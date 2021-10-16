Военное обозрение
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Когда за страну обидно. Понимание кризиса власти в России

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На ум сегодня постоянно приходит тот самый, ставший эпохальным фильм «Кин-Дза-Дза». Правительство у нас действительно, как с другой планеты, судя по действиям, которые предпринимаются для борьбы с пандемией. И уже сегодня становится понятно, что оно, правительство, мягко говоря, очень плохо понимает ту обстановку, которая складывается в стране.


Под правительством и властью я имею в виду не только Кремль, а и тех, кто заседает в региональных областных и городских думах и управах. Управляет, так сказать.

Вот только управление это почему-то идет по одному принципу: слепому копированию того, что делают в Москве. И это в самом лучшем случае, потому что в худшем начинаются такие местные выкрутасы, что только диву даешься, откуда вообще такой полет фантазии.

Какой «карнавал» творился в Москве в прошлом году с этими QR-кодами все в курсе. Можно с уверенностью сказать, что эксперимент провалился. Люди заражались в основном там, где сама власть создавала для этого условия. То есть, в метро, где волею господина Собянина создавались просто жуткие пробки.


Зато московское правительство весьма прилично наполнило бюджет штрафами. Так сказать, отбили вложения.

В этом году региональные власти занялись борьбой с ковидом примерно по тому же сценарию, не особенно сильно задаваясь вопросом, где и как можно подцепить заразу.

Из документов типа указов и приказов становится понятно, что главные источники вируса – музеи, кинотеатры, театры и библиотеки. И туда надо запретить доступ в первую очередь. Во вторую очередь – фудкорты в торговых центрах, вещевые рынки и главное – ограничить доступ в предприятия общепита с 21 часа. Ведь именно после 21-00 вирус просто зверствует, и после этого времени на улицу вообще выходить не стоит.


Вообще с ковидом ситуация очень странная. Да, сегодня уже понятно, что вирус действует очень странно и избирательно. И предугадать, как он себя будет вести, не берутся даже очень приличные врачи, из тех, кто в телевизоре не выступает, а пашет в больницах.

Но у нас решают не врачи, а чиновники. Если чиновники решили, что ковида на матчах «Евро» не будет, на «Алых Парусах», на стадионе в честь «Крым наш» - значит, его там не будет.


Маски видите? И я не очень. Святость мероприятия, очевидно, защищает.

А вот на митингах, численно уступающих означенным мероприятиям по численности, но имеющим негативную окраску, вирус будет косить. Потому такие мероприятия проводить нельзя.

Знаете, это напоминает борьбу с эпидемиями с помощью колокольного звона и святой воды.

Вот сейчас в моей области, как и в других, происходит просто небывалый всплеск в плане заражений. А с другой стороны, что удивительного, если перед этим всплеском власть сделала все, чтобы заразилось как можно больше людей?

Три недели до начала пика. В течении трех дней в городе проводится выставка «Город-сад». Естественно, совершенно никаких противоковидных мероприятий не проводилось, народ по парку шатался огромными толпами, без масок. Я хотел попасть на эту выставку, это реально очень красиво, но когда увидел, сколько там народа, мысль эту закопал.

Городские власти торжественно отчитались о том, сколько тысяч побывало на выставке, вроде бы больше 100. Верю, выставка эта у нас весьма популярна.








Фото взяты вот отсюда:
Страница фестиваля "Город-сад"

Две недели до пика. День города. Массовые гуляния, как всегда – фейерверк, переполненная площадь и набережная…

Одна неделя до пика. Выборы. Как свозили автобусами «карусельных» бюджетников и военнослужащих, рассказывать не буду, фото очередей на участки в интернете полно.

И теперь вопрос: почему же вдруг кривая заболеваемости вверх поползла?

Конечно, еще подпортили дело летние отпуска. Наш народ, увы, в этом плане… туповат. От своих знакомых не раз слышал эти рыдания, насчет того, что они без моря и солнышка никак не могут. Умрем, но в море окунемся.

Как в этом году «окунались», известно. И все, абсолютно все в моем окружении, кто поехал в Краснодарский край, вернулись с ковидом. Сколько они с собой по пути еще забрали – не берусь сказать. Но «море и солнышко» многим в этом году аукнулись и, надо сказать, справедливо. За «я хочу» надо платить.

И в итоге, кто во всем виноват? Ну да, те, кто не спешит прививаться. И содержатели кафе и ресторанов. Торговцы на рынках и так далее.

Удивляет, что власти реально не понимают, что служит источником заражения. Сперва это удивляло, ну причем тут кафе и театры? Закрыть фудкорты, которые находятся в больших залах, но оставить кафешки, где дистанции те же – ну где логика?

Вообще все просто: ну откуда им знать? Наши руководители что в Кремле, что на местах, откуда они знают, как это – жить в России? Они в транспорте перемещаются? По рынкам ходят? По «пятерочкам» и «магнитам»?

Нет. Конечно же, нет. Чем выше по лестнице власти, тем все печальнее. И все эти надежды на «доброго барина, которые всех рассудит», тоже откровенно глупы. Барин не рассудит, просто потому, что у барина нет достаточного количества информации. И у царя нет. И у губернатора нет.

Кстати, это еще в ТОЙ России было нормальным делом. А уж в этой, когда все власть держащие так старательно копируют именно ту Россию, так и вообще удивляться нечему. Все весьма похоже, вот только осталось электорат на холопов поменять и заявления на челобитные. Ибо нечего тут заявлять, надо челом власти бить.

Так вот, откуда знать этим, из «штабов по борьбе» о том, какая она вообще жизнь в стране? Ну это примерно, как в Москве знать, что там за МКАДом происходит, в настоящей России.


Потому и получается так. Как у нас во власть попасть, мы тоже прекрасно знаем. Последние выборы здорово показали, когда наши герои-красавцы типа Шойгу и Лаврова начали отказываться от мандатов в пользу вообще не пойми кого. Оно изначально было ясно, что так и будет, но некоторые представители народонаселения почему-то искренне верили. Ну вот, получите по вашей вере.

И вот теперь вместо известных министров будут такие, которые твердо знают, что «макарошки везде одинаково стоят». И которые будут в силу своих мозгов пытаться решить проблемы в регионах.

Вот и решают в стиле запрещения работы кафе после 21 часа, закрытия доступа в кино и театры, музеи и прочие места.

А то, что в том же городе В транспорт в час пик ходит переполненный – так это опять виноваты кто? Правильно, ну не власти же, которые не в состоянии решить проблему перемещения людей на работу и обратно. Убившие трамвай и троллейбус в городе и наводнившие его своими автобусами.



Когда за страну обидно. Понимание кризиса власти в России

Виноваты сами граждане, которые не соблюдают масочный режим в транспорте. И только они.

Нет, понаблюдав за тем, как пользуются масками в транспорте, хочу сказать, что определенный здравый смысл в этом есть. Пассажиры реально уже плевать хотели на маски. С другой стороны, на это было обращено внимание только сейчас, а до этого переполненные автобусы были совершенно не виноваты.


Утро 12 октября, примерно 8-30. Пассажирам не до масок, водителю тоже.

С другой стороны, в битком набитом стандартном автобусе сильно вам эта маска поможет? Не думаю. Но увеличить количество автобусов в час пик мэрия не в состоянии. Хотя это ее маршруты и ее автобусы. Зато она может поставить НЕ в часы пик полицию на остановках, чтобы штрафовать тех, кто в автобусе без масок.

За неделю «рейдов» оштрафовали около сотни человек. Это, конечно, очень здорово выправило ситуацию в городе. Сколько человеко-часов полицейские занимались откровенной глупостью, даже считать не хочется.

Теперь новое «введение». Полиция и Роспотребнадзор будут ИСКАТЬ и – главное – ШТРАФОВАТЬ тех, кто не соблюдает режим самоизоляции после контакта с заболевшими ковидом.


Ну та самая страна, где Поле Чудес было. Как полиция будет это делать, механизм не объявляли, но и так достаточно, чтобы сделать выводы об умственном развитии того, кто это придумал.

Нет, ну мы же знаем, что полиция у нас бесится от безделья, у нее больше нет более важных задач, как поиск тех, кто контактировал с зараженными и доказательство их вины.

Если это не дурдом в отдельно взятом городе, то я вообще не знаю, что это такое. Надеюсь, что в других городах все намного лучше, но что-то подсказывает, что не очень сильно.

И Его Величество Штраф… Большая доля всего исходящего от новостных порталов – это о штрафах. С каким рвением наши чиновники и их приближенные придумывают, за что бы еще оштрафовать своих граждан, это вызывает благоговение. Только штрафы спасут Россию. Ну или когда закончатся деньги у населения, то расстрелы. Причем, массовые.

Еще пример. Собянин РАЗРЕШИЛ давать пожилым людям деньги вместо подарков за вакцинацию.

Теперь москвичи старше 65 лет смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Программа будет действовать до конца года...

Вообще интересный такой вопрос, если вакцина настолько хороша, как об этом верещат утюги и кофемолки, то зачем платить за вакцинацию?

И почему только тем, кому больше 65 лет? Это как вообще понять, подарочные наборы, денежная компенсация – это по какой статье проходит? Или это так называемые «гробовые»?

И еще один показатель того, что власть совершенно не в состоянии выправить ситуацию. Это волонтеры.

На самом деле, конечно, с одной стороны, это хорошо, что люди все еще способны на такие действия, как сесть за руль своего автомобиля и начать возить врачей к больным. Это прекрасно. Или развозить продукты по тем, кто сидит в заточении так обзываемой «самоизоляции».

Понятно, что власти это приветствуют. Еще бы, не надо ломать голову над тем, где взять деньги, дополнительные машины, людей, средства защиты. Люди сами все сделают, можно только «галочки» в отчетах проставлять да рапорты в Москву строчить.

Но в первую очередь это говорит о полнейшей импотенции власти. Наши сегодняшние власти совершенно не умеют действовать самостоятельно. Думать и осуществлять задуманное.

Когда Путин в телевизоре в очередной раз говорит, что «это я оставляю на усмотрение местных властей», можно просто посмотреть на то, что делал Собянин в подобной ситуации и все. Дальше будет полный ксерокс с действий москвичей. Естественно, с поправкой на местные возможности.

А они как раз диктуют многое.

Например, в Белгороде в прошлом году локаут закончился примерно через две недели. Настолько денег у населения хватило. Да, город переживает не лучшие времена. И властям ничего не осталось, как разрешить людям выходить. Иначе, по имеющейся у меня информации, люди вышли бы. Но не на работу. А губернатор Савченко, что бы о нем не говорили, человек неглупый.

Да и в Воронеже локаут завершили тогда, когда градус «народной любви» подошел к красной зоне. Да, проще объявить победу над вирусом, чем увидеть на улицах людей, которым просто некуда больше идти.

Сегодня снова идут по проторенной дорожке. Запретить/оштрафовать. Правда, вещевые рынки уже не источник ковида. Они были закрыты с 9 по 13 октября, после чего их амнистировали. Может, что-то будет сделано и в сторону стремительно опустевших кафе и столовых. По общепиту снова решили ударить с ноги.

Глупость, конечно, полнейшая – закрыть доступ и разрешить торговать только навынос. Если верить цифрам, то в моей области из 2,5 миллионов вакцинировано 700 тысяч. Четверть. А общепит потерял от 70% до 80% посетителей и доходов.

Очень странный метод борьбы. Не совсем понятно с чем, с общепитом или с вирусом.

В любом случае, те потуги на исправление ситуации, которые демонстрируют современные власти, показывают только одно: разумно действовать современная власть просто не в состоянии. Лихорадочные метания в стиле «запретить-разрешить-запретить-разрешить» и откровенно никчемные способы борьбы только лишний раз это подтверждают.

Все действия, если исключить запреты и штрафы сводятся к тому, чтобы население прививалось и носило маски. Все.
То, что существуют транспортные проблемы, огромные очереди в объектах соцзащиты, в поликлиники – это власть решать не будет.


Это не за водкой. Это очередь в филиал поликлиники №7


А это в поликлинике...

И власть не станет решать не потому, что желает нам зла, просто не умеет. Если взять меня: завтра страна прикажет сесть в кресло машиниста электровоза. Ну не осталось машинистов, очень надо! А я не умею. Сесть – сяду. С очень умным видом. Но на этом все.

Вот так же и наши руководители. Они не умеют. Да, они искренне желают нам всем добра, но работать просто не умеют. Не за тем во власть прорывались, чтобы на народ пахать, нет. За личным комфортным мирком, где не надо кататься на городском транспорте и ходить в «магниты» размером с ладошку. Покупать вещи на вещевом рынке и так далее.

Это многого стоит.

Вот потому вирус все равно одержит верх, скорее всего. Народ уже не верит ни во что, относясь к происходящему, как к лотерее. «На кого бог пошлет», а потому не спешит уже никуда. Ни в музеи, ни в прививочные.


И в этом сегодняшнем равнодушии огромная заслуга властей, которые показали, что в современной России народ может рассчитывать только на себя.

Но это наша власть, которую мы то ли выбрали, то ли заслужили. Увы.


Кстати, а вы, уважаемые читатели, обратили внимание, как со всех каналов исчезли репортажи о том, как обстоят дела в Китае? О тысячах умерших и сотнях тысяч заболевших? Догадываетесь, почему так?
Автор:
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383 комментария
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  1. Протон
    Протон Вчера, 06:23
    +63
    Автор поднял очень злободневную тему!
    Так ненароком до правды можно докопаться!
    1. Svarog
      Svarog Вчера, 06:56
      +40
      И теперь вопрос: почему же вдруг кривая заболеваемости вверх поползла?

      Меня другой вопрос интересует.. Почему каждый день смертность от ковидлы бьет рекорды? Ковидла с нами уже два года.. Как нам заявляют, очень заразная бяка.. За два года каков процент населения должен переболеть? С уверенностью можно сказать что половина населения должна иметь иммунитет.. а может и 70%.. И что мы имеем..не было прививок и смертность была чуть выше, чем от обычного гриппа.. стали всех обкалывать и смертность бьет рекорды.. Странно как то..
      Следующий вопрос..почему сокращается бюджет на медицину ? Ведь бушует эпидемия?

      Складывается чувство..это именно чувство..потому что сложно происходящее объяснить с точки зрения логики..чувство, как при позднем СССР.. как будто, готовится новый виток истории.. и крах всего и вся..
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Вчера, 07:15
        +24
        Привет Володя! hi
        Цитата: Svarog
        Почему каждый день смертность от ковидлы бьет рекорды

        Растет процент вакцинированных, и параллельно растет число больных и смертность. Странная динамика.
        Детей вакцинировать не дам категорически, вплоть до исключения из садика и школы.
        1. Svarog
          Svarog Вчера, 07:18
          +6
          Цитата: Ингвар 72
          Детей вакцинировать не дам категорически, вплоть до исключения из садика и школы.

          Привет Игорь hi Пусть только заикнутся..дома детей сам учить буду..пусть на собственных эксперименты ставят..
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Вчера, 07:28
            +13
            Яркий пример, как раздувают тему СМИ. Смотреть до конца.
            1. Svarog
              Svarog Вчера, 12:05
              +9
              Игорь, а вы курите? Я для себя опрос провожу..читал что китайцы проводили исследования, что курящих вирус как то не цепляет..а если и заболевают, то в легкой форме, потом прочел, что и европейские ученый сей факт подтвердили.. Я конечно не доверяю этому.. но любопытно, что вообще люди думают..Сам курю.
              И еще перед коронобесием..власти такую мощную пропаганду против курения проводили.. все как то разом о здоровье нации стали думать.. а сейчас тишина..только ценник на табак растет..
              1. Lynx2000
                Lynx2000 Вчера, 14:10
                +11
                Цитата: Svarog
                Игорь, а вы курите? Я для себя опрос провожу..читал что китайцы проводили исследования, что курящих вирус как то не цепляет..а если и заболевают, то в легкой форме, потом прочел, что и европейские ученый сей факт подтвердили.. Я конечно не доверяю этому.. но любопытно, что вообще люди думают..Сам курю.
                И еще перед коронобесием..власти такую мощную пропаганду против курения проводили.. все как то разом о здоровье нации стали думать.. а сейчас тишина..только ценник на табак растет..

                Прошу прощения, что вклиниваюсь в диалог, я курильщик (переболел Ковидом два раза), бросал, снова начинал, мой хороший знакомый (вместе занимались боксом) никогда не курил, год назад умер от осложнений вызванных Ковидом (посмертный эпикриз).
                Ваша версия с курильщиками, чем то напоминает фабулу из сценария фильма "Война миров Z". wink
                Курение конечно вред, никому не советую, но не слышал, чтобы китайцами было оглашены какие-либо результаты, какого-либо исследования о связи курения и развития осложнений вызванных Ковидом...
                1. Svarog
                  Svarog Вчера, 14:28
                  -4
                  Прошу прощения, что вклиниваюсь в диалог, я курильщик (переболел Ковидом два раза), бросал, снова начинал, мой хороший знакомый (вместе занимались боксом) никогда не курил, год назад умер от осложнений вызванных Ковидом (посмертный эпикриз).

                  Вот и я о том..провожу так сказать собственные исследования..
                  Курение конечно вред, никому не советую, но не слышал, чтобы китайцами было оглашены какие-либо результаты, какого-либо исследования о связи курения и развития осложнений вызванных Ковидом...

                  Однозначно вред. И не кому не рекомендую. Но что не вредно? Даже мясо..вроде-как..
                  чтобы китайцами было оглашены какие-либо результаты, какого-либо исследования о связи курения и развития осложнений вызванных Ковидом...

                  Эта информация мелькала в 2020..когда только все начиналось.. потом исчезла.
                  Ваша версия с курильщиками, чем то напоминает фабулу из сценария фильма "Война миров Z". wink

                  Версия не моя.. я лишь наблюдаю..и она пока подтверждается..Фильм не смотрел, расшифруете?
                  1. Lynx2000
                    Lynx2000 Вчера, 14:30
                    +7
                    laughing Первый раз переболел Ковидом в ноябре 2020 года, слышал только о заявлении китайских ученых, что водка и чеснок не помогают в профилактике от заражения.
                  2. Shahno
                    Shahno Вчера, 14:37
                    +4
                    Во многом за ответ на ваш вопрос отвечает парадокс Берксона. То есть сила корелляции между курением и Ковид сильно завышена(так называемый berkson collider bias)
                    1. Svarog
                      Svarog Вчера, 14:42
                      0
                      Цитата: Shahno
                      Во многом за ответ на ваш вопрос отвечает парадокс Берксона. То есть сила корелляции между курением и Ковид сильно завышена(так называемый berkson collider bias)

                      А если обычным языком? Парадокса не знаю сего.. hi
                      1. Shahno
                        Shahno Вчера, 14:49
                        +5
                        Попробую..
                        Существует важная третья переменная, «госпитализированые», которая является коллайдером первых двух. Это означает, что как курение сигарет, так и не лёгкая форма COVID-19 увеличивают шансы заболеть совсем(или не дай бог ещё хуже) в стационаре. Парадокс Берксона возникает именно тогда, когда мы делаем сравнение на коллайдере, то есть когда мы наблюдаем только данные госпитализированных людей, а не рассматриваем всю популяцию.
                      2. Svarog
                        Svarog Вчера, 14:54
                        -1
                        Цитата: Shahno
                        Парадокс Берксона возникает именно тогда, когда мы делаем сравнение на коллайдере, то есть когда мы наблюдаем только данные госпитализированных людей, а не рассматриваем всю популяцию.

                        Другими словами курильщики в большей опасности по отношению к не курильщикам?
                      3. Shahno
                        Shahno Вчера, 15:00
                        +5
                        Да, если мы рассматриваем ситуацию-"при условии госпитализации". Маловероятно для всей популяции.
                      4. Svarog
                        Svarog Вчера, 15:02
                        0
                        Цитата: Shahno
                        Да, если мы рассматриваем ситуацию-"при условии госпитализации". Маловероятно для всей популяции.

                        Понятно. Спасибо. При госпитализации просто курить не дают..шутка)) hi
            2. ЕМММ
              ЕМММ Сегодня, 00:38
              +3
              Курил с 1977 года по декабрь 2003-го.
              Потом бросил (долгая история).
              По роду работы общаюсь со многими людьми, но, пока жив.
              В метро за последние 3 года был раза 4 - езжу на своём автомобиле.
        2. Ланнан Ши
          Ланнан Ши Вчера, 14:37
          +12
          Цитата: Svarog
          только ценник на табак растет..

          Немножко не в тему но.... Муж курит. Давно. Еще до моего рождения начал. бросать? Ну сами понимаете. А ценник стал откровенно конский. Чуть больше месяца назад привез набор. Развесной табак, сигаретные гильзы и машинка для набивки. По цене выходит примерно вдвое-втрое дешевле. Одна самодельная сигарета около трех рублей выходит. И, как мне кажется, качество совершенно иное. Ну судя по запаху. Даже разрешила на террасе курить, хотя раньше весь дом был табу.
          Попробуйте, может и вам подойдет.
          1. Svarog
            Svarog Вчера, 14:41
            +5
            Цитата: Ланнан Ши
            Даже разрешила на террасе курить, хотя раньше весь дом был табу.
            Попробуйте, может и вам подойдет.

            Спасибо..но так и делаю..правда трубку курю дома..а самокрутки пробовал крутить, но когда на работе лениво.. laughing Табак действительно отличается..в лучшую сторону конечно.
            1. Ланнан Ши
              Ланнан Ши Вчера, 14:53
              +4
              Цитата: Svarog
              а самокрутки пробовал крутить, но когда на работе лениво..

              Не, не самокрутки. Гильзы сигаретные и набивочная машинка. Портсигар, в нем штук 15-20, ну не считала я, набивает минут за 5-10. Визуально от обычной сигареты не отличить.
              P.S.
              А гильзы, 60 коп за штуку. Это точно, из чека помню.
              1. Svarog
                Svarog Вчера, 15:10
                +2
                Цитата: Ланнан Ши
                Цитата: Svarog
                а самокрутки пробовал крутить, но когда на работе лениво..

                Не, не самокрутки. Гильзы сигаретные и набивочная машинка. Портсигар, в нем штук 15-20, ну не считала я, набивает минут за 5-10. Визуально от обычной сигареты не отличить.
                P.S.
                А гильзы, 60 коп за штуку. Это точно, из чека помню.

