Военное обозрение
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Мировое господство. От Дария до Трампа

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Для начала надо определиться, что это такое – мировое господство. Понимали ведь его по-разному, в древности и Средневековье это было прямолинейное «к последнему морю», хотя и не без нюансов – ещё Рим сохранял в части окраинных государств формальную независимость, плотно контролируя их по факту, во время новое на первое место вышла экономика и торговля, а после Второй мировой к ним добавилось ядерное оружие, точнее – возможность нанести обезоруживающий удар по противнику и отбить его удар. Так что в наши дни это полный контроль над мировой экономикой и торговлей, умноженный на эффективную ПРО и полное превосходство в ядерном оружии. Собственно, убери из формулы ОМП и получим то, что работало во все времена.


Античность


О Персидской державе мы знаем мало, в основном со слов греков, которые и остановили персидскую экспансию, а былой враг хорошего не скажет, причём враг, война с которым шла не на жизнь, а на смерть. Но известно то, что шахиншах Дараявауш (он же царь Дарий І) провёл чертовски эффективные реформы, создал мощную финансовую систему, огромную армию и сильный флот, начав подчинять все окрестные народы. Сведений о каких-либо планах завоевания мира персами, конечно, нет, но после захвата Египта и Финикии, захват Греции делал персов гегемоном Средиземноморья. С учётом же того, что мир тогда был сильно поменьше и собственно племена родоплеменные не учитывались... Не вышло, дважды не вышло, греки, которым было что терять, устояли, а умение воевать в строю и доспехи победили личную отвагу.

Греческая попытка в лице Александра Македонского была вполне логичной – по сути, греки первая мессианская цивилизация, истово верящая в свою миссию – нести свет эллинизма во все концы земли. При этом силы свои маленькая и бедная ресурсами Греция явно не рассчитала. Персия, конечно, пала, но путь в Индию оказался закрыт, на Запад македонцы так и не пошли, а там и сам Александр как-то внезапно умер, во вполне молодом возрасте, после чего империю – претендента на мировое господство, быстро растащили на куски его военачальники. Что, впрочем, и вполне логично – беспрерывная война достала всех, а в Египте и Вавилоне роскошь и нега для избранных.

Третья попытка это Рим, и попытка в чём-то удачная. Удачная, потому как помимо прямых захватов и порабощения территорий, Рим занимался и ассимиляцией населений, а превращение моря Средиземного в Mare Nostrum дало гордым римлянам невиданное ранее экономическое могущество. Впрочем, попытки похода на Восток закончились грустно и печально – одолеть не вышло даже Парфию, не говоря уже о Индии и Китае, о которых римляне знали, с которыми торговали, но дотянуться не могли. А дальше огромный конгломерат территорий, населённых разными народами с разными религиями, надломился и распался, сначала на две части, а потом и вообще. По-другому и быть не могло, не помог даже стержень в виде христианства. Но ряд выводов история Рима дала – это и необязательность захвата территорий, который может заменить экономический диктат и вассалитет, и проблемы с ассимиляцией покорённых народов, и контроль колоссальной территории, в те времена и с теми средствами связи – малореальный, и требующий то тетрархии, а то и прочих ухищрений.

Средние века


Хотя человечеству стало не до уроков Рима, Тёмные века сузили этот самый мир для большинства до опушки ближайшего леса, а проблемы, возникшие от падения цивилизации, не оставили времени на мечты о несбыточном. Впрочем, не у всех: пока Европа приходила в упадок на Аравийском полуострове, возникла новая мессианская религия – ислам, само собой, мечтающая о всём мире и слове Аллаха в каждом доме на этой планете. Мухаммед и его наследники шли вперёд, Арабский халифат начал догонять по территории античные империи, после чего наступил крах. Раскололось не только государство – раскололся и ислам. Раскололся в аккурат, когда упёрся в Европу с одной стороны (битва при Пуатье) и Азию с другой. А дальше всё было по классике – бунты, заговоры знати и раскол. При этом халифат, как и любая империя, поощрял науки и искусства, обогнав к 10 веку Европу на столетия.

