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Зеленский: Защищать отечество можно и без бронежилетов, но со стальным духом

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На Украине и за её пределами обсуждаются заявления президента Владимира Зеленского, сделанные в ходе визита на Донбасс. Напомним, что украинский президент посетил подконтрольную Киеву часть региона в день защитника Отечества, который с недавних пор был перенесён с 23 февраля на 14 октября. Таким переносом в Киеве лишний раз попытались подчеркнуть, что они «расстались с советским прошлым».


В ходе своего выступления Зеленский решил вспомнить слова западного историка Жана-Бенуа Шерера, который описывал в своих трудах казачий быт. По словам Зеленского, Шерер был «вдохновлён запорожским казачеством».

Зеленский:

Он в своих летописях писал о том, что запорожские казаки – как спартанцы, которые привыкли воевать, и как римляне, но только не стремящиеся к завоеванию чужих территорий. Они не могли примириться с несвободой.

В своей тираде украинский президент указал на то, что современная украинская армия «должна следовать славным традициям Запорожской Сечи».

При этом Зеленский не уточнил, славным традициям какого именно периода существования Сечи должны следовать современные украинские военнослужащие: того, когда вместе с польскими интервентами поддержали Лжедмитрия I и направились на Москву или же периода после Переяславской рады 1654 года, который в историографии часто называют воссоединением Украины и России.

В то же время Зеленский поведал о том, что «российской агрессии» можно противостоять не только с оружием в руках. По словам украинского президента, это можно делать «без броников (бронежилетов - прим. ВО), но со стальным духом».

Зеленский:

Украинские защитники отечества – это и те, кто выразил желание и готовности защищать родную землю от российской агрессии хоть с палкой, хоть голыми руками.

После этого украинские пользователи в очередной раз главе государства опосредованно задали вопрос: а желание добиться транзита российского газа тоже следует относить к противостоянию «российской агрессии»?..
Использованы фотографии:
сайт президента Украины
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73 комментария
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  1. Morglenn
    Morglenn 15 октября 2021 15:19
    +27
    «без броников (бронежилетов - прим. ВО), но со стальным духом» - это тонкий намёк от гаранта что бронежилетов украинская армия не дождётся?
    1. Зяблицев
      Зяблицев 15 октября 2021 15:24
      +18
      А со стальными яйцами получается оригинальная аранжировка при игре органом на рояле, так называемый в народе - ....звон ! Такой же ....звон, как и сам Зеленский! laughing
      1. Татьяна
        Татьяна 15 октября 2021 15:31
        +25
        В Киеве лишний раз попытались подчеркнуть, что они «расстались с советским прошлым».

        Нет, Зеленский! Не расстались украинские бандерлоги-шовинисты в Украине с СОВЕТСКИМ ПРОШЛЫМ!

        Русские земли, подаренные большевиками-троцкистами украинским мелко-буржуазным национал-шовинистам при образовании Украинской ССР, назад в Россию по-хорошему русским верните!
        Тогда и можно будет говорить, что Украина якобы рассталась со своим СОВЕТСКИМ ПРОШЛЫМ - и то с натяжкой!
        1. Наводлом
          Наводлом 15 октября 2021 15:46
          0
          Цитата: Татьяна
          Нет, Зеленский!

          Татьяна,
          вы надеетесь, что под одним из ников скрывается пан-атаман Зеленский и читает наши комментарии?
          1. Татьяна
            Татьяна 15 октября 2021 15:56
            +10
            Цитата: Наводлом
            Татьяна,
            вы надеетесь, что под одним из ников скрывается пан-атаман Зеленский и читает наши комментарии?

