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Накануне запуска: межпланетная станция Lucy

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Аппарат Lucy на финальной стадии сборки


16 октября NASA планирует провести запуск ракеты-носителя Atlas V 401 с автоматической межпланетной станцией Lucy. Последняя отправится на орбиту Юпитера, где будет изучать т.н. троянские астероиды. Предполагается, что такая миссия продолжительностью не менее 12 лет позволит собрать новые данные об объектах Солнечной системы, а также уточнить историю формирования планет.

На пути в космос


В феврале 2014 г. NASA открыло прием конкурсных заявок на проведение 13 и 14 миссий в рамках программы исследований Солнечной системы Discovery. Наиболее удачные проекты должны были получить поддержку Агентства. По условиям конкурса, запуск планировалось провести до конца 2021 г.


Станция в полетной конфигурации

На конкурс поступило почти три десятка заявок. В сентябре 2015 г. NASA выбрало пять проектов для дальнейшей разработки, а в начале 2017-го стали известны победители. Так, 13-й миссией в рамках «Дискавери» выбрали проект под названием Lucy. Он получил полную поддержку, и началась полноценная разработка самой АМС и приборов для нее. Общее руководство проектом поручили Центру космических полетов им. Р. Годдарда.

В начале 2019 г. была выбрана ракета-носитель для запуска «Люси», ею стало изделие Atlas V 401 от ULA. Старт запланировали на октябрь-ноябрь 2021 г. во время пускового окна длительностью 23 сут. Именно эти даты пуска позволят вывести «Люси» на оптимальную траекторию и решить все смелые задачи.

28 августа 2020 г. проект Lucy был утвержден, после чего компания Lockheed Martin приступила к строительству станции. Через несколько недель на сборочную площадку поступили первые образцы целевой нагрузки. Строительство АМС завершилось летом этого года, и 30 июля аппарат доставили на базу ВВС на мысе Канаверал, где состоится старт. В последний день сентября NASA отчиталось об установке станции на ракету-носитель.


Спектрометр L'TES

Согласно последним сообщениям, подготовка к запуску продолжается в соответствии с графиком и без задержек. Старт запланирован на первый день пускового окна, 16 октября. Пока NASA не может полностью исключить небольшие переносы, но миссия обязательно стартует в расчетный период.

Любопытно, что в программе «Люси» нашлось место для символизма и параллелей. Ее назвали в честь скелета австралопитека AL 288–1 – одной из главных ископаемых находок в истории изучения происхождения человека. Астероиды-троянцы тоже являются своего рода «ископаемыми» и могут хранить следы образования планет нашей системы. Кроме того, АМС должна пролететь рядом с астероидом (52246) Дональдджохансон – он был назван в честь археолога, нашедшего Люси.

Межпланетная техника


АМС «Люси» представляет собой космический аппарат с собственной двигательной и энергетической установкой, способный совершать полет по заданной траектории, а также нести и использовать научные приборы. Масса станции в сборе – 821 кг; с учетом топлива – 1550 кг. Характерной особенностью конструкции являются различные решения, направленные на уменьшение габаритов и массы при сохранении требуемых рабочих параметров.


Камера L'LORRI

Станция построена на основе прямоугольного корпуса, внутри и снаружи которого помещаются элементы различных систем и целевая нагрузка. На его бортах установлены две раскладываемые солнечные батареи диаметром 7,3 м. На передней части предусмотрена основная антенна связи диаметром ок. 2м, прикрытая легкой защитой. На противоположной поверхности размещена платформа с исследовательскими приборами.

За счет применения складных элементов габариты АМС удалось привести в соответствие с требованиями ракеты-носителя. В транспортной конфигурации высота станции не превышает 3,8 м, а поперечник – 2,8 м. После раскрытия всех элементов ширина станции увеличивается до 14,25 м, а высота определяется диаметром солнечных батарей.


Двухкомпонентный прибор L'Ralph

Одной из главных задач проекта Lucy являлось обеспечение достаточного энергообеспечения на всех участках траектории. Для этого использованы солнечные батареи большого диаметра. По расчетам, даже на максимальном расчетном удалении от Солнца они будут вырабатывать более 500 Вт, что достаточно для работы всей аппаратуры. Также батареи отличаются высокой живучестью и устойчивостью. Станция будет получать энергию даже при выходе из строя значительной части элементов.

Целевая нагрузка станции включает всего три прибора. Первый – тепловой инфракрасный спектрометр Lucy Thermal Emission Spectrometer (L’TES) разработки Университета Аризоны. С его помощью определят тепловые характеристики астероидов и установят состав их поверхности. При помощи камеры высокого разрешения Lucy Long Range Reconnaissance Imager (L’LORRI) от Университета Дж. Хопкинса будут получены качественные изображения поверхности троянцев.

Центром Годдарда разработан и изготовлен прибор L’Ralph, включающий два инструмента. Это инфракрасный спектрографический картограф Linear Etalon Imaging Spectral Array (LEISA) и цветная камера Multi-spectral Visible Imaging Camera (MVIC).


План полета на 2021-33 гг.

