Когда за страну обидно. Понимание кризиса власти в России

На ум сегодня постоянно приходит тот самый, ставший эпохальным фильм «Кин-Дза-Дза». Правительство у нас действительно, как с другой планеты, судя по действиям, которые предпринимаются для борьбы с пандемией. И уже сегодня становится понятно, что оно, правительство, мягко говоря, очень плохо понимает ту обстановку, которая складывается в стране.
Под правительством и властью я имею в виду не только Кремль, а и тех, кто заседает в региональных областных и городских думах и управах. Управляет, так сказать.
Вот только управление это почему-то идет по одному принципу: слепому копированию того, что делают в Москве. И это в самом лучшем случае, потому что в худшем начинаются такие местные выкрутасы, что только диву даешься, откуда вообще такой полет фантазии.
Какой «карнавал» творился в Москве в прошлом году с этими QR-кодами все в курсе. Можно с уверенностью сказать, что эксперимент провалился. Люди заражались в основном там, где сама власть создавала для этого условия. То есть, в метро, где волею господина Собянина создавались просто жуткие пробки.
Зато московское правительство весьма прилично наполнило бюджет штрафами. Так сказать, отбили вложения.
В этом году региональные власти занялись борьбой с ковидом примерно по тому же сценарию, не особенно сильно задаваясь вопросом, где и как можно подцепить заразу.
Из документов типа указов и приказов становится понятно, что главные источники вируса – музеи, кинотеатры, театры и библиотеки. И туда надо запретить доступ в первую очередь. Во вторую очередь – фудкорты в торговых центрах, вещевые рынки и главное – ограничить доступ в предприятия общепита с 21 часа. Ведь именно после 21-00 вирус просто зверствует, и после этого времени на улицу вообще выходить не стоит.
Вообще с ковидом ситуация очень странная. Да, сегодня уже понятно, что вирус действует очень странно и избирательно. И предугадать, как он себя будет вести, не берутся даже очень приличные врачи, из тех, кто в телевизоре не выступает, а пашет в больницах.
Но у нас решают не врачи, а чиновники. Если чиновники решили, что ковида на матчах «Евро» не будет, на «Алых Парусах», на стадионе в честь «Крым наш» - значит, его там не будет.
Маски видите? И я не очень. Святость мероприятия, очевидно, защищает.
А вот на митингах, численно уступающих означенным мероприятиям по численности, но имеющим негативную окраску, вирус будет косить. Потому такие мероприятия проводить нельзя.
Знаете, это напоминает борьбу с эпидемиями с помощью колокольного звона и святой воды.
Вот сейчас в моей области, как и в других, происходит просто небывалый всплеск в плане заражений. А с другой стороны, что удивительного, если перед этим всплеском власть сделала все, чтобы заразилось как можно больше людей?
Три недели до начала пика. В течении трех дней в городе проводится выставка «Город-сад». Естественно, совершенно никаких противоковидных мероприятий не проводилось, народ по парку шатался огромными толпами, без масок. Я хотел попасть на эту выставку, это реально очень красиво, но когда увидел, сколько там народа, мысль эту закопал.
Городские власти торжественно отчитались о том, сколько тысяч побывало на выставке, вроде бы больше 100. Верю, выставка эта у нас весьма популярна.
Фото взяты вот отсюда:
Страница фестиваля "Город-сад"
Две недели до пика. День города. Массовые гуляния, как всегда – фейерверк, переполненная площадь и набережная…
Одна неделя до пика. Выборы. Как свозили автобусами «карусельных» бюджетников и военнослужащих, рассказывать не буду, фото очередей на участки в интернете полно.
И теперь вопрос: почему же вдруг кривая заболеваемости вверх поползла?
Конечно, еще подпортили дело летние отпуска. Наш народ, увы, в этом плане… туповат. От своих знакомых не раз слышал эти рыдания, насчет того, что они без моря и солнышка никак не могут. Умрем, но в море окунемся.
Как в этом году «окунались», известно. И все, абсолютно все в моем окружении, кто поехал в Краснодарский край, вернулись с ковидом. Сколько они с собой по пути еще забрали – не берусь сказать. Но «море и солнышко» многим в этом году аукнулись и, надо сказать, справедливо. За «я хочу» надо платить.
И в итоге, кто во всем виноват? Ну да, те, кто не спешит прививаться. И содержатели кафе и ресторанов. Торговцы на рынках и так далее.
