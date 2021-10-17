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Первая мировая. Россия в войне

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Введение



В кровавую борьбу за мировое господство Россия вступила как второсортный член Антанты. Военная сила Российской империи скрывала ее внутренние противоречия и фундаментальные слабости. Русский царизм сочетал в себе элементы полуфеодальной, полуколониальной страны, сильно зависимой от иностранного капитала, с агрессивными чертами империализма.

Однако военные цели России носили региональный и провинциальный характер, отражая ее относительную слабость. Царизм стремился не к господству в Европе, а к захвату турецких проливов. Это превратило бы Черное море в «российское озеро» и позволило бы русскому военно-морскому флоту свободно проходить в Средиземное море. Также стремления царизма распространялись на польскую Галицию, Балканы, и находившиеся под контролем Турции земли Кавказа.

Великобритания и Франция были вполне счастливы пообещать даровать Российской империи эти земли в случае победы. Обещания, которые они не собирались выполнять.

Но в обмен на такие посулы нужно было заплатить определенную цену. Напуганные, казалось бы, неудержимым наступлением Германии, французские империалисты настоятельно требовали, чтобы русская армия атаковала на Востоке, чтобы ослабить давление на Францию и отвлечь немецкие войска от Парижа.

Французский империализм настаивал на том, чтобы Россия начала военные действия – как средство отвлечения немецких войск на Восток. Поскольку царская Россия была в большом долгу перед французским финансовым капиталом, не могло быть и речи об отказе выполнить просьбу Парижа, которая на самом деле больше походила на прямой приказ. Люди в Париже теперь возвращали свои долги. Россия заплатила кровью своего народа за свое право быть членом клуба империалистов.

Скрытая слабость


На бумаге Россия была потрясающей военной силой, и настроение российских правящих кругов было оптимистичным. В марте 1914 года в российской прессе появилась статья, которая, как считалось, была работой военного министра Сухомлинова. Там было написано:

Армия не только многочисленна, но и превосходно оснащена. Россия всегда воевала на чужой земле и всегда побеждала. Россия больше не находится в обороне. Россия готова.

Жестокая ирония этих слов полностью раскрылась еще до конца года.

Российская армия привыкла воевать с более отсталыми народами Кавказа и Центральной Азии. Это морально «разоружило» русских солдат, неготовых противостоять грозным силам современной индустриальной Германии. Врожденная слабость русской армии была жестоко разоблачена войной с Японией в 1904–1905 годах, которая непосредственно привела к революции 1905–1906 годов. В годы контрреволюции, последовавшие за поражением революции, монархия при поддержке буржуазии попыталась реформировать и модернизировать армию. Но эти реформы остались незавершенными в 1914 году, когда Россия столкнулась с гораздо более серьезным испытанием.

Каждая армия является отражением общества, из которого она возникает, и российская армия не была исключением. Были очень талантливые русские офицеры, такие люди, как Алексей Алексеевич Брусилов. Годы спустя британский фельдмаршал Бернард Монтгомери высказал мнение, что Брусилов был одним из семи выдающихся боевых командиров Первой мировой войны. Но на каждого способного офицера в российской армии приходилась дюжина праздных, трусливых и неумелых аристократов, выдвинутых на руководящие должности благодаря фаворитизму и семейным связям.

Глубокие противоречия в обществе были чрезвычайно обострены войной, которая не только настроила рядовых солдат и сержантов против своих офицеров, но даже вынудила часть последних перейти на сторону большевиков в Гражданской войне.

На протяжении всей Первой мировой войны на каждом шагу армейское руководство подвергалось ядовитому влиянию придворной клики, особенно царицы, которая постоянно манипулировала и интриговала, чтобы убрать способных мужчин и заменить их своими фаворитами.


Русское наступление


Под командованием великого князя Николая русская армия вступила в войну общей численностью 1,5 миллиона человек с 3 миллионами резервистов – численно больше, чем у немецкой армии. В августе 1914 года две русские армии вошли на территорию Германии через Восточную Пруссию и Австрии – через Карпаты. Вначале русская армия добивалась успеха, как против немцев, так и против австрийцев.

Никто не мог усомниться в мужестве русских солдат, которые, когда у них кончились боеприпасы, сражались штыками. Но в современной войне мужество отдельного солдата не обязательно является решающим фактором. Несмотря на всю их храбрость, русские солдаты были не более, чем пушечным мясом. Их первоначальные успехи лишь маскировали глубокие проблемы в российской армии.

Реальное соотношение сил в современной войне определяется не только численностью, но и оснащением и поставками, современным вооружением, подготовкой войск и качеством офицеров и сержантов. Эти факторы, в свою очередь, определяются относительным уровнем промышленного, технологического и культурного развития каждой страны. Менее развитая промышленная база России и неэффективное военное руководство были ярко продемонстрированы в ходе развернувшихся событий.

Первоначально нападение русских вызвало панику среди гражданского населения Германии. Со всех сторон раздался крик: «Казаки идут!» Тревога вскоре распространилась по немецкому Генеральному штабу, который перебросил две дивизии с Западного фронта на Восточный. Это помогло французам дать передышку, в которой они нуждались на Марне, чтобы остановить наступление немцев на Париж. Но немцам не стоило так беспокоиться.

Тысячи российских военнослужащих были отправлены на фронт без надлежащего снаряжения. Им не хватало всего: оружия, боеприпасов, обуви и постельных принадлежностей. До трети российских солдат не получили винтовки. В конце 1914 года генеральный штаб России сообщил, что ежемесячно требуется 100 000 новых винтовок, но российские заводы способны производить менее половины этого количества (42 000 в месяц). У русской армии было шестьдесят батарей тяжелой артиллерии, в то время как у немецкой армии было 381. У России было два пулемета на батальон, у Германии – тридцать шесть.

К декабрю 1914 года в русской армии насчитывалось 6 553 000 человек. Однако у них было всего 4 652 000 винтовок. Необученным войскам было приказано вступить в бой без надлежащего вооружения или боеприпасов. В российской армии на каждые 10 000 человек приходилось примерно по одному хирургу. С медицинским персоналом, рассредоточенным по фронту, вероятность того, что любой российский солдат получит какое-либо медицинское лечение, была близка к нулю.

Отсталость российского капитализма проявилась в недостатках военного снабжения и финансов, а также в нехватке боеприпасов. Количество заводов было просто слишком мало для их производства, в то время как отсутствие железнодорожных линий затрудняло перевозку войск.


Битва при Танненберге


Две русские армии в Восточной Пруссии находились под командованием генералов Ренненкампфа и Самсонова. 1-я армия Ренненкампфа должна была сойтись со 2-й армией Самсонова, чтобы дать численное превосходство два к одному над немецкой 8-й армией. Исполнение плана начиналось хорошо. Однако, из-за плохих отношений между двумя генералами и ввиду трудностей связи между армиями, операция в Восточной Пруссии окончилась катастрофой.

Немецкая армия под командованием Людендорфа контратаковала, и к 29 августа русский центр, насчитывавший три армейских корпуса, был окружен немцами и оказался в ловушке в мрачных и непроходимых глубинах Танненбергского леса, не имея возможности спастись. Битва при Танненберге длилась три дня. Генерал Самсонов попытался отступить, но оказался окруженным огромным немецким кордоном, который держал русские войска в тисках. Большая часть его войск была убита или захвачена в плен. Только 10 000 из 150 000 русских солдат смогли спастись. Ошеломленный масштабами катастрофы генерал Самсонов застрелился.

Поведение русского Генерального штаба в Танненберге было неописуемо ужасающим. По радио были разосланы некодированные боевые планы, а генералы, ведущие наступление, Самсонов и фон Ренненкампф, отказывались общаться друг с другом. Немцы переиграли русских и смогли справиться с одной российской армией за раз из-за некомпетентности генералов и отсталости коммуникаций и транспорта. При Танненберге русские потеряли 100 000 человек за один день. К концу сражения немцы уничтожили практически всю русскую 2-ю армию.

Немцы, потерявшие в бою всего 13 800 человек, смогли взять в плен более 92 000 русских. Победа немцев при Танненберге подготовила почву для Первой битвы у Мазурских озер неделю спустя, где усиленная немецкая 8-я армия теперь столкнулась с русской 1-й армией и нанесла ей сокрушительное поражение. Несмотря на более чем трехкратное численное превосходство в регионе (250 000 немцев против 800 000 русских), потери русских были в девять раз больше, чем у немцев.

Среди погибших русских было большое количество офицеров, которые любезно пошли в бой в своей парадной форме, став отличными мишенями для немецких снайперов и пулеметчиков. К 1915 году вероятность гибели русского офицера составляла восемьдесят два процента. На некоторых участках фронта продолжительность их жизни составляла всего четыре-пять дней. Немецкий пулеметчик написал в письме:

Они просто продолжали наступать, а мы просто продолжали стрелять. Периодически нам приходилось отталкивать тела в сторону, чтобы стрелять по свежим волнам.

Немецкая девятая армия во главе с Августом фон Макензеном атаковала русскую 2-ю армию под командованием генерала Смирнова близ польской деревни Болимув, расположенной на железнодорожной линии, соединяющей Лодзь и Варшаву. В этой битве была предпринята первая попытка широкомасштабного применения отравляющего газа.

В канун Нового года немцы выпустили по русским восемнадцать тысяч газовых снарядов с ксилилбромидом. Но ядовитое облако унесло назад, к их собственным позициям. Газ вызвал мало жертв, если таковые вообще были, потому что холодная погода привела к его замерзанию, что сделало его неэффективным.

Неудача газовой атаки заставила немецкое командование отменить ее. В ответ русские начали контратаку одиннадцатью дивизиями. Они были обстреляны немецкой артиллерией. В результате погибло 40 000 человек. Ни одна армия не могла выдержать такого огромного количества потерь, которые понесла Россия в первые десять месяцев войны.

В общей сложности потери составили около 350 000 человек, а также огромное количество военной техники.

Таким образом, русское наступление в Восточной Пруссии закончилось позорным разгромом.


Падение Варшавы


Наступательные действия русских на юго-западном фронте были более успешными, что позволило им продвинуться через Карпаты в Галицию. Эти впечатляющие прославленные победы резко контрастировали с катастрофическими поражениями на других фронтах. Но здесь русская армия столкнулась со слабыми австро-венгерскими, а не с современными немецкими войсками. Успехи России против Австро-Венгрии объясняются скорее слабостью Австро-Венгрии, чем силой России.

Успех русского наступления, возглавляемого генералом Брусиловым, был недолгим.

Прибытие немецких подкреплений в мае 1915 года снова вынудило русских отступить. К весне 1915 года русские отступили в Галицию, а в мае центральные державы прорвались через южные границы Польши. 5 августа они захватили Варшаву и вынудили русских уйти из Польши.

Вторжение в Восточную Пруссию было кровавым провалом для русских. Но худшее было впереди. На Восточном фронте следующая фаза объединенного австро-германского наступления против русских началась в северной Польше, когда австро-немцы продвигались к Варшаве. Российская армия слабела с каждым днем в результате хронической нехватки снабжения и снижения боевого духа.