А вот того, что случилось в веке 13, не ждал никто – мир едва не покорили кочевники монголы, и Темучин (Чингиз-хан) едва не добился того, чего не смогли сделать цезари и эллины. Китай пал, пала Персия, под ударами посыпалась Русь и Европа, и только случайность заставила степняков уйти обратно. При этом сами монголы вели себя на редкость умно – завоёванные превращались в вассалов, они не трогали религии и местные традиции, заставляя только выражать покорность и давать воинов и деньги Великому Хану. Преград для монголов не было, и миру тогда крупно повезло – та армия, с дисциплиной и организацией, близкой к современной, а главное – с мечтой о последнем море, могла добиться и большего.

В остальном же – такими категориями в Средние века в Европе не думали: были попытки восстановить Рим (Юстиниан и Карл Великий), были войны за первенство в Европе, вроде Столетней войны, были мелкие войнушки и даже Крестовые походы, но до мировых империй как-то не доходило.

Новое время


Которое не зря отсчитывают с 1492 года – открытия Колумбом Америки. Именно флот вывел европейцев к новым горизонтам, именно он давал богатство и процветание, и именно морские успехи породили интересный казус:

«В 1494 г. был заключен первый в новой истории договор о разделе мира — Тордесильясский. По нему весь земной шар был разделен на две части по условной линии, проходящей в Атлантическом океане через оба полюса в 370 лигах (свыше 2 тыс. км) от самой западной части островов Зеленого мыса. К востоку от этой воображаемой линии все море и земли признавались владениями Португалии, к западу — Испании.»

Когда два, в общем-то, заштатных государства поделили нашу грешную планету. Правда, помогло слабо – захват огромных территорий, не умноженный на науку и экономическую мощь, быстро отбросил испанцев и португальцев на обочину, и вывел за счёт морской торговли на арену новых хищников, в первую очередь Англию, постепенно примерявшуюся к статусу мировой империи, и её вечного конкурента – Францию. Именно под знаком борьбы этих гигантов и прошли три столетия, завершившиеся Наполеоновскими войнами. Нет, был ещё взлёт и падение Голландии, была Блистательная Порта, были попытки Карла V создать Всеевропейскую империю, но... Именно море, как во времена Рима, несло богатство и мощь, что своей судьбой и доказал блистательный Наполеон Бонапарт, с очередным мессианским учением. В какой-то момент непобедимый император попросту оказался между молотом в виде Британии, недосягаемой без равного ей флота, и Россией, недосягаемой вообще, просто в силу размеров и невосприимчивости населения к французской пропаганде. Собственно, он и был последним романтиком эпохи – человеком, способным в теории превзойти Александра и Темучина, но не имея флота и моряков, зато имея три фронта, он был повержен.

Дальше воцарился мир, опять же – какое там господство, мир в 19 веке был уже изучен и его делили. Делили активно и хватало всем. Впереди была огромная Африка, богатейший Китай, неосвоенными до конца оставались обе Америки и Азия... Сто лет ушло, дабы распределить территории. Гегемон 19 века – Великобритания, но было ли у неё мировое господство? Нет, конечно, чему доказательство история страны нашей, когда откровенно слабая на морях держава раз за разом чувствительно щёлкала Владычицу Морей по носу. И что? А ничего. Даже Крымская война в сущности это самое ничего, кит ударил неосторожно зашедшего в море слона, тот отступил на берег и всё. Попытки же господства непрямого, через деньги и торговлю, не привели ни к чему, ну, кроме появления новых хищников – Германии, США и Японии. А между тем ничьи пространства заканчивались, и наступил век 20 – великий и ужасный.

20 век


Когда мир оказался поделён, появился и соблазн его переделить, а это привело к Первой мировой войне. Войне не за мировое господство, подчеркну, а за стабильность, с некими поправками в свою сторону, у Антанты, и новые рынки и земли у Тройственного союза. А привело это к интереснейшим результатам. Во-первых, торгуя оружием, окрепли США, с их мессианской природой и пониманием свободы, которую непременно надо донести всему миру. Во-вторых, Япония – заштатная азиатская страна успешно прошла эпоху Мейдзи и неожиданно для себя стала одним из гегемонов. Ну и побеждённые – Германия, где зародилось своё мессианство – жуткое и людоедское, с желанием раздела мира на рабов и господ по расовому признаку, и Россия, с мессианством коммунистическим, по принципу «счастье всем и пусть никто не уйдёт обиженным».