            Не сомневайтесь, что абсолютно точно спецслужбы Украины, США и стран НАТО целенаправленно читают сайт "ВО" и аналитически изучают все его статьи и комментарии участников сайта! Им даже для этого особо и не надо здесь иметь своих участников!
            Просто это их обычная профессионал-разведывательная аналитическая работа.
            1. Наводлом
              Наводлом 15 октября 2021 16:04
              0
              Цитата: Татьяна
              Не сомневайтесь, что абсолютно точно спецслужбы Украины

              и не думал сомневаться
              насмешило ваше обращение к Зеленскому
              1. Татьяна
                Татьяна 15 октября 2021 16:09
                +3
                Цитата: Наводлом
                насмешило ваше обращение к Зеленскому

                Ну, почему? Ему это обязательно в офис передадут, чтобы он совсем уж в своих речах дурачком не был! Да ещё сколько народу про это публично прочитают и что про него "хорошего" в тихомолку подумают?!!!
                Такие вещи называются "мягкой силой" в противостоянии врагу.
                1. Владимир Машков
                  Владимир Машков Вчера, 15:58
                  +1
                  Интересно укроклоун Зеля рассуждает! Без бронежилетов - это значит пули должны отскакивать от "стальных" укровояк? laughing
            2. tihonmarine
              tihonmarine 15 октября 2021 16:24
              -2
              Цитата: Татьяна
              Просто это их обычная профессионал-разведывательная аналитическая работа.

              Верно на все 100 сидят и следят.
            3. Андрей Николаевич
              Андрей Николаевич 15 октября 2021 20:08
              0
              Татьяна, специально для сотрудников американских спецслужб, говоря о " стальной духе " борьбы хочется рассказать анекдот об украинце, который справил нужду " назло клятому Путину"- на Красной площади.

              Ъ
          2. ё-моё
            ё-моё 15 октября 2021 16:46
            +2
            А пан-атаман себе обрезание сделал ? А то ведь так и на обетованную не примут при очередном шухере !
        2. котик-русич
          котик-русич 15 октября 2021 23:46
          0
          Цитата: Татьяна

          Русские земли, подаренные большевиками-троцкистами украинским мелко-буржуазным национал-шовинистам при образовании Украинской ССР, назад в Россию по-хорошему русским верните!
          Тогда и можно будет говорить, что Украина якобы рассталась со своим СОВЕТСКИМ ПРОШЛЫМ - и то с натяжкой!
          Не забудьте вернуть вернуть Галичину и Волынь (Львов, Тернополь, Ивано-Франковск...) Польше
          Венгрии вернуть Ужгород с окрестностями
          Румынии вернуть Черновицкую обл. - Буковину.
      2. ultra
        ultra 15 октября 2021 16:08
        +16
        "Нету воина храбрей чем напуганный еврей." laughing
      3. den3080
        den3080 15 октября 2021 16:14
        +4
        Пусть к Безлеру съездит, стэндапчик продемонстрирует. Дело-то знакомое.
      4. tihonmarine
        tihonmarine 15 октября 2021 16:20
        +2
        Цитата: Зяблицев
        А со стальными яйцами получается оригинальная аранжировка при игре органом на рояле, так называемый в народе - ....звон ! Такой же ....звон, как и сам Зеленский!

        Бубенцы, бубенцы радостно галдят,
        Звон идёт во все концы, саночки летят.
      5. zenion
        zenion 15 октября 2021 16:50
        +2
        Стальные яйца - это отлично и нет аналогов в этом мире. Были такие, только у греческого бога Гефеста, который у Зевса подрабатывал кузнецом. Преимущество было в том, что когда меж его ног пробегали искры он знал, что движется гроза. Его жена Афродита, тоже богиня, рождённая морем любила ложится на диван просматривать компьютер и сравнивала прогноз погоды с яйцами мужа. И всегда злобно говорили по телефону богине Гере - опять наш прогноз до самой лапочки, у мажа прогноз точен на 100%. Стальные яйца мужа при расширении между ногами на 30 см. Дают прогноз на 101% правильно. А как у твоего мужа Зевса? Не знаю как у него, запретила ему расставлять ноги. Весной, как теперь помню, он расставил ноги, вырвалась молния и сожгла перину и шесть подушек лебединого пуха. Дорого обходятся его проверки. Все лебеди в округе ходят лысые, как мать родила.
    2. Комментарий был удален.
    3. loki565
      loki565 15 октября 2021 15:41
      +4
      В прошлый раз он броник задом на перед надел, теперь походу не рискует с ними связываться)))
    4. БИАБИА
      БИАБИА 15 октября 2021 15:45
      +1
      Да. И вместо автоматов и ножей им поставят "палки и голые руки!"
    5. Теренин
      Теренин 15 октября 2021 16:02
      +1
      Цитата: Morglenn
      «без броников (бронежилетов - прим. ВО), но со стальным духом» - это тонкий намёк от гаранта что бронежилетов украинская армия не дождётся?

