Древняя Спарта. Архаика

Начало архаики и Первая Мессенская война
С наступлением архаического периода Спарта была на пути к тому, чтобы стать милитаризированным государством, в основном благодаря реформам Ликурга.
Первым крупным и достаточно хорошо засвидетельствованным событием, связанным со Спартой в архаический период, была война с соседней группой ахейцев, еще одной из четырех основных этнических групп Греции, в соседнем регионе Мессения. Это событие обычно упоминается историками как Первая Мессенская война. Часть фона этой войны восходит к легендарному периоду греческой истории и предполагаемым событиям, связанным со вторжением дорийцев. Археологически, однако, известно, что война происходила примерно с 710 года до нашей эры до примерно 745 года до нашей эры.
Вероятной причиной войны была этническая и региональная напряженность, вызванная миграцией дорийцев в долину Еврота и последующим ростом власти спартанцев. Древнегреческий ученый Павсаний, труды которого в основном и проливают свет на многие события начала архаики, упоминает о событии, произошедшем примерно за 25 лет до начала войны, во время которого спартанский царь Телекл был убит на религиозном празднике в храме Артемиды, где присутствовали как мессеняне, так и спартанцы. Если это правда, то эта история, безусловно, объяснила бы войну между ними, так как именно Алкаменес, сын Телекла, в конечном итоге продолжил сражаться в Первой Мессенской войне. Также важно отметить, что Телекл, как говорят, при жизни участвовал в региональной экспансии Спарты, завоевывая города и деревни в близлежащих районах.
В более поздних описаниях говорится, что премьерным событием Первой Мессенской войны было неожиданное нападение спартанцев на мессенский город под названием Амфея, который иногда археологически отождествляют с руинами замка Сурия. Нападавшие, предположительно, возглавляемые королем Алкаменесом, быстро захватили это место и превратили его в стратегическую позицию для дальнейших вторжений в мессенские земли. Мессеняне, не желая вступать в бой с основной спартанской армией, которая была грозной в военном отношении силой даже на этом раннем этапе спартанской истории, решили вести оборонительную войну, вынудив спартанцев атаковать их позиции вместо того, чтобы позволить втянуть себя в открытый бой.
Эта стратегия имела свои достоинства, поскольку спартанцы не могли легко разбить такие позиции, не понеся больших потерь. Однако у нее также было более чем достаточно недостатков. Спартанцы имели свободный доступ к сельским землям вокруг городов и поселков мессенцев, а это означало, что их сельскохозяйственные урожаи находятся под серьезной угрозой. Помня о возможной полезности этой земли для государства, спартанцы были осторожны, чтобы не уничтожить ничего, что можно было бы использовать или что можно было бы легко вывезти в Лаконию, например, существующие зерновые склады. Поэтому мессеняне были вынуждены начать более наступательную кампанию, чтобы сохранить под контролем жизненно важные ресурсы.
Мессенский царь, которого, как полагают, звали Эвфей, начал применять новую стратегию на четвертый год войны, направив войска для создания новой укрепленной позиции ближе к спартанскому гарнизону в Амфее. Эвфей стратегически расположил свои силы в неизвестном в настоящее время месте, что, как говорят, находилось в труднопроходимом ущелье, и оно обеспечило Эвфею и его силам высокую степень естественного укрепления, чтобы держать спартанцев, которые были расположены на другой стороне, в страхе. Хотя спартанцы, как известно, предприняли попытку выполнить фланговый маневр, послав войска дальше вверх по ущелью к месту, где его можно было бы пересечь без опасности, но кавалерийские силы, посланные Эвфеем, смогли отбить назад спартанцев.
Перед началом следующего сезона кампании, который станет критическим для спартанцев, Алкаменес умрет, и его преемником станет его сын Полидор. Хотя смерть Алкамена, возможно, создала некоторые небольшие трудности в поддержании военной преемственности в войне, важно иметь в виду, что в Спарте в любое время было два царя. Алкаменес, как и его отец Телекл и сын Полидор, принадлежал к царской династии Агаидов. Однако наряду с этими царями были цари Эврипонтидов, представителем которых во время Первой Мессенской войны был Феопомп.