Фотосъемка и проведение различных измерений будет осуществляться во время пролетов рядом с астероидами. Даже за ограниченное время несколько приборов с разными функциями смогут собрать самые разные данные. Кроме того, следует помнить, что «Люси» – первый аппарат, исследующий троянцев, и потому доступный объем сведений о них в любом случае вырастет.

Программа полета


Станция Lucy должна будет изучить троянские астероиды – две группы объектов, находящихся возле орбиты Юпитера возле точек Лагранжа L4 и L5. Предполагается, что эти астероиды представляют собой остатки вещества, участвовавшего в формировании планет Солнечной системы. Соответственно, их изучение позволит уточнить процессы появления Земли и других небесных тел. Исследование троянцев с нашей планеты по ряду причин затруднено, и потому такие задачи возложили на АМС.

Изначально планировалось, что «Люси» исследует только два астероида. Однако дальнейшие расчеты показали, что аппарат можно вывести на оптимальную траекторию, которая обеспечит пролет мимо восьми, в т.ч. представляющих особый интерес. Это будет рекордом за всю историю космических исследований – ни одна АМС ранее не изучала столько объектов в одном полете.


Астероиды - цели миссии

16 октября или позже станция при помощи ракеты-носителя поднимется на низкую опорную орбиту, произведет развертывание и подготовится к полету. До декабря 2024 г. АМС будет оставаться за НОО, после чего изменит орбиту, получит разгон и отправится к первой группе троянцев. В апреле 2025 г. аппарат пройдет через главный пояс астероидов в 922 км от объекта (52246) Дональдджохансон.

В августе 2027-го ожидается прибытие в точку L4, где находятся троянские астероиды «ахейского лагеря». В течение нескольких недель будут выполнены исследования астероидов (3548) Эврибат (со спутником Квета) и (15094) Полимела. После этого траектория изменится, и «Люси» начнет двигаться к Солнцу. За счет этого апреле следующего года произойдет сближение с (11351) Левк, а в ноябре – с (21900) Орус.

В декабре 2030 г. станция вернется к Земле, получит новый разгон и полетит к точке L5, возле которой сосредоточены астероиды «троянского лагеря». В марте 2033-го исследованию подвергнутся астероид (617) Патрокл и его спутник Менетий.


Юпитер и две группы троянцев - пока лишь рисунок художника

Дальнейшие планы будут определены по результатам проведенных работ. Станцию Lucy могут вновь отправить к «ахейцам» для новых исследований – такое путешествие займет еще 5-6 лет. После выработки ресурса АМС продолжит неуправляемый полет и останется на установившейся траектории. По расчетам, она сможет продолжать полеты мимо Земли от одной группы астероидов до другой в течение десятков и сотен тысяч лет.

Ключ на старт!


Запуск ракеты Atlas V с автоматической межпланетной станцией Lucy состоится в самое ближайшее время, и это даст старт одной из самых интересных космических миссий последнего времени. Данные, собранные новой АМС, расскажут многое о малоизученных объектах на орбите Юпитера, а также прояснят историю формирования нашей планетарной системы. Подобная информация имеет особое значение для науки.

К сожалению, первые результаты новой миссии придется ждать несколько лет. «Люси» пройдет через главный пояс астероидов в 2025 г., а до основных целей долетит только в 2027-м и в 2033-м. Впрочем, на данный момент главной задачей является запуск и подготовка станции к работе, от успеха которых прямо зависит весь дальнейший ход миссии и ее результаты.
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Использованы фотографии:
NASA
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81 комментарий
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  1. Аркадич
    Аркадич 15 октября 2021 18:14
    +20
    Зато мы актрису запустили.
    1. SaLaR
      SaLaR 15 октября 2021 18:24
      -1
      На батуте..... wassat
      1. Татьяна
        Татьяна 15 октября 2021 18:30
        +17
        Молодцы американцы!
        Им можно только позавидовать белой завистью!
        Успехов им в изучении космоса!
        России тоже нужно к научно-революционным технологиям стремиться!
        К сожалению, с ЕГЭ далеко не улетишь!
        1. alystan
          alystan 15 октября 2021 18:34
          -15
          Успехов им в изучении космоса!

          Почему им, а не нам??? После вашей "белой зависти" им пожелания успехов им же, мне что-то в вашу искренность нисколечко не верится?!
          1. Татьяна
            Татьяна 15 октября 2021 18:47
            +9
            Цитата: alystan
            После вашей "белой зависти" им и пожелания успехов им же, мне что-то в вашу искренность нисколечко не верится?!

            Ну, почему же? Польза человечеству от полёта американской станции на горизонты Солнечной системы обязательно будет!
            Да только вот все политические дивиденды на Земле от запуска и сбора научной информации американцы и получат!
            1. А. Привалов
              А. Привалов 15 октября 2021 19:39
              +3
              Цитата: Татьяна
              Да только вот все политические дивиденды на Земле от запуска и сбора научной информации американцы и получат!

