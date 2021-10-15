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Лукашенко: Советский Союз развалили специально

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Советский Союз развалили специально. И в этой ситуации СНГ стало своего рода куполом, который защитил бывшие союзные республики от хаоса.


С таким заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании глав государств СНГ, проходившем в режиме онлайн.

Он напомнил, что к прекращению существования СССР он относится крайне негативно, о чем высказывался и ранее.

Лукашенко призвал своих коллег развивать сотрудничество во всех областях и особенно в сфере экономики, ведь ниши на глобальных товарных рынках давно заняты другими странами, и государства СНГ там не ждут.

Рынки давно уже поделены. Дай бог удержать свои

- считает президент Белоруссии.

При этом он отметил, что странам СНГ следует ликвидировать между собой внутренние барьеры, мешающие свободному товарообмену.

Лукашенко заявил, что страны Содружества смогут противостоять любым внешним угрозам, если объединят усилия.

Ранее в августе этого года в фильме «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1» глава белорусского государства назвал виновников развала СССР, которыми, по его мнению, были Михаил Горбачев и Борис Ельцин. В интервью Наиле Аскер-заде он отметил, что тогда, 30 лет назад, произошел именно развал, а не распад.
Использованы фотографии:
https://president.gov.by/
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140 комментариев
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  1. VORON538
    VORON538 15 октября 2021 14:25
    +29
    "Капитан очевидность" hi
    А мы то и не догадывались.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 15 октября 2021 14:27
      +9
      Лукашенко: Советский Союз развалили специально

      Наконец раскололи Шушкевича... belay
      Его упразднили незаконно и вопреки волеизъявлению народа СССР.
      1. ugol2
        ugol2 15 октября 2021 18:57
        +20
        Мнением народа тогда крутили как хотели. Причем управлялось всё не из СССР, и очень всё умнО управлялось, нагнеталось и подпитывалось.
        300-тысячный митинг в Москве в 1990 году, кто помнит.

        Хотели больше свободы, больше хлеба, больше зрелищ. И естественно отмены 6 статьи.
        Хотели сильную, свободную страну, а получили сырьевой придаток Запада.
        Развели нас как лохов на кока-колу. А вот чем занимались и о чём думали умудренные сединами мужи в ЦК и КГБ - одному Богу известно.
        Продались что ль все?
        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Вчера, 14:40
          +1
          Лукашенко абсолютно прав в своей оценке как развала СССР, так и современности. И, пожалуй, никто из нынешних лидеров стран СНГ не способен и отважится на столь честную оценку развала СССР.
    2. Зяблицев
      Зяблицев 15 октября 2021 14:29
      +29
      Ельцин сдох, а эту пятнистую гниду, которая продолжает смердеть и портить воздух, не смотря на дряхлость нужно судить и повесить! Но это верхушка айсберга! Айсберга, который взращивали в течении многих лет, начинаю с не менее, чем пятно, убл.дочного Хруща всякие национал-предатели из ЦК КПСС, под присмотром Госдепа!
      1. frruc
        frruc 15 октября 2021 14:46
        +5
        Советский Союз развалили специально....... назвал виновников развала СССР, которыми, по его мнению, были Михаил Горбачев и Борис Ельцин.

        А. Лукашенко совершенно правильно сказал, что говорится, правду-матку рубит.
        1. paul3390
          paul3390 15 октября 2021 14:55
          +21
          И? Какие из этого заявления мы должны сделать выводы? Какие предпринять действия? Уж коли он сказал "А" - пусть скажет и "Б". Если развалили - значит незаконно и нелегитимно, значит - надо с этим что-то делать, дабы вернуть ситуацию в нормальное состояние? И - призвать к ответу виновников и выгодополучателей. Разве нет? Типа - граждане Союза Советских Социалистических Республик, я обращаюсь к вам... Ну - и так далее?
          1. AlexGa
            AlexGa 15 октября 2021 18:59
            +2
            Уж коли он сказал "А" - пусть скажет и "Б".

            Так он и сказал и сделал в свое время, в 1996 году. После проведения Референдума по Конституции. И Республика вернулась практически во времена СССР. Да, не было плакатов "Слава КПСС", президентская вертикаль очень успешно заменила вертикаль КПСС в управлении государством. Основополагающие отрасли экономики остались под государственным управлением с сохранением социальной сферы, частные производства создавались с нуля, а не по распилу госсобственности. В сфере торговли и услуг государство не принимает участие. Но здравоохранение, ЖКХ, образование - это обязанность государства, есть частные учреждения, но они не замещают существующие. Много можно говорить о том, каким образом это достигалось, иногда ну очень не демократичным. Лично меня практически все устраивает, может потому что мне достаточно много лет. А что касается того, что Лукашенко бывший председатель колхоза, так он в своем колхозе отвечал за все стороны жизни своего колхоза. Поверьте, что это лучше, чем банкиры и домохозяйки.
            1. МойВрач
              МойВрач Вчера, 08:29
              -3
              Цитата: AlexGa
              . А что касается того, что Лукашенко бывший председатель колхоза, так он в своем колхозе отвечал за все стороны жизни своего колхоза. Поверьте, что это лучше, чем банкиры и домохозяйки.

              Вам поверить?
              Из страны сделал совхоз где реальная экономика подменена числовыми показателями для отчётности которые обязаны натянуть подчиненные. Когда большинство предприятий работают в убыток.
              Совхоз который имеет движение в сторону исправительно-трудовой колонии-поселения. Где образуются две группы с разными правами и обязанностями первая это администрация колонии вторая это всё остальное население.
          2. AlexGa
            AlexGa Сегодня, 12:33
            0
            Если позволит время, посмотрите репортаж Подоляки про завод БЕЛАЗ. В https://youtu.be/seepF7RhA8U
        2. saturn.mmm
          saturn.mmm 15 октября 2021 16:14
          +5
          Цитата: frruc
          А. Лукашенко совершенно правильно сказал, что говорится, правду-матку рубит.

