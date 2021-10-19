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Российский ударный беспилотник С-70 станет незаметным для врага

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Российский ударный беспилотник С-70 станет незаметным для врага
Опытный образец ударного беспилотника С-70 «Охотник», Фото: wikipedia.org


Беспилотная авиация все последние десятилетия доказывает свою значимость и состоятельность. Недавние конфликты, особенно в Нагорном Карабахе, доказывают, что современные ударные БЛА могут оказывать серьёзное влияние на ход боевых действий на земле. Главной надеждой российской ударной авиации справедливо считается тяжелый ударный БЛА С-70 «Охотник», разработчиком которого является компания «Сухой».

Новости о новом российском ударно-разведывательном беспилотнике, который сможет действовать совместно с истребителем пятого поколения Су-57, появляются достаточно дозировано. Так, недавно телеканал «Звезда» в своей программе подтвердил версию о том, что ударный беспилотник получит «стелс» сопла для двигателей.

Стоит отметить, что это не такая уж и новость. На протяжении длительного времени на выставках «Охотник» в виде макета демонстрируется именно с такой конструкцией сопла двигателя. В этом плане макет действительно отличается от летающего в настоящее время прототипа демонстратора-технологий, который ранее был героем видеосюжетов Минобороны России.

Ударный беспилотник С-70 «Охотник» получит плоское сопло


Отличительной особенностью нового российского ударного беспилотника компании «Сухой» должна стать новая для отечественной авиации конструкция сопла. В отличие от обычных – круглых – оно станет прямоугольным (плоским). До недавнего времени подобная конструктивная особенность в российской авиации не использовалась.

Ранее такой ход был реализован только на первом в мире серийном истребителе пятого поколения – американском F-22 Raptor. Вслед за ним такие же сопла получил и американский сверхзвуковой тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Подобная конструкция позволяет повысить малозаметность летательных аппаратов и их живучесть.


Макет ударного беспилотника «Охотник», Фото: Михаил Жердев

По словам Сергея Кузьмина, занимающего должность заместителя генерального конструктора ОКБ «Мотор» ПАО «ОДК УМПО», новая версия ударного БЛА С-70 «Охотник» получит плоское сопло, что обеспечит беспилотнику меньшую заметность. По словам Кузьмина, новое изделие позволит более эффективно рассеивать тепловой след от работы двигателя. Благодаря этому поразить «Охотник» с помощью управляемых ракет с инфракрасными и тепловыми головками самонаведения станет заметно сложнее.

По словам Кузьмина, такое нововведение для отечественного авиастроения является уникальным. Специалист отметил, что ни на одном отечественном истребителе в настоящее время такое техническое решение не используется. При этом Кузьмин подчеркнул, что внедрение такой формы сопла является общемировым трендом с конца XX века. Это позволяет обеспечить набор необходимых спецхарактеристик в задней полусфере самолета, в первую очередь незаметности.

По словам конструктора, новое плоское сопло, которое разработали в Уфе, будет почти полностью укрыто в конструкции ударного беспилотника С-70 «Охотник», что позволит уменьшить видимое пламя от работающего двигателя, эффективно его рассеивая. Для дополнительной маскировки от управляемых ракет, разработчики, в ходе конструктивных мероприятий во внутренней части сопла, прикрывают горячие части двигателя холодными элементами. За счёт укрытия сопла в конструкции планера снижается и радиолокационная заметность летательного аппарата.

«Ракета горячие лопатки двигателя не увидит», – подытожил своё выступление в программе телеканала «Звезда» Сергей Кузьмин.

Также специалист рассказал, что сопло для ударного беспилотника собирается по адаптивной технологии, при которой детали и элементы конструкции производятся на 3D принтере, после чего собираются и тестируются на стенде, на котором установлено более 200 различных датчиков.

Стоит отметить, что в Уфе на предприятии «Мотор» прямоугольное (плоское) сопло изучали ещё в начале 1990-х годов. Известно, что один из истребителей Су-27УБ был специально переделан в летающую лабораторию. На левом двигателе (АЛ-31Ф) истребителя было размещено плоское сопло разработки уфимского предприятия. При этом сопло имело возможность изменения реверса и направления вектора тяги.