              "Политические дивиденды", это замшелый и заскорузлый штамп советского агитпропа. Политические понты в мировых научных исследованиях никого не интересуют. Это в СССР политизировали все научные исследования. " Высокие надои -- заслуга советских учёных, проводящих свои исследования под чутким руководством КПСС и лично...". "Достижения советских учёных-физиков к ХХIII съезду КПСС."
              К слову, американцы не жмоты и такого рода информацией делятся щедро. Много публикуются в куче научных журналов, практически все источники свободного доступа.
              1. zenion
                zenion 15 октября 2021 19:47
                +3
                Привалов вы хотите сказать, что в СССР была политика, а в США политики не было. По видимому вы болели в этот день и не купили американскую газетку где сообщили, что они своего астронавта запустили, но это не политика, а сообщение. Точно такое же как поездка на Луну. Насколько понятно в космос собираются запустить корову с дояркой, где она надоит первое ведро молока в Космосе. Вот, тогда американцы обделаются, они же не готовились к запуску коровы и они не прошли нужную подготовку. Но соврут, скажут, что бычок на корову не прыгал и молока у неё нет. Это же бычок накачивает в корову молоко.
                1. А. Привалов
                  А. Привалов 15 октября 2021 20:09
                  +12
                  Цитата: zenion
                  Привалов вы хотите сказать, что в СССР была политики, а в США политики не было.

                  Конечно, была! Как сейчас помню. Вызывают как-то раз в обком Республиканской Партии Альберта Эйнштейна и второй секретарь ему говорит:
                  -- Что же это вы, Альберт Германович, не посоветовавшись со старшими товарищами, так вот неосторожно и неожиданно на весь мир заявляете, что телеграф - это что-то вроде очень-очень длинной кошки: вы ее
                  дергаете за хвост в Нью-Йорке, а ее голова мяукает в Лос-Анджелесе. Что же такое по-вашему радио?
                  -- Радио - это то же самое: вы передаете сигнал из определенного места и он
                  принимается в другом.
                  -- Тогда, позвольте поинтересоваться, в чём же тогда разница?
                  -- Единственное различие - в этом случае нет никакой
                  кошки.
                  1. Татьяна
                    Татьяна 15 октября 2021 20:24
                    -5
                    Цитата: А. Привалов
                    "Политические дивиденды", это замшелый и заскорузлый штамп советского агитпропа. Политические понты в мировых научных исследованиях никого не интересуют. Это в СССР политизировали все научные исследования.

                    Это Вы ошибаетесь и даже очень!
                    Военными технологиями и технологиями двойного назначения США не делились никогда!
                    Достаточно вспомнить хотя бы создание ядерной бомбы и т.п.!
                    Так что это у Вас антироссийские, антисоветские штампы, что США якобы всегда только "белые" и "пушистые"!
                    1. А. Привалов
                      А. Привалов 15 октября 2021 20:29
                      +9
                      Цитата: Татьяна
                      Это Вы ошибаетесь и даже очень!
                      Военными технологиями и технологиями двойного назначения США не делились никогда!
                      Достаточно вспомнить хотя бы создание ядерной бомбы и т.п.!
                      Так что это у Вас антироссийские, антисоветские штампы!

                      Мы с вами беседует не о военных технологиях и ядерной бомбе, а о космических исследованиях не носящих признаков ни двойного использования, ни коммерческой выгоды.
                      К слову, вешать ярлыки -- скверный обычай тех же приснопамятных времён. hi
                      1. Татьяна
                        Татьяна 15 октября 2021 20:33
                        -8
                        Наука давно уже политизирована!
                      2. А. Привалов
                        А. Привалов 15 октября 2021 20:45
                        +7
                        Цитата: Татьяна
                        Наука давно уже политизирована!

                        Всё! Сдаюсь! Будь по-вашему.
                        Целую ручки, мадам! love
                      3. Морской Кот
                        Морской Кот 15 октября 2021 22:56
                        +6
                        Уууууу... Реинкарнация бессмертной Татры. Абзац! wassat
                      4. Alien From
                        Alien From Вчера, 13:41
                        +2
                        Боливар двоих не вынесет wassat wassat
                    2. Андрей Чижевский
                      Андрей Чижевский Вчера, 17:27
                      -1
                      Ай молодцы ! Спорили до хрипоты о политике .О успехах в космосе..Даже Энштейна не забыли ..А тут ещё такое дело..Если носитель взлетит..А взлетит - то сама "Люся" ещё до Юпитера должна добраться .Да и там чтобы отказа техники не было... В общем - доживём - увидим .А увидим - так и спорить будем wink
                2. ja-ja-vw
                  ja-ja-vw 15 октября 2021 22:26
                  +6
                  Цитата: А. Привалов
                  космических исследованиях не носящих признаков ни двойного использования, ни коммерческой выгоды.

                  коммерческая выгода есть всегда ( да и военная)
                  Вояджеры дали уникальную точность GPS
                  а Hubble Space Telescope? от тёмной материи/энергии до данных для столкновения двух тел в космосе.
                  Американцы не всё,не всегда и не всем дают бесплатно, а во многих случаях идаже платно близким друзьям не дают.
                  Но это нормально. Конкренция и здоровый меркантилизм
                3. Татьяна
                  Татьяна 15 октября 2021 23:03
                  0
                  Цитата: ja-ja-vw
                  Американцы не всё, не всегда и не всем дают бесплатно, а во многих случаях и даже платно близким друзьям не дают.

                  Спорить на эту тему с А.Приваловым бесполезно. Ему из Израиля "виднее"! laughing :
                4. ja-ja-vw
                  ja-ja-vw 15 октября 2021 23:07
                  +2
                  Цитата: Татьяна
                  Спорить с А.Приваловым бесполезно. Ему из Израиля "виднее"!

