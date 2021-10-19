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«Буревестник» без ядерного двигателя

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Она прилетит на другую сторону Земли, обходя все рубежи ПВО и ПРО.


Вы наверняка слышали эту историю. Крылатая ракета «Буревестник» (индекс 9М730, кодовое обозначение НАТО – «Скайфолл»). Главный сюрприз «Буревестника» состоит в том, что полет на расстояние в десятки тысяч километров возможен без ядерного реактора. Здесь справится обычный турбореактивный двигатель, работающий на высококалорийном синтетическом топливе (децилин, Jet Propellant JP-10) или авиационном керосине.

Именно такой вывод следует из характеристик известных образцов авиационной и ракетной техники. Факты, соотношения и цифры. Об этом – следующая история в двух эпизодах.

Эпизод первый. О малютках, способных пролететь невообразимые расстояния


Турбореактивный двигатель ТРДД-50 составляет всего 4 % от стартовой массы российской крылатой ракеты Х-101. Иными словами, двигатель двухтонной ракеты, развивающей скорость 800 км/ч, можно поднять руками (82 кг).

«Буревестник» без ядерного двигателя
Фото: Евгений Ерохин / missiles.ru

ТРДД-50 развивает 450 кг тяги (по другим данным – 360). В десятки раз меньше, чем у двигателей реактивных самолетов. Тем не менее этих значений хватает для полета в режиме дозвуковой крылатой ракеты (КР).

В первую очередь КР отличаются малым аэродинамическим сопротивлением. Х-101 держится в воздухе только за счет пары складных «лепестков». Размах такого крыла составляет 4 метра. Летательный аппарат не имеет ни взлетного, ни посадочного режимов. Чем с большей скоростью он «приземлится», тем хуже для противника.

Для равномерного полета при скорости около 800 км/ч, при отсутствии всякой необходимости выхода на предельные углы атаки или совершения маневров с большой перегрузкой, крылатым ракетам хватает миниатюрного двигателя с тягой в пару сотен килограммов.

Отсюда следуют высокая топливная экономичность и большая дальность полета.



Ракеты Х-101 на многопозиционной катапультной установке внутри бомбоотсека Ту-160

По значению расхода топлива такая КР более соответствует параметрам грузовиков, чем показателям, свойственным реактивной авиации. Удельный расход 0,71 кг/кгс*час в максимальном режиме означает, что ракета Х-101 расходует всего 40 литров жидкого топлива на 100 км полета. На практике в крейсерском режиме показатель должен быть еще ниже.

В результате Х-101 получает возможность совершать полет на дальность 5 000 км!

В источниках встречается значение 1 250 кг (примерно 1 350 литров) топлива децилина. Топливо составляет больше половины стартовой массы Х-101. Остальное – легковесные блоки электроники, корпус, миниатюрный двигатель и солидная боевая часть (400–450 кг).

Дискуссия о крылатых ракетах невозможна без русского «Калибра»


Наибольший интерес представляет модификация ЗМ-14, используемая против наземных целей. «Калибр» значительно компактней и легче Х-101. В открытых источниках встречается значение стартовой массы 1 770 кг. При этом габариты «Калибра» позволяют его запуск через стандартный 533-мм торпедный аппарат.

1 770 кг – не показатель для сравнения. В отличие от Х-101 авиационного базирования, «Калибр» взлетает с поверхности (или из-под воды). Он должен самостоятельно набирать скорость, при которой крыло размахом 3,1 метра получит возможность удержать ракету в воздухе. Как минимум две сотни килограммов из значения стартовой массы были потрачены на отделяемый твердотопливный ускоритель. Считать ускоритель первой ступенью некорректно, ввиду крайне непродолжительного времени его работы.

Маршевый участок полета длиной более 2 000 километров проходит с участием малогабаритного турбореактивного двигателя ТРДД-50, характеристики которого описаны в начале статьи.

Мы наблюдаем схожие удельные показатели. Ракета, чья масса после отделения ускорителя составляет около 1,5 тонн, способна пролететь расстояние 2000–2600 км. Большее значение относится к версии с термоядерным боевым оснащением.


Для дальнейшего сравнения мы остановимся на «Калибре» с обычной БЧ массой 450 кг, которая соответствует по массе боевой части Х-101. Двигатель одного типа. Схожая компоновка. Дозвуковая скорость. Для «Калибра» не учитывается стартовый ускоритель.

КР со стартовой массой 1 500 кг имеет дальностью полета 2 000 км.

КР со стартовой массой 2000–2400 кг имеет дальность полета 5 000 км.

Х-101 обладает рядом очевидных преимуществ. В отличие от «Калибра», облик Х-101 в большей степени подчинен требованиям аэродинамики и технологии «стелс». Авиационная ракета лишена необходимости выдерживать большие нагрузки, возникающие при старте с использованием твердотопливного ускорителя. А её конструкция не рассчитана, чтобы противостоять давлению воды при запусках с глубины. В итоге при наличии одинакового двигателя и схожей боевой части Х-101 обладает вдвое большим запасом топлива. И минимум в 2,5 раза большей дальностью полета!

В каждом из случаев описываются гигантские расстояния. 2 000 км хватит, чтобы пролететь в любом направлении над всей Европой. 5 000 км – обеспечивают трансатлантический перелет. Межконтинентальная дальность! Напомню, что речь идет о летательных аппаратах с минимальными значениями массы и габаритов. Фактически – летающие боеприпасы. Безо всяких экзотических технологий. Массовое оружие.


Если сложить все факты воедино, мы придем к следующему выводу.

При отсутствии жестких требований к массогабаритам (запуск через торпедный аппарат, подвеска на многопозиционной ПУ внутри бомбоотсека Ту-160) возможно создание крылатой ракеты со стартовой массой в пределах 5–10 тонн с дальностью полета в десятки тысяч километров. Да, потребуется еще стартовый ускоритель. На примере «Калибра» – это 10–15 % от стартовой массы. Картины не меняет.