          Ему об этом вероятно Ельцин рассказал.
          1. AlexGa
            AlexGa 15 октября 2021 19:01
            +2
            Михаил, это фото сделано после подписания документов о создании СГ в 1996 году. Тогда можно было радоваться, правда, 1999 году подписанные договоренности почикали и радость ушла.
            1. saturn.mmm
              saturn.mmm 15 октября 2021 19:51
              -2
              Цитата: AlexGa
              радость ушла.

              Да. Путин похоронил мечту.
              1. AlexGa
                AlexGa 15 октября 2021 20:42
                +1
                Еще Ельцин подписывал.
                1. Стропорез
                  Стропорез 15 октября 2021 21:17
                  0
                  Цитата: AlexGa
                  Еще Ельцин подписывал.

                  подписывал эбн, а приемник похоронил.
                  1. AlexGa
                    AlexGa 15 октября 2021 21:24
                    +2
                    Забавно было слушать восторги СМИ по поводу подписания "дорожных карт" связанных с экономическими вопросами, забывая о Договорах конца 90-х. Неужели у госчиновников такая избирательная память?! С тех времен много воды утекло, боюсь что "поезд ушел".
                    1. Стропорез
                      Стропорез 15 октября 2021 22:15
                      -2
                      Цитата: AlexGa
                      Забавно было слушать восторги СМИ по поводу подписания "дорожных карт" связанных с экономическими вопросами, забывая о Договорах конца 90-х. Неужели у госчиновников такая избирательная память?! С тех времен много воды утекло, боюсь что "поезд ушел".

                      Поезд не ушёл, а его пустили под откос во время движения.
                      СССР не для того рушили , чтобы дать объединиться Белоруссии ,Украине и России. При всей мерзости эбна ,он не был лишён угрызений совести и когда окончательно понял , что натворил, он подписал с Лукой союзный договор,чтобы хоть что то воссоединить,а по докумам союз.гос-ва у этого союза должен был быть президент и тогда 1000% проходил Лука!!!
                      Был ещё тапкой персонах , как п.п. бородин, у которого и "стажировался " будущий преемник, который затем всё и "похоронил".
                      1. AlexGa
                        AlexGa 15 октября 2021 22:35
                        +1
                        К этому времени Лукашенко достаточно успешно восстановил БССР-2, поддержка в стране высочайшая, популярность на пост-советском пространстве огромная. Выборы в едином государстве выиграл бы однозначно, благо росбизнес еще на стал могущественным на просторах России. Ну, а сейчас очень большая разница в государственном устройстве РФ и РБ.
                      2. Стропорез
                        Стропорез 15 октября 2021 23:10
                        +2
                        Цитата: AlexGa
                        Ну, а сейчас очень большая разница в государственном устройстве РФ и РБ.

                        Это да, так ведь ещё и поколения новые выросли, без нашего так сказать,советского воспитания и дружбы народов.
        3. for
          for Вчера, 04:21
          +3
          А что так мало фото?
    3. Ros 56
      Ros 56 15 октября 2021 16:06
      +3
      Правда ваша и этих утырков и сейчас у нас во власти хватает. А вот как с этим бороться, большущий вопрос.
    4. Alien From
      Alien From 15 октября 2021 16:46
      +1
      Меченый до сих пор жирует am
    5. Dart
      Dart Вчера, 00:16
      0
      Ну,власть скорее всего построит очередной Горби-центр....
    6. Al_lexx
      Al_lexx Вчера, 17:33
      0
      Цитата: Зяблицев
      Но это верхушка айсберга!

      Да какая в задницу верхушка?))
      Обычный исполнитель, в семейных трусах.))
      Ясен перец, что редкая. Но уж точно не верхушка. До той верхушки ещё переть и переть...
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy 15 октября 2021 14:41
    +5
    Цитата: VORON538
    "Капитан очевидность"
    А мы то и не догадывались.

    Лукашенко: Советский Союз развалили специально
    Неужели назовет виновных? belay Или будет ждать команды...
    назвал виновников развала СССР, которыми, по его мнению, были Михаил Горбачев и Борис Ельцин.
    Детский лепет. fool Развалили Советский Союз (деньги ляжку жгли, да и под статьей вечно), ЦКисты (власть хотелось по наследству передавать, да и отлить ее в собственность), князьки диаспор (ханства свои иметь и баями быть), енералы (власть есть, а мани мало) и тд и тп, не все конечно, но тыщь 10 набралось. А Меченный, сявка-клерк, погулять вышел. Брызги, 20 миллионов человек корова языком слизала, может и более.request
    1. tatra
      tatra 15 октября 2021 17:28
      +2
      Ну опять у врагов коммунистов какие -то мифические коммунисты -без фамилий ,кроме ваших "Освободителей " Горбачева и Ельцина ,развалили СССР на ваши антисоветско-русофобские Государства .
      Главный результат уничтожения СССР -это то ,что как коммунисты и их сторонники ,так и враги коммунистов -признают уничтожение СССР преступлением перед страной и народом .
      1. Dart2027
        Dart2027 15 октября 2021 18:21
        -8
        Цитата: tatra
        Ну опять у врагов коммунистов какие -то мифические коммунисты -без фамилий ,кроме ваших "Освободителей "

        Насколько же жалким и ничтожным был СССР, если его смогли развалить всего два человека, прямо страна третьего мира.... По мнению коммунистов.
        1. tatra
          tatra 15 октября 2021 18:35
          +2
          Ха ,вот еще одна из трусливых отмазок врагов СССР ,признающих захват и расчленение ими СССР своими преступлениями .
          Это были не "два человека" ,а руководитель СССР и руководитель РСФСР ,которого ВЫ ,враги СССР ,навязали Президентом РСФСР в июне 1991 года .
          1. Dart2027
            Dart2027 15 октября 2021 20:34
            -4
            Цитата: tatra
            Это были не "два человека" ,а руководитель СССР и руководитель РСФСР

            А что делали ЦК КПСС, КГБ. ГРУ, армия, партия и т.д.? БАбочек ловили
          2. МойВрач
            МойВрач Вчера, 08:52
            -1
            Цитата: tatra
            Ха ,вот еще одна из трусливых отмазок врагов СССР ,признающих захват и расчленение ими СССР своими преступлениями .
            Это были не "два человека" ,а руководитель СССР и руководитель РСФСР ,которого ВЫ ,враги СССР ,навязали Президентом РСФСР в июне 1991 года .

