По прозвищу «Дуршлаг». Маршал Никола-Шарль Удино



Маршал Удино, офорт с оригинала Р. Лефевра

«Удино был храбр, решителен, напорист, и, по свидетельствам современников, в атаке был ужасен. Он был хорошим генералом, однако нуждался в постоянной опеке Наполеона и допускал грубые ошибки, когда был предоставлен самому себе.»

Происхождение и семья маршала Удино



Bar le Duc – главный город департамента Мёз, на карте Франции



Памятник Удино на площади Реджо города Bar le Duc. Установлен в 1850 г., скульптор – Жан Дебо

«Маршал решил на свою беду жениться на девице де Куси. Эта девушка не только полностью управляла им, но и находилась в лагере роялистов.»

Начало военной службы Николя-Шарля Удино



Raymond Monvoisin. Nicolas Charles Oudinot, lieutenant-colonel au 3e bataillon de la Meuse en 1792

«Гренадеры 3-го батальона 4-й линейной полубригады заверяют, что никто не может претендовать на их признание, кроме командира гражданина Удино.»

Под началом у генерала Моро

«Особенно отличился 2-й полк. Гражданин Удино... продемонстрировал сообразительность и храбрость.»

«Отважный генерал и искренний патриот, проявивший в лучшей мере небывалую твердость, усердие и знания при исполнении своих обязанностей.»



Szoets Andreas. Общий вид осады Мангейма, 1795

Генерал Удино в армии Андре Массены



Генерал Никола-Шарль-Виктор Удино, сын маршала

«Огромную похвалу должно отдать хладнокровию и талантам этого генерала (Удино), а также его войскам, храбрость которых не была поколеблена ни численностью противника, ни нехваткой боеприпасов.»



Андре Массена на картине Франсуа Бушо «Сражение при Цюрихе, 25 сентября 1799 года» (Галерея битв, Версаль)

«Я обязан выразить большую похвалу генералу Удино, моему начальнику штаба… который помогает мне во всех моих передвижениях и помогает безупречно.»

Удино в Итальянской армии генерала Брюна



Battle of Pozzolo, гравюра 1836 г.