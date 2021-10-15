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В США провели испытания «уничтожителя ЗРК С-400» и заявили, что дальность ракеты превысила пороговое значение

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В США продолжают совершенствовать свои ракетные комплексы. Одно из направлений военно-технического развития в этом плане – ОТРК. В частности, речь идёт об оперативно-тактическом ракетном комплексе Precision Strike Missile, который зачастую обозначается аббревиатурой PrSM.


В сообщениях американских информационных источников говорится о том, что в Соединённых Штатах проведены испытания ракеты этого комплекса. Запуск осуществлялся с применением ракетной установки HIMARS в штате Калифорния. При этом ракета ОТРК была направлена в заданный квадрат акватории Тихого океана с базы Ванденберг. Это авиакосмическая база США, на которой имеется и космодром военного назначения (своеобразный американский аналог российского космодрома «Восточный»).

В самих США ОТРК PrSM позиционируют как «эффективное средство уничтожения современных и перспективных зенитных ракетных комплексов». В издании The Drive комплекс называют «уничтожителем российских ЗРК С-400». По понятным причинам, ещё ни одного ЗРК «Триумф» уничтожено не было, однако это не мешает американским репортёрам использовать громкие слова для пиара ОТРК производства США.

По заявлению представителей компании Lockheed Martin, ракета оперативно-тактического комплекса подтвердила свои характеристики. При этом обращает на себя внимание следующий пассаж от представителей компании:

Пороговая дальность ракеты составляет 400 км, однако в ходе испытаний этот показатель был превышен.

О том, насколько «пороговая» дальность была превышена, представители Lockheed Martin не сообщают.

Напомним, что ранее американские военные отмечали, что ОТРК PrSM будут поставляться не только на те базы, которые расположены на территории США, но и на американские военные объекты, которые находятся в других странах. Одно из предполагаемых направлений таких поставок – Южная Корея. Также рассматривается вариант с Польшей и Румынией, где у США имеются позиционные районы ПРО.
Использованы фотографии:
Lockheed Martin
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134 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Грибок
    Грибок 15 октября 2021 16:27
    +3
    С 400 будет прикрыт ещё несколькими средствами ПВО плюс разными системами РЭБ. Так что чего радуются непонятно.
    1. nPuBaTuP
      nPuBaTuP 15 октября 2021 16:33
      +8
      Наш Искандер на 500+ вроде летит?...
      Так что посмотрим чья ОТРК лучше....
      1. Avior
        Avior 15 октября 2021 17:48
        +2
        Тсссс!
        Выдаёте военную и государственную тайну и палите контору. smile
        Этот самый «+», что у вас в посте, Штаты назвали причиной разрыва договора по ракетам средней дальности.
        hi
        1. voyaka uh
          voyaka uh 15 октября 2021 18:29
          -9
          Путаницу вызвало, что именем "Искандер" в России назвали
          две совершенно различные ракеты:
          1) БР Искандер,
          2) КР Искандер.
          С первой никаких договорных проблем нет.
          Со второй (КР) - да. Она превысила ограничение договора о сухопутных
          ракетах средней дальности. Что формально разрушило договор о БРСД.

          PrSM - аналог БР Искандер. Ее можно назвать "анти-Искандер".
          А не "уничтожитель С-400". Что неверно. С-400 будут атакованы с воздуха,
          а не с земли.
          1. красноярск
            красноярск 15 октября 2021 18:44
            +8
            Цитата: voyaka uh

            С-400 будут атакованы с воздуха, а не с земли.

            Ну, раз Вы так решили, то так тому и быть. laughing
            1. voyaka uh
              voyaka uh 15 октября 2021 18:50
              +4
              С-400 не размещают на передовых позициях. Они в глубине.
              С-400 мешают авиации противника. Она и занимается их подавлением.

              А PrSM оружие сухопутных войск. Как и БР Искандер в Калининграде,
              их выдвигают вперед для нанесения упреждающих ударов по важным
              объектам.
              1. ja-ja-vw
                ja-ja-vw 15 октября 2021 19:50
                +1
                Цитата: voyaka uh
                их выдвигают вперед для нанесения упреждающих ударов по важным
                объектам.

