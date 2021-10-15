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Минобороны приняло решение усилить Южный военный округ

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Российское Минобороны усилит авиационную составляющую Южного военного округа, новые штурмовики и ударные вертолеты поступят в подразделения округа уже в начале следующего года.


В Минобороны принято решение об усилении южных рубежей России. С этой целью в начале следующего года в округ поступит партия модернизированных штурмовиков Су-25СМ3 и ударных вертолетов Ка-52. Количество планируемой к поставке техники не уточняется, но подчеркивается, что поступившие самолеты и вертолеты значительно повысят боевой потенциал ЮВО.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на военные источники, решение усилить именно южный военный округ взято не на пустом месте. Именно на юге возможны потенциальные военные конфликты. Здесь Кавказ с "воинствующей" Грузией, Украина, все та же Турция, а также НАТО с попытками усилить свое присутствие в Черном море. В то же время авиация ЮВО может довольно оперативно быть переброшена на западное направление в случае военной угрозы.

Отмечается, что ударные вертолеты Ка-52, которые будут поставлены в округ, будут отличаться от базовой модели наличием усовершенствованной гиростабилизированной оптико-электронной станцией (ГОЭС), а также небольшими изменениями, внесенными в конструкцию по опыту применения вертолетов в Сирии. При этом подчеркивается, что это не модернизированные Ка-52М.

Су-25СМ3 является дальнейшей модификацией штурмовика Су-25СМ. На модернизированных машинах установили цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, установлена новая система управления огнем и спутниковая навигация ГЛОНАСС. Самолет способен поражать наземные цели со значительного расстояния, не входя в визуальный контакт с целью, а только лишь по координатам. Пока Су-25СМ3 поставляются только в ЮВО.
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26 комментариев
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  1. кредо
    кредо 15 октября 2021 13:04
    +5
    Превентивные действия, однако.
    1. Зяблицев
      Зяблицев 15 октября 2021 13:08
      +7
      Какая боль! Какая боль!
      Россия-Рагулье, 5:0!       laughing
      1. фигвам
        фигвам 15 октября 2021 13:15
        +10
        Приближается бандеровский конец.
        1. Теренин
          Теренин 15 октября 2021 13:27
          +5
          Цитата: фигвам
          Приближается бандеровский конец.

          Так достали уже всех... в конец!
          1. Владимир Машков
            Владимир Машков Вчера, 13:59
            +1
            Решение верное и на перспективу!
      2. venik
        venik 15 октября 2021 18:43
        +5
        Цитата: Зяблицев
        Какая боль! Какая боль!
        Россия-Рагулье, 5:0!         laughing

        =======
        Евгений! Кто-то активно "минусует"..... what Не иначе, рогули wassat "проснулись"! ....... drinks
      3. красноярск
        красноярск Сегодня, 07:18
        -1
        Цитата: Зяблицев
        Россия-Рагулье, 5:0!

        Да? Вы уверены? Я - нет. Смотрите; 1. газотурбинные установки. Из-за их не поставки задержано строительство фрегатов. На сколько лет? Сколько вбухано средств на создание своих? 2. Не поставки вертолетных двигателей, тоже самое. И пр. А мы им и эл. энергию, и уголь, и нефтепродукты и газ по сниженным ценам, и пр. Какой они нам нанесли экономический ущерб и какой мы им? Так какой счет?
    2. Invoce
      Invoce 15 октября 2021 13:45
      +6
      На ВО была статья о развертывании полков С-350 в Южном ВО!
      Тут, наверное, не в бандерштадте дело...
      Что то другое угрожает России
      1. Барбарис25
        Барбарис25 15 октября 2021 13:49
        +2
        ну смысла в Западном не очень много-там войск достаточно,но в случае войны НАТО придется учитывать наличие ЮВО..поэтому и там
      2. гильза
        гильза 15 октября 2021 13:50
        +5
        Народу нехорошего насобиралось с юга. Всё как всегда в истории...
        1. boni592807
          boni592807 Вчера, 19:45
          0
          гильза (максим), Вчера, 13:50,НОВЫЙ, - "...Народу нехорошего насобиралось с юга. Всё как всегда в истории..."

          Вы о чем, в родных пенатах, есть "супротивник" по круче am : 16:36, 16 октября 2021
          Свидетельницу конфликта с кавказцами в московском метро накажут
          Москвичку накажут за нецензурную брань в ходе конфликта на станции метро «Текстильщики» - https://lenta.ru/news/2021/10/16/svidetel/
          ......Ольга Соловьева, которой вменяют статью о нецензурной брани в общественном месте, уверяет, что не ругалась матом и вела себя прилично. По ее словам, полицейские вызвали ее для дачи свидетельских показаний и продержали в отделении три часа. Ей назначили суд на 19 октября... belay
      3. ПиК
        ПиК 15 октября 2021 13:56
        +3
        Цитата: Invoce
        Тут, наверное, не в бандерштадте дело...
        Что то другое угрожает России


        А САМ бандерштадт , как военную угрозу всерьёз никто и не рассматривает.

