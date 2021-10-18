Вторая мировая. В период Великой депрессии

Введение

Подъем США

Послевоенная Германия

В резиденции герра Тиссена... Вождь Гитлер и полковник Геринг ужинали... Немцы вскоре заметили удивительный факт, что несколько новостных агентств крупнейшего бизнеса, таких как Deutsche Allgemeine Zeitung и «Рейниш-Вестфалише», резко перешли от враждебности к поддержке Адольфа Гитлера.

Впервые за свою стремительную карьеру Адольф Гитлер «согрелся». Акции на Берлинской бирже, которые упали после отставки кабинета фон Папена, снова укрепились и начали расти.

Мир вне Германии

В 1929 году внезапный и резкий обвал на Нью-Йоркской фондовой бирже ознаменовал начало экономического кризиса капитализма.Великая депрессия привела к экономическому коллапсу, социальной поляризации и политической нестабильности. Все в короткие сроки. Она также ознаменовала отход от старого экономического либерализма, связанного, в частности, с британской политикой свободной торговли. Политики перешли к протекционизму по всему миру, что привело к краху мировой торговли, но также усилило конкуренцию за контроль над рынками и сырьем, конкуренцию, которая быстро приняла военную форму.Первая мировая война закончилась переделом мира, в ходе которого Великобритания и Франция получили достаточно большие территории. В то же время британский правящий класс болезненно осознал, что США вытеснили его как мировых финансовых воротил.В разгар своего расцвета в середине девятнадцатого века Великобритания приняла политику свободной торговли, потому что это приносило пользу ее экспорту, когда она была выдающейся промышленной державой. Ее конкуренты, США и Германия, не последовали этому примеру. Скорее, они использовали меры для защиты своих внутренних рынков и развивающихся отраслей промышленности. Другие государства последуют их примеру.После 1918 года Британия пыталась сохранить фунт стерлингов в качестве главной международной торговой валюты, оценивая его по отношению к золоту. Но она не могла поддерживать ни золотой стандарт, ни свободную торговлю в качестве общего правила во всей капиталистической системе. После непосредственной послевоенной рецессии в начале 1920-х годов во второй половине десятилетия наблюдалась относительная стабилизация, прежде чем Европа погрузилась в депрессию в 1929 году.Восстановление в середине 1920-х годов было основано на странах, импортирующих американские товары и занимающих американские деньги. У США были тарифы, чтобы помешать тем странам, которым они продавали товары, балансировать за счет экспорта товаров в Америку. Вместо этого они были вынуждены брать кредиты в США, чтобы покрыть дефицит. Победители в Первой мировой войне взяли американские кредиты, чтобы покрыть свои долги, в то время как проигравшие взяли их, чтобы помочь выплатить репарации, наложенные на них послевоенными договорами, согласованными в Версале.Крах Уолл-стрит в 1929 году положил конец этой финансовой карусели.В период с 1929 по 1932 год объем мировой торговли сократился на четверть. Большая часть снижения была вызвана падением доходов, остальная часть была следствием стремления к защите торговли. Когда британское правительство объявило дефолт по выплате кредитов Америке, Вашингтон принял ответные меры, введя торговые ограничения на британский импорт.Между тем расширение сельского хозяйства США привело к перепроизводству и высокому уровню задолженности фермеров, которые брали кредиты для расширения. Сельское хозяйство США оказывало давление на ограничения импорта еще до краха Уолл-стрит. Герберт Гувер, кандидат от Республиканской партии, победил на президентских выборах 1928 года, обещая защиту сельского хозяйства. Впоследствии, в июне 1930 года, США ввели тарифы на более чем 20 000 импортируемых товаров. В течение следующих трех лет средние тарифы в США выросли до 54 процентов по сравнению с 39 процентами в 1928 году. В скором времени Великобритания, Франция, а затем Германия ввели аналогичные тарифы в течение следующих двух лет.Установив сложный барьер контроля за импортом для защиты своего внутреннего рынка, Вашингтон теперь потребовал, чтобы Великобритания и другие европейские страны погасили свои долги в долларах (которые можно было заработать только за счет экспорта в США).В октябре 1932 года Великобритания и ее доминионы создали систему, в соответствии с которой британские тарифы были снижены для всех, кто торгует в фунтах стерлингов. На новый блок стерлинга приходилась треть мировой торговли. Пытаясь остановить иностранный импорт в новый блок, Лондон бросал вызов своим конкурентам. Если бы они хотели получить большую долю рынка, им пришлось бы перестроить мир.США и Франция последовали примеру Великобритании в попытке создать свои собственные защищенные торговые зоны, а также определенную степень государственного управления экономикой.Германия, Япония и Италия не контролировали заморские территории и стремились к военной экспансии для обеспечения рынков сбыта и сырья. Для немецкой экономики этот глобальный переход к протекционизму стал катастрофой. Великобритания, Франция, США и СССР располагали достаточными запасами сырья в пределах своих экономических зон. Германия этого не имела.Почти половина торговли Великобритании шла с ее доминионами и колониями, а треть французского экспорта направлялась в их колонии.Экономическое благополучие Германии было основано на экспорте, но теперь они были исключены из главных рынков, и стратегическое сырье приходилось покупать за доллары, фунты стерлингов или франки. По объему внешней торговли Германия занимала третье место после США и Великобритании в 1928 году, когда ее внешняя торговля составляла 58 миллиардов долларов. К 1935 году она составила 20,8 миллиарда долларов. В финансовом отношении она находилась в слабом положении, имея всего 1 процент мировых золотых и финансовых резервов в 1938 году по сравнению с 54 процентами – в США и 11 процентами – в Великобритании и Франции.