            Вам воспоминания мешают жить? Вы предлагаете восстановить настоящее в границах прошлого? А не боитесь упустить настоящее? Вспомните митинги, ведь там тоже хотели всего наилучшего, а результат? Вы наверное забыли как шахтеры стучали касками на площадях и где теперь их шахты?
            А может вы себе отвели роль судьи или совести нации?
            Я непутевая и грешная,
            Зато всю правду говорю!
            Я городская сумасшедшая!
            И это лучшая броня.
            Мне все прощают власти здешние,
            Поскольку справка у меня!
            1. tatra
              tatra Вчера, 08:56
              0
              И зачем мне этот Ваш хамский и бредовый комментарий ? Не можете ничего умного написать -не мучайте клаву .
              1. МойВрач
                МойВрач Вчера, 09:44
                0
                Цитата: tatra
                И зачем мне этот Ваш хамский и бредовый комментарий ?

                А Вы себе можете задать те же вопросы? Кому нужны Ваши речи?
                Цитата: tatra
                Не можете ничего умного написать -не мучайте клаву .

                Возможно ли что Ваш совет относится в первую очередь к вам самим?
  3. Венд
    Венд 15 октября 2021 16:10
    +2
    Цитата: VORON538
    "Капитан очевидность" hi
    А мы то и не догадывались.

    Мало догадываться, надо ещё и принять. А вот этого, как раз и не хотят сделать.
  4. d1975
    d1975 15 октября 2021 16:48
    0
    Да хоть генерал ,но говорит честно ! Шушкеаичу мемориал не построил ведь . hi
    1. кредо
      кредо 15 октября 2021 17:22
      -1
      Цитата: d1975
      Да хоть генерал ,но говорит честно ! Шушкеаичу мемориал не построил ведь . hi

      Вы что не поняли, что главный посыл этого "откровения" не переживание за СССР, где Лукашенко так бы и остался колхозником на пенсии, а желание открыть границы бывших советских республик для поставок товаров к ним из Белоруссии.

      Всё бы ничего в этом пустозвонстве если бы сам Лукашенко не был первым противником поставки чужих продуктов, товаров и услуг из бывших союзных республик в Белоруссию.

      Последний пример с российскими нефтяниками, которым Лукашенко поднял налоги на своей территории, яркий пример "ликвидации" внутренних барьеров для экономического сотрудничества.

      Пустобрёх, прикрывающийся СССР как фиговым листом.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 15 октября 2021 19:38
        +2
        Цитата: кредо
        пример с российскими нефтяниками, которым Лукашенко поднял налоги на своей территории

        И правильно сделал.
        Цитата: кредо
        яркий пример "ликвидации" внутренних барьеров для экономического сотрудничества.

        А кто начал то? Именно Путин со своим налоговым маневром. Будем радоваться, когда внутрироссиянские цены на энергоносители сравняются с мировыми. Недолго осталось, чуть более трех лет.
  • Invoce
    Invoce 15 октября 2021 14:26
    +10
    А это разве новость? Только вот никто из тех, кто декларирует ошибочность развала СССР, не делает ни первый, ни последующие "шаги" для восстановления единого государства..
    Интересы капитала, а не простых людей, прежде всего!!!
    1. Cron
      Cron 15 октября 2021 14:39
      +2
      Цитата: Invoce
      Интересы капитала, а не простых людей, прежде всего!!!

      Скорее, в его случае, интересы быть номером один, хоть и в такой маленькой республике, но номером один.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке 15 октября 2021 16:11
        +5
        Цитата: Cron
        Скорее, в его случае, интересы быть номером один, хоть и в такой маленькой республике, но номером один.

        Если б он свою республику слил, - перспектив воссоединения не осталось бы вовсе.
        1. Cron
          Cron 15 октября 2021 16:13
          +3
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке
          Если б он свою республику слил, - перспектив воссоединения не осталось бы вовсе.

          Никто и не спорит. Он действительно наименьшее из зол
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке 15 октября 2021 16:08
      +3
      Цитата: Invoce
      Только вот никто из тех, кто декларирует ошибочность развала СССР, не делает ни первый, ни последующие "шаги" для восстановления единого государства..

      К Лукашенко это не отнести. hi
  • Svarog
    Svarog 15 октября 2021 14:27
    +18
    Естественно специально СССР развалили..НО уже хорошо, что лидер РБ об этом впрямую говорит.
    1. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович 15 октября 2021 14:44
      -7
      Цитата: Svarog
      уже хорошо, что лидер РБ об этом впрямую говорит.

      Действительно. Почему бы ему, первому вседержителю белорусскому, ставшему таковым именно благодаря распаду СССР, так не заговорить?
      1. Svarog
        Svarog 15 октября 2021 14:47
        +4
        Цитата: Сидор Аменподестович
        Цитата: Svarog
        уже хорошо, что лидер РБ об этом впрямую говорит.

        Действительно. Почему бы ему, первому вседержителю белорусскому, ставшему таковым именно благодаря распаду СССР, так не заговорить?

        А что..вы хотите сказать, что распад СССР это эволюционный процесс? Что не было тех, кто им управлял? Еще скажите что это желание народов?
        1. Сидор Аменподестович
          Сидор Аменподестович 15 октября 2021 14:52
          -6
          Цитата: Svarog
          А что..вы хотите сказать, что распад СССР это эволюционный процесс?

          Я хочу сказать, что со стороны Лукашенко это крокодиловы слёзы: "А Васька слушает, да ест".
          1. Svarog
            Svarog 15 октября 2021 14:56
            +6
            Цитата: Сидор Аменподестович
            Цитата: Svarog
            А что..вы хотите сказать, что распад СССР это эволюционный процесс?

