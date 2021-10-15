Лукашенко: Советский Союз развалили специально

Советский Союз развалили специально. И в этой ситуации СНГ стало своего рода куполом, который защитил бывшие союзные республики от хаоса.
С таким заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании глав государств СНГ, проходившем в режиме онлайн.
Он напомнил, что к прекращению существования СССР он относится крайне негативно, о чем высказывался и ранее.
Лукашенко призвал своих коллег развивать сотрудничество во всех областях и особенно в сфере экономики, ведь ниши на глобальных товарных рынках давно заняты другими странами, и государства СНГ там не ждут.
Рынки давно уже поделены. Дай бог удержать свои
- считает президент Белоруссии.
При этом он отметил, что странам СНГ следует ликвидировать между собой внутренние барьеры, мешающие свободному товарообмену.
Лукашенко заявил, что страны Содружества смогут противостоять любым внешним угрозам, если объединят усилия.
Ранее в августе этого года в фильме «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1» глава белорусского государства назвал виновников развала СССР, которыми, по его мнению, были Михаил Горбачев и Борис Ельцин. В интервью Наиле Аскер-заде он отметил, что тогда, 30 лет назад, произошел именно развал, а не распад.