10 тонн? При запуске с наземной установки?

По отечественным традициям выглядит скромно. Чего стоит, к примеру, противокорабельная ракета Х-22 длиной 11 метров и массой 5 800 кг. Которая тем не менее помещалась под крылом самолета.


Почему шеститонная Х-22 летала только на 600 км?

Ответ – три с лишним скорости звука. В качестве двигателя применялся ЖРД – 1 015 кг топлива и 3 049 кг окислителя!

Мы только что обсуждали расход 40 литров на 100 км, которые «Калибр» пролетает примерно за 7,5 минут. В конструкции двигателя Х-22 применялся турбонасос с расходом 80 литров в секунду!

Оснащаясь малогабаритным ТРД и используя профиль полета «Калибра», такая ракета перелетела бы океан.

Второй эпизод


Первая часть статьи была посвящена крылатым ракетам: какие перспективы открыты перед создателями данного оружия.

Пришло время обратиться к другой стороне вопроса и поговорить о существующих летательных аппаратах военного назначения, имеющих дальность автономного полета, сопоставимую с ядерной ракетой «Буревестник».

Например, беспилотник RQ-4 «Глобал Хоук» c дальностью полета 22 700 км.

Масса пустого – 6 800 кг. Максимальная взлетная – 14 600 кг. Объем топливного бака – 7 847 литров. Двигатель – турбореактивный Rolls-Royce F137, аналогичный тем, что используются в современных бизнесджетах. Тяга двигателя – 3 400 кгс.

Максимальная скорость – 629 км/ч; крейсерская – 570 км/ч. Продолжительность полета – 32 часа.


Читатели наверняка возмутятся примером и размерами «Глобального ястреба». Слишком резкий переход от крылатых ракет к аппарату, имеющему в длину 14,5 метров и размах крыла почти 40 метров!

Непропорционально большое крыло «Глобал Хоука» является следствием его назначения. Он создавался не для политической рекламы и книги рекордов Гиннеса. Это стратегический разведчик, которому требуется забираться на высоту 18–20 км, чтобы увидеть оттуда как можно больше.

Крыло большого удлинения и аэродинамическое качество равное 33, как у спортивного планера. Двигатель ревет на максимуме, крылья цепляются за разреженный воздух...

Носовой обтекатель RQ-4 скрывает под собой отсек объемом 9,5 кубометров, заполненный разведывательной аппаратурой. РЛС, камеры, датчики, антенны связи. Почти 700 кг полезной нагрузки.

Далее, следует отметить, что RQ-4 является многоразовым летательным аппаратом. Что потребовало наличия, например, убираемого трехстоечного шасси.

Чисто гипотетически. Если убрать все «лишнее», часть выделившейся нагрузки потратить на боевую часть, а остальное – на дополнительный запас топлива, то получившийся американский «Буревестник» (Cormorant) покажет неограниченную дальность полета. По крайней мере, она превысит любое потребное расстояние в масштабах этой планеты.


Отставить шутки. Теперь поговорим о серьезном.

Если не забираться на экстремальные 20 километров, то полет на дозвуковой скорости на больших высотах энергетически выгоднее, чем полет на высоте 100 метров. Пример с «Глобал Хоуком» не содержал предложения построить крылатую ракету на принципах высотного разведчика. В первую очередь пример доказывает работоспособность ТРД и бортовых систем современных ЛА на протяжении десятков часов в автономном режиме.

«Глобал Хоук» летает с 1998 года и к настоящему времени значительно устарел. Его приемник RQ-180 сохранил тот же набор летных характеристик, но выполнен по схеме «летающее крыло». Ставка – на меньшую заметность, при которой имеет смысл говорить о появлении некоторой боевой устойчивости.

В любом случае, серийные беспилотники с 700 кг полезной нагрузки, способные пролететь от Северного до Южного полюса, в очередной раз дают повод усомниться в пользе ядерного реактора для совершения полетов в атмосфере.

Вместо послесловия. Ракета со стартовой массой 20 тонн?


ТРДД-50 развивает всего 450 кг тяги (по другим данным – 360). В десятки раз меньше, чем у двигателей реактивных самолетов…

Тяга, создаваемая турбореактивным двигателем, размером с дорожную сумку, превращается в исключительную по сложности задачу при попытке получить такую тягу с использованием ядерного реактора.

450 кгс при маршевой дозвуковой скорости 270 м/с означают мощность 1,2 МВт. Полученное значение почти в 10 раз превышает тепловую мощность малогабаритного реактора «Топаз-1». Реально созданный образец, который применялся на космических спутниках. При этом масса «Топаза» составляла 1 тонну.

Неудивительно, что при оценке размеров «Буревестника» фигурируют такие заявления:

«По габаритам новейшая ракета в полтора-два раза больше «сто первой». В отличие от последней, крылья у «Буревестника» размещены не внизу, а сверху фюзеляжа. Также на видео можно рассмотреть характерные выступы. Скорее всего, именно там происходит нагревание воздуха ядерным реактором... Масса «Буревестника» в несколько раз, а вероятно, и на порядок больше, чем у Х-101».
(«Военно-промышленный курьер», 2019 г.)

Автор:
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76 комментариев
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  1. purple
    purple Сегодня, 15:07
    +7
    Её обязательно надо забронировать иначе собьют lol
    1. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 15:28
      +6
      Как минимум, броня должна держать снаряд 127мм универсальной Марк 45. Соответственно, бронепояс ракеты должен быть где-то 190 мм.
      И, разумеется, ракета должна иметь возможность отстреливаться от носителей 127 мм универсалок. Это значит, что на ней должно быть установлено скорострельное орудие калибром не менее 305 мм.! Возможно, тоже универсальное...
      wassat
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 15:42
        +5
        Соответственно, бронепояс ракеты должен быть где-то 190 мм.

        Отношусь с уважением к каждому комментарию читателей. Даже тем кто претендует на премию Золотой Петросян.

