не предрекает немедленный крах ЕС, в котором проблемы энергетики уж точно не меньшие? Или так уж хочется пнуть всё, что связанно хоть как-то с социализмом? Мне вот почему-то кажется - компартия Китая успешно справится и с этой проблемой. Судя по её деятельности за последние 30 лет..
  • Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan 15 октября 2021 15:24
    +4
    Ерунда какая-то. Уголь и у самого Китая есть и в России могут купить.

    Что-то тут явно не в Австралии дело.

    Саботаж и диверсия. Может в Китая свой пеедатель-Горбачев завёлся и скорее всего не один.
    1. lucul
      lucul 15 октября 2021 15:28
      -9
      Саботаж и диверсия. Может в Китая свой пеедатель-Горбачев завёлся и скорее всего не один.

      Ну так - сионисты начали работать во всю мощь .
      Эрдоган вон не побоялся 100 000 человек зачистить во власти. Посмотрим на что решится Китай.)))
      1. КотикМур
        КотикМур 15 октября 2021 15:41
        +1
        Сионисты - всего лишь слуги рептилоидов.
        1. просто экспл
          просто экспл 15 октября 2021 16:57
          +4
          хотя Вы пошутили но сами того не понимая написали правду.
    2. Cassius
      Cassius 15 октября 2021 16:19
      0
      просто китайцы просекли нынешние тенденции, и тоже хотят на искусственном дефиците стричь капусту.. и все это конечно под лозунгом борьбы за экологию и сокращения вредных выбросов в атмосферу laughing
    3. rocket757
      rocket757 15 октября 2021 16:21
      +4
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Ерунда какая-то. Уголь и у самого Китая есть и в России могут купить

      Да, да, А доставлять его КАК??? В тех объемах, которые потребны Китаю.
      Сразу уточняю ... РЖД не предлагать, не можно, по объективным причинам.
      На счёт собственного угля ... уголь нужен СЕЙЧАС, а подготовленных угольных разрезов/шахт в данный момент НЕТ!!! нужно время на подготовку, как утверждают специалисты, около 10 месяцев.
      1. Ratmir_Ryazan
        Ratmir_Ryazan Вчера, 11:35
        +1
        Зима еще началась. Какие-то запасы должны были делать. Как так в октябре уже нечем топить?!

        Как так вышло, что угля нет уде сейчас, а до зимы ещё 1,5 месяца?
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 11:47
          0
          Кто то их наших экспертов эту тему освещал .... Б.Марцинкевич, есть и другие эксперты.
    4. ism_ek
      ism_ek 15 октября 2021 17:03
      +1
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Ерунда какая-то. Уголь и у самого Китая есть и в России могут купить.

      Проблема в регулируемых ценах на электроэнергию. Американцы напечатали очень много денег. Цены на уголь и газ взлетели, а цена электричества осталась та же.

      Короче, проблема в финансах, а не в угле. Если раньше рост экономики Китая составлял 6%. Можно было "подзатянуть гайки", повысить например цену электроэнергии, например, чуть-чуть прижать рост. Сейчас же рост экономики чуть выше нуля. Если прижать, то он станет отрицательным и начнутся массовые увольнения. Этого не хочен ни одно правительство
  • shpon123
    shpon123 15 октября 2021 15:27
    +1
    С нетерпение жду следующую статью
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса 15 октября 2021 16:33
      -7
      Цитата: shpon123
      С нетерпение жду следующую статью

      сразу после похорон((
  • Cron
    Cron 15 октября 2021 15:27
    +11
    Большая часть энергетической инфраструктуры КНР завязана на уголь, который ранее закупался у Канберры. Год назад отношения между странами были разорваны, и Пекин прекратил поставки сырья.

    Вот именно что Китай сам прекратил закупать уголь из Австралии. Сначала просто вводил разные ограничения, в надежде на то, что Канберра поменяют свою недружественную политику по отношению к Пекину. Но чуда не случилось.
    Альтернатив у Пекина нет.

    Это чушь. Просто заместить такие объемы не так просто. Поставщикам нужно время чтобы нарастить производство и отладить логистику. Та же Россия не может этого сделать из-за пропускной способности ЖД.
    Во-первых, австралийское сырье всегда имело относительно низкую стоимость, благодаря простым условиям разработок, как угольных, так и рудных месторождений.
    А во-вторых, оно было чрезвычайно качественным. Само собой, восполнить такие потери Китай не может, и это наносит колоссальный ущерб его экономике.

    О чем вы? Так у нас есть такое же качественное сырье. Просто проблема в доставке. Сейчас даже осваивают новое месторождение. Которое гораздо ближе к Китаю нежели Кузбасс. И начали строительство новых жд путей, туда и военных привлекли.
    Данная статья – прелюдия, безусловно, к крайне обширной и чрезвычайно непростой теме крушения Пекина. Впереди нас еще ждет долгий разговор, тесно переплетенный со стратегией, аналитикой и экономикой.

    Было бы довольно забавно почитать про крушение Пекина. С моей точки зрения такое возможно, если только США смогут Россию привлечь на свою сторону. А с этой властью им ничего не светит.
    1. lucul
      lucul 15 октября 2021 15:36
      -6
      такое возможно, если только США смогут Россию привлечь на свою сторону. А с этой властью им ничего не светит.

