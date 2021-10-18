«Аэростат» или как получить разведывательные сведения совершенно бесплатно

Не знаю, кто и что сможет подумать по прочтению этого материала, но явно в нем не все чисто. Опубликовал материал известный и пользующийся уважение блогер BMPD, он, судя по всему, и перевел текст.
Текст (Текст статьи) очень странный. И его можно рассмотреть с двух сторон. Первая – кому-то скормили дезинформацию (об этом говорят и в комментариях) и пошел процесс переваривания, либо наоборот, наши потенциальные скармливают дезинформацию нашей стороне, надеясь извлечь из этого реальную пользу.
Лично я придерживаюсь второй точки зрения и вот почему. Россия сама по себе такая страна с таким населением, что в ней трудно что-то удержать в секрете. Здесь звучит в словах юмор, поскольку что надо – то в секрете держать умеют, но вокруг всего секретного всегда роились как мухи те, кто обсуждал и оценивал, отталкиваясь от «источников, приближенных…» и тому подобным «станциям ОБС».
Да, «диванных экспертов» у нас так много, что из них запросто можно сформировать пару дивизий информационного сопротивления. И они одними дизлайками любого информационного вражину забьют насмерть.
Если задуматься, то как раз эти «диванные», не слишком утруждая себя думами о том, о чем можно говорить, а о чем не стоит, могут запросто стать источниками полезной для врага информации. Ведь они в первую очередь думают о своей популярности, а не о принципе «не навреди», который должен быть для пишущего понятным и почитаемым.
Итак, о чем идет речь. А речь пойдет о статье на американском сайте «The Space Review» некоего Барта Хендрикса (Bart Hendrickx). Барт Хендрикс – довольно известный у нас специалист по космической технике, соавтор книги «Энергия-Буран: советский космический челнок», изданной Springer-Praxis в 2007 году и весьма часто его статьи появляются в российских СМИ вплоть до «Российской газеты».
О чем на этот раз написал Хендрикс? Вообще после его вдумчивых статей про «Буревестник» и «Пересвет» чем-то удивить было бы сложно, но Барт удивил.
Статья «Aerostat: a Russian long-range anti-ballistic missile system with possible counterspace capabilities» («Аэростат»: русская система противоракетной обороны большой дальности с вероятными противокосмическими возможностями») посвящена созданию в России соответствующего ракетного комплекса.
В статье Хендрикс пишет, что работы ведут концерн «Алмаз-Антей» и «Московский институт теплотехники». В принципе, это логично, что над созданием ракетного комплекса работают в этих организациях, именно у них такая специализация.
А дальше идут странные странности. В цитатах.
«Система ПРО со странным названием «Аэростат» никогда не упоминалась в русской прессе и открыто не обсуждалась русскими военными аналитиками, но ее существование и основные конструктивные особенности могут быть определены с помощью разведывательных данных из открытых источников».
Вот вы о чем подумали? И я о том же. О «Буревестнике», «Посейдоне», «Прометее». С-500 «Прометей» только разрабатывается, а ее уже всю облизали со всех сторон. То же самое и в отношении беспилотного подводного аппарата и такого же атомолета. Кроме фотографий сомнительного качества и компьютерных роликов никто ничего не видел, но и «Посейдон», и «Буревестник» уже буквально разобраны по винтикам.
А тут «Аэростат», способный сбивать спутники – и ничего.
«Аэростат» фигурирует в ряде открытых официальных документов, первым из которых является годовой отчет за 2013 год АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Ну это, честно говоря, ложь. Сложно сказать, какой годовой отчет имел в виду Хендрикс, но в отчетах российского образца не указывают таких вещей, как программы, над которыми ведутся работы.
Впрочем, со всей информацией, которая реально находится в открытом доступе, можно ознакомиться вот тут:
Отчеты ч.1
Отчеты ч.2
Нет, возможно, существует еще какой-то отчет «Алмаз-Антея» за 2013 год, где хотя бы упоминаются все программы, над которыми работал концерн, но вот точно, что он с грифом «секретно» или ДСП.
В отчетах открытого доступа ни разу слово «Аэростат» не встречается. Потому либо Хендрикс соврал, либо у него какие-то другие отчеты фигурируют.
Далее по тексту.