        Но хотелось бы более предметных и содержательных комментов. По имеющейся теме у вас, Wildcat, есть что добавить? Дальность полета КР с трд. Чем она ограничена?
        1. Wildcat
          Wildcat Сегодня, 15:51
          0
          hi
          Как вам наверное известно, "Дальность полета КР с трд. Чем она ограничена?" в первую очередь ограничена запасом топлива.
          Так почему бы по аналогии с МКью 25 Стингрей вам не рассмотреть возможность автоматической дозаправки Буревестника в полете от другого Буревестника-топливозаправщика? Картина так себе, но такие Буревестники можно со специальной высокозащищенной подвижной платформы запускать с названием "имени линкора Марат". При помощи крупнокалиберных орудий, разумеется. Универсальных, конечно же.
          1. Santa Fe
            Santa Fe Сегодня, 16:05
            -1
            первую очередь ограничена запасом топлива.

            При массе в 2 тонны дальность полета Х-101 УЖЕ достигает 5000 км

            На основании примеров Калибра и Х-101, Какую массу должна иметь КР с дальностью в 30 000 км? Оценки
            1. Wildcat
              Wildcat Сегодня, 16:10
              0
              Вы меня в соавторы хотите взять? Для ведения расчетов в ваших статьях? Для расчетов КР с дальностью 30000 км?
              Я в такое не подписываюсь.
              Если вы на 01.04. что-то сочиняете могу вам пару веселых картинок подбросить. Или к этому дню могу протянуть вам руку помощи с калькулятором, посильно (в виде ссылки).
              Хотя у вас на 01.04 и у самого хорошо получается.
              1. Santa Fe
                Santa Fe Сегодня, 16:19
                +1
                Благодарю, такая помощь не интересует. Чушь про бронированные ракеты тоже не особо то нужна, но каждый коммент - повышение капитализации статьи. За что отдельное спасибо
                1. Wildcat
                  Wildcat Сегодня, 16:31
                  -3
                  hi
                  Ладно, про бронирование ракет больше не буду.

                  Добавим комментов и капитализации. От души.

                  Обсудим все же увеличение дальности Буревестника при помощи Буревестника - топливозаправщика.
                  Ну что еще на ВО обсуждать, если бронирование не надо?
                  1. Буревестник - топливозаправщик так и будем называть - Буревестник.
                  2. Боевой Буревестник переименовываем в "Ю. Пересильд" в честь первой женщины актрисы-космонавта.
                  3. Осталось решить самый важный вопрос о дозаправке.
                  "Штанга" или "шланг-конус"?
                  В обоих случаях "Буревестник" сверху, "Ю. Пересильд" снизу. В варианте "штанга" Буревестник должен вставить свою штангу, в варианте "шланг-конус" "Ю. Пересильд" своей приемной штангой должна прикрепиться к шлангу Буревестника.
                  Как вы думаете, какой способ лучше? Ну, чтобы "не иметь аналогов" и "партнеров" как следует вразумить?
                  1. Santa Fe
                    Santa Fe Сегодня, 16:38
                    +3
                    Обсудим все же увеличение дальности Буревестника при помощи Буревестника - топливозаправщика.

                    Зачем

                    Сперва нужно оценить стартовую массу КР с дальностью полета 20-30 тыс км

                    Существующие примеры - 5000 км при стартовой массе в 2 тонны. Это очень обнадеживающий результат
                    Ладно, про бронирование ракет больше не буду.

                    stop good
                    1. Wildcat
                      Wildcat Сегодня, 17:25
                      -1
                      "Зачем
                      Сперва нужно оценить стартовую массу КР с дальностью полета 20-30 тыс км"
                      Ну как бы ракета вернется что ли? На всякий случай: межконтинентальная дальность Булавы -9300 км, а экватор всего 40075 км.
                      Куда летим "КР с дальностью полета 20-30 тыс км"?

                      И помилуйте, дискуссия "чем плоха межконтинентальная крылатая ракета" окончена еще в прошлом веке, в 60-х или 70-х.

                      Уж лучше обсудить линкор-носитель дозаправляемых в полете КР (не путать с Айовами, у их Томагавков не было дозаправки!). Это, по крайней мере, еще никто не делал.
                      Предлагаю броню и пушки линкоров еще дополнить лазерами Пересвет. И, разумеется, зеркальную броню от вражеских лазеров. Пусть будет выглядеть как диско-шар, круто же!

                      Линкор-диско-шар с лазерганами будет как-то так смотреться:

                      P.S. Линкоры, как и диско, все вымерли. Только в музеях остались.
                      1. Santa Fe
                        Santa Fe Сегодня, 17:44
                        +1
                        Куда летим "КР с дальностью полета 20-30 тыс км"?

                        По маршруту той ракеты с ядерным двигателем, которую представил в своем послании Президент

                        Если не будет разницы в характеристиках, тогда зачем ядерный двиг
                      2. Wildcat
                        Wildcat Сегодня, 17:52
                        0
                        hi
                        Вот прямо сейчас жалею, что не вы с Президентом чай пьете.
                        Вы бы его убедили в некоторой избыточности ядерных двигателей на КР и убедили бы в необходимости создания защищенных быстроходных кораблей с приличной артиллерией. А от таких кораблей польза бы была.
                      3. Santa Fe
                        Santa Fe Сегодня, 18:59
                        +1
                        Вы бы его убедили в некоторой избыточности ядерных двигателей на КР

                        Зачем. Я полностью согласен со спичрайтерами Президента, что демонстрация мультиков о сверхоружии - лучшая политическая реклама для значительной части населения

                        Но не согласен, что все это хорошо для страны
                      4. Wildcat
                        Wildcat Сегодня, 19:55
                        0
                        Ну тут не поспоришь.
                        winked
                        На этом позвольте откланяться, дела зовут, да и "кликбейта животворящего" пришло хорошо.
                        Странно, что тема "дозаправки Пересильд" не зашла.... зато бронирование ракет и мирный атом в космосе публике понравились.
                        hi
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 16:22
        +1
        Масса в 10-20 тонн, немаленькая. Сотнями не запустишь... При этом еще и медленная...
        Огромные ракеты имеют смысл только тогда, когда они летят с многократным превышением звука, дабы заморочить ПВО/ПРО супостата. А "ползущих бегемотов" посбивают быстро и уверенно.
        Дозвуковые КР летят далеко, надеясь, по большей степени, лишь на свою незаметность. А какая незаметность у 20-тонной "болванки"?
      3. AVM
        AVM Сегодня, 18:31
        0
        Цитата: Santa Fe
        первую очередь ограничена запасом топлива.

