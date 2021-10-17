Мировое господство. От Дария до Трампа

Для начала надо определиться, что это такое – мировое господство. Понимали ведь его по-разному, в древности и Средневековье это было прямолинейное «к последнему морю», хотя и не без нюансов – ещё Рим сохранял в части окраинных государств формальную независимость, плотно контролируя их по факту, во время новое на первое место вышла экономика и торговля, а после Второй мировой к ним добавилось ядерное оружие, точнее – возможность нанести обезоруживающий удар по противнику и отбить его удар. Так что в наши дни это полный контроль над мировой экономикой и торговлей, умноженный на эффективную ПРО и полное превосходство в ядерном оружии. Собственно, убери из формулы ОМП и получим то, что работало во все времена.
Античность
О Персидской державе мы знаем мало, в основном со слов греков, которые и остановили персидскую экспансию, а былой враг хорошего не скажет, причём враг, война с которым шла не на жизнь, а на смерть. Но известно то, что шахиншах Дараявауш (он же царь Дарий І) провёл чертовски эффективные реформы, создал мощную финансовую систему, огромную армию и сильный флот, начав подчинять все окрестные народы. Сведений о каких-либо планах завоевания мира персами, конечно, нет, но после захвата Египта и Финикии, захват Греции делал персов гегемоном Средиземноморья. С учётом же того, что мир тогда был сильно поменьше и собственно племена родоплеменные не учитывались... Не вышло, дважды не вышло, греки, которым было что терять, устояли, а умение воевать в строю и доспехи победили личную отвагу.
Греческая попытка в лице Александра Македонского была вполне логичной – по сути, греки первая мессианская цивилизация, истово верящая в свою миссию – нести свет эллинизма во все концы земли. При этом силы свои маленькая и бедная ресурсами Греция явно не рассчитала. Персия, конечно, пала, но путь в Индию оказался закрыт, на Запад македонцы так и не пошли, а там и сам Александр как-то внезапно умер, во вполне молодом возрасте, после чего империю – претендента на мировое господство, быстро растащили на куски его военачальники. Что, впрочем, и вполне логично – беспрерывная война достала всех, а в Египте и Вавилоне роскошь и нега для избранных.
Третья попытка это Рим, и попытка в чём-то удачная. Удачная, потому как помимо прямых захватов и порабощения территорий, Рим занимался и ассимиляцией населений, а превращение моря Средиземного в Mare Nostrum дало гордым римлянам невиданное ранее экономическое могущество. Впрочем, попытки похода на Восток закончились грустно и печально – одолеть не вышло даже Парфию, не говоря уже о Индии и Китае, о которых римляне знали, с которыми торговали, но дотянуться не могли. А дальше огромный конгломерат территорий, населённых разными народами с разными религиями, надломился и распался, сначала на две части, а потом и вообще. По-другому и быть не могло, не помог даже стержень в виде христианства. Но ряд выводов история Рима дала – это и необязательность захвата территорий, который может заменить экономический диктат и вассалитет, и проблемы с ассимиляцией покорённых народов, и контроль колоссальной территории, в те времена и с теми средствами связи – малореальный, и требующий то тетрархии, а то и прочих ухищрений.
Средние века
Хотя человечеству стало не до уроков Рима, Тёмные века сузили этот самый мир для большинства до опушки ближайшего леса, а проблемы, возникшие от падения цивилизации, не оставили времени на мечты о несбыточном. Впрочем, не у всех: пока Европа приходила в упадок на Аравийском полуострове, возникла новая мессианская религия – ислам, само собой, мечтающая о всём мире и слове Аллаха в каждом доме на этой планете. Мухаммед и его наследники шли вперёд, Арабский халифат начал догонять по территории античные империи, после чего наступил крах. Раскололось не только государство – раскололся и ислам. Раскололся в аккурат, когда упёрся в Европу с одной стороны (битва при Пуатье) и Азию с другой. А дальше всё было по классике – бунты, заговоры знати и раскол. При этом халифат, как и любая империя, поощрял науки и искусства, обогнав к 10 веку Европу на столетия.