Удивляет, что власти реально не понимают, что служит источником заражения. Сперва это удивляло, ну причем тут кафе и театры? Закрыть фудкорты, которые находятся в больших залах, но оставить кафешки, где дистанции те же – ну где логика?
Вообще все просто: ну откуда им знать? Наши руководители что в Кремле, что на местах, откуда они знают, как это – жить в России? Они в транспорте перемещаются? По рынкам ходят? По «пятерочкам» и «магнитам»?
Нет. Конечно же, нет. Чем выше по лестнице власти, тем все печальнее. И все эти надежды на «доброго барина, которые всех рассудит», тоже откровенно глупы. Барин не рассудит, просто потому, что у барина нет достаточного количества информации. И у царя нет. И у губернатора нет.
Кстати, это еще в ТОЙ России было нормальным делом. А уж в этой, когда все власть держащие так старательно копируют именно ту Россию, так и вообще удивляться нечему. Все весьма похоже, вот только осталось электорат на холопов поменять и заявления на челобитные. Ибо нечего тут заявлять, надо челом власти бить.
Так вот, откуда знать этим, из «штабов по борьбе» о том, какая она вообще жизнь в стране? Ну это примерно, как в Москве знать, что там за МКАДом происходит, в настоящей России.
Потому и получается так. Как у нас во власть попасть, мы тоже прекрасно знаем. Последние выборы здорово показали, когда наши герои-красавцы типа Шойгу и Лаврова начали отказываться от мандатов в пользу вообще не пойми кого. Оно изначально было ясно, что так и будет, но некоторые представители народонаселения почему-то искренне верили. Ну вот, получите по вашей вере.
И вот теперь вместо известных министров будут такие, которые твердо знают, что «макарошки везде одинаково стоят». И которые будут в силу своих мозгов пытаться решить проблемы в регионах.
Вот и решают в стиле запрещения работы кафе после 21 часа, закрытия доступа в кино и театры, музеи и прочие места.
А то, что в том же городе В транспорт в час пик ходит переполненный – так это опять виноваты кто? Правильно, ну не власти же, которые не в состоянии решить проблему перемещения людей на работу и обратно. Убившие трамвай и троллейбус в городе и наводнившие его своими автобусами.
Виноваты сами граждане, которые не соблюдают масочный режим в транспорте. И только они.
Нет, понаблюдав за тем, как пользуются масками в транспорте, хочу сказать, что определенный здравый смысл в этом есть. Пассажиры реально уже плевать хотели на маски. С другой стороны, на это было обращено внимание только сейчас, а до этого переполненные автобусы были совершенно не виноваты.
Утро 12 октября, примерно 8-30. Пассажирам не до масок, водителю тоже.
С другой стороны, в битком набитом стандартном автобусе сильно вам эта маска поможет? Не думаю. Но увеличить количество автобусов в час пик мэрия не в состоянии. Хотя это ее маршруты и ее автобусы. Зато она может поставить НЕ в часы пик полицию на остановках, чтобы штрафовать тех, кто в автобусе без масок.
За неделю «рейдов» оштрафовали около сотни человек. Это, конечно, очень здорово выправило ситуацию в городе. Сколько человеко-часов полицейские занимались откровенной глупостью, даже считать не хочется.
Теперь новое «введение». Полиция и Роспотребнадзор будут ИСКАТЬ и – главное – ШТРАФОВАТЬ тех, кто не соблюдает режим самоизоляции после контакта с заболевшими ковидом.
Ну та самая страна, где Поле Чудес было. Как полиция будет это делать, механизм не объявляли, но и так достаточно, чтобы сделать выводы об умственном развитии того, кто это придумал.
Нет, ну мы же знаем, что полиция у нас бесится от безделья, у нее больше нет более важных задач, как поиск тех, кто контактировал с зараженными и доказательство их вины.
Если это не дурдом в отдельно взятом городе, то я вообще не знаю, что это такое. Надеюсь, что в других городах все намного лучше, но что-то подсказывает, что не очень сильно.
И Его Величество Штраф… Большая доля всего исходящего от новостных порталов – это о штрафах. С каким рвением наши чиновники и их приближенные придумывают, за что бы еще оштрафовать своих граждан, это вызывает благоговение. Только штрафы спасут Россию. Ну или когда закончатся деньги у населения, то расстрелы. Причем, массовые.
Еще пример. Собянин РАЗРЕШИЛ давать пожилым людям деньги вместо подарков за вакцинацию.
Теперь москвичи старше 65 лет смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Программа будет действовать до конца года...