            Я хочу сказать, что со стороны Лукашенко это крокодиловы слёзы: "А Васька слушает, да ест".

            Возможно и так..со стороны Лукашенко.. Для меня имеет важное значение, что об умышленном развале СССР начал говорить глава государства..РБ..жалко что не наш.. вообще то должен бы наш об этом сказать..сказать..найти всех виновников, проведя расследование и судить..
            1. Сидор Аменподестович
              Сидор Аменподестович 15 октября 2021 15:07
              0
              Цитата: Svarog
              Возможно и так..со стороны Лукашенко.. Для меня имеет важное значение, что об умышленном развале СССР начал говорить глава государства..РБ..жалко что не наш..

              Уважаемый Владимир! Да любой здравомыслящий человек жалеет о распаде СССР! Причём по всей планете. Но толку талдычить об этом в режиме 24/7? Прошлое не вернёшь.
              1. Svarog
                Svarog 15 октября 2021 15:14
                -1
                Цитата: Сидор Аменподестович
                Причём по всей планете.

                Ну талдычить это одно...даже лидер, который возглавляет уже 20 лет РФ талдычит..что якобы жалеет.. Но я о другом..Одно дело талдычить, а другое дело, начать говорить уже правду..и Лукашенко первый кто сказал об этом впрямую..что СССР не сам развалился..а его умышленно развалили..ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.
                Прошлое не вернёшь.

                Прошлое должно вернутся для тех, кто не понес за это ни какой ответственности.. И лишь когда, высокопоставленные деятели начнут нести ответственность за свои деяния..лишь тогда будет, появится надежда на улучшение.
                1. Сидор Аменподестович
                  Сидор Аменподестович 15 октября 2021 15:23
                  -6
                  Цитата: Svarog
                  СССР не сам развалился..а его умышленно развалили..

                  Я не считаю, что СССР умышленно развалили. Скорее, тут уместнее "падающего толкни".
                  Ну, тут, конечно, безмерный простор для дискуссии. Всё же Ницше подчас чересчур своеобразен.
                  1. Svarog
                    Svarog 15 октября 2021 18:48
                    -1
                    Цитата: Сидор Аменподестович
                    Я не считаю, что СССР умышленно развалили.

                    Ну когда будете знать столько же, сколько знает Лукашенко.. тогда и говорить можно на этут тему.. А я считаю, что Лукашенко на 100% прав..и уверен, что знает поименно, тех кто этим занимался..я не имею в виду меченного.. помимо него и задолго до него это началось..
                2. ДымОк_в_дЫмке
                  ДымОк_в_дЫмке 15 октября 2021 16:28
                  +5
                  Цитата: Svarog
                  Ну талдычить это одно...даже лидер, который возглавляет уже 20 лет РФ талдычит..что якобы жалеет.

                  ... не забывая помянуть про галоши, как единственное достижение СССР. hi
                  1. Dart2027
                    Dart2027 15 октября 2021 18:23
                    -5
                    Цитата: ДымОк_в_дЫмке
                    не забывая помянуть про галоши, как единственное достижение СССР

                    Да, дорогие мои, да. Не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо, было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить. Вот в чём всё дело.
                    У нас была оборонка - классная, сильная, и мы ею гордимся до сих пор. Мы благодарны нашим дедам и нашим отцам за то, что они создали после Великой Отечественной войны такую оборонку.
                    Голос из зала:
                    - И первый спутник.
                    В. В. Путин:
                    - И первый спутник, и первый человек в космосе - это наша общая гордость, это достижения советской власти, которыми мы все гордимся. Это общенациональные достижения.
                    Но товары народного потребления... Жириновский уже сказал об этом. Где они были? Их не было. Давай-те не будем друг другу врать и народу. Народ-то знает, что было и чего не было.
                    1. мордвин 3
                      мордвин 3 15 октября 2021 19:42
                      +6
                      Цитата: Dart2027
                      Но товары народного потребления... Жириновский уже сказал об этом. Где они были? Их не было.

                      Вот это и есть враньё.
                      1. Dart2027
                        Dart2027 15 октября 2021 20:35
                        -3
                        Цитата: мордвин 3
                        Вот это и есть враньё.

                        Правда?
                    2. Лесовик
                      Лесовик 15 октября 2021 22:41
                      +1
                      Цитата: Dart2027
                      - И первый спутник, и первый человек в космосе - это наша общая гордость,

                      Зачем вы так? Они уже почти поверили в свою байку о галошах...
            2. Stas157
              Stas157 15 октября 2021 16:43
              +8
              Цитата: Svarog
              об умышленном развале СССР начал говорить глава государства..РБ..жалко что не наш.. вообще то должен бы наш об этом сказать..сказать..найти всех виновников

              hi Наш Ельцина уважает очень, чтобы такое сказать. Алкаш ему власть передал и заветы как править. А вот коммунисты ему только мины подкладывали. О чем царек любит упоминать!
        2. tihonmarine
          tihonmarine 15 октября 2021 14:55
          +3
          Цитата: Svarog
          А что..вы хотите сказать, что распад СССР это эволюционный процесс?

          Заговор и планомерное промывание мозгов пиплам.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке 15 октября 2021 16:14
        +1
        Цитата: Сидор Аменподестович
        Действительно. Почему бы ему, первому вседержителю белорусскому, ставшему таковым именно благодаря распаду СССР, так не заговорить?

        Следует помнить, что он голосовал против развала.
        Почти в одиночестве.
    2. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих 15 октября 2021 14:54
      +1
      Господи! Всего то тридцать лет понадобилось!... Что б даже до Лукашенко дошло...
      Я так понимаю, это прелюдия к следующему девизу "пролетарии всех стран" объединяйтесь и будем создавать новый СССР?
      1. Ватервейс 672
        Ватервейс 672 15 октября 2021 15:40
        +5
        Судя по пенсии, которую получает в РБ Шушкевич, дошло до батьки давно.Экс-председателю Верховного Совета Белоруссии Станиславу Шушкевичу действительно платили всего 2 долл. в месяц, так как пенсии долго не индексировались. И только в 2015 г. повысили до 220 долл. (примерно 14 тыс. руб.). Это так Лукашенко его за участие в развале Союза "отблагодарил". Горбачев на тот момент имел пенсию в районе 800000 рублей, 2019 год.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке 15 октября 2021 16:17
        +2
        Цитата: Вождь краснокожих
        Господи! Всего то тридцать лет понадобилось!... Что б даже до Лукашенко дошло...