Правительства Германии до прихода Гитлера к власти уже прибегали к экспортным субсидиям и торговле через бартер или с использованием немецких марок, которые можно было обменять только в Германии. До прихода Гитлера к власти некоторые правящие круги Германии начали утверждать, что ее экспортные проблемы и нехватка сырья могут быть решены только путем господства в Восточной и Юго-Восточной Европе. Подобные заявления нашли отклик в среде военного командования.Ялмар Шахт подал в отставку с поста президента рейхсбанка в знак протеста против того, что Германия продолжает выплачивать военные репарации в соответствии с Версальским договором.Он утверждал, что немецкая торговая зона может охватывать не только Центральную и Восточную Европу, но и Ближний Восток, Латинскую Америку и Дальний Восток. Хотя он никогда не вступал в нацистскую партию, Шахт познакомился с Гитлером и способствовал его контактам среди банкиров в 1932 году.28 ноября 1932 года журнал Time сообщил об ужине в доме стального магната Фрица Тиссена:Отметив, что эти газеты были тесно связаны с крупными деловыми кругами, журнал Time добавил:К январю 1933 года, когда Гитлер пришел к власти, в Германии насчитывалось 6 миллионов безработных. Первоначальная экономическая программа Гитлера была похожа на Новый курс президента США Франклина Д. Рузвельта, который осуществлялся примерно в то же время. Государственные расходы на автомагистрали и железные дороги увеличились, субсидии выделялись на жилье, фирмы были вынуждены участвовать в картелях, промышленности предлагались дешевые кредиты и освобождение от налогов. Промышленное производство выросло с 53,8 процента от показателя 1929 года до 79,8 процента в 1934 году. Тем не менее безработица оставалась в три раза выше показателя 1929 года, а инфляция начала расти.Крупные капиталистические корпорации оставались в основном нетронутыми, но они все больше подчинялись движению милитаризации, которое они сами поддерживали. Гитлер сначала, в 1933–1934 годах, ввел относительно мягкие меры, некоторые унаследованные от его предшественников, направленные на создание рабочих мест. С 1935 года они уступили место экономике вооружений – «экономике готовности». К 1936 году экономический объем Германии сравнялся с показателем 1929 года. Три года спустя он вырос еще на 30 процентов. Такое расширение основывалось на сокращении расходов на рабочую силу, осуществленном еще до прихода Гитлера к власти.В 1938–1939 годах немецкая экономика впала в серьезный экономический кризис. Существовал огромный бюджетный дефицит – государственные расходы в 1938–1939 годах составляли 55 миллионов рейхсмарок, а налоговые и таможенные поступления – всего 18 миллионов.Большая часть экономической политики Третьего рейха была основана на «автаркии» – экономической самодостаточности. Нацисты ограничили экспорт, чтобы обуздать возникший ранее торговый дефицит. Но был предел тому, как далеко они могли зайти на этом пути. Перевооружение подпитывало потребность в импорте сырья, но единственным способом, которым Германия могла найти необходимые материалы в мире, где господствовал протекционизм, было физическое расширение границ Третьего рейха. Единственным «решением», открытым для этого режима структурных напряжений и кризисов, вызванных диктатурой и перевооружением, было усиление диктатуры и перевооружения, затем экспансия, война и террор, грабеж и порабощение.Аналогичное можно увидеть в тот период в Великобритании, Соединенных Штатах и Японии. Все они были «заперты» в системе торговой защиты, в которой единственным решением их экономических проблем был передел мира.Лишь СССР являлся в этом отношении своеобразным исключением. Правда, СССР, как новый тип государства, пережившего успешную революцию рабочего класса, имел свои проблемы. Старый правящий класс был уничтожен, новый класс – пролетариат встал во главе своего государства. Но, в условиях экономической блокады и разрушений, иностранного вторжения и гражданской войны, а также из-за поражения социалистических революций в других странах, его руководству пришлось сосредоточиться не на международной революции, а на индустриализации.В Японии одна фракция правящего класса, связанная с армейским командованием, рассматривала Китай как свой естественный рынок сбыта и поставки материалов. После краха Уолл-стрит они предприняли попытку «колонизации» Маньчжурии. Но она привела их к конфликту с Вашингтоном, который был полон решимости создать «открытую дверь» в Китай для американских товаров. Фракция меньшинства в японской элите, включая военно-морское командование, хотела расшириться на юг, чтобы получить контроль над нефтью (США контролировали японские поставки), резиной и другими материалами из колоний европейских держав (Великобритании, Франции и Голландии), и захватить Филиппины, которые фактически находились под контролем США.США, не переставая следить за ситуацией в Тихоокеанском регионе, поглядывали и на Европейский континент. У американской буржуазии были крупные инвестиции в Европе, и она уже присматривалась к контролю над ближневосточной нефтью. Германия и Япония в конце 1930-х годов, в связи с экспансионистскими планами США, воспринимались Вашингтоном как непосредственные конкуренты, также как и Британская империя, экономическое «добитие» которой являлось частью ключевых стратегических целей американского капитала.Великая депрессия закончилась только с войной, поскольку великие державы приняли необходимость вооружаться и готовиться к новой войне, с целью увеличения прибыли. Как политические, так и корпоративные лидеры все больше понимали, что идет борьба за выживание, которая сосредоточена на способности каждого государства контролировать часть мировой экономики, гарантировать поставки сырья и ослабить способность конкурирующих держав делать то же самое.В этом свете мы можем рассматривать Вторую мировую войну как конфликт между соперничающими империалистами.