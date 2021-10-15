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Пашинян и Алиев указали на особую роль России и лично Путина в завершении войны в Нагорном Карабахе

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Фото - январь 2021 года



В ходе онлайн-заседания Совета глав стран СНГ затрагиваются самые разные вопросы, включая вопросы региональной безопасности. Одним из таких вопросов стал тот, который посвящён событиям годичной давности в Нагорном Карабахе. Тему о карабахской войне поднял армянский премьер Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, высока роль России и лично президента Владимира Путина в том, что 9 ноября 2020 года удалось остановить боевые действия и положить конец вспыхнувшему на Кавказе вооружённому конфликту.

Пашинян:

Россия и лично Владимир Путин сыграли определяющую роль в том, чтобы 44-дневная война закончилась.

После этого слово взял президент Азербайджана. Ильхам Алиев решил присоединиться к Николу Пашиняну в плане констатации факта о важнейшей роли России в том, что в Нагорном Карабахе в ноябре прошлого года были остановлены боевые действия. При этом, по понятным причинам, оба лидера рассматривают прекращение боёв, что называется, с индивидуальных позиций. Ведь в Баку полагают, что если бы война 9 ноября не была остановлена, то весь Нагорный Карабах, включая Степанакерт (Ханкенди), сегодня был бы под контролем Баку.

При этом азербайджанский президент, конкретизируя своё заявление, указал на то, что действия президента России позволили сохранить тысячи жизней с обеих сторон, избежать ненужных жертв.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года проходили сложные переговоры при участии российского президента. Именно после тех переговоров стороны конфликта и остановили боевые действия. А за несколько часов до этого в регионе был сбит российский военный вертолёт. Кстати, фамилии тех, кто наносил удар по российской винтокрылой машине и отдавал соответствующий приказ, всё ещё не названы. В этой связи предполагается, что это могла быть провокация третьей стороны с целью втянуть Россию в войну на стороне одной из действовавших в регионе армий.
Использованы фотографии:
сайт президента России
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55 комментариев
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  1. Invoce
    Invoce 15 октября 2021 13:35
    +2
    Дай Бог, чтоб "помирились" народы...
    Пережить можно все, даже войну, но не все ее переживут, особенно некоторые (цитата Кличко, мэра Киева) laughing
    Все люди просто хотят мира! Политики пытаются удовлетворить свои амбиции, а расплачивается за это простой народ...
    1. Зяблицев
      Зяблицев 15 октября 2021 13:37
      +3
      Дядя Вова, в принципе, грамотно все разрулил, ввел наших военных в регион и Пашиняну указал, что если кто и может помочь Армении, то это далеко не США и ЕС!
      1. Yarasa
        Yarasa 15 октября 2021 14:10
        -17
        Цитата: Зяблицев
        ввел наших военных в регион

        Временно.

        Цитата: Зяблицев
        и Пашиняну указал, что если кто и может помочь Армении, то это далеко не США и ЕС!

        Я поражаюсь политике России. И флаг сжигают, и президента оскорбляют, и ориентир меняют, а нет, всё равно Армения.

        А потом будут писать, Азербайджан продался, Азербайджан под кем-то, в особенности когда я писал что Россия приберает Армению к рукам меня минусовали.
        1. Гражданский
          Гражданский 15 октября 2021 14:13
          -1
          А что? Все довольны.
          1. Не дал союзнику быть полностью уничтоженным.
          2. Зафиксировал полную победу Азербайджана и Турции над Арменией.
          1. Yarasa
            Yarasa 15 октября 2021 14:15
            -7
            Цитата: Гражданский
            Не дал союзнику быть полностью уничтоженным.

            Вадим, не оскорбляйте и не принижайте значение слово союзник :)
            1. Гражданский
              Гражданский 15 октября 2021 14:18
              -3
              [media=https://youtu.be/AgBCRc8ZH0U]
              Цитата: Yarasa
              Вадим, не оскорбляйте и не принижайте значение слово союзник :)




              Это не мое решение.
              1. Yarasa
                Yarasa 15 октября 2021 14:20
                -11
                Цитата: Гражданский
                Это не мое решение.

