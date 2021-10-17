Первая мировая. Россия в войне

Введение

Скрытая слабость

Армия не только многочисленна, но и превосходно оснащена. Россия всегда воевала на чужой земле и всегда побеждала. Россия больше не находится в обороне. Россия готова.

Русское наступление

Битва при Танненберге

Они просто продолжали наступать, а мы просто продолжали стрелять. Периодически нам приходилось отталкивать тела в сторону, чтобы стрелять по свежим волнам.

Падение Варшавы

«Их разгром был одним из элементов нашей победы».

Кризис на внутреннем фронте

Я уповаю на непроходимые пространства, непролазную грязь и милость святого Николая Мирликийского, защитника Святой Руси.

Современные требования военной техники нам не по силам. Во всяком случае, мы не можем угнаться за немцами.

Разруха внутри

Низшие чины начали войну с энтузиазмом; но теперь они устали и из-за постоянных отступлений потеряли веру в победу.