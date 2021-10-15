Зеленский: Защищать отечество можно и без бронежилетов, но со стальным духом

На Украине и за её пределами обсуждаются заявления президента Владимира Зеленского, сделанные в ходе визита на Донбасс. Напомним, что украинский президент посетил подконтрольную Киеву часть региона в день защитника Отечества, который с недавних пор был перенесён с 23 февраля на 14 октября. Таким переносом в Киеве лишний раз попытались подчеркнуть, что они «расстались с советским прошлым».
В ходе своего выступления Зеленский решил вспомнить слова западного историка Жана-Бенуа Шерера, который описывал в своих трудах казачий быт. По словам Зеленского, Шерер был «вдохновлён запорожским казачеством».
Зеленский:
Он в своих летописях писал о том, что запорожские казаки – как спартанцы, которые привыкли воевать, и как римляне, но только не стремящиеся к завоеванию чужих территорий. Они не могли примириться с несвободой.
В своей тираде украинский президент указал на то, что современная украинская армия «должна следовать славным традициям Запорожской Сечи».
При этом Зеленский не уточнил, славным традициям какого именно периода существования Сечи должны следовать современные украинские военнослужащие: того, когда вместе с польскими интервентами поддержали Лжедмитрия I и направились на Москву или же периода после Переяславской рады 1654 года, который в историографии часто называют воссоединением Украины и России.
В то же время Зеленский поведал о том, что «российской агрессии» можно противостоять не только с оружием в руках. По словам украинского президента, это можно делать «без броников (бронежилетов - прим. ВО), но со стальным духом».
Зеленский:
Украинские защитники отечества – это и те, кто выразил желание и готовности защищать родную землю от российской агрессии хоть с палкой, хоть голыми руками.
После этого украинские пользователи в очередной раз главе государства опосредованно задали вопрос: а желание добиться транзита российского газа тоже следует относить к противостоянию «российской агрессии»?..