                Ну что тогда сказать, дай Вам Бог быть всегда союзниками hi
                1. Гражданский
                  Гражданский 15 октября 2021 14:27
                  +3
                  Чума на оба ваших дома (с) обе стороны готовы убивать по национальному признаку. Дикари.
                  1. Yarasa
                    Yarasa 15 октября 2021 16:24
                    -14
                    Цитата: Гражданский
                    Чума на оба ваших дома (с) обе стороны готовы убивать по национальному признаку. Дикари.

                    Да ладно? А как Вас называть которые вооружают дикарей? Не было бы Вас , не было бы этого конфликта. Читайте свои же источники о том как вы заселили этих дикарей в наши земли и это не мы их убивали и не мы у них землю брали. Так что чума пусть и в вашем доме будет.
                  2. Yarasa
                    Yarasa Вчера, 11:30
                    -2
                    Цитата: Гражданский
                    Чума на оба ваших дома (с) обе стороны готовы убивать по национальному признаку. Дикари.

                    Кстати пока вы тут со слюнями защищаете армян, ваши союзники вчера митингуют с комплиментами в адрес Путина

                2. Сидор Аменподестович
                  Сидор Аменподестович 15 октября 2021 14:28
                  +9
                  Цитата: Yarasa
                  Ну что тогда сказать, дай Вам Бог быть всегда союзниками

                  Честно говоря, я думал, что население Армении больше, чем несколько десятков человек в этом видео.
                  1. Yarasa
                    Yarasa 15 октября 2021 16:25
                    -7
                    Цитата: Сидор Аменподестович
                    Честно говоря, я думал, что население Армении больше, чем несколько десятков человек в этом видео.

                    тогда посмотрите предвыборное обещание Пашиняна, и сколько человек его поддержало, вопросов не возникнут.
                3. финиш
                  финиш 15 октября 2021 19:40
                  +6
                  Как то так тоже бывает...
                  1. Yarasa
                    Yarasa Вчера, 08:52
                    -5
                    Цитата: финиш
                    Как то так тоже бывает...

                    Ну да. Вы же беспокоились за тех кому раздавали Российские паспорта в Кавказе и в других регионах. А тут дело даже не в паспорте а в идентичности народов. Мне что идти против своих же?
                  2. Yarasa
                    Yarasa Вчера, 11:30
                    -2
                    Цитата: финиш
                    Как то так тоже бывает...

                    да согласен, но на такое только ваши союзники способны

        2. янеробот
          янеробот 15 октября 2021 20:06
          +2
          евреи американцам корабль потопили, сотни погибших и все равно израиль
        3. dnestr74
          dnestr74 15 октября 2021 21:21
          +3
          А не надо турков в попу целовать!!!
        4. Yujanin
          Yujanin Вчера, 14:47
          -1

          Я поражаюсь политике России. И флаг сжигают, и президента оскорбляют, и ориентир меняют, а нет, всё равно Армения.

          Почему же? С молчаливой согласии Кремля вернули же недавно 7 районов+50% быв. НКАО. В добавок скоро совместно с ФСБ РФ прорубим Зангезурский коридор. И это всё произойдет благодаря армянским прозападным нацистам в Ереване. Дай Бог им здоровья laughing
      2. Adutant
        Adutant 15 октября 2021 16:06
        +2
        Цитата: Зяблицев
        Дядя Вова, в принципе, грамотно все разрулил, ввел наших военных в регион и Пашиняну указал, что если кто и может помочь Армении, то это далеко не США и ЕС!

        Согласен ,но еще думаю все впереди ..Не верю я Пашиняну-соросенку
    2. knn54
      knn54 15 октября 2021 13:55
      +4
      В отличие от Турции.которая, с большим удовольствием разжигала конфликт. Анкара настойчиво подталкивала азербайджанцев к началу кампании,при этом сама угрожала Армении.
      1. Yarasa
        Yarasa 15 октября 2021 14:12
        -11
        Цитата: knn54
        В отличие от Турции.которая, с большим удовольствием разжигала конфликт.

        Не пишите ерунды. Чем она поджигала?
    3. Yarasa
      Yarasa 15 октября 2021 14:08
      -9
      Цитата: Invoce
      Дай Бог, чтоб "помирились" народы...

