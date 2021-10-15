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«Претензий нет»: Брюссель признал выполнение обязательств российским «Газпромом»

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В Европе признали, что российский "Газпром" полностью выполняет взятые на себя обязательства по поставкам газа. Об этом заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.


По словам Тиммерманса, российская компания выполняет все контрактные обязательства по обеспечению Евросоюза и не манипулирует газовым рынком, претензий к ней нет. Европейский чиновник заявил, что большие цены на газ для Европы не являются новинкой, такая ситуация уже была 25 лет назад. В Европе ожидают падение цен на газ уже в начале следующего года.

Между тем сегодня цена на газ в Европе еще незначительно поднялась и достигла 1250 долларов за одну тысячу кубометров газа. Высокие цены на газ объясняются незаполненностью подземных газовых хранилищ в Европе и ограниченным предложением на газовом рынке. В Брюсселе надеялись, что кроме России свой газ на продажу предложит США, но американцы предпочли продавать его в Азию, поскольку там цены выше. В ЕС уже признали, что в случае сильных холодов Европа столкнется с нехваткой голубого топлива.

Между тем в Польше и Украине продолжают обвинять Россию в манипулировании ценами на газ и газовом кризисе в Европе. В Киеве все пытаются убедить Брюссель, что без украинской ГТС Европа не сможет обойтись, так как Россия "начнет диктовать свои условия". При этом украинские власти пытаются сохранить транзит любыми путями, заявляя о необходимости уже сейчас заключить новый контракт с Россией.

В свою очередь в Москве выразили недоумение планами Киева на новый контракт. Как заявил вице-премьер Александр Новак, странно говорить о заключении нового контракта при еще действующем текущем. Напомним, что контракт с Украиной заключен до 2024 года. Россия вроде бы и не отказывается от заключения нового контракта, но уже сейчас заявляет, что увеличения прокачки через Украину не будет, так как это не рентабельно.
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66 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Cowbra
    Cowbra 15 октября 2021 13:51
    +33
    А вчера опять какой-то иск подали по поводу того, что Газпром в кризисе виноват))) Хотя идиоту ясно, что сами выкопали яму, в которую свалились
    1. Зяблицев
      Зяблицев 15 октября 2021 13:54
      +23
      Что можно сказать Европе - еще больше, больше инновационных и современных ветряков нужно вкапывать, а АЭС, старье из каменного века разрушать! Но больше всего умиляет в своей тупоупертости Украина - они до сих пор думают, что имеют трубу, хотя уже давным давно труба имеет Украину и украинцев! laughing
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova 15 октября 2021 14:08
        +12
        тут украинцы не причем))) даже кастрюголовые))) они от этого ничего не получают. только убытки а в трубе заинтересована малая группа людей которая руководит нафтогазом и себе всю прибыль забирает
        1. Зяблицев
          Зяблицев 15 октября 2021 14:18
          +6
          Ну тогда это полный хардкор, да еще и за бесплатно! laughing
          1. Владимир Машков
            Владимир Машков Вчера, 14:03
            +1
            Вывод Брюсселя был очевиден. Но хорошо, что временно прекратили остервенело гавкать и набрасываться на Россию: опасаются "газовой" ответки. laughing
      2. tihonmarine
        tihonmarine 15 октября 2021 14:26
        +13
        Цитата: Зяблицев
        они до сих пор думают, что имеют трубу, хотя уже давным давно труба имеет Украину и украинцев!

        Главное не труба, а что в трубе.
      3. Умник
        Умник 15 октября 2021 14:51
        +14
        Есть море, но нет флота. Есть труба но нет газа))) все так по украински )
        1. ANB
          ANB 15 октября 2021 15:55
          +5
          . Есть море, но нет флота

          Флот есть (адмиралы то есть), кораблей на флоте нет.
      4. Adutant
        Adutant 15 октября 2021 17:20
        +8
        Цитата: Зяблицев
        Но больше всего умиляет в своей тупоупертости Украина - они до сих пор думают, что имеют трубу, хотя уже давным давно труба имеет Украину и украинцев!

