Военное обозрение
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Спешная подготовка к вероятному обмену ударами с Китаем. Возведение «зонтика» ПРО над Гуамом

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На фоне резкого обострения военно-политической и оперативно-стратегической обстановки в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе, спровоцированного спешной подготовкой командования Объединённых ВС недавно сформированного альянса AUKUS к масштабной стратегической воздушно-космической операции по вытеснению АУГ и КУГ ВМС Китая из «9-пунктирной линии» в Южно-Китайском море (являющейся исключительной экономической зоной КНР в Бьендонге), а также блокированию амфибийно-десантных корабельных группировок китайского флота на дальних подступах к Тайваню, предметом особо пристального внимания экспертных кругов является развёртывание Пентагоном близ ВМБ Апра и АвБ Андерсен одной из двух приобретенных у израильской Rafael батарей противоракетного комплекса Iron Dome («Железный купол»).


Резонансная спешка в формировании противоракетного «заслона» над Гуамом имеет ряд тревожных обоснований


Наиболее же пикантным нюансом в данной ситуации является то, что оперативным передислокации и развёртыванию «Железного купола» на Гуаме не воспрепятствовала даже безуспешная попытка специалистов военно-промышленной компании Raytheon осуществить программно-аппаратную синхронизацию пункта боевого управления израильского противоракетного комплекса с шиной обмена данными пункта боевого правления EOC/IBCS американского противоракетного комплекса Patriot PAC-3MSE для дальнейшей интеграции первого в сетецентрическую систему ПВО-ПРО СВ США.

Как известно, на фоне проблем с синхронизацией представители оборонного ведомства и Конгресса США сделали весьма неожиданное заявление о готовности предоставить один из двух дивизионов «Железного купола» в распоряжение Воздушных сил Украины.

В свете же роста градуса напряженности в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе, решение о переброске противоракетной батареи на Гуам было принято в кратчайшие сроки и невзирая на наблюдающиеся технические неувязки, что придаёт событию особый символизм, указывающий на осознаваемый Пентагоном перечень последствий для объектов 7-го оперативного флота ВМС в западной части Тихоокеанского региона в случае эскалационного пути развития ситуации.

Так, одной из первых массированному ракетному и ракетно-авиационному удару ВВС и ВМС Китая, а также 2-го артиллерийского корпуса, бесспорно, подвергнется военно-морская база Апра, расположенная на острове Гуам и являющаяся одним из ключевых пунктов материально-технического обеспечения ВМС США в АТР на китайском операционном направлении.

Аналогичная участь уготовлена и крупной авиабазе Андерсен, расположенной на северо-восточной оконечности острова Гуам и являющейся не только крупнейшим аэродромом подскока стратегической и разведывательной авиации ВВС США, но и пунктом постоянной дислокации 4-й разведывательной, а также 13-й и 393-й бомбардировочных эскадрилий ВВС США, располагающих ракетоносцами B-2A Spirit и B-52H Stratofortress.

Возникает вполне логичный вопрос: какой вклад сможет внести одиночная батарея противоракетного комплекса Iron Dome в обеспечение незыблемости хотя бы одного из вышеперечисленных объектов?

Хорошо известно, что, располагая высокоэнергетической АФАР-РЛС целеуказания/наведения S-диапазона EL/M-2084 c пропускной способностью порядка 1 200 одновременно сопровождаемых на проходе воздушных целей противника, а также боекомплектом из 60–100 и более ЗУР-перехватчиков Tamir с активными радиолокационными ГСН (размещёнными в 3–5 и более 20-ячеечных транспортно-пусковых установках), даже одиночная батарея комплекса Iron Dome способна осуществлять одновременный перехват «наряда» из десятков, а то и более чем сотни средств воздушного нападения противника.

В данный список, без каких-либо сомнений, можно включить маломаневренные дозвуковые стратегические крылатые ракеты CJ-10A/K и CJ-20K, их противокорабельную модификацию YJ-100, а также СКР воздушного базирования K/AKD-20, являющиеся аналогами отечественных Х-55СМ и входящие в боекомплекты дальних бомбардировщиков-ракетоносцев H-6K.

Низкая дозвуковая скорость (порядка 0,85–0,9М) и располагаемые перегрузки не более 5–7 единиц превращают вышеперечисленную линейку СКР в рядовые воздушные объекты противника, перехватываемые посредством противоракет Tamir с вероятностью около 0,95.

Как следствие, в случае массированного ракетно-авиационного удара ВВС Китая по ВМБ Апра или АвБ Андерсен, противоракетный комплекс Iron Dome может рассматриваться в качестве отличного подспорья в ликвидации «роёв» низковысотных дозвуковых СКР и освобождении приоритетных целевых каналов многофункциональных РЛС целеуказания/наведения AN/MPQ-65 зенитно-ракетных батарей Patriot PAC-3MSE.

Данные целевые каналы могут быть использованы для купирования удара куда более сложными средствами воздушно-космического нападения, спроектированными в стенах китайского Аэрокосмического научно-исследовательского института CASIC и неподвластными перехватчикам Tamir.