                  а мне он показался разумным и добродушным человеком request
                  Ну консерватор, ну из Израиля (их там просто мало и кругом враг): вот они как тот дикообраз в стадии эррекции опасности- всегда иголки торчат.
                5. Татьяна
                  Татьяна 15 октября 2021 23:21
                  -1
                  Цитата: ja-ja-vw
                  а мне он показался разумным и добродушным человеком

                  Да оно так и есть - разумный и добродушный! И ещё весьма галантный мужчина с женщинами!
                  Только вот "среда обитания" своё дело с ним делает. От российских корней он давно оторван.
                  В общем, в каждой избушке свои погремушки! laughing
                6. ja-ja-vw
                  ja-ja-vw Вчера, 01:01
                  +3
                  Цитата: Татьяна
                  В общем, в каждой избушке свои погремушки!

                  вам женщинам не угодить.
                  Мужчина может носить что угодно – все равно он останется не более чем женским аксессуаром.

                  /Коко Шанель
                7. Татьяна
                  Татьяна Вчера, 01:08
                  -3
                  Цитата: ja-ja-vw
                  Цитата: Татьяна
                  В общем, в каждой избушке свои погремушки!

                  Под избущками я имела в виду наши страны - Израиль и Россию.
                  А что касается Коко, то мне до неё далеко. У неё голова была забита охотой за богатыми мужчинами, а у меня - политологией. laughing Но одеться красиво я тоже люблю. И чтобы муж был тоже хорошо одетый - чтобы мне за него рядом никогда не было стыдно.
      2. nobody75
        nobody75 Вчера, 21:49
        -1
        Мы с вами беседует не о военных технологиях и ядерной бомбе, а о космических исследованиях не носящих признаков ни двойного использования, ни коммерческой выгоды.

        Вы в этом уверены? Автор статьи про какие - то Лагранжевы точки писал... Еще немного, еще чуть - чуть и он до Лагранжева треугольника додумается... А потом озаботится устойчивостью точек либрации... Вы еще не догадались, почему станцию к "троянцам" посылают, а не к "ахейцам"? Как же все запущено... Боюсь, что с такими как Вы Израиль постигнет судьба Трои...А жаль - неплохое государство... было...
        С Уважением
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать 15 октября 2021 21:15
      +8
      Цитата: Татьяна
      технологиями двойного назначения США не делились никогда!
      Достаточно вспомнить хотя бы создание ядерной бомбы

      Занавес.

  • Intruder
    Intruder Вчера, 13:44
    +2
    Это же бычок накачивает в корову молоко.
    Это было, не молоко... recourse
  • knn54
    knn54 Вчера, 15:22
    0
    -А. Привалов:К слову, американцы не жмоты и такого рода информацией делятся щедро.
    Особенно по "лунному грунту".
    1. А. Привалов
      А. Привалов Вчера, 15:31
      +1
      Цитата: knn54
      -А. Привалов:К слову, американцы не жмоты и такого рода информацией делятся щедро.
      Особенно по "лунному грунту".

      Вас обделили?
  • aleksejkabanets
    aleksejkabanets 15 октября 2021 18:43
    +19
    Цитата: Татьяна
    России тоже нужно к научно-революционным технологиям стремиться!

    Ну да, ну да, уже и актрису в космос запустили, и ракету в хохлому (или гжель, не помню точно) раскрасили.)))) Вы полагаете, что недостаточно революционных технологий?
    PS Все это было бы смешно, если бы не в нашей стране происходило, а так, грустно все это.
  • Вадим237
    Вадим237 15 октября 2021 22:49
    -6
    Это без финансирования ни чего не сделаешь и не запустишь - у Роскосмоса бюджет ограничен от 170 до 220 миллиардами рублей на всё и на год.
  • Михалыч
    Михалыч Вчера, 06:09
    -7
    Им можно только позавидовать белой завистью!

    Любая зависть плохая.
    К сожалению, с ЕГЭ далеко не улетишь!

    Согласен, но и у американцев дела не лучше. Двигателей нет, ракеты взрываются, Ф-35 дерьмо. Откуда станция такая хорошая? Кстати Атлас на РД-180 взлетает. И я сильно сомневаюсь, что даже 500 ватт мощности позволят поддерживать связь между орбитой Юпитера и Землёй.
  • knn54
    knn54 15 октября 2021 19:49
    -3
    -Астероиды-троянцы тоже являются своего рода «ископаемыми» и могут хранить следы образования планет нашей системы.
    Они являются обломками ядер первых протопланет (носители вещества протосолнечной туманности),, сформированных и разрушенных во взаимных столкновениях на заре Солнечной системы.
    Похоже. что из за технических и экономических проблем янкесы надолго отложили коммерческое освоение космических ресурсов.
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 11:01
      0
      Похоже. что из за технических и экономических проблем янкесы надолго отложили коммерческое освоение космических ресурсов.

