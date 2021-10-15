Лукашенко: Советский Союз развалили специально

Рынки давно уже поделены. Дай бог удержать свои

Советский Союз развалили специально. И в этой ситуации СНГ стало своего рода куполом, который защитил бывшие союзные республики от хаоса.С таким заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании глав государств СНГ, проходившем в режиме онлайн.Он напомнил, что к прекращению существования СССР он относится крайне негативно, о чем высказывался и ранее.Лукашенко призвал своих коллег развивать сотрудничество во всех областях и особенно в сфере экономики, ведь ниши на глобальных товарных рынках давно заняты другими странами, и государства СНГ там не ждут.- считает президент Белоруссии.При этом он отметил, что странам СНГ следует ликвидировать между собой внутренние барьеры, мешающие свободному товарообмену.Лукашенко заявил, что страны Содружества смогут противостоять любым внешним угрозам, если объединят усилия.Ранее в августе этого года в фильме «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1» глава белорусского государства назвал виновников развала СССР, которыми, по его мнению, были Михаил Горбачев и Борис Ельцин. В интервью Наиле Аскер-заде он отметил, что тогда, 30 лет назад, произошел именно развал, а не распад.