      Верно , поэтому их задача номер 1 - свалить Путина )))
    2. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik 15 октября 2021 15:42
      0
      Цитата: Cron
      С моей точки зрения такое возможно, если только США смогут Россию привлечь на свою сторону. А с этой властью им ничего не светит.

      Не нужно им привлекать текущую власть на свою сторону. Ельцинско-путинская власть прямые ставленники запада и делают то что ему выгодно. И США в восторге от того что делают с Россией текущие власти, они делают все что бы Путин правил как можно дольше.
      1. просто экспл
        просто экспл 15 октября 2021 17:02
        0
        То есть США в восторге от того что русские сделали Цирконы и Авангарды, и не самом деле США не хотят убрать Асада , раз дали приказ Кремлю не сдавать его?
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik 15 октября 2021 17:23
          0
          Цитата: просто экспл
          США в восторге от того что русские сделали Цирконы и Авангарды

          Абсолютно верно, вместо того что бы тратить ресурсы на реальные проекты, которые поднимают обороноспособность страны, они тратятся на пропагандистическую чепуху.
          Цитата: просто экспл
          не самом деле США не хотят убрать Асада , раз дали приказ Кремлю не сдавать его?

          Конечно же «попросили» (приказывать не вежливо), окончательно решение на начало операции было принято 29 сентября 2015 на Встрече Путина и Обамы, сама операция началась 30 сентября 2015 года. Асад выгоден абсолютно всем (особенно Израилю), очень слабая фигура. Разделённая Сирия не представляет угрозу не для кого.
          1. просто экспл
            просто экспл 15 октября 2021 18:43
            -1
            лол, Цирконы и Кинжалы, из за которых АУГ не будут походить к нашим берегам на 2-3 тыс км это пропагандистская чепуха? а армата и Су-57 тоже пропаганда и никакой боеспособности?
            и если Асад всем выгоден, то зачем требовать что бы он ушел и организовывать фейки с химоружием?
            а разделить Сирию как раз легче после того как официальный Дамаск (Асад) уйдет
    3. rocket757
      rocket757 15 октября 2021 16:31
      +2
      Цитата: Cron
      Просто проблема в доставке. Сейчас даже осваивают новое месторождение. Которое гораздо ближе к Китаю нежели Кузбасс. И начали строительство новых жд путей

      Примерно такое объяснение дают специалисты, вот только они очень не оптимистичны, на счёт того, как Китай может заместить потери, которые есть отголоски глобального наступления полосатиков на Китай.
      Кстати, а с чего вы решили, что наши строят ЖД для поставок угля в Китай??? Только для этого никто строить не будет, потому как .... по разным, объективным и субъективным причинам.
      1. Cron
        Cron 15 октября 2021 17:07
        0
        Цитата: rocket757
        на счёт того, как Китай может заместить потери, которые есть отголоски глобального наступления полосатиков на Китай.

        Это пока не отголоски, Китай сам решил отказаться. Правда недавно часть ограничений снял и позволил растаможить австралийский уголь из таможенных складов.
        Кстати, а с чего вы решили, что наши строят ЖД для поставок угля в Китай??? Только для этого никто строить не будет, потому как .... по разным, объективным и субъективным причинам.

        Конечно нет, пропускную способность уже давно увеличивают. Просто темпы нарастили, что позволит поставщикам получить больше квот. Специально под уголь вроде как хотят построить частную дорогу и порт.
        1. rocket757
          rocket757 15 октября 2021 17:27
          0
          Цитата: Cron
          Специально под уголь вроде как хотят построить частную дорогу и порт

          Читал о таком, но и там какие то мутные игры местных и министерских .... редисок, мешают!
          У нас как, пока с самого верха не прилетит, конкретно и больно, ни местные, ни министерские, не отстанут, пока "своего" не поимеют!!!
          1. Cron
            Cron 15 октября 2021 17:41
            0
            Цитата: rocket757
            Читал о таком, но и там какие то мутные игры местных и министерских .... редисок, мешают!
            У нас как, пока с самого верха не прилетит, конкретно и больно, ни местные, ни министерские, не отстанут, пока "своего" не поимеют!!!

            Не без этого.
            РЖД собирался этим заняться, но там по срокам начала строительства было что-то в районе 2024 года. Частник сам предложил построить эту дорогу. Как оно там пойдет, кто его знает.
  • Mitroha
    Mitroha 15 октября 2021 15:29
    +2
    "-Я тебе сон рассказывал, а ты что подумал?", ©
  • Пепел Клааса
    Пепел Клааса 15 октября 2021 15:41
    +7
    Ну наконец-то, появился на ВО свой кликуша а'ля Леонтьев.
    Ура, теперь хороним Китай.

    - Покойный не был нравственным человеком. Это был бывший хунвэйбин и технологический гусекрад...
    - Товарищи! Международная обстановка....Ответ Захаровой...Скрепы...Глиняные ноги...А я так и не купил Хуавэй с четырьмя симками...
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У 15 октября 2021 17:27
      -1
      Цитата: Пепел Клааса
      технологический гусекрад...