        При массе в 2 тонны дальность полета Х-101 УЖЕ достигает 5000 км

        На основании примеров Калибра и Х-101, Какую массу должна иметь КР с дальностью в 30 000 км? Оценки


        Топаз это ЯЭУ с ничтожно низким КПД. В Буревестнике ядерное горючее скорее всего напрямую нагревает рабочее тело.

        Впрочем, это не меняет бесполезность этой, и любых других гигантских КР - все они бесполезны, по причине их высокой уязвимости.

        ПМСМ, КР хороши, когда их можно сделать достаточно много и наносить массированные удары сотнями, а то и тысячами КР.
        1. Santa Fe
          Santa Fe Сегодня, 19:04
          +1
          Топаз это ЯЭУ с ничтожно низким КПД.

          В статье приведена тепловая мощность реактора Топаз

          Преобразование и КПД уже ничего не решают, когда тепловая мощность в 10 раз меньше, чем потребная для дозвуковой КР (1,2 МВт)

          Если посчитать общую тепловую мощность при КПД турбореактивного двиг примерно 30%, она составит 4 МВт. Значение уже в 25 раз больше, чем могли обеспечить тепловыделяющие сборки Топаза
          1. KKND
            KKND Сегодня, 19:56
            0
            Цитата: Santa Fe
            Если посчитать общую тепловую мощность при КПД турбореактивного двиг примерно 30%, она составит 4 МВт. Значение уже в 25 раз больше, чем могли обеспечить тепловыделяющие сборки Топаза

            Не правильный расчет. В "Буревестнике" не ТРД якобы стоит. Там типа что то типа ПВД стоит.
  2. kig
    kig Сегодня, 16:28
    0
    Цитата: Santa Fe
    Дальность полета КР с трд. Чем она ограничена?

    Скорее всего, противодействием супостата.
  3. Ипатий
    Ипатий Сегодня, 17:51
    +1
    Извиняюсь, если Возможно тупой вопрос,.. я просто задумался(и перечитал статью 3 раза)
    Дальность полета КР с трд. Чем она ограничена?
    Т.е. , нет необходимости в ядерных движителях (или прочих супертехнологиях), чтобы достигнуть любой точки на Земле? Я, вас правильно понял?
  • просто экспл
    просто экспл Сегодня, 15:38
    -1
    и чем Вы собрались ее бронировать?
    и как думаете, сбивать ее будут из пистолета Макарова или АКСУ ?
    или какая броня нужна что бы выдержать взрыв УР ВВ или ЗУР, если их не выдерживают бронированные штурмовики типа Су-25 и А-10?
    1. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 15:57
      +1
      Бронировать будем по принципу "все или ничего". Броней с урановыми вставками, по примеру Абрамса. Или алмазами.

      Или можно попробовать свои, отечественные разработки, "скользкая сталь" называется:
      "zenion (zinovy)
      11 октября 2021 20:09
      -1
      Двоюродный брат был командиром полка специального танкового подразделения в звании майора. Когда они пошли в первый бой и одержали крепкую победу при входе в Бессарабию, то получил орден и звание подполковника. Говорили, что танки были специальные, сделаны в небольшом количестве и были очень дорогие. Немецкие пушки и пушки танков их не пробивали, вроде как будто сталь была скользкая. Только слышно, было когда попадал снаряд, как чиркнуло по броне."

      Сейчас такая сталь, похоже, на отвертки идет: "Вам попадались на глаза испанские отвёртки с синими ручками. Удивительные отвёртки, но очень дорогие. Ни скрутить, ни сломать. Добавлены в метал легирующие элементы, которые отлично бы подходили танкам, но очень дорогие и нуждаются в специальной плавке. Но действительно были присадки для стали, пробить невозможно и делать очень сложно."

      Ну, за "кликбейт на сайте животворящий"!
    2. Каяла
      Каяла Сегодня, 16:12
      +4
      Вы совсем шуток не понимаете? Люди просто постебались над автором статьи, известном на ВО своей неуемной любовью к толстой броне и "универсальным" мегапушкам. Так что это всего лишь шутка юмора... hi
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 16:24
        +3
        Люди просто постебались над автором статьи, известном на ВО своей неуемной любовью к толстой броне и "универсальным" мегапушкам.

        Спасибо конечно что здесь на ВО помнят, это действительно приятно

        Но в чем заключалась неуемная любовь? Когда последний раз автор затрагивал тему защищенности? По поводу защиты современных кораблей последний материал - 2017 год
        1. Каяла
          Каяла Сегодня, 16:28
          0
          И тем не менее... request
      2. Wildcat
        Wildcat Сегодня, 17:33
        0
        "Отставить шутки. Теперь поговорим о серьезном." (с) Олег.
  • Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:47
    0
    Олег, ярд многорежимный, за счет этого ракета может идти на больших высотах. Это тоже немаловажный плюс для ярд. Именно, большая высота полёта и позволяет достигать гарантированно цели на любой дальности её удалённости.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 17:40
      +1
      Цитата: Бережливый
      Именно, большая высота полёта и позволяет достигать гарантированно цели на любой дальности её удалённости.