                в окопы?
                И PrSM и комплекс "Искандер" будут стоять дальше от линии фронта, чем ЗРС С-400
                1. voyaka uh
                  voyaka uh 15 октября 2021 20:07
                  +2
                  Комплексы Искандер уже размещены в Калининградской области.
                  Это супер-передовая позиция - "окопы первой линии". smile
                  И это правильно. Только надо успеть выстрелить первым.
                  Так и PrSM. В тылу они не нужны. Это им надо успеть выстрелить далеко
                  в тыл противника, чтобы оказаться полезными.
                  1. ja-ja-vw
                    ja-ja-vw 15 октября 2021 23:05
                    -4
                    Цитата: voyaka uh
                    Только надо успеть выстрелить первым.

                    не думаю, что при таком нашем выстреле( первым) вашим у вас удастся отсидеться...
                    Предполагаю после первого такого выстрела Израиль протянет не больше суток...
                    Хоть он и далеко.
                    Ну очень много вопросов у многих накопилось, и они сразу воспользуются случем задать, пока мы и НАТО будем мутузить друг друга.
                  2. ja-ja-vw
                    ja-ja-vw Вчера, 14:01
                    0
                    Цитата: voyaka uh
                    Комплексы Искандер уже размещены в Калининградской области

                    комплексы пво ТАКЖЕ размещены в той же Калининградской области.
                    Им надо прикрыть ПУ комплексов Искандер и
                    Цитата: voyaka uh
                    надо успеть выстрелить первым.


                    я не вижу в ваших словах логики совсем
                    Цитата: voyaka uh
                    С-400 не размещают на передовых позициях. Они в глубине.
                    С-400 мешают авиации противника. Она и занимается их подавлением.

                    А PrSM оружие сухопутных войск. Как и БР Искандер в Калининграде,

                    Цитата: voyaka uh
                    С-400 будут атакованы с воздуха,
                    а не с земли.

                    чем так провинились ЗРС С-400, которые стоят рядом с РК "искандер"( на самом деле несколько впереди до 50км) ,что их будут мочить самолёты, а искандеров будут мочить PrSM belay
                    по моему у вас "ум за разум ушёл".
                    Не обижайтесь
            2. a.s.zzz888
              a.s.zzz888 Сегодня, 09:27
              0

              красноярск
              15 октября 2021 18:44

              +8
              Цитата: voyaka uh

              С-400 будут атакованы с воздуха, а не с земли.

              Ну, раз Вы так решили, то так тому и быть. laughing
              так ему же из исравуля виднее! wink
          2. Эль Чувачино
            Эль Чувачино 15 октября 2021 19:00
            +3
            Она превысила ограничение договора о сухопутных
            ракетах средней дальности.

            На какие данные вы ссылаетесь?
            1. voyaka uh
              voyaka uh 15 октября 2021 19:09
              -1
              Установки с крылатой ракетой Искандер засветились со спутников
              года два назад. Американцы выяснили, что это не экспериментальные пусковые
              на полигоне (испытывать ракеты средней дальности не запрещается),
              а армейские части. И они подняли крик.
              Из-за китайских ракет американцам договор о запрещении ракет средней дальности
              стал мешать. Америке такие ракеты стали нужны самой.
              И понеслось...
              1. Alex777
                Alex777 15 октября 2021 19:40
                +2
                Цитата: voyaka uh
                Из-за китайских ракет американцам договор о запрещении ракет средней дальности
                стал мешать.

                И наш Искандер тут не при чем. Что бы вы тут не говорили. bully
              2. Эль Чувачино
                Эль Чувачино 15 октября 2021 19:49
                +5
                Так наличие крылатой ракеты в номенклатуре вооружения Искандера не является секретом. Другое дело, что дальность этой ракеты не превышает запрещенных 500 км, а все обвинения в данном вопросе необоснованны.
                Цитата: voyaka uh
                (испытывать ракеты средней дальности не запрещается)

                Может с момента заключения ДРСМД что-то менялось, но если память не изменяет, испытания тоже запрещены (на момент действия)
              3. ja-ja-vw
                ja-ja-vw 15 октября 2021 20:11
                +4
                Цитата: voyaka uh
                Установки с крылатой ракетой Искандер засветились со спутников
                года два назад.