В течение пяти дней после начала наступления австро-германские войска прорвали русские линии и продвинули русские 3-ю и 8-ю армии дальше на восток. Потери русских вскоре превысили 400 000 человек. 5 августа 1915 года сама Варшава была взята австро-германскими войсками, положив конец столетнему русскому контролю над городом. Воодушевленные своими успехами, австро-германские войска продолжили наступление, захватив Ивангород, Ковно, Брест-Литовск, Белосток, Гродно и Вильнюс. К концу сентября русские войска были вытеснены из Польши и Галиции далеко за первоначальные рубежи, с которых они начали войну в 1914 году.

Атака русских закончилась катастрофой, но она помогла ослабить давление на французскую армию и, несомненно, сыграла важную роль в остановке немецкого наступления на Париж. Глава французской разведки полковник Дюпон писал:

«Их разгром был одним из элементов нашей победы».

На данный момент потрепанная русская армия была эффективно ликвидирована как наступательная угроза на Восточном фронте, что позволило немцам вновь сосредоточиться на Западном фронте.

Кризис на внутреннем фронте


Совокупные потери русских в результате австро-германских наступлений в Галиции и Польше составили более 1 800 000 человек, 1 250 000 из которых были захвачены в плен. Показатели захвата были наиболее очевидным симптомом катастрофы. Чтобы восполнить эти ужасающие потери, едва обученных новобранцев пришлось призвать на действительную службу, и этот процесс повторялся на протяжении всей войны.

Аналогичное коснулось офицерского сословия, особенно в нижних эшелонах. Пробелы, оставленные потерей квалифицированных офицеров и сержантов, были быстро заполнены необученными солдатами, продвигающимися по служебной лестнице, как правило, из крестьянского или рабочего класса. Многим из них предстояло сыграть большую роль в политизации войск в 1917 году. На фронте русские солдаты были без винтовок, которые они могли получить только от однополчан после того, как те были убиты или ранены. Только 1 июля 1915 года в России был создан Центральный комитет военной промышленности для надзора за производством и решения проблемы острой нехватки артиллерийских снарядов и винтовок.

Известие о военной катастрофе вызвало панику в правящих кругах. Военный министр Поливанов, отвечая своим коллегам, встревоженным ситуацией на фронте, сказал:

Я уповаю на непроходимые пространства, непролазную грязь и милость святого Николая Мирликийского, защитника Святой Руси.

Это было 4 августа 1915 года. Неделю спустя генерал Руски признался:

Современные требования военной техники нам не по силам. Во всяком случае, мы не можем угнаться за немцами.

То, что стало именоваться как Великое отступление, часто превращалось в беспорядочное бегство. Дезертирство было обычным явлением. Российские генералы заставляли мирное население расплачиваться за собственную преступную недееспособность. Они издали жестокий приказ о полной эвакуации польского гражданского населения. Это причинило ужасные страдания людям, поскольку они были вынуждены покинуть свои дома и направиться на восток, застопорив дороги и затруднив передвижение российских войск. Огромные участки земли были опустошены. Как всегда в таких случаях, кровавые погромы были развязаны против евреев – как удобный способ отвлечь гнев солдат от истинных виновников их страданий.

Отступающая масса российских войск и гражданских лиц из Польши подлила масла в тлеющее пламя политических и социальных беспорядков в России, которые все чаще были направлены против царя и его вырождающейся и коррумпированной придворной клики. Царь выразил свое возмущение поражением, отстранив своего главнокомандующего армией Николая Николаевича и приняв командование армией на себя, хотя у него не было практического опыта ведения войны или командования пехотой и артиллерией в бою.

Приняв личное командование русской армией, Николай надеялся сплотить свои деморализованные войска. Однако это решение не оказало ни малейшего влияния на военные усилия России, поскольку царь редко вмешивался или отменял решения своих генералов. Что действительно давала ему должность Верховного главнокомандующего, так это возложенная на него личная ответственность за каждую военную неудачу. Это также привело к тому, что правительство России в период растущего социального и политического кризиса оказалось в руках его амбициозной и коварной жены Александры. Смрад коррупции и некомпетентности в имперском правительстве начал распространяться среди населения.

Разруха внутри


Разруха войны коснулась не только солдат на фронте.

К концу 1915 года появились явные признаки того, что экономика рушится под невыносимым давлением требований военного времени. Наблюдалась нехватка продовольствия и рост цен. Инфляция угрожающе быстрыми темпами снижала доходы, и даже те вещи, которые можно было себе позволить, были в дефиците, особенно в Санкт-Петербурге, где удаленность от источников снабжения и плохая транспортная сеть усугубляли ситуацию.

Россия еще больше ослабла экономически из-за потери польского промышленного и сельскохозяйственного производства. Призыв на военную службу миллионов мужчин привел к нехватке рабочей силы в крестьянских землевладениях и, как следствие, к сокращению производства продовольствия. Большое количество крестьян также было переведено в промышленный сектор, что привело к небольшому росту производства, но не настолько, чтобы удовлетворить военные потребности России.

В результате сельскохозяйственное производство резко сократилось, и гражданское население вынуждено было испытывать серьезную нехватку продовольствия. В магазинах заканчивались хлеб, сахар, мясо и другие продукты, а за тем, что оставалось, выстраивалисль длинные очереди.

Начало войны в августе 1914 года первоначально послужило подавлению растущих социальных и политических протестов, сосредоточив военные действия против общего внешнего врага, но это ложное патриотическое единство продлилось недолго. По мере того как война тянулась без конца, туман патриотического опьянения начал рассеиваться из умов людей, поскольку усталость от войны постепенно начала овладевать массами.

Именно женам рабочих приходилось нести самое тяжелое бремя. По сообщениям, женщины из рабочего класса в Санкт-Петербурге проводили около сорока часов в неделю, дрожа от холода, стоя в очереди за едой. Чтобы накормить своих голодных детей, многие были вынуждены прибегнуть к попрошайничеству или проституции.

Общественный моральный дух и поддержка войны снижались, и люди стали более восприимчивыми к антивоенной пропаганде. 17 сентября 1915 года Алексей Куропаткин, бывший военный министр и командир гренадерского корпуса, писал:

Низшие чины начали войну с энтузиазмом; но теперь они устали и из-за постоянных отступлений потеряли веру в победу.

С середины 1915 года число забастовок неумолимо росло. Россия готовилась к революционным событиям.
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Использованы фотографии:
https://189131.selcdn.ru http://vnikitskom.ru https://rusplakat.ru
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114 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Xlor
    Xlor Сегодня, 05:41
    -21
    Россия хоть и не была готова к войне в Европе, но все таки вела ее очень и очень достойно, пока армию не начало разлагать такое отребье, как социалисты...

    Поскольку царская Россия была в большом долгу перед французским финансовым капиталом, не могло быть и речи об отказе выполнить просьбу Парижа

    Ведь долг-то никто и не отказывался платить, зачем было в войну вступать?
    П. С. Окажись на месте Николая II тов. Сталин, то ни в какую войну Россия бы не вступила. Продавали бы им сырье, оружие и продовольствие и наблюдали бы из Зимнего дворца, потирая руки, как наши враги убивают друг друга! А проливы бы, итак забрали - обессилившая от войны Европа закрыла бы на это глаза...
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:01
      +15
      Цитата: Xlor
      Россия хоть и не была готова к войне в Европе, но все таки вела ее очень и очень достойно

      Пока воевала с турками и австрияками, но как только немцы перебрасывали со своего Западного фронта значимые силы Русская армия начинала терпеть поражения.
      Цитата: Xlor
      армию не начало разлагать такое отребье, как социалисты...
      Отребье, коронованное, "управляло" страной. Отсюда и результат.
      Цитата: Xlor
      Окажись на месте Николая II тов. Сталин, то ни в какую войну Россия бы не вступила.
      Чёрт его знает, со Сталиным во главе Россия была бы совсем другая.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 06:18
        +5
        Врожденная слабость русской армии
        Эпитафия Суворову ? Кутузову ? Румянцеву ? Орлову ? Или все же слабость царизма ?
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 06:22
          +5
          Цитата: Uncle Lee
          Эпитафия Суворову ? Кутузову ? Румянцеву ? Орлову ? Или все же слабость царизма ?

          Скорее второе.
          Но на каждого способного офицера в российской армии приходилась дюжина праздных, трусливых и неумелых аристократов, выдвинутых на руководящие должности благодаря фаворитизму и семейным связям.
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Сегодня, 06:25
            +5
            Цитата: Владимир_2У
            благодаря фаворитизму и семейным связям.

            Это касается не только царизма, но и любой иной формации ! А нынче что, лучше ?
            1. Владимир_2У
              Владимир_2У Сегодня, 06:28
              +8
              Цитата: Uncle Lee
              Это касается не только царизма, но и любой иной формации !

              Как минимум до Хрущёва в СССР что фаворитизм, что семейные связи мало что решали, кроме повышенной вероятности присесть с заодно с продвигающим. laughing
              1. Пепел Клааса
                Пепел Клааса Сегодня, 18:02
                -2
                Цитата: Владимир_2У
                Как минимум до Хрущёва в СССР что фаворитизм, что семейные связи мало что решали

                Но, тем не менее, эти явления имели место.
            2. Стропорез
              Стропорез Сегодня, 06:35
              +6
              Цитата: Uncle Lee
              А нынче что, лучше ?

              То что происходит "нынче", за рамками добра и зла!
        2. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 06:52
          +2
          Цитата: Uncle Lee
          Или все же слабость царизма ?

          Это слабость и безволие самого Николая II. Просто взять и ввергнуть страну в войну на стороне тех, кто не являлся закадычным другом России априори. Для чего?
          В общей сложности потери составили около 350 000 человек, а также огромное количество военной техники.

          От таких цифр просто бросает в жар. Положить в угоду мерзкого, гнилого насквозь режима сотни тысяч здоровых мужиков...
          У кого-то ещё пробудится желание «пожалеть» Николашку?
          1. Baron Pardus
            Baron Pardus Сегодня, 08:21
            +3
            Есть У вашей одержимой "Няши" Поклонской, умственная отсталость (или величайший уровень гнидности) показан тем как она припёрлась на Бессмертный Полк с портретом НиКАЛашки. ДНО ПРОБИТО.
            Есть. У вашего же Пескова который заявил "Наша цель - Российская империя времён Николая Второго" - то бишь отсталая экономика, индустрия, наука, две позорно проигранные войны, три революции, гражданская + интервенция... КЛАСС.
            Есть. У Вашего же Гундяева.

