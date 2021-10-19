Гетман по блату. Кирилл Разумовский

«Ея Императорского Величества гетман всея Малыя России, обеих сторон Днепра и войск запорозских, действительный камергер, Академии наук президент, лейб-гвардии Измайловского полку подполковник, орденов святого Александра, Белого орла и святой Анны кавалер, граф Кирила Григорьевич Разумовский.»

«У Разумовского на кухне ежедневно истребляли целого быка, десять баранов, сотню кур и прочего в соответствующем количестве. Главным его поваром был знаменитый Баридо... Слуг у Разумовского насчитывалось до трехсот... Он не забывал никогда привычек своей родины и во многих частностях сохранил их: простые и грубые малороссийские кушанья — борщ и гречневая каша — всегда были его любимыми блюдами. При звуках казацкой бандуры ноги его сами начинали ходить.»

«уволенъ отъ онаго съ ежегодною пенсіею шестидесяти тысячь рублей, съ пожалованіемъ ему въ потомственное владѣніе города Гадяча съ селами и деревнями.»

«Графъ Кириллъ Григорьевичь! Послуживъ вѣрно и ревностно толикимъ Монархамъ, нося и оправдывая на себѣ Ихъ милости, вы имѣете все право наслаждаться въ нѣдрѣ покоя вашего всеобщимъ уваженіемъ и отличнымъ Моимъ благоволеніемъ. Примите истинную Мою признательность за поздравленiе ваше и желанія, его сопровождающія. Я увѣренъ, что мольбы столь почтенной старости пріятны будутъ Небесамъ. Молю Всемогущаго: да ниспошлетъ вамъ силы и здравіе, и западъ жизни вашей да исполнится тихія радости, неотъемлемой и единой истинной награды добрыхъ дѣлъ. Пребываю вамъ всегда доброжелательный Александръ.»