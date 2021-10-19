«Буревестник» без ядерного двигателя

Эпизод первый. О малютках, способных пролететь невообразимые расстояния



Фото: Евгений Ерохин / missiles.ru



Ракеты Х-101 на многопозиционной катапультной установке внутри бомбоотсека Ту-160

Дискуссия о крылатых ракетах невозможна без русского «Калибра»

Второй эпизод

Вместо послесловия. Ракета со стартовой массой 20 тонн?

«По габаритам новейшая ракета в полтора-два раза больше «сто первой». В отличие от последней, крылья у «Буревестника» размещены не внизу, а сверху фюзеляжа. Также на видео можно рассмотреть характерные выступы. Скорее всего, именно там происходит нагревание воздуха ядерным реактором... Масса «Буревестника» в несколько раз, а вероятно, и на порядок больше, чем у Х-101».

(«Военно-промышленный курьер», 2019 г.)