            Ну и далее по списку. Короче, цитирую Гоблина "Тут усыплять надо каждого третьего"
            1. ROSS 42
              ROSS 42 Сегодня, 08:27
              +7
              Цитата: Baron Pardus
              Есть. У вашего же Пескова

              Вы ещё начните меня упрекать, что это я Медведева столько лет держал в качестве премьера...
              1. Baron Pardus
                Baron Pardus Сегодня, 08:43
                +1
                Сэр, я не имел в виду Вас лично. Если я создал своим посланием такое впечатление то прошу Вас меня простить. Я совсем не хотел оскорбить или унизить Вас. Но я живу в США, гражданин США и ветеран Американской Армии. Посему и Песков, и Поклонская, и Гундяев, и ряжёные клоуны Козлаки - они никак не мои, они ваши.
                1. Авиатор_
                  Авиатор_ Сегодня, 11:23
                  +5
                  Но я живу в США, гражданин США и ветеран Американской Армии. Посему и

                  У вас тоже хватает косяков. Один шабаш по поводу Гражданской войны Севера и Юга с недавним памятником ч-ж... наркоману много о чём говорит. С характеристикой Пескова, Няши и Гундяева согласен. Но Песков - просто говорящая голова, что вложат - то и повторит, Поклонская - хитровыделанная дама, Гундяев - просто коммерсант.
            2. Dart2027
              Dart2027 Сегодня, 09:15
              -1
              Цитата: Baron Pardus
              Ну и далее по списку.

              Перестройка, Развал всего и вся.
            3. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
                1. Авиатор_
                  Авиатор_ Сегодня, 11:28
                  +5
                  Тем более что я - Гражданин США и ветеран Американской Армии.

                  И русский язык не забыл, ветеран? Или в плену во Вьетнаме выучил? Насчёт флагов - хоть они и в Укропии, и в России сейчас коллаборационистские, но шумеры всерьёз считают Бандеру героем, а у нас Власов по-прежнему предатель. Как-то так.
                  1. Комментарий был удален.
                    1. Авиатор_
                      Авиатор_ Сегодня, 12:02
                      +5
                      Понятно, сдристнул в США за красивой жизнью (здесь было плохо), заработал гринкарту служа медиком в амерских ВС. Насчёт "как вы яхту назовёте" - ну ведь предатель Власов по-прежнему, даже на официальном уровне.
                      1. Комментарий был удален.
                      2. Авиатор_
                        Авиатор_ Сегодня, 13:00
                        +2
                        Сдристнул, сдристнул, сам или по подсказке дедушки - это вторично. Всё по Гоголю - там, в "Тарасе Бульбе" Янкель говорит про Андрия - "ну так там ему хорошо, вот он и ушёл к ляхам".
              2. ee2100
                ee2100 Сегодня, 11:33
                +5
                Во-первых не власовский, а флаг российской империи, а во-вторых хорошо выливать негатив, как написали из-за океана. И чувствовать себя героем laughing
                1. Baron Pardus
                  Baron Pardus Сегодня, 11:56
                  -1
                  Юлин давно всё пояснил по флагу. Заодно с многими другими. Разбиралось много раз. Так что ваш комментарий - мимо. Флаг Российской Империи - Жёлто Бело Чёрный.
              3. Dart2027
                Dart2027 Сегодня, 12:02
                -1
                Цитата: Baron Pardus
                Над Кремлём

                Российский флаг, который появился задолго до Власова.
                1. Baron Pardus
                  Baron Pardus Сегодня, 12:40
                  -2
                  Читайте Исаева, Юлина и других, там вам объяснят. Бесик - флаг торгового флота, который разрешили поднимать простолюдинам по праздникам. Учите историю, Sir Ignoramus.
                  1. Dart2027
                    Dart2027 Сегодня, 14:04
                    -1
                    Цитата: Baron Pardus
                    Читайте Исаева, Юлина и других, там вам объяснят.

                    Конкретные ссылки, пожалуйста. Почитаю, посмотрю.
        3. V значит В
          V значит В Сегодня, 15:29
          +1
          Я думаю у многих Уважаемый, у многих... Особенно если судить по ежегодным хождениям с его иконой в руках.
        4. Кронос
          Кронос Сегодня, 18:34
          -1
          Слабость и отставание еще в крымскую войну было отчего собственно и спешно крепостное право отменили и пытались быстро капитализм построить.
    2. василий50
      василий50 Сегодня, 06:51
      +2
      РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ войну ОБЪЯВИЛИ.
      Можно по всякому относится к офицерам на службе РОССИЙСКОЙ АРМИИ, но то что царя свергали и потом арестовывали ГЕНЕРАЛЫ, это показатель того до чего царь довёл собственных самых близких и верных офицеров. Свергали царя не смотря на клятву и войну.
      Автор про *качество* немцев несёт откровенную *пургу*. РОССИЙСКАЯ АРМИЯ вела войну против турок-австрийцев-немцев достойно. Но трудно воевать коль не хватает оружия-боеприпасов. Вскрывались факты откровенного предательства под покровительством царского двора.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 09:38
        +5
        Цитата: василий50
        РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ войну ОБЪЯВИЛИ.

        В ответ на мобилизацию. И Россия первая переступила границы Пруссии. Нафига, спрашивается?
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
      2. Кронос
        Кронос Сегодня, 18:35
        0
        Против слабого врага да,сильный противник как немцы громил.
    3. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 17:10
      +2
      Цитата: Владимир_2У
      Чёрт его знает, со Сталиным во главе Россия была бы совсем другая.

      Почему "... была бы совсем другая" так она и стала другой страной , с армией которая вошла в Берлин....
  2. Старший матрос
    Старший матрос Сегодня, 06:48
    +3
    Цитата: Xlor
    Окажись на месте Николая II тов. Сталин, то ни в какую войну Россия бы не вступила.

    Так ИВС через 20 лет после окончания ПМВ и не вступил... немного позднее пришлось драться с немцами один на один.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 06:59
    +2
    Цитата: Xlor
    Окажись на месте Николая II тов. Сталин, то ни в какую войну Россия бы не вступила.

    Сталин в то время ни при каких условиях не смог бы оказаться у "руля управления" Россией. А любой из потомков Романовых ни когда бы не смог оказаться вне европейских разборок...
  4. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 08:27
    -16
    Цитата: Xlor
    . Окажись на месте Николая II тов. Сталин, то ни в какую войну Россия бы не вступила. Продавали бы им сырье, оружие и продовольствие и наблюдали бы из Зимнего дворца, потирая руки, как наши враги убивают друг друга!

    Он как слышал вас: Сталин 7сент 1939:
    «Война идет между двумя группами капиталистических стран. Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Неплохо, если руками Германии было расшатано положение богатейших капиталистических стран (в особенности Англии). Гитлер, сам этого не понимая и не желая, расшатывает, подрывает капиталистическую систему .Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше разодрались.


    Только вот вышло совсем наоборот:Германия вышла не ослабленной, а многократно усилившейся, а СССР остался один-одинешенек

    И не было у него уже на Западе Франции, которая в ПМВ оттягивала на себя главные удары и потери.

    И если в ПМВ главные потери понесли англофранки,то в ВМВ их потери оказались в почти в 30 раз меньше наших

    Самой откровенно слабой статье -большой минус: набор старых замшелых штампов, небрежности, абсолютно диких нелепых цифр и невежественных выводов:
    При Танненберге русские потеряли 100 000 человек за один день.


    За ВСЮ ВосточноПрусскую опееацию за 2 месяца потери Русской армии составили 80 тыс чел (Мировые войны XX века. В 4 кн. Кн. 1. Первая мировая война: М.: Наука, 2002) при потерях немецкой армии 54 тыс.

    При этом тактическое поражение Русской армии стратегически была победой России, сорвавшей общий план Германии на войну.

    А кто таков цитируемый автором "авторитет" ...
    генерал Руски
    ?!

    Именно женам рабочих приходилось нести самое тяжелое бремя. По сообщениям, женщины из рабочего класса в Санкт-Петербурге проводили около сорока часов в неделю, дрожа от холода, стоя в очереди за едой. Чтобы накормить своих голодных детей, многие были вынуждены прибегнуть к попрошайничеству . 1915 года

    Авторы бы еще знать, что карточки ( и только на хлеб) в Петрограде появились только в АПРЕЛЕ 1917г ,через три года после начала войны. До этого осуществлялась свободная орговля любым продовьствием (кроме сахара с декабря 1916).
    И тд
    1. Xlor
      Xlor Сегодня, 08:44
      +5
      Только вот вышло совсем наоборот:Германия вышла не ослабленной, а многократно усилившейся, а СССР остался один-одинешенек

      Ну никто и предположить в Кремле не мог, что Франция вот так вот позорно капитулирует! Все думали, что война будет на истощение и длиться долго! Вот тогда-то тов. Сталин и получил бы свое, не проливая ни капли крови...
    2. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Сегодня, 09:09
      +8
      Цитата: Ольгович
      Авторы бы еще знать, что карточки ( и только на хлеб) в Петрограде появились только в АПРЕЛЕ 1917г ,через три года после начала войны. До этого осуществлялась свободная орговля любым продовьствием (кроме сахара с декабря 1916).

      Хлебные бунты в Петрограде стали логическим развитием кризисной ситуации в хлебо заготовках и на транспорте, обострившейся к концу 1916 года.

      2 декабря 1916 года «Особое совещание по продовольствию» ввело ПРОДРАЗВЁРСТКУ.

      Несмотря на жёсткие меры, вместо запланированных 772,1 млн пудов хлеба в ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКРОМА УДАЛОСЬ СОБРАТЬ ТОЛЬКО 170 млн пудов.

      Как результат, в декабре 1916 г. нормы для солдат на фронте были уменьшены с 3 до 2 фунтов хлеба в день, а в прифронтовой полосе — до 1,5 фунтов.

      Карточки на хлеб ввели в Москве, Киеве, Харькове, Одессе, Чернигове, Подольске, Воронеже, Иваново-Вознесенске и других городах.

      Тысячные толпы стояли в очередях за хлебом без уверенности ОТОВАРИТЬ свои карточки, а в таких городах, как Витебск, Полоцк, Кострома, население начало голодать.
      https://proza.ru/2020/01/11/2054
      1. Ольгович
        Ольгович Сегодня, 11:20
        -3
        Цитата: Ватервейс 672
        Хлебные бунты в Петрограде стали логическим развитием кризисной ситуации в хлебо заготовках и на транспорте, обострившейся к концу 1916 года.

        к чему эту ерунду цитировать относительно к 1915 г , о котором статья пишет?

        Еще раз: карточки в Питере ввели только ВЕСНОЙ 1917 г, до того хлеб , а также МЯСО, МАСЛО, ЯЙЦА и пр продавались свободно
        Цитата: Ватервейс 672
        2 декабря 1916 года «Особое совещание по продовольствию» ввело ПРОДРАЗВЁРСТКУ.


        через ДВА ГОДА с хвостом после начала войны. ДОБРВОЛЬНУЮ, наряду с свободной продажей хдеба.
        Цитата: Ватервейс 672
        для солдат

        Германии хлеб заменяли брюквой
        А :
        Нормы снабжения продуктами в военное время членов семей солдат , призванных по мобилизации, ратников ополчения на одного члена семьи на месяц:
        *Мука ржаная или пшеничная - 28 кг.;
        *Крупа разная - 4 кг.;
        *Соль- 1.6 кг.
        *Масло растительное - 409,6 г.