      Если это не стэлс аппарат, то большая высота -- это бич божий для дозвуковой КРБД. Только сверхмалые высоты и полет с огибанием рельефа местности может вывести их в район цели и прорвать (с массированным использованием средств РЭБ) объектовую ПРО/ПВО. Поэтому у амов Топоры не лезут наверх, а жмутся к подстилающей поверхности. Да, они могут иметь профиль полета "большая -малая", но только там, где они в безопасности от средств ПВО. А над территорией противника при дозвуке...-- только на пузе и на цыпочках!
      АГА.
  • alystan
    alystan Сегодня, 16:17
    +2
    А еще лучше застраховать на случай, если собьют )))
  • OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 15:08
    +1
    Автор с интересного угла подошёл к вопросу. Раньше была понятна бесполезность Буревестника и его большую опасность для нас нежили для противника, а сейчас вообще вопросов не осталось.
    1. просто экспл
      просто экспл Сегодня, 15:40
      -5
      для Вас да, Буревестник представляет опасность, как и Цирконы, Авангарды и Сарматы.
      но убрать эту опасность легко - перестаньте растравлять свои базы вокруг России и пытаться развязать с нами войну.
      1. Terran Ghost
        Terran Ghost Сегодня, 17:32
        -1
        Кому обращено данное сообщение? Или Вы предполагаете, что данный форум читают действующий президент США Д. Байден и действующий же министр обороны США Ллойд Остин?
        пытаться развязать с нами войну

        А когда это США пытались развязать войну с Российской Федерацией?
        перестаньте растравлять свои базы вокруг России

        https://www.aljazeera.com/wp-content/uploads/2021/09/INTERACTIVE-US-military-presence-around-the-world.png?w=770&resize=770%2C770
        Какие именно "страшные американские базы" Вас так беспокоят? И да ... количество войск США, размещенных в Европе и Японии по сравнению с 1989 годом существенно сократилось. Серьезно сократились и армии ключевых стран-участниц военно-политического блока НАТО - Великобритании, Франции и Германии.
  • Niko
    Niko Сегодня, 15:13
    +7
    Может лучше про реактор? (В смысле линкоры) ,про любимый лунный трактор?
    1. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 15:33
      +1
      Это вводная, ИМХО, статья.
      Очевидно же, что автор подводит к тому, что лучше всего запускать такие ракеты с высокозащищенной, подвижной платформы, то есть ... запускать Буревестник лучше всего из орудий соответствующего калибра линкора!
      1. Yuriy71
        Yuriy71 Сегодня, 15:40
        -1
        Только, Линкоров в России НЕТ и, НЕ ПРЕДВМДЕТСЯ!!!... А, также, новых крейсеров, эсминцев и..ю. фрегаты - штучные изделия!!!
        1. Каяла
          Каяла Сегодня, 16:16
          0
          Фигня вопрос, сейчас автор вам популярно объяснит, что впихнуть 481-мм пушку на фрегат, это пара пустяков. laughing
          1. Santa Fe
            Santa Fe Сегодня, 16:40
            0
            Автор этого делать не будет, потому что нигде такого не утверждал

            Сами придумывайте что хотите
            1. Wildcat
              Wildcat Сегодня, 17:36
              0
              Цитата: Santa Fe
              Автор этого делать не будет, потому что нигде такого не утверждал

              Сами придумывайте что хотите

              Неееееет!!!
  • Dos
    Dos Сегодня, 15:20
    -1
    Достаточно доступно. И вопросов не возникает.
  • aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 15:20
    0
    Может не в тему, но в 1941 году летом планировался беспосадочный полёт через ЮЖНЫЙ ПОЛЮС! Фантастика? Мистика? У меня нет точных данных, только отголоски...Но ЭТО ЖЕ 1941!!!
  • Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 15:22
    +6
    Насколько я понял, где-то были обнаружены советские наработки про малогабаритный ядерный реактор. Обнаружив сие изделие, группа энтузиастов выдала его за новейшую разработку, и приделала к нему самолет-снаряд. Верховному все было представлено как "неимеющееаналогов" оружие, и после одобрения начались потуги с попытками научить это оружие летать правильно и попадать на территорию противника.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:35
      +1
      Цитата: Bez 310
      группа энтузиастов выдала его за новейшую разработку,

      Энтузиастов по распилу. bully Но когда они поняли, что без советских ученых и НИИ они проэкт не вытянут, понадобилась версия о бесполезности ядерного двигателя. И с помощью Олега Капцова
      ( hi ) они решили продвинуть эту версию в массы. wassat
      П. С. Шутки шутками, но аналогии с Рогозинским откатом от проекта тяжёлой ракеты прослеживаются.
      1. AUL
        AUL Сегодня, 18:40
        +1
        Цитата: Ингвар 72
        понадобилась версия о бесполезности ядерного двигателя.

        Я тоже воспринял эту статью, как начало отката от Буревестника. Мол, простите, ребята, но обычный ТРД лучше (а ядерного, честно говоря, у нас и нету еще)
    2. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 16:01
      0
      Обнаружив сие изделие, группа энтузиастов
      - эта группа - КОГО НАДО группа. Сейчас уже вспомнили, что у нас в космосе в ядерной энергетике большие успехи и отрыв. Надо развивать. Вот тут "партнеры" и правда, задергаются.
      1. Terran Ghost
        Terran Ghost Сегодня, 17:33
        +1
        Сейчас уже вспомнили, что у нас в космосе в ядерной энергетике большие успехи и отрыв

        А в чем именно выражаются эти успехи и отрыв?
        1. Wildcat
          Wildcat Сегодня, 17:44
          -1
          ""За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на шесть-семь лет. Это очень хороший задел, и нужно использовать это преимущество, поддерживать прорывные научные изыскания в области космонавтики, ускорять практическое внедрение перспективных технологических решений", - сказал Путин в среду на совещании по развитию космической отрасли."
          https://www.interfax.ru/russia/794360
          Возможно, "партнеры" в своих русофобских фантазиях обвинят нас в нарушении запрета на размещение ЯО в космосе, но, во-первых, это неправда, а во-вторых, кто они такие, чтобы нам указывать, куда нам мирный атом размещать.
          Главное, чтобы нас под это дело не "обнулили".
          1. Terran Ghost
            Terran Ghost Сегодня, 17:50
            +1
            заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики

