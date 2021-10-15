Пашинян и Алиев указали на особую роль России и лично Путина в завершении войны в Нагорном Карабахе

Фото - январь 2021 года

Россия и лично Владимир Путин сыграли определяющую роль в том, чтобы 44-дневная война закончилась.

В ходе онлайн-заседания Совета глав стран СНГ затрагиваются самые разные вопросы, включая вопросы региональной безопасности. Одним из таких вопросов стал тот, который посвящён событиям годичной давности в Нагорном Карабахе. Тему о карабахской войне поднял армянский премьер Никол Пашинян.По словам Пашиняна, высока роль России и лично президента Владимира Путина в том, что 9 ноября 2020 года удалось остановить боевые действия и положить конец вспыхнувшему на Кавказе вооружённому конфликту.Пашинян:После этого слово взял президент Азербайджана. Ильхам Алиев решил присоединиться к Николу Пашиняну в плане констатации факта о важнейшей роли России в том, что в Нагорном Карабахе в ноябре прошлого года были остановлены боевые действия. При этом, по понятным причинам, оба лидера рассматривают прекращение боёв, что называется, с индивидуальных позиций. Ведь в Баку полагают, что если бы война 9 ноября не была остановлена, то весь Нагорный Карабах, включая Степанакерт (Ханкенди), сегодня был бы под контролем Баку.При этом азербайджанский президент, конкретизируя своё заявление, указал на то, что действия президента России позволили сохранить тысячи жизней с обеих сторон, избежать ненужных жертв.Напомним, что в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года проходили сложные переговоры при участии российского президента. Именно после тех переговоров стороны конфликта и остановили боевые действия. А за несколько часов до этого в регионе был сбит российский военный вертолёт. Кстати, фамилии тех, кто наносил удар по российской винтокрылой машине и отдавал соответствующий приказ, всё ещё не названы. В этой связи предполагается, что это могла быть провокация третьей стороны с целью втянуть Россию в войну на стороне одной из действовавших в регионе армий.