Опытный образец беспилотника С-70 «Охотник» в полете, кадр видео Минобороны РФ

В рамках экспериментов было совершено порядка 20 полетов, которые сопровождались хорошими результатами испытаний. Среди прочего отмечалось, что ИК-заметность работающего двигателя с новой конструкцией сопла значительно снижалась (в несколько раз). Однако отсутствие необходимого финансирования в 1990-е годы стало причиной остановки подобного рода работ.

Какие преимущества и недостатки есть у прямоугольного сопла


Наибольший интерес инженеров и конструкторов к прямоугольным соплам возник в начале 1970-х годов. При этом интерес изначально был основан исключительно на военном применении подобной технологии. Данная форма сечения сулила преимущества только для боевых самолетов. Больше всего исследователей привлекали две возможности: снижение инфракрасной и радиолокационной заметности и изменение направления вектора тяги, что могло повысить маневренность самолета.

Радиолокационная заметность уменьшалась за счёт максимально возможного согласования обводов сопла двигателя с иными элементами конструкции самолета. При использовании сопла обычного (круглого) сечения сделать это практически невозможно.

Помимо этого, в конструкции элементов сопла в дальнейшем стали применять специальные радиопоглощающие материалы, как это было сделано на истребителе пятого поколения F-22. Инфракрасная заметность снижалась за счёт правильного формирования соотношения ширины к высоте сопла и выходящей струи с целью уменьшения её температуры.


Истребитель пятого поколения F-22 Raptor, фото: wikimedia.org

Первым боевым самолетом, поднявшимся в небо с новыми соплами двигателей, стал американский экспериментальный истребитель F-15 STOL/MTD. Это произошло в конце 1988 года. Отработка и обобщение результатов полученных испытаний легли в основу создания плоского сопла для двигателей Pratt & Whitney F119-PW-100, которые установили на истребителе F-22 Raptor.

Помимо очевидных преимуществ, у плоского сопла есть и недостатки. Конструктивно управление вектором тяги на таком сопле осуществляется только в вертикальной плоскости. А это отсутствие всеракурсности, что может быть критично для боевых истребителей, которые ориентированы на маневренный бой. В то же время для ударных и разведывательных БЛА этот недостаток не играет практически никакой роли.

Ещё одним недостатком данной конструкции, который некоторые специалисты называют главным, является масса такого сопла. Плоские сопла, помимо растягивающих нагрузок, испытывают и изгибающие нагрузки. Обеспечение для них необходимого уровня жёсткости и прочности неизбежно влечёт за собой рост массы всей конструкции. Известно, что на экспериментальном истребителе F-15 STOL/MTD рост массы на каждый из двух двигателей составил 180 кг.

У прямоугольного сопла есть альтернатива


В любом случае сегодня можно говорить о том, что плоское сопло – это не безальтернативное решение для боевой авиации. Осесимметричное (круглое) сопло с управляемым вектором тяги является серьёзным конкурентом. В пользу большей маневренности и в ущерб радиолокационной заметности в задней полусфере сделали выбор отечественный Су-57 и китайский истребитель пятого поколения J-20.


F-35 ВВС Израиля, фото: wikimedia.org

Неизвестно, правда, какие сопла будут установлены на истребителях Су-57 с двигателями второго этапа, но уже сейчас Китай и Россия не одиноки в своём выборе. Американцы для своего истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 также выбрали традиционную осесимметричную форму сопла.

Получается, что и разработчики F-35 предпочли повышение маневренности и уменьшение веса в ущерб идеям технологии «стелс». В то же время интересной особенностью сопла двигателя F-35 являются зубчатые края, что помогает снизить радиолокационную заметность, но не так эффективно, как это было бы с прямоугольным соплом.
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21 комментарий
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:39
    -1
    зубчатые края, что помогает снизить радиолокационную заметность
    1. Zufei
      Zufei Сегодня, 07:08
      +1
      Гребное колесо, не имеющее аналогов в мире, снижает акустическую заметность для подводных лодок)
      1. Стропорез
        Стропорез Сегодня, 08:00
        -1
        На фото к статье может кто нить разглядит прямоугольное сопло "Охотника"?
  2. Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 05:44
    0
    Возникает обычный вопрос - когда?
    1. Vdi73
      Vdi73 Сегодня, 06:03
      +1
      Когда? Сколько в какие сроки? А то опять будет по штучно в год два,три,когда у потенциальных "партнёров" десятками с конвеера сходят.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 06:08
      +1
      Да когда нибудь сделают. Просто при "рыночной экономике", тяжело создавать то, что уже было создано...
    3. А. К.
      А. К. Сегодня, 06:51
      +1
      Как только так сразу!
    4. красноярск
      красноярск Сегодня, 07:28
      +1
      Цитата: Ингвар 72
      Возникает обычный вопрос - когда?