      Аааа!
      1. Пепел Клааса
        Пепел Клааса 15 октября 2021 21:42
        0
        Цитата: Владимир_2У
        Цитата: Пепел Клааса
        технологический гусекрад...

        Аааа!

        А "ответ Захаровой" в спиче Шуры Балаганова не понравился?
  • Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана 15 октября 2021 15:43
    +8
    Австралия была и основным поставщиком высококачественной железной руды, жизненно необходимой для китайской металлургической промышленности.
    Альтернатив у Пекина нет.


    В этой "заказухе" автор, то ли Анджей (поляк что ли?), то ли Андрей смешал в одну кучу все были и небылицы, которые только есть в масс-медиа про Китай. Ну а вишенка на торте - цитата от Егор Кузьмича "Минеральноводного", образцового представителя профессиональной некомпетентности и самодурства, который сначала " от большого ума" все лично развалил, а потом, в лучших традициях старого анекдота, начал валить все на предшественников и "чужого дядю".
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса 15 октября 2021 16:03
      +3
      Цитата: Нафаня из дивана
      то ли Андрей смешал в одну кучу все были и небылицы, которые только есть в масс-медиа про Китай

      Просто образчик беспричинного холопского злорадства. Обычное дело.
  • parusnik
    parusnik 15 октября 2021 15:50
    +10
    ЕС,США, на краю гибели были , теперь вот Китай.Всё будет в развалинах и тут появляется Россия и становится мировым экономическим гегемоном,а внутри страны,резко падают на всё цены,растут зарплаты и т.д. smile
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса 15 октября 2021 15:56
      +1
      Цитата: parusnik
      теперь вот Китай.Всё будет в развалинах

      При чём ,заметьте - энергетический кризис в Китае - это следствие крушения Китая. То есть, Китай уже помер, и поэтому у трупа развился абсцесс. Гениально. laughing
      1. parusnik
        parusnik 15 октября 2021 16:11
        +6
        Человек с начала умирает, а лишь потом болеет, иначе как бы после смерти определяли причину laughing
        1. Пепел Клааса
          Пепел Клааса 15 октября 2021 16:25
          -4
          Цитата: parusnik
          Человек с начала умирает, а лишь потом болеет, иначе как бы после смерти определяли причину

          Вот так. Диагноз очевиден! laughing
        2. Reptiloid
          Reptiloid 15 октября 2021 17:04
          +1
          Цитата: parusnik
          Человек с начала умирает, а лишь потом болеет, иначе как бы после смерти определяли причину laughing

          Ну да! fellow
          ....помесь следствия с причиной называется кончиной
    2. Reptiloid
      Reptiloid 15 октября 2021 17:01
      0
      Цитата: parusnik
      ЕС,США, на краю гибели были , теперь вот Китай.Всё будет в развалинах и тут появляется Россия и становится мировым экономическим гегемоном,а внутри страны,резко падают на всё цены,растут зарплаты и т.д. smile

      hi приветствую Вас, Алексей! Вот заживём тогда! wassat и самим делать-то ничего не надо !Вот главное! Вспоминаю, что уже было это!
      вот вступим в ЕС---и заживём!

      так кричали небратья. А нам и вступать никуда не надо. Сами трупы врагов приплывут.
  • Arzt
    Arzt 15 октября 2021 15:58
    0
    Все это частности. Главное - торговый баланс. Страна, как и семья, хорошо живет когда много продает и мало покупает.

    Китай рос , как на дрожжах, потому, что выкачивал из США триллионы все эти годы.



    Но Трамп прикрыл лавочку и валютный приток начал падать.
    Пока разница в пользу Китая (положительное сальдо внешней торговли за 2020 год составило 535 миллиардов долларов (экспорт — 2,59 триллиона долларов, импорт — 2,05 триллиона долларов).
    Но суперрост уже закончился.

    А раз у атамана нету золотого запаса, то и уголек покупать нема за шо. wink
    1. Макс1995
      Макс1995 15 октября 2021 16:04
      -1
      Вах! А наши то "ура-патриоты" все время пишут - что не в баксе счастье, вот-вот падет...
    2. rocket757
      rocket757 15 октября 2021 16:38
      -1
      "Не в деньгах ЩасЬе, а в их количестве!!!" ... от себя добавлю - когда на них не возможно купить НЕОБХОДИМОЕ, это прям ЩасЬе, ЩасЬе, аж уср р р .....
      Особенно это относится к "зелёным", которые контролирует никак не друг вам.
      1. Arzt
        Arzt 15 октября 2021 16:49
        +2
        "Не в деньгах ЩасЬе, а в их количестве!!!" ... от себя добавлю - когда на них не возможно купить НЕОБХОДИМОЕ, это прям ЩасЬе, ЩасЬе, аж уср р р .....
        Особенно это относится к "зелёным", которые контролирует никак не друг вам.

        Дело не в контроле выпуска валюты, а в том что не пускают на рынок.

        Мы с Вами (в Китае) гнали самогон, возили в соседнюю деревню (США), толкали там местным алкоголикам. Бабло из соседней деревне перетекало в нашу.
        На вырученные деньги мы покупали уголь для печи в третьей деревне (железо в Австралии), развивали дело.