                Да машинка тоже есть..но меня на три месяца где то хватило.. потом лениво стало, купил трубку и табак для трубки..Разница существенная, вкус табака раскрывается лучше.. А когда на бегу или на работе просто сигареты. Зато контраст какой)) love hi
        3. l7yzo
          l7yzo Вчера, 15:36
          +9
          Ну в армии дают масло обязательно, знаете почему - жир нужен лёгким например, чтоб выводить с ним всякую фигню, ну там ещё всякие ферменты в масле полезные, ну фиг с ними. А у нас же всё постненькое, да ни грамма жира. Да хотя бы сало иногда ешьте, да сметану. Но блин с ЖИРОМ, а не обезжиренную. Диета питания на нуле, и имеем. И да маски - либо меняйте их, либо ваще не носите - не портите себе микрофлору гортани и слизистых.
          1. Svarog
            Svarog Вчера, 16:29
            +5
            Цитата: l7yzo
            Ну в армии дают масло обязательно, знаете почему - жир нужен лёгким например, чтоб выводить с ним всякую фигню, ну там ещё всякие ферменты в масле полезные, ну фиг с ними. А у нас же всё постненькое, да ни грамма жира. Да хотя бы сало иногда ешьте, да сметану. Но блин с ЖИРОМ, а не обезжиренную. Диета питания на нуле, и имеем. И да маски - либо меняйте их, либо ваще не носите - не портите себе микрофлору гортани и слизистых.

            Вы абсолютно правы..в части жира.. насчет масок промолчу..
            Но вот жирную пищу необходимо кушать.. Веганы в зоне риска.. hi
        4. Ингвар 72
          Ингвар 72 Вчера, 16:56
          +2
          Цитата: Svarog
          Игорь, а вы курите?

          Не, бросил давно.
        5. ШУРУМ -БУРУМ
          ШУРУМ -БУРУМ Вчера, 20:02
          +1
          А вот чем мы дышим, это может быть интересная тема. Есть ли статистика, показывающая уровень заболеваемости тех, кто живет в окружении хвойных лесов и много ли в общем числе заболевших людей, - электромонтажников, всю жизнь нюхающих пары канифоли?
        6. Intruder
          Intruder Вчера, 20:12
          +1
          Я для себя опрос провожу..читал что китайцы проводили исследования, что курящих вирус как то не цепляет..а если и заболевают, то в легкой форме, потом прочел, что и европейские ученый сей факт подтвердили..
          Блин, а я бросил...недавно, что теперь опять начинать...!? До этого четверть века смолил, как паровоз...пачка в день!!!
          1. SanichSan
            SanichSan Вчера, 23:08
            +2
            Цитата: Intruder
            Блин, а я бросил...недавно, что теперь опять начинать...!? До этого четверть века смолил, как паровоз...пачка в день!!!

            не верьте ему! у китайцев выборка мизерная. там очень мало заболевших.
            ПС
            тоже бросать нужно. не люблю зависимость.. напрягает...
            1. Intruder
              Intruder Вчера, 23:23
              +2

              тоже бросать нужно. не люблю зависимость.. напрягает...
              Понимаю Вас, я бы не бросил сам, но "личный доктор" настоял, ей виднее, она меня с того света, постоянно утаскивает уже 10 лет, в поте лица...вот и настояла, "уперлась" и все такое, как умные женщины умеют делать!!!

              не верьте ему! у китайцев выборка мизерная. там очень мало заболевших.
              Доверяй - но проверяй, так что верить или нет - это глубокий философский вопрос!? winked
              1. SanichSan
                SanichSan Вчера, 23:35
                0
                Цитата: Intruder
                Доверяй - но проверяй, так что верить или нет - это глубокий философский вопрос!?

                что-то я подумал об этом и решил что пора спать laughing если начать об этом рассуждать все это может сильно затянуться.... hi но как-нибудь в другой раз можно об этом и побеседовать. yes
                1. Intruder
                  Intruder Вчера, 23:38
                  0
                  но как-нибудь в другой раз можно об этом и побеседовать. yes
                  Всегда, буду рад! yes
        7. дед_Костя
          дед_Костя Вчера, 20:45
          +4
          Не курил никогда, но переболел ковидлой в июле 21 в лёгкой форме и убедился, что 90% пациентов больницы болели в лёгкой форме.
        8. zenion
          zenion Сегодня, 00:24
          +4
          Svarog. Если люди не будут умирать, придётся закрыть все кладбища. Дочка моего друга, который теперь живёт в Штатах, закончила медицинский с фармацевтическим. Так она уже в этом деле больше 15 лет и говорит, что избавится от ковида и гриппа можно просто используя не шприцы, а вводя прививку через нос в виде капель. Это очень толковая была бы прививка и не пришлось бы колоть тем, что не даёт эффекта. Но также не даёт прибыль фабрикам, которые на этом заработали кучу денег и хотят ещё. Пока делают деньги до тех пор будет коронавирус, он очень прибыльный.
      2. Ахиллес
        Ахиллес Вчера, 17:31
        +4
        Цитата: Ингвар 72
        Яркий пример, как раздувают тему СМИ. Смотреть до конца.

        Прививка и это должно быть известно каждому не защищает от заражения на 100%, она в первую очередь защищает от очень тяжелых последствий и способствует протекание болезни в более легкой форме и это показывают исследования многих стран которые пользуются нашей вакциной такие как Аргентина, Сан-Марина, Сербии и т.д., и кстати в Венгрии были исследования и там положительно отзываются о спутнике V.
        Также согласно статистике по всему миру %привитых попадают под ИВЛ намного меньше.
        + примерно у 5% у которых после прививки не вырабатываются антитела и нужно делать заново или другую.
        +много ушлых которые покупали сертификаты.
      3. Старый Хрен
        Старый Хрен Вчера, 18:42
        0
        Генно модифицированное средство это сила свежего разлива. А кто-то сравнивал это с вакциной от оспы аж 18-го века. Таки я извиняюсь, там микроскопы были двукратного увеличения!
  2. Улиточник N9
    Улиточник N9 Вчера, 08:20
    +24
    Вот, что хотите делайте, но я не верю в эту "страшную пандемию". Не верю! Да вирус есть, и люди болеют, и даже умирают, но они болели и умирали и раньше от осложнений после гриппа, орз и ОРВИ. Вот сейчас орут про небывалый рост ковидности, но куда же делись тогда обычные грипп, ОРВИ и орз вспышка которых, всегда происходит в это вот время года? Моя семья переболела ковидом и даже я им переболел, но раньше ибо откуда-то имею слабые антитела - очевидно посчитал, что это очередной грипп был и не заметил. И ещё будем им- ковидом болеть и никакая прививка уберечься от него не поможет. Прививки это имитация борьбы властей с этой гадостью. Власти не хотят структурных и дорогостоящих перестроек в обществе для улучшения жизни граждан, они или нихрена не делают или идут по пути принятия ограничений для граждан ибо это наиболее простой и дешевый путь. И ковид выгоден именно властям: под предлогом ковида можно вводить любые ограничения и закручивания гаек, а так же этим ковидом обьяснять свои провалы в экономике, политике и ухудшении жизни граждан. Прививки из той же оперы: дешевый путь показать "борьбу властей с типа пандемией" Типа прививки и ограничения-вот панацея от всего: и просто и дешево и сердито! Смотрите, как трансформировалась обязательность прививок: вначале из каждых утюгов орали о том, что прививка предохранит от заболевания типа надо достичь коллективного иммунитета, а потом, когда уже всем стало ясно, что эти прививка туфта полная, такая же туфта, как и прививки от постоянно мутирующего гриппа, начали орать, что прививки типа облегчают течение болезни. Ага- "облегчает". Уже выстроена кормовая база на этих прививках, и никто не собирается закрывать её. Вы никогда не задумывались о том, почему это все правительства так упорно цепляются за версию о якобы " естественном" происхождении вируса? Да потому, что это международная разработка и многие страны занимались и занимаются чем-то то подобным и если признать то, что вирус разработан в лаборатории то у граждан возникнет вопрос:" А где было государство, что оно делало, каково его участие в этой и ей подобной разработках? Почему государство не прекратило такие разработки? Почему по всему миру такие
    смертельно опасные разработки велись и ведутся, а простому гражданину даже пукнуть не разрешают не заплатив типа налога или постоянно его ограничивают в правах под предлогом " безопасности" и пр? Чем таким на самом деле занимается государство, если не может ни сдержать такие разработки, ни привлечь к ответственности виновных в них и заставить их ликвидировать последствия? Почему все вешается на граждан? И самый главный вопрос: нужны ли нам такие государства, и такие правители, которые тратят деньги на огромные армии и вооружения, на своё содержание, дерут налоги на это и остальную якобы "защиту" и "безопасность", но не могут предохранить граждан от подобных вирусологических разработок, обеспечить безопасность граждан и ликвидировать последствия не ухудшая жизнь граждан страны?
    1. Uran53
      Uran53 Вчера, 09:05
      +15
      Прививки от ковидлы выгодны в первую очередь производителям, т. к. государство у них их покупает. А если учесть что производство Спутника контролирует Голикова (мисс - Арбидол), а Кови-пак Попова, становиться понятно откуда такая скорость появления "чудо-вакцин" и их заполнения рынка. А вакцина Чумакова (традиционная) почему-то напрочь отсутствует, видимо "покровителя" ненашли.
      1. Вадим237
        Вадим237 Вчера, 19:04
        -4
        Вакцина Чумакова отсутствует в масштабном производстве потому как её изготавливать сложнее и необходимые мощности производства ещё не развёрнуты.
    2. Стропорез
      Стропорез Вчера, 09:25
      +12
      Цитата: Улиточник N9
      И самый главный вопрос: нужны ли нам такие государства, и такие правители, которые тратят деньги на огромные армии и вооружения, на своё содержание, дерут налоги на это и остальную якобы "защиту" и "безопасность", но не могут предохранить граждан от подобных вирусологических разработок, обеспечить безопасность граждан и ликвидировать последствия не ухудшая жизнь граждан страны?

      Нынешнее гос-во РФ заточено исключительно на охрану собственной власти и всех тех богатств и ништяков, которая эта власть приносит.
      Достаточно отметить какие колоссальные средства из бюджета тратятся на содержание президента.
      На данный момент РФ ставит рекорды смертности населения, а охрана жизни и здоровья-это первая и главная задача гос-ва.Эта задача НЕ ВЫПОЛНЕНА! Значит у нашей власти другие задачи.
      1. Ланнан Ши
        Ланнан Ши Вчера, 14:43
        +7
        Цитата: Стропорез
        На данный момент РФ ставит рекорды смертности населения, а охрана жизни и здоровья-это первая и главная задача гос-ва.Эта задача НЕ ВЫПОЛНЕНА!

        Уже выполнена. Вот только что в яндекс новостях появилось - голикова заявила о запуске счетчика вакцинации. Вот и все. Перемога. Вирус спужается теперь и сдохнет. laughing
        1. Стропорез
          Стропорез Вчера, 21:24
          +9
          Эта голикова редскостная гадость!)
      2. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Вчера, 17:42
        -9
        Сегодня вина за происходящее лежит на всех: масочный режим никто не соблюдает; про дистанцию все забыли; боязнь прививок от Ковида; туристические поездки за рубеж; слабый эпидемиологический контроль со стороны государства.
        1. notingem
          notingem Вчера, 18:12
          +11
          Ага.Телевизор смотрим. Главы ходят без масок.Штрафуем или как ?
          1. Николай Иванов_5
            Николай Иванов_5 Вчера, 19:10
            0
            Обязательно должны нести ответственность за нарушение главы и чиновники всех рангов.
        2. sakuz
          sakuz Сегодня, 08:05
          +1
          Цитата: Николай Иванов_5
          масочный режим никто не соблюдает

          Уже говорили - маска закрывает носоглотку. А слизистая глаз открыта. Просто маска, без защиты глаз, проблему не решает.
          1. Николай Иванов_5
            Николай Иванов_5 Сегодня, 08:40
            +1
            Если заболел человек, то он хотя бы не станет заражать всех подряд. Маска не для моей защиты, а для защиты окружающих от меня.
            1. аксельбант
              аксельбант Сегодня, 08:54
              -1
              "Если заболел человек, то он хотя бы не станет заражать всех подряд"
              что делать больному человеку среди людей? он должен в больничке лечиться, или дома на карантине быть, а не слоняться по улицам
              1. Николай Иванов_5
                Николай Иванов_5 Сегодня, 09:05
                0
                Вы специально делаете вид что не понимаете меня, а может просто обыкновенный эгоист. Цель у Вас не честность, а просто больше получить лайков на свои комментарии.
            2. Uran53
              Uran53 Сегодня, 08:57
              +1
              Маска не даёт изоляции окружающих, т. к. негерметична. Вирус легко можно принести домой на верхней одежде, а потом растащить по всему дому. Или нам что, перед тем как войти в квартиру прододить тотальную дезинфекцию? Чушь пишете!
        3. zenion
          zenion Сегодня, 18:46
          -1
          Николай Иванов_5. Когда все будут в масках, тогда скажут, что в масках нужно спать. Когда будут спать в масках, ходить в масках - тогда неправильно спите, вы спите на этом боку, а нужно на том. На каком том? Мы не знаем, мы не видим. Это напоминает, как пришла мать проведать сына, а его нет дома, жена его послала в магазин. Прошлась она по квартире и чего сегодня сварила? Борщ сварила. Пробует она борщ. Он не такой, как нужно. А как нужно, скажите мама и я так сварю. Не знаю как, но не так!
      3. Вадим237
        Вадим237 Вчера, 19:10
        -5
        "Достаточно отметить какие колоссальные средства из бюджета тратятся на содержание президента". Назовите эту "Колоссальную" цифру что на президента тратят.
        На данный момент РФ ставит рекорды смертности населения - 80% всех смертей это естественные причины заболевания к ним то же относятся как смертность от эпидемий - пофигизм и идиотизм то же смертность увеличивают.
        1. аксельбант
          аксельбант Сегодня, 09:07
          +1
          "Назовите эту "Колоссальную" цифру что на президента тратят."
          каждый день, невзирая на снег, дождь, происки врагов, на содержание президента и поддержание его штанов тратится
          75342465,75 полновесных россиянских рублей. из этой цифры не делают тайны, она доступна в интернетах. не понимаю, почему для вас это проблема?
          1. аксельбант
            аксельбант Сегодня, 13:23
            +1
            за 20 лет примерно полтриллиона руб набежало. и это только официальные суммы. я так понял, минусы поставили те, кто считает, что этого мало? а я считаю, что кпд у него, как у паровоза, 7%, а то и меньше
    3. аксельбант
      аксельбант Вчера, 09:51
      +3
      "Вот, что хотите делайте, но я не верю в эту "страшную пандемию". Не верю! Да вирус есть, и люди болеют, и даже умирают, но они болели и умирали и раньше от осложнений после гриппа, орз и ОРВИ"
      совершенно с вами согласен. этим летом я страну пересёк с юга на север, и обратно. и что я заметил? этот страшный вирус вероятно, на другой планете злобстовует, ну, на той, где правительство. на заправках, в кафе, гостиницах, никто о нём и не знает. нет, маски кое-кто носит, и персонал, и посетители, и даже некоторые правильно, но без фанатизма. никто меня без маски не запрещал обслуживать полицию не вызывали, не штрафовали, и не расстреливали. в гостиницах никаких тестов и справок не требовали, заселяли без вопросов, только спасибо говорили. месяц прожил в маленькой деревеньке- все ходят без масок, только в магазин и на почту маски надевают- был у них рейд, наехала свора- продавщицу и почтарку оштрафовали. вот теперь они маски туда и надевают, не хотят соседок подводить. местные говорят- у них до облцентра дорога почти асфальтированная, потому приезжают. рядом, в 8км ещё деревня-но асфальта нет, рейдов нет, все без масок. в общем , уехал здоровым, и приехал здоровым. и ещё больше укрепился в мнении, что этот очень страшный вирус существует только в воспалённом мозгу поповой, и иже с ней, которым этот вирус чем то выгоден. а он явно им выгоден, иначе не прикладывали бы они столько сил и денег, забыв обо всём, раздувая эту панику и истерику
      1. Борисыч
        Борисыч Сегодня, 00:00
        +10
        Переболел, ещё год назад, нюх до конца не восстановился, со вкусом иногда проблемы, не могу есть свежие огурцы и арбуз, потому что испытываю при этом непередаваемые ощущения. Курю всю жизнь, пробовал бросать, одни мучения. Алкоголь почти не употребляю, рюмку - две по очень большим праздникам или бутылку пива под шашлык. Это я к слову. Так вот, из всей этой возни с ковидлой у меня один вывод - вдруг пропали ОРВИ, грипп и пневмония. Никакой статистики нет, ваще. Всех врачей, которые занимались, хоть иногда, профилактикой гриппа вдруг куда-то сдуло. Смертность от инсультов-инфарктов тоже пропала. Везде ковидла. Потому что это выгодно медработникам, они за это доплаты получают, вот и орут, что ковидла. А чинушам теперь можно творить что хочешь, всю их дурь очевидную теперь списывают на ковидлу и прививки.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 10:34
          +1
          Кстати-грипп не пропал. Зовут вакцинироваться от гриппа в поликлинику.
    4. Gato
      Gato Вчера, 19:09
      +1
      главный вопрос: нужны ли нам такие государства,

      Предположим, что дело именно так и обстоит. Предложите альтернативу.
    5. ШУРУМ -БУРУМ
      ШУРУМ -БУРУМ Вчера, 20:39
      +8
      Меня сильно озадачивает понятие " Коллективный иммунитет", выдуманное чиновниками от медицины. Что это? Может это связывают с пещерой, где живут летучие мыши?. Да, они все в этой пещере заражены, все переболели, никого между собой уже не заражают, являясь носителями вируса. ЭТО называется "коллективный иммунитет"? Тогда мне понятно стремление заразить вакциной как можно больше людей в нашей пещере и организовывать облавы на тех, кто несмотря на невольные контакты с уже больными в автобусах и магазинах, все никак, ну никак не могут заболеть. Соответственно, для таких появился и термин "бессимптомное течение заболевания". И эти люди, с удивительным, желанным для нации иммунитетом и здоровьем, объявляются вне закона, хотя они должны стать для науки объектом изучения в поисках причины, почему все заболевают, а эти люди нет? Нет, их лучше извести, применяя весь набор репрессий. А тем временем, за пределами пещеры в личных виллах и особняках, вместе с семьей и со всей своей прислугой , не вакцинируясь, будут отсиживаться все, кто может позволить себе это, физически не контактируя, пользуясь неконтактными доставками, ведя дела и бизнес по интернету с ребятами из пещеры. Так, что в перспективе вырисовывается сценарий, очень похожий на финал польского фильма "Новые амазонки".
    6. йцукен
      йцукен Сегодня, 10:34
      +1
      Как можно,цитирую: "обеспечить безопасность граждан и ликвидировать последствия не ухудшая жизнь граждан страны" в условиях эпидемии? Эти ваши хотелки вообще здравому смыслу противоречат. Прививаться никто не хочет добровольно, ограничивать свои передвижения никто не хочет добровольно, на курорты при этом ездить - обязательно, в ТЦ и на рынки надо ходить каждый божий день - ТАК КАКИМ ОБРАЗОМ государство должно обеспечить вашу бесценную жизнь? Спиртом вас поливать с вертолета? Ведь были же люди как люди и вдруг все стали неумные люди....
    7. demo
      demo Сегодня, 16:08
      -1
      Прививки это имитация борьбы властей с этой гадостью. Власти не хотят структурных и дорогостоящих перестроек в обществе для улучшения жизни граждан, они или нихрена не делают или идут по пути принятия ограничений для граждан ибо это наиболее простой и дешевый путь.

      Власть - это слишком обобщенно и расплывчато.
      Есть несколько человек в правительстве и в Кремле, которые знают весь спектр задач, которые решаются имитацией пандемии.
      1. Приучить население к тому, что завтра объявят изоляцию, для всех. И все будут сидеть по-домам. Например в преддверии выборов 24 года.
      2. Приучить носить маски.
      А завтра QR коды. А потом еще идентификацию иную придумают.
      Контроль за массами - это веление времени. Куда пошел. С кем встречался. Сколько отсутствовал. Когда вернулся.
      В глобальном плане имитация пандемии - это инструмент перераспределения материальных благ.
      Пока нед данных. Пока нет исследований.
      Но они будут.
      Я о том, что локдаун привел к короткому коллапсу промышленного производства.
      Сколько предприятий обанкротилось? Сколько разорилось? На сколько пунктов упали акции ведущих компаний?
      Кто и сколько их скупил?
      И пошло поехало. Это же просто для понимания?
      У тех, у кого сконцентрировано в руках 80% мировых финансов, могут спокойно перераспределять движимое и недвижимое имущество. Создавая соответствующие условия, когда предприятие тратит деньги, а продукция не покупается, позволяет загнать это предприятие в долговую яму. И "за шапку сухарей" получаешь конфетку.
      Только речь не об одном предприятии. Речь об отраслях.
      Авиационная. Автомобилестроение. Кораблестроение. Космическая. Электронная. И т.д.
      Так что "разминка" прошла "на ура".
      И Кремль стоял по стойке "смирно".
      Даже учения (какие и для чего?) в Казане позволил провести.
      Мы, в смысле РФ и ее руководителя, исходя их этого, находимся под 100% внешним управлением.
      Что приказали, то и сделали.
      1. Shahno
        Shahno Сегодня, 16:17
        -1
        Вы начали за здравие, и закончили как всегда.
        "Приучить население к тому, что завтра".
        Именно так, приучить терпеть, принимать штрафы, ограничения, ибо потому, что якобы нет выбора. Хотя выборы то были..
        А потом странное высказывание про "внешнее управление", не надо бояться, не нужно этого, кроме россиян никто в их проблемах не виноват.
        1. demo
          demo Сегодня, 19:30
          0
          Внешнее управление - это характеристика несамостоятельности в принятии решений.
          Мелкие проблемы- типа повышение пенсионного возраста или изменение сроков пребывания у власти главы государства - это решается самостоятельно. А серьезные проблемы влияющие на благосостояние международных корпораций - это только по согласованию.
          Вину за существующее положение дел в стране никто с плеч россиян не снимал и не снимет, только они сами.
  3. финиш
    финиш Вчера, 10:57
    +13
    Сертификаты продают от 2 до 7 тыс. с занесением в госуслуги. Правда не знаю как это у них получается! Но факт остается фактом, знакомые перед отдыхом в Турции купили в Москве и в регионах тоже. Действие сие мне не понятно. Сами привиты одними из первых еще в начале весны и нам помогло т.к. были случаи общения с больными-проскочило.
    1. 210окв
      210окв Вчера, 11:41
      +1
      Ну так если они привиты, так сертификаты автоматом в госуслугах. Зачем ещё и покупать?
      1. финиш
        финиш Вчера, 12:06
        +5
        Они не привиты!Мы с супругой привиты.
        1. 210окв
          210окв Вчера, 12:10
          -1
          А не проще им было и дешевле этой семье тоже привить я, раз надо ехать позарез в Турцию? Я могу понять упертость, но тогда - платите, все верно.
          1. финиш
            финиш Вчера, 14:09
            +1
            Кто их знает! Принципиально упертые. Как и многие другие.
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Вчера, 11:42
      +11
      Цитата: финиш
      Сами привиты одними из первых еще в начале весны и нам помогло т.к. были случаи общения с больными-проскочило.