        Примечания:
        1.Норма выдается деньгами по рыночным ценам данной местности.
        2. К членам семьи относятся- жена, дети, родители на иждивении.

        Цитата: Ватервейс 672
        Карточки на хлеб ввели в Москве, Киеве, Харькове, Одессе, Чернигове, Подольске, Воронеже, Иваново-Вознесенске и других городах

        только на хлеб, и уже только в июле 1917 — на мясо, в августе — на коровье масло,

        Напомню, что в Германии уже от голода умерло несколько сотен тысяч человек, при карточках с 1914
        Цитата: Ватервейс 672
        население начало голодать.

        при настоящем голоде люди умирают -как случилось в Германии, как в ВОВ в тылу , напр, на Урале

        Россия ПМВ -единственная из воюющих держав , где голода не было
        1. Сахар Мёдович
          Сахар Мёдович Сегодня, 16:48
          +4
          Цитата: Ольгович
          хлеб , а также МЯСО, МАСЛО, ЯЙЦА и пр продавались свободно

          Которые надо было еще суметь купить. На практике это выливалось в погромы лавок.
          Цитата: Ольгович
          ДОБРВОЛЬНУЮ, наряду с свободной продажей хдеба.

          То есть - хочу продаю хлеб по фиксированной гос.цене., хочу - по рыночной, более высокой? Интересно! А продотряды, надо полагать, были введены для подтверждения добровольности? :fool
          Цитата: Ольгович
          Россия ПМВ -единственная из воюющих держав , где голода не было

          И первая, где произошла революция, спровоцированная голодом.
          1. Кронос
            Кронос Сегодня, 18:38
            +1
            Сейчас он вам скажет что все предатели и иностранные агенты, а так все отлично было.
    3. Сахар Мёдович
      Сахар Мёдович Сегодня, 16:41
      +3
      Цитата: Ольгович
      карточки ( и только на хлеб) в Петрограде появились только в АПРЕЛЕ 1917г

      А вот в Москве: "31 янв. 1917 г.
      Хлеба нам дают по 1/4 фунта в день на карточку. Если мои внуки будут удивляться, как мы остались живы и откуда мы брали столько денег, чтобы все-таки пропитаться, пусть извлекут себе из этого полезный урок: прежде всего никогда, ни при каких условиях не отчаиваться и поэтому ничего особенно мучительно не бояться. Но, может быть, мы еще умрем с голоду, но тогда и внуков не будет" (Л.А.Авилова).
      А в провинции: "Надвигалась экономическая разруха, вызванная войной. В городе с каждым днем все острее ощущался недостаток хлеба и мяса. Рабочие и их семьи голодали. Перед магазинами выстраивались очереди женщин и детей. В то же время на станциях лежали в ожидании подачи вагонов большие запасы заготовленных на вывоз из Сибири мяса, хлеба и других продуктов сельского хозяйства...
      Перед февральской революцией купить хлеба в Новониколаевске было просто невозможно. В то же время прибыль некоторых мукомольных предприятий увеличилась за войну в 15 раз." (Г. Е. Дронин).
    4. Кронос
      Кронос Сегодня, 18:37
      0
      И это свободная торговля приводила только к накрутке цен и обогащению спекулянтов.
  5. алексеев
    алексеев Сегодня, 12:06
    -4
    Чисто в военном плане достойно, были и победы, и поражения, но катастроф, как в 1941-42 гг. не было. Но вот как государственный организм Рлссийская империя была явно больна и управлялась не способными людьми, прежде всего, конечно, Николаем II .
    Тут Сталин показал пример - как надо делать все для фронта, все для победы.
    Автор сильно упрощает историю, тенденциозен, как Краткий курс истории ВКПб.
    В общем, подготовка русских офицеров и генералов, солдат, особенно в начальном периоде войны была хорошая, хотя, конечно, много было и неспособных, но когда их не бывало?
    Хорошо написал К.К. Рокоссовский, например, на счет моб.плана царской России. Он отметил, что в послеоктябрьский период у нас царский генералитет представляли как тупоумных ретроградов, но изучая разработанный ими план, он убедился в обратном, а был ли вообще нормальный моб.план в РККА осталось для маршала покрытым мраком до конца дней.
    Российская империя из-за внутренних причин, а не из-за военных неудач не дождалась краха Германии буквально полгода... Но... история не приемлет сослагательного наклонения...
    1. strannik1985
      strannik1985 Сегодня, 12:13
      +4
      Чисто в военном плане достойно

      Чисто в военном плане принципиально разные условия, если РИ имела какой-никакой военный договор с Францией на начало войны и Германии действительно пришлось воевать на два фронта, причем основным был Западный, то СССР был вынужден тащить на суше в одиночку.
  6. Maksud
    Maksud Сегодня, 13:45
    -1
    Разлагать армию стало такое отребье, как сама монархическая семейка. Кстати, давайте запустим петицию о награждении Николая II Орденом Октябрьской революции за создание революционной обстановки в стране.
  • Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:16
    +12
    Столько было статей о том какая царская Россия была в экономическом и промышленном отношении продвинутой,но у меня вопрос, почему не смогли обеспечить себя оружием и боеприпасами,транспортом и продовольствием имея такую хорошую экономику? Германия на голову превосходила в тяжёлой артиллерии,пулеметам,снабжении,имея гораздо меньшую ресурсную базу.
    1. Бар1
      Бар1 Сегодня, 10:20
      -7
      Цитата: Пессимист22
      почему не смогли обеспечить себя оружием и боеприпасами,транспортом и продовольствием имея такую хорошую экономику?


      а что так далеко ходить?
      Ответте на вопрос из не так далёкого прошлого.
      Как так получилось ,что с 1989-1991г в стране был ДЕФИЦИТ ПРОДУКТОВ?
      И это что все признают ,что урожаи были вполне достаточными для полного обеспечения населения.

      Вполне очевидно ,что все эти ДЕФИЦИТЫ создают власти в 1989-91 это были коммунисты/КПСС,а в 1916-17г это были царские министры и чиновники. Причём понятно ,что приказы были отданы с самого верха,в те времена видимо всё шло от царя,он предал Россию ,когда сдал власть.А в годы нашего лихолетья это были Горбачёв и Ельцин с подельниками -комунистами.
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 10:32
        -6
        Цитата: Бар1
        Причём понятно ,что приказы были отданы с самого верха,в те времена видимо всё шло от царя,он предал Россию ,когда сдал власть.

        Его предало командование армией и он был фактически арестован генералом Рузским (позднее его зарежут большевики). Так что тут все не так просто.
        1. Бар1
          Бар1 Сегодня, 12:18
          -4
          Цитата: Dart2027
          Его предало командование армией и он был фактически арестован генералом Рузским (позднее его зарежут большевики). Так что тут все не так просто.


          хватит уже повторять глупую пропаганду.
          За царя была практически ВСЯ РОССИЯ ,армия,полиция пресса,казаки,а то что несколько генералов,великих князей и министров стали вдруг против-это не повод сдавать власть.
          Николаю надо было просто заменить этих генералов,как делал Сталин и всё бы оставалось на своих местах.
          Россия была непоколебима,пока была ВЛАСТЬ.Именно так: кучка генералов не могли развалить Россию,но стоило рухнуть власти,как тут же появились разные мнения,т.е. демократия и свободы болтать ,что угодно.И подозрительно слабое временное правительство у евреем Керенским.

          Развал/Смута в России это ВСЕГДА только одна причина ,когда у страны нет царя.
          1. Dart2027
            Dart2027 Сегодня, 13:56
            -2
            Цитата: Бар1
            хватит уже повторять глупую пропаганду.
            За царя была практически ВСЯ РОССИЯ ,армия,полиция пресса,казаки

            Цитата: Бар1
            Николаю надо было просто заменить этих генералов

            Будучи арестованным и отрезанным от кого бы то ни было? Как он должен был это сделать? Его попытки отдавать приказы войскам перехватывались и саботировались.
            Цитата: Бар1
            И подозрительно слабое временное правительство у евреем Керенским.

            Да что там подозрительного - предателем. Генералы предали только царя, а этот целенаправленно разрушал Россию.
            1. Ольгович
              Ольгович Сегодня, 15:50
              -4
              Цитата: Dart2027
              Будучи арестованным и отрезанным от кого бы то ни было? Как он должен был это сделать?

              Императору нельзя было покидать Ставку.

              Где ВСЕ и ВСЯ ему абсолютно подчинялись до самого последнего момента.

              Не ему к семье надо было ехать, а ее вывозить в Могилев
              Цитата: Dart2027
              Его попытки отдавать приказы войскам перехватывались и саботировались.

              например?
              Цитата: Dart2027
              Генералы предали только царя, а этот целенаправленно разрушал Россию.

              никто его не предавал: Ставке что-то надо было решать после УЖЕ состоявшейся в Питере революции, исчезнувшем правительстве,шантаже ВКГД и отсутствующем блокированном командующем при идущей Великой войне. И речь шла об отречении в пользу сына .

              Нельзя было ему уезжать из Ставки...
              1. Dart2027
                Dart2027 Сегодня, 16:40
                0
                Цитата: Ольгович
                Императору нельзя было покидать Ставку.
                Где ВСЕ и ВСЯ ему абсолютно подчинялись до самого последнего момента.

                А разве вне ставки ему не должны были подчиняться?
                Цитата: Ольгович
                и отсутствующем блокированном командующем

                Вот-вот, а кто его блокировал?
          2. Сахар Мёдович
            Сахар Мёдович Сегодня, 16:43
            +3
            Цитата: Бар1
            Николаю надо было просто заменить этих генералов,как делал Сталин и всё бы оставалось на своих местах.

            Министров,в т.ч. военных, Николай, однако,поменял немало. Не тех менял? Или не так? bully
    2. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 10:43
      +7
      имея такую хорошую экономику?
      Она (экономика) была хорошей только в головах пораженных "ура-монархическим" синдромом. При полном отсутствии логического и критического мышления. И никакие факты и как следствия события (поражение в войне) пробить этот монархический барьер не в состоянии!
    3. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 13:14
      -2
      Цитата: Пессимист22
      но у меня вопрос, почему не смогли обеспечить себя оружием и боеприпасами,транспортом и продовольствием имея такую хорошую экономику?

      Царская малоспособная к перспективному планированию бюрократия, системные приписки, некомпетентность чиновников военного министерства, карьеристы и выдвиженцы, может быть? Ну, скажем, один момент: остроконечная пуля к патрону мосинки была введена аж в 1908-ом, но находившиеся в мобзапасе винтовки не были переоснащены отсечкой-отражателем Казаринова - это выяснилось уже в ходе войны! В.Г. Федоров вспоминал эпизод мая 1915-го, когда солдат подправлял патрон пальцем:
      «Стоявший рядом со мной солдат без устали выпускал одну обойму за другой, видимо, плохо прицеливаясь. Открывая затвор, он иногда подправлял патрон пальцем.