        Там труба уже труха !!! Красивый ход все же с этим СП-2 был! Запад надеялся ,что Россия украинскую ГТС будет модернизировать и так же огромные деньги платить их вассалу в Киеве ..
        Облом им полный ..Тушите свет и газ ! Пора платить за все ..
        1. Зяблицев
          Зяблицев 15 октября 2021 17:27
          +11
          Дай бог памяти, такое предложение о создании совместного консорциума по управлению Украинской ГТС, с полной его реконструкцией Россия делала еще в 2006, если не раньше, но украинцы сказали - мы пойдем своим путем, ну и Россия пошла своим путем! Кто оказался в итоге в ду.раках? laughing
          1. sharp-lad
            sharp-lad 15 октября 2021 23:31
            +1
            Гейропейцы! hi
      5. Covid
        Covid 15 октября 2021 23:23
        -6
        Европа и будет больше и больше вкладывать в зеленую энергетику. Это огромный толчок для новых технологий, строительства новых заводов и как результат роста благополучия народа. Процесс этот не простой , не на год или два. Но цель будет рано или поздно достигнута. Примеров тому много . Вот один из них по Европе.
        Морской ветрогенератор Haliade-X https://hightech.plus/2021/10/06/vetrogenerator-haliade-x-na-14-mvt---snova-samii-moshnii-v-mire
        Китай -"Солнечная энергия Китая достигла ценового паритета с углем" https://hightech.plus/2021/10/13/solnechnaya-energiya-kitaya-dostigla-cenovogo-pariteta-s-uglem
        Так что так "Собака лает, а караван идет".
        1. mikstepanenko
          mikstepanenko Сегодня, 13:38
          0
          Европе обязательно надо вступить в эпоху зелёной энергетики. Тут получится или нет, а в некую субстанцию в связи с этим уже вступили.
          1. Covid
            Covid Сегодня, 19:29
            0
            Возможно вам надо посмотреть на ВИКИ про энергетику Германии . Там есть таблицы. И как за 20 лет это поменялось. На графике резкий глин доли ЗЭ. Нельзя воспринимать ЗЭ как что сию минутное , когда вопрос идет о капиталах в триллионы евро. Реформа это на десятилетия. Путин заявил что РФ сделает переход к 2060. Но по евронормам это отстой. Отставание лет на 10-15.
            Будет ли Путин бессмертен в 2060 не известно, а россиянам надо жить.
    2. knn54
      knn54 15 октября 2021 13:59
      +6
      Бог пРодаст.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 15 октября 2021 14:10
        +9
        В Киеве все пытаются убедить Брюссель, что без украинской ГТС Европа не сможет обойтись, так как Россия "начнет диктовать свои условия".

        А в Москве считают, что могут обойтись без украинской ГТС.
        1. tihonmarine
          tihonmarine 15 октября 2021 14:30
          +6
          Цитата: ROSS 42
          А в Москве считают, что могут обойтись без украинской ГТС.

          Без сомнений. А вот кто "условия диктует", то точно не Россия а Европа с её дельцами вздувают цены.
          1. ROSS 42
            ROSS 42 15 октября 2021 14:31
            -4
            Цитата: tihonmarine
            А вот кто "условия диктует", то точно не Россия а Европа с её дельцами вздувают цены.

            Точно не все акции Газпрома работают на Россию и принадлежат российским гражданам
            1. ximkim
              ximkim 15 октября 2021 15:54
              -3
              Цитата: ROSS 42
              Цитата: tihonmarine
              А вот кто "условия диктует", то точно не Россия а Европа с её дельцами вздувают цены.