                fool
                Первый пуск ракеты Р-500 с СПУ 9П78-1 произведен на полигоне Капустин Яр 29 мая 2007 г. Ракета 9М728 принята на вооружение в 2013 г.
                По ДРСМД мы обязаны были известить американцев и известили, еще в 2009.
                На учениях "Восток-2014" в Еврейской АО request были произвелены показные пуски, там были иностранные наблюдатели. Фото, видео-только ленивый не постил
                /резюмируя изложенное, вы пишете ерунду про спутники.
                Американцам нужно было прикрыть опу с наземными унифицированными ПУ на базе МК-41 Aegis Ashore , размещенными ранее в Европе.
                Цитата: voyaka uh
                Из-за китайских ракет американцам договор о запрещении ракет средней дальности
                стал мешать. Америке такие ракеты стали нужны самой.

                каким образом наземные китайские КР достанут до Америки... сие агадка
                Как американские наземные КР достанут до Китая (Япония и Ю.Корея? сомневаюсь однако)
                а морских КР и у США и у нас, и у Китая есть. ДРСМД они не нарушают
                1. voyaka uh
                  voyaka uh 15 октября 2021 20:48
                  0
                  "каким образом наземные китайские КР достанут до Америки... сие агадка"///
                  ----
                  Не до Америки, а до американских баз в Тихом океане и Японии.
                  США потребовались аналогичные ракеты, чтобы иметь возможность атаковать
                  пусковые китайских ракет.
                  1. ja-ja-vw
                    ja-ja-vw 15 октября 2021 22:10
                    +2
                    Цитата: voyaka uh
                    Не до Америки, а до американских баз в Тихом океане и Японии.

                    Япония жеж "непотопляемый авианосец США"!
                    Минобороны Китая обвинило американский ракетный эсминец Benfold во вторжении в территориальные воды страны вблизи китайских островов Наньша.

                    там эсминцев, как джонок.
                    у каждого на борту 100500 SM-2/3
                    авианосцы сша, именно "Ы" на борту по 50 ла с чудесными aim-120
                    базы США в "тихом окиЯне" это не картофельные базы
                    +
                    у вас по географии явно 2 было

                    и по НВП тоже двойка:
                    КАКИЕ ТАКИЕ КР КИТАЯ ПРОЛЕТЯТ 3200 КМ?
                    Не стоило покупать свидетельство о среднем образовании в переходе метро на площади Революции no
                    1. voyaka uh
                      voyaka uh 15 октября 2021 22:45
                      -3
                      "там эсминцев, как джонок."///
                      ----
                      Китайских эсминцев и фрегатов там тоже, как джонок. smile
                      И эти джонки двух стран будут в войне заняты друг другом, а не берегом.
                      Надежнее иметь пусковые на берегу.

                      "КАКИЕ ТАКИЕ КР КИТАЯ ПРОЛЕТЯТ 3200 КМ?"///
                      ----
                      Речь идет не только о КР, но и о БР средней дальности.
                      1. ja-ja-vw
                        ja-ja-vw 15 октября 2021 23:01
                        +3
                        Цитата: voyaka uh
                        Речь идет не только о КР, но и о БР средней дальности.

                        и понеслась "женская половая орган" (извините за мой таджикскЫй) по кочкам, по этим самым кочкам
                        Цитата: voyaka uh
                        "каким образом наземные китайские КР достанут до Америки... сие агадка"///
                        ----
                        Не до Америки, а до американских баз в Тихом океане и Японии.
            2. OgnennyiKotik
              OgnennyiKotik 15 октября 2021 19:12
              -3
              Цитата: Эль Чувачино
              На какие данные вы ссылаетесь?

              Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
              https://topwar.ru/166617-bolshe-zajavlennyh-tth-v-hode-ispytanij-raketa-otrk-iskander-m-proletela-okolo-627-km.html
              1. Alex777
                Alex777 15 октября 2021 19:43
                +3
                Верите казахам? У которых Трамп Назарбаева в отставку отправил заморозив 20 млрд $ из фонда Национального благосостояния? bully
                Которые не отдают нам Буран потому, что Штаты за яйца держат?
                Поинтересуйтесь численностью посольства Штатов в Казахстане.
                Поинтересуйтесь биолабораториями Штатов на территории KZ. wink
                Так получилось, что я Токаева и его окружение знаю с 2000 г. yes
                1. OgnennyiKotik
                  OgnennyiKotik 15 октября 2021 19:49
                  -2
                  Цитата: Alex777
                  Верите казахам?