        Наконец в соседней деревне спохватились, собрали сход и порешили: хочешь продавать нам самогон, покупай у нас на ту же сумму сахар. Наша выручка резко упала.

        А тут еще эпидемия трезвости навалилась, самогон никому не нужен... laughing

        Короче уже и на уголек не хватает, а мы то привыкли целый день топить. wink
        1. rocket757
          rocket757 15 октября 2021 17:07
          0
          Иногда и деньги есть, а купить нечего, по АДЕКВАТНОЙ ЦЕНЕ.
          Это только ещё один аспект проблемы, их более чем один.
          Чем всё это закончится, вопрос?
          Порешать проблемы, те что есть, у Китая сил хватит, но, их "друзья" постараются подкинут новые ещё и ещё.
  • Макс1995
    Макс1995 15 октября 2021 16:00
    +11
    Имхо, все фигня.
    И у нас были веерные отключения, были и есть банкротва и слияния, часто по нескольку раз (электроника, верфи, авиация, машиностроение, банки и тп). И ?
    Ничего. Денег наотмывали и опять и верфи , и электронику, и авиацию собираются перезапускать

    А пример "ужасного хаоса" автор так и не привел.

    Наоборот, все помнят, надеюсь, как быстро китай объявил карантин, построил госпитали, решил транспортные проблемы в портах, начал закупать энергоресурсы.... если сравнивать кое с кем....

    Смешно читать, что автор Китай уже сокрушил. Лично
    1. sakuz
      sakuz Вчера, 00:50
      +22
      Цитата: Макс1995
      А пример "ужасного хаоса" автор так и не привел

      Обещал в следующий раз описать. Подождем
  • akunin
    akunin 15 октября 2021 16:02
    +6
    думаю,что китай выкрутиться уже к новому китайскому году,т.к. северный сосед поможет.дальше китай разрулит с атомной энергетикой и
    Колосс на глиняных ногах
    забетонирует свои ноги,а мы с излишком электроэнергии ,но недоразвитой промышленностью "пойдем лесом"(помнится кто - то обещал нам 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест).
    1. rocket757
      rocket757 15 октября 2021 16:40
      -1
      Время, время поджимает и будут потери, не малые.
      1. akunin
        akunin 15 октября 2021 16:51
        +4
        а кого оно не поджимает,что нам дает дорогой газ и дорогая нефть? точно не светлое будущее.
        1. Вадим237
          Вадим237 15 октября 2021 23:22
          +3
          Нам они дают средства на реализацию инфраструктурных и производственных проектов - с малой средней и длительной окупаемости.
      2. Reptiloid
        Reptiloid 15 октября 2021 17:18
        +1
        Цитата: rocket757
        .... будут потери, не малые.
        при их экономике и полторамиллиардном населении всё у них иначе.Это я к чему? По моему , Виктор, трудно сопоставить и представлениям икспердов не стоит доверять....Китай ---другая цивилизация...посмотрим
        1. rocket757
          rocket757 15 октября 2021 17:40
          +1
          Дмитрий, не стоит быть таким категоричным ..... послушайте, почитайте Маслова и других, не столь публичных, но знающих свою тему лучше других.
          Узнаете много нового, даже удивительного.
          У меня есть один упорный спорщик .... про Китай он любил говорить взахлёб! Кстати и читать ничего он не хотел, но когда постоянно проигрывал в спорах, именно конкретных, с цифрами, доказательствами, он стал читать то, что я ему показал ....
          Больше этой темы НЕТ, нет причин для спора, т.с.
          Так вот, теперешняя ситуация с Китаем, рассматривается года три - четыре, как я заметил. За сроки не все так определенно было, а вот сам сценарий развитие событий, предсказывать начали уже тогда, когда Китай стал бодаться с полосатикам.
          Ну очень похоже!
          1. Reptiloid
            Reptiloid 15 октября 2021 17:55
            +2
            Не хотел быть категоричным, Виктор! Я думаю, просто, у них всё иначе. Я Ваши другие комменты про Китай прочёл и насчёт Маслова---решил узнать, как приду домой. До этого часто Вавилова слушал, но не могу сказать, что и с ним согласен .По работе иногда общался с китайцами.
            1. rocket757
              rocket757 15 октября 2021 18:26
              0
              Если хочешь узнать!!! Информация нужна из разных источников.
              А вот когда разные источники говорят похожее, тут делаем выводы сами.
              Верю - не верю, это выбор каждого, самостоятельно.
              1. Reptiloid
                Reptiloid 15 октября 2021 18:32
                +1
                Замечал, что иначе чем европецы реагировали на гибель своих соотечественников(судя по новостям, по печати)
                1. rocket757
                  rocket757 15 октября 2021 18:38
                  +1
                  Так то всё индивидуально, но с наложением ... разного, чего и перечислять не берусь, так его много.
  • Просто Путник
    Просто Путник 15 октября 2021 16:07
    +1
    Автору респект от меня.
    Молодец!
    Теперь становится понятным нагнетание истерии вокруг Тайваня!
    Китайцы имеют огромный финансовый поток из Гонконга и казино Макао.
    Даже при кризисе в прибрежных промышленных центрах китайцы, при поглощении Тайваня получат ещё и третий колоссальный входящий денежный поток от микроэлектронных производств Тайваня, даже не впрягаясь в энергообеспечение острова своими ограниченными энергоресурсами.
  • Pavel57
    Pavel57 15 октября 2021 16:11
    -2
    Внешние условия меняются, а экономическая модель отстает от перемен. Очень похоже на СССР в последние годы.
  • lis-ik
    lis-ik 15 октября 2021 16:15
    +4
    Сначала всё США хоронили, теперь Китай. Хреновое это дело-зависть.
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса 15 октября 2021 16:28
      +1
      Цитата: lis-ik
      Сначала всё США хоронили, теперь Китай. Хреновое это дело-зависть.