              Точно не все акции Газпрома работают на Россию и принадлежат российским гражданам

              Газпром- достояния миру ,скважины России .
        2. Ros 56
          Ros 56 15 октября 2021 15:57
          +1
          И ведь на удивление правильно считают, тезка. hi
    3. tihonmarine
      tihonmarine 15 октября 2021 14:43
      0
      Цитата: Cowbra
      А вчера опять какой-то иск подали по поводу того, что Газпром в кризисе виноват

      Но Европе уже не до залежной, самой бы в тепле сидеть, сейчас работает формула "своя рубашка ближе к телу, чем украинская вышиванка".
      1. Cowbra
        Cowbra 15 октября 2021 15:19
        +5
        Вы не видели ролик немецкого МЧС, как сделать из цветочного горшка и свечек обогреватель, чтоб нахрен не замерзнуть в немецкой квартире? Сперва думал - фейк... Не-а, докатилось правительство Германии. Вместо того, чтоб дать по шее "зеленым" или хоть газа купить - горшки с свечками! Костры разжигайте в своих пещерах, дикие германцы дорогие избиратели
        1. tihonmarine
          tihonmarine 15 октября 2021 15:50
          +8
          Цитата: Cowbra
          Вы не видели ролик немецкого МЧС, как сделать из цветочного горшка и свечек обогреватель, чтоб нахрен не замерзнуть в немецкой квартире?

          Свечки, горшочки хорошо, но пора доставать из бункеров и подвалов "окопные печки". Очень качественная вещь. Дёшево и тепло.
          1. wandlitz
            wandlitz Вчера, 06:42
            +3
            Во времена моего пребывания в ГСВГ был в гостях у товарища немецкого. В подвале его дома была оборудована печь на брикете. Спросил -А почему не газовый котел? Отвечает - Газ дорого. Брикет дешевле. Так это 1982-1987 год
            1. tihonmarine
              tihonmarine Вчера, 10:58
              +1
              Цитата: wandlitz
              подвале его дома была оборудована печь на брикете. Спросил -А почему не газовый котел? Отвечает - Газ дорого. Брикет дешевле. Так это 1982-1987 год

              В советское время и до развала, у нас все частные дома и квартиры с печным отоплением топились в основном торфяным брикетом, дрова шли только на растопку печей, ну и для каминов. Горит прекрасно, тепла дает много, места для хранения нужно мало.
        2. Sergej1972
          Sergej1972 15 октября 2021 22:01
          +1
          Как им дать по шее, если они собираются в правящую коалицию вступить?
    4. den3080
      den3080 15 октября 2021 15:19
      +3
      По словам Тиммерманса, российская компания выполняет все контрактные обязательства по обеспечению Евросоюза и не манипулирует газовым рынком, претензий к ней нет.

      Ещё бы добавил: А кто будет мухлевать и спекулировать, тот получит по морде. По наглой американо-британской морде…
  2. Комментарий был удален.
    1. VORON538
      VORON538 15 октября 2021 14:09
      +7
      good good
      Сказка ложь,да в ней намек...
      Запасайтесь газом впрок wink

      Ну хоть в пятницу чегой то позитивного промелькнуло,я в плане миниатюры laughing
      Пошто коммент лисицына потерли??? belay
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось 15 октября 2021 15:43
        +5
        Цитата: VORON538
        Сказка ложь,да в ней намек...
        Запасайтесь газом впрок

        Ни в стихах сказать ни в прозе
        Как хреново на морозе
      2. LiSiCyn
        LiSiCyn 15 октября 2021 16:06
        +13
        Цитата: VORON538
        Пошто коммент лисицына потерли???

        Не только потёрли, ещё и пред влупили... Есть у нас "роскомнадзор" - Настя. wink
        Но я, все таки повторю... laughing
        Где-то в экологически чистых лесах Средиземья живёт сильная и независимая девочка-хоббит Гретто Тунбергс. Как и подобает сильной и независимой девочке, живёт она с мамой, папой и синдромом Аспергера. Однажды к ней приходит могущественный волшебник Гэндальф и говорит, что над Средиземьем нависла страшная угроза – и теперь Гретто Тунбергс должна совершить долгий и сложный энергопереход, отправившись в Тёмное царство, чтобы в самом его сердце уничтожить углеродную промышленность. Если Тунбергс этого не сделает, то углеродной промышленностью завладеет злобный чародей Владимир Саурон, который тогда сможет подчинить своей воле весь мир.

