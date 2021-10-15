Зеленский: Защищать отечество можно и без бронежилетов, но со стальным духом

Он в своих летописях писал о том, что запорожские казаки – как спартанцы, которые привыкли воевать, и как римляне, но только не стремящиеся к завоеванию чужих территорий. Они не могли примириться с несвободой.

Украинские защитники отечества – это и те, кто выразил желание и готовности защищать родную землю от российской агрессии хоть с палкой, хоть голыми руками.