Само собой, с этого момента Вторая мировая война стала попросту неизбежной, и если Германия и Япония всерьёз воевали за мировое господство, то США, СССР и Великобритания – за право выжить и право остаться собой. Победили экономика, флот и здравый смысл – нацизм германский, и его вариант японский, стыдливо называемый у нас милитаризмом, были низвергнуты, правда, ценой 71 миллиона жизней и страшного напряжения всей планеты. И на арене остались две мессианские цивилизации – СССР и США. Обе исповедовали демократию как власть народа, обе имели проекты будущего человечества и обе были очень схожи внешне – огромные территории, освоенные трудом и кровью, примат идей над прагматизмом и желание переустроить по своему образцу весь мир.

Войны, правда, не случилось, ядерное оружие не позволило, но война Холодная унесла жизней на планете не сильно меньше, чем война горячая, однако только на периферии. Снова, как и в 19 веке, делили планету, кровь лилась в Азии, Африке, Латинской Америке, окончательно оказавшихся на обочине цивилизации. А победил тот, у кого было больше ресурсов и жизнеспособнее идея. Коммунизм обещал рай в будущем, для следующих поколений, а общество потребления оно здесь и сейчас. Что, в сущности, и предопределило итог.

Блистательная катастрофа


США вроде в 1991 году достигли того, о чём мечтали – мирового господства. Но всё оказалось не так и просто – мир категорически не желал жить по лекалам победителей. Избитая и потерявшая плодороднейшие земли Россия сохранила ядерное оружие, остатки науки и промышленности, и стала потихоньку требовать своё место под солнцем, пусть и скромное, но... Неожиданно окреп Китай, способный уже сейчас противостоять Западу и в экономике, и в бою, устояли Иран и КНДР. Да что они, даже маленькая Венесуэла на заднем дворе Вашингтона и та взбрыкнула, а попытки ставить на место непокорных закончились конфузами, что в Югославии, где средства явно не оправдали цель, что в Афганистане, когда бородачи в шлёпках с китайской репликой АК в итоге победили армию США, да и арабы оказались тем ещё противником, никаким в бою, но не превзойдённом в фанатизме. И даже верные европейские вассалы и то со своим ЕС угрожают в перспективе что НАТО, что гегемонии доллара и Юс Неви.

В итоге же в мире сейчас странная ситуация – есть гегемон, его валюта мировое средство расчёта, его запасы ядерного оружия способны испепелить планету, сетью баз окутан весь мир, а флот может в бою разгромить наголову все остальные флоты мира, вместе взятые. Он контролирует виртуальное пространство и задаёт моду и тренды.

Гегемон есть, а господства нет. Всё больше стран, включая малые, откровенно гегемона игнорируют и пытаются жить своим умом и по своим рецептам. А попытки надавить, вроде посылки авианосцев к берегам КНДР, заканчиваются анекдотами – всем плевать, особенно если есть шанс ответить. Система, которую можно назвать постБеловежской, сыпется на ходу, и замены ей нет. А может – и хорошо, что нет – нет замены, нет и мирового господства одних над другими. И нужно ли оно? Ведь никого пока оно к успеху не привело, от Дария до Трампа.
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41 комментарий
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:43
    +2
    Гегемон есть, а господства нет

    нет и мирового господства одних над другими

    good hi
  2. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:06
    +3
    Как бы не говорили про США,я конечно и сам не с большой любовью к ним отношусь,но нужно признать факт что США в экономическом и политическом отношении превзошли всех,они потребляют больше всех ресурсов,не имея столько у себя,или экономят свои и это обходится им совсем не дорого,резаная бумага и обещания отдать,не такая большая цена.В политическом отношении они тоже могут заставить делать то что им выгодно почти всех,за исключением России и Китая,так что кто бы что не говорил,в данный момент США являются гегемоном мировой экономики и политики.
    1. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 07:02
      -4
      Цитата: Пессимист22
      В политическом отношении они тоже могут заставить делать то что им выгодно почти всех

      помним Афганистан . И не только
      1. Пессимист22
        Пессимист22 Сегодня, 07:30
        +4
        Я считаю свои задачи они выполнили,очаг напряжённости в ЦА, недалеко от границ России,с наркотрафиком и дальнейшей неопределенностью.
        1. Ольгович
          Ольгович Сегодня, 10:00
          -1
          Цитата: Пессимист22
          Я считаю свои задачи они выполнили

          талибан не только не уничтожен, но у власти
          Цитата: Пессимист22
          очаг напряжённости в ЦА, недалеко от границ России,с наркотрафиком и дальнейшей неопределенностью.