        Углеродную промышленность нельзя уничтожить ни огнём, ни железом. Она подчиняет себе своего временного владельца и оставляет за собой углеродный след, по которому обладателя могут выследить верные подданные Саурона – девять великих королей прошлого, Назгулов, среди которых особенно опасны Петров и Боширов.

        Гретто Тунбергс сидит немного прифигевшая от полученной информации, затем спрашивает, чем именно Гэндальф набивает свою курительную трубку. На что волшебник показывает ей фотоснимки и видеоролики из мордорских угольных карьеров и с газовых месторождений. А там зола, огонь и перепачканные орки в спецовках о чём-то весело матерятся. И говорит: «Вот это – будущее твоего Шира, если сейчас же, дура, не встанешь и не пойдёшь бороть углеводороды». Давай, мол, в темпе вальса – и да пребудут с тобой ветряк и солнечная батарея.

        Делать нечего, и Гретто Тунбергс отправляется в далёкий Мордор, чтобы сбросить углеводороды в гигантский вулкан, на котором стоит главная кремлёвская башня. По дороге она знакомится с экологически чистыми эльфами, которые говорят ей «Зер гут, Гретто!» и «Трэ бьян, Гретто!» с характерными фрикативными «эр», и обещают всяческую моральную поддержку. Затем знакомится с гномами, которые чуть более отсталые, до сих пор складируют уголь где-то во глубине карпатских, судетских и свентокшиских гор и на предложение Тунбергс присоединиться к энергопереходу отвечают коротким «Kurwa!».

        В какой-то момент к девочке-хоббиту прибивается козак Голлуменко, который когда-то давно был рабом углеводородов, но потом их потерял, после чего тронулся умом и теперь бегает по Средиземью полуголый и кричит «верните мне мою прелессть!». Все знают, что Голлуменко невменько и ненавидит в принципе всех. Но это также означает, что он ненавидит и Владимира Саурона, поэтому Гретто разрешает ему остаться при себе – и они вместе идут в Мордор.

        По пути Голлуменко рассказывает ей, что в Мордоре вообще мрак, кругом камеры, ФСО, а Владимир Саурон уже вовсю готовит армию, чтобы напасть на Средиземье. И просит у Гретто грошей. Со временем Турбергс понимает, что у Голлуменко это какая-то стандартная галлюцинация и, возможно, способ заработка на жизнь.

        Короче, они идут-идут, идут-идут – и оказываются в Кремле, где на троне восседает хозяин Тёмного царства.
        - Мы пришли, чтобы уничтожить углеродную промышленность! – объявляет Гретто.
        - Так вы её у себя уже уничтожили, - говорит ей Властелин.
        - Нет, мы именно твою пришли уничтожить, - отвечает ему Тунбергс, - сейчас мы сбросим весь твой уголь и всю твою нефть в вулкан и твои планы рухнут!
        - Это как? – не понимает Саурон.
        - Бдыщ! – поясняет Гретто.
        - Девочка, с тобой всё в порядке? – спрашивает Властелин. – Ты условия квеста внимательно читала? Углеводородную промышленность нельзя уничтожить огнём. При сжигании килограмма угля можно получить 3400-7200 ккал энергии, мы это и без тебя сделаем. А нефть, прости, я тебе просто так сжечь не дам, у меня на ней химпром завязан.
        - Но… - начинает было Гретто и не успевает договорить.