      Ну, бронежилет это понятно что. А, что такое стальной дух? Объяснит потом родственникам солдат ВСУ погибших например от осколков? fool
      1. zenion
        zenion 15 октября 2021 16:52
        +2
        Чем цинк не бронник? Из под него ещё никто не встал. Защита смертельная.
        1. Теренин
          Теренин 15 октября 2021 21:15
          0
          Цитата: zenion
          Чем цинк не бронник? Из под него ещё никто не встал. Защита смертельная.

          Около этого цинка Зе сам ходит и других приглашает. Сатана.
    6. midivan
      midivan 15 октября 2021 16:27
      0
      Цитата: Morglenn
      «без броников (бронежилетов - прим. ВО), но со стальным духом» - это тонкий намёк от гаранта что бронежилетов украинская армия не дождётся?

      Это тонкий намек.....
    7. RealPilot
      RealPilot 15 октября 2021 16:31
      +1
      Зеленский: Защищать отечество можно и без бронежилетов, но со стальным духом
      И умереть за процветание его офшоров... Запад будет воевать руками этих властей с Россией до последнего украинца.

      Иногда кажется, что этот человечек настолько занюхался (его так творческое окружение "лечит" от депрессии, он и до президентства был в этом замечен) и заигрался, что живет в своей выдуманной реальности!

      Ведь его слова уже до неприличия граничат с оскорблением:
      ...кто выразил желание и готовности защищать родную землю от российской агрессии хоть с палкой, хоть голыми руками.
      Против пулетемов, танков и ракет... Призывает на бой наркет!
    8. knn54
      knn54 15 октября 2021 16:49
      +1
      Слуга шоу бизнеса в постановке "Я не лох-3".
    9. кредо
      кредо 15 октября 2021 17:46
      +1
      Цитата: Morglenn
      «без броников (бронежилетов - прим. ВО), но со стальным духом» - это тонкий намёк от гаранта что бронежилетов украинская армия не дождётся?

      Да уж какой тут намёк если так и сказал, что окромя палки "воины стального духа" ничего не получат.

      Вот ведь как на Украине, что не президент то вор или казнокрад и попутно шут гороховый. Всё продали шакалы.
  2. rocket757
    rocket757 15 октября 2021 15:26
    +1

    Зеленский: Защищать отечество можно и без бронежилетов, но со стальным духом
    . Ну да, был бы дух покрепче, а остальное всё не обязательно ....
    Мальчик обкуренный, в дрыськ.
    1. Теренин
      Теренин 15 октября 2021 16:05
      +1
      Цитата: rocket757

      Зеленский: Защищать отечество можно и без бронежилетов, но со стальным духом
      . Ну да, был бы дух покрепче, а остальное всё не обязательно ....
      Мальчик обкуренный, в дрыськ.

      Дух он тоже духу рознь (В.Высоцкий)
      Раньше этот мальчик в бронике бегал. Значит точно обкурился.
      1. rocket757
        rocket757 15 октября 2021 16:47
        +1
        Я вот шо подумал ... может они собираются свое воинство гороховым концентратом кормить, для крепком и духа, т.с.
        Дух будет крепкий, да и газку, газку, будет вырабатывается вдоволь!
    2. zenion
      zenion 15 октября 2021 16:55
      +1
      Представьте себе, представьте себе, зелёненький он был. Зелёненький кузнечик, совсем, как огуречик зелёнкой был покрашен.
      1. rocket757
        rocket757 15 октября 2021 17:22
        0
        Вряд-ли их воинство готово питаться ... биомассой из зелёных кузнечиков, пока по крайне мере. А вот зелёный горошек зайдет только так, да и дух будет креп,что день тот дня!
  3. Knizhnik
    Knizhnik 15 октября 2021 15:26
    +1
    Да, оратор из него... так себе, не очень
    1. 210окв
      210окв 15 октября 2021 15:50
      +1
      Зато как на фортепиано бацает... Два клоуна-Мишка и Вольдемар.
  4. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 15 октября 2021 15:26
    0
    Его надо отправить с передовыми отрядами без оружия на линию разграничения между ВСУ и ополченцами ДНР с ЛНР. Может кто и пристрелит эту сволочь в конце то концов на радость всему народу Украины.
    1. Paranoid50
      Paranoid50 15 октября 2021 21:08
      0
      Цитата: Николай Иванов_5
      Может кто и пристрелит эту сволочь