      — Что ты делаешь? Зачем суешь палец в магазин?

      — Так ловчее, вашбродь!

      Немцы скрылись в окопах. Стрельба по команде смолкла. Я взял у стрелка винтовку и стал сам заряжать ее. Стрелок был прав: без пальца никак не обойтись. Винтовка не была отлажена для стрельбы остроконечными пулями — она имела старую отсечку, и при перезаряжании патрон упирался в переднюю стенку патронника.

      — Отчего не заявишь взводному о неисправности винтовки?

      — Она, вашбродь, у меня очень хорошо стреляет, очень хорошая винтовка, иногда только ее надо пальцем подправить…

      …Последующие осмотры в различных полках и армиях показали, что в некоторых частях число винтовок с неправильной подачей патронов составляло почти треть всего количества. Это был настоящий бич для войск. Такая винтовка превращалась, по сути дела, в однозарядную. Скорострельность ее уменьшалась по крайней мере в полтора раза

      Можно, конечно, мямлить о том, что-де, надеялись на скоротечность войны, но, ради бога - первые рапорты начали поступать уже в октябре 14-го.
      Товарищ в.м. Лукомский:
      Процент порчи винтовок в войсках, вследствие дурного ухода и процент порчи и потери их в боях, был так велик, что все расчеты мирного времени оказались никуда не годными
  • tatra
    tatra Сегодня, 06:32
    0
    Враги коммунистов даже факты в истории своей страны и народа используют ради выгоды для оправдания захвата ими СССР .
    Вот ,вступление РИ в Первую мировую ,и СССР в Афганскую были ради "дружественных режимов ". НО враги коммунистов считают ,что Николай II имел полное право втянуть Россию и российский народ в войну ради помощи Франции и Сербии ,угробить в войне 3 миллиона российских подданных ,сдать немцам территории ,на которых проживало более 20 миллионов российских подданных ,а большевики после Октябрьской революции у них были ОБЯЗАНЫ продолжать войну , отвоевывать у немцев российские территории ,сданные им Николаем II.
    А вступление СССР в Афганскую у них чуть ли не преступление коммунистов ,и враги коммунистов имели полное право вывести СССР из этой войны .
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 06:52
      -8
      Цитата: tatra
      НО враги коммунистов считают ,что Николай II имел полное право втянуть Россию и российский народ в войну ради помощи Франции и Сербии

      А кто там кому войну объявил не припомните? И то кто первым объявил мобилизацию?
      Цитата: tatra
      А вступление СССР в Афганскую у них чуть ли не преступление коммунистов

      Надо было поставив своего руководителя помогать ему советниками, оружием, разведкой, деньгами, авиаударами и т.д. Ввод войск действительно был глупостью.
      1. tatra
        tatra Сегодня, 07:20
        +1
        Ха ,спасибо за подтверждение моих слов о вас ,врагах коммунистов .
        Из "книги воспоминаний" Великого князя Александра Михайловича
        О начале войны:"В разговоре со мною у него вырвалось признание, что он мог избежать войны, если бы решился изменить Франции и Сербии, но что этого он не хотел.Как ни был фатален и односторонен франко-русский союз, Россия хотела соблюсти принятые на себя обязательства".
        И германский посол трижды предлагал российскому послу Сазонову отменить мобилизацию русских войск на границе с Австро-Венгрией ,и только после третьего отказа от имени Германии объявил войну Российской Империи .
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 08:01
          -3
          Цитата: tatra
          И германский посол трижды предлагал российскому послу Сазонову отменить мобилизацию русских войск на границе с Австро-Венгрией

          А царь несколько раз предлагал отменить мобилизацию АВ. Впрочем с тем, что первой ее начала не Россия не спорите.
          Цитата: tatra
          В разговоре со мною у него вырвалось признание, что он мог избежать войны

          После чего остался бы с тройственным союзом один на один. Продолжать?
          1. tatra
            tatra Сегодня, 08:06
            0
            Русская армия вступила в Первую мировую вторжением в Восточную Пруссию .
            1. Dart2027
              Dart2027 Сегодня, 09:14
              -6
              Цитата: tatra
              Русская армия вступила в Первую мировую вторжением

              Цитата: Dart2027
              А кто там кому войну объявил не припомните? И то кто первым объявил мобилизацию?
              1. tatra
                tatra Сегодня, 09:21
                0
                ИЗ ГЕРМАНСКОЙ НОТЫ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ РОССИИ 1 АВГУСТА 1914 г.
                «...Германское правительство увидело себя вынужденным обратиться к правительству е. в. имп. всерос. с настоянием о прекращении указанных военных мероприятий. Так как Россия отказалась удовлетворить это требование (не сочла нужным ответить на это требование) и показала этим отказом (этим образом действие), что ее действия направлены против Германии, имею честь по приказанию моего правительства сообщить вашему превосходительству следующее:
                Е. в. имп., мой августейший повелитель, от имени империи принимает вызов и считает себя в состоянии войны с Россией»
                1. Dart2027
                  Dart2027 Сегодня, 10:28
                  -5
                  Цитата: tatra
                  ИЗ ГЕРМАНСКОЙ НОТЫ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ РОССИИ

                  Кто первым объявил мобилизацию?
                  1. Ланнан Ши
                    Ланнан Ши Сегодня, 11:11
                    -1
                    Цитата: Dart2027
                    Кто первым объявил мобилизацию?

                    АВИ. В ответ на убийство лица номер два государства. Убийства устроенного организацией из офицеров и чинуш сербии. Организации, в которую входил скажем зам начальника сербского генштаба. И только после того, как сербия послала австрияков. Открыто отказавшись сотрудничать в вопросе расследования организации убийства, а соответственно и наказывать виновных.
                    По факту если, то николаша занялся крышеванием террористов. Убивающих членов правительства соседнего государства. На его же территории. Мы, в 2008 году, вошли в грузию по куда более мелкому поводу.
                    1. Dart2027
                      Dart2027 Сегодня, 12:01
                      0
                      Цитата: Ланнан Ши
                      Открыто отказавшись сотрудничать в вопросе расследования организации убийства

                      Отказавшись передать расследование заинтересованным лицам из АВ.
                      Да и с убийством тоже не все чисто. Про роль АВ военных обычно стараются не вспоминать.
                      1. Ланнан Ши
                        Ланнан Ши Сегодня, 12:25
                        +2
                        Цитата: Dart2027
                        Отказавшись передать расследование заинтересованным лицам из АВ.

                        The Austro-Hungarian Ultimatum to Serbia
                        6. eine gerichtliche Untersuchung gegen jene Teilnehmen des Komplotts vom 28. Juni einzuleiten, die sich auf serbischem Territorium befinden; von der k. und k. Regierung hiezu delegierte Organe werden an den bezüglichen Erhebungen teilnehmen,
                        Будут участвовать, а не проведут расследование. Не завирайтесь лапонька.
                        Цитата: Dart2027
                        Про роль АВ военных обычно стараются не вспоминать.

                        Кто состоял в черной руке? Австрийские военные, или все же сербские? Ну а истинная роль.... Так сербия сама отказалась сотрудничать в вопросе расследования. А конспирологию и прочий спиритизм оставим за кадром. Ввиду того, что все это относится исключительно к гаданию на кофейной гуще. А факты просты. Черная рука - организация сербских вояк и спецслужб. Сербия категорически отказалась наказывать виновных, ограничившись роспуском террористической организации. А может и просто сменой вывески.. И....? Действия АВИ? Понять и простить?
                      2. Dart2027
                        Dart2027 Сегодня, 14:03
                        -1
                        Цитата: Ланнан Ши
                        Будут участвовать, а не проведут расследование.

                        А что им мешало допрашивать потом арестованных? И при чем тут правительство?
                        Цитата: Ланнан Ши
                        Сербия категорически отказалась наказывать виновных

                        А кого же тогда судили в АВ?
                        Цитата: Ланнан Ши
                        Кто состоял в черной руке? Австрийские военные, или все же сербские?

                        Аналогично - судили почему-то не только сербов.
                      3. Ланнан Ши
                        Ланнан Ши Сегодня, 14:38
                        +2
                        Цитата: Dart2027
                        А что им мешало допрашивать потом арестованных?

                        Позиция сербии. Отказавшей АВИ в доступе к организаторам убийства вчастности, и террористической организации в целом.
                        Лапонька, это не шутки кстати. Сербские генштаб и разведка создают организацию, которая открыто готовит боевиков, для вооруженного террора у соседей, валит второе лицо государства, и потом открыто посылает пострадавших. Открытым текстом заявляя, что не выдаст террористов.
                        Цитата: Dart2027
                        А кого же тогда судили в АВ?

                        Исполнителей. А организаторы....Они сами себя ловить собрались. По мысли сербов. Не надо говорить о белопушистой и нищастной сербии. Она вполне себе хищником стала, к началу 20 века, вспоминаем вторую балканскую, ага. Просто калибр оказался мелковат. И среди выгодоприобретателей, от ПМВ, сербия идет под номером один. Если оценивать не общий объем, а по соотношению было до ПМВ - стало после ПМВ. Я не собираюсь разжевывать детали расклада внутренних сил в сербии, перед ПМВ, ибо долго и муторно, но факт остается фактом. Организация, положившая начало ПМВ - чисто сербская, создали её сербские армия и разведка, некоторые деятели этой организации процветали аж до соц югославии, входя в её правительство, максимум выгод от ПМВ получила именно сербия. Не вырисовывается картинка, бедных сербов умученных злобными австрияками. А вот образ идиота никки, ввязавшегося за братушек, которые ни разу в истории не поддержали Россию - в полный рост. Вот хоть один пример, когда сербия на стороне России/СССР была? Только когда её саму поджимало, и больше не к кому прислониться было. А стоило нам ослабнуть... Сразу свою братушность забывали.
                        На том всё. Ибо надоело объяснять, что терроризм не есть хорошо. А сидеть/лежать должны не только рядовые боевики, но и их начальники.
                      4. Dart2027
                        Dart2027 Сегодня, 15:27
                        -2
                        Цитата: Ланнан Ши
                        Сербские генштаб и разведка создают организацию, которая открыто готовит боевиков, для вооруженного террора

                        Вот только сами террористы отрицали что связаны с правительством Сербии.
                        Цитата: Ланнан Ши
                        Сербские генштаб и разведка создают организацию, которая открыто готовит боевиков, для вооруженного террора у соседей