      Надо хоронить обоих в один присест. Чтоб на лишние венки и баяны не тратиться.
  • DenVB
    DenVB 15 октября 2021 16:27
    +5
    Но долго это продолжаться не могло – и прямо сейчас Китай стремительно погружается в хаос, вызванный его собственной непомерно амбициозной политикой.

    Кстати, нехватка угля и отключения электричества имеют место сейчас не только в Китае, но и, например, в Индии. По логике автора (или, скорее, переводчика) Индия тоже погружается в хаос, вызванный её собственной непомерно амбициозной политикой. Видимо, индусы тоже решили, вслед за Китаем, отказаться от качественного австралийского угля.
    1. Luminman
      Luminman 15 октября 2021 16:43
      +4
      По логике автора Индия тоже погружается в хаос, вызванный её собственной непомерно амбициозной политикой

      Место Индии в Мировой экономике несколько другое, чем у Китая
      1. DenVB
        DenVB 15 октября 2021 18:28
        -2
        Цитата: Luminman
        Место Индии в Мировой экономике несколько другое, чем у Китая

        Ближе к экватору.
        1. Luminman
          Luminman 15 октября 2021 20:46
          +2
          Ближе к экватору

          Вы путаете экономику с географией
  • Cowbra
    Cowbra 15 октября 2021 16:30
    +4
    В данный момент сложно судить о причинах, которые его вызывали.

    Шо? А может вам рассказать про то, что некоторые долбодятлы поназаключали контрактов с ВЕСТИНГАУС на постройку АЭС, а США АЭС 40 лет, как строить не умеют - и потому нифига не построили? Там около 16 блоков - вот и весь ваш кризис - на эти мощности рост потребления рассчитан был, но мощностей нет! Вот и весь хрен до копейки!
    ПиСи: особенно хотелось бы послушать товарищей, года два назад мне на этом портале рассказывавших сказки про то, что Пекин сам АЭС строить умеет. НИХРЕНА он не умеет, есть СП Росатом-Китай, но его в угоду Вестингаусу продинамили и только недавно открутили вентиль обратно. но время ушло. А сами китайцы только начинают учиться - и пока строят только маломощные микроблоки
  • Из Томска
    Из Томска 15 октября 2021 16:49
    +1
    Да потому что не может страна называться сверхдержавой, когда нет собственных технологий. Все китайские "технологии" украдены, скопированы, куплены в США, ЕС, России. А Лигачев был единственным достойным руководителем Томской области. Его до сих пор у нас помнят. Вся инфраструктура и промышленность была создана при нем.
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Вчера, 12:38
      +1
      Цитата: Из Томска
      Все китайские "технологии" украдены, скопированы, куплены в США, ЕС, России.

      И что? Это делает их неработающими или как? Украдены, куплены, подарены - они есть. Китай производит 34% инновационной продукции в мире, а Россия — 1%. А Вы продолжайте раздувать щёки, смотреть на "китайский ксерокс" свысока и ныть про реверсивный инжиниринг. Их бизнес-инкубаторы и хайтек-зоны работают.
      Цитата: Из Томска
      А Лигачев был единственным достойным руководителем Томской области. Его до сих пор у нас помнят.

      Вот и оставался бы там, где его помнят.
  • Комментарий был удален.
  • zenion
    zenion 15 октября 2021 16:57
    -3
    Китайцы должны внимательно просмотреть каждого кто помечен дьяволом. В кармане он прячет кусачки. Если нет в карманах, проверьте пасть.
  • DmSol
    DmSol 15 октября 2021 17:05
    +2
    Да ладно. У Китая вполне себе мобилизационная экономика. Есть проблемы, да у кого их нет. Но система у них более эффективна, что и показал прошлый год. Перераспределят резервы и решат проблему. Это вам не между олигархов лавировать.
    1. Вадим237
      Вадим237 15 октября 2021 23:30
      0
      В Китае олигархов миллиардеров боле 1000.
  • mediumpro
    mediumpro 15 октября 2021 17:07
    +2
    В противовес риторики статьи можно сказать, что КНР , видя впереди ужасающий обвал мировых рынков, сам решил начинать сдувать пузырь у себя дабы снизить последствия надвигающегося кризиса, что видно по замедлению экономики КНР...только и всего.
  • Nemo129
    Nemo129 15 октября 2021 17:10
    +4
    Е.К.Лигачев никогда не занимал должность генерального секретаря ЦК КПСС.
  • Dr_Chimer
    Dr_Chimer 15 октября 2021 17:17
    +1
    А может нам (России) пора по максимуму помочь Китаю с поставками топлива и электроэнергии? Послать подальше все эти европейские запросы, оставив для выполнения только уже заключенные с ними контракты, полностью обеспечить все свои потребности, а то, что останется, поставлять только в Китай. Там и цены выше, и санкций нет, да и отношение к нам более дружелюбное.
    Надеюсь, что и Китай найдет, чем ответить нам на эту помощь.
  • Басарев
    Басарев 15 октября 2021 17:27
    -3
    Большая часть энергетической инфраструктуры КНР завязана на уголь, который ранее закупался у Канберры. Год назад отношения между странами были разорваны, и Пекин прекратил поставки сырья. Помимо прочего, Австралия была и основным поставщиком высококачественной железной руды, жизненно необходимой для китайской металлургической промышленности.