      вряд ли. Вчера армяне из Карабаха (где их солдат не должно быть) убили Азербайджанского солдата.
  2. tihonmarine
    tihonmarine 15 октября 2021 13:35
    0
    Пашинян и Алиев указали на особую роль России и лично Путина в завершении войны в Нагорном Карабахе

    На какое то время конфликт погашен, но не потушен.
    1. Yarasa
      Yarasa 15 октября 2021 14:13
      -15
      Цитата: tihonmarine
      На какое то время конфликт погашен, но не потушен.

      Если армяне ещё раз поднимут голову, 3 война будет окончательной для них. Они лишаться всего
      1. dnestr74
        dnestr74 15 октября 2021 21:23
        0
        Вам повезло с турками, и что России несколько покуй
        1. Лара Крофт
          Лара Крофт 15 октября 2021 21:44
          +2
          Цитата: dnestr74
          Вам повезло с турками, и что России несколько покуй

          РФ
          покуй
          на чужие земли, в т.ч. чужие даже для самих армян...
        2. Incvizitor
          Incvizitor Вчера, 15:36
          0
          Им и с армянскими политиками половыми тряпками очень повезло.
    2. Влад Барятинский
      Влад Барятинский 15 октября 2021 18:54
      0
      Цитата: tihonmarine
      а какое то время конфликт погашен, но не потушен

      Активно ТЛЕЕТ.
  3. Cowbra
    Cowbra 15 октября 2021 13:48
    0
    А про роль США в педалировании конфликта - не сказали? Были же попытки урегулировать - исключительно поддержанный матрасней Пашинян демонстративно посылал Азербайджан в леса
  4. Комментарий был удален.
    1. Наводлом
      Наводлом 15 октября 2021 14:16
      +2
      Цитата: Старый прапор
      Другим странам стало понятно, что Россию бояться так уж сильно не надо

      Россию бояться не надо.
      Она никого не собирается обижать без причины.
      1. Yarasa
        Yarasa 15 октября 2021 14:21
        -14
        Цитата: Наводлом
        Она никого не собирается обижать без причины.

        А тут не согласен. Вы наверное судите со своей колокольни, но поверьте с чужой колокольни всё выглядит плачевно.
        1. гаррет
          гаррет 15 октября 2021 14:39
          +7
          но поверьте с чужой колокольни всё выглядит плачевно.

          А вы слезьте с колокольни и перестаньте плакать.
          В геополитике нет сантиментов, только жестокий прагматизм.
          Хартленд - это крупная, географически определенным выгодным образом расположенная страна. Хартленд - это сложившаяся данность. Как климат. Или наличие черноземов. Или теплого моря. Или энергоресуров.
          Примеры хартлендов: США, Россия, Китай, Германия.
          Вам повезло (или не повезло) иметь рядом с собой один из таких хартлендов - смиритесь.
          Крупное территориальное объединение притягивает к себе римленд(в данном случае азербайджан). Это - страны-спутники. Можно возмущаться этим - всегда пожалуйста, но изменить местрорасположение и геополитическую характеристику страны столь же вероятно, как изменить наличие/отсутствие в стране моря или нефти.
          Поэтому у стран римленда есть в общем-то, три возможности:
          1. Быть страной-партнером близлежащего хартленда, идти с ним в "одном пакете".
          2. Быть страной-буфером. Это значит, что страна имеет четко зафиксированный внеблоковый, нейтральный статус(по отношению ко всем хартлендам).
          3. Быть страной-гнойником, страной-разрухой, вечным врагом близлежащего харленда, расходуя на поддержание этого состояния все свои природные и человеческие ресурсы. Не напоминает вам страну морекопателей?
          ИМХО Алиев пока ведет грамотную политику, Пашинян - нет.
          1. Paranoid50
            Paranoid50 15 октября 2021 15:54
            +2
            Цитата: гаррет
            слезьте с колокольни и перестаньте плакать.