                        И много она завалила? Что-то никого кроме эрцгерцога и не припомню, странная организация, то одни провалы, то теракт века. Не говоря о том, что покушение стало успешным исключительно благодаря:
                        а) безрассудству самого убитого, который после первого (неудачного) нападения поехал через весь город;
                        б) тому что водитель случайно заехал не на ту улицу, вследствие чего кортеж остановился и эрцгерцог превратился в идеальную мишень, что характерно именно там где был террорист с пистолетом (совпадение, да);
                        в) тем что наследника престола практически не охраняли.
                        А почему были такие мягкие приговоры участникам убийства?
                        И еще вопрос - почему наследник престола был похоронен с минимальными почестями и даже не в королевском склепе?
                        Кто виноват, сербы?
                        Не вырисовывается картинка, бедных австрияков умученных злобными сербами.
                      5. Ланнан Ши
                        Ланнан Ши Сегодня, 16:28
                        +2
                        Цитата: Dart2027

                        И много она завалила? Что-то никого кроме эрцгерцога и не припомню

                        Много. В том числе и сербов. Последнего обреновича например. Ах да, сейчас заявите, что черной руки тогда и не было. Факт. Не было. Вот только фигуранты те же. Кочевали из черной руки в белую, из млады босны в черную, а в младу босну из горного штаба, насквозь официЯльного, когда то и вообще без глупых формальностей обходились. Типа собрались по пивку и решили - а не вальнуть ли нам королька нашего, ну и вальнули, недолго думая. Названия разные - личности, во главе по крайней мере, те же самые. Вот эти самые личности, одержимые манией мегасербии, и положили начало ПМВ. Отвергнув самый безобидный из всех пунктов ультиматума. И по уму если, то отстреливать этих выродков следовало как бешенных псов. Что с ними и сделали чуть позже, сами сербы, кстати говоря. Которым откровенно остозвиздел беспредел, что эти персонажи устраивали постоянно. А России впрягаться за беспредельщиков...... Ну вот коля романов и получил, что хотел. Впрягся за убийц обреновичей? Шлепнули и самого. Не хотел войны? Надо было ещё году этак в 1905-1910, открытым текстом предупреждать - создадите проблемы, сами их и разгребать будете. А не крышевать сербских ультранаци.
                      6. Dart2027
                        Dart2027 Сегодня, 16:44
                        -1
                        Цитата: Ланнан Ши
                        Ах да, сейчас заявите, что черной руки тогда и не было. Факт. Не было. Вот только

                        Это было внутреннее дело сербов. А вот в АВ им почему-то хронически не везло, а потом бац и...
                        Цитата: Ланнан Ши
                        Отвергнув самый безобидный из всех пунктов ультиматума.

                        Появление АВ сотрудников в правительстве своей страны это безобидно? Мда.
                        Цитата: Ланнан Ши
                        Вот эти самые личности, одержимые манией мегасербии, и положили начало ПМВ.

                        Серьезно? Все из-за них.
                        Ну и на вопросы по странностям АВ ответов не будет?
                  2. Ольгович
                    Ольгович Сегодня, 16:28
                    -3
                    Цитата: Ланнан Ши
                    Позиция сербии.

                    Только тупые ноги может думать, что мировые войны начинаются.... из-за какого-то срнго убийства, а не готовится годами , а Авенгрию не толкала сапогом в спину давно готовая и жаждущая войны германия.

                    Гостерроризм-это аннексия Авенгрией БиГ против воли населения и не ей удивляться ответам на это.

                    Сербия на Австрию не нападала, убийства тоже не организовывала. А Авенгрия-да.

                    Цитата: Ланнан Ши
                    . Она вполне себе хищником стала, к началу 20 века, вспоминаем вторую балканскую, ага.

                    лавров, ага...

                    ВБВ начала Болгария, без объявления войны напавшая на Сербию.
  • Ольгович
    Ольгович Сегодня, 15:57
    -2
    Цитата: tatra
    Русская армия вступила в Первую мировую вторжением в Восточную Пруссию .

    Тупая ложь: немецкие оккупанты уже 2 августа подвергли жесточайшей резне мирное населенние российского города КАЛИШ в духе гитлеровцев ВМВ, кроме того разрушив его артогнем и сожжением.
  • Arzt
    Arzt Сегодня, 11:44
    -2
    А вступление СССР в Афганскую у них чуть ли не преступление коммунистов

    Надо было поставив своего руководителя помогать ему советниками, оружием, разведкой, деньгами, авиаударами и т.д. Ввод войск действительно был глупостью.

    Самое удивительное в том, что Хафизулла Амин тоже был «свой». Марксист с 1958 года, именно он впервые в истории ДРА открыто заявил, что в стране строится социалистическое общество.

    Он же, как и предшественник Тараки (которого Амин прикончил), настаивал на вводе советских войск в Афганистан, но получил только мусульманский батальон для охраны. laughing

    В принципе, никакой штурм дворца был не нужен, можно было просто вызвать Амина в Москву, да там и оставить.
    Но ЦРУ, через своих агентов в высших эшелонах СССР, разыграло комбинацию чётко. bully
  • Пепел Клааса
    Пепел Клааса Сегодня, 19:48
    0
    Цитата: tatra
    и враги коммунистов имели полное право вывести СССР из этой войны .

    А, так из Вьетнама американскую армию вывели "враги капиталистов"?
    Цитата: tatra
    А вступление СССР в Афганскую

    Вступление? Может, наоборот - война началась с вступлением ВС СССР в Афганистан? То, что творилось в ДРА после ряда переворотов и до декабря 79-го "войной" назвать нельзя.
  • Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 06:48
    0
    Победа немцев при Танненберге подготовила почву для Первой битвы у Мазурских озер неделю спустя, где усиленная немецкая 8-я армия теперь столкнулась с русской 1-й армией и нанесла ей сокрушительное поражение. Несмотря на более чем трехкратное численное превосходство в регионе (250 000 немцев против 800 000 русских), потери русских были в девять раз больше, чем у немцев.

    Силы сторон в Восточно-Прусской операции вообще:
    Русские
    1-я армия — 6,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий
    2-я армия — 12,5 пехотных и 3 кавалерийские дивизии
    Всего фронт — 19 пехотных и 8,5 кавалерийских дивизий
    250 000 бойцов
    1140 орудий
    Немцы:
    14,5 пехотных и 1 кавалерийская дивизии
    173 000 бойцов
    800 орудий (без крепостных)

    14 сентября 1914 г. Мазурское сражение завершилось, а вместе с ней и вся Восточно-Прусская операция 1914 г. Германцы (по их данным) потеряли в Мазурском сражении 14 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, точные потери 1-й русской армии в этом сражении не установлены, но они были выше германских и находились на уровне 15-20 тысяч человек убитыми, раненными и пленными. В ходе отступления армия потеряла свыше 80 орудий.
  • bar
    bar Сегодня, 06:59
    -5
    "Марксистский анализ" режет глаз до полной невозможности дочитать текст до конца. Ярко вспомнились старые советские учебники и институтский курс "истории КПСС".
    Когда-то это было нормой, но сейчас выглядит лубочно и примитивно.
    1. tatra
      tatra Сегодня, 07:25
      -4
      Да перестаньте уже ,враги коммунистов ,оценивать историю своей страны и народа исключительно ради выгоды в вашей антисоветчине ,которая у вас единственное за 30 лет оправдание захвата вами СССР ,и по которой вы восхваляете ,оправдываете ,защищаете всё ,что было до Октябрьской революции .
      1. bar
        bar Сегодня, 07:53
        -1
        Где вы увидели мои восхваления того, что было до Октября? Предыдущие статейки о том, как классно жилось при царизме с хрустящими булками, тоже изрядно коробили.
        Реальная жизнь гораздо сложнее и многообразнее этих примитивных лубочных теорий. И реальных законов в ней гораздо больше единственного и непогрешимого "марксизма". Не видеть этого могут только сильно ограниченные люди. Те же китайцы это доказали. Когда цитатники "великого кормчего" сменили фундаментальные науки, технологии, экономика, жизнь пошла совсем по-другому. И спорить с этим глупо.
        1. tatra
          tatra Сегодня, 08:00
          -3
          Да не выкручивайтесь . У примитивных врагов коммунистов и "идеология " и "история " своей страны и народа примитивная .
          Для оправдания захвата ими СССР -оклеветать тех ,у кого они отняли страну ,автоматически оправдывая преступления их внешних и внутренних врагов ,восхвалять и оправдывать всё и всех ,кто и что были до тех ,у кого враги коммунистов отняли страну , И Вас сейчас "возмутило ", что статья написана не соответствии с вашей , враги коммунистов ,антисоветчиной .
          1. bar
            bar Сегодня, 08:09
            -2
            Выдыхайте уже, и слезайте с броневичка. Больших антисоветчиков, чем такие заскорузлые "коммунисты", сами развалившие великую страну СССР, и искать не нужно. И жизнь вас, сектантов, ничему не учит, к сожалению. Дискутировать с вами на религиозные темы я не собираюсь. По нашей конституции вы имеете полное право на свободу совести и заблуждений. Живите так... hi
            1. tatra
              tatra Сегодня, 08:22
              -4
              Ну да ,опять всё та же трусливая идеология ,как все 30 лет у врагов коммунистов ,захвативших РСФСР ,и навязанных ими России и российскому народу во власть "прозревших " членов КПСС "-а мы ни при чем ,это всё коммунисты виноваты ", чем вы сами доказали ,что признаете уничтожение вами СССР -преступлением перед страной и народом .
              И не надо мне Вашей истерики ,не способны адекватно вести дискуссию -хотите мимо .
              1. АВС
                АВС Сегодня, 08:29
                -2
                Цитата: tatra
                Ну да ,опять всё та же трусливая идеология ,как все 30 лет у врагов коммунистов ,захвативших РСФСР

                "Врагов коммунистов, захвативших..." сначала СССР, а потом и РСФСР, коммунисты сами любовно вырастили в своих собственных рядах. И все эти враги тоже были "коммунистами". Глупо с этим спорить.
                1. tatra
                  tatra Сегодня, 08:42
                  -3
                  Да хватит уже врать и лицемерить . При своей свободе от коммунистов ,враги коммунистов доказали ,что вам неважно -кем прикидываться ради выгоды в данный момент , что "верными коммунистами " и их сторонниками при власти коммунистов ,что "великими человеколюбцами " которых вы изображаете из себя строго в вашей антисоветчине для оправдания захвата вами СССР ,а вне её -по отношения к народу в Российской Империи ,и захваченных вами республиках СССР ,вы доказали ,что вам плевать на все жертвы народа . Как вы изображаете "человеколюбие " к погибшим в Великую Отечественную советским гражданам ,чтобы свалить их в "жертвы Сталина ", и доказали ,что вам плевать на 3 миллиона российских подданных ,погибших в Первую мировую .
                  1. Пепел Клааса
                    Пепел Клааса Сегодня, 13:25
                    -3
                    Цитата: tatra
                    и доказали ,что вам плевать на 3 миллиона российских подданных ,погибших в Первую мировую .

