«Претензий нет»: Брюссель признал выполнение обязательств российским «Газпромом»

В Европе признали, что российский "Газпром" полностью выполняет взятые на себя обязательства по поставкам газа. Об этом заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.По словам Тиммерманса, российская компания выполняет все контрактные обязательства по обеспечению Евросоюза и не манипулирует газовым рынком, претензий к ней нет. Европейский чиновник заявил, что большие цены на газ для Европы не являются новинкой, такая ситуация уже была 25 лет назад. В Европе ожидают падение цен на газ уже в начале следующего года.Между тем сегодня цена на газ в Европе еще незначительно поднялась и достигла 1250 долларов за одну тысячу кубометров газа. Высокие цены на газ объясняются незаполненностью подземных газовых хранилищ в Европе и ограниченным предложением на газовом рынке. В Брюсселе надеялись, что кроме России свой газ на продажу предложит США, но американцы предпочли продавать его в Азию, поскольку там цены выше. В ЕС уже признали, что в случае сильных холодов Европа столкнется с нехваткой голубого топлива.Между тем в Польше и Украине продолжают обвинять Россию в манипулировании ценами на газ и газовом кризисе в Европе. В Киеве все пытаются убедить Брюссель, что без украинской ГТС Европа не сможет обойтись, так как Россия "начнет диктовать свои условия". При этом украинские власти пытаются сохранить транзит любыми путями, заявляя о необходимости уже сейчас заключить новый контракт с Россией.В свою очередь в Москве выразили недоумение планами Киева на новый контракт. Как заявил вице-премьер Александр Новак, странно говорить о заключении нового контракта при еще действующем текущем. Напомним, что контракт с Украиной заключен до 2024 года. Россия вроде бы и не отказывается от заключения нового контракта, но уже сейчас заявляет, что увеличения прокачки через Украину не будет, так как это не рентабельно.