К ним могут относиться как перспективные планирующие гиперзвуковые боевые блоки, размещаемые на баллистических ракетах средней дальности DF-21C/D и способные при снижении скорости до 4–3,5 М осуществлять интенсивные противозенитные манёвры с перегрузками 20–25 единиц, так и различные модификации малозаметных 3-маховых противокорабельных ракет YJ-18, также располагающие режимами противозенитного маневрирования.

Гиперзвуковое высокоточное оружие, неподвластное «Железному куполу». Комплекс Patriot PAC-3MSE не сдаёт позиции


Акцент на Patriot PAC-3MSE с ЗУР-перехватчиками MIM-104F PAC-MSE в данном случае сделан совсем не случайно.

Располагая не только аэродинамическими органами управления, но и высокоточными газодинамическими блоками поперечного управления импульсного действия, расположенными впереди центров масс ЗУР MIM-104F, последние способны реализовать молниеносные поперечные броски на траектории в направлении маневрирующих сверхзвуковых или гиперзвуковых объектов противника, на что противоракеты Tamir комплексов Iron Dome не способны.

Что же касается сетецентрической увязки и целераспределения между ПБУ «Железного купола» и ПБУ IBCS «Пэтриотов», то, ввиду временной «пробуксовки» полноценной «прямой» программно-аппаратной синхронизации между информационными полями данных ЗРК, эта функция может быть возложена на операторов мониторинга тактической воздушной обстановки самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C/G системы AWACS.
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23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:19
    +3
    Iron Dome может рассматриваться в качестве отличного подспорья в ликвидации «роёв» низковысотных дозвуковых СКР
    Это если не подавили "Купол" баллистическими ракетами и ракетами YJ-18, ведь эффективность "Пэтриота" против них неясна.
  2. riwas
    riwas Сегодня, 06:52
    0
    Спешная подготовка к вероятному обмену ударами с Китаем. Возведение «зонтика» ПРО над Гуамом

    Китайцам надо свой "Посейдон" делать.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:30
    +5
    Евгений, не будет китай с америкой воевать!У китайцев энергетический кризис, их компании массово кинулись к янки на поклон, просят спг поставить!И,суммы общие контрактов тянут на десятки миллиардов долларов!Какой резон янки вести войну, если такие деньги сами в карман лезут???
  4. nobody75
    nobody75 Сегодня, 08:40
    -1
    Думаю, что китайцы попытаются повторить план Ямомото - уничтожение флота и авиации противника, полный контроль "воздуха" и "моря", проведение молниеносных десантных операций, из которых каждая предыдущая создает предпосылки для последующих...
    С Уважением
    1. skif8013
      skif8013 Сегодня, 08:49
      0
      Цитата: nobody75
      Думаю, что китайцы попытаются повторить план Ямомото - уничтожение флота и авиации противника, полный контроль "воздуха" и "моря", проведение молниеносных десантных операций, из которых каждая предыдущая создает предпосылки для последующих...
      С Уважением

      Если америкосы загонять Китай в угол как Японию в своё время, то всё возможно. Только боюсь достанется всему шарику от этой заварушки.
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 10:45
        0
        https://www.litmir.me/bd/?b=276310
        Про предпосылке и ход войны на Тихоокеанском ТВД.
        С Уважением
      2. AUL
        AUL Сегодня, 18:01
        0
        Цитата: skif8013
        Если америкосы загонять Китай в угол как Японию в своё время, то всё возможно.

        ИМХО, сейчас ситуация ничем не напоминает ту ситуацию. Никто Китай в угол не загоняет. Сейчас напряги возникли из-за отношений Китай - Тайвань. И вопрос в том, рискнут ли штаты помогать Тайваню, если Китай произведет вторжение на остров. И если рискнут - тогда и завертится ТМВ, чего очень не хотелось бы...
  5. drags33
    drags33 Сегодня, 10:28
    +7
    "Дух Даманцева" чувствуется уже после прочтения первых двух абзацев публикациии ))))) Вот умеет же автор привести кучу мелких деталей, подробностей, каких-то хитроумных выкладок, создающих ему ауру "высокого специалиста". Но при этом все эти мелочи полностью заслоняют смысл публикации, которого в ней, как правило, и нет...
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 10:42
      +4
      Специалисты и так все понимают. У Даманцева 0,8 - 0,9 М - это низкая дозвуковая скорость. Железный купол, который за всю свою жизнь применялся только против реактивных снарядов, у автора статьи по низколетящим КР работает... И т. д.
      С Уважением
    2. Простой
      Простой Сегодня, 13:48
      +2
      Хватает и четверти первого предложения из самой статьи.
    3. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 14:48
      +1
      Цитата: drags33
      Но при этом все эти мелочи полностью заслоняют смысл публикации, которого в ней, как правило, и нет...