                  Надеюсь, что это правда. Учитывая новые разработки США и соседних стран, нам нужны ОТРК большей чем 500 км дальности.
                  1. Alex777
                    Alex777 15 октября 2021 19:54
                    +3
                    Цитата: OgnennyiKotik
                    Надеюсь, что это правда. Учитывая новые разработки США и соседних стран, нам нужны ракеты большой дальности.

                    600 км - ниочем. А замена в Бастионах Ониксов на Цирконы (когда наклепаем нужное количество), даст нам то необходимое преимущество, на которое мы все рассчитываем и надеемся. hi
                    1. OgnennyiKotik
                      OgnennyiKotik 15 октября 2021 20:00
                      -2
                      Цитата: Alex777
                      А замена в Бастионах Ониксов на Цирконы

                      Все же в армии основной ОТРК Искандер, логично для него ракеты делать. Хотя Бастионы с Цирконами практически готовый ответ.
                      1. Alex777
                        Alex777 15 октября 2021 20:05
                        0
                        Цитата: OgnennyiKotik
                        Хотя Бастионы с Цирконами практически готовый ответ.

                        Ассиметричный, отработанный и недорогой притом.
                        Добавили к каждой бригаде еще по дивизиону и все.
                        Вместо бригады будет многоцелевая ракетная дивизия. bully
              2. Эль Чувачино
                Эль Чувачино 15 октября 2021 19:54
                +2
                Есть всё-таки официальные параметры и ТТХ, на которые и стоит опираться. МО даже пресс-конференцию устраивало по этой ракете, только американским специалистам это оказалось внезапно совершенно не интересным.
                1. Alex777
                  Alex777 15 октября 2021 20:03
                  +3
                  Да Штаты, настроившись на Китай, банально предлог искали.
                  Им надо было РСМД порушить. Всем же все очевидно.
                  Даже если Штаты не хотят в этом признаваться. hi
                  1. Эль Чувачино
                    Эль Чувачино 15 октября 2021 20:04
                    +3
                    На воре и шапка горит hi Сами-то практически мгновенно после разрыва спалили свои комплексы
                    1. Alex777
                      Alex777 15 октября 2021 20:09
                      +1
                      Цитата: Эль Чувачино
                      На воре и шапка горит

                      100500% yes
              3. ja-ja-vw
                ja-ja-vw 15 октября 2021 20:22
                +1
                Цитата: OgnennyiKotik
                https://topwar.ru/166617-bolshe-zajavlennyh-tth-v-hode-ispytanij-raketa-otrk-iskander-m-proletela-okolo-627-km.html

                вот Е. Максимов почему-то и не пишет более с лета 2020.
                Тем паче это не данные.
                Это догадки
                Е.М.
                Если верить опубликованным данным, то ракета ОТРК «Искандер-М» преодолела расстояние примерно в 627 км. Это больше заявленных ТТХ

                Произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест.
                За пределы это может и вправо и влево от зон падения.
                в той же вашей ссылке TopWar
                написано по русски
                Ранее в США обвинили Россию в "нарушении ДРСМД" применительно к разработке ракеты 9М729. В США заявили, что дальность ракеты превышает 500 км. В России те обвинения отвергли, заявив, что дальность 9М729 не более 480 км
                .
                ваша ссылка от 12 января 2020
                пуски были 9 января 2020
                "Ранее" это так
                В июле 2014 года президент США Барак Обама в письме Владимиру Путину впервые на уровне глав государств обвинил Россию в проведении испытаний крылатых ракет средней дальности, нарушающих Договор. США утверждали, что в 2008—2011 гг. Россия в нарушение Договора проводила испытания крылатой ракеты наземного базирования на дальность более 500 км.
                =================
                ссылка ваша- ни о чём
          3. ja-ja-vw
            ja-ja-vw 15 октября 2021 20:00
            +1
            Цитата: voyaka uh
            Путаницу вызвало, что именем "Искандер" в России назвали
            две совершенно различные ракеты:
            1) БР Искандер,
            2) КР Искандер.