      Нецелевой расход БК, однако. am Иными словами, пули на такого жалко. yes laughing
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович 15 октября 2021 15:27
    +8
    А уж как запорожские казаки евреев любили! Вот бы натуралистическую сценку разыграл об этом перед воинами Зеленский!
    1. Cowbra
      Cowbra 15 октября 2021 16:38
      +2
      Гы))) А вам рассказать, что при этом евреев там - таки было? Даже полковники-евреи были, естественно крещеные, но-таки были))) Таки Гуляй-поле - оно такое, кого только не было. Но евреев не любили - точно. И татар. И турок. И ляхов. При этом то под ляхов удерут, то вообще всей Сечью к туркам подались - последняя-то Запорожская Сечь - она турецкая, под властью паши wink Такое вот не пришей к узде рукав - банда - она банда и есть
  6. Cowbra
    Cowbra 15 октября 2021 15:28
    +9
    Да помним мы, как там катаной у них кто-то танк порезал))) Про то, что запорожцы не стремились чет-там завоевать - оно точно. Нафига земли - БАНДЕ? Они там пахать, чтоль будут? Они чисто пограбить, "за зипунами" - и домой. Ох уж эти селянские историки
  7. iouris
    iouris 15 октября 2021 15:29
    +1
    Зеля, пора фиксировать прибыль.
  8. Павел episkop
    Павел episkop 15 октября 2021 15:31
    +1
    Он сам сказал, что не будет транзита - не на что будет содержать армию.. Следовательно надо транзит убрать, тогда всем хорошо станет
  9. КотикМур
    КотикМур 15 октября 2021 15:34
    -2
    После этого украинские пользователи в очередной раз главе государства опосредованно задали вопрос: а желание добиться транзита российского газа тоже следует относить к противостоянию «российской агрессии»?..


    Конечно. «Украинские пользователи» думают, что с турками расплачиваются вышиванками, чубами и покрышками? Нет, за Байрактары нужно платить хорошим, румяным долларом.

    Да и глупо не цепляться за транзит, коли твоя территория имеет такое удачное географическое положение.
    В общем, опять украинцы сами не знают чего хотят.
  10. impostor
    impostor 15 октября 2021 15:34
    +1
    «без броников (бронежилетов - прим. ВО), но со стальным духом»

    Эээээ...тут бы хотелось поправить маленько квартального - более уместна формулировка "но со стальным очком"
  11. Andy
    Andy 15 октября 2021 15:41
    +1
    Вова Зеленски, надо перенести праздник на 13 февраля- международный день резинового изделия. и отметить его "хоть с палкой, хоть голыми руками." /цитата/
  12. Андрей1966
    Андрей1966 15 октября 2021 15:54
    -1
    В своей тираде украинский президент указал на то, что современная украинская армия «должна следовать славным традициям Запорожской Сечи».
    ****************************************************8
    Так они и учебный фильм сняли как "следовать славным традициям Запорожской Сечи"
    https://www.film.ru/news/gei-v-zaporozhskoy-sechi
  13. ТермиНахТер
    ТермиНахТер 15 октября 2021 15:58
    +2
    Конечно можно - его же на передовую бульдозером не затянешь))) в свое время закосил от армии, потом от мобилизации откупился))) на хрена ему бронежилет, тем более бандеровский?)))
  14. dimy44
    dimy44 15 октября 2021 15:58
    +2
    Приехал поц, авторитета в войсках ноль, построил всех и такую чушь несет. Сам-то с охраной, все проверено, а вы там воюйте, главное дух. Чушок.
    1. Егоза
      Егоза 15 октября 2021 16:22
      -1
      Цитата: dimy44
      Сам-то с охраной, все проверено, а вы там воюйте, главное дух. Чушок.