          а до США было как-то иначе?
  3. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 06:17
    +6
    . Не вышло, дважды не вышло, греки, которым было что терять, устояли, а умение воевать в строю и доспехи победили личную отвагу.

    Вообще-то если верить Геродоту то трижды.
    Интересно куда Автор дел империю «Франков» - Карла Великого? Однозначно больше опушки.
    А вот того, что случилось в веке 13, не ждал никто – мир едва не покорили кочевники монголы, и Темучин (Чингиз-хан) едва не добился того, чего не смогли сделать цезари и эллины. Китай пал, пала Персия, под ударами посыпалась Русь и Европа, и только случайность заставила степняков уйти обратно.

    Очередной штамп или Автор и вправду не знает, что окончательно «классический Китай» завоевали внуки и правнуки Тимучина? Впрочем Бату-хан завоевавший Русь приходился Чингизу - внуком!
    Дальше копаться в неточностях лень. Без обид к Автору работа яркая, но «зашоренная» максимум для рубрики мнения. Если честно, хочется читать интересное или неизвестное.
    На ВО есть добротная серия статей В.О. Шпаковского «О правителях древности». Даже она вызвала неоднозначную реакцию у форумчан.
    Всем доброго дня!


    1. Xlor
      Xlor Сегодня, 07:14
      +2
      Интересно куда Автор дел империю «Франков» - Карла Великого?

      Эта империя не внесла никакого вклада в историю и развалилась почти сразу же, как только умер Карл Великий...
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 09:45
        +6
        Цитата: Xlor
        Эта империя не внесла никакого вклада в историю и развалилась почти сразу же, как только умер Карл Великий...

        Как и упомянутые Автором «Империи» Александра Македонского и Чингисхана! laughing
        1. Xlor
          Xlor Сегодня, 10:40
          +3
          Как и упомянутые Автором «Империи» Александра Македонского и Чингисхана!

          Македонский и Чингизхан создали империи размером, равные большей половины известного тогда мира. Империя же Карла Великого включала в себя всего лишь половину Европы...
    2. sakuz
      sakuz Сегодня, 07:20
      +3
      Цитата: Коте пане Коханка
      Если честно, хочется читать интересное или неизвестное

      hi Просто Вы достигли предела "пространства знаний" по истории, а потребность в знаниях осталась.
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 10:01
        +4
        Цитата: sakuz
        Просто Вы достигли предела "пространства знаний" по истории, а потребность в знаниях осталась.


        Уверен, что все знать не возможно. В последнее время иногда себя ловлю на том, что часть информации в памяти «затерается». Изредка дискутируя, не могу вспомнить источник и т.д. Видимо становлюсь старше.
        Хотя если честно, кормясь на ВО с 2013 года, интерес перед «эксклюзивом» минимален. Больше выгребаешь новой информации не от статей, а от общения с камрадами и Авторами. Участие последних бесценно, с кем-то я спорю, с другими - соглашаешься, при этом однозначно получаешь искреннее удовольствие.
        По сути имеет место «виртуально мирка» «зубастых кактусов» со своими «тараканами, трилобитами и колосками». Устраивает ли он меня? Однозначно полностью.
        Но, самое главное но, для развития темы должна быть работа Автора. Не обязательно в ней наличие даже «изюминки», возможно важнее ее качество. К глубокому сожалению с качеством последнее время - увы не очень.
        С уважением, Коте!
  4. Хозяин Трилобита
    Хозяин Трилобита Сегодня, 06:21
    +10
    Статья для "Мнений', а не для "Истории".
    Тоска, братцы...
    1. Кроу
      Кроу Сегодня, 08:42
      +10
      Вероятно просто ошиблись - раздел "мнения" как раз пока пуст сегодня..Это как письмо не в тот ящик опустил почтальон.Бывает.
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 10:02
        +7
        Цитата: Хозяин Трилобита
        Статья для "Мнений', а не для "Истории".
        Тоска, братцы...