            Искандер -это не ракета, это оперативно-тактический ракетный комплекс / многоцелевая модульная ракетная система сухопутных войск.
            9К720
            а ракеты это: 9М723-1,9М723К,9М728 / Р-500
            у всех ракет одна и таже СПУ СПУ 9П78-1.
            Как можно спутать ракету и комплекс? Как "Кинжал"?
            Цитата: voyaka uh
            Со второй (КР) - да. Она превысила ограничение договора о сухопутных
            ракетах средней дальности.

            клевета
            9М728 / Р-500 на 1100 мм (+/-) короче 3М10,3М-14,РК-55
            диаметр по мотогондоле у 3М-10 и ЗМ-14 =533мм минус "башмаки" (420 мм), у РК-55: 420 мм, а у 9М728 / Р-500 всего 330 мм
            КАК 9М728 / Р-500 может нарушить?
            Цитата: voyaka uh
            С-400 будут атакованы с воздуха,
            а не с земли.

            даже в Сирии такой сценарий представить сложно
            1. Alex777
              Alex777 15 октября 2021 20:10
              +2
              Цитата: ja-ja-vw
              клевета

              Неа. Предлог. yes
              1. ja-ja-vw
                ja-ja-vw 15 октября 2021 20:34
                +2
                Цитата: Alex777
                Неа. Предлог.

                неа. Подлог.
                Предлог, так они бы не чудили вытащив булькающую водой МК-41 на сушу и припердячив её к трайлеру.
                Ашоре надо было скрыть.
                1. Alex777
                  Alex777 15 октября 2021 20:35
                  0
                  Цитата: ja-ja-vw
                  Ашоре надо было скрыть

                  Штаты они такие. Им нас рать. Так они думают. hi
            2. Мимопроходил
              Мимопроходил Вчера, 10:53
              0
              9М729 уже на полметра длинее
              1. ja-ja-vw
                ja-ja-vw Вчера, 13:57
                0
                Цитата: Мимопроходил
                9М729 уже на полметра длинее

                1.Я писал про 9М728
                2.Вы этот "источник" не используйте. он ни какой (это же ТРК "Россия"?)
                Там мало того,что вруны, так ещё и глупы совсем.
                Смотрите:
                -меряют они длину контейнера, а не ракеты, это жве большие разницы.
                -сами же пишут глупость, длина ракеты на 0,5 дольше, а дальность меньше на 10 км
                диаметр изделия указан ошибочно- это диаметр контейнера
                3. А длины 3М10,3М-14,РК-55 это 8000мм+ до 8100 мм +
                .
                Не ТПК, а изделий
          4. Hermit21
            Hermit21 Вчера, 08:14
            +1
            Когда и как КР "Искандера" превышали лимиты ДРСМД?
    2. Canecat
      Canecat 15 октября 2021 16:36
      +10
      Цитата: Грибок
      С 400 будет прикрыт ещё несколькими средствами ПВО плюс разными системами РЭБ.

      Не надо им говорить что у нас есть свой уничтожитель их уничтожителя... пусть радуются как папуасы бусикам.
    3. lucul
      lucul 15 октября 2021 16:48
      -3
      С 400 будет прикрыт ещё несколькими средствами ПВО плюс разными системами РЭБ.

      Так у С-400 уже есть ракеты ,способные перехватывать гиперзвуковые ракеты , никакая помощь там не требуется.
      Так что эта ракета PrSM ей не страшна .
      1. Alex777
        Alex777 15 октября 2021 20:12
        0
        Цитата: lucul
        Так что эта ракета PrSM ей не страшна

        Если она не маневрирует непредсказуемо.
        Тут возможны варианты. Но у нас есть С-500.
    4. А Нас Рать
      А Нас Рать 15 октября 2021 20:24
      +2
      ещё ни одного ЗРК «Триумф» уничтожено не было, однако это не мешает американским репортёрам использовать громкие слова для пиара ОТРК производства США.