      Когда на ВО в пятый или седьмой раз выйдет статья о плоском сопле для С-70
      Две (или три?) статьи уже были, вот и считайте.
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 07:33
        0
        Цитата: красноярск
        Две (или три?) статьи уже были, вот и считайте.

        Я бы не стал по статьям на ВО считать. По Армате их не один десяток был, и где Армата? laughing
        1. красноярск
          красноярск Сегодня, 07:35
          -1
          Цитата: Ингвар 72
          Цитата: красноярск
          Две (или три?) статьи уже были, вот и считайте.

          Я бы не стал по статьям на ВО считать. По Армате их не один десяток был, и где Армата? laughing

          Вы зашли с козырей, мне бить нечем. laughing hi
        2. Стропорез
          Стропорез Сегодня, 08:01
          -3
          Цитата: Ингвар 72
          Я бы не стал по статьям на ВО считать. По Армате их не один десяток был, и где Армата?

          Там же где и прямоугольное сопло Охотника yes
  3. FRoman1984
    FRoman1984 Сегодня, 06:03
    0
    Если возьмут за основу один из существующих двигателей и доработают сопло, то этот вариант проходной. Если же начнут с нуля работать, то, по аналогии с "изделием 30", это займёт десятилетия.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 06:26
    +2
    Как можно увидеть "горячие лопатки двигателя" в принципе? На земле?
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 06:51
      0
      Как можно увидеть "горячие лопатки двигателя" в принципе?
      Например, на ракете воздух-воздух с ГСН.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 06:59
        0
        Думаю , струя газов горячее лопаток.
  5. А. К.
    А. К. Сегодня, 06:49
    +2
    адаптивной технологии, при которой детали и элементы конструкции производятся на 3D принтере,
    что автор опечатался или реально попутал аддитивные технологии с каким-то другими laughing
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 07:03
      0
      Цитата: А. К.
      что автор опечатался или реально попутал аддитивные технологии с каким-то другими

      Опечатка - это когда жи-ши через ы. Заодно не плохо бы пояснить, что такое "изменение реверса". По моему реверс или есть, или его нет. А вот про его изменение .... не понятно. Тут либо огрехи автора, либо неграмотная редактура. Этакое понятийное блуждание. laughing
  6. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 06:50
    0
    Вслед за ним такие же сопла получил и американский сверхзвуковой тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
    Чиииивоооо?!!Если данный самолет и превышает скорость звука, то только скорость звука в вакууме.
  7. ГораН
    ГораН Сегодня, 07:39
    0
    Почему американские невидимые технологии? Это Советские технологии!!! Или с РФ америкосы поделились технологиями?
  8. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 08:51
    +1
    "Охотник" был и остается платформой для отработки технологий,
    поэтому нелепо ждать его появления в виде "серийной" машины.
    В общем, тот же Су-57, только беспилотный.
  9. da Vinci
    da Vinci Сегодня, 08:57
    0
    "Получается, что и разработчики F-35 предпочли повышение маневренности и уменьшение веса в ущерб идеям технологии «стелс». "
    Автор путает теплое с мягким. Осемметричное сопло нужно ф35 в первую очередь для вертикального взлета, поэтому его и поставили, а не потому что нужно повышение маневренности. Вот у су35 оно только для маневренности. Для су 57 сделать такое не проблема (что такое +200 кг), но конструктора решили использовать всеманевренность в ущерб малозаметности, хотя наверное можно было бы двигатели снизу прикрыть какой-то термоплитой, чтобы так не светили.