        До кого-то, извините, до сих пор не дошло, что 30 лет он свою позицию не менял!
  • Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович 15 октября 2021 14:31
    +2
    Где справедливое требование изменения цен на газ и нефть в соответствии с мировой тенденцией?!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 15 октября 2021 19:50
      +1
      Цитата: Сидор Аменподестович
      Где справедливое требование изменения цен на газ и нефть в соответствии с мировой тенденцией?!

      А тебе оно надо?
  • Cron
    Cron 15 октября 2021 14:34
    +1
    Лукашенко: Советский Союз развалили специально

    Ну так начни воссоединение.
    Рынки давно уже поделены. Дай бог удержать свои

    Ничего, скоро наши местные ПРБшники отожмут там всё у всех
  • Anton S
    Anton S 15 октября 2021 14:37
    -3
    АГЛ должен быть благодарен распаду СССР,потому что так бы и остался безызвестным председелем совхоза.А с Ельциным,которого называет виновником,и обнимался,и водку пил.
  • askort154
    askort154 15 октября 2021 14:38
    +4
    Лукашенко заявил, что страны Содружества смогут противостоять любым внешним угрозам, если объединят усилия.

    Вот и возглавь его. Прижми князьков.
    1. Шмель_3
      Шмель_3 15 октября 2021 15:21
      +1
      А кто ему даст прижать князьков? Стоит ему начать, тут же голову свернут или посадят на"трон" домохозяйку. Вспомните, как период гласности, обгаживали СССР. Получается, что весь период существования СССР, был только ГУЛАГ и репрессии. Не было ни победы в ВОВ, ни Гагарина, ни чего.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке 15 октября 2021 16:21
      0
      Цитата: askort154
      Лукашенко заявил, что страны Содружества смогут противостоять любым внешним угрозам, если объединят усилия.

      Вот и возглавь его. Прижми князьков.

      Думается, большинство в республиках это бы поддержало.
      Только Панфиловых к голосованию и на пушечный выстрел подпускать нельзя.
  • Voletsky
    Voletsky 15 октября 2021 14:40
    -1
    в принципе в развале участвовали так или иначе люди от 50+ лет, в смысле те кому сейчас от 50 лет.
    1. faiver
      faiver 15 октября 2021 15:57
      +3
      Не подскажете чем участвовали простые граждане в развале Союза, особо те что не проживали в Москве?
  • 1536
    1536 15 октября 2021 14:46
    +2
    Конечно развал СССР -- это величайшая трагедия для всех людей его населявших. Но прошло уже 30 лет с тех пор. И ведь зато как прикольно нагадить в теперь уже чужой стране и убежать в свою, где сидеть там как ни в чем не бывало, прикрываясь "международным правом", "свободой слова" и "правами человека". Уверен, что не смотря ни на что и сегодня найдется много хулиганов, дебоширов, записных провокаторов, жуликов и просто недалеких людей, которые хотят процесс развала продолжить. Потому прав президент РБ, что в единетве -- сила! Иначе по-одиночке передушат всех "неразумные" соседи.
  • V1er
    V1er 15 октября 2021 14:48
    +3
    Тоже мне, открыл секрет пашиняна.
  • tralflot1832
    tralflot1832 15 октября 2021 14:51
    +1
    Это уже история,чуть Россию не развалили на княжества.А вот вопрос к Батьке есть,ещё чуть чуть и на границах с Польшей и Латвией стрелять начнутПо крайней мере поляки очень напрашиваются!Что делать будем?
    1. AlexGa
      AlexGa 15 октября 2021 19:06
      0
      Что делать будем?

      Жители Белоруссии воевать.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 15 октября 2021 19:49
      0
      А Ирак умнее поступил,МИД Ирака попросил МИД Польши,пропустить беженцев из иракцев из Белоруссии в Польшу.
  • rocket757
    rocket757 15 октября 2021 15:29
    +2
    Советский Союз развалили специально. И в этой ситуации СНГ стало своего рода куполом, который защитил бывшие союзные республики от хаоса
    . Т.е. батька под куполом оставаться желает ... а союзное государство не, не знаем, не слышим, не помним .....
    1. Reptiloid
      Reptiloid 15 октября 2021 15:59
      +2
      hi приветствую, Виктор! bully по моему, видны попытки сказать одновременно да и нет.И результат соответственно ---- нулевой
      ...союзного государство не...
      1. rocket757
        rocket757 15 октября 2021 16:44
        +1
        Привет Дмитрий soldier
        Батька как на растяжку встал, так и замер ... ни туды, ни сюда.
        Мож заклинило его???
        1. Reptiloid
          Reptiloid 15 октября 2021 16:46
          +2
          Ну да! Многолетняя такая пауза...Увиливание
          1. rocket757
            rocket757 15 октября 2021 16:48
            +2
            Это уже поза .... заело намертво.
            1. Reptiloid
              Reptiloid 15 октября 2021 16:53
              +2
              А как ещё? Он же как-то ясно сказал, что меньшая должность ему категорически не соответствует, правда я не точно передаю слова. И было это , когда боролись против него. То есть , в течение года.
              1. rocket757
                rocket757 15 октября 2021 17:00
                +2
                Зря он перышки топорщит, могут и ощипать, а то и в суп отправить.
                Вокруг хищников не мало и не таких общипывали ....
                1. Reptiloid
                  Reptiloid 15 октября 2021 17:07
                  +1
                  Давно ли это было? Хотели, да и сейчас не раздумали
                  Цитата: rocket757
                  Зря он перышки топорщит, могут и ощипать, а то и в суп отправить.....