        Цитата: Кроу
        Вероятно просто ошиблись - раздел "мнения" как раз пока пуст сегодня..Это как письмо не в тот ящик опустил почтальон.Бывает.

        А может выстрелим в ногу пианисту? laughing
        1. Хозяин Трилобита
          Хозяин Трилобита Сегодня, 10:26
          +7
          У нас патроны холостые. smile
          Можно устреляться, результатом будет только шум и дым. А пианист продолжит стучать по клавишам. smile
        2. Korsar4
          Korsar4 Сегодня, 11:46
          +5
          Это стало бы первым шагом к накоплению материалов на тему: «Использование пыток для накопления качественного знания».
        3. Удав КАА
          Удав КАА Сегодня, 13:00
          +3
          Цитата: Коте пане Коханка
          А может выстрелим в ногу пианисту?

          Уважаемый Коте, а вы написали бы ХОТЯ БЫ ОДНУ статейку на ВО. Мы бы посудили-порядили и вас бы наградили плюсами и минусами. Может и стрелять ни в кого после этого не нужно было бы?
          Нет, не идет такое предложение? stop
          1. Коте пане Коханка
            Коте пане Коханка Сегодня, 14:30
            +3
            Уважаемый Каа, снимаю шляпу перед Вашей мудростью. Прийдется воспользоваться советом. В конце ноября иду в отпуск, в декабре будет статья.
            hi
            1. Удав КАА
              Удав КАА Сегодня, 14:33
              +3
              Цитата: Коте пане Коханка
              В конце ноября иду в отпуск, в декабре будет статья.

              Коллега, благодарю за положительный ответ на предложение.
              С нетерпением буду ждать Вашу публикацию.
              hi
  5. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 07:02
    +4
    Примитивненько как-то... И бедненько.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:55
      -4

