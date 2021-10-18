Робкая надежда. Есть ли будущее у отечественной морской авиации?

…проблемы нашей морской авиации на самом деле не технические, а организационные. Начнем с того, что научно-исследовательская организация морской авиации включена не в структуру ВМФ, а в ВКС (а взаимоотношения между «корабельными» и «авиационными» организациями – вопрос крайне болезненный), и заканчивая вопросами банального финансирования. Очевидный приоритет ВМФ – подлодки (в отношении которых есть много вопросов по разного рода проблемам и эффективности расходования средств). Гораздо меньший приоритет – надводные корабли, а уж авиация оказывается просто в роли падчерицы.

«Слепая Касатка»

«Поисково-прицельный комплекс «Касатка» – это масштабный проект, который заключается в интеграции всевозможных элементов современного оборудования на борт любого носителя: самолета, вертолета, экраноплана, беспилотника. Состав оборудования «Касатки» внушителен: радиолокационные, магнитометрические, электронно-оптические, радиогидроакустические и другие системы, обработку данных с которых ведет информационно-управляющая система на базе современной вычислительной платформы», – сообщил ТАСС в ходе МАКС-2021 исполнительный директор «Радар ММС» Иван Анцев.

«Программное обеспечение комплекса «Касатка» построено по самым современным принципам с применением искусственного интеллекта и нейроаналитики. Благодаря применению искусственного интеллекта в ППК «Касатка» заложены технологии, обеспечивающие самообучение», – проинформировал Анцев. По его словам, «Касатка» регулярно проходит модернизацию, в ходе которой в комплекс интегрируются современные технологии в области обработки информации, графики, картографии, а также новая аппаратура.

Крайняя устарелость ППС является главным недостатком нашей противолодочной авиации. При этом мы до сих пор рассматриваем радиогидроакустические буи (РГАБ) как отдельные (одиночные) гидроакустические станции. Наше «поле буев» – это набор одиночных приемников, в то время как на Западе уже с 1980-х годов начался переход на совместную комплексную обработку сигналов от поля РГАБ как от единой антенны, то есть РГАБ стал «датчиком». Данное техническое решение резко повысило поисковую производительность противолодочных самолетов. С появлением же в начале 1990-х годов низкочастотных РГАБ-излучателей (LFA) было обеспечено обнаружение самых малошумных ПЛ.

6 июля 2015 года. На военно-морском салоне в Петербурге была впервые продемонстрирована работа поисково-прицельного комплекса «Касатка» в режиме реального времени с борта Ил-114, сообщает «Взгляд» со ссылкой на директора «НПП Радар ММС» Ивана Анцева. «На салоне был представлен поисково-прицельный комплекс «Касатка», который мы впервые показали полностью в действии. Наш самолет-лаборатория Ил-114 в ходе демонстрационных полетов по широкополосному каналу в реальном масштабе времени передавал информацию на землю, непосредственно на наш стенд», – сказал директор.

Перечень докладов (в порядке выступления):

…«Магнитометрические системы наведения морского подводного оружия в условиях массированного гидропротиводействия. Теория и результаты»,

Зависшая «Новелла»

Более того, даже относительно современная (и вполне работоспособная) «Новелла» пошла на флот «кастрированной» – без всей положенной номенклатуры новых РГАБ.

В Центре 26 марта 2018 года начаты специальные летные испытания самолета Ил-38Н по снятию ограничений Акта государственных специальных испытаний.

…выработки в ППС прицельных данных и выдачи сигналов для системы управления подготовкой и сбрасыванием средств поиска и поражения, по информации от РГС. Кроме этого, в процессе выполнения полетов произведена комплексная оценка изделий 1НВ1 (РЛС); 1НВ2 (РГС); НВ5 (ТТС) РЭК «Новелла П-38», а также… По предварительной оценке, все испытательные полеты зачтены.

Долгая песня «Апатита»

...идея создания на базе самолета Ту-214 патрульного комплекса для ВМФ далеко не нова и уходит корнями в середину 1990-х годов. Тогда патрульный самолет на базе Ту-214 выиграл конкурс у самолета Ту-170ПРЛЦ и амфибийного самолета А-42 разработки КБ Бериева. По результатам этого конкурса создание патрульного комплекса на базе самолета Ту-214 было определено постановлением правительства № 61-10 от 19 февраля 1996 года.