            Ну и где эти технологии? По простому, ситуация, когда у нас есть, скажем, космолет с ядерным двигателем, делающий регулярные рейсы к Луне и обратно, а у конкурентов ничего такого нет - это называется "определили всех конкурентов".
            1. Wildcat
              Wildcat Сегодня, 17:55
              -1
              Вот когда выведем на орбиту мирный исследовательский спутник, про который "партнеры" будут визжать лживо и русофобно "БОМБА, БОМБА "- тогда и увидим технологии во всей красе.
              ИМХО, после гиперзвука к этому и идет.
  • Tagan
    Tagan Сегодня, 15:31
    +2
    Цитата: Dos
    Достаточно доступно. И вопросов не возникает.

    простота хуже воровства. Капцов конечно "великий" теоретик.
  • Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 15:38
    +5
    Спасибо за интересную статью ! Мне нравится ход вашей аналитики, автор !
    Полагаю что существует некоторая количественно-качественная грань крупных КР, выше которой потенц.противник настолько озаботится своей ПРО (от подобных целей) что вложится в соотв. разработки,которые через некоторое время дадут результат - а так как ПРО идет против разных целей, вероятнее всего эти разработки будут идти неким денежным бонусом к идущим непрерывно по комплексу ПРО для защиты от разных целей. И на выходе противник просто родит более эффективную ПРО -с точки зрения перехвата и обнаружения. Так как мы говорим о дозвуковых КР бОльшой массы, тут большей частью потребуется лишь своевременное детектирование (что в общем то не проблема,если мы говорим не о сверхнизких режимах полета КР) и аппаратная обработка данных, которая однозначно определит такую цель как КР противника. Перехват такой цели не будет проблемой с точки зрения характеристик перехватчика . Однако соотношение массы перехватчика и перехватываемого объекта ставит атакующую сторону в крайне невыгодное положение - перехватчик намного бюджетнее ,чем перехватываемый объект , а вероятность перехвата несоизмеримо выше,чем для балл.ракеты или гиперзвукового ЛА.
    Полагаю что из за этой зависимости КР пребывают в определенных рамках массы и сочетания количеств и особенностей применения. Есть нужды их иметь и развивать,но делать на них основную ставку имея ограниченные ресурсы - идея сомнительная. В момент когда точечное оружие становится прогнозируемо-основным, его преимущества могут становиться его недостатками. Что "Посейдон", что "Буревестник" призваны на мой взгляд своим "гипотетическим наличием" отвлечь средства на оборону противника,несоизмеримые с количественно-качественной эффективностью такого оружия. Если отвлекут - их задача уже выполнена , и скорее всего в этом и задумка.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 15:55
      0
      В продолжении темы БПЛА, вполне реально разработать тяжелый ударный беспилотник на 2-4 ракеты Х-101 или аналогичную нагрузку. Дальность носителя 6~7 000 км + дальность ракеты 5 000 км достаточно для нанесения ударов практически по любой точки земли.
      Что-то типа увеличенного в размерах АР-10 (в качестве иллюстрации). Там отсек на 4,2 метра.
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 16:41
        +1
        Много чего можно разработать , вопрос в том, потянет ли наша экономика масштабное изготовление и упреждающую модернизацию против средств защиты противника . Противник узнает что мы это делаем (а он узнает) уже на этапе глубокого проектирования - учитывая то, что противник превосходит нас по ресурсам и объемам интеллект.потенциала ,аппаратно-промышленно-технологически - он имеет все возможности обесценить наши изделия еще до развертывания их массового производства.С высокой долей вероятности. Пока -по крайней мере - в тех областях , где скорости позволяют заниматься прогнозируемым перехватом. В этих областях противник сосредотачивает массив своих НИОКР ,используя свое преимущество в экономике и технологиях на полную катушку, и вытесняя нас в те области,в которых потенциал перехватываемости ниже , типа гиперзвука.
        Без радикального рывка в экономике мы в этой гонке потенциально победить НЕ сможем - нас загонят в ниши , в которых потом обесценят капитально вложившись в изящное и масштабное решение типа "бриллиантовой гальки".
        С точки зрения реального конфликта - мы не способны изготовить достаточно мощного (не ядерного) оружия за определенный срок , способного критически повлиять на успех локальной кампании между нами и западом в количествах ,сравнимых с мощностями запада по противодействию этому.
    2. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 15:57
      +5
      "Буревестник" призваны на мой взгляд своим "гипотетическим наличием" отвлечь средства на оборону противника

      «Буревестник» был представлен в марте 2018 года, перед самым важным событием в стране, выборами президента

      Такое «случайное» совпадение» указывает, что главным зрителем этих роликов было население РФ, а целью - укрепление рейтинга и отвод внимания от других вопросов