        В зал неожиданно телепортируется Гэндальф.
        - Гретто, планы изменились! – кричит с ходу Гэндальф. – Отставить миссию! Отставить миссию!
        «Ппц, не Мордор, а проходной двор какой-то, - думает про себя Саурон. – Надо будет обсудить завтра этот момент с Виктором Васильевичем.»
        Гэндальф чуть-чуть успокаивается, распрямляется и дерзко смотрит на Властелина.
        - Средиземью нужен новый газовый контракт. – чеканит великий волшебник.
        - Чой-то вдруг? – приподнимает брови Властелин.
        - Зима. Не рассчитали.
        - Опять не рассчитали? – широко улыбается хозяин Тёмного царства. – А девочка ваша вот углеводороды пришла уничтожать. Это о чём?
        - У неё синдром Аспергера, просим отнестись с пониманием, - разводит руками Гэндальф под удивлённым взглядом Гретто Тунбергс. – Пожалуйста, дайте новый газовый контракт.

        Дважды услышав про газовый контракт, козак Голлуменко теряет над собой контроль и с криком «моя прелессть!» кидается на Гретто. «Ну офигеть теперь!- думает Гретто Тунбергс, отбиваясь от обезумевшего Голлуменко. - Нормально, блин (специально для Tuman>) , сходила в квест, спасла Средиземье».

        Властелин подписывает документ огненными чернилами, Гэндальф, внимательно прочитав условия нового контракта, дерзко грозит кулаком Владимиру Саурону и обещает, что это ещё не конец, что в следующий раз Средиземье с ним обязательно поквитается. И предусмотрительно телепортируется обратно.

        Хозяин Тёмного царства, вздохнув, смотрит на катающихся по полу Тунбергс и Голлуменко, снимает трубку вертушки и набирает номер.
        - Виктор Васильевич, - говорит он абоненту, - мы же с вами уже обсуждали. Ну, не Мордор, а проходной двор какой-то. С этим цирком что-то можно сделать? Нет, без РВСН. Нет, не надо привлекать Сергея Кужугетовича. Что-что вы сказали? Гм… а вот это, пожалуй, попробуйте.

        Конец.
        1. Crasher
          Crasher 15 октября 2021 19:53
          +2
          laughing Жиза. Кто автор?
        2. sharp-lad
          sharp-lad 15 октября 2021 23:50
          +2
          Полновесный роман написать не желаете ли? С сохранением юмора от начала и до конца, а так же узнаваемости вновь появляющихся персонажей. lol hi hi hi
        3. свой1970
          свой1970 Вчера, 10:07
          +2
          Браво!!!!! креативно и со вкусом!!!
  3. rocket757
    rocket757 15 октября 2021 13:59
    +6
    «Претензий нет»: Брюссель признал выполнение обязательств российским «Газпромом»
    . Да ладно, обвиняли ГРОМКО! А признать, что врали напропалую .... тыхо, тыхо, низенько, низенько.
    В общем .... они враг, который не гнушается ничем и никогда!
    С ними общаться ... из за загородки и только через кассу.
  4. VORON538
    VORON538 15 октября 2021 14:00
    0
    Если нет претензий к российским поставщикам-то чего фыркают???Пусть покупают у американцев,если не нравится российский,там ведь более "демократичный" и ,следовательно,более дорогой газ.Вообще генерал Мороз расставит все на свои места,в т.ч и украину.Не замерзнут,но может задумаются,кто и зачем им втирает байки про российскую агрессию. hi
  5. tihonmarine
    tihonmarine 15 октября 2021 14:06
    +6
    При этом украинские власти пытаются сохранить транзит любыми путями, заявляя о необходимости уже сейчас заключить новый контракт с Россией.

    Брюссель заявил, что контракты Россия выполняет. Всё, вопрос закрыт. А вот поставки больше контакта, это будет решать Россия, как и через кого, и это уже не в компетенции Украины. Языком меньше надо молоть, и пакости России устраивать.
    1. Piramidon
      Piramidon 15 октября 2021 14:29
      +2
      Цитата: tihonmarine
      Языком меньше надо молоть, и пакости России устраивать.