Вообще интересный такой вопрос, если вакцина настолько хороша, как об этом верещат утюги и кофемолки, то зачем платить за вакцинацию?
И почему только тем, кому больше 65 лет? Это как вообще понять, подарочные наборы, денежная компенсация – это по какой статье проходит? Или это так называемые «гробовые»?
И еще один показатель того, что власть совершенно не в состоянии выправить ситуацию. Это волонтеры.
На самом деле, конечно, с одной стороны, это хорошо, что люди все еще способны на такие действия, как сесть за руль своего автомобиля и начать возить врачей к больным. Это прекрасно. Или развозить продукты по тем, кто сидит в заточении так обзываемой «самоизоляции».
Понятно, что власти это приветствуют. Еще бы, не надо ломать голову над тем, где взять деньги, дополнительные машины, людей, средства защиты. Люди сами все сделают, можно только «галочки» в отчетах проставлять да рапорты в Москву строчить.
Но в первую очередь это говорит о полнейшей импотенции власти. Наши сегодняшние власти совершенно не умеют действовать самостоятельно. Думать и осуществлять задуманное.
Когда Путин в телевизоре в очередной раз говорит, что «это я оставляю на усмотрение местных властей», можно просто посмотреть на то, что делал Собянин в подобной ситуации и все. Дальше будет полный ксерокс с действий москвичей. Естественно, с поправкой на местные возможности.
А они как раз диктуют многое.
Например, в Белгороде в прошлом году локаут закончился примерно через две недели. Настолько денег у населения хватило. Да, город переживает не лучшие времена. И властям ничего не осталось, как разрешить людям выходить. Иначе, по имеющейся у меня информации, люди вышли бы. Но не на работу. А губернатор Савченко, что бы о нем не говорили, человек неглупый.
Да и в Воронеже локаут завершили тогда, когда градус «народной любви» подошел к красной зоне. Да, проще объявить победу над вирусом, чем увидеть на улицах людей, которым просто некуда больше идти.
Сегодня снова идут по проторенной дорожке. Запретить/оштрафовать. Правда, вещевые рынки уже не источник ковида. Они были закрыты с 9 по 13 октября, после чего их амнистировали. Может, что-то будет сделано и в сторону стремительно опустевших кафе и столовых. По общепиту снова решили ударить с ноги.
Глупость, конечно, полнейшая – закрыть доступ и разрешить торговать только навынос. Если верить цифрам, то в моей области из 2,5 миллионов вакцинировано 700 тысяч. Четверть. А общепит потерял от 70% до 80% посетителей и доходов.
Очень странный метод борьбы. Не совсем понятно с чем, с общепитом или с вирусом.
В любом случае, те потуги на исправление ситуации, которые демонстрируют современные власти, показывают только одно: разумно действовать современная власть просто не в состоянии. Лихорадочные метания в стиле «запретить-разрешить-запретить-разрешить» и откровенно никчемные способы борьбы только лишний раз это подтверждают.
Все действия, если исключить запреты и штрафы сводятся к тому, чтобы население прививалось и носило маски. Все.
То, что существуют транспортные проблемы, огромные очереди в объектах соцзащиты, в поликлиники – это власть решать не будет.
А это в поликлинике...
И власть не станет решать не потому, что желает нам зла, просто не умеет. Если взять меня: завтра страна прикажет сесть в кресло машиниста электровоза. Ну не осталось машинистов, очень надо! А я не умею. Сесть – сяду. С очень умным видом. Но на этом все.
Вот так же и наши руководители. Они не умеют. Да, они искренне желают нам всем добра, но работать просто не умеют. Не за тем во власть прорывались, чтобы на народ пахать, нет. За личным комфортным мирком, где не надо кататься на городском транспорте и ходить в «магниты» размером с ладошку. Покупать вещи на вещевом рынке и так далее.
Это многого стоит.
Вот потому вирус все равно одержит верх, скорее всего. Народ уже не верит ни во что, относясь к происходящему, как к лотерее. «На кого бог пошлет», а потому не спешит уже никуда. Ни в музеи, ни в прививочные.
И в этом сегодняшнем равнодушии огромная заслуга властей, которые показали, что в современной России народ может рассчитывать только на себя.
Но это наша власть, которую мы то ли выбрали, то ли заслужили. Увы.
Кстати, а вы, уважаемые читатели, обратили внимание, как со всех каналов исчезли репортажи о том, как обстоят дела в Китае? О тысячах умерших и сотнях тысяч заболевших? Догадываетесь, почему так?