                    Умерьте пыл, тётушка. Это вы, коммуняки, заметали под ковёр историю Первой мировой, предпочитая отделываться общей пропагандистской канвой. Эти "3 миллиона" для вас были безымянной пылью на коврике перед дверью в светлое настоящее и лучезарное будущее. Вы их просто предали.
                  2. Dart2027
                    Dart2027 Сегодня, 14:06
                    -1
                    Цитата: tatra
                    и доказали ,что вам плевать на 3 миллиона российских подданных ,погибших в Первую мировую

                    Три миллиона? Откуда столько?.
                2. Пепел Клааса
                  Пепел Клааса Сегодня, 15:03
                  -5
                  Цитата: АВС
                  Глупо с этим спорить.

                  Ну, вообще-то, "враги коммунистов" превратились в аляповатую и безыскусную trade mark, что составляет предмет гордости тётушки Татры laughing Считает себя гуру нейминга, но, если присмотреться к её полуистерическим комментариям, то никакого конкретного наполнения этот термин не имеет. Ну, это вот:
            2. Пепел Клааса
              Пепел Клааса Сегодня, 19:59
              +1
              Цитата: bar
              Выдыхайте уже, и слезайте с броневичка. Больших антисоветчиков, чем такие заскорузлые "коммунисты", сами развалившие великую страну СССР, и искать не нужно. И жизнь вас, сектантов, ничему не учит, к сожалению. Дискутировать с вами на религиозные темы я не собираюсь.

              Отличная отповедь. soldier
  • parusnik
    parusnik Сегодня, 07:35
    +11
    laughing Здесь, автор, справился с переводом.Если сравнивать, прошлый текст о Спарте и этот, видна общая стилистика авторов или автора англоязычного источника. Примеры:
    Неделю спустя генерал Руски
    тщательнее автор.Генерал Рузский. smile Ну это известный стандарт:
    Как всегда в таких случаях, кровавые погромы были развязаны против евреев – как удобный способ отвлечь гнев солдат от истинных виновников их страданий.
    .Еврейских погромов замечено не было,а вот немецкие погромы были.Один из очевидцев немецкого погрома отмечал, что евреи стояли у своих лавок с плакатиками:"Мы евреи не немцы" и погромщики проходили мимо. Автор, видимо использует, какую-то Военную энциклопедию, на английском языке. smile
    1. tatra
      tatra Сегодня, 08:04
      +1
      НО зато были массовые депортации ,о которых враги коммунистов "не вспоминают ", потому что невыгодно в их антисоветчине ,в которой они с их вечными лицемерными "праведным гневом " и "человеколюбием " , выставляют массовые депортации в СССР за преступление коммунистов ,даже за геноцид .
      В 1914-1916 гг. депортации в связи с военными действиями затронули около 1 млн. чел.
      Ещё до официального объявления войны в ночь на 18 июля 1914 года , Российская империя начала аресты и высылки подданных двух родственных империй - Германии и Австро-Венгрии. А их было немало (в общей сложности не менее 330 тыс. чел.),
      . Особенно сурово обошлись с немецким населением Волыни, летом 1915 года чуть ли не поголовно высланным в Сибирь.
      Высылали за счет самих высылаемых, а при отсутствии у них средств— по этапу, как осужденных.
      1. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Сегодня, 17:30
        -3
        Цитата: tatra
        Особенно сурово обошлись с немецким населением Волыни, летом 1915 года чуть ли не поголовно высланным в Сибирь.
        Высылали за счет самих высылаемых, а при отсутствии у них средств— по этапу, как осужденных

        Вы бы, тётушка, цитаты из Поляна закавычивали, что ли. Конкретно с Волыни немцев выселяли в Нижегородскую, Ярославскую, Тульскую, Орловскую и Курскую губернии, а не "в Сибирь".
        1. tatra
          tatra Сегодня, 17:50
          0
          Выселяли их в дальние внутренние районы (в частности, в Вятскую, Вологодскую и Оренбургскую губ., а жителей Сибири и Приморья — в Якутскую обл.)
          Во второй половине 1915 года география высылки серьезно «посуровела»: зауральская часть Пермской губ., Тургайская обл. и Енисейская губ.
          И что , Вас "возмутил " не факт депортации ,как в вашей антисоветчине ,враги коммунистов ,а только куда депортировали ?
          1. Пепел Клааса
            Пепел Клааса Сегодня, 18:55
            0
            Ваш Полян врёт, как дышит, тётушка.
            Цитата: tatra
            И что , Вас "возмутил "

            Меня ничего не возмущает, сильные эмоции здесь испытываете только Вы сотоварищи. Все эти разговоры о "драматической неизбежности" принудительных миграций очень, конечно, увлекательны, да-с. Но для меня лично депортации отвратительны независимо от повода и проводящей их власти - будь то в.к. Николай Николаевич или Сталин и Ко. И более всего отвратительны торги отчуждённого у выселенных немцев имущества. Это больше смахивает на мародёрство.

            Вы, как Ваш Полян, валите всё в бесформенную кучу, уважаемая. Надо разделять немцев Восточной Пруссии, оккупированной РИА, и колонистов западных губерний. К первым, число которых ыло невелико (10тыс согласно немецким данным) отношение было репрессивное, да.
            Характерен ответ мерзaвца Янушкевича (начштаверха) на письмо министра ВД Маклакова с просьбой прекратить выселять немцев из В.Пруссии или, по крайней мере, уведомлять пограничное начальство о количестве людей в партиях и
            снабжать неимущих — особенно женщин и детей — деньгами или провизией, по возможности, ввиду зимнего времени, и теплой одеждой на все время следования...

            Ответ генеральской cвoлoчи примечателен:
            Указано было вешать, расстреливать, гнать, как скот, впереди, а переводить почти 50 т. для казны это что-то невероятное

            Кстати, красные в Бресте подписали дополнительный договор, который предусматривал возвращение на родину всех гражданских лиц, находящихся па территории договаривающихся сторон, с выплатой
            умеренного вознаграждения за причиненный им во время войны вследствие их происхождения ущерб
            Как большевиками исполнялся этот договор (и исполнялся ли он вообще) мне, честно говоря, неизвестно.
            Что же касаемо колонистов, то ни в какие
            Цитата: tatra
            дальние внутренние районы
            их не "гнали по этапу", как надрывно живописует ваш лжец Полян. Прочтите Решетова и Нелиповича, из исследований которых Полян слепил свою забавную кашу.
            Ну а вообще, тётушка, одинаково хороши что ваши красные, что симпатанты Ольговича.
    2. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 12:05
      -4
      Цитата: parusnik
      Автор, видимо использует, какую-то Военную энциклопедию, на английском языке.

      Всё донельзя просто, как Вам известно - выбирается наиболее представительная на сайте фокус-группа и начинается графоманский чёс за "лайки", "клики" и мелочишку из кассы ВО. Драматичнейшая, сложнейшая тема событий Великой войны, давших начало тектоническому сдвигу мировых пластов, излагается "в три притопа, в три прихлопа" в угоду "антихрустобулочникам", "царьтряпкинцам" и прочим татрам. Это, воля Ваша, сродни проституции. Представляю, с какой досадой смотрят профессиональные историки, с их приобретённой за годы сидения в архивах близорукостью, на всех этих малообразованных выскочек типа зырянова, самсонова и иже. Жаль, что такая тема отдана на откуп дешёвым конъюнктурщикам. hi
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 14:45
        +2
        hi Именно на откуп, вчера про две Мессенские войны и Пелепонесский союз в одной статье.Сегодня о ПМВ.Да и почему в угоду,как написано в источнике, автор , так и перевел. smile Наверное переводит в алфавитном порядке. Судите сами,вероятно в источнике статьи называются так :Мессенские войны , Пелепонесский союз,Первая мировая война. К тому же статьи не имеют завершенность . smile
      2. tatra
        tatra Сегодня, 17:52
        -1
        Почему вы ,враги коммунистов ,так ненавидите правду о истории своей страны и народа ,и особенно ,о СЕБЕ ,о том ,что вы сотворили и при Советской власти ,и в вашу Перестройку ,и за 30 лет после захвата вами СССР ?
        1. Пепел Клааса
          Пепел Клааса Сегодня, 19:10
          +1
          Цитата: tatra
          так ненавидите правду о истории своей страны и народа

          То, что вещуны и вещуньи вроде Вас выдают здесь за "правду о истории" - это не более чем ваша интерпретация, одна из ряда. История - кусок янтаря с инклюдом. Вы можете его вертеть так и сяк, рассматривать на свет и сочинять завиральные теории на тему "кем был этот комар при жизни, чью кровь пил, как влип в смолу и что было бы, если бы" и т.д.
    3. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 16:16
      -1
      Цитата: parusnik
      Еврейских погромов замечено не было

      Тем не менее, теза Иловайского, что в империи две категории подданных, особо подверженных революцЬённой заразе - это поляки и евреи, немедленно перекочевала и в армейскую среду. Причём, иногда в довольно радикальных формах - комендант крепости Новогеоргиевск ген. Бобырь издал приказ, гласивший:
      При занятии населенных пунктов брать от еврейского населения заложников, предупреждая, что в случае изменнической деятельности какого-либо из местных жителей заложники будут казнены

      27.11.1914г.
      Особо отличился комендант крепости Ковно ген.Григорьев в июле 1915-го, изъявший из войск гарнизона 1500 евреев и препроводивший их в тюрьму, а позже - этапом в Вильно. Среди них были кавалеры Георгия и ветераны РЯВ и Китайской кампании. Но прелесть в том, что Григорьев позорно сдал крепость, сбежав с поля боя.
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 18:37
        0
        Погромы еврейские были в РИ,это общеизвестный факт,в годы ПМВ в заложники брали,арестовывали.Но то о чем указано у автора, погромов вот не было,направленных непосредственно против евреев.Погромы были направлены против немецкого населения,но естественно в фамилиях сильно не разбирались , страдало и еврейское население,я указал в комментарии,что евреи даже пытались обозначить свою национальность.Это в иноязычной статье не указано.Суть комментария в том , что автор, просто лепит чужие статьи, на любые темы, не вникая в их содержание, а "пипл хавает".
        1. Пепел Клааса
          Пепел Клааса Сегодня, 19:13
          0
          Цитата: parusnik
          Суть комментария в том , что автор, просто лепит чужие статьи, на любые темы, не вникая в их содержание, а "пипл хавает".

          Согласен - Зырянов просто разносчик, паразитирующий на чужом (чаще - малограмотном) материале. hi
  • А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 07:39
    +9
    На протяжении всей Первой мировой войны на каждом шагу армейское руководство подвергалось ядовитому влиянию придворной клики, особенно царицы, которая постоянно манипулировала и интриговала, чтобы убрать способных мужчин и заменить их своими фаворитами.

    Сколько же у неё было этих самых фаворитов, чтобы наносить на протяжении ПМВ такие сокрушительные удары армейскому руководству?
    Статья в целом сделана в стиле лубочного примитивизма.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:47
      -1

      А. Привалов (Александр Привалов)
      Сегодня, 07:39
      ...Статья в целом сделана в стиле лубочного примитивизма.
      Относительно твоего примитивного вывода - так это твой личный скрежет зубов. Покажи сам углублённые познания)) в истории.... хотя НЕТ, НЕ НАДО!!! Твои трактаты, тупо перепечатанные с документов вообще ни какой ценности не представляют! Как то так, критик)) ты не наш!fool laughing laughing Почаще на себя посматривай со стороны, глядишь тогда и к тебе потянется народ. tongue
    2. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Сегодня, 12:36
      -2
      Цитата: А. Привалов
      Сколько же у неё было этих самых фаворитов, чтобы наносить на протяжении ПМВ такие сокрушительные удары армейскому руководству?