      А. Привалов (Александр Привалов)
      Сегодня, 07:02
      +3
      Примитивненько как-то... И бедненько.
      От тебя другого ничего нет. Только скрежет зубов, да бессильная злоба. Ты сам то читал свои опусы, бездарные и тупо перепечатанные из чужих материалов? эхспердт, ты не наш! tongue
      Да на себя бы посмотрела, Лизаньдра... Тьфу! Светлана Кузнецова · 2020 · ‎Fiction
      tongue wassat fool
  6. nickolai.maliugin
    nickolai.maliugin Сегодня, 07:07
    +3
    Все страны,которые стремятся либо к расширению своих границ,либо к господству в какой нибудь части света,объединяет одно -вернуть былое могущество.Если этого могущества не было,то его необходимо придумать.Здесь в помощь приходит национализм.И это происходит на большей части нашей планеты.
  7. demiurg
    demiurg Сегодня, 07:09
    +3
    Мы живем в эпоху, когда государства постепенно передают власть ТНК. Главным становится прибыль акционеров, а не интересы конкретного государства. Потому и не начинается война по курощению Ирана или КНДР. Могут пострадать как интересы, так и бренные тельца владельцев ТНК.
    1. депрессант
      депрессант Сегодня, 09:52
      +3
      Вот! В самую точку!
      Приветствую, коллега demiurg! hi
      Полагаю, для того и написана статья, чтобы вывести разговоры об императорах, королях и президентах на новый уровень, а именно: кто же правит миром сейчас, в новейшей истории? Я это подчеркиваю -- в новейшей истории!
      Мы живем в смешанный исторический период, когда главы государств, всё ещё как бы опираясь на поддержку народонаселения путем "демократического" голосования, во всех странах так называемого цивиллизованного мира с некоторых пор обратились в обслугу ТНК -- транснациональных корпораций, и мало для кого интересующегося это секрет. Вследствие такого преобразования политического поля население, голосуя за президента, ныне голосует не за человека, который будет отстаивать его, населения, интересы, а голосует оно за того, кто будет отстаивать интересы какой-либо промышленной группы. Но население понимает это не в полной мере.
      Отсюда -- недовольство моих коллег)))
      Однако отказываясь обсуждать новейшую историю, в которой нет места бряцанию рыцарских мечей, вы тем самым исключаете себя из исторического процесса. Но если идти таким путем, очень скоро мы вынуждены будем вернуться к временам бряцания металла о металл. Если ещё останутся те, кто способен добывать руду и подвергать её технологической обработке.
      1. Хозяин Трилобита
        Хозяин Трилобита Сегодня, 10:39
        +3
        Да бросьте, Людмила Яковлевна, статья написана "просто потому что".
        Автор не обладает ни литературным слогом, как Рыжов, ни фундаментальными знаниями, как некоторые коллеги, ни трудоспособностью, ни исследовательским талантом, ни честолюбием, ни чувством собственного достоинства - что ему остаётся? Вот это.
        Если ему самому нравятся то, что он наваял, мне его жаль. Но в любом случае, больше мне жаль нас всех, поскольку именно мы читаем измышления о глобальной истории человека, не поднявшегося над уровнем средней школы.
        1. депрессант
          депрессант Сегодня, 12:45
          +3
          Миша, как Вы суров! wassat )))
          Но вынуждена согласиться, что уважаемый Автор нечетко расставил акценты.
          1. Хозяин Трилобита
            Хозяин Трилобита Сегодня, 13:43
            +3
            Думаю, что вы приписываете автору мысли, которых у него не было и видите в статье то, чего автор в неё не вкладывал.
            Это просто наивная попытка автора на бытовом уровне обобщить свои не слишком обширные знания.
            Такие статьи я могу писать по две в день на любую тему - хоть по сопромату или тригонометрии.
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Сегодня, 14:37
              +3
              История сопромата, в Вашем изложении, была бы интересна...
              1. Хозяин Трилобита
                Хозяин Трилобита Сегодня, 16:42
                +2
                И вызвало бы такое разлитие желчи у тех, кто знает, что такое сопромат, что мои сегодняшние выступления показались бы сладкой сказкой Шахерезады.
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Сегодня, 19:28
                  +1
                  В этом смысле, согласен. Пару месяцев назад рассказал одну эрмитажную байку, с техническим уклоном... Местные технари марамоев накидали...
        2. 3x3zsave
          3x3zsave Сегодня, 13:52
          +3
          Михаил! hi
          Какая там средняя школа??? Я на выпускной экзамен по русскому/литературе реферат поинтересней написал!
          1. депрессант
            депрессант Сегодня, 14:46
            +2
            Ну, к примеру, как можно было поставить вопрос. Начать с того, что к моменту падения Западной Римской империи ею была создана совершенная бюрократия, которая одинаковым образом действовала не только в метрополии, но и на всех подвластных территориях. А после распада в так называемые темные века, пока римские и местечковые военачальники делили угодья, постепенно превращаясь в сюзеренов, бюрократия из-за непрерывных военных конфликтов слгка подзахирела, но устояла, и когда всё более-менее устаканилось, обратившись в феодализм, снова стала набрать силу, восстановливая прежнюю спортивную форму. Ведь бюрократии безразлично, кому служить.
            Конец 18 и начало 20 веков ознаменовался борьбой феодализма и капитализма за право подчинить бюрократию себе. Вторая половина 20 века и наше время ознаменовались выходом на сцену транс-национальных корпораций. В настоящее время проблема ТНК в том, что, не являясь государством, они не имеют собственной бюрократии и вынуждены договариваться с бюрократами по всему миру, включая тех, где локализованы. И аппетиты транс-националов таковы, что, как предсказывают футурологи, войны сейчас будут вестись не потому, что, скажем, тот же Байден видит величие США -- аж кушать не может, пока не увидит всех поверженными! -- нет. Войны правительствами и подвластными им народами будут вестись за передел мира между ТНК для придания последним свойств государств с собственными территориями и собственной бюрократией.
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Сегодня, 14:56
              +3
              Все, что Вы изложили, Людмила Яковлевна, описано Гибсоном и Стерлингом четверть века назад.
              1. депрессант
                депрессант Сегодня, 15:25
                +3
                Антон, разве я претендую на авторство идеи?
                Просто сейчас опасный вопрос начал выходить на поверхность. Время, когда речь шла о величии стран, безвозвратно проходит. Идет новый передел мира по совершенно иному принципу нежели раньше, и меня крайне беспокоит то, что передел будет сопровождаться войнами.
                Вот, скажем, Тайвань. Компания TSMC, крупнейший в мире производитель полупроводников и интегральных схем. Казалось бы, какое отношение заокеанские США к этому имеют? А такое. Это не США угрожают Китаю по поводу Тайваня. Это Тайвань вместе с Японией как нечахлым производителем такой же продукции угрожает Китаю. Потому что Китай уже приступил к стройке громадного предприятия в глубине своей территории -- такого, которое начнет выпуск кремния и интегральных схем всех, какие есть, видов уже в 2022 году, а к 2025 году завалит своей продукцией весь мир -- по демпинговым ценам. И впридачу -- мобильниками и прочим таким же. И это будет! И в качестве решалы назревающего огромного конфликта интересов выступает бюрократия США, а их военные -- в виде ЧВК.
                И это -- лишь начало новой мировой истории, исключающей величие стран, но подразумевающей величие ТНК. Вот так теперь будет выглядеть история.
                1. 3x3zsave
                  3x3zsave Сегодня, 19:39
                  +1
                  и меня крайне беспокоит то, что передел будет сопровождаться войнами.
                  Кто бы сомневался! Только войны эти будут "тихими" (относительно), а последствия, коснутся кадждого.
                  "Велкам", в Ваш нелюбимый "стимпанк", Людмила Яковлевна!
          2. Хозяин Трилобита
            Хозяин Трилобита Сегодня, 16:37
            +1
            Побуду занудой, но я сказал
            Цитата: Хозяин Трилобита
            не поднявшегося над уровнем средней школы.