      Я не привит, так же общался тесно с людьми, у которых был официально подтверженый ковид. И ничего.
      Какой то не типичный и не логичный вирус.
      1. Svarog
        Svarog Вчера, 11:54
        +4
        Цитата: Ингвар 72
        Цитата: финиш
        Сами привиты одними из первых еще в начале весны и нам помогло т.к. были случаи общения с больными-проскочило.

        Я не привит, так же общался тесно с людьми, у которых был официально подтверженый ковид. И ничего.
        Какой то не типичный и не логичный вирус.

        Игорь, подтверждаю..две недели назад..даже три наверное.., выехал на вызов..и пассажиром оказался старый приятель по институту.. Он ехал с похорон дяди..который от ковида помер , ему под семьдесят было..Так вот, у него все болели в этот момент ковидом ..и жена и дети..Только он не болел..Говорит еще в 2019 переболел..так же как и я..Были без масок, сидели рядом, здоровались за руку..руку не мыл))) Странный ..очень странный вирус..
      2. Ланнан Ши
        Ланнан Ши Вчера, 14:49
        +4
        Цитата: Ингвар 72
        Я не привит, так же общался тесно с людьми, у которых был официально подтверженый ковид. И ничего.

        Двоюродный брат мужа. В отделе, с ним, работает 4 человека. Заболели все. Он нет. Непривит. Странно, да? Правда товарищ упертый кроссфитчик, если на работе до 10, то на треню и в 11 ночи поедет. Но это ведь к делу не относится, правда? Можно иметь пузо до колен, кисель вместо мышц и легкие с мандаринчик объемом, главное вакцину вколоть, она сразу бессмертие дарует. yes
    3. Володь
      Володь Вчера, 15:54
      +10
      Мне известны случаи, когда заболевал один человек из семьи, остальные даже не почесались. Никто не уколот. Так что - тоже "проскочило"))
  4. Влад Барятинский
    Влад Барятинский Вчера, 11:35
    -1
    Цитата: Ингвар 72
    Детей вакцинировать не дам категорически, вплоть до исключения из садика и школы.

    good drinks
    1. 210окв
      210окв Вчера, 15:15
      +2
      А в школе или тем более в садике заставляют вакцинироваться?
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 07:21
        +4
        Цитата: 210окв
        А в школе или тем более в садике заставляют вакцинироваться?

        У вас есть сомнения, что к этому все идет?
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 07:33
          +5
          На данный момент я сомневаюсь во многом. В том числе и в разуме наших рукамиводителей. Например, когда по Кубани начали ограничивать движение даже внутри муниципалитетов. На собственных автомобилях. На работу только в переполненых автобусах. В прошлом году. Не сомневаюсь лишь в правильности мер, принятых в Китае-жёстких, но действенных. В том числе и по вакцинации.
  5. неприкаянный
    неприкаянный Вчера, 14:34
    +11
    Мою жену под угрозой увольнения заставили вакцинироваться, а у нее куча хронических болезней, медотвод в поликлинике не дали, врач честно сказал у нас приказ из министерства мы не даём теперь медотводов, в результате прививки жена слегла с температурой на три дня, потом прошло, но все равно чувствует себя хуже, чем до этого спутника-лайт, бумагу она подписала, что якобы добровольно сделала прививку, просто живём в каком то королевстве кривых зеркал, где все наоборот и все наши чиновники врут народу, говоря что все для блага народа, чушь полная люди только страдают от их решений, скоро в поликлиники перестанут пускать без кодов и прививок....
    1. 210окв
      210окв Вчера, 15:18
      +1
      У нас наоборот. Директор собрал народ, сказал что заставлять никого не будет. Кто то согласился, кто отказался. Пришёл мастер на участок, сказал работягам, что даю отгул на прививку. Что вы думали? Побежали прививать я все.
  6. Volder
    Volder Вчера, 15:22
    +1
    Цитата: Ингвар 72
    Растет процент вакцинированных, и параллельно растет число больных и смертность. Странная динамика.
    Ничего странного, если учесть, что за 1,5 года штампы успели поменяться, мутировать. Нынешние штампы гораздо легче цепляются к человеку. Во-вторых, границы открыты, туризм не запрещён, люди прилетают и заражают других. В-третьих, чем больше больных, тем больше смертности. Вот и всё объяснение, логически понятное даже ребёнку.
    Детей вакцинировать не дам категорически
    Почему? Что вам мешает?
    1. МВГ
      МВГ Сегодня, 08:26
      +2
      "Нынешние штампы гораздо легче цепляются к человеку." - вот это то и настораживает. По логике совокупности накопления коллективного иммунитета и постепенной мутации вируса от носителя к носителю вирус должен распространяться быстрее, но течение заболевания должно быть легче. А нам что рассказывают? А нам рассказывают о том, что выросла смертность и повысилась заражаемость. Это говорит о чем?
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 15:43
        0
        "Нынешние штампы гораздо легче цепляются к человеку." - вот это то и настораживает. По логике совокупности накопления коллективного иммунитета и постепенной мутации вируса от носителя к носителю вирус должен распространяться быстрее, но течение заболевания должно быть легче. А нам что рассказывают? А нам рассказывают о том, что выросла смертность и повысилась заражаемость. Это говорит о чем?
        Это говорит о том, что либо кто то этот вирус редактирует с учётом его эффективности, либо нас держат за идиотов!
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 15:57
          0
          Знаете,я убеждён, что идиотами мы делаем сами себя. Орём на каждом углу что власть плохая, но на выборы не ходим. Предлагают бесплатно вакцинироваться-мы устраиваем козью морду. Люди кашляют на улице на других-плевать. Привёл ребёнка в дом творчества-сидит охранница в маске. Не пущу без маски-лезу в сумку, но замечаю что все преподаватели ходят без маски. Говорю ей-почему? Я их знаю, отвечает. Идиотизм и раздолбайство от верха до низа.
        2. МВГ
          МВГ Сегодня, 19:03
          0
          Так вот и я к такой мысли пришел
  7. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Вчера, 17:33
    -3
    Цитата: Ингвар 72
    Привет Володя! hi
    Цитата: Svarog
    Почему каждый день смертность от ковидлы бьет рекорды

    Растет процент вакцинированных, и параллельно растет число больных и смертность. Странная динамика.
    Детей вакцинировать не дам категорически, вплоть до исключения из садика и школы.

    Надо всех кто намеренно не прививается, без наличия противопоказаний, лечить только за свой счет и без компенсации периода нетрудоспособности(больничных выплат).
    1. notingem
      notingem Вчера, 18:18
      +1
      Был уже один николаша
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Вчера, 19:14
        0
        Какое отношение я имею к тому человеку???
    2. Karabin
      Karabin Вчера, 19:41
      +6
      Цитата: Николай Иванов_5
      Надо всех кто намеренно не прививается, без наличия противопоказаний, лечить только за свой счет и без компенсации периода нетрудоспособности(больничных выплат).

      Хорошо хоть лагеря и расстрелы не предлагаете. Вот вы привились, получили удовольствие и уверенность. Вам кто нибудь уколоться мешал? Или предлагал что нибудь оплачивать? Откуда такая агрессия в сторону непривитых? Вы можете заболеть и инфицировать так же , как и непривитый. Вы можете так же заболеть тяжело, примеров масса. Так оставьте за людьми право самим решать колоться или нет. И без вас хватает организмов превращающих медицину в ветеренарию.
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Вчера, 19:47
        -8
        В тяжелом состоянии сейчас от Ковид в больницах находятся именно те, кто не поспешил или
        намеренно отказывался прививаться. Зачем все остальные должны оплачивать лечение безответственных людей???
        1. Karabin
          Karabin Вчера, 20:09
          +3
          Цитата: Николай Иванов_5
          В тяжелом состоянии сейчас от Ковид в больницах находятся именно те, кто не поспешил или
          намеренно отказывался привиться.

          У вас есть статистика по таким больным? Их пол, возраст,хронические заболевания. Или только со слов из телевизора? Так в телевизоре,еще относительно недавно говорили о 96% эффективности от заражения.
          1. Комментарий был удален.
          2. Николай Иванов_5
            Николай Иванов_5 Вчера, 20:28
            -3
            Я по крайней мере пытаюсь пользоваться объективными и проверенными источниками информации.
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 07:19
              +2
              Цитата: Николай Иванов_5
              Я по крайней мере пытаюсь пользоваться объективными и проверенными источниками информации.

              Т. е. теми, которые вам больше нравятся. laughing
              Я в отличии от вас, стараюсь слушать людей, имеющих ученые степени по вирусологии.
              1. Николай Иванов_5
                Николай Иванов_5 Сегодня, 08:29
                0
                В СМИ предоставляют информацию на понятном для каждого языке, а по-вашему комментарию как-будто вы имеете научную степень по медицине или медик.
                1. Ингвар 72
                  Ингвар 72 Сегодня, 08:39
                  +2
                  Цитата: Николай Иванов_5
                  СМИ предоставляют информацию на понятном для каждого языке

                  Я наверху наглядно показал, как предоставляют информацию СМИ. Ложь на лжи, и во имя лжи.
                2. Николай Иванов_5
                  Николай Иванов_5 Сегодня, 08:44
                  -1
                  Вы необъективны и сами распространяете лживую информацию - единичные случаи не меняют общую картину.
                3. Ингвар 72
                  Ингвар 72 Сегодня, 09:11
                  0
                  В чем лживость?
                4. Николай Иванов_5
                  Николай Иванов_5 Сегодня, 09:24
                  0
                  В прошлом году я переболел коронавирусом, а в этом году привился и не заболел при контакте с больным коронавирусом.
                5. Ингвар 72
                  Ингвар 72 Сегодня, 14:05
                  0
                  Цитата: Николай Иванов_5
                  В прошлом году я переболел коронавирусом, а в этом году привился и не заболел при контакте с больным коронавирусом.

                  Так может антитела после болезни большУю роль сыграли, а?
                6. Николай Иванов_5
                  Николай Иванов_5 Сегодня, 14:23
                  0
                  Так как реакция организма на прививку была, то думаю, что все-таки она и не дала мне заболеть коронавирусом!
  8. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 13:36
    0
    "Я по крайней мере пытаюсь пользоваться объективными и проверенными источниками информации."
    а в этих источниках не пишут, что эти "непривитые" точно также как и вы, отчисляют свои деньги в казну на медуслуги? только они ими не пользуются, в отличие от вас
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 14:11
      -1
      Бред! Сколько стоит прививка от коронавируса и лечение тяжелобольного коронавирусом в больнице???
      1. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 15:59
        0
        "Бред! Сколько стоит прививка от коронавируса и лечение тяжелобольного коронавирусом в больнице???"
        да сколько бы не стоило! человек заплатил свои деньги, может, и побольше, чем вы, и имеет полное право на лечение
      2. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 16:07
        0
        Спорить с тугодумом все равно, что играть в шахматы с голубем. Он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать, как он тебя уделал.
      3. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 16:27
        0
        "Спорить с тугодумом все равно, что играть в шахматы с голубем"
        а что, аргументов больше нет?
      4. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 16:31
        0
        Я устал от общения с Вами и не вижу ничего полезного в общении с Вами.
      5. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 16:32
        0
        аналогично
  • Shahno
    Shahno Вчера, 20:43
    +1
    В израильском Минздраве есть эта инфа. Думаю, скоро появится официальный отчёт. Надо немного подождать. Насчёт России не знаю..
    Пс. Полагаю, что вакцинация очевидно снижает уровень смертности в данных условиях...
  • МВГ
    МВГ Сегодня, 08:28
    0
    Ролик выше посмотрите про репортаж о "непривитом", который по факту привился как положено
  • мордвин 3
    мордвин 3 Вчера, 20:18
    -1
    Цитата: Николай Иванов_5
    без компенсации периода нетрудоспособности(больничных выплат).

    Наплевать.
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 20:56
      0
      Вы готовы полностью оплатить лекарства, за койко-место, обслуживание медперсоналом и подключение к аппарату ИВЛ???
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Вчера, 21:02
        +5
        Цитата: Николай Иванов_5
        Вы готовы полностью оплатить лекарства, койко-место, обслуживание медперсоналом и подключение к аппарату ИВЛ.

        Я неясно написал? Наплевать, подключат, или нет. К государству у меня доверия нет.
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Вчера, 21:14
          -4
          Вы полностью понимаете значение слова государство? Государство можно разделить на основные части - это общество и власть. Каждый гражданин является представителем общества того самого государства, которому у Вас нет доверия.
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Вчера, 21:30
            +1
            Цитата: Николай Иванов_5
            Каждый гражданин является представителем общества того самого государства, которому у Вас нет доверия.

            Каждый гражданин является частью общества. И та политическая часть общества, которая сегодня управляет нашей страной, мне глубоко противна. К слову, у меня нет никаких больничных уже почти 18 лет.
            1. Николай Иванов_5
              Николай Иванов_5 Вчера, 21:31
              -3
              Ну, похоже в местах лишении свободы Вы не находитесь, а значит на пенсии?
              1. мордвин 3
                мордвин 3 Вчера, 21:35
                +1
                Цитата: Николай Иванов_5
                а значит на пенсии.

                До пенсии мне, благодаря нашим правителям, как до Китая. И все эти 18 лет я работаю фактически либо по договорам, либо неофициально.
              2. Николай Иванов_5
                Николай Иванов_5 Вчера, 21:41
                -4
                Живете одним днем, налогов не платите и на пенсию не откладываете.
              3. мордвин 3
                мордвин 3 Вчера, 21:53
                +5
                Цитата: Николай Иванов_5
                Живете одним днем, налогов не платите и на пенсию не откладываете.

                В точку! А кто создал такие условия? Если я начиная с 93-ого года все платил исправно, вплоть почти до середины нулевых, причем зарплата была немаленькая? Только в этом году четыре места работы по разным специальностям. Отделка зданий, моторист-сантехник, пильщик кустов и вальщик деревьев, разнорабочий... И какие шиши откладывать, если зарплата колеблется вокруг той суммы, что глава РФ называет средним рабочим классом, при том, что на коммуналку зимой уходит более половины этой суммы среднего класса?
              4. Николай Иванов_5
                Николай Иванов_5 Вчера, 21:59
                +1
                За двадцать два года своей трудовой деятельности я поменял работу только четыре раза.
              5. мордвин 3
                мордвин 3 Вчера, 22:05
                +3
                А где работал я, при Ельцине закрыли одно предприятие, и три - при Путине. Вот вам уже 4 места. Я уж промолчу про вахтовые поездки в Москву и всякие шарашкины конторы.
            2. йцукен
              йцукен Сегодня, 10:40
              -1
              Парадоксально. И вы же потом будете топить и стенать про маленькие пенсии. И про отвратительную медицину. Про плохие дороги. И тому подобное. И конечно же,виноват Путин. И наверное Трамп. Ну кто-то виноват, вы ведь прекрасный человек. Эх,материться нельзя.
            3. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 17:32
              0
              Цитата: йцукен
              И конечно же,виноват Путин.

              Нет, блин, наверно это я виноват, что работы нет нормальной. Это мы все виноваты, что за пятую часть века выстраивания вертикали, поднятия с колен, и гребения нашего раба галерного, в России ничего толком не работает.
  • МВГ
    МВГ Сегодня, 08:31
    -2
    Не надо выдумывать новых словосочетаний в определении государства.
    В.И. Ленин: "государство - это аппарат насилия."
    Все.
  • SanichSan
    SanichSan Вчера, 23:06
    -2
    Цитата: Ингвар 72
    Растет процент вакцинированных, и параллельно растет число больных и смертность.

    а смертность среди кого растет? среди вакцинированных или не вакцинированных?
    Цитата: Ингвар 72
    Детей вакцинировать не дам категорически, вплоть до исключения из садика и школы.

    правильно! не нужно! естественный отбор должен работать! soldier
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 13:39
      0
      "а смертность среди кого растет? среди вакцинированных или не вакцинированных?"
      и там, и там, равнозначно
      1. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 14:57
        0
        Цитата: аксельбант
        и там, и там, равнозначно

        у вас какие-то данные есть или так, палец к носу прикинули и решили?
        1. аксельбант
          аксельбант Сегодня, 15:57
          0
          "у вас какие-то данные есть или так, палец к носу прикинули и решили?"
          личные наблюдения. за последние 2 года умерло моих знакомых-2 от рака, 2- от ОСН, 1- якобы от вируса- непривитый, 1 -якобы от вируса- привитый. достаточно?
          1. SanichSan
            SanichSan Сегодня, 16:07
            0
            хмм. а из моих знакомых от вируса + анкологии умерла только тетка непривитая. те кто привились в легкой форме переболели, некоторые из непривитых в тяжелой но не померли. моя статистика актуальна или только ваша?
            1. аксельбант
              аксельбант Сегодня, 16:26
              0
              " моя статистика актуальна или только ваша?"
              может, вам лет чуть поменьше, и знакомые у вас моложе?
              1. SanichSan
                SanichSan Сегодня, 17:08
                0
                Цитата: аксельбант
                может, вам лет чуть поменьше, и знакомые у вас моложе?

                мне скорее всего да, но в моей выборке и мои родители участвуют и их знакомые, а им за 70 request
  • dorz
    dorz Вчера, 07:22
    +20
    Российские миллиардеры разбогатели на $24 млрд. с начала 2021 года. В среднем, мировая буржуазия увеличивает свои капиталы во время пандемии на 15% в год. В "мирное время" таких доходов не обеспечить.
    1. Кроу
      Кроу Вчера, 07:38
      +21
      А совокупное состояние капиталов буржуев выросло до $454 млрд.
      Кому война,кому мать родна.
  • Stas157
    Stas157 Вчера, 07:42
    +12
    Цитата: Svarog
    Почему каждый день смертность от ковидлы бьет рекорды?

    Зато я хорошо помню томный и расслабленный голос "альпинистки" Анны Поповой, что дескать мы вышли на плато и пик пройден! И это было около года назад. После этого я слушать Аню просто не могу.
    1. PPD
      PPD Вчера, 08:44
      +11
      Да откуда ей знать что происходит?
      Эту заразу изучать ведь надо.
      Кто этим заниматься будет?
      Мясников поначалу вообще заявлял, что этого вообще чуть ли нет.Болезнь странноватая.
      Переболел, с посещением больницы.
      Рядом сосед с 25% лежал. Отправили в реанимацию. У меня 75- лежал в просто палате. Потом другого привезли- та же история. Но у них диабет- сердце было.
      Что- то не помню с гриппом такого же.
    2. IS-80_RVGK2
      IS-80_RVGK2 Вчера, 21:15
      +3
      А как пафосно трындел Соловьёв о том что у нас не как на бездуховном Западе у нас с ковидом все отлично.
  • макс702
    макс702 Вчера, 08:39
    -10
    Вы не слышали пр мутации вирусов? Не ?Странно даже в школе об этом учат.. Вакцинации работает когда она массовая как в том же Китае..А у нас простите антипрививочники правят бал, и процент вакцинированных мизерный, тем самым мы собственными руками выводим все более смертоносные вирусы ибо мутировать он может в любом носителе . По официальным данным за все время эпидемии заболело 7.9 млн человек даже умножив на два это в районе 20 , а население нашей страны порядка150 млн со всеми понаехавшими, и каком массовом иммунитете в результате болезни может идти речь?
    РС: Автор тут пишет Зато московское правительство весьма прилично наполнило бюджет штрафами. Так сказать, отбили вложения
    А теперь сколько это в цифрах? Где то я читал сумма пара миллиардов .. дык вот это как копейка в вашем кармане для государства ..У меня на складе когда работал на Силе Сибири под моей ответственностью числилось мат ценностей на 5.4 млрд₽ и это только один склад ,одной стройки.. так что орать мол государство забарыжило на штрафах верх идиотии и некомпетентности как и все в данной статейке, совсем главред кукухой двинул пробив дно в очередной раз.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Вчера, 08:45
      +5
      Цитата: макс702
      Вакцинации работает когда она массовая как в том же Китае.

      А как она может работать, ведь вирус мутирует? Логика где?
      Израиль, Великобритания, Сингапур признали, что привитые болеют практически так же, как и не привитые.
      Так зачем массовое принуждение?
      1. igor67
        igor67 Вчера, 11:46
        +8
        Цитата: Ингвар 72
        Цитата: макс702
        Вакцинации работает когда она массовая как в том же Китае.

        А как она может работать, ведь вирус мутирует? Логика где?
        Израиль, Великобритания, Сингапур признали, что привитые болеют практически так же, как и не привитые.
        Так зачем массовое принуждение?

        Привет тёзка, у меня дочь месяц назад переболела, имеет две прививки, так же заразила свою подругу, но та специально заразилась, чтобы неходить на работу. Симптомы высокая температура, кашель, потеря вкуса и запаха, дней семь болела, А вот хорошая знакомая работает медсестрой в ковид отделении, не привитые лежат на животе, под аппаратами, смертность большая, лёгкие превращаются в мрамор высыхают, так что не знаю каждый выбирает сам.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Вчера, 11:52
          +1
          Цитата: igor67
          не привитые лежат на животе, под аппаратами, смертность большая

          Привет Игорь! hi
          Видео мое выше посмотри, где привитый парень лежал на животе, с поражением 90%. Сестра двоюродная переболела тяжело, в больнице, и так же привита.
          Хрен его знает с течением болезни, но от заражения прививка вообще не спасает, от слова совсем.
          1. igor67
            igor67 Вчера, 12:05
            +6
            Цитата: Ингвар 72
            Цитата: igor67
            не привитые лежат на животе, под аппаратами, смертность большая

            Привет Игорь! hi
            Видео мое выше посмотри, где привитый парень лежал на животе, с поражением 90%. Сестра двоюродная переболела тяжело, в больнице, и так же привита.
            Хрен его знает с течением болезни, но от заражения прививка вообще не спасает, от слова совсем.

            Даже после третьей прививки болеют, у жены на работе две женщины заболели после третьей прививки, у нас особого выбора нет, на работу без прививки нельзя , или каждые три дня справку с поликлиники об отрицательном тесте на заразу, сейчас это платно, плюс направление от врача , короче геморрой
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Вчера, 12:18
              +7
              Цитата: igor67
              короче геморрой

              В том то и дело, на фоне темного леса и по вирусу, и по вакцине. Если вирус так страшен, нужна полная открытость в информировании, нужны консилиумы ученых, а не грозные тирады чиновников.
              1. igor67
                igor67 Вчера, 12:27
                +2
                Цитата: Ингвар 72
                Цитата: igor67
                короче геморрой

                В том то и дело, на фоне темного леса и по вирусу, и по вакцине. Если вирус так страшен, нужна полная открытость в информировании, нужны консилиумы ученых, а не грозные тирады чиновников.