    Альтернатив у Пекина нет.

    Китай мог бы закупаться у нас. Но теперь уже по рыночной стоимости, а не как с силой Сибири - почти бесплатно за словесную поддержку. И, конечно, придётся пойти и на политические уступки. Острова надобно вернуть, да и не только их. Слишком много дьявол отдал Китаю в моменты слабости России. То есть всё справедливо с китайской же точки зрения.
    1. Вадим237
      Вадим237 15 октября 2021 23:33
      +1
      А не как с Силой Сибири - почти бесплатно за словесную поддержку". Как покупал ранее по рыночной стоимости так и покупает и газ и уголь и всё остальное ни какого бесплатно и по заниженным ценам нет и никогда не было.
      1. Басарев
        Басарев Вчера, 07:50
        -1
        Почему тогда упорно ходят слухи, что в случае с Силой Сибири Китай покупает по назначенной им крайне низкой цене? Рынком тут и не пахнет.
  • Виктор Ценин
    Виктор Ценин 15 октября 2021 17:46
    +4
    Не вижу причин для объявления панихиды по КНР. Власть устойчива, силы мощны. По экономике-темпы её роста и колоссальные запасы говорят сами за себя. Китай обманут с некоторыми инвестициями, ненекоторые выстрелили и окупились сторицей.

    >30 % от общего числа выпускаемых в мире, а остальное производство принадлежало Тайваню

    Тайвань является неотъемлемой частью КНР во-первых. А во вторых вопрос будет решён, китайское общество готово к этому, а главное жаждет этого.

    Так что непонятно на каких основаниях Китаю, по-мнению уважаемого Анжея уготовлен крах, этого не будет.
  • Николай Михалкин
    Николай Михалкин 15 октября 2021 17:58
    +1
    Анализ поверхностный , не проработанный .Много противоречивой информации .Да и не один Китай страдает .Что лучше в США или в Европе ? Про Россию вообще молчу .У нас нет базы для быстрого развития .
  • Radikal
    Radikal 15 октября 2021 18:08
    +2
    Цитата: 210окв
    Автор-интересный персонаж. Так Андрей или Анжей, все таки?

    А без разницы - хоть Анри, или Антуан, дело ведь в содержании... .
    Полагаю, что автор рано "хоронит" КНР, скорее она похоронит соседей, об этом говорят все последние действия этой страны, в сфере обороны - прежде всего. Не знаю, что там себе придумал тот, который называет главу КНР своим другом однако тот, кого он так зовёт наверняка считает по-другому - если уж в своё время Мао назвал "коммуниста" Хрущёва оппортунистом и перерожденцем, то этого антисоветчика, и антикоммуниста, и как вывод - предателя коммунистических идеалов как должен воспринимать товарищ Дэн? Дипломатические улыбки (китайские), и заявления надеюсь никто всерьез не воспринимает? what
  • Дважды майор
    Дважды майор 15 октября 2021 18:18
    +1
    Что-то мне подсказывает, что уж кого-кого, а китайских друзей мы, как минимум, без топлива, точно не оставим. А то и лепездричества подкинем... Друзья познаются в беде.
  • Дважды майор
    Дважды майор 15 октября 2021 18:23
    -3
    Большая часть энергетической инфраструктуры КНР завязана на уголь, который ранее закупался у Канберры.

    Донбасс завалит Китай углем. Проблема высосана из пальца.
    1. A.A.G.
      A.A.G. Вчера, 19:52
      0
      Цитата: Дважды майор
      Большая часть энергетической инфраструктуры КНР завязана на уголь, который ранее закупался у Канберры.

      Донбасс завалит Китай углем. Проблема высосана из пальца.

      Ддда!Ещё СП-2 переложить в противоположную сторону,ну,чуть-чуть наростить...))))
  • Undecim
    Undecim 15 октября 2021 19:12
    +4
    В данный момент сложно судить о причинах, которые его вызывали. Так, некоторые утверждают, что энергетический кризис якобы связан с «зелёной повесткой». Естественно, это нельзя рассматривать даже как некий возможный вариант объяснения творящейся в КНР катастрофы – весьма сомнительно предполагать, что Пекин собственными руками решил обрушить свою экономику ради борьбы с изменением климата.