      В чем-то вы конечно правы. У Евгения получается частокол абривиатур, за которыми порой теряется общая канва повествования. ("За деревьями леса не видно" -- частности подавляют главную мысль посыла).
      Мне кажется, что выходом из такого стиля повествования было бы резюмирование в конце статьи. Типа:
      "Выводы: 1) Железный купол предназначен для простых баллистических целей т. НУРС РСЗО;
      2) Он имеет кучу недостатков...
      3) Умелое использование этих недостатков может обеспечить прорыв зоны ПВО атакующей стороной. "
      Сделает так -- выйдет из полосы тотальной критики недоброжелателей, не написавших на ВО ни одной статьи, но очень гораздых на критику писателей, прям-таки "Белинские в реинкарнации военного обозрения". bully
  6. B1 Lanser
    B1 Lanser Сегодня, 10:53
    -2
    Ярость Трайдента!
    В случаи атаки Китая на ГУАМ, стратегические силы США нанесут сокрушительный удар по Китаю!
    Китайские товарищи должны понимать что США гарантированно могут уничтожить Китай!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:43
      +1
      А американские товарищи должны понимать,что они могут свариться от ударов Китая по США.Всего 300 ракет на территорию США хватит.Даже нам подкидывать не чего не надо.
    2. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 15:08
      +3
      Цитата: B1 Lanser
      В случаи атаки Китая на ГУАМ, стратегические силы США нанесут сокрушительный удар по Китаю!

      1. С какого перепуга хунфузам ПЕРВЫМИ атаковывать американские базы на Гуаме (блин, так и просится написать -- "на ГУАНЕ" lol )
      2. В случае атаки китайцев, амы попытаются отразить нападение ОБЫЧНЫМ оружием, без применения ЯО.
      3. Если янки атакуют не силы флота НОАК, а территорию КНР, то они вправе ожидать удара по своей ТЕРРИТОРИИ, со всеми вытекающими последствиями.
      4. Если амы применят по территории КНР БРПЛ с ПЛАРБ в снаряжении W76-1 (мощностью 5-8 Кт) , то тем самым они снимут вето на применение КНР ядерного оружия по своей территории в ответном ударе. В действие вступит ст.5 Атлантического пакта...
      Тогда мы обретем ТМВ в полном объеме. Ибо играть с ЯБП просто так, без решительных КОНЕЧНЫХ целей, ядерные державы позволить себе не могут.
      5. Позиция РФ. а) сначала решительно предупредить от неверного шага обе стороны;
      б) срочно собрать СБ ООН и потребовать прекращение эскалации;
      в) решительно встать на сторону... китайских товарищей, в противовес НАТО.
      Может я и ошибаюсь, но ситуация мне видится подобным образом.
      Как-то так, однако. sad
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:22
    +2
    Узнаваемость автора зашкаливает)
  8. Klingon
    Klingon Сегодня, 15:30
    +1
    Уффф, стиль автора утомляет. Как будто методичку читаешь
  9. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 15:41
    +2
    Аналогичная участь уготовлена и крупной авиабазе Андерсен, расположенной на северо-восточной оконечности острова Гуам и являющейся не только крупнейшим аэродромом подскока стратегической и разведывательной авиации ВВС США, но и пунктом постоянной дислокации 4-й разведывательной, а также 13-й и 393-й бомбардировочных эскадрилий ВВС США, располагающих ракетоносцами B-2A Spirit и B-52H Stratofortress.

    Возникает вполне логичный вопрос: какой вклад сможет внести одиночная батарея противоракетного комплекса Iron Dome в обеспечение незыблемости хотя бы одного из вышеперечисленных объектов?

    "Железный купол", очень много чего не умеет и не может делать. Рыбу нельзя оценивать по её способности взбираться на дерево. Никто не возлагает на единственную батарею надежд вселенского масштаба. Но со своими задачами она справляется. hi
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:23
      0
      А как же Украина,они же на Железный Купол губищщу раскатали.Одним словом Америка,то Купол им не нужен,то опять нужен.Нацики украинские расстроились.
      1. А. Привалов
        А. Привалов Сегодня, 17:35
        +1
        Цитата: tralflot1832
        А как же Украина,они же на Железный Купол губищщу раскатали.Одним словом Америка,то Купол им не нужен,то опять нужен.Нацики украинские расстроились.

        Раскатали -- не раскатали, нужен -- не нужен, нацики- шмацики расстроились-настролились... Чего этим нам с вами этим заморачиваться?
        1. Shahno
          Shahno Сегодня, 17:39
          0
          В этом плане миру больше интересно, что мы восстановили общение... Од меат встреча. Непримирых якобы..
          1. Shahno
            Shahno Сегодня, 18:38
            0
            22 го встреча в Сочи. А потом встреча на уровне глав СовБеза Израиля, РФ и США.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:52
    0
    Кратчаейшее расстояние от КНР до Гуама 2878,01 км.ВО не даст соврать.
  11. Eug
    Eug Сегодня, 19:03
    0
    Там, где не справляется электроника (ИИ?), по-прежнему будут "тянуть лямку" операторы, конечно же с помощью электроники.. но вот что интересно - подобный вариант у них отрабатывался или нет? По идее - это соответствует нашему распределению целей с КП, роль которого будет играть Е-3А.