                Согласен, при том что каждый день в СМИ только и говорят о ковиде, толком ничего не понятно, если в начале пандемии умирали пожилые, то сейчас смертность сильно помолодела умирают молодые сильные,
                1. Ингвар 72
                  Ингвар 72 Вчера, 12:42
                  +4
                  Цитата: igor67
                  то сейчас смертность сильно помолодела умирают молодые сильные,

                  Помолодела она почему то после начала массовой вакцинации. bully Совпадение?
                  1. 210окв
                    210окв Вчера, 19:07
                    +2
                    Возможно. У людей полно недугов. О которых они и не знают. Умерла соседка-женщина, лет сорок. Деньги, бизнес. И туберкулез(родственники говорят что не знали о заболевании). А далее ковидла вкупе с тубиком свела её в могилу.
                  2. Dartik
                    Dartik Вчера, 22:56
                    +1
                    Цитата: Ингвар 72
                    Цитата: igor67
                    то сейчас смертность сильно помолодела умирают молодые сильные,

                    Помолодела она почему то после начала массовой вакцинации. bully Совпадение?

                    Начали молодые болеть ещё к осени прошлого года, когда Вакцинации ещё не было. Всё просто - сначала вирус бьёт по самым слабым, мутирует, узнает про бреши - передает наследниками и идёт бить по слабым местам сильных.
                  3. Ингвар 72
                    Ингвар 72 Сегодня, 06:51
                    +1
                    Цитата: Dartik
                    Начали молодые болеть ещё к осени прошлого года,

                    Речь о смертности, а не о болезни в целом. Ранее молодые не умирали. request
                  4. Dartik
                    Dartik Сегодня, 14:58
                    0
                    Цитата: Ингвар 72
                    Цитата: Dartik
                    Начали молодые болеть ещё к осени прошлого года,

                    Речь о смертности, а не о болезни в целом. Ранее молодые не умирали. request

                    Умирали, просто незначительная смертность была. Я когда болел им, мне 23, тогда было 22( осень того года ) врач говорил, что мои ровесники приходят с пневмонией, хотя до этого такого не было.
      2. Володь
        Володь Вчера, 16:55
        +1
        Ну да, еще от нее заболеешь, а так бы дальше ходил.
  • макс702
    макс702 Вчера, 17:10
    +1
    О прям всех белых людей перечислили на которых должны равнятся отсталые ватники, но скажите почему в 1,5млрдном Китае при75% привитых нет никакого роста заболеваемости? Как так то ? Гранаты не той системы? А может всё проще и массовое принуждение работает гораздо лучше чем эльфийская демократия?
    1. Владимир Машков
      Владимир Машков Вчера, 19:45
      -7
      С интересом наблюдаю за трансформацией, как меняется риторика ненавистников самого/власти/правительства, всего, что они делают, независимо от предмета и результата, применительно к ковиду.

      Два года назад: коронавируса нет, это всё обман, враньё, власти/правительство издеваются над россиянами пугая несуществующим заболеванием.

      В начале этого года: ковид не опаснее обычного гриппа, власти/правительство издеваются над россиянами, применяя драконовские меры по борьбе с ковидом.

      Сегодня: страшный ковид пожирает россиян, власти/правительство издеваются над россиянами, они не в состоянии разумно действовать и справиться с ковидом.

      Просто интересно, что дальше будут провозглашать оппоненты власти и кто, по их мнению, способен справиться с ковидом и в состоянии уговорить всех россиян (особенно непримиримых оппонентов) ответственно отнестись к ковиду так же, как дисциплинированные китайцы. smile
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 06:57
      +3
      Цитата: макс702
      в 1,5млрдном Китае при75% привитых нет никакого роста заболеваемости?

      Это кто вам сказал? Официальная китайская статистика? lol
      Почему в практически не привитой и безмасочной Швеции нет ни всплеса заболеваемости, ни запредельной смертности? Почему в практически полностью привитом Израиле все наоборот?
      Цитата: макс702
      А может всё проще и массовое принуждение работает гораздо лучше чем эльфийская демократия?

      А мы не при демократии ивем разве? belay Или вам Оруэлл хорошо в детстве зашел?
  • Svarog
    Svarog Вчера, 08:50
    +3
    Вы не слышали пр мутации вирусов? Не ?Странно даже в школе об этом учат.. Вакцинации работает когда она массовая как в том же Китае.

    А вы слышали, что во время эпидемии вообще прививать нельзя? Это первое..второе.. Вы разом никогда всю планету не привьете..а значит он вирус, будет продолжать мутировать.. Третье ..масса информации в инте, где привитые клеют ласты..хоть и нам обещают, что привитые болеют легче..
    По официальным данным за все время эпидемии заболело 7.9 млн человек даже умножив на два это в районе 20 , а население нашей страны порядка150 млн со всеми понаехавшими, и каком массовом иммунитете в результате болезни может идти речь?

    В том году..весной.. подключал воду, себе в огород.. Управляющая компания у нас в другой деревни, за три..Поехал..меня встретила женщина, единственная из 27 человек в организации, кто был не на больничном.. Спросил где все..сказала на больничном и не поверите, у всех диагноз пневмония..не ковид..пневмония... У нас в деревнях в 2020 году весной была просто эпидемия, целыми деревнями болели..но диагноз ставили пневмония..И вы верите в официальную статистику? Наивный вы человек..70% за два года, точно должны переболеть..
    1. Ахиллес
      Ахиллес Вчера, 18:27
      +1
      Цитата: Svarog
      А вы слышали, что во время эпидемии вообще прививать нельзя? Это первое..второе..

      Откуда у вас эта информация? Если верить истории, то когда была массовая пандемия гриппа в 1957—1958 годах (Азиатский грипп) , В 1957 году была разработана вакцина против гриппа для сдерживания его вспышки. А значит вакцинация способствовала остановке этого гриппа.
      Зачем вы вводите людей в заблуждение?
      1. Svarog
        Svarog Вчера, 18:30
        +1
        Цитата: Ахиллес
        Откуда у вас эта информация?

        Загуглите...Ученые об этом говорят, вирусологи.. А вы кто?
        https://www.medargo.ru/news.php?id=31858
        1. Ахиллес
          Ахиллес Вчера, 18:41
          +2
          Цитата: Svarog
          Загуглите...Ученые об этом говорят, вирусологи.. А вы кто?
          https://www.medargo.ru/news.php?id=31858

          Это вы загуглите все пандемии начиная с Азиатского гриппа и тогда ставили прививки и останавливали пандемию. А вирусологи со всего миру, кстати разделились во мнениях.
          А вы в курсе что наши вирусологи считаются одними из самых лучших, это одно из наследий СССР которое не было утеряно и наши вирусологи говорят об обратном и не только наши.
        2. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 06:59
          0
          Цитата: Svarog
          . А вы кто?

          Запутинец, абсолютно всегда защищающий официальную линию власти. hi
    2. Dartik
      Dartik Вчера, 23:01
      +1
      А вы слышали, что во время эпидемии вообще прививать нельзя? Это первое..второе..
      Ну можно позволить тогда умереть слабым, сильные выживут. Норм тема? Вакцинация - знакомит организм с вирусом. Чем раньше организм обнаружит вирус - тем лучше, ведь у большинства кто болел тяжело организм начал реагировать поздно.
      где привитые клеют ласты..хоть и нам обещают,
      А подтверждение есть? Не типа, Знакомый знакомого, а реальные данные? Конечно привитые болеют, даже тяжело могут, но если смотреть по смертность на 1 млн в той же Европе год назад и сейчас - в 2 раза упала смертность, в Германии вообще в 3-5.
      Наивный вы человек..70% за два года, точно должны переболеть..
      Гриппом тоже многие болеют, но каждый год он возращается.
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 07:01
        0
        Цитата: Dartik
        Ну можно позволить тогда умереть слабым, сильные выживут. Норм тема?

        Вообще-то это выводы врачей и ученых. И о спартанских методах селекции они не говорят, а речь об элементарной безопасности самого прививаемого.
        1. Dartik
          Dartik Сегодня, 14:59
          0
          Цитата: Ингвар 72
          Цитата: Dartik
          Ну можно позволить тогда умереть слабым, сильные выживут. Норм тема?

          Вообще-то это выводы врачей и ученых. И о спартанских методах селекции они не говорят, а речь об элементарной безопасности самого прививаемого.

          Вывод врачей и ученых, это каких? С поликлиники номер 8? Или научных работников с статьям с Лансетта?
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 18:36
            0
            Цитата: Dartik
            Вывод врачей и ученых, это каких?

            Академики Зверев, Чучалин, доктора наук Шафалинов, Полетаев, Редько.
    3. МВГ
      МВГ Сегодня, 08:42
      +1
      "У нас в деревнях в 2020 году весной была просто эпидемия, целыми деревнями болели.. но диагноз ставили пневмония.." - у нас такое было еще в 2019
  • аксельбант
    аксельбант Вчера, 09:27
    -1
    "Вы не слышали пр мутации вирусов? Не ?Странно даже в школе об этом учат.. Вакцинации работает когда она массовая как в том же Китае.."
    вот кстати о китае, вернее, о сингапуре. там 80% укололось, но, тем не менее, заболеваемость и смертность растёт там высокими темпами. это зависит от того, как считать. я всегда говорил, что этот вирус- болезнь арифметическая, и управляемая по желанию властей. нужно было- все на выборы, и вирус послушно спрятался в конурку. прошла нужда- и опять он попёр семимильными шагами
    "А у нас простите антипрививочники правят"
    у нас нет антипрививочников. есть люди, которые не хотят прививаться неизвестно от чего, неизвестно чем. и они ничем не правят, они не выпускают различные указы и законы о штрафах за прививку, об ограничениях для привитых, о рейдах полицаев, выискивающих привитых, всё строго наоборот, правят фанатичные приверженцы прививок, хотя, как раз те кто правит, не сильно прививаются, предпочитают в бункере пересидеть
  • Svarog
    Svarog Вчера, 10:38
    -3
    А тут, Делягин рассказывает , как в реальности происходит "борьба" с короной..тут и про Татарстан..подтверждаю.. так и есть...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 13:42
      -1
      Цитата: Svarog
      А тут, Делягин рассказывает

      А вы не слушайте этого пустобрёха. Ничего полезного о реальной жизни он не расскажет. Правду говорят, что судить о людях нужно не по словам, а по делам. Иной так льстит и стелет, как будто ему за каждое слово доллар платят, о есть такие, что пошлют раз по матушке - и всё понятно.
  • Володь
    Володь Вчера, 15:58
    +4
    В Ирландском городе Waterford уколоты 99,7%, и максимальная заболеваемость по стране.
  • Комментарий был удален.
  • аксельбант
    аксельбант Вчера, 10:23
    +2
    " И что мы имеем..не было прививок и смертность была чуть выше, чем от обычного гриппа.. стали всех обкалывать и смертность бьет рекорды.. Странно как то.."
    ничего странного, методы подсчётов сменили
    ".чувство, как при позднем СССР.. как будто, готовится новый виток истории.. и крах всего и вся.."
    аналогично. только непонятно-зачем? и кому выгодно?
  • Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Вчера, 11:31
    +2
    Цитата: Svarog
    Ковидла с нами уже два года.. Как нам заявляют, очень заразная бяка.. За два года каков процент населения должен переболеть?

    Владимир, а что толку? Полгода проходит - и ты опять в группе риска. Я вот ковидом переболел дважды, первый раз - в тяжелой форме
    1. Svarog
      Svarog Вчера, 11:36
      -1
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Цитата: Svarog
      Ковидла с нами уже два года.. Как нам заявляют, очень заразная бяка.. За два года каков процент населения должен переболеть?

      Владимир, а что толку? Полгода проходит - и ты опять в группе риска. Я вот ковидом переболел дважды, первый раз - в тяжелой форме

      Так и толку тогда от прививки..что каждые пол года колоть?
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Вчера, 17:49
        +1
        Цитата: Svarog
        Так и толку тогда от прививки..что каждые пол года колоть?

        Да она вроде на год рассчитана?
        1. Svarog
          Svarog Вчера, 20:07
          +1
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Цитата: Svarog
          Так и толку тогда от прививки..что каждые пол года колоть?

          Да она вроде на год рассчитана?

          Рекомендуют уже в пол года..разок уколоться..
  • V значит В
    V значит В Вчера, 11:52
    +9
    Самое интересное , что перед выборами количество заболевших в РФ до 17к опускалось)
  • aybolyt678
    aybolyt678 Вчера, 13:18
    +3
    Цитата: Svarog
    С уверенностью можно сказать что половина населения должна иметь иммунитет.. а может и 70%.

    решительно все мои знакомые переболели laughing кто то проверялся, кто то нюх потерял, многие привиты.
    ПЦР тест это тест который покажет наличие одной единственной частички вируса, даже убитого, который вас не обязательно заразит(есть понятие заражающей дозы), это способ определять просто наличие вируса а не болезнь.
    Смертность в России выросла именно в результате антиковидных мер принимаемых чиновниками, а не врачами.
    Ковид это способ утилизации избыточной человеческой массы, старых, больных.....
    1. Svarog
      Svarog Вчера, 14:34
      +6
      Цитата: aybolyt678
      Ковид это способ утилизации избыточной человеческой массы, старых, больных.....

      В этом сомнения нет. Тут явно прорисовывается версия золотого миллиарда и нового феодального строя. Где будет узкая группа лиц, жить на чистой планете,в полной роскоши и изобилии, при наличии многих знаний..жить будут долго и счастливо..их холопы, будут необразованными и смотреть на них, как на богов..
      1. IS-80_RVGK2
        IS-80_RVGK2 Вчера, 21:31
        -1
        Цитата: Svarog
        В этом сомнения нет. Тут явно прорисовывается версия золотого миллиарда и нового феодального строя. Где будет узкая группа лиц, жить на чистой планете,в полной роскоши и изобилии, при наличии многих знаний..жить будут долго и счастливо..их холопы, будут необразованными и смотреть на них, как на богов..

        Хватить всякий бред нести.
        1. МВГ
          МВГ Сегодня, 08:46
          +6
          А почему бред? К этому все и идет.
          1. IS-80_RVGK2
            IS-80_RVGK2 Сегодня, 13:42
            0
            Потому что бред. Хватит приписывать последствия кризиса в мировой капиталистической экономике заговору неких тёмных сил. От Ковида хреново всем. И богатым и бедным пусть и в разной степени.
            1. МВГ
              МВГ Сегодня, 14:46
              0
              "Хватит приписывать последствия кризиса в мировой капиталистической экономике заговору неких тёмных сил." - обратите внимание, я про заговоры ничего не писал, это Вы написали. Вам об этом что-то известно? )))))))
              А если серьезно, то все большие гешефты делаются через тихий шахер-махер. Так было, так есть и так будет. И нужно быть сильно идеалистом, чтобы это отрицать
              1. IS-80_RVGK2
                IS-80_RVGK2 Сегодня, 14:54
                0
                Цитата: МВГ
                обратите внимание, я про заговоры ничего не писал, это Вы написали. Вам об этом что-то известно? )))))))

                И не надо говорить. Я уже устал эту чушь слушать.
                Цитата: МВГ
                А если серьезно, то все большие гешефты делаются через тихий шахер-махер. Так было, так есть и так будет. И нужно быть сильно идеалистом, чтобы это отрицать

                Не надо умножать сущности. Всё вполне себе объясняется и без всяких теорий заговоров. Если вы пытаясь достичь высоких прибылей и выиграть в конкурентной борьбе сокращаете расходы на все какие только возможно меры безопасности и инфраструктуру и все это умножается на кризис в экономике результат довольно предсказуем. Хотя кому я это говорю. Среднестатистическому обывателю думать совершенно не желающему.
                1. МВГ
                  МВГ Сегодня, 19:00
                  0
                  А что Вы понимаете под теорией заговора? Собрались и решили: будем уничтожать таких и таких? Таки нет, заговор не в этом. Заговор в другом: а давай сделаем то-то и то-то, те сдохнут (это к примеру, но это не точно), а мы поимеем гешефт. Собственно, любое зарабатывание денег строится на обмане в большей либо меньшей степени, ибо потенциального покупателя твоего товара необходимо убедить в необходимости твоего товара. Способов - куча и все мутные.
              2. Svarog
                Svarog Сегодня, 15:21
                +1
                Цитата: МВГ
                А если серьезно, то все большие гешефты делаются через тихий шахер-махер. Так было, так есть и так будет. И нужно быть сильно идеалистом, чтобы это отрицать

                Не все способны увидеть картинку целиком. Многие до сих пор не понимают и не видят изменений, которые происходят в мире. Я могу лишь озвучить свою версию происходящего. Возможно она ошибочна, но точно логична.
                Капитализм переживает не лучшие времена, об этом говорят данные по безработице в мире, по тому, что не растет уровень доходов..точнее рост сильно замедлился..растут долги стран.. появилась инфляция, там где ее по сути десятилетия не было. Параллельно растет население в мире.. Все это в совокупности угрожает либо очередной мировой войной, либо революцией..
                Капитал не против был бы войны..по тому как всегда на этом хорошо зарабатывал, но учитывая ЯО.. идея сомнительная. Но вот революций капиталу точно не надо.
                Учитывая развитие технологий (беспилотные авто, роботы, кассовые аппараты вместо продавцов..) в общем нет потребности уже в стольком количестве работников.. Если вы в совокупности посчитаете, то получится, что половина населения лишняя..как бы это цинично не звучало.. добавьте сюда пенсионеров и людей со слабым здоровьем, кому нужна помощь.. не забывайте, что все это деньги и деньги уже по сути не государственные..они уже их считают своими..корпоративными.. И получается для капиталистов серьезный балласт...куда его девать?
                Если ничего не предпринимать ..эта масса выйдет на улицу и снесет эту власть..если раздавать пособия..то дорого получается.. Остается то, что мы сейчас имеем..вирус.. если бы его не было, то нужно его придумать.. Под эту песнь решается сразу масса проблем.. Диктатура..утилизация балласта..выстраивание нового мирового порядка..
                Как то так..
                1. IS-80_RVGK2
                  IS-80_RVGK2 Сегодня, 16:14
                  0
                  Классический случай немарксистского мышления. Начали за здравие закончили за упокой. Начали про кризис капитализма, закончили заговором глобалистов. То что произошло вполне себе было ожидаемо и без всякого заговора. Остаётся только радоваться что Ковид не какая-нибудь чума.
                  1. Svarog
                    Svarog Сегодня, 16:19
                    +1
                    Цитата: IS-80_RVGK2
                    Классический случай немарксистского мышления.

                    Может продемонстрируете марксистское мышление?))
                    Начали про кризис капитализма, закончили заговором глобалистов.

                    В чем противоречие? Миром управляет глобальный капитал..
                    То что произошло вполне себе было ожидаемо и без всякого заговора. Остаётся только радоваться что Ковид не какая-нибудь чума.

                    С какого момента вы начали ожидать ковид? Можете точно вспомнить дату?
                  2. МВГ
                    МВГ Сегодня, 18:54
                    +1
                    А кто сказал, что марксистское мышление отражает реальную действительность? Наоборот, теория Маркса как раз и создана, что бы читающих ее отвлечь от рассуждений о шахер-махерах, ибо - "законы рынка", а тут персоналии не имеют значения.
      2. Dartik
        Dartik Вчера, 23:03
        0
        Цитата: Svarog
        Цитата: aybolyt678
        Ковид это способ утилизации избыточной человеческой массы, старых, больных.....

        В этом сомнения нет. Тут явно прорисовывается версия золотого миллиарда и нового феодального строя. Где будет узкая группа лиц, жить на чистой планете,в полной роскоши и изобилии, при наличии многих знаний..жить будут долго и счастливо..их холопы, будут необразованными и смотреть на них, как на богов..

        Странно, что именно "золотой миллиард" сильнее всего пострадал, чем вне его. ХМ...
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 07:04
          +3
          Цитата: Dartik
          Странно, что именно "золотой миллиард" сильнее всего пострадал, чем вне его. ХМ

          А кто по вашему Золотой миллиард? Неужели вы думаете, что это пеньдосы? belay
          1. IS-80_RVGK2
            IS-80_RVGK2 Сегодня, 13:43
            +1
            А кто? Зимбабвийцы?
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 14:14
              +1
              Цитата: IS-80_RVGK2
              А кто? Зимбабвийцы?

              Прикидываете шансы попасть в список? wink
              1. IS-80_RVGK2
                IS-80_RVGK2 Сегодня, 14:24
                0
                Пытаюсь сориентироваться в быстроменяющейся обстановке для собственной выгоды. :)))
                1. Ингвар 72
                  Ингвар 72 Сегодня, 18:32
                  0
                  Цитата: IS-80_RVGK2
                  Пытаюсь сориентироваться в быстроменяющейся обстановке для собственной выгоды.

                  Умение ориентироваться в быстро меняющейся ситуации полезный навык! laughing
          2. Dartik
            Dartik Сегодня, 15:00
            0
            Цитата: Ингвар 72
            Цитата: Dartik
            Странно, что именно "золотой миллиард" сильнее всего пострадал, чем вне его. ХМ

            А кто по вашему Золотой миллиард? Неужели вы думаете, что это пеньдосы? belay

            А кто ещё? 90 процентов всех финансов в мире проходят через баксы и евро, фунты и через западные страны. Запад как контролировал все деньги мира, так и продолжает и будет продолжать.
    2. IS-80_RVGK2
      IS-80_RVGK2 Вчера, 21:29
      +1
      Говорят изначально Ковид был рассчитан чтобы утилизировать не очень умных людей. Но судя по вам это не сработало.
  • gurzuf
    gurzuf Вчера, 13:27
    +5
    "стали всех обкалывать и смертность бьет рекорды.." У Вас есть статистика о смертности среди привившихся? Поделитесь.
    1. Shahno
      Shahno Вчера, 13:33
      +2
      На самом деле,если о Пфайзер говорить... Смертность в группе привитых на порядок меньше..Не похоже на латентные факторы и статистическую ошибку.. Надо заметить у меня данные только по ограниченной популяции(Израиль), но все же явно тенденция..
      1. gurzuf
        gurzuf Вчера, 15:25
        +1
        На порядок с чем? Статистику если можно.
    2. Володь
      Володь Вчера, 16:05
      +2
      После укола здоровье пошатнется, а вирус только и ждет. Заболел - без "прививки" бы был здоров. Начал разносить заразу. А там и заболеваемость вверх полезла, и смертность заодно. И без разницы - умирают ли уколотые. Они распространяют.
  • Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Вчера, 13:54
    +2
    Когда все начиналось, априори 100% не привитых, злой начальный вирус - вот тогда и должно было все начаться. Но действительно странно: смертность растет с количеством привитых. Это не говоря уже о том, что среди привитых просто бешеная смертность от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.
    Они говорят, вакцина пусть не защищает, но делает болезнь менее опасной. Реальной статистики по России нет и не будет. А вот где она есть - Израиль, Греция - там не все так просто.
    Но речь не об этом. Почему такая неправильная динамика: с ростом вакцинированных - растет ковид?
    Часом, привитые не становятся суперраспространителями этого ковида?