Вертолетный провал «Кема»

С 2016 года в морскую авиацию ВМФ началась массовая поставка модернизированных вертолетов Ка-27М. На модернизированной машине внедрены современные системы обработки и передачи информации по защищенным каналам в режиме реального времени. Обновленный вертолет в области современной радиоэлектроники опережает аналогичные вертолеты наших «вероятных противников».

Основой вооружения противолодочного вертолета Ка-27М является разработанная предприятием АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» радиолокационная командно-тактическая система, а также поисковые системы, включающие в себя опускаемую гидроакустическую станцию, радиогидроакустическую систему «Кема», магнитометрическую систему ММС-27, систему радиотехнической разведки и противолодочные авиационные средства поражения.

И если западные вертолеты способны новыми ОГАС обеспечить и многопозиционную совместную работу с БУГАС и авиацией (РГАБ), то у нас даже новейшие корабли проекта 22350 имеют модернизированный вертолет Ка-27М, на котором осталась по сути та же высокочастотная ОГАС «Рось» (только цифровая и на новой элементной базе), что и на советском вертолете Ка-27 80-х годов, имеющая абсолютно неудовлетворительные ТТХ и неспособная ни к совместной работе с «Минотавром», ни к «подсвету» поля РГАБ. Просто потому, что они работают в разных частотных диапазонах.

Скачки на граблях «Миноги»

Холдинг «Вертолеты России» согласовал технические задания с поставщиками по проекту перспективного морского вертолета «Минога». Об этом заявил ТАСС на МАКС-2021 генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Сейчас идет работа по разработке комплекта конструкторской документации, которая будет создана до 2023 года. В прошлом году мы получили авансы и довели их до поставщиков. Все технические задания с каждым из поставщиков также согласованы», – сказал он.

Ранее, в рамках форума «Армия-2020» холдинг «Вертолеты России» подписал с Минобороны контракт на опытно-конструкторские работы (ОКР) по перспективному палубному вертолету «Минога».

…решением является внедрение в отечественные РГС метода «распределенного обнаружения», позволяющего в полной мере реализовать технические преимущества авиационных платформ… Необходимым условием для создания РГС на основе предложенного метода является организация комплексных фундаментальных и прикладных исследований, направленных на создание необходимого научно-практического задела. Препятствием для внедрения в АПЛК метода пространственного обнаружения является фрагментарный характер имеемого научно-технического задела.

«Стрельба в молоко из деревянных автоматов» – о противолодочном оружии авиации ВМФ

Для того чтобы «не портить статистику», Морская авиация пошла на полный отказ от применения новых практических торпед (с включенными системами самонаведения и реальным их наведением на подлодки-цели), заменив их киданием торпедоболванок.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) начала серийное производство новейших авиационных противолодочных ракет АПР-3МЭ, сообщил в интервью ТАСС на 10-м Международном военно-морском салоне (МВМС-2021) генеральный директор КТРВ Борис Обносов. По словам главы КТРВ, ведутся работы по созданию новых образцов авиационных противолодочных торпед.



«В дальнейшем на замену АПР-3МЭ планируется разработка малогабаритной авиационной противолодочной торпеды, значительно превосходящей существующие образцы по дальности хода», – сообщил Обносов.

АПР-3М (справа) и сброс вертолетом ВМС НОАК АПР-3Э (середина 90-х гг.)

Серьезный недостаток при разработке торпед в СССР – малый объем испытаний, в результате чего данный вид вооружения выпускался с серьезными изъянами. Массовое использование торпед в ходе боевой подготовки являлось по сути дела продолжением государственных испытаний. В первые пять-шесть лет освоения этого оружия флотом обнаруживаются серьезные недостатки и производятся различные доработки, в том числе для достижения заявленных при разработке технических характеристик. Примеров тому масса.