      Вот пусть и продемонстрирует "стальной дух"
  15. Adutant
    Adutant 15 октября 2021 15:58
    0
    агрессии хоть с палкой, хоть голыми руками.

    Ну после таких правителей у украинского народа только эти средства производства и останутся ..Действуй Зеля ,чтобы это время многие поколения запомнили на века .
  16. Комментарий был удален.
  17. Ros 56
    Ros 56 15 октября 2021 16:10
    -1
    Боже мой, какой кретин. А чего же эти духовитые казачки под руку Москвы попросились? Алё, гараж.
  18. Xlor
    Xlor 15 октября 2021 16:10
    +3
    Шерер был «вдохновлён запорожским казачеством»


    Наверное, этих запорожцев имел в виду Шерер?
  19. tihonmarine
    tihonmarine 15 октября 2021 16:15
    +1
    П
    о словам Зеленского, Шерер был «вдохновлён запорожским казачеством».
    Но не по словам Жана-Бену Шерара, а по словам Зеленского.
    Он в своих летописях писал о том, что запорожские казаки – как спартанцы, которые привыкли воевать, и как римляне, но только не стремящиеся к завоеванию чужих территорий. Они не могли примириться с несвободой.

    Так почему же они (казаки) практически все, особливо гетьманы, служили польскому королю, австрийскому королю и Османскому султану. И где же примирение с "несвободой" ?
    1. Intruder
      Intruder 15 октября 2021 16:28
      +2
      особливо гетьманы, служили польскому королю, австрийскому королю и Османскому султану
      И русским князьям тоже служили и царям Московского царства, кто платил...и мог вменяемые бабки найти, тому и в наем шли, чего удивляться-то!? Бизнес и тогда, был такой...
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич 15 октября 2021 20:02
        +2
        Это не " бизнес". Это- прадажность. Исторический код,буферного народа и государства.
        1. Intruder
          Intruder 15 октября 2021 20:32
          0
          Исторический код
          Еще, одно фантастическое понятие!? laughing Современность любит, до сих пор "заряжать банки" и торсионные поля в каждом доме, с негативом от микроволн страшных "5G"!? laughing good
  20. Intruder
    Intruder 15 октября 2021 16:26
    +1
    "И зеленный попугай...", ...учит казаков-быть казаками!? Господи, чудны твои пути... crying
  21. Из Томска
    Из Томска 15 октября 2021 16:27
    +1
    В бронелифчике?
  22. Борисыч
    Борисыч 15 октября 2021 16:27
    +2
    "Украинские защитники отечества – это и те, кто выразил желание и готовности защищать родную землю от российской агрессии хоть с палкой, хоть голыми руками". Клопы, убивающие детей и главарь их - главный бандеровский еврей.
  23. pomor23
    pomor23 15 октября 2021 17:02
    +3
    Сколько не расставайся с прошлым оно всё равно настигнет и расплата будет жестокой. А так, да, главное дух! Только вот в Бандерии, это не дух, а душок. ))
  24. tarakan
    tarakan 15 октября 2021 17:08
    0
    [/b]В своей тираде украинский президент указал на то, что современная украинская армия «должна следовать славным традициям Запорожской Сечи»[b].
    Дык и следуют,обоз ограбить,или село "опустить"
  25. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана 15 октября 2021 17:12
    +4
    Зеленский опять "в роли". "300 еврейцев -3"
    1. Intruder
      Intruder 15 октября 2021 20:39
      -1
      Зеленский опять "в роли"