      Простите, я понимаю, что большенству форумчан в дедстве про задачу трех тел сказки не рассказывали, но неужели никто сериал "Пространство" не смотрел?
      С Уважением
  • Xlor
    Xlor 15 октября 2021 18:15
    -11
    Кaклы в Космос полетят тоже?
    1. Black5Raven
      Black5Raven 15 октября 2021 23:29
      +10
      "украинцы" может и не полетят, а вот то что россияне в подобную миссию гарантированно не попадут - это точно fellow
  • Alien From
    Alien From 15 октября 2021 18:23
    +19
    Серьёзные цели у этой миссии. Успехов им. Жаль что не мы
    1. rocket757
      rocket757 15 октября 2021 18:32
      +9
      Именно такому стоит позавидовать, во всех хороших смыслах.
  • mark1
    mark1 15 октября 2021 18:26
    +10
    Наглядная разница в американском и российском космосе... - где прорывы? По прямой уже не догнать, а "углы" режем так медленно, что на грани потери смысла.
    1. Вадим237
      Вадим237 15 октября 2021 22:52
      -4
      Деньги на такие миси в России не выделяют - сейчас для нас главное Луну 25 успешно запустить и прилунить а так же марсоход с оборудованием до Марса отправить и успешно посадить в следующем 2022ом году.
  • Михаил м
    Михаил м 15 октября 2021 18:34
    +11
    Фантастика становится реальностью. Невероятная гордость за человечество. Завидую белой завистью. А у нас, к величайшему сожалению, есть только Рогозин.
    1. А. Привалов
      А. Привалов 15 октября 2021 20:53
      +16
      Цитата: Михаил м
      А у нас, к величайшему сожалению, есть только Рогозин.

      Чего вы на него наезжает? Он крутой мен.


      Чистая прибыль Роскосмоса за 2020 год - 300 млн. рублей (в 42 раза меньше, чем в 2019 году).
      Заработок Рогозина за 2020 год - 83 млн. рублей (в 2 раза больше, чем в 2019 году).
      То есть, весь Роскосмос может потянуть только четырёх Рогозиных, причём одному из них придётся слегка голодать.

  • Aurel
    Aurel 15 октября 2021 19:16
    +4
    А ведь когда-то именно СССР был пионером в освоении межпланетных миссий космоса.
    1. Вадим237
      Вадим237 15 октября 2021 22:53
      0
      Это какие межпланетные миссии СССР первым запустил?
      1. Aurel
        Aurel Вчера, 08:22
        +3
        Станции серии "Венера".
  • А. Привалов
    А. Привалов 15 октября 2021 19:20
    +15
    В транспортной конфигурации высота станции не превышает 3,8 м, а поперечник – 2,8 м. После раскрытия всех элементов ширина станции увеличивается до 14,25 м,

    Там куча шарнирных соединений. Эдакое "членистоногое" сооружение.
    Лет 15 назад контора, где я трудился разработала для нужд NASA смазку не густеющую в вакууме при температурах близких к абсолютному нулю.
    1. alien308
      alien308 15 октября 2021 20:16
      +3
      Алекандр, если не секрет какого типа смазка? Сухая? Может ссылка на патент.
      1. А. Привалов
        А. Привалов 15 октября 2021 20:22
        +14
        Цитата: alien308
        Алекандр, если не секрет какого типа смазка? Сухая? Может ссылка на патент.

        Это не патент, а ноу-хау. Совершенно простые и практически повсеместно известные сегодня материалы и технологии в несколько необычном сочетании, дали неожиданный эффект.
        Вот, собственно и всё, что могу сообщить, извините. hi
        1. alien308
          alien308 15 октября 2021 20:26
          +2
          Спасибо, понял :) Это ж как перемешивать надо!
          1. А. Привалов
            А. Привалов 15 октября 2021 20:43
            +14
            Цитата: alien308
            Спасибо, понял :) Это ж как перемешивать надо!

            Это лаборантка напутала что-то и запорола протокол эксперимента. Однако номерной образец смеси сохранили и среди остальных отправили на пользование механикам. А те прибежали с выпученными глазами. Так что, всё оказалось не так уж и сложным.
  • 1536
    1536 15 октября 2021 20:22
    +8
    Ключевым является то, что сначала провели конкурс, что будут исследовать, если я правильно прочитал. А затем уже стали реализовывать поставленную задачу. Классическая американская система внедрения инноваций сработала. Нам до этого далеко.
  • фа2998
    фа2998 15 октября 2021 20:26
    +11
    Цитата: Михаил м
    А у нас, к величайшему сожалению, есть только Рогозин.