      Справедливости ради, риторика янки ничем не отличается от российской. no
      Ни один ЗРК «Триумф» еще ничего не сбил, однако это не мешает российским репортёрам использовать громкие слова для пиара ЗРК производства РФ.
      Так что обе стороны друг друга стоят.
    5. isv000
      isv000 15 октября 2021 22:17
      -1
      Цитата: Грибок
      С 400 будет прикрыт ещё несколькими средствами ПВО плюс разными системами РЭБ. Так что чего радуются непонятно.

      Учитывая наличие на боевом дежурстве С-500 в частности и многоэшелонированной ПВО страны в целом не понятно, на что вообще они рассчитывают... recourse
  2. yfast
    yfast 15 октября 2021 16:30
    +4
    По понятным причинам, ещё ни одного ЗРК «Триумф» уничтожено не было, однако это не мешает американским репортёрам использовать громкие слова для пиара ОТРК производства США.
    У нас тоже полно "уничтожителей авианосцев", и нам это тоже не мешает.
    1. military_cat
      military_cat 15 октября 2021 17:56
      +6
      Если я правильно понимаю, то первоисточник статьи вот здесь:
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      И там нет никакого громкого "уничтожителя С-400". Вообще про С-400 в тексте ничего нет.
    2. Vigore
      Vigore 15 октября 2021 18:08
      +2
      Цитата: yfast
      У нас тоже полно "уничтожителей авианосцев", и нам это тоже не мешает.

      Вы не понимаете; ЭТО – другое…. wink
  3. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik 15 октября 2021 16:32
    -1
    Так же показали презентацию наземных пусковых установок для SM-6 и Томагавк. SM-6 получил бустер от SM-3, что позволит ему развивать гиперзвуковую скорость и дальность порядка 700-1000 км.

    1. Cowbra
      Cowbra 15 октября 2021 16:43
      0
      Получил - это хорошо... Как там испытывается S<адо>М<азо>-6? Кажется, последние два теста провалили опять? Зато бустер получил - ракету, идущую в полигонных условиях, сможет не сбивать еще быстрее, чем раньше
    2. lucul
      lucul 15 октября 2021 16:43
      +5
      SM-6 получил бустер от SM-3, что позволит ему развивать гиперзвуковую скорость

      Любая ракета ,способная достигать космоса развивает гиперзвуковую скорость .
      Это далеко не секрет )))
      1. Avior
        Avior 15 октября 2021 17:51
        +1
        SM-6 космоса не достигает. Во всяком случае до применения нового бустера не достигал.
    3. Моменто
      Моменто 15 октября 2021 16:55
      -5
      SM-6 с бустером позиционируется как перехватчик циркона. вроде уже испытали и перевооружают все бурки сейчас.
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik 15 октября 2021 17:03
        -3
        SM-6 универсальная ракета для армии и ВМС, может поражать воздушные, морские и наземные цели. Вроде как планирует сделать вариант этой ракеты и для ВВС.
      2. Alex777
        Alex777 15 октября 2021 20:17
        +1
        Цитата: Моменто
        SM-6 с бустером позиционируется как перехватчик циркона.

        Вопрос в том, как она на 40 км Циркон перехватывать будет.
        Тут особо не поманеврируешь. А hit-to-kill там это проблема.
        1. Моменто
          Моменто 15 октября 2021 22:00
          -1
          у sm-6 осколочная бч.
          вообще то москит она сбивала в 2014 году. а время не стоит на месте.
          вообще я не знаю почему считается так сложно сбить гиперзвуковую цель. видно ее радаром лучше, маневрирует она хуже, летит ближе.
          единственная проблема - нужна быстрая скорость реакции всей системы пво. но современным системам это же не должно быть проблемой - автоматике нужны милисекунды для просчета и запуска ракеты.
          1. Alex777
            Alex777 15 октября 2021 22:00
            0
            Цитата: Моменто
            вообще то москит она сбивала в 2014 году.

            laughing
            Вы представляете разницу между траекторией полета и скоростью Москита и Циркона?
            тип БЧ: кинетическая или осколочная Mk 125, масса 115 кг
  4. tralflot1832
    tralflot1832 15 октября 2021 16:34
    0
    Подумаешь мы на днях проведем испытания своего Уничтожителя американского Уничтожителя нашего ЗРК 400.Можем и увеличить радиус поражения нашего Уничтожителя против американского Уничтожителя наших ЗРК 400,зачем американцам база Ванденберг со всей Калифорнией?
    1. Alex777
      Alex777 15 октября 2021 20:18
      0
      Цитата: tralflot1832
      Подумаешь, мы на днях проведем испытания своего Уничтожителя американского Уничтожителя нашего ЗРК 400.