      Им за это платят. Так что в любом случае меньше гавкать и пакостить не будут.
      1. VORON538
        VORON538 Вчера, 13:09
        0
        Ну тогда это их осознанный выбор.Вот и потратят денег на закупку газа у американцев,если хватит.Денег.И ума.А то опять-покрышки и майдан wink
    2. Silver bullet
      Silver bullet 15 октября 2021 14:41
      +5
      Вот так выглядит сказка для нерабов о справедливом конце истории с транзитом газа.
      На саммите ЕС по энергетике Зелебобик показал свой QR-код,его просканировали и сказали, что он куриная попка за 3 гривны laughing
  6. HAM
    HAM 15 октября 2021 14:06
    +3
    Объявлять различные санкции для Эвропы-это нормально,а когда по собственной глупости прилетает ответка-орут караул.....вот,а если действительно (понимаю,что нереально) разозлить "Газпром" и он перекроет газ в Эвропу? Клерки из Брюсселя сами будут дуть на ветряки?
  7. Nastia Makarova
    Nastia Makarova 15 октября 2021 14:11
    +4
    визжат только польша и прибалты, остальные все понимают, это как мелкая собака у соседа за забором, лает на всех подряд но выходить на улицу не хочет!!! но игногда выйдет, получит пинка и назад за забор гавкать
    1. tarakan
      tarakan 15 октября 2021 17:25
      -1
      У Польше и прибалтов контракт с США на туеву хучу лет,га сжиженный газ
  8. tralflot1832
    tralflot1832 15 октября 2021 14:13
    +2
    Притензий к Газпрому нет.Но теперь двумя ногами на грабли.Поедем договариваться о дополнительных поставках газа к Саудитам и Катар.К Миллеру ни как.Вот даже интересно,сколько им заплатили ,чтобы уничтожить европейское энергозатратное производство.Байден или не дай бог Лукашенко.У него же Белоруськалий под санкциями. lol
    1. BrTurin
      BrTurin 15 октября 2021 15:25
      +2
      Цитата: tralflot1832
      .Поедем договариваться о дополнительных поставках газа к Саудитам и Катар

      С Катаром тут...
      Катар, крупнейший в мире производитель сжиженного природного газа (СПГ), заявил, что производство СПГ достигло максимума. Об этом пишет Al Jazeera.https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyy-prirodnyy-gaz/700680-katar-ne-mozhet-proizvodit-bolshe-spg-chtoby-oblegchit-mirovoy-energokrizis/

      Штаты похоже тоже не хотят добавить "демократизированного" в Европу, а в Европе собственная добыча снизилась на 8% во втором квартале и импорт газа из Норвегии — упал на 11%, говорится в отчете Еврокомиссии по газу за второй квартал....
      1. tralflot1832
        tralflot1832 15 октября 2021 15:51
        +5
        Так что же это получается ,на поклон к Миллеру?Газ в обмен на Украину?Или может всётаки,по старинке за доллары?Или по левый берег до Одессы?
  9. Klingon
    Klingon 15 октября 2021 14:13
    +5
    Цитата: Зяблицев
    Что можно сказать Европе - еще больше, больше инновационных и современных ветряков нужно вкапывать, а АЭС, старье из каменного века разрушать! Но больше всего умиляет в своей тупоупертости Украина - они до сих пор думают, что имеют трубу, хотя уже давным давно труба имеет Украину и украинцев! laughing