                  все забыто
                  1. rocket757
                    rocket757 15 октября 2021 17:29
                    +1
                    Это он "забыл", о нем никто не забыл. Наведаются с со своими намерениями, долго ждать не придется.
                    1. Reptiloid
                      Reptiloid 15 октября 2021 17:37
                      +2
                      Конечно, лучше бы этого не повторилось, только игры в многовекторность до добра не доведут
  • борис эпштейн
    борис эпштейн 15 октября 2021 15:32
    +3
    "При этом он отметил, что странам СНГ следует ликвидировать между собой внутренние барьеры, мешающие свободному товарообмену."
    Как говорил в таких случаях Мишка Горбатый : "Начни с себя."
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке 15 октября 2021 16:34
      0
      Цитата: борис эпштейн
      Как говорил в таких случаях Мишка Горбатый : "Начни с себя."

      Горбатого цитировать, - себя не уважать.
      1. борис эпштейн
        борис эпштейн 15 октября 2021 17:39
        +1
        Но в данном случае по отношению к поведению Лукашенко он прав.Лукашенко уже давно пора кончать игрушки в суверенитет по образцу Кучмы, требовать от России цен на нефть и газ, как в Смоленской области до тех пор, пока Белоруссия не подпишет полностью союзный договор и не признает российским Крым. Белоруссия и так получает стабильно нефть и газ по мизерным по стравнению с ЕС ценам.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке 15 октября 2021 18:13
          +1
          Цитата: борис эпштейн
          Белоруссия и так получает стабильно нефть и газ по мизерным по стравнению с ЕС ценам.

          И это правильно. Сравнение не уместно.
          С западников и надо драть по полной, пока не поумнеют.
          1. AlexGa
            AlexGa 15 октября 2021 19:09
            0
            С западников и надо драть по полной

            Для меня загадка почему со своих дерут три шкуры, ведь дешевые газ и нефть у себя ведет снижение себестоимости продукции, это же элементарная экономика.
            1. ДымОк_в_дЫмке
              ДымОк_в_дЫмке 15 октября 2021 21:14
              +2
              Цитата: AlexGa
              С западников и надо драть по полной

              Для меня загадка почему со своих дерут три шкуры, ведь дешевые газ и нефть у себя ведет снижение себестоимости продукции, это же элементарная экономика.

              Это и есть управление колонией ставленниками внешних сил и в их интересах.
              1. AlexGa
                AlexGa 15 октября 2021 21:19
                +2
                Это и есть управление колонией ставленниками внешних сил и в их интересах.

                И Российское государство с этим согласно, это и бесит.
          2. борис эпштейн
            борис эпштейн Вчера, 15:04
            0
            Да они сами себе такие цены наскакали. Миллер (Газпром) сказал, что России вполне комфортны цены на газ в коридоре 240-320 долл за 1000 кубов. А на нынешних ценах наживаются страны, имеющие ХАБы и заключенные до 2021 года договоры на поставку газа из России.По сути эти страны, взвинтив цены, сами наживаются на российском горбу не меньше России.Причем, наживаясь на российском газе, на Россию же и лают-мол, мало поставляете, качайте больше!
  • U-58
    U-58 15 октября 2021 15:44
    0
    Если подходить эмоционально- Лукашенко прав и хорошо, что он об этом говорит вслух и принародно.
    А с точки зрения исторической- не пришло время давать анализ причин крушения СССР.
    Это сделают другие люди и не сегодня и не завтра.
    Пройдет лет 50- 100 и вот тогда все выводы и оценки выкристаллизуются.
    Большое видится на расстоянии.
    А как бы хотелось эту информацию получить уже сегодня! ..
    1. борис эпштейн
      борис эпштейн 15 октября 2021 17:43
      +1
      Эмоционально-может быть и да, но руководитель государства обязан действовать стратегически и рационально. А Лукашенко иногда заговаривается. Пора бы ему уже понять, что и лично его у власти и Белоруссию в целом в данный момент держит на плаву Россия.
      1. U-58
        U-58 15 октября 2021 18:10
        -1
        Это не так. Лукашенко весьма популярен на родине. Большинство людей вполне искренне голосую за него.
        И не нужно преувеличивать количество оппозиционеров режиму.
        Правда,в прошлом году ситуацию оседлали таки проамериканские силы(минус Батьке за долгую раскачку), но в целом народ за него.
  • КотикМур
    КотикМур 15 октября 2021 15:46
    -3
    Александр Григорьевич абсолютно прав. Предатели и враги народа разрушили СССР и именно поэтому он, мудрый вождь белорусского народа, 30 лет укреплял свою единоличную власть и «незалежность».

    Ведь это так логично и не противоречиво.

    Уверен, что Александр Григорьевич льёт слезы по ночам из за развала СССР, ведь там он мог быть председателем колхоза, а пришлось стать президентом для 8 миллионов человек. Трагедия.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке 15 октября 2021 18:15
      0
      Цитата: КотикМур
      Александр Григорьевич абсолютно прав. Предатели и враги народа разрушили СССР и именно поэтому он, мудрый вождь белорусского народа, 30 лет укреплял свою единоличную власть и «незалежность».

      Ведь это так логично и не противоречиво.

      Уверен, что Александр Григорьевич льёт слезы по ночам из за развала СССР, ведь там он мог быть председателем колхоза, а пришлось стать президентом для 8 миллионов человек. Трагедия.

      Странное, извините, ёрничество.
      1. КотикМур
        КотикМур 15 октября 2021 18:41
        0
        Ничего странного. Стенания про предателей , разваливших СССР, порядком утомляют.
        А уж когда про это рассказывают прямые бенефициары этого развала, то это уже выглядит как троллинг.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке 15 октября 2021 21:02
          +1
          Цитата: КотикМур
          Ничего странного. Стенания про предателей , разваливших СССР, порядком утомляют.
          А уж когда про это рассказывают прямые бенефициары этого развала, то это уже выглядит как троллинг.