      Имя его - Циркон. wink
      1. tralflot1832
        tralflot1832 15 октября 2021 21:12
        +2
        Спалился или спалили вместе.Сармат тоже не плох.Палится так до конца. drinks
        1. Alex777
          Alex777 15 октября 2021 22:07
          +1
          Цитата: tralflot1832
          drinks

          Однозначно! drinks
  5. Luminman
    Luminman 15 октября 2021 16:35
    +3
    А этот самый «уничтожитель ЗРК С-400» еще на старте, на земле уничтожить нельзя никак?
  6. Cowbra
    Cowbra 15 октября 2021 16:41
    +5
    Таки матрасы поняли, зачем в Калининграде Искандеры, и начали судорожно клепать аналог. Если эта Призма будет так же похожа на Искандер, как Пэтриоты на С-400 - можно пойти покурить))) Они ей в небо не попадут, не то что в С-400)))
  7. rocket757
    rocket757 15 октября 2021 16:42
    +6
    В США провели испытания «уничтожителя ЗРК С-400» и заявили, что дальность ракеты превысила пороговое значение
    опять и снова "уничтожители".
    Любят авторы броские заголовки, а суть проста ... очередная ракета, ничего особенного ни для них, ни для нас.
  8. Околоточный
    Околоточный 15 октября 2021 17:00
    -2
    Так все-таки "уничтожитель С-400"? Если даются такие клише, то значит это своего рода эталон. Вспомним сколько было выпущено "убийц Глоков"? Это израильскому профессору на заметку, если их сюзерены уже выпускают "убийц С-400". А мусорить словами С-400 отстой много ума не надо.
  9. tarakan
    tarakan 15 октября 2021 17:03
    +6
    Цитата: Моменто
    SM-6 с бустером позиционируется как перехватчик циркона. вроде уже испытали и перевооружают все бурки сейчас.

    Испытали на чем?
    1. poquello
      poquello 15 октября 2021 18:30
      -1
      Цитата: tarakan
      Цитата: Моменто
      SM-6 с бустером позиционируется как перехватчик циркона. вроде уже испытали и перевооружают все бурки сейчас.

      Испытали на чем?

  10. ROSS 42
    ROSS 42 15 октября 2021 17:07
    +1
    По понятным причинам, ещё ни одного ЗРК «Триумф» уничтожено не было, однако это не мешает американским репортёрам использовать громкие слова для пиара ОТРК производства США.

    Никто не замечает некоей схожести таких заявлений с анекдотом:
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    laughing
  11. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана 15 октября 2021 17:16
    +1
    -Доктор! А он говорит, что до сих пор может
    -Так и ты говори
  12. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 15 октября 2021 17:22
    -7
    В США провели испытания «уничтожителя ЗРК С-400» и заявили, что дальность ракеты превысила пороговое значение
    Прикольно почитать мои вангования по этому поводу. yes О!!!Как визжала публика и брызгала слюной когда доказывала что американцы воткнут "Томогавк"и в ПРО системы laughing
  13. pomor23
    pomor23 15 октября 2021 18:14
    +1
    Ковбои приколисты! Хлебом не корми, лишь бы ляпнуть чего позабористей!))) Прямо "Несокрушимая уничтожимость" какая-то! ))))
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать 15 октября 2021 20:33
      -2
      Цитата: pomor23
      Прямо "Несокрушимая уничтожимость" какая-то! ))))

