Неважно, кто первым сказал «Ни шагу назад!»

Левый фланг тревоги

Мы чаще отвечали, но не упреждали

«на Лубянке выстроилась очередь из генералов и офицеров, желающих успеть послужить в Таджикистане...»

Это наша с тобою граница

«Не исключаю – отдельные могут, но остальные-то будут служить своей таджикской Родине».

Безоружными не остались

Выборный фактор

Другие времена, другие нравы?

Не тот рубеж?

Генерал-полковник Мансур Масгутович Валиев, генерал-лейтенант Анатолий Терентьевич Чечулин и полковник Василий Кириллович Масюк возле Боевого знамени 117-го отряда