          Про предателей разваливших СССР (и СЭВ, кстати) более других как раз ноют и воют те, кто непосредственно и участвовал. Именно бенефициары. Не желают за "подвиги" отвечать.
  • Макс1995
    Макс1995 15 октября 2021 15:48
    +2
    Давно все знают. Но против фондов пьяного и коллег рыжего не попрешь.
    Их ученики масть держат крепко.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке 15 октября 2021 21:10
      +1
      Цитата: Макс1995
      Но против фондов пьяного и коллег рыжего не попрешь.
      Их ученики масть держат крепко.

      Вечного не бывает.
      Кому-то из них ещё светит сесть.
      Когда время это приблизится, сливать друг друга начнут наперегонки
      чтоб хоть как-то вписаться в новый уклад (и опять пакостить втихаря).
      1. Макс1995
        Макс1995 Вчера, 10:39
        0
        А , это я слышу уже лет 20.

        На самом деле мафия бессмертна.

        Рыжие, пьяные, Собчачки и айфончики пожизненно неприкосновенны.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Вчера, 12:43
          0
          Цитата: Макс1995
          На самом деле мафия бессмертна.

          Рыжие, пьяные, Собчачки и айфончики пожизненно неприкосновенны.

          Пожизненного не бывает.
          Аукнется. И детям и внукам.
          Умеющие думать, - пусть думают.
          1. Макс1995
            Макс1995 Вчера, 14:27
            0
            А , это я тоже слышу уже лет 20.
            Пока их дети, внуки, да уже и правнуки в шоколаде....
  • Adutant
    Adutant 15 октября 2021 15:53
    +2
    Рынки давно уже поделены. Дай бог удержать свои

    Все именно так и есть Батька ..А вся эта болтовня о "демократии,свободе" чисто овечья шкура на волках кровожадных ..Обманули советский народ цинично и жестко .
    1. tatra
      tatra 15 октября 2021 17:39
      +5
      Ну враги СССР после захвата ими СССР действительно получили свободу -свободу безответственности и безнаказанности ,свободу врать ,клеветать ,оскорблять ,унижать людей ,грабить свою страну и народ .
  • faiver
    faiver 15 октября 2021 15:58
    +1
    Хотелось бы знать к чему все это было сказано?
  • Из Томска
    Из Томска 15 октября 2021 16:19
    +2
    Да что тут обсуждать - денег просит, денег, но пока аккуратненько так. Истерика позже начнется.
  • Radikal
    Radikal 15 октября 2021 16:30
    +1
    Цитата: paul3390
    И? Какие из этого заявления мы должны сделать выводы? Какие предпринять действия? Уж коли он сказал "А" - пусть скажет и "Б". Если развалили - значит незаконно и нелегитимно, значит - надо с этим что-то делать, дабы вернуть ситуацию в нормальное состояние? И - призвать к ответу виновников и выгодополучателей. Разве нет? Типа - граждане Союза Советских Социалистических Республик, я обращаюсь к вам... Ну - и так далее?

    "Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!
    К вам обращаюсь я, друзья мои!....."
    В этом контексте? sad
  • Radikal
    Radikal 15 октября 2021 16:34
    +1
    Цитата: Венд
    Цитата: VORON538
    "Капитан очевидность" hi
    А мы то и не догадывались.

    Мало догадываться, надо ещё и принять. А вот этого, как раз и не хотят сделать.

    Что принять, и чего сделать? winked
  • Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич 15 октября 2021 16:46
    0
    При всем уважении к ГрЫгорычу и всем белорусам, но на кой ему нужна эта большая политика? У него Белоруссия- вся вылизанная,красивая,аккуратная. Дороги,парки, города,школы,детсады- прелесть. И между прочим, самые красивые здания- детсады и школы,а не госучреждения. Хотя и учреждения- в порядке.
  • Batika
    Batika 15 октября 2021 17:00
    -1
    Прав Лукашенко во всем ! Как его не травили и не гнобили "наши "СМИ и все же выстоял и не дал стране скачки устроить кровавые и разворовать и разрушить всю промышленность ..Объединятся нам все же нужно ,иначе долго не продержимся от чертей толерастных ..
  • Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart 15 октября 2021 17:03
    -2
    Вот что значит мамонты в политике. Для человека все эти события реально были вчера, он до ста лет будет видеть в этом что то свежее,актуальное, будет говорить об этом и что то выводить из этого. Эти события уже мхом поросли , с тех пор минуло полтора поколения , мир изменился технически и информационно до неузнаваемости - но для него по прежнему важно что там и кто когда то сделал . Уже не откатить-с !
    1. tatra
      tatra 15 октября 2021 17:43
      +3
      Ха ,да ладно . Если большевики-коммунисты и их стронники после Октябрьской революции сразу же создали идеологию и пропаганду ЗА себя ,ЗА то ,что они сделали ,то их враги 30 лет после захвата ими СССР самозабвенно "обсасывают " всё ,что сделали большевики-коммунисты и их сторонники ,как те работали и воевали .
      И на этом сайте военных самое большое число комментариев -в темах о советском периоде ,а СЕБЯ ,и то ,что они сами сделали ,враги большевиков-коммунистов очень не любят обсуждать .
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке 15 октября 2021 18:29
        0
        Цитата: tatra
        то ,что они сами сделали ,враги большевиков-коммунистов очень не любят обсуждать

        Они и "заслуги" своих дедов и отцов в советское время не любят засвечивать.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке 15 октября 2021 18:24
      0
      Цитата: Knell Wardenheart
      Уже не откатить-с !

      Адепты капитализма могут потирать липкие ручки. Пока могут.
      "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним."
  • cniza
    cniza 15 октября 2021 17:18
    +2
    Лукашенко: Советский Союз развалили специально


    Так этого никто и никогда не скрывал , США до сих пор считают это своей заслугой , но они имели к этому косвенное отношение ...
    1. Reptiloid
      Reptiloid 15 октября 2021 17:33
      +1
      hi добрый Вам вечер! Вспомнилось, как ельцин отчитываться американцам в этом.
      1. cniza
        cniza 15 октября 2021 18:08
        +1
        Приветствую ! hi

        Причем его об этом не просили , он сам проявил инициативу...
        1. Reptiloid
          Reptiloid 15 октября 2021 18:12
          +1
          Цитата: cniza
          ..... его об этом не просили , он сам проявил инициативу...