А вот того, что случилось в веке 13, не ждал никто – мир едва не покорили кочевники монголы, и Темучин (Чингиз-хан) едва не добился того, чего не смогли сделать цезари и эллины. Китай пал, пала Персия, под ударами посыпалась Русь и Европа, и только случайность заставила степняков уйти обратно. При этом сами монголы вели себя на редкость умно – завоёванные превращались в вассалов, они не трогали религии и местные традиции, заставляя только выражать покорность и давать воинов и деньги Великому Хану. Преград для монголов не было, и миру тогда крупно повезло – та армия, с дисциплиной и организацией, близкой к современной, а главное – с мечтой о последнем море, могла добиться и большего.
В остальном же – такими категориями в Средние века в Европе не думали: были попытки восстановить Рим (Юстиниан и Карл Великий), были войны за первенство в Европе, вроде Столетней войны, были мелкие войнушки и даже Крестовые походы, но до мировых империй как-то не доходило.
Новое время
Которое не зря отсчитывают с 1492 года – открытия Колумбом Америки. Именно флот вывел европейцев к новым горизонтам, именно он давал богатство и процветание, и именно морские успехи породили интересный казус:
«В 1494 г. был заключен первый в новой истории договор о разделе мира — Тордесильясский. По нему весь земной шар был разделен на две части по условной линии, проходящей в Атлантическом океане через оба полюса в 370 лигах (свыше 2 тыс. км) от самой западной части островов Зеленого мыса. К востоку от этой воображаемой линии все море и земли признавались владениями Португалии, к западу — Испании.»
Когда два, в общем-то, заштатных государства поделили нашу грешную планету. Правда, помогло слабо – захват огромных территорий, не умноженный на науку и экономическую мощь, быстро отбросил испанцев и португальцев на обочину, и вывел за счёт морской торговли на арену новых хищников, в первую очередь Англию, постепенно примерявшуюся к статусу мировой империи, и её вечного конкурента – Францию. Именно под знаком борьбы этих гигантов и прошли три столетия, завершившиеся Наполеоновскими войнами. Нет, был ещё взлёт и падение Голландии, была Блистательная Порта, были попытки Карла V создать Всеевропейскую империю, но... Именно море, как во времена Рима, несло богатство и мощь, что своей судьбой и доказал блистательный Наполеон Бонапарт, с очередным мессианским учением. В какой-то момент непобедимый император попросту оказался между молотом в виде Британии, недосягаемой без равного ей флота, и Россией, недосягаемой вообще, просто в силу размеров и невосприимчивости населения к французской пропаганде. Собственно, он и был последним романтиком эпохи – человеком, способным в теории превзойти Александра и Темучина, но не имея флота и моряков, зато имея три фронта, он был повержен.
Дальше воцарился мир, опять же – какое там господство, мир в 19 веке был уже изучен и его делили. Делили активно и хватало всем. Впереди была огромная Африка, богатейший Китай, неосвоенными до конца оставались обе Америки и Азия... Сто лет ушло, дабы распределить территории. Гегемон 19 века – Великобритания, но было ли у неё мировое господство? Нет, конечно, чему доказательство история страны нашей, когда откровенно слабая на морях держава раз за разом чувствительно щёлкала Владычицу Морей по носу. И что? А ничего. Даже Крымская война в сущности это самое ничего, кит ударил неосторожно зашедшего в море слона, тот отступил на берег и всё. Попытки же господства непрямого, через деньги и торговлю, не привели ни к чему, ну, кроме появления новых хищников – Германии, США и Японии. А между тем ничьи пространства заканчивались, и наступил век 20 – великий и ужасный.