      Эх, всё дохтур Бадмаев со своими порошками))
      Цитата: А. Привалов
      Статья в целом сделана в стиле лубочного примитивизма.

      Мне оговорка по Фрейду понравилась:
      Цитата: А. Привалов
      убрать способных мужчин

      Надо бы этот тезис Зырянову расширить: "...усомнившись в их мужских достоинствах..." laughing
      Да и вообще, отчего бы не собрать все петербургские салонные слухи, сплетни и городские легенды 1915-1916гг. Я так понимаю, по Зырянову, "способных мужчин" Поливанова и Сазонова Александра Фёдоровна сняла?
  • север 2
    север 2 Сегодня, 08:04
    -6
    для современной России был шанс повторить судьбу Николаевской Российской Империи .Лишь надо было ,что когда Советским Союзом руководил Горбачёв , надо было Западу развязать не атомную войну в Европе и в эту войну втянуть Горбачёвское СССР . Миша слушал бы Раису Максимовну ,так же ,как Николай слушал Александру Фёдоровну , а на вакансию Распутину подобного при Горбачёве целая очередь стояла . Более бесхребетных правителей чем Николай Второй и Горбачёв Россия не видела.
    Но Запад видя СССР , в уме забыл про Россию . Потому от вывода советских войск из Восточной Европы и из Союзных республик , от предательства Горбачёвым всего соц. лагеря был убит и повален только СССР , но не Россия . А вот если Запад не обомлел бы от счастья ,что убил и повалил СССР , он вспомнил бы ,что есть ещё и Россия и Горбачёв должен ещё убить и Россию. Между прочем , Запад спохватился и при Горбачёве организовал войну, но лишь на Кавказе . А тут потом Бог России послал Путина и Запад сейчас грызёт себе локти понимая , что Россию мало убить , её надо ещё и повалить . Вот если Горбачёв пробыл бы у власти такое же самое время как и Николай Второй , то Россия была бы не только бы убита , но была бы и повалена.
    Конечно , Путин это не Сталин . Но как Сталин спас Империю , так Путин спас Россию . Создать Новую Российскую Империю предстоит правителю после Путина . Путин , скорее всего , уже выдал всё что мог, хоть сохранил Россию . Через чур сил не бывает даже у спасителя...
  • Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:22
    +2
    В общем то у нас наличествуют одни и те же повторяющиеся ошибки , позволяющие говорить об их традиционной системности. Чрезвычайное ура-самомнение ,имеющее особенность нарастать в межвоенные периоды , часто ставит нас на грань поражения , которую мы исторически либо продавливали своим преимуществом в демографии и изматывающими противника боями на своей территории , либо терпели поражения . Трезвомыслие традиционно было чуждо нашим элитам, помешанным на мегаломании и подобно собственному народу находящейся в плену букетов иллюзий разного рода. За все это нам раз за разом приходится расплачиваться , даже если мы одерживаем впоследствии крупные победы - наша демография и народное хозяйство несет колоссальный ущерб , тяжким бременем нависающий долгие годы после каждой такой войны ,отвлекающий наши ресурсы в межвоенный период .
  • BAI
    BAI Сегодня, 12:42
    +2
    Покушение на эрцгерцога Фердинанда организовали англичане (это доказано). Цель - втянуть в войну Россию, которая в обязательном порядке заступится за Сербию. Результат - падение самодержавия:
    Ллойд Джордж , узнав об отречении Николая II,: "Одна из целей войны теперь достигнута!"
    Посол в Петрограде Бьюкенен, обратившись к Временному правительству, поздравил "русский народ" с революцией. Причем указал, что главное достижение страны в революции – это то, что "она отделалась от врага". И под "врагом" понимался не кто иной, как Николай II.
    И после этого кто-то еще удивляется почему кровно-родственные английские монархи отказались дать убежище Николаю 2 и его семье, но не постеснялись оттяпать фамильные драгоценности Романовых.
    1. борис эпштейн
      борис эпштейн Сегодня, 16:51
      -2
      "Ллойд Джордж , узнав об отречении Николая II,: "Одна из целей войны теперь достигнута!""
      Точно так же сказал Уинстон Черчилль 23 июня 1941 года, узнав о нападении Германии на СССР: "Я сегодня первый раз за год спокойно спал."
  • Лесовик
    Лесовик Сегодня, 12:52
    +2
    На редкость примитивный материал.
  • Volunteer
    Volunteer Сегодня, 13:56
    -4
    Пошло родимое ! Империалисты, капиталисты, буржуазия...Автор скромно забыл, что в начале 1917 года Киев был тыловым городом, немцы топтались под Ригой и турки оставили Трапезунд и почти всю турецкую Армению.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 15:30
      -1
      А также голод в Германии и то что АВИ на ладан дышала.
    2. Volunteer
      Volunteer Сегодня, 18:30
      -1
      Ну вот-за час схлопотал молчаливых 3 минуса. Похоже почитатели Киевского котла 41-го года опечалились, но аргументов не хватает
  • Cowbra
    Cowbra Сегодня, 14:27
    +5
    Поскольку царская Россия была в большом долгу перед французским финансовым капиталом, не могло быть и речи об отказе выполнить просьбу Парижа, которая на самом деле больше походила на прямой приказ.

    Кстати, вспоминаю, как мне тут писали про гения, начальника ГАУ великого князя Сергея Михайловича Романова... Который вогнал страну в долги из-за приверженности к французским производителям, при этом абсолютно не обеспечил армию ни артиллерией, ни снарядами... С такими "гениями" во главе сложно было не проиграть.
  • Сахар Мёдович
    Сахар Мёдович Сегодня, 15:49
    +2
    "Так, в июле 1915 года в Вятской губернии появился слух о том, что «государь император продал неприятелю Перемышль за 13 миллионов рублей и за это верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич разжаловал государя в рядовые солдаты». Тогда же крестьяне Тобольской губернии говорили: «Надо молиться за воинов и за великого князя Николая Николаевича. За государя же что молиться, он снарядов не запас, видно, прогулял.
    ...А когда в августе 1915-го Николай II сменил великого князя в должности Верховного главнокомандующего, многие крестьяне стали предрекать поражение России в войне…»
    ...Так, в протоколах, составленных по фактам оскорбления Его Величества, часто фигурировали случаи сравнения внешности императора со знакомыми крестьянам умалишёнными и пьяницами. «Наш-то государь император , у него и рожа-то, если посмотреть, так похожа на Ельку Абрамовского (-пропойца. – В.А.). «Он ничего не понимает, не может править этим делом на войне, государь наш- Акимиха (умственно отсталая крестьянка. – В.А.).
    ... В феврале 1916-го 20-летняя крестьянка Евгения Урсини гадала по портрету государя об исходе войны и вывела: «Вряд ли Россия победит Германию, потому что у России нет снарядов, а также по наружности наш русский государь выглядит против Вильгельма мужик мужиком.
    ...Появлялись уже и слухи о подмене царя. …В августе того же (1915) года крестьянин Иван Машковцев рассказывал односельчанам: «У нас Николка сбежал; у нашей державы есть три подземельных хода в Германию и один из дворца, быть может, туда и уехал на автомобиле».
    ...В деревне ходили слухи, что пожертвованные средства царица отправляет в Германию, что она устраивает взрывы на военных складах в России и в союзных странах – а лазареты заводит и вовсе для разврата.
    ...Так, в сентябре 1915 года крестьяне Черниговской губернии рассуждали: «Скорее бы немцы взяли Петроград, тогда всю сволочь эту выгнали бы оттуда. Того же мнения были и крестьяне Новгородской губернии: «За нашим царём последняя жизнь. Пусть Германия победит, за тем царём будет лучше жить. Ещё радикальнее прозвучали в феврале 1916-го обещания астаханского извозчика Полякова: «Если меня будут брать на войну, я всё равно не пойду, а если пойду, то за Вильгельма и вместе с ним всажу нашему царю осиновый кол в задницу».
    ...Ненавидевшие самодержца сельские жители ругали царя, глядя на его портреты, а некоторые совершали нечто наподобие мистического ритуала насылания порчи – протыкая императору глаза, произнося матерные проклятия и обрызгивая изображения кровью. В составленном в феврале 1916-го протоколе об осквернении портрета государя читаем: «На портрете изображены государь император, государыня императрица и великие княжны: Ольга, Татьяна и Мария Николаевны, причём на местах глаз, носа и рта у всех дыры; на груди государя императора также дыры, а на руках государыни и великих княжон проколы. Портрет внизу на лицевой стороне слегка испачкан кровью, а на обратной стороне – большие кровяные пятна». (Владислав Аксенов «Царь в кривом зеркале»).
    1. Volunteer
      Volunteer Сегодня, 18:38
      +1
      Да только на стороне Германии не воевали соединения , сформированные из военнопленных РИА.
    2. Volunteer
      Volunteer Сегодня, 18:45
      0
      Все вроде перечислили, но забыли упомянуть плешивца, который заливался пивом в Швейцарии про каждом сообщении о потерях и отступлении РИА в 1915 году.
  • двп
    двп Сегодня, 17:16
    +1
    Редкостной глупости статья,очевидный обман и ложь.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 18:44
      0
      Монархист ?
  • мотострелок
    мотострелок Сегодня, 20:10
    0
    Оськин М.В. : В чем же причина краха России и ее вооруженных сил после [Февральской] революции? В том же, в чем причина и краха Германии и Австро-Венгрии в 1918г., невзирая на своих полководцев и качество военной машины. Монархическая империя требует вождя общенационального уровня, который мог бы поддерживать необходимый для победы моральный настрой нации. «Вождизм» как таковой — это неизбежное, объективное условие существования позднефеодальных империй, проводящих чреватую социальными конфликтами капиталистическую модернизацию своей страны форсированными темпами. Императоры России, Германии и Австро-Венгрии не могли претендовать на роль таких вождей. Поэтому на первый план должны были бы выдвинуться те полководцы, что в глазах страны имели бы статус вождя: «Как и в Германии, высший [русский] генералитет не понял той роли, которую играла монархия в организации общества. Алексеев и Борисов, как потом Гинденбург и Тренер, оказались не в состоянии понять, что их планы довести войну без императоров, которые, как им казалось, только мешали им сделать это, обречены на провал уже потому, что они-то сами как раз не были самостоятельными величинами, как им хотелось бы думать. И поэтому, как только не стало Вильгельма II и Николая II, с разной скоростью исчезли и те, кто не смог понять опасности, которая исходила от подобного рода переворотов, особенно во время великой войны»