Спешная подготовка к вероятному обмену ударами с Китаем. Возведение «зонтика» ПРО над Гуамом

На фоне резкого обострения военно-политической и оперативно-стратегической обстановки в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе, спровоцированного спешной подготовкой командования Объединённых ВС недавно сформированного альянса AUKUS к масштабной стратегической воздушно-космической операции по вытеснению АУГ и КУГ ВМС Китая из «9-пунктирной линии» в Южно-Китайском море (являющейся исключительной экономической зоной КНР в Бьендонге), а также блокированию амфибийно-десантных корабельных группировок китайского флота на дальних подступах к Тайваню, предметом особо пристального внимания экспертных кругов является развёртывание Пентагоном близ ВМБ Апра и АвБ Андерсен одной из двух приобретенных у израильской Rafael батарей противоракетного комплекса Iron Dome («Железный купол»).
Резонансная спешка в формировании противоракетного «заслона» над Гуамом имеет ряд тревожных обоснований
Наиболее же пикантным нюансом в данной ситуации является то, что оперативным передислокации и развёртыванию «Железного купола» на Гуаме не воспрепятствовала даже безуспешная попытка специалистов военно-промышленной компании Raytheon осуществить программно-аппаратную синхронизацию пункта боевого управления израильского противоракетного комплекса с шиной обмена данными пункта боевого правления EOC/IBCS американского противоракетного комплекса Patriot PAC-3MSE для дальнейшей интеграции первого в сетецентрическую систему ПВО-ПРО СВ США.
Как известно, на фоне проблем с синхронизацией представители оборонного ведомства и Конгресса США сделали весьма неожиданное заявление о готовности предоставить один из двух дивизионов «Железного купола» в распоряжение Воздушных сил Украины.
В свете же роста градуса напряженности в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе, решение о переброске противоракетной батареи на Гуам было принято в кратчайшие сроки и невзирая на наблюдающиеся технические неувязки, что придаёт событию особый символизм, указывающий на осознаваемый Пентагоном перечень последствий для объектов 7-го оперативного флота ВМС в западной части Тихоокеанского региона в случае эскалационного пути развития ситуации.
Так, одной из первых массированному ракетному и ракетно-авиационному удару ВВС и ВМС Китая, а также 2-го артиллерийского корпуса, бесспорно, подвергнется военно-морская база Апра, расположенная на острове Гуам и являющаяся одним из ключевых пунктов материально-технического обеспечения ВМС США в АТР на китайском операционном направлении.
Аналогичная участь уготовлена и крупной авиабазе Андерсен, расположенной на северо-восточной оконечности острова Гуам и являющейся не только крупнейшим аэродромом подскока стратегической и разведывательной авиации ВВС США, но и пунктом постоянной дислокации 4-й разведывательной, а также 13-й и 393-й бомбардировочных эскадрилий ВВС США, располагающих ракетоносцами B-2A Spirit и B-52H Stratofortress.
Возникает вполне логичный вопрос: какой вклад сможет внести одиночная батарея противоракетного комплекса Iron Dome в обеспечение незыблемости хотя бы одного из вышеперечисленных объектов?
Хорошо известно, что, располагая высокоэнергетической АФАР-РЛС целеуказания/наведения S-диапазона EL/M-2084 c пропускной способностью порядка 1 200 одновременно сопровождаемых на проходе воздушных целей противника, а также боекомплектом из 60–100 и более ЗУР-перехватчиков Tamir с активными радиолокационными ГСН (размещёнными в 3–5 и более 20-ячеечных транспортно-пусковых установках), даже одиночная батарея комплекса Iron Dome способна осуществлять одновременный перехват «наряда» из десятков, а то и более чем сотни средств воздушного нападения противника.
В данный список, без каких-либо сомнений, можно включить маломаневренные дозвуковые стратегические крылатые ракеты CJ-10A/K и CJ-20K, их противокорабельную модификацию YJ-100, а также СКР воздушного базирования K/AKD-20, являющиеся аналогами отечественных Х-55СМ и входящие в боекомплекты дальних бомбардировщиков-ракетоносцев H-6K.
Низкая дозвуковая скорость (порядка 0,85–0,9М) и располагаемые перегрузки не более 5–7 единиц превращают вышеперечисленную линейку СКР в рядовые воздушные объекты противника, перехватываемые посредством противоракет Tamir с вероятностью около 0,95.
Как следствие, в случае массированного ракетно-авиационного удара ВВС Китая по ВМБ Апра или АвБ Андерсен, противоракетный комплекс Iron Dome может рассматриваться в качестве отличного подспорья в ликвидации «роёв» низковысотных дозвуковых СКР и освобождении приоритетных целевых каналов многофункциональных РЛС целеуказания/наведения AN/MPQ-65 зенитно-ракетных батарей Patriot PAC-3MSE.
Данные целевые каналы могут быть использованы для купирования удара куда более сложными средствами воздушно-космического нападения, спроектированными в стенах китайского Аэрокосмического научно-исследовательского института CASIC и неподвластными перехватчикам Tamir.
К ним могут относиться как перспективные планирующие гиперзвуковые боевые блоки, размещаемые на баллистических ракетах средней дальности DF-21C/D и способные при снижении скорости до 4–3,5 М осуществлять интенсивные противозенитные манёвры с перегрузками 20–25 единиц, так и различные модификации малозаметных 3-маховых противокорабельных ракет YJ-18, также располагающие режимами противозенитного маневрирования.
Гиперзвуковое высокоточное оружие, неподвластное «Железному куполу». Комплекс Patriot PAC-3MSE не сдаёт позиции
Акцент на Patriot PAC-3MSE с ЗУР-перехватчиками MIM-104F PAC-MSE в данном случае сделан совсем не случайно.
Располагая не только аэродинамическими органами управления, но и высокоточными газодинамическими блоками поперечного управления импульсного действия, расположенными впереди центров масс ЗУР MIM-104F, последние способны реализовать молниеносные поперечные броски на траектории в направлении маневрирующих сверхзвуковых или гиперзвуковых объектов противника, на что противоракеты Tamir комплексов Iron Dome не способны.
Что же касается сетецентрической увязки и целераспределения между ПБУ «Железного купола» и ПБУ IBCS «Пэтриотов», то, ввиду временной «пробуксовки» полноценной «прямой» программно-аппаратной синхронизации между информационными полями данных ЗРК, эта функция может быть возложена на операторов мониторинга тактической воздушной обстановки самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C/G системы AWACS.