            Это вовсе не значит, что он поднялся до этого уровня. smile
            Автор продемонстрировал знание общих положений учебников истории за 5-8 классы (твёрдая тройка) и поверхностное знакомство с современной политической публицистикой. Типа "Я вам, ребята, на мозги не капаю, но вот вам перегиб и парадокс'. smile
  8. atalef
    atalef Сегодня, 07:11
    +2
    Да , статья конечно слабенькая. no
  9. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:13
    +3
    Гегемон есть, а господства нет.
     Да не прикольно просто колонии иметь, в том классическом виде, сейчас другие методы у "Кости Сапрыкина"- ТНК, они правят миром.
  10. ee2100
    ee2100 Сегодня, 10:07
    +3
    Неприятно удивила эта статья ,согласен с Михаилом, в лучшем случае место этой и соседней "Первая мировая. Россия в войне" в разделе "мнение"
    Давно уже жду новый подраздел " история в картинках " Эти две статьи разбавить комиксами и в перед!
  11. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:43
    +3
    Не могу согласиться с тезисом о том, что США не имеет власти. В нашей стране под властью традиционно понималась власть "околоабсолютная" , несколько менее сочная чем на востоке . На Западе же восприятие Власти было куда более тонким - властитель был с определенного периода "первым среди равных" , он был ограничен законами и интересами проводников своей власти , а они в свою очередь были ограничены интересами друг друга , и так далее. Так что Власть США стоит видеть и понимать не через призму наших традиционных взглядов на Власть -а через их собственную , или по крайней мере западную. США не может заправлять членами своего клуба как "сатрапами" - наличие ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ рычагов к таким действиям еще НЕ значит, что они будут использоваться/ использоваться часто / уж тем более использоваться постоянно. Власть США исходит из компромиссной выгоды между элитами США и элитами тех,кто внутри клуба США - но это именно что определенный компромисс , в ТОЙ ИЛИ ИНОЙ мере выгодный как США, так и большей части элит клуба. В ином случае эти элиты начинают работать не НА план США, а ПРОТИВ этого плана, создавая сопротивление, отвлекающее ресурсы самих США . То есть, это деструктивно-оппозиционный сценарий, отчасти из за аналогии которого закончился например СССР.
    Таким образом я вижу конструкцию власти США , позволяющую им внедрять и расширять свою архитектуру мироустройства , с нашей точки зрения эта конструкция выглядит довольно рыхлой , в противовес лакированной деспотии, так почитаемой нами за "Порядок" . Неспособность этой системы переваривать крупные куски не является для нее особой проблемой т.к крупные куски уступают по потенциалу совокупности сил , доступных США. Фигурально выражаясь они надеются всех пересидеть и скушать целое по кусочку. Что пока и происходит, с тем или иным успехом.
  12. Covid
    Covid Сегодня, 19:54
    0
    Мировое господство это Китай . С его населением в 1,5 миллиарда это гегемон. Потом вырастет Индия. Так и будет. Китай, Индия, США и ЕС.