      Политическая реклама не должна иметь смысл. Она должна быть громкой и привлекать внимание. Например, ракета с ядерным двигателем!
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 16:26
        +3
        Ну, меня лично это вообще не зацепило ,т.к от того что человек стоящий по колено в бензине зажжет на одну спичку больше разницы не будет. Нам не нужно "еще одно оружие судного дня" - у нас пока достаточно оружия судного дня ,наша реальная оборонная концепция стоит на нем, наша национальная гордость постоянно упирается в него же , и так далее ,и тому подобное. В случае с "Буревестником" - его потенциальная "проникаемость" не будет ощутимо выше,чем у одного из боевых блоков классических тяжелых МКБР , при том что в "серой зоне конфликта" его использование невозможно из за наличия массы делящихся материалов и радиоактивного заражения местности. Для нанесения этим оружием теоретически решающего первого удара по массиву приоритетных целей - нам нужно иметь ощутимые скопления "Буревестников" , при том что это тяжелая и габаритная и дорогая ракета с чертовски палевным выхлопом (параметры которого судя по всему уже определены потенц.противником) . Так что с одной стороны дорого и излишне заметно для первого удара, с другой стороны все же детектируемо тем более,чем более масштабно применение (а для наилучшего эффекта оно должно быть хотя бы умеренно масштабным) .
        Т.е для любого мало мальски аналитически мыслящего человека понятно, что как оружие уже начавшейся войны "Буревестник" в общем то бесполезен т.к не имеет ярковыраженных преимуществ перед РГЧ балл.ракет. Как оружие первого удара он относительно полезен, но нам совершенно не подходит такая стратегия (с использованием именно его) из экономических соображений. Лично мне куда больше погрел душу "Т-14" ,как образец более здорового отношения к реальной обороноспособности в войне не подразумевающей ядерного тотального холокоста.
    3. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 16:07
      -2
      КР это оружие второго удара. Так сказать контрольный выстрел.
      Применяться должны после оценки последствий первого удара баллистическими ракетами, как добивочный боеприпас. Т.е. подразумевается, что к моменту применения КР, ПРО/ПВО противника уже в руинах и не способна оказать эффективное сопротивление.
      п.с. Для оценки эффективности удара КР с спец БЧ, надо сравнивать не стоимость КР и перехватчика, а стоимость КР и сумму причиненного этой ракетой ущерба противнику. Это миллиарды долларов, т.е. не сравнимо.
      1. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 18:15
        +1
        Цитата: Алексей Зоммер
        КР это оружие второго удара.

        Вы забываете, что КР тоже разными бывают.
        Амы, к примеру, (по опыту проводимых СКШУ) планируют при проведении интегрированного массированного воздушного удара ОВС НАТО к 2025-2030гг (по нашей территории, заметьте!)
        в 1-м ударном эшелоне применять:
        - 60% ГЗКР , 35% БР ГЗ, а также 5% ГЗ планирующих блоков.
        Во 2-м эшелоне:
        - 70% средств поражения приходится на КРБД ! (из которых -- 80% морского, 15% воздушного и 5% наземного базирования)
        А вы говорите, что это -- оружие "второго удара"...
        Шибко заблуждаетесь, уважаемый, однако! bully
  • Yuriy71
    Yuriy71 Сегодня, 15:53
    +2
    Когда-то я работал в Академии наук одной из близких России стран! Расскажу, как создаются Новые "Проекты"! Начальник просто дает "Ценное указание" перевернуть АРХИВ и найти ОЧЧЧЧЧЕНЬ старые наработки в таких же старых отчетах! Потом все Забивается в Компьютер, пишется Новое Обоснование Темы И делается Куча графиков, диаграмм, презентаций!!! Начальник идет в Баню с Дружбанами из Президиума Академии наук (его "друзья"), бухают, пьют и..... вуаля - финансирование открыто и, пару лет можно еще Грести Деньги Лопатой!!! Ничего похожего не находите с этой историей!???
  • михаил3
    михаил3 Сегодня, 16:05
    +4
    Такие ракеты ничего не стоит обнаружить из космоса. Имеется достаточно времени, чтобы обсчитать траекторию и сбить их. Как оружие первого удара очень слабо. А вот добивать врага, утратившего или имеющего большие проблемы со спутниковой группировкой очень даже реально.
    1. DWG1905
      DWG1905 Сегодня, 16:38
      +1
      Что-то автору ядерная силовая установка (СУ) не нравится, зеленый наверно. А может, хотел вызвать бурную дискуссию какая СУ лучше, где в разгар дискуссии кто то с горяча выложит секретные сведения? Подозрительно однако. По поводу дальности КР, как говорится -если вы такие умные то почему строем не ходите? Уже устал писать у схемы моноплан крыло одно, а половинка это плоскость. По поводу легко обнаружить и сбить – когда в залпе 500 шт с разных направлений, сбивать устанешь. Как оружие первого обезоруживающего удара в сочетании с другими средствами очень даже эффективно.
      1. Sancho_SP
        Sancho_SP Сегодня, 17:17
        +1
        А по кому нам надо 500 запускать? Они собьют. А остальные и калибром доставаемы без сочинений.
      2. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 17:27
        -1
        Что-то автору ядерная силовая установка (СУ) не нравится

        Конечно не нравится. Если применение обычного ТРД в данном случае проще и дешевле.
        Больше ракет, быстрее принятие на вооружение, проще развертывание

        Буревестник делается для книги рекордов Гиннеса или это оружие?
      3. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 18:27
        0
        Цитата: DWG1905
        Как оружие первого обезоруживающего удара в сочетании с другими средствами очень даже эффективно.

        Так амы и предполагают взлом нашей ПРО/ПВО с помощью КР ГЗ/КР БД...
        Опасное и коварное оружие первого удара, идущего к цели на разных высотах, с разными скоростями и с разных направлений!
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 19:38
          0
          У нас есть огромная дыра в обороне, вызванная фактическим отсутствием самолетов ДРЛО. Против ракет летящих на высоте нескольких метров, наземные системы ПВО имеют крайне низкую эффективность. В обратном направлении, такой проблемы нет.
  • Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 16:22
    +1
    10 тонн? При запуске с наземной установки?
    По отечественным традициям выглядит скромно. Чего стоит, к примеру, противокорабельная ракета Х-22 длиной 11 метров и массой 5 800 кг
    Да уж: 10 тонн скромно по сравнению с 6-ю тоннами! Смешно.

    У автора ничего не вяжется, ни масса, ни скорость, ни расход топлива! Больше масса, больше нужна тяга для сохранения скорости, больше расход топлива. При этом крыло обязано быть складным для вменяемых габаритов ПУ и стреловидным для нормальной скорости. Всё, можно расходиться, физика победила.