    Французы кстати упёрлись рогом и от АЭС не отказываются. Как никак единственная ядерная страна в гейЕС и лидер по экспорту электроэнергии. (Интересно что несмотря на это французы готовят дома на газовых плитах а вот в Германии газовых плит нет нигде laughing ) Правда недалеко от места где я живу в Фессенхайме АЭС всё таки остановили. Причина остановки сейсмоактивная зона и близкое залегание грунтовых вод
    1. tralflot1832
      tralflot1832 15 октября 2021 14:45
      +2
      Если посмотреть карту ЕС экспорт ,импорт эл энергии интересная картина нарисовывается.Экспорт 1 Франция со своими АЭС21 Тватт,2 Норвегия со своими ГЭС и ветряками,Швеция анологично,Германия кстати тоже продаёт.Практически все балканы тоже экспортеры .Импортёры 1Италия 19,8 Тватт(этим тепло,поэтому они не возбухают)Англия 12,3 тВатт,эти удачно в Норвегии подключились.Дальше просто по Географии.Импортеры Финляндия,Эстония,Латвия,Польша,Венгрия,Словакия,Словения,Греция,Испания ,Португалия,Дания.
    2. tarakan
      tarakan 15 октября 2021 17:29
      0
      В Германии даже отопление на газе,в каждой квартире газовый бойлер стоит
  10. askort154
    askort154 15 октября 2021 14:14
    +2
    В Европе признали, что российский "Газпром" полностью выполняет взятые на себя обязательства по поставкам газа.

    До Европы стало доходить, что Дед Мороз круче дяди Сэма.
    1. Гардамир
      Гардамир 15 октября 2021 16:17
      +2
      До Европы стало доходить
      А может быть вы пока чего то не знаете?
      Есть такая российская фирма En+ Group, года три назад против этой фирмы ввели санкци. А теперь санкции сняли. Потому что поменялся состав директоров. Теперь российским электричеством и российским алюминием управляют лорд Байкер, Кристофер Бэнкрофт Бёрнем, Джоан Макнотон, Карл Д. Хьюз и другие.
  11. Hagen
    Hagen 15 октября 2021 14:16
    +3
    Между тем в Польше и Украине продолжают обвинять Россию в манипулировании ценами на газ и газовом кризисе в Европе.

    Две эти "собачонки" будут лаять на Россию при любой ситуации, даже понимая, что им это вредно. Но они будут всеми силами стремиться выгодно продать свою русофобию. Собственно, как и все СМИ Европы, управляемые через еврокомиссию из США. И тут надо понимать, что для наступательной пропаганды обвинения могут и не содержать правды совсем. Главное, чтобы было громко и масштабно. В данном случае бесполезно объяснять, что они всё врут. Надо выдвигать встречное обвинение США. Например в том, что энергокризис в Европе умышленно инициирован проплаченным ТНК конгрессом США через остановку "СП-2" для удорожания энергетики Европы и снижения конкурентоспособности ее производства. В борьбе за умы примитивной толпы почти всегда побеждает тот, кто обвиняет. Оправдывающийся терпит поражение. Только через значительное время правда выползает наружу, но это уже никому не интересно. Достаточно вспомнить 888. Так написано в "майн кампф". А это сегодня настольная книга в "deep state" и у евроСМИ.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 15 октября 2021 14:20
    +1
    В Европе признали, что российский "Газпром" полностью выполняет взятые на себя обязательства
    Признать то признали, но многие зарубежные СМИ включая и немецкие продолжают выходить с громкими заголовками о вине России и лично Путина. Маховик дезинформации и циничного непрофессионального вранья так раскрутился, что остановить его будет трудно. Надеюсь, что зима поспособствует этому и ярые русофобы заткнуться.
  13. zwlad
    zwlad 15 октября 2021 14:29
    +1
    В Брюсселе надеялись, что кроме России свой газ на продажу предложит США, но американцы предпочли продавать его в Азию, поскольку там цены выше.