    Зато сколько песен сочинил,и исполнил.Скоро кино со станции смотреть будем.А "королевскую" ракету как хорошо раскрасил.Умница!!Этот "поэт" нам обходится многие млн.руб.Плеватся хочется.
    Молодцы американцы(да и европейцы)-много запускают,многое еще есть интересного в космосе.А наши 60 лет вращаются по орбите,используют успехи СССР.
  • 75Сергей
    75Сергей 15 октября 2021 22:08
    +5
    Молодцы, а мы с времен ЕБНа сосем.
  • Wedmak
    Wedmak 15 октября 2021 22:35
    -4
    Надеюсь наш проект буксира Зевс тоже полетит в обозначенное время. Только вот он будет крупнее этой станции, масса около 20 тонн. И траектория более сложная Земля-Луна(отделение малого КА)-Земля(дозаправка-смена нагрузки?)-Венера(отделение малого КА)-Земля(гравитационный маневр)-Юпитер-Спутники Юпитера(Ио, Европа, Каллисто).
    https://player.vimeo.com/video/630851620
    1. Вадим237
      Вадим237 15 октября 2021 22:58
      +1
      Если на нём будут стоять ионные или плазменные двигатели то он для межпланетных миссий бесполезен - так как лететь будет годами в виду мизерной тяги онных двигателей для межпланетных быстрых перелётов нужны ЯЖРД.
      1. Wedmak
        Wedmak 15 октября 2021 23:11
        +1
        По последним данным там ионные движки. Но... Он не такой уж и медленный. На весь маршрут потратит 50 месяцев. Учитывая, сколько он тащит с собой массы, очень неплохо.
      2. Intruder
        Intruder Сегодня, 11:39
        +1
        ионные или плазменные двигатели
        Ну, плазменные можно и раскочегарить при мегаватной ЯУ, если на борту много рабочего тела желательно по легче и в сжиженном/жидком, для самой плазмы...только шибко дорого, поднять все на орбиту, там не Ангара уже нужна, а "Енисей" который уже усЁ, либо что-то из той же "оперы" сверхтяжелых РН! реанимировать "Энергию", она хоть и старушка, но потянет...
    2. Intruder
      Intruder Вчера, 13:49
      +6
      Зевс тоже полетит в обозначенное время
      Нуклон уже отлетал, совместно с "Енисеем", "Орлом", "Федерацией" и "Крылом-хх"...и т.д.!? Также и с "Зевсом" будет!!!
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 10:55
        +1
        Приветствую!
        Зря Вы так... "Черная Жемчужина" существует...
        С Уважением
        1. Intruder
          Intruder Сегодня, 11:35
          +1
          Взаимно... hi
          Зря Вы так... "Черная Жемчужина" существует...

          Шо, правда, когда начало очередного витка франшизы...мне первые три понравились, честно! yes
          1. nobody75
            nobody75 Сегодня, 12:06
            +1
            Обязательно напоминать об этом? Да, "одинэсники" до сих пор на меня обижаются за то, что я фирмы "франчайзи" называю "франшизиками". А если по теме статьи. То траектории малых небесных тел в точках L3 и L4 равностороннего треугольника Лагранжа системы "Солнце - Юпитер" являютя почти круговыми и устойчивыми при условии , что масса каждого астероида пренебрежительно мала по сравнению с массами Солнца и Юпитера... Таким образом "троянцы" и "ахейцы" находятся на траектории Юпитера отставая или опережая его на 60 градусов в полярной системе координат центра масс системы "Солнце - Юпитер".
            Цель миссии - космическая археология. В течении миллиардов лет Юпитер расчищал протранство от космического мусора, а либрационные точки являются этакими "гравитационными ловушками", где этот мусор скапливался. Поэтому искать "летающие тарелки" нужно в первую очередь там.
            С военной точки зрения "троянцы" - идеальные объекты для того, чтобы кидаться в Землю камнями, как в сериале "Пространство", так как траектория Юпитера хорошо посчитана.
            С Уважением
            1. Intruder
              Intruder Сегодня, 12:12
              +1
              Обязательно напоминать об этом?
              Даже и не думал, побойтесь Бога! Чтобы я и напоминал о худом...не было этого и не будет!!! belay
              Цель миссии - космическая археология

              Сумрачно начали искать, артефакты Древних!? Или сразу забытый звездолет, чтобы потом- фьють с кавидной планеты и нас всех кинуть??? Вот...(запрещенное слово на ВО) no
              С военной точки зрения "троянцы" - идеальные объекты для того, чтобы кидаться в Землю камнями, как в сериале "Пространство", так как траектория Юпитера хорошо
              Т.е. либо уже есть разведанные "мотивы", у тех кто может, там находится/находился, или решили сами попробовать и установить диктат над Солнечной всей!?
              1. nobody75
                nobody75 Сегодня, 12:26
                +2
                Т.е. либо уже есть разведанные "мотивы", у тех кто может, там находится/находился, или решили сами попробовать и установить диктат над Солнечной всей!?

                Вы же помните древнюю шумерскую легенду об анунаках? Я имею введу настоящих шумеров, а не тех, которые Черное море выкопали и наводнили рынок "шумерским" пивом. Если следовать этой правдивой шумерско - аккадской истории анунаки (рептилоиды с планеты Нибиру) создали людей для добычи золота. А надсмотрщиками над ними поставили "Богоизбранных". Тех кто не платил дань уничтожали астероидами, как Содом и Гомору. Но по мере удаления Нибиру от Солнца по вытянутой элептической орбите, Юпитер стал перехватывать "карающие камни". Узнав об этом от халдеев народы земли восстали и отправили "богоизбранных" в "Вавилонский ГУЛАГ".
                Как - то так...
                С Уважением
                1. Intruder
                  Intruder Сегодня, 14:13
                  +1
                  Тех кто не платил дань уничтожали астероидами, как Содом и Гомору.
                  Только метеориты мелкие, но по площадям и стационарным целям отработали с НОО, там калибр был меньше и возможно, более всего - вообще металл-керамические баллистические элементы, чистая кинетика в идеале!!!
                  Узнав об этом от халдеев народы земли восстали и отправили "богоизбранных" в "Вавилонский ГУЛАГ".
                  Как - то так...
                  Скорее, в био-стазис погрузили, затормозили биохимически метаболизм в клетках..., для суда потомков, геноцид против Человечества без сроков давности, а потом и появилась легенда о йогах в состоянии сама-ти, в районе Гималаев, или в песках каменистых пустынь, это ведь не реально йоги - хитро мудрые и т.д., а "зеки" в био-стазисном состоянии, поэтому их никто и не спешит выводить из него и сохранять жизни их!?
                  1. nobody75
                    nobody75 Сегодня, 16:44
                    +1
                    но по площадям и стационарным целям отработали с НОО