    Может, все-таки, надо было всем просто дать переболеть под пристальным наблюдением медицины? Или создать действительно традиционную вакцину с ослабленным вирусом, от которой, думаю, никто отказываться бы не стал. Все бы переболели, но действительно в менее острых формах?

    Только не надо говорить, что наши российские вакцины от ковида - есть традиционные. От обычных вакцин, каких бы то ни было, которыми колят с самого рождения, не бывает онкологии, не бывает инфарктов и инсультов, кровь не теряет эритроциты и т.д.

    Из открытых источников:


    Уменьшение числа пожилых людей с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года стало рекордным с 1998 года. Численность пенсионерова за этот период уменьшилась почти на 2 миллиона. Согласно данным статистики население России уменьшается на 5 с половиной тысяч пенсионеров ежедневно. Однако с начала 2010-х годов в России наблюдалось увеличение количества получателей пенсии: в 2008 году пенсию получало более 38 миллионов человек, в 2015 году этот показатель составил более 43 миллионов.

    Ок. Ковид. Но от ковида за год, если все суммировать, буквально всё, что шевелится и похоже на вирус, могло умереть 200тыс - всех, не только пенсионеров.

    Кто убил столько столько пенсионеров в России? Почему об этом все помалкивают? Часом, не прививка их убивает?
  • Ахиллес
    Ахиллес Вчера, 17:09
    +2
    Цитата: Svarog
    И что мы имеем..не было прививок и смертность была чуть выше, чем от обычного гриппа.. стали всех обкалывать и смертность бьет рекорды.. Странно как то..

    Вы глупый или прикидываетесь? Смотрите на статистику смертей от ковида и вы увидите, что привитых не только в нашей стране но и по миру умирают намного меньше, причем 95% смертей у не привитых по всему миру.
    Странно почему вы так подумали, мне лично не понять.
    А умирать стали так много, потому что появились новые штаммы вируса более суровые.
    1. Svarog
      Svarog Вчера, 18:20
      +7
      Цитата: Ахиллес
      А умирать стали так много, потому что появились новые штаммы вируса более суровые.

      И они и будут появляться..неужели не понятно..будете теперь на игле сидеть..каждый пол года год новая вакцина? А если со штаммом не угадаете? С гриппом часто так случается.. ну не угадали..или вы сразу будете себе вмазывать несколько вакцин от всех штаммов? У вас логическая нить короткая..попробуйте выйти за пределы, которые вам внушают и посмотреть на ситуацию целиком..
      1. Ахиллес
        Ахиллес Вчера, 18:34
        +1
        Цитата: Svarog
        И они и будут появляться..неужели не понятно..будете теперь на игле сидеть..каждый пол года год новая вакцина? А если со штаммом не угадаете? С гриппом часто так случается.. ну не угадали..или вы сразу будете себе вмазывать несколько вакцин от всех штаммов? У вас логическая нить короткая..попробуйте выйти за пределы, которые вам внушают и посмотреть на ситуацию целиком..

        Еще раз говорю, %привитых умирают меньше чем нет, и это факт. С новыми штаммами наши прививки в % соотношении справляются и это говорят исследования разных стран, которые закупили нашу прививку и это тоже факт.
        1. Svarog
          Svarog Вчера, 18:35
          +4
          Цитата: Ахиллес
          Еще раз говорю, %

          Да по всем утюгам это говорят..вы попугай?
          1. Ахиллес
            Ахиллес Вчера, 18:48
            0
            Цитата: Svarog
            Да по всем утюгам это говорят..вы попугай?

            Если вы не верите нашим, то зарубежным врачам и вирусологам в странах, которых закупили нашу прививку, вы верите? Или вы думаете они будут сами своему народу колоть липу? Или Китаю, который массово привился и там таких ужасных статистик нет, вы верите?
            1. Svarog
              Svarog Вчера, 19:05
              +7
              Цитата: Ахиллес
              Если вы не верите нашим, то зарубежным врачам и вирусологам в странах, которых закупили нашу прививку, вы верите? Или вы думаете они будут сами своему народу колоть липу? Или Китаю, который массово привился и там таких ужасных статистик нет, вы верите?

              Верю во что? Я вас с трудом понимаю..а вы очевидно меня.. В то что есть вирус-да верю. В то, что есть вакцина-да верю.. В то , что вакцина работает-да возможно.. и тут сразу масса вопросов..Как она работает? и Почему если она работает, как только стали ее колоть, то смертность стала бить рекорды.. Почему смертность не была такой высокой год назад? А была чуть выше, чем от гриппа.. Почему врачи не принимают больных с температурой? Почему сокращают бюджет на медицину? И далее, что вакцина работает лучше собственного иммунитета? Что за два года что длится коронобесие еще не все переболели? А если человек переболел зачем ему ставить прививку? А почему не проводят бесплатные тесты на антитела? А почему Путин не ревакцинируется? А почему Лавров вообще не вакцинируется.. Почему в странах с вакцинируемыми более 90% населения продолжает расти число заболевших?
              Вот тут посмотрите.. тут еще вопросы появляются.. Но вам не свойственно задавать себе вопросов..а я как то верить тем, кто всячески старается усложнить мне жизнь и укоротить ее ..не могу..Нет доверия знаете ли..

              За сим прощаюсь.. слушать однообразное унылое повторение , того что со всех утюгов вещают не интересно.
              1. Ахиллес
                Ахиллес Вчера, 19:39
                0
                Цитата: Svarog
                Верю во что? Я вас с трудом понимаю..а вы очевидно меня.. В то что есть вирус-да верю. В то, что есть вакцина-да верю.. В то , что вакцина работает-да возможно.. и тут сразу масса вопросов..Как она работает? и Почему если она работает, как только стали ее колоть, то смертность стала бить рекорды.. Почему смертность не была такой высокой год назад? А была чуть выше, чем от гриппа.. Почему врачи не принимают больных с температурой? Почему сокращают бюджет на медицину? И далее, что вакцина работает лучше собственного иммунитета? Что за два года что длится коронобесие еще не все переболели? А если человек переболел зачем ему ставить прививку? А почему не проводят бесплатные тесты на антитела? А почему Путин не ревакцинируется? А почему Лавров вообще не вакцинируется.. Почему в странах с вакцинируемыми более 90% населения продолжает расти число заболевших?
                Вот тут посмотрите.. тут еще вопросы появляются.. Но вам не свойственно задавать себе вопросов..а я как то верить тем, кто всячески старается усложнить мне жизнь и укоротить ее ..не могу..Нет доверия знаете ли..

                Если бы среди умерших были бы много вакцинированных, тогда, да было бы много вопросов к вакцине.
                Согласно статистике 90% больных, которые сейчас в больнице, это люди с новым штаммом вируса, который еще опасней чем раньше, отсюда и умерших больше.
                А где врачи не принимают с температурой? Могу сказать только про свою 28 поликлинику, там принимаю.
                Согласно официальным данным, для борьбы с ковидом врачам выделяют миллиарды.

                Если у вас антитела, и у вас есть соответствующие бумаги, вас везде пропустят. Есть предприятия у которых есть свои врачи и они после теста, у кого есть антитела говорят не делать прививку и выдают соответствующие бумаги, а есть предприятия которые все равно заставляют и не понятно почему, хотя официально было сказано, что у тех у которых есть высокие антитела не нужно делать прививку.
                Насчет бесплатных тестов, была информация что якобы скоро так и будет, но не знаю правда или нет, поживем увидим. А вообще у нас раньше массово тесты закупались из-за границей, это в последнее время сами стали более качественные выпускать, если государство готово платить за тесты, и если бюджет позволит, они сделают бесплатно.
                Путину рано еще ревакцинироваться, вообще прививка рассчитана на один год, но рекомендации есть, что нужно через пол года ревакцинироваться.
                Насчет 90% населения, тут нужно разбираться по каждому случаю отдельно, тут сразу встречный вопрос, почему в Китае, в Сан-Марино при вакцинации 90% и не чего не растет?.
                1. аксельбант
                  аксельбант Сегодня, 13:48
                  0
                  "Согласно статистике 90% больных, которые сейчас в больнице, это люди с новым штаммом вируса, который еще опасней чем раньше, отсюда и умерших больше."
                  огласите источник этой "статистики"
              2. IS-80_RVGK2
                IS-80_RVGK2 Вчера, 21:34
                0
                Какой же ты все-таки мракобес.
              3. Dartik
                Dartik Вчера, 23:13
                0
                Цитата: Svarog
                .Как она работает?

                Если очень кратко, шип-белки благодаря которым вирус проникает в клетку. РКН вирус модифицирован так, чтобы вирус мог воссоздавать только данные шипы, но не сам вирус, но есть вероятность что вирус сможет восстановить полный свой комплект РКН, тогда человек в реальности столкнется с вирусом. Суть вакцины такова - показать нашему иммунитету данные ключи, когда в след раз проникнет вирус, иммунитет раньше опознает - раньше начнёт вырабатывать защиту и раньше начнёт блокировать данные "ключ".
                Почему если она работает, как только стали ее колоть, то смертность стала бить рекорды
                Открой статистику западных стран, там смертность упала в разы.
                Почему смертность не была такой высокой год назад?
                Из-за того, что вирус мутировал, узнал слабые места человека и стал бить по ним, а как ему позволяли мутировать в невероятных объёмах( как иммунитет не был знаком с ним ) то и получал более мощный штамп.
                И далее, что вакцина работает лучше собственного иммунитета?
                Нет, но это как сравнивать. Например, если вас обучать будет преподаватель или вы сам. Что лучше будет? Вакцина - обучает наши иммунитет, узнать врага когда он слаб, чем когда он придёт сильным. Но когда придёт сильным - ты будешь хоть подготовлен. Вакцинация - то из-за чего люди стали дольше жить.
                А почему не проводят бесплатные тесты на антитела?
                Денег мало у страны.
                А почему Путин не ревакцинируется?
                Полгода ещё не прошло.
                Почему в странах с вакцинируемыми более 90% населения продолжает расти число заболевших?
                Отвечал выше, штамп сильнее стал. Если бы такой пришёл год назад, то соболезную человечеству, смертность была бы на уровне Эболы.
                1. Svarog
                  Svarog Вчера, 23:41
                  +6
                  Послушайте..вы потрудились и прилично исписались.. по этому вам еще раз задам вопросы..Все о чем вы говорите, я знаю..об этом говорят все..
                  Но давайте по рассуждаем..
                  Вы утверждаете, что смертность бьет все рекорды потому что.. новый штамм..мутировал и стал более агрессивный. Допустим. Сейчас всех поголовно привьют.. но с десяток спидозников забудут привить..и штамм опять мутирует.. получается укололся напрасно? И теперь нужно новую вакцину колоть? И так каждые пол года? А потом , как с гриппом будут гадать..каой штамм в этот раз явится? Я прививался против гриппа.. несколько раз..и постоянно в этот год..очень сильно болел .. перестал прививаться и сильно болеть перестал.. Да наверное не угадывали со штаммом..а где гарантии, что будут угадывать с короной..
                  Еще недавно утверждали, что привитые вообще болеть не будут.. теперь позиция поменялась..будут но не тяжело..В ютубе полно роликов, где привитые тяжело болеют.. Игорь выше..один из таких скинул..ознакомьтесь..
                  Далее..у государства говорите денег нет? А может приоритеты другие? На медицину сокращение бюджета..а росгвардии увеличение?
                  Я ничего не имею против того, что люди прививаются..я категорически против, когда в наглую на этом зарабатывают..при этом ограничивают людей во всем..шантажируют увольнением..вводят глупые маски..и кю коды.. создают под прикрытием ковида рабовладельческое государство , где штрафовать непущать наше все... и да..при этом..про другие болезни вообще забыли..их теперь нет как будто..
                  Нарушая все законы , которые сами и писали. Но при этом оптимизировав всю медицину..Удобная да позиция..свалить все на не привитых и ковид..?
                  1. Dartik
                    Dartik Сегодня, 14:56
                    -1
                    ейчас всех поголовно привьют.. но с десяток спидозников забудут привить..и штамм опять мутирует..
                    Достаточно 60 процентов, чтобы остановить эпидемию. Вам статью на этот счёт скинуть или что?
                    И теперь нужно новую вакцину колоть?
                    Никто не знает, никто не может предугадать как поведет себя вирус, может, он так мутирует, что истребит половину населения земли, подобие Испанки - ведь испанка грипп.
                    Я прививался против гриппа.. несколько раз..и постоянно в этот год..очень сильно болел .. перестал прививаться и сильно болеть перестал..
                    Я не прививаюсь от гриппа лет 10 и не болею, мой друг болел каждый год гриппом, пока не стал ставить прививку и перестал болеть. Частные примеры - не учитываются. Это как судить по окружению. Если у тебя все друзья-знакомые богачи, значит вся страна богачей?
                    Еще недавно утверждали, что привитые вообще болеть не будут.
                    Такое мог утверждать только безграмотный человек или у вас есть пруф на авторитетные источники?
                    В ютубе полно роликов, где привитые тяжело болеют..
                    А это реальные привитые или купившие сертификат? Знаете, я искал, но по видео нельзя точно понять, привитый или нет. Но статистка говорит о том, что среди всех больных который сейчас лежат в РФ, только 8 процентов - привитые, в красной зоне их 1 процент.
                    На медицину сокращение бюджета..а росгвардии увеличение?
                    В целом денег больше будет у медицины, но в общей проценте от бюджета меньше. Значит властьимущие видят приоритет в защите правопорядка, чем в увеличение медицины. А так денег и правда нет. Россия - бедная старна, если по миру сравнивать, то лучше нас живёт чуть более 30 процентов населения. Это хророшо или плохо?
                    Я ничего не имею против того, что люди прививаются..я категорически против, когда в наглую на этом зарабатывают..при этом ограничивают людей во всем..шантажируют увольнением..вводят глупые маски..и кю коды.. создают под прикрытием ковида рабовладельческое государство
                    Ну можно дождаться Испанки и потом начать действовать, ок. Нужно реагировать было как в Европе, но увы денег чтобы выплачивать как в Европе зп у РФ не было.
  • Комментарий был удален.
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 17:53
    +2
    Ковид-это бактериологическое оружие.
    Кто не привит, тот рискует.
  • ja-ja-vw
    ja-ja-vw Вчера, 18:13
    +2
    Цитата: Svarog
    . Почему каждый день смертность от ковидлы бьет рекорды?

    Это только после окончания выборов началось. А так почти 2а месяца была стабильность
    Цитата: Svarog
    За два года каков процент населения должен переболеть? С уверенностью можно сказать что половина населения должна иметь иммунитет.. а может и 70%..

    ошибаетесь

    Текущая статистика по коронавирусу на 16.10.2021 (Россия)
    Население 146 015 тыс.
    Всего зара­жений 7 958 384 5,5 %
    Смер­тельные случаи 222 315 2,8 %
    Выздоро­вевшие 6 981 907 87,7 %
    Сейчас болеют 754 162 9,5 %
    Сделано тестов 200 000 000
    тестов на 1 млн. 1 369 722

    Цитата: Svarog
    Следующий вопрос..почему сокращается бюджет на медицину ? Ведь бушует эпидемия?

    Слышал ФСИН запросила несколько сотен миллионов рублей на создание цифровой среды в колониях
    Да и"оптимизация медицыны в России", начатая Голиковой подходит к концу.
    Чего деньги тратить просто так?
    1. IS-80_RVGK2
      IS-80_RVGK2 Вчера, 21:36
      +2
      Цитата: ja-ja-vw
      Да и"оптимизация медицыны в России", начатая Голиковой подходит к концу.
      Чего деньги тратить просто так?

      Ты это серьёзно?
      1. ja-ja-vw
        ja-ja-vw Вчера, 22:16
        +1
        Цитата: IS-80_RVGK2
        Ты это серьёзно?

        а ты с какой целью интересуешься?
        1. IS-80_RVGK2
          IS-80_RVGK2 Вчера, 22:19
          +2
          Цитата: ja-ja-vw
          а ты с какой целью интересуешься?

          С диверсионной.
          1. ja-ja-vw
            ja-ja-vw Вчера, 22:33
            +5
            Цитата: IS-80_RVGK2
            С диверсионной.

            тогда это был толстый юмор.
            Эта противная много раз оттюнингованная и отштукатуренная баба : разрушила медицину нашей страны, неплохо заработала на этом и почему-то о сих пор не в подвалах лубянки даёт признательные показания
            1. IS-80_RVGK2
              IS-80_RVGK2 Сегодня, 13:38
              0
              Что то я совсем чуйство юмора потерял от чтения всяких позитивных новостей о полете в пропасть. Скоро сам себя перестану понимать со свои сарказмом.
              1. ja-ja-vw
                ja-ja-vw Сегодня, 13:49
                -1
                говорят в нашей стране хороший урожай мухоморов!
                Впрочем, так уже лет 20 с + вроде бы.
                А может и больше.
                1. IS-80_RVGK2
                  IS-80_RVGK2 Сегодня, 13:55
                  0
                  И видимо настоечку из них постоянно потребляют в правительстве, Думе и в среде турбопатриотов. Последнее время когда читаю очередную статью про то как у нас все хорошо хочется просто молча взять и дать в лицо автору ногой.
  • Klingon
    Klingon Сегодня, 11:14
    0
    Вам про мутации вирусов приходилось слышать? Кто то проводил исследования какие штаммы прервалируют в России?
  • Svarog
    Svarog Вчера, 06:58
    +7
    Цитата: Протон
    Автор поднял очень злободневную тему!
    Так ненароком до правды можно докопаться!

    Роман по моему тут единственный, который злободневные вопросы поднимает..
    А вот правда меня в этом вопросе очень интересует.. много версий и есть уже понимание..но конечная цель сего мероприятия какая?
    1. bober1982
      bober1982 Вчера, 07:25
      -4
      Цитата: Svarog
      А вот правда меня в этом вопросе очень интересует..

      Может правда и в том,что вирус действует избирательно,на что и обратил внимание автор в статье.Хотя странного здесь ничего нет.
      Это бич Божий,по грехам нашим,последнее предупреждение человечеству.
      1. Svarog
        Svarog Вчера, 07:29
        +2
        Цитата: bober1982
        Может правда и в том,что вирус действует избирательно,на что и обратил внимание автор в статье.Хотя странного здесь ничего нет.

        Уже это странно.
        Это бич Божий,по грехам нашим,последнее предупреждение человечеству.

        Не познав греха святым не станешь.. чтобы понять, нужно пройти этот путь..Так что творят это люди, а не бог.
        1. bober1982
          bober1982 Вчера, 07:46
          -2
          Цитата: Svarog
          Так что творят это люди, а не бог.

          Люди возомнили себя богами,отсюда и такие неприятные проблемы,как сейчас - был вроде,а оказалось по факту - и сгинул моментально,как букашка.
          1. Svarog
            Svarog Вчера, 07:52
            -1
            Цитата: bober1982
            Люди возомнили себя богами,отсюда и такие неприятные проблемы,как сейчас

            Вы правительство за людей считаете? А рядовые граждане, кто себя богом возомнил..они все на учете в клиниках для душевно больных..у нас богами себя могут возомнить только олигархи и правительство..ну и те, кто их обслуживает.
            1. bober1982
              bober1982 Вчера, 08:04
              -5
              Цитата: Svarog
              кто себя богом возомнил..они все на учете в клиниках для душевно больных.

              В том-то и дело,что таких на учет никогда не поставят.
              Автор,на мой взгляд,удачно сделал ссылку на фильм Кин-дза-дза.
              "Значит так.Солнце на западе,значит Ашхабад - там.Понял?"
        2. for
          for Вчера, 13:16
          +2
          Цитата: Svarog
          Не познав греха святым не станешь.. чтобы понять, нужно пройти этот путь.

          Оправдание грешников.
          Чтоб стать святым, надо быть большим грешником.
          Больше чем уверен, что как бы святые-отшельники-добровольцы были изгнаны из общества.
      2. Ингвар 72
        Ингвар 72 Вчера, 07:31
        +10
        Цитата: bober1982
        Это бич Божий,по грехам нашим,последнее предупреждение человечеству.

        Только бьет этот бич не по тем, кто целенаправленно гробил медицину, а по простым людям.
        Удобную религию придумали индусы......
        1. Svarog
          Svarog Вчера, 07:42
          +5
          Цитата: Ингвар 72
          Только бьет этот бич не по тем, кто целенаправленно гробил медицину, а по простым людям.
          Удобную религию придумали индусы......

          Это точно..ласты из высшего состава по борьбе с короной никто не склеил.. Видно могут лечить, только клиники нужны и своевременное лечение. А простых людей с температурой даже на прием к врачу не записывают..дома самостоятельно подыхайте..ну когда ужо совсем дышать невозможно станет..может и приедут..а может и нет..
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Вчера, 07:46
            0
            Цитата: Svarog
            А простых людей с температурой даже на прием к врачу не записывают.