    Уже сейчас с железной уверенностью можно заявить, что истинная причина происходящего кроется в активной борьбе Пекина и Вашингтона.

    Единственное, что с железной уверенностью заявить после прочтения статьи - это то, что автор вообще не понимает, о чем пишет.
  • nickolai.maliugin
    nickolai.maliugin 15 октября 2021 21:20
    +1
    Помню,когда началась пандемия,сколько ужасов нам показывали про китайские города.Но они с честью вышли.А мы пока резину тянем.Думаю,здесь в чем то перебор.Даже,если остановилось много производств,пока все равно Китай шагает в ногу с передовыми странами. И не нам это осуждать.Где мы,и где они.
  • faterdom
    faterdom 15 октября 2021 21:59
    +2
    Автор явно ангажирован. Энергоресурсы Китаю могут продать те, у кого они есть, и кто не в американском строю. Может не моментально, но вот угадайте, почему Шойгу силами железнодорожных войск эктренно расширяет БАМ? Для доставеи кузбасского угля в КНР. До и донбасский уголь тоже вполне пойдет.
    Сейчас замнего Европа борется, но Китай сможет дать больше, как и за газ сейчас.
    А вот у Европы положение куда хуже "китайского кризиса".
    И в Штатах все не в светлых тонах. Если Китай может справиться директивными жесткими мерами экономии, то Техас прошлой зимой показал, как справляются американцы...
  • 75Сергей
    75Сергей 15 октября 2021 22:15
    0
    Надеюсь, это начало их конца?
  • Александр Гурин
    Александр Гурин 15 октября 2021 22:28
    +1
    Китай действительно становится жертвой американских санкций. И это легко- Китай-страна продавец всего чего только можно придумать, а главный ПОКУПАТЕЛЬ по имени США экономически его душит- душит его сбыт. Это и есть главная китайская ошибка, потому что замещение китайских товаров идет семимильными шагами. Да и прибрежным территориям Китая совершенно не хочется кормить китайскую глубинку....
  • Тимур_3
    Тимур_3 15 октября 2021 23:09
    0
    1. Каждый раз, когда очередная диктатура, показывает свою несостоятельность, многие говорят о каких-либо экономических причинах происходящего кризиса.
    Это конечно пропаганда, не имеющая ничего общего с реальной обстановкой в стране управляемой диктатурой.
    2. От чего исчез СССР? От отсутствия ресурсов? Производства? Продуктов?
    Не было силовиков? Армии? Ядерного оружия?
    Да нет! Всего было в избытке.
    Кончилась заинтересованность чиновников СССР в его существовании. Но почему? Потому, что человеки (в том числе и чиновники)созданы так, что имеют постоянное желание жить лучше. И если эта сущность подавлена государством, то это государство перестанет существовать. Каким бы оно богатым не было.
    3. Заметьте, что с 1982 года, когда чиновникам Китая разрешили становиться богатыми, прошло 38 лет. И вот начался кризис.
    В СССР, в 1953 году, чиновникам СССР, тоже "разрешили" быть богатыми.
    Через 38 лет, КРАХ.
    А всё потому, что диктатура никогда не могла СПРАВИТЬСЯ со своим поганым характером.
    Ну если разрешили уже, зачем пытаться закручивать гайки, зачем опять какие-то ограничения и запреты.
    Ну если стали капиталистами, будьте уже ими до конца.
    Главная причина развала СССР, вернее главный толчок к развалу СССР, это попытка Андропова навести порядок. Перепугал всех.
    И эти все, решили закрыть вопрос навсегда, и откуда не возьмись появился Горбачёв.
    4. И как ни странно, во многих странах, являющимися капиталистическими, чиновникам НИКОГДА, не разрешали СТАНОВИТЬСЯ БОГАТЫМИ НА СЛУЖБЕ, и при этом чиновники в этих странах работают. Работают под пристальным вниманием и граждан и соответствующих органов.
    5. Ну и конечно, имея такой прекрасный товарооборот с США и ЕС, такие великолепные ресурсы из Австралии,
    китайским руководителям нужно было быть более нейтральными к геополитическим событиям последних 10 лет.
    6. У китайского руководства две ошибки, - Гонконг и Тайвань.
    Последствия не заставили долго ждать.
    7. Если говорить о наиболее СПРАВЕДЛИВОМ договоре Государства и Общества, то лучшим прмпером конечно же является Южная Корея.
    1000-кратная мудрость.
    Договор простой , - Мы, государство, не лезем в бизнес, и жестоко наказываем любого, кто посягнёт на бизнес, а Вы, общество, не лезете в политику.
    Показатели феноменальные.
  • Moskalenko-piano-teacher
    Moskalenko-piano-teacher Вчера, 00:24
    +2
    не вводите в заблуждение читателя. Австралия поставляла в Китай несколько процентов от потребления угля. Перебои идут от внутреннего вредительства по типу развала СССР
  • Siegfried
    Siegfried Вчера, 00:33
    +1
    Китай имеет огромный рынок потребления и может даже за счет только внутреннего спроса расти. Этот рынок привлекает всех, никто не станет в угоду США лишать себя таких возможностей. Насколько Китай отстает технологически от США и европы сложно сказать, но это отставание не настолько значительно. Китай это не голодные фермеры, клеющие кросовки Nike в шалаше. Huawei например мировой лидер по строительству сетей 5G по всему миру. Нет такой отрасли, где-бы Китай не имел свое производство - космос, ядерная энергетика, двигатели, машиностроение, биотехнологии , медицина. Единственное препятствие на пути в светлое будущие у Китая это китайцы. Их просто слишком много. Обеспечить всем растущее благосостояние невозможно, классовоя расслойка общества увеличивается. Получается замкнутый круг: экономический рост - увеличение количества благосостоятельных китайцев - рост потребления - увеличение потребности в ресурсах и энергии..
    Возможно тут США смогут чего-то добиться по примеру их маневра с Японией и нефтью, c кульминацией в 1941. Растущие потребности ресурсов Китай будет пытаться обеспечить в конкурентной борьбе, что он уже и делает в Африке, Азии и на Ближнем востоке. Насколько США смогут этому помешать очень большой вопрос. Если США не смогут, если Китай пропетляет все подношки англосаксов, то последний вариант будет война. Еще воздействие на китайское общество как вариант, усиление внутренних конфликтов на фоне контраста богатые - бедные. Это может породить китайский национализм - попытка консолидировать Китай, для чего нужен будет внешний враг. Ну кандидаты уже обозначились. Еще не факт, что Южная Корея и другие молодые тигры азии захотят играть в американскую рулетку, понимая что тыкая дракона палкой у себя за забором, можно ненароком спалить дом.
  • voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 01:22
    0
    "Данная статья – прелюдия, безусловно, к крайне обширной и чрезвычайно непростой теме крушения Пекина"///
    ----
    То хоронят США, то Англию... Сегодня - Китай laughing
  • Циник
    Циник Вчера, 05:51
    0
    Компартия просто вырубает электричество в городах и на фабриках.