    Реально созданный образец, который применялся на космических спутниках. При этом масса «Топаза» составляла 1 тонну.
    Автор не учитывает минимум годичный заложенный ресурс и и то что значительную часть массы составлял термоэлектрический преобразователь, очевидно ненужный в двигателе.
  • KKND
    KKND Сегодня, 16:30
    +2
    Вся статья голая теория, основанная на "дэзе" о военных ракетах, вброшенной в Интернет. Обсуждать тут нечего, единственное что похоже на правду:
    Тяга, создаваемая турбореактивным двигателем, размером с дорожную сумку, превращается в исключительную по сложности задачу при попытке получить такую тягу с использованием ядерного реактора.

    Но это и так всем понятно.
  • Undecim
    Undecim Сегодня, 17:03
    +4
    возможно создание крылатой ракеты со стартовой массой в пределах 5–10 тонн с дальностью полета в десятки тысяч километров.

    Вопрос автору - а зачем? Какие задачи будет решать это "вундерваффе", которые нельзя решить уже имеющимися видами вооружений?
    И второй вопрос - как автор мыслит полет его чудо - оружия, имеющего скорость Фау - 1 в плане наличия современных систем ПВО? Напомню, Фау-1 сбивался поршневыми истребителями и зенитными орудиями середины прошлого века.
    Судя по всему, лавры создателей Kugelpanzer не дают автору покоя.
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 17:23
      0
      Вопрос автору - а зачем? Какие задачи будет решать это "вундерваффе", которые нельзя решить уже имеющимися видами вооружений?

      КР с ядерным двигателем была представлена перед выборами в марте 2018 года Президентом России

      В данной статье был рассмотрен вопрос о возможности создания такой КР с применением обычного ТРД
      1. Undecim
        Undecim Сегодня, 17:28
        +3
        То, что "вопрос рассмотрен", понятно. Не понятно, зачем рассматривать столь бесполезное с практической точки зрения изделие.
        1. Santa Fe
          Santa Fe Сегодня, 17:40
          +1
          Ракета с ядерным двигателем приобрела огромную популярность. Несмотря на противоречия и странности

          Тут рассмотрен один из многих абсурдных моментов Буревестника. Выполнить такую задачу может КР с обычным двигателем
          1. Undecim
            Undecim Сегодня, 17:42
            +2
            Ага, я понял, опровержение абсурдной идеи еще более абсурдной. Интересный прием.
            Клин клином, так сказать.
  • DenVB
    DenVB Сегодня, 17:09
    0
    Она прилетит на другую сторону Земли, обходя все рубежи ПВО и ПРО.

    Собственно, вот тут уже ошибка. Обойти можно только стационарные рубежи ПВО. Трудно обойти летающие самолеты ДРЛО и истребители. Чем дольше ракета будет лететь к цели, тем больше вероятность, что она попадет в поле зрения летающего радара, который наведет на неё истребители.
  • Sancho_SP
    Sancho_SP Сегодня, 17:24
    +1
    А я как обычно начну с задач:

    Кого стреляем?

    Межконтинентальная дальность нужна только для США. Не мексику с юар же бомбить. А остальных либо достаём со своей территории, либо с баз союзников, либо с кораблей.

    Сколько это стоит?

    Дешевле ли 600 таких ракет чем 5 Ту-160 (на 10 рейсов) и 600 Х-101.
    А вот тут может статься что дешевле.

    А вот если сравнить с 600 калибрами на палубе любого сухогруза - будет уже не так однозначно.

    Легче ли противодействовать такой ракете?

    Надо смотреть конструкцию. Интуиция подсказывает, что надо сбрасывать баки. Если за 500-1000 км до цели ракета сбросит пустые баки и станет по размерам близка к Х-101 (или даже и будет нести эту самую Х-101 в качестве второй ступени), то сбивать будет не проще.
  • D O
    D O Сегодня, 17:41
    0
    Без испытания на острове Новая Земля в 1961 не обошлась даже "царь-бомба" Хрущева.
    Испытаний требуют и процессы разработки и принятия на вооружение ракет с ядерным двигателем. Каждое такое испытание не может не создавать серьезного радиоактивного загрязнения в точке приземления/приводнения такой ракеты. И эти точки находятся на российской территории.
    Поэтому замена ядерного двигателя на обычный, использующий химические процессы окисления топлива, заслуживает всяческого внимания.
  • Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 18:18
    +1
    Захожу энто значить я по привычке на ВО ...вижу заголовок:" "Буревестник без ЯЭУ"...заинтриговало ! Но как начал читать ... что-то "поплохело",аки стопку оренбуржкой бормотухи хватил ! Хорошо,что автор не стал сушить мозги читателям ,аки феном,формулами и аббревиатурами , как это делает наш любимый Даманцев ! Нет , автор действует по простому...по старинке ! Что делать, чтобы 2-тонная Х-101 облетела Земной шар? Да взять и "надуть " Х-101 кырасином до 20 тонн,яки юный пионэр лягушку через трубочку ! И усё !....

    Х-101 О.Капцова !
    Хотел было я вступить в "полемику"... поразглагольствовать,почему это за 30-40 лет существования "Томагавки " увеличили своё достоинство (дальность ...) лишь до 3-4 тысяч км при ТРД...Но спохватился (!)... а зачем ? Учитывая содержание статьи, это было бы.......................
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 18:49
      0
      Да взять и "надуть " Х-101 кырасином до 20 тонн,

      Это ваша фантазия
      почему это за 30-40 лет существования "Томагавки " увеличили своё достоинство (дальность ...) лишь до 3-4 тысяч км

      Топор последние 30 лет не летает дальше 1500 км

      Это тактическая конвенционная ракета, большая дальность бессмысленна, никто не станет ждать 30 часов пока она долетит до цели

      Почему всего 1500 км, когда Калибр имеет дальность 2000 (с конвенционной БЧ ~450 кг)

      Ответ - Томагавк самая маленькая и легкая из КРБД, 1200-1300 кг + 200 стартовый ускоритель
  • Zakonnik
    Zakonnik Сегодня, 18:44
    +1
    Этот "Буревестник" такая же дурь как и "Посейдон".