            Нижегородская область
            1. Svarog
              Svarog Вчера, 11:21
              0
              Ну а вот, что происходит в Казани, после введения кю кода.. в Н.Челнах также..и главное комментарии почитайте.. Малый бизнес думаю разорен..
              1. Комментарий был удален.
          2. Улиточник N9
            Улиточник N9 Вчера, 09:50
            +4
            К сожалению, люди не заметили того, как государство из структуры обеспечивающей ( в теории и на практике) и регулирующей внутреннюю и внешнюю организацию общества людей с целью их гармоничного развития и соблюдения общих интересов, проживающих на определенной территории, превратилось в механизм осуществления прав только одной или нескольких групп общества, их доминировании над остальным обществом. Государство стало гарантом прав и свободы не всего общества, а тех кто может ему заплатить. Современное государство служит только денежным мешкам. Россия не исключение. Надеюсь все помнят слова "Солнцеликого" о том, что в стране у нас все граждане равны, но есть категория граждан, которые "ровнее" ибо они больше других полезны государству и их интересы и будет обслуживать государство в первую очередь. Современное государство, служащее международному олигархату, представляет страшную угрозу для всех простых людей в условиях надвигающейся роботизации и эпохи ИИ. Просто смертельную угрозу. Ибо современные государства не заинтересованы более в гражданах, они ( граждане) им просто не нужны будут в скором времени, ибо все будут делать машины, а граждане требующие средств для жизни будут просто мешать. Люди будут основным источником нестабильности, загрязнений, излишнего потребления и пр., то есть, -помехой создания "экологичного, зеленого мира" для избранных, который сейчас начал строиться во всем мире. "Простым" людям не будет места в новом "зеленом" мире, где на фоне чистой, облагороженной природы будет проживать кучка избранных, получая ресурсы от роботизированного производства управляемого ИИ. И потому лишние люди будут уничтожены. Задумайтесь над этим, задумайтесь над тем: а будет ли место для вас и ваших детей в этом новом "зеленом" мире для избранных? Посмотрите кругом с этой точки зрения- а нет ли уже сейчас признаков того что началась подготовка к этому "дивному", "зеленому" миру? И какова роль так называемого "государства" и мировых регулирующих структур в этом? Задумайтесь и тогда станет многое понятным из того, что происходит сейчас в мире и в нашей стране.
            1. Glagol1
              Glagol1 Вчера, 12:12
              +2
              Россию не пустят в любом случае. Концлагерь с печами власть будет строить на обособленной территории. Если ее не отберут.
            2. Alecsandr
              Alecsandr Сегодня, 11:42
              +1
              Вы совершенно правы.Подпишусь под каждым словом.
        2. aybolyt678
          aybolyt678 Вчера, 17:51
          0
          Цитата: Ингвар 72
          Только бьет этот бич не по тем, кто целенаправленно гробил медицину, а по простым людям.

          может дело не в биче а в том что кое кто возомнили себя Богами?
          1. IS-80_RVGK2
            IS-80_RVGK2 Вчера, 21:41
            +1
            Дело в том что болванов на планете стало просто зашкаливающее количество.
      3. Gato
        Gato Вчера, 19:19
        0
        Это бич Божий,по грехам нашим,последнее предупреждение человечеству

        Чума и оспа были предпоследними?
        1. bober1982
          bober1982 Вчера, 20:01
          -2
          Цитата: Gato
          Чума и оспа были предпоследними?

          Наверное - да,хотя,утверждать не могу.
          Сейчас процесс ускорился, или его ускорили,времена предапокалипсические.
    2. аксельбант
      аксельбант Вчера, 09:58
      +3
      ".но конечная цель сего мероприятия какая?"
      об этом знают те, кто его придумал
    3. aybolyt678
      aybolyt678 Вчера, 13:19
      +3
      Цитата: Svarog
      А вот правда меня в этом вопросе очень интересует.. много версий и есть уже понимание..но конечная цель сего мероприятия какая?

      утилизация человеческой массы, старых и больных
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 13:46
      +2
      Цитата: Svarog
      Роман по моему тут единственный, который злободневные вопросы поднимает..

      Это говорит о его сильной гражданской позиции. Именно такие люди способны увлечь и зажечь. Что толку читать постные релизы, исключающие вероятность «не дай бог задеть кого-то»...
    5. МихаилРус
      МихаилРус Вчера, 15:47
      +4
      Так понятно какая. Мировую войну нам объявили. Хотят сократить население планеты.
    6. ja-ja-vw
      ja-ja-vw Вчера, 22:49
      +2
      Цитата: Svarog
      .но конечная цель сего мероприятия какая?

      старо как мир: деньги и власть, или власть и деньги. Можно дифференцировать одно от другого.
      Но суть одна: некие homo sapiens выиграют либо то, либо другое, либо и то и другое.
  • Stas157
    Stas157 Вчера, 07:04
    +13
    . сесть за руль своего автомобиля и начать возить врачей к больным. Это прекрасно. Или развозить продукты

    Можно ли представить, чтобы вот эти богатые бездельники стали сами развозить врачей или продукты на собственных авто? А ведь именно они не смогли организовать это на государственном уровне, поэтому людям приходится организовываться самим.

    1. Svarog
      Svarog Вчера, 07:10
      +11
      Цитата: Stas157
      Можно ли представить, чтобы вот эти богатые бездельники стали сами развозить врачей или продукты на собственных авто?

      Стас hi Хоть бы просто людям не мешали..уже просто мочи нет смотреть на все их выкрутасы.. самоубились бы все..ну или просто устранились..мне кажется, что при безвластии народ будет куда лучше жить, чем с этими упырями..
      1. Stas157
        Stas157 Вчера, 07:28
        +5
        Приветствую! hi

        в современной России народ может рассчитывать только на себя.

        Но это наша власть, которую мы то ли выбрали, то ли заслужили. Увы.

        Вот действительно. А чёрт его знает: выбрали мы её (нашу безответственную власть) или заслужили?
        Вроде как и то, и то верно... а вроде бы и нет!
        1. Svarog
          Svarog Вчера, 07:32
          +9
          Цитата: Stas157
          Вот действительно. А чёрт его знает: выбрали мы её (власть) или заслужили?

          Не выбирали точно.. но вот по поводу "заслужили".. наверное-да.. Своим бездействием,трусостью..и раболепием..
          1. Boris55
            Boris55 Вчера, 08:25
            -14
            Цитата: Stas157
            Можно ли представить, чтобы вот эти богатые бездельники

            Некоторые люди (я их называю естество испытатели) предпочитают учиться на своих ошибках. Примеры "цветных революций" в т.ч. и на Украине, их ни чему не учат. Слава Богу, что их меньшинство. Вы похоже из естество испытателей.

            Цитата: Svarog
            Не выбирали точно.. но вот по поводу "заслужили".

            Если вы не ходите на выборы, то выбор сделали за вас и у вас нет ни какого морального права обижаться на то, что вы не выбирали. Вы - заслужили.
            1. Svarog
              Svarog Вчера, 08:39
              +6
              Цитата: Boris55
              Примеры "цветных революций"

              Не путайте революцию с переворотом.
              Если вы не ходите на выборы, то выбор сделали за вас

              Я то ходил на выборы..За Грудинина голосовал, как и все мои знакомые и знакомые моих знакомых... И в этот раз ходил..(но больше не буду).. и голосовал за КПРФ.. И что толку..Едро польше 50% набрали.. Нет ни одного, вообще ни одного с кем я разговаривал, кто за них бы голосовал..Но вот административная машина включается на полную.. У моего друга, жена учительница..и директор школы, перед выборами, собрала собрание, где с пеной у рта начала призывать голосовать за ЕР.. директор новый, прошлый ушла на повышение, после "успешно" проведенных предыдущих выборов. Так вот, в прошлые выборы президента, жену моего друга лишили премии, за то, что она отказалась делать вброс..и физрук..в этот раз, прервал директора, в тот момент, когда слюни ее разлетались по кабинету и она была на пике экстаза ..прервал ее словами, что вбросы делать не будет.. После чего, вечером к нему домой пришел пед.состав, во главе с директором и стали обвинять..в том что он пятая колонна , американский шпиён..ну и прочая бредятина.. Далее было принято решение его уволить..точнее искать повод.. Вот такие выборы Борис..
              1. Boris55
                Boris55 Вчера, 08:56
                -6
                Цитата: Svarog
                Не путайте революцию с переворотом.

                Там - кавычки.

                Цитата: Svarog
                Я то ходил на выборы..За Грудинина голосовал,

                Вы хотите вместо их "сукиного сына" поставить своего "сукиного сына"?

                Вы согласились с постом Stas157: "Можно ли представить, чтобы вот эти богатые бездельники стали сами развозить врачей". Вы действительно считаете, что Грудинин, если бы он победил, стал бы это делать?

                Про выборы и про правило двух рук, я уже писал неоднократно. Господствующая концепция жизни устройства нашего общества ни когда не допустит к власти человека, угрожающего её господству т.ч. все зарегистрированные партии в мин.юсте, в том числе и КПРФ, работают на одну и ту же концепцию. Поэтому верна пословица: "Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ЕР".
                1. Svarog
                  Svarog Вчера, 09:01
                  +5
                  Цитата: Boris55
                  Вы согласились с постом Stas157: "Можно ли представить, чтобы вот эти богатые бездельники стали сами развозить врачей". Вы действительно считаете, что Грудинин, если бы он победил, стал бы это делать?

                  В отличии от ваших кумиров.. достаточно к Грудинину в совхоз было приехать..я заезжал..
                  И конечно он бы стал это делать..
                  Поэтому верна пословица: "Голосуй, не голосуй, всё равно получим ЕР".

                  Тут то согласен..тогда зачем вы это приводите:
                  Если вы не ходите на выборы, то выбор сделали за вас и у вас нет ни какого морального права обижаться на то, что вы не выбирали. Вы - заслужили.

                  Лицемер вы Борис. Сами знаете, что выборы в РФ дело бесполезное и что получишь все равно в итоге хрен( растение) .. но призываете..
                  1. Boris55
                    Boris55 Вчера, 09:16
                    -10
                    Цитата: Svarog
                    достаточно к Грудинину в совхоз было приехать

                    Земли его совхоза примыкают к Москве. Основной доход - это сдача земель в аренду под супермаркеты и пр... Вы хотите что бы он Россию в розницу и оптом в аренду сдавал? Он же больше ни чего не умеет.

                    Цитата: Svarog
                    Сами знаете, что выборы в РФ дело бесполезное

                    Нет, не безполезное. Это своего рода референдум по доверию народа к власти. То, что на выборы пришло ~50% - это звонок власти, что она представляет интересы не всего народа.

                    Критерий оценки руководителя высшего уровня можно оценивать по результатам его труда (от избрания, до переизбрания). Если, с учетом как внешних, так и внутренних факторов уровень жизни народа растёт, а он, с учётом всех факторов, растёт, когда в Европе он падает, то такого руководителя необходимо поддерживать и не менять его на неизвестно кого.

                    "Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что после выборов в Госдуму «Единая Россия» сохранит свои позиции. Об этом он заявил 22 августа на встрече с представителями партии.

                    «Я очень рассчитываю на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны», — сказал глава государства".

                    Кстати. ЕР обновилась на половину.

                    И ещё. Не успел Шойгу в Думу избраться, как Герасимов встретился с генералом Марком Милли под Хельсинки по поводу сдачи баз в аренду... Пришлось Шойгу и дальше МО руководить...

                    1. Svarog
                      Svarog Вчера, 09:32
                      +4
                      Борис, давайте проявим уважение к автору статьи и будем обсуждать ее..ибо тема действительно интересная и злободневная. А на ваши ммм...аргументы я уже отвечал ранее..да и не только я..
                    2. Revival
                      Revival Вчера, 15:04
                      0
                      "Пришлось Шойгу и дальше МО руководить...".

                      Да, хорошо что это не банальное лицемерие...
                    3. victor50
                      victor50 Вчера, 15:50
                      +3
                      Цитата: Boris55
                      Если, с учетом как внешних, так и внутренних факторов уровень жизни народа растёт, а он, с учётом всех факторов, растёт,

                      Вы цены имеете в виду? lol
                2. Stas157
                  Stas157 Вчера, 10:13
                  +1
                  Цитата: Boris55
                  "Можно ли представить, чтобы вот эти богатые бездельники стали сами развозить врачей". Вы действительно считаете, что Грудинин, если бы он победил, стал бы это делать?

                  А может стал бы! Но скорее не довел бы до этого развала медицины. А те кто сейчас - и медицину сократили (это в пандемию-то!), и в развозе врачей не участвуют. И это не гадания стал бы не стал бы! Это уже происходит.
                  1. Black5Raven
                    Black5Raven Вчера, 13:01
                    +3
                    Цитата: Stas157
                    А те кто сейчас - и медицину сократили (это в пандемию-то!), и в развозе врачей не участвуют. И это не гадания стал бы не стал бы! Это уже происходит.

                    У вас ещё за развозы и помощь медикам не сажают. А в РБ, да. Все организации и объединения помогающие в борьбе с ковидом или медикам напрямую были разогнаны как минимум.
                  2. IS-80_RVGK2
                    IS-80_RVGK2 Вчера, 21:47
                    0
                    Цитата: Stas157
                    А может стал бы! Но скорее не довел бы до этого развала медицины. А те кто сейчас - и медицину сократили (это в пандемию-то!), и в развозе врачей не участвуют. И это не гадания стал бы не стал бы! Это уже происходит.

                    Какие же вы все хреновы идеалисты. Капитализм бы у нас остался но при этом Грудинин стал бы все делать как при коммунизме. Да что за чушь ты несёшь?!!
              2. аксельбант
                аксельбант Вчера, 10:06
                +4
                "Не путайте революцию с переворотом."
                революция- это и есть переворот. если удачный-называют революция, если неудачный- мятеж. у нас- явно удачный, буржуазная революция называется. или феодальная? они, по сути, мало отличаются, средства производства другие, а внутренний строй схож
                1. Svarog
                  Svarog Вчера, 10:09
                  +2
                  Цитата: аксельбант
                  революция- это и есть переворот. если удачный-называют революция, если неудачный- мятеж.

                  При революции меняется идеология.. если в кап.стане , путем переворота к власти приходит другой капиталист..то это просто переворот, а не революция.. в остальном согласен..
            2. for
              for Вчера, 13:24
              +2
              Цитата: Boris55
              Если вы не ходите на выборы, то выбор сделали за вас и у вас нет ни какого морального права обижаться на то, что вы не выбирали. Вы - заслужили.

              А что мешает сунуть мою "бумажку" в нужную стопку.
      2. aybolyt678
        aybolyt678 Вчера, 17:58
        +2
        Цитата: Svarog
        ну или просто устранились..мне кажется, что при безвластии народ будет куда лучше жить, чем с этими упырями..

        свято место пусто не бывает... К сожалению. До каких пор отбросы будем называть элитой?
        1. Svarog
          Svarog Вчера, 18:23
          0
          Цитата: aybolyt678
          Цитата: Svarog
          ну или просто устранились..мне кажется, что при безвластии народ будет куда лучше жить, чем с этими упырями..

          свято место пусто не бывает... К сожалению. До каких пор отбросы будем называть элитой?

          Согласен..давайте просто писать-отбросы.. hi
    2. Reptiloid
      Reptiloid Вчера, 09:17
      +3
      Цитата: Stas157
      . сесть за руль своего автомобиля и начать возить врачей к больным. Это прекрасно. Или развозить продукты

      [center]Можно ли представить, чтобы вот эти богатые бездельники стали сами развозить врачей или продукты на собственных авто? ......

      hi приветствую, камрадыы! Я несколько комментариев написал к статье о старении....после чего пришла реклама----
      Станьте серебряным волонтёром!

      Объяснения, какое это полезное дело для самих пожилых людей, они так будут расти, развиваться, узнавать новое.....
      Как-то я офигел. А пандемия? Группы риска? А социальные работники, которых серебряные волонтёры должны заменить?
    3. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 19:19
      0
      Если они начнут лично этим заниматься то всё госуправления исчезнет - по мимо ковида в России проблем полно.
  • DED_peer_DED
    DED_peer_DED Вчера, 12:14
    +1
    Автор поднял очень злободневную тему!
    Так ненароком до правды можно докопаться!

    Ага...
    Да, сегодня уже понятно, что вирус действует очень странно и избирательно.

    В основном, заражение и тяжесть болезни диференцируется по группе крови.
    Чем выше группа крови, тем меньше вероятность обострений и тяжёлого течения, поражений органов.
    Удивляет, что власти реально не понимают, что служит источником заражения.

    Всё они понимают, но выполняют указания свыше. Да, да, как писал автор, тех, "с другой планеты".
    Вот, только "их планета", это планета Земля, а для остальных "не людей" у них есть просто земля в размере 2 метра на полтора и то за деньги выживших родственников. Отсюда и все странности текущего момента.
    У нас в городе пару лет назад москвичи выдавили из ритуального бизнеса армян, которые (внимание) сидели на нём ещё с начала прошлого века. Всё остальное уже давно, с 1990-х под московскими. Инопланетяне.
    Барин не рассудит, просто потому, что у барина нет достаточного количества информации. И у царя нет. И у губернатора нет.

    Всё у них есть. Только для выполнения их целей, данная информация им не нужна. Она не является основополагающей при принятии "решений", на неё не ориентируются.
    Цель всего данного мирового бардака - ХАОС. Зрительно видимая, наглядная потеря "власти" и управляемости, введение хаоса во все сферы человеческой жизни, экономики, управления, порядка.
    Исходя из данного, попытка понять действия властей в позитивном плане, обречена на провал и "непонимание" сути момента.
    В статье букв и слов - много, а смысл всего происходящего зашорен и размазан по углам.
  • Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 17:47
    -3
    Опять народ не торт wassat
    Ну не торт народ, правда, Роман? wassat
  • ЕМММ
    ЕМММ Сегодня, 00:30
    0
    Не докопаешься!
  • skif8013
    skif8013 Сегодня, 00:36
    -2
    Цитата: Протон
    Автор поднял очень злободневную тему!
    Так ненароком до правды можно докопаться!

    А автор не написал почему он не пошёл на выстовку?! Может потому что он побоялся заразиться и к тому же не привился?! Вот что надо людям в голову вкладывать, не маски и дистанцию, а прививку! Народ от большого ума, интернета и кучи слухов тупо боится прививаться. А потом жалуются и на власть кивают. ( какой народ такие и бояре, чевож теперь на зеркало принять)
  • demo
    demo Сегодня, 15:52
    +1
    Это Роман. Ему можно. yes
    А вообще с этой заразой (в смысле с вирусом) интересная хреновина получается.
    Вчера смотрел интересный ролик.
    Дело происходит в США.
    По скайпу идет раввинский суд. Допрашивают врача.Он заявляет, что за год через его руки прошли 6000 человек. Приводит данные заболеваемости.
    И сообщает интересную информацию.
    В Израиле 85% привитых. И при всем при этом начинается волна дельта-вируса (что это такое я не понял).
    Требуется третий укол.
    Вопрос:если вакцина такая хорошая, если сделал два укола, то почему не действует и зачем третий раз ширяться?
    Для справки. Суд раввинов - не такая простая формальность.
    Для Израиля - это сверх важное собрание. И решение этого суда может иметь очень серьезные последствия.
  • Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:46
    0
    Цитата: Протон
    Автор поднял очень злободневную тему!
    Так ненароком до правды можно докопаться!

    Рома и правда? ....Это у человека у котороговертолёты ПСС не имеют лебёдок? Три раза ха-ха
  • Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 06:48
    +8
    Тот случай, когда я со Скомороховым согласен.
    1. Танковый пиджак
      Танковый пиджак Вчера, 18:41
      -5
      Цитата: Вождь краснокожих
      Тот случай, когда я со Скомороховым согласен.

      Ну и с чем Вы согласен? wassat Просто интересно? wassat
  • Dimy4
    Dimy4 Вчера, 07:00
    +13
    Борьба с вирусом тут абсолютно ни причем, просто еще один пунктик поиметь с народа денюжку в виде штрафов. Для властей этот КОВИД вообще как подарок с небес свалился, сколько гадостей народу можно поделать под предлогом борьбы.
    1. Кроу
      Кроу Вчера, 07:43
      +15
      "Если бы ковида не было,то его стоило бы придумать"
      Сколько на нем руки погрели чиновники и бизнес...
    2. аксельбант
      аксельбант Вчера, 10:10
      +8
      " Для властей этот КОВИД вообще как подарок с небес свалился, "
      такие подарки, с небес сами не падают. кто то их сделал, на небеса поднял, и оттуда сбросил, на наши головы
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 14:15
      +4
      Цитата: Dimy4
      Борьба с вирусом тут абсолютно ни причем, просто еще один пунктик поиметь с народа денюжку в виде штрафов.

      И не только. А распродажа этих бесполезных по большому счёту (ибо говорено тысячи раз о размерах вируса и размерах пространства в материале маски) копеечных масок втридорога, а то и в сотню раз дороже.
      Вы заметили, как быстро масочные режимы «вообще» заменили масочные режимы на кассе магазина. Как это по-русски. По магазину ходим с открытым забралом, а перед кассиром - извольте надеть маску.
      Как эти разовые кампании уже осточертели. То начинают бороться с курением, то с контрафактным алкоголем, то с пивными возле детских учреждений; то стерилизуют бродячих кошек и собак, то вводят правила содержания домашних животных...
      Но всё равно вокруг бардак и грязь...И даже вот эта трёхнедельной давности хрень:
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      не нужна никому. Ладно, пусть подождёт до понедельника.
      1. Dimy4
        Dimy4 Вчера, 16:57
        +5
        Мне понравилось, перед выборами изо всех мало мальских электрических устройств говорилось, что волна корона вируса отступает. Но вот выборы прошли и коварный вирус снова ринулся в бой.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Вчера, 18:09
          +3
          Цитата: Dimy4
          Но вот выборы прошли и...

          ...и мы в полной мере познали лукавство власти, чистоту выборов и истинную суть предвыборных обещаний. Ни одной партии нечего сказать своим избирателям.
          Теперь осталось в 2024 году сердцем проголосовать...Нас же здесь в стране обозначили недоумками, не способными ни к какому анализу: ни политическому, ни экономическому. Поставили долгоиграющую пластинку и крутят десятилетиями, надеясь продлить собственное удовольствие. Ещё и думать будут. А кандидатура, как битое яблоко - пятнеть начала...
           Показать / Скрыть текст

          Кабы не сгнила до срока... crying
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Вчера, 20:56
        +3
        Цитата: ROSS 42
        не нужна никому.