                    В "Истории Вавилонии" Бероэса написано, что с низких орбит проводилась бомбардировка Марса. Только не кинетическими болванками, а термоядерными боеприпасами. Именно следы радиоактивных изотопов, которые на Марсе должны были давным давно распасться и ищут любопытные марсоходы.
                    Бомбардировать Землю с НОО мешала база ПКО на Луне. Ей больше всего и досталось в ходе сражения с анунаками. А насчет того, что анунаки и "богоизбранные" - военные преступники Вы абсолютно правы! По свидетельству Махабхараты на Луне находился военный госпиталь "Старших Богов", где оказывалась первичная мед помощь и проводилась сортировка раненых для отправки в "Высшие Миры".
                    С Уважением
                    1. Intruder
                      Intruder Сегодня, 18:47
                      0

                      В "Истории Вавилонии" Бероэса написано, что с низких орбит проводилась бомбардировка Марса.
                      Совсем, не согласен...термоядом можно выжигать укрепленные районы и то, потом не пользоваться некоторое время с определенной длительностью полураспада тяжелых элементов, при этом...зачем планету делать необитаемой в конец wink и бросать, дорого и если она, была обитаемая...только, если иная (сильна чужая по культуре и возможностям своей эволюции) форма жизни, или естественная, или конкуренты, шибко хорошо и окопались, там в прошлом...
                      Именно следы радиоактивных изотопов, которые на Марсе должны были давным давно распасться и ищут любопытные марсоходы.
                      Это легко узнать, по публичному списку научных приборов на борту, и где проходят треки их движения по поверхности самого Марса, если ищут то, что осталось с времен...динозавров, наверное!?
                      Бомбардировать Землю с НОО мешала база ПКО на Луне. Ей больше всего и досталось в ходе сражения с анунаками.
                      Если она вообще не искусственная, полая с древними системами и сдохшей обслугой и автоматикой, именно очень много времени прошло, минимум, свыше - 10 000 лет и все уже загнулось там, под лунным реголитом!!!
                      По свидетельству Махабхараты на Луне находился военный госпиталь "Старших Богов", где оказывалась первичная мед помощь и проводилась сортировка раненых для отправки в "Высшие Миры".
                      Хм, телепорты - Звездных Врат (хотя это примитив) или сверточная пространственная технология (средний уровень, до полного "астрала"), ведь в Высшие миры, не попасть так просто из нашего искривленного пространства-времени, на звездолете, а интересно, Высшие (они не Боги, кстати...это подмена понятий, которые они сами ввели для землян-низших и других рас на определенных этапах эволюционного развития) скорее большие любители многоходовок, в этой части Вселенной, они все хорошо устроили, в своих играх Богов, прямо олимпиады проводили массовые!?
                      1. nobody75
                        nobody75 Сегодня, 19:27
                        +1
                        Совсем, не согласен...термоядом можно выжигать укрепленные районы и то, потом не пользоваться некоторое время с определенной длительностью полураспада тяжелых элементов, при этом...зачем планету делать необитаемой в конец

                        С Марсом и Венерой именно так и получилось...
                        Это легко узнать, по публичному списку научных приборов на борту, и где проходят треки их движения по поверхности самого Марса

                        Если у Вас есть знакомые геологи или геофизики, спросите у них, какое оборудование для изысканий можно разместить в коробке из под обуви...
                        С Уважением
                      2. Intruder
                        Intruder Сегодня, 19:30
                        +1
                        геологи
                        есть пара, но только в РФ!
                        Ну коробка и ее объем там не показатель, сейчас новые поколения приборов, и они имеют довольно компактные размеры и довольно скромное энергопотребление в работе, явно не "камера Вильсона" и фотоумножители вакуумные!?
                      3. Intruder
                        Intruder Сегодня, 19:32
                        +1
                        спросите у них, какое оборудование для изысканий
                        Зависит от того, что ищем и с помощью каких методов, а главное где именно, на поверхности или под песками Марса!?
                      4. nobody75
                        nobody75 Сегодня, 19:36
                        +1
                        А методов там не очень много... Самый лучший - это конечно керн взять. Но тут буровая нужна. Сейсмостанцию, даже самую простенькую, в коробку из под обуви не уложишь - там "коса" одна по габаритам в три раза больше в сложенном виде. Для электроразведки электроды немаленькие нужны и работяги, чтобы их заколачивать... Так что ищут следы применения ядерного оружия.
                        С Уважением
                      5. Intruder
                        Intruder Сегодня, 19:53
                        0
                        Самый лучший - это конечно керн взять. Но тут буровая нужна. Сейсмостанцию, даже самую простенькую, в коробку из под обуви не уложишь - там "коса" одна по габаритам в три раза больше в сложенном виде. Для электроразведки электроды немаленькие нужны и работяги, чтобы их заколачивать...