          Я этого не знал. Всё равно, любой ценой хотел быть во власти, лебезил перед клинтоном.
          1. cniza
            cniza 15 октября 2021 18:14
            +1
            Так для США это было сюрпризом и Ельцин просто передними хвастался ...
            1. Reptiloid
              Reptiloid 15 октября 2021 18:19
              +1
              Да, он хвастался, был доволен, но ему и поддержка их была нужна. А то, что не просили, может, открыто не просили, но намёками как-то....почву изучали.....
              1. мордвин 3
                мордвин 3 15 октября 2021 19:55
                +3
                Поддержку США Ельцин получил в 89-ом году, когда встречался там с Бушем и Рокфеллером.
                1. Reptiloid
                  Reptiloid 15 октября 2021 19:59
                  +1
                  hi то есть, горбачёв им стал не нужен, получается?
                  1. мордвин 3
                    мордвин 3 15 октября 2021 20:06
                    +2
                    У Горбачева к тому времени вся популярность на нуль упала. Это на Западе ему осанну пели, а в СССР его матюгами покрывали.
  • RealPilot
    RealPilot 15 октября 2021 17:32
    +3
    Цитата: saturn.mmm
    Цитата: frruc
    А. Лукашенко совершенно правильно сказал, что говорится, правду-матку рубит.

    Ему об этом вероятно Ельцин рассказал.

    А на этом фото кто кого танцует?
    Но, похоже, без музыки... Борис Наливаевич тут не дерижирует оркестром!
    Оба явно получают удовольствие...
  • Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 15 октября 2021 17:35
    +4
    Бацка!Ты заметил?Да ради тебя и таких как ты его и развалили!Теперь ты со своим Колясиком можешь с автоматом на вертолёте летать.в поисках недовольных. negative
    1. AlexGa
      AlexGa 15 октября 2021 19:13
      -3
      Да и пусть бегает, у него такая работа. В отличие от вашего Януковича у Лукашенко с фаберже все в порядке и страну он не отдал прозападным шавкам.
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 15 октября 2021 20:29
        +1
        ....У меня Путин бегает..В отличии от вашего Януковича. laughing
        1. AlexGa
          AlexGa 15 октября 2021 21:03
          +1
          Ну, судя по аватарке Янукович бегал в свое время.
  • p0pulivox
    p0pulivox 15 октября 2021 17:45
    +3
    Цитата: Сидор Аменподестович
    Цитата: Svarog
    А что..вы хотите сказать, что распад СССР это эволюционный процесс?

    Я хочу сказать, что со стороны Лукашенко это крокодиловы слёзы: "А Васька слушает, да ест".

    Три раза "ХА"! У вас явно нелады с логикой и, соответственно, эти рассуждения-упрёки не по адресу. Какое отношение имеет АГЛ к разрушению СССР???
    Если же написанное вами верно, то оно относится и к нашему руководителю и к руководителям других бывших советских республик.
    Коли вам так хочется, то порицать нужно либо тех, кто непосредственно причастен либо всех кто правит сейчас, а не только АГЛ...
  • magdama
    magdama 15 октября 2021 17:46
    0
    У убийц СССР даже есть имена. Горбачёв, будь проклят, Ельцин, будь проклят. Иже с ними. Будьте вы все прокляты!
  • tatra
    tatra 15 октября 2021 17:47
    +2
    В мировой истории было огромное число переворотов ,и несколько настоящих революций -как смены и власти ,и общественно-экономической Системы .
    Но в очень редких случаях люди после них расчленяли свою страну ,и причины всегда были в том ,что они не захотели жить в одной стране .
    Так и враги СССР не только захватили СССР в свою злобную , лживую Перестройку , устроили контрреволюцию с возвращением того ,что было до Октябрьской революции ,но и поделили его на свои отдельные Государства ,потому что они ненавидят друг друга ,и не захотели дальше жить друг с другом в одной стране .
  • evgen1221
    evgen1221 15 октября 2021 17:54
    +1
    Ага,а как разваливали то больше об собственных яхтах шубохранилицах счетах и прочих атрибутах баблоимения думали.
  • S.Николаев
    S.Николаев 15 октября 2021 18:32
    +1
    Цитата: Invoce
    Только вот никто из тех, кто декларирует ошибочность развала СССР, не делает ни первый, ни последующие "шаги" для восстановления единого государства..

    А я бы на этот вопрос посмотрел немного с другой стороны. А делал ли подобные заявления кто-нибудь из первых лиц государств (СНГ) году так в 1999, например. Да и смог бы он заявить что-либо подобное, и как бы это было воспринято. Очевидно, нет. Что же изменилось за эти двадцать с небольшим лет, и были-ли эти изменения случайными или это результат какой-то работы? В таком случае, какой и чьей?
  • CYM
    CYM 15 октября 2021 22:57
    0
    Цитата: ugol2
    А вот чем занимались и о чём думали умудренные сединами мужи в ЦК и КГБ - одному Богу известно.

    Тоже мне загадка. laughing Они думали (те что помоложе) как власть конвертировать в деньги. А те что постарше уже прибывали в приличном маразме. sad
  • tolmachiev51
    tolmachiev51 Вчера, 04:48
    0
    Взялся правду говорить ,так называй вещи своими именами -" Госпереворот" !!!
  • Томпсон
    Томпсон Вчера, 10:03
    0
    Цитата: МойВрач
    Где образуются две группы с разными правами и обязанностями первая это администрация колонии вторая это всё остальное население.

    Вы точно о том времени???
    Это калька с сегодня!!!
  • vavilon
    vavilon Сегодня, 13:04
    0
    Если не законно развалили значит нужно эту ошибку исправлять
    и чем раньше тем лучше ещё не все утеряно