Таким образом, смерть Алкамена и наследование Полидора не вызвали бы особых проблем для спартанской армии, хотя смерть царя в разгар войны могла бы иметь серьезное значение в любом другом обществе.
В следующем сезоне кампании характер войны полностью изменится, поскольку мессеняне стали вступать со спартанцами в открытые сражения, решающее из которых произошло близ укрепленного мессенского лагеря у Амфеи.
Говорили, что результатом этой битвы стала генеральная победа спартанских войск во главе с Полидором (одним из спартанских царей). Спартанцы, держа свои ряды вместе, смогли победить менее организованную и менее дисциплинированную мессенскую армию.
После окончательного разгрома оставшихся мессенских войск мессеняне были покорены и обращены в рабов (илотов).
Илоты были далеко не новым нововведением в Спарте, поскольку записано, что жители города Ило (от которого, как полагают некоторые, происходит слово «илот») были порабощены во время ранней экспансионистской фазы дорийской Спарты.
Вторая Мессенская война
Вторая Мессенская война, вероятно, произошла примерно через 40–50 лет после окончания Первой Мессенской войны.
Эту войну трудно описать из-за крайней нехватки доказательств, как в археологических находках, так и в исторических источниках. По имеющимся же источникам, можно говорить, что причиной войны стало восстание мессенских илотов. Сама же война имела гораздо большее значение для укрепления власти Спарты.
Восстание, согласно имеющимся о нем данным, началось благоприятно для мессенцев. В битве при Дерае, которая была первой битвой войны, долго угнетаемые илоты сражались с более организованными и способными в военном отношении спартанцами. В этой битве мессенян возглавлял человек по имени Аристомен. Из-за его достижений в Дерае мессеняне предложили ему стать их царем. Однако он отклонил это предложение, вместо этого предпочитая остаться генералом, хотя и попросил об абсолютном контроле над армиями, который был предоставлен ему вместо королевского титула.
Рассказы об этой войне, как и многое из того, что обсуждалось до сих пор в истории Спарты, вполне могут быть в той или иной степени мифологическими.
Говорят, что Вторая Мессенская война, во многом похожая на первую, закончилась тем, что мессеняне укрылись в горной крепости, откуда Аристомен и его войска совершали набеги в сельскую местность Лаконии. Мессеняне, в конце концов, потерпели поражение, обеспечив Спарте господствующее положение на Пелопоннесе. Многие мессеняне сбежали в Италию до того, как спартанцы восстановили свой полный контроль над своими землями.
Считается, что Вторая Мессенская война имела широкие последствия для развития милитаристского общества Спарты. Война и воинские доблести уже стали неотъемлемой частью спартанского государства. Однако военные традиции, вероятно, не были главной движущей силой жизни в Спарте, какой они были в классический период до окончания Второй Мессенской войны. В своих законах Ликург изложил принцип, согласно которому Спарта должна часто вступать в войну, чтобы поддерживать свой военный потенциал на высоком уровне.
После восстания илотов эта идея проникла в спартанское общество гораздо глубже, поскольку постоянная военная готовность Спарты была необходима для предотвращения любых других подобных инцидентов. Путем дальнейшего ужесточения государственного контроля и введения военной подготовки в качестве почти постоянного аспекта повседневной жизни гарантировалось превентивное подавление любых восстаний.
Война также помогла Спарте установить общее господство над своим регионом Пелопоннес. Военная мощь, которую она приобрела между двумя войнами, а также покорение Мессении и других частей полуострова, сделали Спарту сильнейшим городом-государством с очень небольшой конкуренцией в ее окружении.
Пелопоннесская лига
Именно это господство над ближайшей территорией привело к следующему заметному событию, связанному со Спартой в архаический период – образованию Пелопоннесской лиги.
