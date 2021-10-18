Русский «Иркут»: позволит ли новая ракета-носитель навязать конкуренцию Западу

Начать с малого

«В вопросе разработки отечественных РН СЛК можно отметить разрабатываемый специалистами АО «ЦНИИмаш» проект по созданию РН СЛК «Иркут»», — говорилось в материале.

Верной дорогой?

«Ноги (как у ракеты-носителя Falcon 9. — Прим. ред.) требуют минимальной массы и доработки, чем остальные варианты. Посадить по-самолетному можно. Сэкономить на этом — нельзя», — отметил специалист в комментарии Газете.Ru.

«По поводу вертикальной посадки тоже было много сомнений, стоит ли связываться, но Маск всем показал, что вертикальная посадка работает, и работает очень здорово. Маск сажает ракеты на тех же двигателях, на которых выводит на орбиту. А для этой системы нужны свои двигатели. А двигатели — это дорого и тяжело», — заявил он изданию Life.ru.