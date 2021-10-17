Мировое господство. От Дария до Трампа

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«В 1494 г. был заключен первый в новой истории договор о разделе мира — Тордесильясский. По нему весь земной шар был разделен на две части по условной линии, проходящей в Атлантическом океане через оба полюса в 370 лигах (свыше 2 тыс. км) от самой западной части островов Зеленого мыса. К востоку от этой воображаемой линии все море и земли признавались владениями Португалии, к западу — Испании.»

20 век

Блистательная катастрофа