            Не иначе, как жизнь-злодейка заставила - видимо, минаретов уже не хватает. yes laughing
        2. Наводлом
          Наводлом 15 октября 2021 14:48
          +1
          Цитата: Yarasa
          Вы наверное судите со своей колокольни,

          со своей, только со своей.
          так же как и вы.
          1. Yarasa
            Yarasa Вчера, 11:31
            -2
            Цитата: Наводлом
            со своей, только со своей.

            Ну со своей колокольни я вижу то что в России или не хотят видеть, или делают вид что не видят

        3. tihonmarine
          tihonmarine 15 октября 2021 20:52
          0
          Цитата: Yarasa
          Вы наверное судите со своей колокольни, но поверьте с чужой колокольни всё выглядит плачевно.

          Скорее не с колокольни: а с минарета,
          1. Yarasa
            Yarasa Вчера, 11:32
            -2
            Цитата: tihonmarine
            Скорее не с колокольни: а с минарета,

            хоть с минарета хоть откуда а итог один, ну не уважают они вас.
            1. Yujanin
              Yujanin Вчера, 15:17
              0

              ну не уважают они вас.

              Тем лучше для нас.
              И потом, чем долго армянский народ будет поддерживать Пашиняна, тем больше мы сможем вернуть наши исторические земли. Намного больше, чем огрызок, где РФ кормит карабахских бездельников.
              1. Yarasa
                Yarasa Вчера, 19:06
                -1
                Цитата: Yujanin
                тем больше мы сможем вернуть наши исторические земли.

                С Ваших слов пол России тогда Монгольская)))))))))
        4. Лара Крофт
          Лара Крофт 15 октября 2021 21:46
          +1
          Цитата: Yarasa
          но поверьте с чужой колокольни всё выглядит плачевно.

          Какие такие колокольни у мусульман?
    2. Комментарий был удален.
    3. Cron
      Cron 15 октября 2021 14:52
      0
      Из дурки сбежали что ли? Пока там шла война при посредничестве Кремля карту рисовали кому и что будет принадлежать. Люди еще спорили кто контролирует Шуши, а там уже соглашения начали подписывать. Такое не обсуждается за пару часов. Всё произошло с разрешения Москвы.
      И где была Турция? Правильно, там где ей и положено, воняла в сторонке. Насколько ей разрешат наглеть, настолько у Турции и будут развязаны руки.

      Каждый пункт - это какой-то высер
    4. Влад Барятинский
      Влад Барятинский 15 октября 2021 19:14
      +3
      Цитата: Старый прапор
      1. Азербайджан разгромил Армению

      Метрополия (Армения), сохранена на 100%.
      Анклав (Карабах, нагорная часть), на 2/3, сохранила свою территорию.
      Армия Армении, понесла тяжёлое поражение но сохранена.
      Репарации и контрибуции, не платит.
      Если и говорить о поражении, то формирования «Арцаха», разгромлены.
      Цитата: Старый прапор
      3. Азербайджан примерно через 4 года полностью захватит нагорный карабах,

      Азербайджану, не выгодно полностью брать под контроль Степанакерт (Ханкенды).
      Учитывая, сколько ЗАКЛЯТЫХ "друзей", чревато последствиями.
      На мой взгляд, логичнее было, взять под внешний контроль периметр анклава.
      Предоставить «самоуправление», тоесть не препятствовать культурным и гуманитарным связям с метрополией (Арменией).
      Живите как пожилаете!
      Собирайте налоги, стройте инфраструктуру, развивайтесь.
      Но ни какой самодеятельности. Внешнее сношение, валюта, сепаратизм, строительство ВС.
      И вы увидите. Либо сами свалят или же вынужденно начнут диалог с Баку.
      Если же Алиев, предпримет опять «Хорватский вариант», то возможен « Косово ».
      А так полу-аландский формат с элементами самоуправления.
      Цитата: Старый прапор
      4. Другим странам стало понятно, что Россию бояться так уж сильно не надо,

      Не буди ЛИХО, пока оно "тихо"!
      Цитата: Старый прапор
      5. Турция дальше будет теснить Россию везде где посчитает нужным.

