В США провели испытания «уничтожителя ЗРК С-400» и заявили, что дальность ракеты превысила пороговое значение

Пороговая дальность ракеты составляет 400 км, однако в ходе испытаний этот показатель был превышен.

В США продолжают совершенствовать свои ракетные комплексы. Одно из направлений военно-технического развития в этом плане – ОТРК. В частности, речь идёт об оперативно-тактическом ракетном комплексе Precision Strike Missile, который зачастую обозначается аббревиатурой PrSM.В сообщениях американских информационных источников говорится о том, что в Соединённых Штатах проведены испытания ракеты этого комплекса. Запуск осуществлялся с применением ракетной установки HIMARS в штате Калифорния. При этом ракета ОТРК была направлена в заданный квадрат акватории Тихого океана с базы Ванденберг. Это авиакосмическая база США, на которой имеется и космодром военного назначения (своеобразный американский аналог российского космодрома «Восточный»).В самих США ОТРК PrSM позиционируют как «эффективное средство уничтожения современных и перспективных зенитных ракетных комплексов». В издании The Drive комплекс называют «уничтожителем российских ЗРК С-400». По понятным причинам, ещё ни одного ЗРК «Триумф» уничтожено не было, однако это не мешает американским репортёрам использовать громкие слова для пиара ОТРК производства США.По заявлению представителей компании Lockheed Martin, ракета оперативно-тактического комплекса подтвердила свои характеристики. При этом обращает на себя внимание следующий пассаж от представителей компании:О том, насколько «пороговая» дальность была превышена, представители Lockheed Martin не сообщают.Напомним, что ранее американские военные отмечали, что ОТРК PrSM будут поставляться не только на те базы, которые расположены на территории США, но и на американские военные объекты, которые находятся в других странах. Одно из предполагаемых направлений таких поставок – Южная Корея. Также рассматривается вариант с Польшей и Румынией, где у США имеются позиционные районы ПРО.