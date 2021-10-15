Накануне запуска: межпланетная станция Lucy

Аппарат Lucy на финальной стадии сборки

На пути в космос

Станция в полетной конфигурации

Спектрометр L'TES

Межпланетная техника

Камера L'LORRI

Двухкомпонентный прибор L'Ralph

План полета на 2021-33 гг.

Программа полета

Астероиды - цели миссии

Юпитер и две группы троянцев - пока лишь рисунок художника

Ключ на старт!