«В судебном документе, опубликованном в июле прошлого года, задача июльского контракта 2013 года дословно описывается как «разработка комплекса дальнего перехвата для противоракетной обороны Российской Федерации на период 2013–2018 годов» и приводится обозначение ракеты как 106Т6».
В каком «судебном документе»… Где он был опубликован… Никаких указаний. Найти судебный документ, который, как следует из текста, посвящен «задачам контракта июня 2013 года» нереально. И это ясно и понятно, для таких поисков требуется несколько больше информации.
Но эта ссылка дает намек на некую событийную достоверность.
А дальше у нас вишенка. На тортике.
«Аэростат» - не первая система ПРО большой дальности, разработанная под руководством «Алмаз-Антей». Другая система, именуемая «Нудоль» уже несколько лет проходит летные испытания, и, вероятно, рассматривается в первую очередь как противоспутниковое оружие».
Такое впечатление, что ради этой фразы и вся преамбула затевалась. Действительно, если у России долгое время ведутся работы на комплексом «Нудоль», то почему не быть «Аэростату»?
Идем дальше.
Дальше Хендрикс упоминает целый ряд предприятий, которые работают над проектом «Аэростат». Это предприятия ВПК, для которых действительно, работа над ракетной техникой – обычно явление. И да, на сайтах некоторых компаний можно найти упоминания о теме «Аэростат».
Например, перечисленная в списке АО «ВИКор», военно-инженерная корпорация, на своем сайте упоминает проведение работ.
НИИР
Здесь подтверждается проведение работ по теме «Аэростат-С-МИТ-Надежность». Не более того. Примерно такие же вещи можно найти и на других сайтах.
Какие здесь можно сделать выводы? Только о том, что существует некая тема «Аэростат», по которой ведутся определенные научные разработки. И «результаты обладают новизной, практической значимостью, законченностью и обоснованностью предложений». То есть, что что-то там интересное нарыли по результатам изысканий.
И вот тут возникают очень своеобразные мысли. А не хочет ли господин Хендрикс загрести жар чужими руками?
По сути, очень красиво дается наводка на поиск и отработку темы «Аэростат». Смотрите, ребята, какие у вас дела творятся! Вы не в курсе того, что у вас в России происходит, ну как же так? Поле непаханое для работы, все эти «возможно», «вероятно», «можно предположить», все эти недосказанности просто могут сподвигнуть некоторых на поиски информации.
Ведь путь уже указан. Перелопатить сайты упомянутых предприятий. Там ничего нет, секретчики не даром довольствие получают, но вот военные и околовоенные форумы – там можно что-то такое высмотреть. В отчетах тоже ничего не найти, но они не для того приводятся. Это разжигатель для костерка, не более того.
То, что по «Аэростату» ничего в открытом доступе нет и быть не может – это ясно и понятно, как белый день. Нет еще «Аэростата», как такового. И вот почему: потому что еще с «Нудолью» не закончили.
Кстати, «Нудоль». Очень вовремя комплекс упоминается в тексте. Именно на этом оружии и делаются выводы о том, что предприятия, разработавшие «Нудоль», запросто могут работать над «Аэростатом». Как говорится, ищите и найдете. А если по пути что-то про «Нудоль» всплывёт – тоже ничего. Пригодится.
В целом, статья господина Хендрикса очень провокационная. Она провоцирует на действия, которые перечислило в своем неоднозначном и критикуемом (в том числе и нами) приказе ФСБ, который должен препятствовать сбору информации на различные темы, если это интересует иностранных лиц.
Барт Хендрикс напрямую, конечно же, не заказывает поиск информации по темам «Нудоль» и «Аэростат». Но его интерес к ним прослеживается в тексте. И, как я понимаю, он был бы не против расставить утвердительные знаки препинания около своих «возможно» и «вероятно».
Домыслы господина Хендрикса запросто завтра могут обернуться немалой головной болью для тех, кто решить пойти его путем и что-либо «нарыть в открытых источниках». Если я правильно понял (а я обычно правильно понимаю некоторые вещи), вся существующая информация пока явно не готова для выкладки в открытых источниках. А потому не стоит тратить время на ее поиски. Явно ничего, кроме неприятностей, этот поиск не принесет.
Не то чтобы "будьте бдительны", но и на такие провокации поддаваться - себе дороже.