    Ой как знакомо...
  • Dikson
    Dikson Вчера, 06:43
    +1
    Глупости какие-то. Китай с успехом пользуется , помимо австралийского угля, российским газом и электроэнергией, в Китае полным-полно работающих и строящихся АЭС... Кризис ударил по всем странам, но запас прочности у КНР огромен..
  • demiurg
    demiurg Вчера, 07:52
    0
    Очередное #скоро про Китай. Люблю таких аналитиков. С серьезными щщами говорят что угодно. Автор невзлюбил почему то Китай, и пророчествует ему крах.

    Сколько Китаю существовать то осталось?

    Пожалуйста, верните минусы за статьи.
  • Illanatol
    Illanatol Вчера, 08:28
    0
    Масштабы "китайского кризиса" явно преувеличены. Скорее всего, самими китайцами.
    Подозреваю, китайцы ведут экономическую войну, оказывают давление на западные экономики, демонстрируя наглядно их зависимость от положения дел в Поднебесной, используя кризисные явления как оправдание своих действий (объективные причины и все такое).
    Не удивлюсь, если в ближайшем будущем в КНР возникнут проблемы с добычей редкоземельных металлов, после чего западный "хайтек" (прежде всего в США) начнет испытывать настоящие проблемы.
  • Eug
    Eug Вчера, 08:37
    0
    Россия поможет? Кузбасс вроде недалеко, а что там с логистикой - не в курсе. Самое время активно строить АЭС... и что за кризис зимой 84-85 в СССР? Как-то не помню...
  • S.Николаев
    S.Николаев Вчера, 08:59
    0
    Цитата: Старый танкист
    Нынешний энергетический кризис вызван проамерикански настроенными политическими структурами в стране. На носу съезд КПК, на котором Си будет пытаться пойти на третий срок. А экономический кризис в стране резко уменьшит его шаннсы на это.
    Вот в чём причина, а не отказ от угля Австралии.

    Да, скорее всего, там сейчас обострилась внутренняя борьба. Постараться бы Си удержаться. России будет очень сложно, если его команда не удержится. Надо бы постараться...
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 14:19
      +1
      В КНР никогда нет полной смены команды. Даже сейчас во власти много выдвиженцев Ху Цзиньтао и Цзян Цземиня. Там немножко иная система организации власти. Си Цзинпин не обладает абсолютной властью. Влияние других членов Политбюро и особенно Постоянного комитета Политбюро тоже велико. Премьер Госсовета, Председатель Постоянного комитета ВСНП, заместитель Председателя КНР, Педседатель НПКСК очень влиятельные фигуры в КНР, все они члены постоянного комитета Политбюро. Даже будучи выдвиженцами Си Цзинпина, они отнюдь не являются марионетками.
      1. S.Николаев
        S.Николаев Сегодня, 14:54
        0
        В КНР никогда нет полной смены команды

        Так её (полной смены-то) даже при дворцовых переворотах не было. Это понятно. Конечно же я имел ввиду курс, политику нынешней власти, в том числе и в отношении РФ. Может ли она поменяться? Может. Под давлением внутренних и внешних факторов. Собственно, ради этого она, борьба эта, и ведется.