Несмотря на свою репутацию города-государства, движимого исключительно военными амбициями, Спарта также была одним из первых пионеров дипломатии в Греции, и она часто использовала это умение в своих интересах.
В процессе подготовки к официальному созданию лиги продолжался рост власти Спарты. И в первую очередь перед главным конкурентом – городом-государством Аргосом, который в то время был вторым после Спарты по величине и могуществу на Пелопоннесе. Хотя Аргос оставался противником Спарты почти на протяжении всей своей истории, он не смог соперничать с более могущественной Спартой, сосуществуя с ней в полуподчиненном положении на протяжении большей части греческой истории.
Лига стала формироваться после того, как Спарта заключила стратегические союзы с городами-государствами Коринфом и Элисом, обеими крупными региональными державами, которые, несомненно, принесли пользу Спарте в качестве союзников. В случае с Коринфом союз был заключен, когда Спарта поддержала революцию против коринфского тирана Периандра, которая закончилась убийством его предполагаемого преемника, освободив Коринф от его автократической формы правления при недолговечной династии Кипселидов в начале VI века до нашей эры.
С другой стороны, союз Спарты с Элисом дал Спарте возможность проводить и контролировать Олимпийские игры, что было весьма престижно. Эти союзы легли в основу мощного военного и дипломатического альянса, который известен истории как Пелопоннесская лига.
Точное время, когда Пелопоннесская лига официально возникла, оспаривается учеными, но, как правило, она датируется началом VI века до н. э., поскольку именно после этого периода времени лига, по-видимому, действовала с большей степенью солидарности под руководством Спарты. Известно лишь, что эта лига городов-государств под руководством спартанцев будет играть решающую роль в истории Древней Греции.
Одним из событий, которые ознаменовали расширение лиги, было покорение города, известного как Тегея, в регионе Аркадия на Пелопоннесе.
Аркадия оставалась одним из последних мест на Пелопоннесе, где дорическая культура не являлась универсальной. Этот регион, отдаленный горный район, таким образом сопротивлялся дорийским спартанцам со времен, когда они впервые прибыли на полуостров. Будучи ведущим городом в этом регионе, Тегея боролась за сохранение своей независимости от растущей мощи Спарты. Однако изоляция Аркадии не продлится долго. Обычно считается, что Тегея окончательно перешла под спартанскую власть во время правления спартанских царей Аристона и Анаксандридаса II. Эти два царя имеют большое значение в истории Спарты, так как именно с ними становится возможной более четкая хронология истории Спарты.
Закат архаики и начало классического периода
Конец архаики знаменовался двумя событиями.
Прежде всего, проникновением персов в сферу влияния греческих городов-государств, которое началось между 546–547 годами до н. э., когда знаменитый персидский царь Кир Великий (Кир II) завоевал Лидийское царство. Нападение было ответным ударом за аналогичное нападение, предпринятое против персов Крезом, тогдашним царем Лидии. Когда Крез и лидийцы потерпели поражение, Кир включил Лидийское царство в империю, которая тогда неустанно расширялась и уже включала в себя весь Элам и Месопотамские королевства.
Вместе с Лидией под пяту персов попала и группа греческих городов в Ионическом регионе, над которыми Крез ранее установил лидийское господство. Иония была первым греческим регионом, который оказался под контролем персов.
Подытог
Архаический период истории Спарты, да и вообще Древней Греции, заложил основу для грядущих событий.
Спарта вышла из архаического периода как милитаристское, экспансионистское государство. С начала архаического периода, когда реформы Ликурга были еще относительно новым явлением, Спарта превратилась в военную машину древнегреческого мира. Две войны спартанцев с мессенянами дали им большой военный опыт, а также вынудили их принять уникальную спартанскую идею постоянно военизированного общества, чтобы контролировать огромное количество мессенских илотов, которые теперь находились под их контролем. Теперь многие войны классического периода должны были проверить военную доблесть Спарты и ее союзников.