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  26. swyatoslav
    swyatoslav 15 октября 2021 17:27
    +2
    украинская армия «должна следовать славным традициям Запорожской Сечи»
    - "Кровавый след запорожских казаков в русских городах - о чем молчит история" часть1 (https://zen.yandex.ru/media/velikayaeurasia/krovavyi-sled-zaporojskih-kazakov-v-russkih-gorodah-o-chem-molchat-uchebniki-chast-1-6145ce80c7b4a16664f2d754) - эти традиции?
    Так они их сейчас демонстрируют на Донбассе.
  27. ugol2
    ugol2 15 октября 2021 18:03
    +7
    После призыва целого президента воевать палками и голыми руками это недоразумение под названием украина можно распускать.
  28. Владимир61
    Владимир61 15 октября 2021 19:16
    +1
    Даже, сто кратное написание слова "дeбил" не даст полное представление о том, что думают на Украине о клоуне, возомнившего себя спасителем украинской нации.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич 15 октября 2021 19:59
      0
      Точно также, думают о гражданах Украины,в России.
  29. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич 15 октября 2021 19:58
    +1
    " со стальным духом" и кокаиновым угаром...
  30. Комментарий был удален.
  31. Сергей3
    Сергей3 15 октября 2021 21:00
    0
    Да, бронежилеты походу на складах у них закончились. И это хорошо. Ещё бы патроны со снарядами закончились, было б совсем хорошо. А вместо касок выдать кастрюльки.
  32. Al_lexx
    Al_lexx 15 октября 2021 21:47
    0
    Клоуном был, клоуном и остался...
    Ваащенеинтересно..
  33. Incvizitor
    Incvizitor 15 октября 2021 23:13
    0
    Жил-был Волк, у которого было большое стадо овец. Каждый день он съедал одного барана из стада. Овцы причиняли Волку много беспокойства — они разбегались по лесу, и ему приходилось тратить очень много времени на то, чтобы поймать одного барана, а других снова собрать в стадо. Конечно же баран, которую он собирался убить, чувствовал это и начинала отчаянно сопротивляться, и его крики пугали других. И тогда Волк решил придумать такую хитрость – он поговорил с каждым бараном наедине, и каждому что-то внушил.
    Одному он сказал: "Ты не баран, ты Орел. Тебе нечего бояться, ведь я убиваю и съедаю только овец, но ты единственный Орел в этом стаде и значит — мой лучший друг".
    Второму он сказал: "Почему ты убегаешь от меня, как другие бараны. Ты же Лев и тебе нечего бояться. Я убиваю только овец, а ты мой друг".
    Третьему он внушил: "Послушай, ты не баран, ты Волк. Волк, которого я уважаю. Я, как и раньше, буду продолжать убивать ежедневно одну овцу из стада, но Волку, лучшему моему другу , нечего бояться".
    Таким образом, он поговорил с каждым и каждому внушил, что он не баран, а совершенно другое животное, которое отличается от всех остальных овец в стаде. После этого разговора поведение овец полностью изменилось – они совершенно спокойно паслись и больше никогда не убегали в лес. И когда Волк убивал очередного барана, они думали: "Ну вот, убили еще одного барана, а мне — Льву, Волку, Орлу, лучшему другу Волка, нечего бояться".
    И даже бараны, которых он убивал, перестали сопротивляться. Он просто подходил к одному из них и говорил: "О, мой лучший друг, мы давно не общались.
  34. kosicina-1mail.ru
    kosicina-1mail.ru Вчера, 04:17
    +2
    Твою мать,оказывается и Рим и Спарту основали ...украинцы.
  35. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 06:18
    +1
    Зелень профессионал...ый клоун.
  36. Андрей1966
    Андрей1966 Вчера, 11:37
    0
    Цитата: 75Сергей
    Зелень профессионал...ый клоун.

    профессиАнальный.
  37. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 20:00
    0
    По словам украинского президента, это можно делать «без броников (бронежилетов - прим. ВО), но со стальным духом». Ну,дух может быть и сильным ...как говорится, "перегар-на гектар..." ( !)...плюс дух из давно не чищенных нужников... но прикрываться от пуль стрингами-это не лучшая идея !
  38. тополь 7
    тополь 7 Вчера, 20:50
    0
    но со стальным духом за чей то широкой спиной.........