        Валежник пилить запрещено.
    4. Lykases1
      Lykases1 Вчера, 14:43
      +3
      На счет денежек вряд ли. Их и так в бюджете полно. А вот на счет гадостей полностью согласен. Плюс под шумок можно ограничить протестные выступления. Вообще у нас есть интересные законы, свободы согласно конституции, но на них власть плюет. И доказать что-либо не возможно. А тут такой повод- пандемия иди отдыхай
  • parusnik
    parusnik Вчера, 07:08
    +3
    "Скажу вам прямо - дело наше дрянь. Только одна вещь на свете помогает"....(с) хф "Деловые люди"(Родственные души) smile
    1. Van 16
      Van 16 Вчера, 08:22
      +3
      "я могу сказать, что ничего нельзя гарантировать.
      Если они нас прижмут к реке это, по-моему, крышка"
      (С) " Свой среди чужих, чужой среди своих"
  • Ольховский
    Ольховский Вчера, 07:23
    +8
    Чувствуется, что у автора накипело.... И не только у автора.
  • parusnik
    parusnik Вчера, 07:41
    +18
    Как то так наверное...
    1. Гардамир
      Гардамир Вчера, 08:30
      +13
      Как то так наверное
      Именно поэтому я не верю в вакцинацию.
      1. Кроу
        Кроу Вчера, 10:30
        +19
        Как то так наверное...
        Из нового
        Именно поэтому я не верю в вакцинацию.
        Из нового
        "Кольщик, не коли мне Спутник Ви. Лучше чудотворный крест с иконами"
        1. Intruder
          Intruder Вчера, 13:29
          +2

          "Кольщик, не коли мне Спутник Ви. Лучше чудотворный крест с иконами"
          Зубки чеснока и на шею, гирлянду, отлично и недорого, сразу по запаху легко определить, кто носит/носил или нет!? lol
    2. Intruder
      Intruder Вчера, 13:33
      +4
      Как то так наверное...
      Скорее всего, а мы неблагодарные, еще осуждаем и смеемся с этой титанической работы, уже который год пандемии! Господа, как будем отмечать в декабре знаменательную для Человечества дату, уже - 2 года ровно, будет??? Или перенесем, на трехлетие пандемии!? drinks
      1. parusnik
        parusnik Вчера, 15:21
        +1
        Или перенесем, на трехлетие пандемии!?
         Бог, любит троицу. drinks
        1. Intruder
          Intruder Вчера, 19:06
          +2
          Бог, любит троицу
          Тогда отмечаем, на ВО, ровно три года!!! drinks fellow
    3. IS-80_RVGK2
      IS-80_RVGK2 Вчера, 21:55
      +2
      Без всякого сарказма, именно так и есть. Рабы не должны умирать раньше чем отобьются вложения в них.
  • Oleg133
    Oleg133 Вчера, 07:46
    +9
    В правительство ду рак не сможет попасть. И если вам кажется, что правительство делает что-то странное, то это вам кажется. Правительство борется с гражданами и бизнесом. Чтоб оставшиеся выжившие 500 млн потом могли, только у них, получить текстурированную биопасту из кузнечиков.

    Зы
    Скрижали джорджии
    Ззы
    Минздрав РФ на g20 уже передал свои полномочия ВОЗ
  • avia12005
    avia12005 Вчера, 07:49
    +11
    Маразм и неумение управленцев всех звеньев в борьбе с ковидлом очевидны. Помнится, в апреле прошлого года глава Роспотребназора Попова выступила во "Вестям", где сообщила, что под Москвой станут выводить... породу собак, способных обнаруживать коронавирус. После того, как народ стал ржать и ползать от смеха под столами, видео убрали. Но Попову на посту оставили. В региональных штабах по борьбе с коронавирусом почти нет людей с профильным образованием. Но есть чиновники. И мы хотим победить ковидлу...
    1. Svarog
      Svarog Вчера, 08:07
      +17
      Цитата: avia12005
      . В региональных штабах по борьбе с коронавирусом почти нет людей с профильным образованием.

      А у нас вообще нет нигде и никого, кто бы имел профильное образование и хоть какое то отношение к профессии.. Космосом журналисты управляют, армией инженеры -строители...за культуру журналисты отвечают.. спортсмены в думе законы принимают..ну и далее по списку
  • nickolai.maliugin
    nickolai.maliugin Вчера, 07:54
    +6
    Это раньше распоряжение Минздрава было обязательным для областных властей. Существовали инструкции на случай ЧС. Кто сейчас рискнет брать на себя такой риск.Пусть на местах колдуют,что с этим делать.Недавно сочинили длинный перечень,кому нужна обязательная прививка. Но почему то 80%.А 20% святые?."Шурик,больше непонятного.Люди этого боятся" Непонятная теория-непонятная практика.
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 19:22
      -1
      Сейчас введёшь режим ЧС - подорвёшь экономику области региона края да и государства в целом - по этому ни местные власти ни правительство за такое ответственность брать не хотят локдаун в прошлом году и то со скрипом ели приняли.
      1. IS-80_RVGK2
        IS-80_RVGK2 Вчера, 22:01
        0
        Цитата: Вадим237
        Сейчас введёшь режим ЧС - подорвёшь экономику области региона края да и государства в целом - по этому ни местные власти ни правительство за такое ответственность брать не хотят локдаун в прошлом году и то со скрипом ели приняли.

        Да это-то понятно. А вот чем они изначально думали и почему вообще нет никакой внятной программы по борьбе с ковидом, а только одни судорожные движения в зависимости от того что взбредет тому или иному чиновнику и стоящей за ним группировке в голову, это вот очень интересный вопрос.
  • CruorVult
    CruorVult Вчера, 08:03
    +1
    Комментаторы, все привились!?
  • Boris55
    Boris55 Вчера, 08:14
    -3
    Не знаю как кто, а я вакцинировался "Спутником" без предварительной записи и без всякой очереди т.ч. организация километровых очередей - это дело рук местной власти. У нас в Клину с этим всё нормально. Так где и какой кризис власти: в Кремле или на местах? Мой ответ - на местах. Это та самая власть, которую мы знаем, если не лично, то через друга, знакомого и за которую мы проголосовали.

    ps
    Да и про плохих и хороших бояр. Вспомните историю нашу и сколько правителей бояре на тот свет спровадили, а сколько своей смертью жизнь свою закончили. Тех кого в разы больше, чем тех кот.
    1. Lykases1
      Lykases1 Вчера, 15:04
      +2
      И я привился. И через 2 месяца заболел. Перенёс как обычное ОРВИ. Обоняния не было недели три. Да и сейчас не до конца восстановилось. Хотя месяца три прошло.
  • Adagka
    Adagka Вчера, 08:26
    +6
    Цирк с конями продолжается, у нас в Калининграде местный губернатор тоже строчит свои постановления на коленке в коридоре видимо, сначала повелел в кабаки только по qr кодам пускать всех кроме военных ( им по бумажным справкам можно), но когда сочиняли сей указ забыли, что у военных тоже оказывается есть семьи, которые вакцинировались в тех же военных госпиталях, где сюрприз!!!!! Qr коды не выдают и только через неделю до них дошло , изменили свою указиловку. Или вот ещё, сначала запретили с 16 октября без кодов в торговые центры ходить, потом видимо договорились с Ковидом что он возьмёт выходные и перенесли на 18 октября
  • Из Томска
    Из Томска Вчера, 08:46
    +10
    Пока работает общественный транспорт толку от других мер просто ноль повдоль. Абсолютно не работающая, абсурдная показуха борьбы. Что толку от похода в полупустой кинотеатр с qr кодом, или бассейн, где хлорка убивает все известные бактерии и вирусы, если потом прокатиться в переполненной маршрутке.
    И еще забавный факт. В Томске недавно решили платно вакцинировать мигрантов. НО, единственная клиника, где можно поставить прививку мигрантам - это частная клиника "Здоровье", которая принадлежит депутату ГД от Томской области Соломатиной))
    1. Intruder
      Intruder Вчера, 13:27
      0
      хлорка убивает все известные бактерии и вирусы
      Ну не все и не везде, в бассейне хлоркой обрабатывают, контактная поверхность любая пластиковая или металлическая и пару дней не обработали (халатность персонала) и усе, рукой перенес на слизистую, особенно после воды и приплыли, несите ИВЛ или березовый макинтош!
    2. for
      for Вчера, 13:45
      +1
      Предлогаете всем на такси ездить, по одному пассажиру на машину.
      В Самаре блокировали социальнные трансп. карты не привитым +65, но попали и привытыи. А наличку ездий Пожалуйста. Не считая сокращения маршрутов и количества машин на маршруте.
      1. Intruder
        Intruder Вчера, 19:25
        0
        всем на такси ездить
        Пешком, куда надо... если в пешей доступности, велосипед - самый безопасный транспорт в городе - стал, ибо и в такси можно заразится легко, а в деревни квадроцикл и мотоцикл, лошадка! По-моему мы идем уже к этому, второй год!?
        1. for
          for Вчера, 20:35
          +1
          Цитата: Intruder
          велосипед - самый безопасный транспорт в городе

          Вы что по тратуарам ездите?
          1. Intruder
            Intruder Вчера, 20:55
            0
            по тратуарам ездите?
            Зачем belay!? По вело-дорожкам и по обочине, там где их нет!lol
            1. for
              for Вчера, 20:59
              +1
              Цитата: Intruder
              По вело-дорожкам

              "А это что это такое"
              1. Intruder
                Intruder Вчера, 21:01
                +1
                "А это что это такое"
                Велосипедная дорожка - это или часть дороги общего пользования, или самостоятельная дорога, предназначенная преимущественно для движения велосипедов. Движение механических транспортных средств и гужевых повозок по велодорожке запрещено!
                1. Shahno
                  Shahno Вчера, 21:04
                  0
                  А в ТА опасно для жизни..
                2. for
                  for Вчера, 21:35
                  +1
                  Цитата: Intruder
                  Велосипедная дорожка - это или часть дороги

                  Спасибо! Вообще то я это знаю, но к сожелению как правило это у нас пока экзотика. Да ещё при моде на электросамокаты.
                  1. Intruder
                    Intruder Вчера, 21:55
                    +1
                    Да ещё при моде на электросамокаты
                    Нарушают ПДД и гоняют (молодняк), где и как нельзя!?
                    1. Shahno
                      Shahno Вчера, 22:03
                      +1
                      Ага, тут в Кирьят бен Гурион были. Велосепидисты чуть цвет нации не уничтожили. Погуляли немного называется.
                      1. Intruder
                        Intruder Вчера, 22:11
                        +1
                        Велосепидисты чуть цвет нации не уничтожили. Погуляли немного называется.
                        Жестко, как-то!? Ну я к байкам и вело, отношусь с уважением, также как к планеристам, на дельте и параплане..., все таки отголоски безбашенной и почти "дурной" юности, по-этому прощаю им многое в их жизни!
                      2. Shahno
                        Shahno Вчера, 22:20
                        +1
                        Да я сам в шоке, совсем уже офигели.
                        //Генеральный инспектор полиции Коби Шабтай отправил в отставку бригадного генерала Шимона Нахмани главу управления спецопераций при оперативном отделе полиции.//
                        Думают видать, что бессмертные hi
                      3. Intruder
                        Intruder Вчера, 22:24
                        +1
                        совсем уже офигели
                        Может, неучтенный фактор кавида, типа: негативное воздействие на центральную нервную систему человека, как вторичка!? lol
                      4. Shahno
                        Shahno Вчера, 22:30
                        +1
                        Может быть, но не хорошо так делать.
                        На меня вообще в Ришоне напали. Типа решили крутыми быть. Пусть посидят немного, подумают.
                      5. Intruder
                        Intruder Вчера, 22:40
                        +1
                        но не хорошо так делать.
                        Верно, а лучше вообще не делать и даже не замышлять!? winked
                        . Типа решили крутыми быть. Пусть посидят немного, подумают.
                        Думать, всегда полезно...в начале, до претворения мысли в деяниях! recourse
  • Adagka
    Adagka Вчера, 09:19
    +7
    Вообще на что рассчитывают говорящие головы из зомбоящика, когда сначала вопят о смертельной опасностиковида, нехватке врачей, критической нагрузке на здравоохранение, а потом урезают расходы на это здравоохранение в бюджете на следующий год. Что все вокруг неумные люди?
    Или когда министр-оптимизатор выдаёт очередное ноу-хау, предлагает вернуться оптимизированным медикам-пенсионерам, которых недавно выгнали пинком под зад. Наверное опять «это другое», родина в опасности, прошу понять и простить?
  • михаил3
    михаил3 Вчера, 09:46
    +12
    Автор сетует, что у властей нет информации. Информация есть. Ее море. Надо уметь, быть способным с ней работать. Дальше по тексту идет более верный вывод - именно эти люди то как раз и не способны.
    Вот итог тридцатилетнего государственного строительства.
    Тщательно выстроенная система, которая выбирает во власть именно таких людей, показала свои результаты. Эти люди старательно отобраны. Никаких других туда встроить невозможно - многочисленные предохранительные контуры их отвергнут. И как оно?
    Именно так, как мы видим. Медленно развивающаяся, не слишком то опасная ситуация ставит этих людей в полнейший тупик. Они ВООБЩЕ не способны справиться ни с чем, кроме подсчета взяток. Немудрено, что люди видят во всем некий зловещий план! Потому что так чуть спокойнее. Пусть это будет злой гений, мировая закулиса, кто нибудь, кто имеет этот самый план и способен его реализовать! Лучше самый бесчеловечный план, чем аморфное копошение умственно бессильных воров, вообще не понимающих, на каком они свете!
    Что сделано властями? Разрушен гостиничный бизнес. Разорились те, кто занимался гостиницами, их собственность выкуплена теми, кто имеет свободные средства, то есть ворами (то есть властями). То же случилось с ресторанами. Помогла ли эта воровская комбинация в борьбе с болезнью?) Так можно рассмотреть все принятые меры, и везде вывод однозначен. Эти люди умеют только красть. И ТОЛЬКО воровством да грабежом они занимаются с утра до вечера.
    Чудом сохранившийся центр Гамалеи сумел сделать вакцину. Видя свои чудесные власти, люди не верят им ни на грош, и прививаться не хотят. Тоже закономерный итог государственного строительства - власть старательно, 30 лет, делала народ своим врагом. Какое доверие к врагу? И почему враг думает, что народ станет его защищать?!
    Во всех и каждом шаге, предпринимаемом властями, столько глупости и подлости, граничащих с откровенным преступлением, что иной реакции просто не может быть. Неужели Вечная Россия закончится прямо сейчас?!
    1. Svarog
      Svarog Вчера, 10:00
      +5
      Цитата: михаил3
      Во всех и каждом шаге, предпринимаемом властями, столько глупости и подлости, граничащих с откровенным преступлением,

      Только не граничащих.. это самое настоящее преступление.. геноцид.
    2. Glagol1
      Glagol1 Вчера, 12:04
      +2
      Согласен, риски для страны огромные. Рулят богом отвергнутые.
    3. Intruder
      Intruder Вчера, 12:41
      +1
      Неужели Вечная Россия закончится прямо сейчас?!
      Вы, еще верите, что Лучшее-конечно впереди!? wink (Это скорее, риторика...можно и не отвечать, по желанию)
      1. михаил3
        михаил3 Вчера, 18:32
        +2
        Как раз хочется ответить) Лучшее? Это не про нас вообще. Вся история нашей страны - постоянный бой. Более или менее привольно Русь жила разве что при Алексее Тишайшем) Давненько... Вопрос уже в другом. Мы всегда справлялись. Была причина.
        Всегда было кому нас вести, и кому быть верным. Может мне кто нибудь назвать "военного вождя"? Человека, которому можно вручить свою жизнь, будучи уверенным, что он потратит ее не зря? Что бросит своих бойцов в атаку не за свои шкурные интересы? Или не по банальной глупости? Спасая бандитствующих дружков?
        Кто претендует на звания наших командиров? Вот эти вот? Купившие свои места, чтобы способнее было красть? О да, мы все пойдем умирать за их интересы, безусловно... Раньше русский человек, действуя на благо России отринув себя, чувствовал поддержку. Если не себе самому (подвиг, это когда погибаешь. как правило) то уж своему делу точно. Буданова помним? Ну вот...
        Мне исключительно погано все это писать. Я вовсе не какой то там трибун или политик, сам не понимаю, как до этих речей дошло. Но оно же не работает! И работать не может! Эти слепыши, крепко замазавшие себе глаза ради украденного, храбро тащат нас всех куда? Блин...
        1. Intruder
          Intruder Вчера, 19:11
          -1
          Всегда было кому нас вести, и кому быть верным. Может мне кто нибудь назвать "военного вождя"? Человека, которому можно вручить свою жизнь, будучи уверенным, что он потратит ее не зря? Что бросит своих бойцов в атаку не за свои шкурные интересы? Или не по банальной глупости? Спасая бандитствующих дружков?

          Только, это приходит на ум, когда реально "за державу обидно"!!!
          1. михаил3
            михаил3 Вчера, 19:15
            +6
            Ага. За веру в макаронного монстра. За царя, которого больше нет. И за отечество, в котором власти боятся обратиться к русским. Нас тут нет. Мы "русскоязычные".
            То то и оно...
            1. Intruder
              Intruder Вчера, 19:32
              0
              За веру в макаронного монстра. За царя, которого больше нет. И за отечество, в котором власти боятся обратиться к русским. Нас тут нет. Мы "русскоязычные".
              Ну за чем так о макаронном...я и сам церковным организациям не доверяю и всяким их традициям, за которые они злато берут (что есть грех изначально)...и там, и здесь!
              Царя - нет, оно и того...сумрачное сожаление, глубокое...честно!!!
              Отечество - это не страна, это где-то внутри и глубоко и даже не флаг/паспорт/гражданство, хотя лучше с флагом...чем, с трехцветной "портянкой" на флагштоке!
              Русско-язычные - ну, это...печально, а кто нам виноват, имею в виду всех русско-язычных (и даже не славян), сами делегировали им все законные полномочия нами править, просто одной галочкой в бюллетенях и так уже почти 100 лет, отдаем бразды правления, всяким уродливым и зажравшимся "лицам", может стоит...подумать и принять нужные решения перед очередными...изменениями в Конституции/выборами в ГД и дальше по списку winked !?
  • Silvestr
    Silvestr Вчера, 09:59
    +12
    Очень интересная и важная статья! Не менее интересны комментарии! Хочется добавить- будет ещё хуже, увы.
    Ответы на некоторые вопросы.
    1. Вакцинация. Все общепризнанные вакцины оказались не эффективными с Дельтой-вирусом на 50-70%. Отсюда вопрос о "важности" вакцинации малоэффективной вакциной. Кстати, ВОЗ не совсем согласен с повальной вакцинацией. У нас вакцинация превратилась в экономическое и политическое действо.
    2. Почему растет заболеваемость и смертность. На первый вопрос ответ прост- дурость и политическая целесообразность. К аргументам автора остаётся добавить выборы и прочие провластные мероприятия, усталость населения и отсутствие у него веры всем и во все.
    По второму вопросу- полное истощение остатков медицины. Устали медики, истощились возможности ЛПУ. Многие работающие с ковидом, несмотря на выплаты, уходят с этой работы- зачем тебе много денег, если остаток жизни будешь их тратить на потерянное здоровье?
    Недаром Мурашко призвал медиков- пенсионеров вернуться- все, кадровый крах системы налицо. Ковид теперь лечат хирурги, гинекологи, травматологи, короче - все. А это ведь ИНФЕКЦИЯ! Каждый должен заниматься своим делом. Странно, какой результат можно ожидать от танкиста за штурвалом самолёта?
    И кто это все сделал?
    Так что, что имеем то и имеем.
    Вывод: максимальное самосохранение и осторожность и как кому повезет.
    Ведь недаром герой недодепутат- главврач Проценко заявил- " мы так и не знаем, что это за болезнь".
    Всем здоровья и удачи!
    1. CruorVult
      CruorVult Вчера, 10:16
      -2
      Не надо казаться умнее врачей и учёных.

      "Сейчас - это сто процентов "дельта". Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10-12-14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а ещё гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с "дельтой" они не успевают", - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос."

      "Глава Минздрава Михаил Мурашко 11 августа сообщил, что эффективность "Спутника V" в отношении "дельта"-штамма COVID-19 составляет 83% и более чем на 95% эта вакцина защищает от тяжёлого течения заболевания. В сообщении РФПИ отмечалось, что эти показатели выше, чем эффективность Pfizer, которая, по некоторым данным, оценивается в 42%, и вакцины Moderna, которая оценивается на уровне 76% для штамма "дельта".

      Повторю "более чем на 95% эта вакцина защищает от тяжёлого течения заболевания", вместо того, что бы уколоться и призывать делать это других, такие вот пишут о некой "неэффективности", а при малой доле вакцинации населения мы получим новые мутации вируса.
      1. Silvestr
        Silvestr Вчера, 10:32
        +7
        . Не надо казаться умнее врачей и учёных.

        Если это в мой адрес, то сейчас у нас в реанимации 4 ковидников. Стою и смотрю на них, размышляю.
        И еще- не слушайте деятелей от медицины, они чиновники уже очень даже давно
        1. CruorVult
          CruorVult Вчера, 11:09
          +5
          "не слушайте деятелей от медицины" очень интересное заявление, а кого слушать надо тогда, колдунов-ведунов?

          "у нас в реанимации 4 ковидников" - сколько из них получили оба компонента прививки?
      2. Intruder
        Intruder Вчера, 12:35
        0
        В сообщении РФПИ отмечалось, что эти показатели выше, чем эффективность Pfizer, которая, по некоторым данным, оценивается в 42%, и вакцины Moderna, которая оценивается на уровне 76% для штамма "дельта".
        Ой, звидеть-то...у меня контакты были с двумя кавидниками в июле и августе, прямо дома до кучи, у супруги Модерна (ей надо- она медицина).., у меня, как "у латыша", у супруги два дня подряд, а потом еще через две недели, потеря вкуса и запаха почти до нуля, температура от: 37,2 - до 37,5 и небольшая слабость и светобоязнь ярко-выраженная и только, у меня только температура: от 37,2 - до 38,0, неделю и ничего вообще в начале сентября, вкус и запах примерно по субъективным просел на 50%, светобоязнь, сутки и резко прошла сама, также!!!
    2. DED_peer_DED
      DED_peer_DED Вчера, 12:23
      +3
      Устали медики, истощились возможности ЛПУ. Многие работающие с ковидом, несмотря на выплаты, уходят с этой работы

      Вот, цели выполняются, доступная медицина разваливается окончательно и целенаправленно.
      "Всё для человека, всё на благо человека..." (с)
      Народу (толпе) медицина не нужна. Их место "два на полтора".
      Для себя любимых есть элитная и очень сильно платная ("и очень сильно платная" для народа, конечно) избранная медицина.
    3. Intruder
      Intruder Вчера, 12:38
      +5
      1. Вакцинация. Все общепризнанные вакцины оказались не эффективными с Дельтой-вирусом на 50-70%. Отсюда вопрос о "важности" вакцинации малоэффективной вакциной. Кстати, ВОЗ не совсем согласен с повальной вакцинацией. У нас вакцинация превратилась в экономическое и политическое действо.
      А за Дельтой, начнется и Гамма, или что там дальше в том алфавите!? И далее, через пару лет такой череды - самоизоляции и "смягчений", до голодных бунтов и "взятии Бастилии"!!! hi
      1. Вадим237
        Вадим237 Вчера, 19:38
        -4
        А через пару лет - будут умирать не по 1000 в день а по 5000 и более большинство из них будут кричащие что "Вируса нет" "Переболеем и ничего с нами не будет" "Вакцины - херня" "Вакцины - опасны" "Маску носить не будем потому что не хотим руки мыть то же не хотим" и в том же духе - горбатых могила исправит и уже исправляет от последствий ковида сейчас в России умирает людей больше чем от рака.
        1. Intruder
          Intruder Вчера, 20:14
          0
          будут умирать не по 1000 в день а по 5000 и более
          Хм, а может уже того, "Судный день уже наступил" и благополучного "завтра" у Человечества уже не будет!? Просто мы еще не поняли и даже не осознали, этого реального факта!?
          1. Клон
            Клон Вчера, 21:56
            +5
            Цитата: CruorVult
            Повторю

            И повторять не буду... Жена вакцинировалась, я - нет, из вредности. Пошли "синдромы" - проверились. У нее - "ковид", у меня не обнаружилось...ПЦР и КТ... у нее есть, у меня нет. "Лечились" параллельно. Я - на всякий случай. Все внешние контакты отрубили. Таблетки, витамины, маски и изоляция... Через две недели - ПЦР у обоих отрицательный. У нее сейчас давление и тревожность, у меня все в норме. Вывод? Все чисто индивидуально.
  • faterdom
    faterdom Вчера, 10:06
    0
    Чего стоили одни длинные майские каникулы в разгар пандемии!
    Это кто посоветовал такое управленческое решение, и кто его принял?
    Ведь именно после него, как и ожидалось подскочила заболеваемость в Москве, а далее - везде, до уровня выше 20000 в сутки, и с тех пор ниже и не падала.
    А вот очевидное - разнести хотя бы начало учебного года на месяц-полтора, тут правителям смекалки не хватило.
    Вывод: управленческие решения вертикали - на два с плюсом, и не выше. Плюс только за то, что не стали с разбегу отрицать проблему, как иные.
    1. Intruder
      Intruder Вчера, 12:27
      +3
      такое управленческое решение, и кто его принял?
      Кто, можно поискать на гос.ресурсах, а толку от этого знания, кто-нибудь и найдет, а дальше!? Массовых исков не будет, все привыкли молчать и бояться...
  • ximkim
    ximkim Вчера, 10:09
    +7
    Ну возможно, скоро начнут по квартирам после 23:00ч ходить проверять масочный режим lol
    1. Intruder
      Intruder Вчера, 12:26
      +3
      после 23:00ч ходить проверять масочный режим
      Санитайзер и перчатки, наличие в спальне!? lol
  • ButchCassidy
    ButchCassidy Вчера, 10:35
    +3
    . Кроме усталости всех от ситуации и эмоций больше ничего нет.