        Угрозу могут/будут представлять силы НАТО , действующие с её территории.
      4. venik
        venik 15 октября 2021 18:47
        +1
        Цитата: Invoce
        На ВО была статья о развертывании полков С-350 в Южном ВО!
        Тут, наверное, не в бандерштадте дело...
        Что то другое угрожает России

        =========
        Так в статье же было написано: "и Грузия и Украина и активность НАТО в Черном море..."... Короче: Комплексная угроза! drinks
    3. ПиК
      ПиК 15 октября 2021 13:54
      +1
      Цитата: кредо
      Превентивные действия, однако.


      Жаль , что пока мы только копим "портфель заказов" , но не решаем (не устраняем) проблемы...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 15 октября 2021 13:08
    +2
    Нормально закрывают дыру через Украину,там с болотами напряжёнка.
  3. Добрый
    Добрый 15 октября 2021 13:37
    +3
    Это "жжжжж..." неспроста!
  4. ROSS 42
    ROSS 42 15 октября 2021 14:25
    +3
    В Минобороны принято решение об усилении южных рубежей России.

    А есть варианты, когда усиление собственных рубежей достигается ослаблением рубежей недружественной страны? Например, прекращением подачи недостающей там электроэнергии...Или завершением подачи газа в ГТС...Или прекращением принятия мигрантов-гастарбайтеров из этой страны...Или сворачиванием торговли (сведением её к минимуму)...
    1. янеробот
      янеробот 15 октября 2021 19:54
      +1
      и причем сдесь обычные люди, не все там против России
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Вчера, 04:58
        +1
        Цитата: янеробот
        и причем здесь обычные люди

        Действительно, причём здесь послушные рабы своего выбранного господина? belay
        А причём здесь российские граждане, если их выбор и желание быть независимыми вызывает приступы истерии и русофобии?
        Цитата: янеробот
        не все там против России

        А это легко проверяется...
        1. янеробот
          янеробот Вчера, 07:24
          +2
          все мы герои видя бой со стороны
          все таки когда по улицам проводятся парады нацистов, бьют людей за своё мнение, не сказал слава
          кидают в мусорный бак, сжигают, это страшно, не каждый способен пойти против этого
          рабы как вы говорите то-же люди
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Вчера, 10:53
            0
            Мне не жалко рабов. Жаль тех детей, которых приучают к рабству. Странно...Отчего же всё-таки украинцы выбрали президентом русофоба Зеленского? Почему же военизированные отряды нацистов не проводят таких шествий ни в одной другой бывшей союзной республике? Почему же так рьяно взволновалась украинская общественность именно после «облома» по транзиту газа?
  5. Борисыч
    Борисыч 15 октября 2021 14:32
    +2
    Скоро украинский народ начнет думать головой, которая мёрзнет под кастрюлей. А для того, чтобы мысли этой толпы развивались в правильном направлении, существует ЮВО. Это же касается и шумных грузинских тамаду.
  6. askort154
    askort154 15 октября 2021 15:35
    0
    Да, Юг сегодня нестабильнее Запада. На Западе, приграничные младо-натовцы занимаются, в основном, пропагандистской войной, изощряются в русофобии. И, у России Запад прикрыт основательно, тем более, Лукашенко перестал "ерзать", и Беларусь вновь стала оплотом России на Западе.
    А вот на Юге не стабильно. НАТО не вылазит из Чёрного моря. Украина, Румыния, Грузия, Молдавия, Болгария - только рады этому, и тупо мечтают - чтобы НАТО "растерзала" Россию. Но самое главное, непредсказуемое и наглое поведение Турции, под руководством непредсказуемого "султан" Эрдогана. Нагло залез в Сирию и Закавказье, с прицелом на Среднюю Азию.
    Россия вернулась на БВ и Средиземное море, а это головная боль, в первую очередь, для англосаксов. Так что Россия вынуждена укреплять свои, Южное и Юго-Западное направления.
  7. Bad_gr
    Bad_gr 15 октября 2021 16:23
    +1
    Военная приемка. Штурмовик Су-25СМ3
  8. Petio
    Petio Вчера, 14:47
    0
    25СМ-3 в Сирии пострелять успели?
  9. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Вчера, 16:38
    -1
    На Украине есть много людей, для которых важна Украина в первую очередь. Подчеркну, что эти люди - абсолютно не против России. Просто их родина - не Россия. Точка.
    Другое дело, что там идет мощнейшая антироссийская пропаганда в большинстве СМИ. Собственно, на россиийких каналах в последние годы тоже идет мощнейшая антиукраинская пропаганда.
    И этим обычным людям война не нужна. Ежу понятно, что Украина ее проиграет через 2 недели, а то и меньше