…критической проблемой являются люди, уровня Главных конструкторов, которые способны потащить на себе новые темы и направления. Фактически тематика новых работ объективно определяется наличием Главного конструктора или Научного руководителя НИР, который реально в состоянии сделать Дело. Таких людей имеется крайне ограниченное, буквально штучное количество, часто эти люди в большом возрасте, и критически необходимо не только «запустить тему», но сделать это таким образом, чтобы к ней можно было подключить талантливую молодёжь и научить ее у «зубров». Не сделав этого, потеряем «зубров», а с ними и задел по целому ряду направлений.

10.01.2020 года. Когда это писал в 2015 году, имел в виду абсолютно конкретных людей. Одного из них – Мяндина Арсения Федоровича не стало 7 января... Ушел не просто человек, не просто «часть истории », накрылся огромный научно-технический задел (в значительной мере – еще советской эпохи). Для «Региона» это, мягко говоря, «нокдаун»… Можно забыть про перспективный «суперПакет» (сверхмалое изделие которого должно было иметь скорость более 65 уз и дальность порядка 5 км (идея изделия и моделей применения комплекса – моя, но расчеты по энергодвижительному модулю, скорости и дальности – Арсения Федоровича, еще 2012 год), и еще про много чего... Чувство одно – клокочущая ярость на лиц, душивших перспективные темы до тех пор, пока в них не будет утрачен смысл из-за смерти ключевых разработчиков.

Ещё один из «зубров» КБ-1 НИИ ПГМ – НПО «Регион» ушёл. Очень, очень грустное известие. Светлая память А. Ф. Мяндину... Знаете, мне кажется, что для нынешнего «Региона» это не нокдаун – как разработчики они уже лет 10 как в глубоком нокауте. И деградация «Региона» как разработчика – это, к сожалению, закономерный результат сделанного выбора в пользу развития «Региона» преимущественно как серийного предприятия… В аббревиатуре ГНПП буква Н лишняя. Грустно.

На основании утвержденного главнокомандующим ВМФ 10.09.2014 г. «Решения о порядке проведения лётно-морского эксперимента квалификационных испытаний изделий КАБ ПЛ» и в соответствии с «Программой квалификационных испытаний изделий КАБ ПЛ» на морских полигонах Черноморского флота в период 16–31 октября 2014 года проведены квалификационные испытания КАБ ПЛ. Программой контрольных летных испытаний были предусмотрены сбросы пяти корректируемых бомб КАБ ПЛ практического исполнения… С опытовых судов была обеспечена установка маркерного буя, гидроакустического приемника, пеленгование и буйкование точек приводнения изделий, поиск, острапливание и подъем изделий с грунта.

По материалам видеорегистрации процессов сброса изделий с вертолета установлено, что изделия КАБ ПЛ на воздушном участке траектории сработали штатно, после приводнения излучали зондирующие сигналы и отделились от поплавка в соответствии с заданным режимом работы. Техническое задание летно-морских экспериментов по программе квалификационных испытаний изделий «Загон-2» с участием специалистов нашего Центра выполнено в полном объеме и с высоким качеством.

P. S.

…назрела необходимость срочного создания совершенно новых авиационных комплексов, отвечающих современным требованиям. Для этого необходимо… принять на вооружение новый авиационный патрульный комплекс для решения: поисковых задач, противолодочных задач, ударных и специальных задач, задач воздушной разведки. В качестве платформы для комплекса предусмотреть как самолетный, так и вертолетный носители. Каждый из них должен иметь современный бортовой многофункциональный радиоэлектронный комплекс, построенный по принципу «открытой архитектуры» в модульном исполнении. Важнейшим свойством комплекса должна быть информационно-техническая совместимость с корабельными, береговыми и авиационными системами разведки, обнаружения и целеуказания, тем самым информационно-управляющая система должна быть интегрирована в единое информационное пространство ВМФ, при этом иметь современное сертифицированное программное обеспечение и высокоскоростные каналы информационного обмена; гидроакустическая подсистема должна функционировать как на новых пассивных и активных мультистатических принципах работы, обеспечивающих оперативное вскрытие подводной обстановки на больших акваториях, так и более простых, но хорошо апробированных ранее спектральных и энергетических способах.