    Ничего личного, просто бизнес.
    Думать надо было когда по указке США не давали строить СП-2. Как говорится "пилили сук на котором сидят".
  14. Forcecom
    Forcecom 15 октября 2021 14:37
    +1
    (голосом Дэви Джонса) - Выпускайте Грету !!!!!!
  15. Ропот 55
    Ропот 55 15 октября 2021 14:41
    +3
    Ничего, как только Украину реально ПРИХВАТИТ кризис с энергоносителями наш президент сразу и без доп. условий распорядится поставить всё необходимое "братскому" народу, ну и на кой им менять свою риторику и политику?!
  16. singless
    singless 15 октября 2021 15:14
    0
    какие претензии. щас карманы набьют кому надо и цены снизят. а нам как раз надо повысить потом.
  17. Индус
    Индус 15 октября 2021 16:22
    +1
    Фух, аж отлегло, партнёры в очередной раз снисходительно похвалили. И ни в чем не обвинили...РФ выдает газа по контрактному максимуму, а они даже санкций никаких не вводят пока...
  18. kotev19
    kotev19 15 октября 2021 16:22
    0
    Брюкссельские бюрократы кажется поняли, что от попытки сесть одновременно на два стула теплее людям в Европе не станет!
  19. Agent Cooper
    Agent Cooper 15 октября 2021 16:27
    -1
    Удивительно, ЕС не гнушается пригрозить Британии отключением электроэнергии в то время как кремлевские расшаркиваются и обещают помочь Европе с поставками газа. Той самой Европе, которая вводит санкции против России.

    Разница между теми кто работает на интересы своей страны (или союза) между теми кто работает на интересы партнеров.
  20. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич 15 октября 2021 16:38
    0
    Вот и чудно. Но Европа обязана помочь, окраине. Окраинцы- европейцы. Они боролись за то чтобы быть, Европой. Они старались. Скакали. Надевали кастрюли на головы. Даже,вазы.
    Но оказались- моржами....
  21. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow 15 октября 2021 17:12
    +1
    Ну а что остаётся Украине и Польше, кроме как "лаять" на Россию. Не на ту лошадь поставили. Им обидно.
  22. tarakan
    tarakan 15 октября 2021 17:20
    0
    Минусуйте,но Россия енто евроАЗИЯ!!!
    Согласится,проиграть при соглашении с ЕЕС о поставки газа в прошлом,но получить бонусы сейчас,чисто азиацкое терпение и хитрость wink УВАЖУХА
  23. Владимир61
    Владимир61 15 октября 2021 19:20
    0
    Претензий у них "нет", а из поганого рта, гнилью как несло, так и будет нести и дальше!
  24. svoit
    svoit 15 октября 2021 19:26
    0
    Цитата: Hagen
    Надо выдвигать встречное обвинение США. Например в том, что энергокризис в Европе умышленно инициирован проплаченным ТНК конгрессом США через остановку "СП-2" для удорожания энергетики Европы и снижения конкурентоспособности ее производства.

    Зачем? Это все понимают и принимают, его величество бизнес и ничего личного.
    А вот Россия снова осталась с носом, прибыль в основном получат другие.
  25. saygon66
    saygon66 15 октября 2021 21:00
    0
    - Так "Ура!" или не"Ура!"?
    - Размещая статью такого рода, неплохо бы приводить сравнительные данные о поставках газа на внешний и внутренний рынок... Так. по данным 2020 года объём поставок за рубеж (в Европу) составил 175 млрд. м\куб. На внутренний рынок - 225 млрд.\куб. Если добавить объёмы поставок в Китай - разница становится не такой уж значительной...
    - Между тем, уровень газификации по России в среднем - 71% , в сельской местности - 61% (учитываем скидку на "Ура!")... Спи спокойно, Европа! Твои русские друзья тебя не оставят... laughing
  26. Klingon
    Klingon Сегодня, 10:54
    0
    Цитата: tarakan
    В Германии даже отопление на газе,в каждой квартире газовый бойлер стоит

    Нет далеко не в каждой. Много центрального отопления, там стоят масляные бойлеры, потом популярны современные эффективные пелетные и дровяные печи. Газ примерно в 30% квартир, причём сейчас если вы построили дом и ставите газовый бойлер, то вас обяжут к газовому бойлеру 25% дополочать от солнца, то бишь панели повесить на крышу придётся
    ПС. Газовое отопление обычно в старых домах