                        Ну...если вспомнить:
                        1. NASA перечисляет приборы, которыми будет оснащен ровер и которые способны распознавать следы биологических организмов на микробиальном уровне. Это спектрометр, рассчитанный на анализ объектов, не превышающих размером крупинку соли; лазер ультрафиолетового диапазона, способный регистрировать наличие атомов углерода, а также первый радар NASA, который может определять расположение слоев скальной породы, льда и воды на глубине до 10 метров под поверхностью Марса.
                        2. Mars 2020 комплектуется с учетом новых задач и предназначен в первую очередь для поиска признаков существования жизни в той или иной ее форме на поверхности Красной планеты и под поверхностью более 3,5 млрд лет назад
                        3. Космическое ведомство США перечислило цветные видеокамеры, объективы с переменным фокусным расстоянием, лазерную установку, способную превратить в пар камень или грунт, и установку для бурения от 30 до 40 скважин на поверхности Марса.
                        И это все, для уже 5 поколения платформы наземной, на поверхности Марса...
          2. Intruder
            Intruder Сегодня, 14:15
            +1
            Я имею введу настоящих шумеров
            Ну, помню, я экзамен по Истории Древнего мира сдавал, так-то!!! laughing
            1. nobody75
              nobody75 Сегодня, 19:45
              +1
              История древнего мира - это про олимпиаду и йогов в Гималаях? Я думаю, что это аллегория, так как помню как все было в древнем мире на самом деле... Пришел я к друзьям в офис и говорю: "Вот какой Такойто Такойтович молодец! Йогой занимается! Землю под ногами продаст - в позе лотоса левитировать будет!". А они мне:"Не волнуйся. В Сочинском нац. парке земли и твоим внукам хватит." А сейчас 1200 участков, узаконенных через "Золотую Судью" (рептилоида) у людей отбирают. Вот как бывает после бала или после олимпиады...
              С Уважением
              1. Intruder
                Intruder Сегодня, 19:46
                0
                Я думаю, что это аллегория, так как помню как все было в древнем мире на самом деле...
                метафорически... wink
          3. Canis Aureus
            Canis Aureus Сегодня, 15:22
            -1
            Цитата: nobody75
            Но по мере удаления Нибиру от Солнца по вытянутой элептической орбите

            Эпилептической laughing
            1. nobody75
              nobody75 Сегодня, 16:45
              +1
              И давно у Вас припадок был? Сочувствую...
              С Уважением
              1. Intruder
                Intruder Сегодня, 18:52
                0
                И давно у Вас припадок был?
                Не отвлекаемся, молодой человек... stop а то, всякие мешающие факторы wink ...пытаются определять наше бытие! hi
  • сибиряк54
    сибиряк54 Вчера, 05:55
    +1
    Здесь на Рогозина наезжают..Да и хрен с ним,есть за что..Но одна эта программа-половина бюджета нашего космоса и исходить надо из этого.К сожалению даже гипотетически вернуть все ворованные(из Лондона) и слегонца ворованные(из офшоров) деньги их всё равно не хватит на подобные на полвека расчитанные проекты
  • тептяр
    тептяр Вчера, 07:18
    +5
    вот государство... Абсолютные успехи на земле, самая сильная армия в мире, все что могли завоевать на земле - завоевали. Кто бы что не говорил. Везде власть доллара, технологий. Они и есть прогресс , Третий Рим.
    1. looker-on
      looker-on Вчера, 10:00
      +8
      Да уж. На духовных скрепах и с помощью кузкиной матери корабли в космос не летают -увы. "Загнивающий Запад" все никак не загниет. Летает в космос и летает. В т.ч в научных целях, которые оценят учёные всего мира.
      1. Intruder
        Intruder Сегодня, 11:36
        0
        "Загнивающий Запад" все никак не загниет
        Когда нибудь и он загнеться, надо верить и держатся, как завещал очередной...Солнцеликий и "спящий"!
  • p0pulivox
    p0pulivox Вчера, 18:25
    +1
    Цитата: Татьяна
    Наука давно уже политизирована!

    Не всякая наука политизирована, тем более давно!
  • p0pulivox
    p0pulivox Вчера, 18:29
    +1
    Цитата: Михалыч


    Согласен, но и у американцев дела не лучше. Двигателей нет, ракеты взрываются, Ф-35 дерьмо. Откуда станция такая хорошая? Кстати Атлас на РД-180 взлетает. И я сильно сомневаюсь, что даже 500 ватт мощности позволят поддерживать связь между орбитой Юпитера и Землёй.

    Ужас!!! Продолжайте сомневаться и наблюдение тоже продолжайте! laughing
  • stankow
    stankow Сегодня, 00:17
    0
    Еще один успех российского ракетного двигателестроения. Ведь Атлас на РД-180 взлетает. Интересно, а где Мерлин, Раптор, ВЕ-4 ? :)