      Вы наивно полагаете, что в ПРИНЦИПЕ, возможно Доминирование фесок, над РОССИЕЙ? belay ???
    5. янеробот
      янеробот 15 октября 2021 20:12
      +1
      1 азербайджан победил нкр а не армению
      3 а может азербайджан присоединят к карабаху
      4 для России любой противник, кроме сша и китая, заведомо слабый противник
      в 2008 такие как вы говорили что грузины победят Россию
      5 а может турция войдет в состав России
      6 почему?
  5. Voletsky
    Voletsky 15 октября 2021 14:24
    +4
    ну это же логично, у одного горячего тупня проблемы со всеми вокруг, у другого но уже не тупого проблемы с Ираном, стоило бы подмазаться.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 15 октября 2021 14:33
    +10
    Yarasa (XD
    Цитата: Наводлом
    Она никого не собирается обижать без причины.

    А тут не согласен. Вы наверное судите со своей колокольни, но поверьте с чужой колокольни всё выглядит плачевно.

    И что же вам Yarasa с вашего минарета кажется плачевным? Может состояние ВС РФ? Или Россия кого-то обижает без причины? Вы с осени прошлого года усердно в своих постах пытаетесь разжечь неприязнь русских к армянам постоянно вставляя фотографии уличных "революционеров" из Еревана. При этом так уверовали в непобедимость Азербайджана под крылом Турции, что пытаетесь тролить российскую армию. По плечу ли ноша?
    1. Yarasa
      Yarasa Вчера, 08:58
      -4
      Цитата: rotmistr60
      И что же вам Yarasa с вашего минарета кажется плачевным?

      Тут выше написали что, Россия никого не обижает без причин. А я сказал с моей колокольни видна другая картина. 1. Это январь 90-го. За что? 2. Это поддержка сепаратистов, хотя весь мир говорил одно а ваше правительство делает другое. Спрашивается за что? и таких взглядов уйма и у меня всегда возникает вопрос за что?
  7. Suleyman
    Suleyman 15 октября 2021 15:19
    -3
    Цитата: Зяблицев
    ввел наших военных

    миротворцев хотели написать? ну да, осталось 4 года до окончания их миссии.
    1. Yarasa
      Yarasa Вчера, 08:59
      -4
      Цитата: Suleyman
      миротворцев хотели написать? ну да, осталось 4 года до окончания их миссии.

      Слава Богу опыта у нас хватает им говорить ГУД БАЙ.
  8. Suleyman
    Suleyman 15 октября 2021 15:22
    -5
    Цитата: Yarasa
    Они лишаться всего

    и даже "союзника" laughing
    1. faiver
      faiver 15 октября 2021 16:07
      +5
      Еще один "великий воин"?
      1. Suleyman
        Suleyman 15 октября 2021 16:11
        -6
        Неа.. Вся монополия величия принадлежит только и только вам и вашим союзникам! laughing
  9. Влад Барятинский
    Влад Барятинский 15 октября 2021 18:52
    0
    Цитата: Invoce
    Все люди просто хотят мира! Политики пытаются удовлетворить свои амбиции, а расплачивается за это простой народ..

    Особенно , Армения Пашиняна, должна быть ПРИЗНАТЕЛЬНА!
    Который раз, уже спасаем?!!
  10. Batika
    Batika 15 октября 2021 19:04
    0
    Пашинян и Алиев указали на особую роль России и лично Путина в завершении войны в Нагорном Карабахе

    Когда "хвалят" ,это уже настораживает angry ..Как бы Российским "миротворцам" в двойной капкан не попасть (это когда с двух сторон начинают из всего что можно стрелять по позициям нашим ) ..Бывало такое уже за нашу историю . hi
    P.S. У меня есть такое подозрение ,что Армении скоро поступят такие же БПЛА как и Азербайджану с поддержкой "неизвестных спутников) И удары будут точечные ..Как думаете по каким позициям ?
    1. янеробот
      янеробот 15 октября 2021 20:14
      0
      по каким позициям?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 11:42
      0
      Цитата: Batika
      P.S. У меня есть такое подозрение ,что Армении скоро поступят такие же БПЛА как и Азербайджану с поддержкой "неизвестных спутников) И удары будут точечные ..Как думаете по каким позициям ?

      Мир для умных, война для шизофреников.