20 век
Когда мир оказался поделён, появился и соблазн его переделить, а это привело к Первой мировой войне. Войне не за мировое господство, подчеркну, а за стабильность, с некими поправками в свою сторону, у Антанты, и новые рынки и земли у Тройственного союза. А привело это к интереснейшим результатам. Во-первых, торгуя оружием, окрепли США, с их мессианской природой и пониманием свободы, которую непременно надо донести всему миру. Во-вторых, Япония – заштатная азиатская страна успешно прошла эпоху Мейдзи и неожиданно для себя стала одним из гегемонов. Ну и побеждённые – Германия, где зародилось своё мессианство – жуткое и людоедское, с желанием раздела мира на рабов и господ по расовому признаку, и Россия, с мессианством коммунистическим, по принципу «счастье всем и пусть никто не уйдёт обиженным».
Само собой, с этого момента Вторая мировая война стала попросту неизбежной, и если Германия и Япония всерьёз воевали за мировое господство, то США, СССР и Великобритания – за право выжить и право остаться собой. Победили экономика, флот и здравый смысл – нацизм германский, и его вариант японский, стыдливо называемый у нас милитаризмом, были низвергнуты, правда, ценой 71 миллиона жизней и страшного напряжения всей планеты. И на арене остались две мессианские цивилизации – СССР и США. Обе исповедовали демократию как власть народа, обе имели проекты будущего человечества и обе были очень схожи внешне – огромные территории, освоенные трудом и кровью, примат идей над прагматизмом и желание переустроить по своему образцу весь мир.
Войны, правда, не случилось, ядерное оружие не позволило, но война Холодная унесла жизней на планете не сильно меньше, чем война горячая, однако только на периферии. Снова, как и в 19 веке, делили планету, кровь лилась в Азии, Африке, Латинской Америке, окончательно оказавшихся на обочине цивилизации. А победил тот, у кого было больше ресурсов и жизнеспособнее идея. Коммунизм обещал рай в будущем, для следующих поколений, а общество потребления оно здесь и сейчас. Что, в сущности, и предопределило итог.
Блистательная катастрофа
США вроде в 1991 году достигли того, о чём мечтали – мирового господства. Но всё оказалось не так и просто – мир категорически не желал жить по лекалам победителей. Избитая и потерявшая плодороднейшие земли Россия сохранила ядерное оружие, остатки науки и промышленности, и стала потихоньку требовать своё место под солнцем, пусть и скромное, но... Неожиданно окреп Китай, способный уже сейчас противостоять Западу и в экономике, и в бою, устояли Иран и КНДР. Да что они, даже маленькая Венесуэла на заднем дворе Вашингтона и та взбрыкнула, а попытки ставить на место непокорных закончились конфузами, что в Югославии, где средства явно не оправдали цель, что в Афганистане, когда бородачи в шлёпках с китайской репликой АК в итоге победили армию США, да и арабы оказались тем ещё противником, никаким в бою, но не превзойдённом в фанатизме. И даже верные европейские вассалы и то со своим ЕС угрожают в перспективе что НАТО, что гегемонии доллара и Юс Неви.
В итоге же в мире сейчас странная ситуация – есть гегемон, его валюта мировое средство расчёта, его запасы ядерного оружия способны испепелить планету, сетью баз окутан весь мир, а флот может в бою разгромить наголову все остальные флоты мира, вместе взятые. Он контролирует виртуальное пространство и задаёт моду и тренды.
Гегемон есть, а господства нет. Всё больше стран, включая малые, откровенно гегемона игнорируют и пытаются жить своим умом и по своим рецептам. А попытки надавить, вроде посылки авианосцев к берегам КНДР, заканчиваются анекдотами – всем плевать, особенно если есть шанс ответить. Система, которую можно назвать постБеловежской, сыпется на ходу, и замены ей нет. А может – и хорошо, что нет – нет замены, нет и мирового господства одних над другими. И нужно ли оно? Ведь никого пока оно к успеху не привело, от Дария до Трампа.