    Заболеваемость с выборами связана?)) а может все таки с сезоном? И с тем, что народ нифига не вакцинировался?

    Проблемы и усталость есть у всех. Но во всем и всегда виноваты почему-то власти - что я кашляю на всех без маски, что я не привит и т.д. И даже более того - Кремль. Если на местах власть косячит, так это она делает, копируя Москву, хотя это ее, региональной власти прямые полномочия - губернатора и главного санитарного врача региона.

    Народ, с Божьей помощью все Россия пережила, переживет и эту напасть!
    1. Intruder
      Intruder Вчера, 12:25
      +4
      с Божьей помощью все Россия пережила, переживет и эту напасть!
      Только в очень сокращенном составе... feel
  • Glagol1
    Glagol1 Вчера, 11:59
    +8
    Власть делает много лицемерного и откровенно бестолкового. Посыплю примерами:
    1. В арбитражном суде Московской области ограничено число участников судебных заседаний. Т.е. в зал заседаний запускают минимум по квоте. А в коридоре, где люди ожидают заседания, толпы народа. При этом в ожидании люди проводят гораздо больше времени, чем в самих заседаниях. Чистая имитация.
    2. Болельщиков в Москве не пускали на футбол, ну или 10% пускали, при этом во все стороны из Москвы летят самолеты, битком набитые пассажирами. Где логика? На открытом стадионе что, легче заразиться, чем в экономклассе самолета?
    3. Затраты на здравоохранение власть не наращивает. В стране по официальным данным умирает от Ковида по тысяче человек в день. Очень много инвалидов и осложнений после него. Нефть стоит более 80 долл., за баррель, газ я вообще молчу, на страну льётся туча экспортных доходов, ну нарастите затраты на здравоохранение! Нет!!! Разворовывают.
    Теперь немного статистики:
    В России смертность от Ковида гуляет в коридоре 3 - 4 %. А как вокруг нас: (берём только большие по населению страны и только в Евразии)
    - Турция 1%
    - Франция 1,5%
    - Иран 2,5%
    - Германия 2%
    - Польша 2,5%
    - Украина 2,5%
    Вот так, мы безоговорочные лидеры по смертности. Власть не умеет и не хочет лечить народ. И денег не даёт.
    Хотя все лежит на поверхности. Просто надо перестать имитировать борьбу с ковидом, пиариться на этом, а начать эту борьбу, и подбросить в здравоохранение денег. Если мы по смертности выйдем хотя бы на уровень Польши и Украины, это будет 300 спасённых жизней в день. В день! В Польше и на Украине не самое лучшее здравоохранение, да и финансирование не самое богатое, но они как то 2,5% держат...
    Но нет, нашей власти это не надо.
    В телеке на госканалах один позитив, везде в мире все плохо, а у нас все хорошо...
    Эх, вот если бы ещё интернет запретить! Объявить его иноагентом. Наверное уже думают над этим делом.
    1. DED_peer_DED
      DED_peer_DED Вчера, 12:27
      +4
      Власть делает много лицемерного и откровенно бестолкового.

      Всё она делает по делу.
      Всё становится ясно, если поставить себе установку, что власть пришлая и работает под внешим управлением.
      Остальное фанфары и гипноз.
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Вчера, 12:40
      +2
      Цитата: Glagol1
      Вот так, мы безоговорочные лидеры по смертности

      Это смотря как считать, и с какими целями. На фоне выросшей смертности от Ковидлы, почему то уменьшилась смертность от других видов пневмонии, от онкологии, туберкулёза и других болезней.
      Всех сейчас пишут в Ковид. Высокая смертность позволяет вводить более жесткие ограничения прав и свобод, якобы в целях безопасности самих граждан.
      А так в общем я с вами согласен. hi
    3. Black5Raven
      Black5Raven Вчера, 13:09
      +7
      Цитата: Glagol1
      В Польше и на Украине не самое лучшее здравоохранение, да и финансирование не самое богатое, но они как то 2,5% держат...
      Но нет, нашей власти это не надо.

      Я уже писал об этом, но был злосно заминусован laughing В разгар пандемии увеличиваются расходы на силовиков на 20%, а соц. сфера урезается. Вопрос, а кого защищать будут, кто останется ?
      Но нет, отвечали в той теме. Придёт злобное НАТО и будут кормить чужие армии.
      Если кто-то останется после китайской чумы. good
    4. Revival
      Revival Вчера, 15:48
      +5
      "1. В арбитражном суде Московской области ограничено число участников судебных заседаний. Т.е. в зал заседаний запускают минимум по квоте. А в коридоре, где люди ожидают заседания, толпы народа. При этом в ожидании люди проводят гораздо больше времени, чем в самих заседаниях. Чистая имитация.".

      Полностью подтверждаю, "заходит или директор или представитель ооо по доверенности, сами выбирайте... двоих не пустим".
    5. Intruder
      Intruder Вчера, 21:36
      +1
      Объявить его иноагентом. Наверное уже думают над этим делом.
      И получить, вместо пластиковых стаканчиков и кормления голубей в парках, привет Хабаровску, реальное оружие голодного и злого пролетариата, бедной Росгвардии, тогда придется закупаться другой спецтехникой...немного так тяжело-бронированной, а то вдруг и реактивная граната с крыши прилетит в МТО, или коктейлями детвора забросает, с ядренной смесью!?
  • Александр Х
    Александр Х Вчера, 12:03
    +4
    А мне не понятно: почему при наличии уже достаточно большого числа переболевших ковидом, т.е.приобретших иммунитет и при наличии прибл. 22% привитых (88 место в мире по проценту привитых) имеет место очередная вспышка заболеваемости вместо разумного по скорости затухания? И скорость "затухания" должна коррелировать с ростом количества приобретших иммунитет... Кстати, в Израиле, который находится в первых строках таблицы по колличеству привитых, также вспышка заболеваемости ковидом.
    Это вирус мутирует? Тогда будет вечная сказка про кол и мочало...
    Кстати, уже доказано, что распространяется ковид не столько воздушно-капельно, сколько воздушно-аэрозольно. А вот аэрозоль с вирусом ветром разносится и сквозняком. И снизить риск заражения можно проветриванием. Маски тут будут малоэффективны против защиты от воздушно-капельного "вирусообмена"...
    1. Black5Raven
      Black5Raven Вчера, 13:10
      +4
      Цитата: Александр Х
      Кстати, в Израиле, который находится в первых строках таблицы по колличеству привитых, также вспышка заболеваемости ковидом.

      Они на радостях открыли границы и сняли все меры. И к ним на радостях полетели туристы и гастеры всех мастей. Привитые, непривитые и с десятком штаммов. Результат очевиден.
    2. Intruder
      Intruder Вчера, 22:04
      +2
      Маски тут будут малоэффективны против защиты от воздушно-капельного "вирусообмена"...
      Тоды, только это, если аэрозоль с вирусными частицами в своем составе:

      Или в легком варианте:

      И сменная одежда, в тамбуре перед входом в жилое помещение, а ту на дезинфекцию...плюс и душ!!!
  • Комментарий был удален.
  • Intruder
    Intruder Вчера, 12:24
    +6
    Автор молодец!!!
  • bandabas
    bandabas Вчера, 12:33
    +7
    Все для людей!!! К врачу для получения рецепта на лекарство попасть невозможно, зато на инъекцию- "Добро пожаловать".
    1. Комментарий был удален.
  • Басарев
    Басарев Вчера, 12:37
    +3
    Зато московское правительство весьма прилично наполнило бюджет штрафами. Так сказать, отбили вложения.

    Собственно, ради чего всё и затевалось.
  • Al_lexx
    Al_lexx Вчера, 13:33
    +3
    С одной стороны вроде бы всё верно. А с другой, везде и вокруг всё то же самое.
    Роман. Это не кризис власти в России. Это кризис всей цивилизации.
    1. Glagol1
      Glagol1 Вчера, 14:34
      +2
      Никакого кризиса цивилизации или власти, например в Китае, нет. И в Швейцарии, Финляндии, Сингапуре, Новой Зеландии тоже нет. И ещё много где нет. У нас есть. У большинства наших соседей по бывшему СССР есть. У нас е.р., на Украине нацики, в РБ - понятно, и далее по списку.
      1. Al_lexx
        Al_lexx Вчера, 17:25
        +1
        Цитата: Glagol1
        Никакого кризиса цивилизации или власти, например в Китае, нет. И в Швейцарии, Финляндии, Сингапуре, Новой Зеландии тоже нет.

        Да что вы говорите? )))
        Ну да, ну да, жрать, , драть...
        Даже лень разворачивать мысль...
      2. Al_lexx
        Al_lexx Вчера, 22:58
        +2
        Судя по всему, вы вот только что из Швейцарии, Финляндии, Сингапура и прочих Новых Зеландий и много чего другого...
        Однако, какой шустрый мальчик.)))
        Пойди умойся, мечтатель.))
  • Keyser Soze
    Keyser Soze Вчера, 13:40
    +9
    Роман так скоро заработает "иноагента"... laughing
    1. Glagol1
      Glagol1 Вчера, 14:29
      +6
      Мы все, кто против е.р. будем скоро иноагентами. Дети иноагентов будут рождаться с уже присвоенным статусом иноагентика.
      1. Sovetskiy
        Sovetskiy Вчера, 21:36
        +3
        Цитата: Glagol1
        Мы все, кто против е.р. будем скоро иноагентами.

        laughing laughing laughing
        Ну прямо в тему! lol
  • iouris
    iouris Вчера, 14:19
    +7
    Вот ещё когда первый раз посмотрел "Кин-дза-дза", меня терзали смутные сомненья. Это и была настоящая философская модель "Перестройки". Гениальное предвидение.
  • orlandoche
    orlandoche Вчера, 14:25
    +6
    Цитата: Протон
    Автор поднял очень злободневную тему!
    Так ненароком до правды можно докопаться!

    Более того , ненароком в "агенты иностранного влияния" запишут , а могут и прикрыть ненадолго.
  • Не_боец
    Не_боец Вчера, 14:47
    +9
    Узок круг этих людей, страшно далеки они от народа.

    Я об этом здесь уже писал неоднократно. У нас на одной территории фактически два государства. Причем богатое грабит бедное. И как привести все это к общему знаменателю мирным путем я честно не вижу.
    1. parusnik
      parusnik Вчера, 15:38
      +4
      Причем богатое грабит бедное
       Опричнина и земщина. laughing
  • иван2022
    иван2022 Вчера, 16:00
    +1
    Действительно автор прав:"Откуда властям знать про кризис? Ели народ безмолвствует, как его понять?

    Он ведь никаких общественных движений не организует.., партий не создаёт, а ежели кто в соц сетях и ругается матом-это не отменяет всенародного "одобрямса", который не прекращается при любой власти и правителе уже многие сотни лет.
    Мысль такая: если в семье воспитан ребёнок послушный--его потом. по жизни задолбят и засунут в задницу.
    То же самое будет, если Государство за сотни лет воспитало послушный народ.
    Пришло время в глобальном мире общаться с другими народами, а итог - - тот же.
  • Proximo
    Proximo Вчера, 17:05
    -3
    1. Очень многие эту власть выбирали, поделом.
    2. Согласен с большинством выводов статьи, но справедливости ради: люди (стадо) сначала не верили в ковид, теперь не верят в вакцину (с ней тоже умирают или от неё), но большинство моих знакомых тупо купили сертификат, а числятся ведь как привитые.
    3. Власти и органы берут деньги и дают сертификаты, а люди и рады платить и жаловаться что все привились и все равно болеем и мрем... дичь какая-то.
    Короче что заслужили, то и имеем.
  • gohomeyanki
    gohomeyanki Вчера, 17:51
    -8
    Заказная статейка за 30 серебряников писана.
    Китай не нравится, Россия не нравится, А какие власти нравятся, как в США?...так они лидер по смертям в мире. Или автор скучает о лидерстве?..

    Мероприятия не даёт проводить ему, а какие?...гей-парад и "власть геть", ну и зачем власти такое разрешать проводить.

    Или так: ему разрешить проводить мероприятия, где соберёт за 30 серебрянников и идиотов, а потом как придёт к власти запретит всё ибо ковид, а на деле потому что 30 серебрянников всем раздать можно разориться.)
    1. Al_lexx
      Al_lexx Вчера, 23:57
      -4
      Это мнение тут не популярно.
      Тут всё больше с шашками, на танки и типа "мы всё знаем".
      Роман конечно болеет душой за Страну, но всё как то не слишком умнО и даже иногда истерично. Работящий мужик (базара нет), но не глубокий (увы). В целом, уважаю его, хотя не всегда с ним согласен. Всё как то по верхушкам, у него.
      С другой стороны, умных тут быстро выжимают. Здулся ресурс. Танчики место занимают.
  • Михаил55
    Михаил55 Вчера, 18:39
    +3
    В этом году у нас уже ковид не страшен!!! В том отсиделись...отболелись...ПОБЕДА!!! В 2021 уже только радостные новости об открытии новых авиарейсов!!! Пир во время...Только ли вина властей??? А мы???
    А по поводу повсеместно переполненных маршруток...ВЕЗДЕ показательно возить на них губеров и мэров, хотя бы недельку! Уверен, наладят! smile
    1. Intruder
      Intruder Вчера, 22:29
      +1
      .ВЕЗДЕ показательно возить на них губеров и мэров, хотя бы недельку! Уверен, наладят!
      Через 15 суток, хотя это уже не точно..., также как и новые ИВЛы поставят в региональные больницы, когда сами на них полежат...а то и легкие "рвуться", иногда, если аппараты того...
  • Sovetskiy
    Sovetskiy Вчера, 20:07
    +3
    И в этом сегодняшнем равнодушии огромная заслуга властей, которые показали, что в современной России народ может рассчитывать только на себя.

    "Если мы от патернализма будем потихонечку отруливать, а каждый человек поймёт, что его судьба прежде всего в его собственных руках, это будет очень правильным направлением в работе с молодыми людьми." В.В. Путин. (21.06.17)

    Что то автор запоздал с выводами или как говориться надежда умирает последней? wink
    1. Intruder
      Intruder Вчера, 22:26
      +1
      как говориться надежда умирает последней
      После надеющегося!? wink
      1. Sovetskiy
        Sovetskiy Вчера, 23:23
        +1
        Цитата: Intruder
        как говориться надежда умирает последней
        После надеющегося!? wink

        Это как? belay belay
        1. Intruder
          Intruder Вчера, 23:26
          +1
          Это как?
          Просто, как все гениальное... lol Сначала, надеющийся разум, а потом и надежда за ним, на вторых местах, согласно купленным билетам!!! hi
          1. Sovetskiy
            Sovetskiy Вчера, 23:34
            +2
            Цитата: Intruder
            Это как?
            Просто, как все гениальное... lol Сначала, надеющийся разум, а потом и надежда за ним, на вторых местах, согласно купленным билетам!!! hi

            Витиевато, но понять можно, если расставить акценты.
  • TANKISTONE
    TANKISTONE Вчера, 21:52
    +1
    Всё Зло из Западной Демократии. У них проводятся эксперименты, ч/з некоторое время повторение в России. Глобализация и отсутствия российской самостоятельности...
  • Radikal
    Radikal Вчера, 23:36
    +6
    Когда за страну обидно. Понимание кризиса власти в России
    Кризис власти? А разве он есть? Смешно. Власть считает по-другому. Так вот, на мой взгляд кризис власти, если автор имеет в виду территорию с названием РФ, надо рассматривать это понятие(кризис) более "ШирШе", как кризис системы, которая сложилась с 1991 года, и надо рассматривать этот процесс с этого периода. Хотя, на самом деле всё гораздо сложнее, и отсчёт, если точнее надо вести чуть дальше, я это делать не буду, хлеб у автора забирать, хотя аллегории я увидел, респект ему, умение обозначить проблему иллюзорно, то есть создать аллюзии у читателей -это получилось. Надеюсь, что я правильно понял статью. bully hi
  • Виктор Кочуров
    Виктор Кочуров Сегодня, 05:22
    0
    О чём говорит этот набор букв, лонгрид слезливого нытья? Опять виновата власть. Только ли? Да, виновата, потому что жуёт сопли из-за таких и вместе с такими, как автор рецензируемого текста. Давно пора осознать, что выход один - объявление ЧП и поголовная обязательная вакцинация. Прекратится ли нытьё? Может быть, а может - превратится в вой - всё это шелуха. Будут ли после этого заражаться? Конечно. Будут ли умирать заражённые? Да, будут, но в количестве, несравнимо, в десятки и сотни раз, меньшем теперешних 2000-3000 в день (реальная летальность, в отличии от 1000 по данным заинтересованных оперштабов). Это позволит резко снизить нагрузку на врачей, и тогда они смогут реально бороться за жизнь умирающих сегодня, как мухи, тяжёлых больных.
  • Uma Palata
    Uma Palata Сегодня, 05:42
    -1
    Интересно, хе хе.
    Как только Путин начал правильную чистку в верхах, тотчас, сразу, появились вот такие публикации, что к нас прескверная, оказывается,власть.
    По моему, эта статья-очередная информационная "граната".Свето шумовая.
  • Сергей Никифоров
    Сергей Никифоров Сегодня, 09:27
    +2
    Коридор просто выпустила факт что та вертикаль власти, которую высшие эшелона преподносят чуть ли не как эталон, на самом деле показывает свою неэффективность, и не только при коридоре, а практически во всем
  • Сергей Никифоров
    Сергей Никифоров Сегодня, 09:32
    +1
    Корректор, , вместо слова ковидла вписал коридор
  • винторез
    винторез Сегодня, 10:04
    +2
    Антиваксерам на заметку,есть такая маленькая страна в Европе,Сан Марино,смертность 0,заболевших 0,а привились они все Спутником.Желающие могут нагуглить"Ситуация с ковидом в Сан Марино".
  • bbss
    bbss Сегодня, 11:15
    +1
    Зараза эта заразная. Я переболел год назад. Перенёс относительно легко, зато потом получил осложнения на сердце. До сих пор пытаюсь оклематься. Как только позволило самочувствие сразу (в августе) вакцинировался, ибо сыт этой болячкой по горло. Манкировать безопасностью и уговаривать отказаться от вакцинации может только законченный кретин.
  • Klingon
    Klingon Сегодня, 11:25
    0
    Меня очень удивило что во многих городах убрали трамваи и троллейбусы. Это что за тренд такой? Вместо того чтобы эти экологически кстати чистые виды транспорта модернизировать. В той же Гейропе где я живу всё как раз наоборот. Несколько лет назад у нас в городе запустили трамвайную линию, - провели из швейцарского Базеля. И такой странный шаблон в России типа что трамвай и троллейбус это транспорт пенсионеров. Впервые услышал это от своей жены ( тогда ещё встречались) Приехав к ней в Уфу, пошли говорю прокатимся на трамвае. А трамвайная линия в Уфе таки есть, точнее то что от неё осталось тк с проспекта Октября линию выдрали, зато сделали догогу 6-ти рядной, чем ещё больше увеличили количество пробок. Так вот предложил я ей покататься на трамвае, а она говорит типа с ума сошёл, на них одни старики ездят. Теперь конечно у неё мнение совершенно другое тк сама иногда ездит 1 остановку до роботы на трамвае wassat
  • tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:38
    0
    Кто не сделает прививку от ковида,будут переселены на южный берег Северного Ледовитого Океана.Иначе ни как!!!
  • Kahlan Amnell
    Kahlan Amnell Сегодня, 16:11
    0
    Семейство включает два рода — коронавирусы и торовирусы.
    Род коронавирусы включает многие важные патогенные вирусы млекопитающих и птиц, вызывающие респираторные болезни, энтериты, полисерозиты, миокардиты, гепатиты, нефриты и иммунопатологию. У человека коронавирусы вместе с другими вирусами вызывают синдром обычной простуды.
    Тысячелетия человечество сущестует совместно с короновирусами и не вымерло.
    Но пришел вумный эфиоп и объявил их (коронавирусы) смертоноснейшей заразой.
    Так начался мировой "пандемический" психоз.
    Меня изумляет факт, что государство, планомерно сокращая финансирование медицины для народа и, фактически, выдавливая людей в сектор медицины коммерческой, вдруг резко озаботилось здоровьем этого самого народа и полицейскими методами заставляет людей колоться сомнительными "вакцинами".
    P.S.
    Подруга, биохимик по образованию, когда ее спрашивают обо всем этом, отвечает: "Я промолчу. Приличных слов нет, а ругаться - воспитание не позволяет".
  • синдикалист
    синдикалист Сегодня, 20:07
    0
    Пчелы начали что то подозревать, хотя всего то двадцать лет прошло