      Ага, это их вариант "неимеетаналоговвмире" lol
  14. valentin light
    valentin light 15 октября 2021 18:31
    -1
    Вот читаешь такие заявления и понимаешь , что проблема у американцев со школы, где два или три окровенных распоясавшихся дебила прессуют ученическое сообщество, так называемый "буллинг".
    Кто их уверил, что мы будет "стоять и смотреть", как их супер противоракета летит "с превышением 400 км" до наших обектов, а не запустим туда откуда их "Missle" вылетела (можно и еще куда попутно)"калибр НК" или "Искандер".
    Кто дрался, тот знает , будешь блоки ставить и обороняться, тот все равно пробьют и добавят еще сильнее, а если бить в ответ или чуть раньше, то эффект очень хороший.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik 15 октября 2021 18:37
      0
      Смешной такой) Это заявление автор данной статьи написал, сами американцы нигде такое не писали)) Соответственно все что написано адресовано автору и России?)
      1. valentin light
        valentin light 15 октября 2021 19:12
        +1
        А логически думать вам привычно?
        Корпорация Lockheed Martin ведёт разработку действительно уникально ракеты ( она способна стартовать с машины системы залпового огня).
        И предназначена против перспективных ПВО "С-400", не сомневаюсь, что так заявлено.
        Против кого,..против Турции?
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik 15 октября 2021 19:19
          -2
          Цитата: valentin light
          А логически думать вам привычно?

          Да wink
          Цитата: valentin light
          И предназначена против перспективных ПВО "С-400", не сомневаюсь, что так заявлено.

          Кем заявлен? Российским журналистом? laughing
          Причём тут С-400 вообще не понятно, PrSM будет иметь дальность 500-700 км, зачем держать С-400 так близко к фронту не ясно.
          Если логически подумать, то понятно что эти армейские ракеты направлении против РСЗО, ОТРК, штабов и иных важных целей. В КМП так же против кораблей их использовать предполагается.
          1. Alex777
            Alex777 15 октября 2021 20:23
            +1
            Цитата: OgnennyiKotik
            PrSM будет иметь дальность 500-700 км, зачем держать С-400 так близко к фронту не ясно.

            А на каком расстоянии от "фронта" (не знаю будет ли этот термин в ТМВ?) вы будете держать С-400? wink
            1. OgnennyiKotik
              OgnennyiKotik 15 октября 2021 20:38
              -1
              С-400 объектное ПВО, ее роль защита аэродромов, баз, позиций РВСН, промышленных центров и тд. Они удалены от текущих границ (исключение Крым и Калининград, но их оборона и так бесперспективна), если «фронт» дойдёт до них это будет печально. Против войскового ПВО PrSM естественно применим.
              1. Alex777
                Alex777 15 октября 2021 20:47
                +3
                Цитата: OgnennyiKotik
                исключение Крым и Калининград,

                Вот именно. Я надеялся, что вы об этом вспомните. hi

                если «фронт» дойдёт до них это будет печально.

                Полагаю, будет неприемлемый ущерб врагу. wink
                1. OgnennyiKotik
                  OgnennyiKotik 15 октября 2021 20:53
                  -3
                  Эти анклавы уже окружены, оборона их бесперспективна, наши войска там будут уничтожены как организованная боеспособная единица за считанные часы. США о них не думают, да и вообще мы им мало интересны, слишком превосходящий у них военный потенциал. Кроме РВСН.
                  «Конвенциональные» войска они готовят к войне с Китаем, под них это перевооружение.
                  1. Alex777
                    Alex777 15 октября 2021 21:06
                    0
                    Цитата: OgnennyiKotik
                    Эти анклавы уже окружены, оборона их бесперспективна

                    Полагаю, будет неприемлемый ущерб врагу. wink
                    Особенно это касается Крыма.

                    Цитата: OgnennyiKotik
                    «Конвенциональные» войска они готовят к войне с Китаем, под них это перевооружение.

                    Согласен. Но береженого Бог бережет. hi
                  2. poquello
                    poquello 15 октября 2021 23:47
                    0
                    Цитата: OgnennyiKotik
                    Эти анклавы уже окружены, оборона их бесперспективна, наши войска там будут уничтожены как организованная боеспособная единица за считанные часы.

                    ) с Пскова там 600км, а из под Гродно можно по окруженцам уже с торнады пулять
                  3. valentin light
                    valentin light Вчера, 14:03
                    -1
                    Ваши слова-"...Эти анклавы уже окружены, оборона их бесперспективна.."
                    Не отвечают действительности- группировка в Калининграде может сама уничтожить 60% сил НАТО и именно
                    при их атаке, то есть при обороне Калининградской области.
                    По замечаниям генералов НАТО, оперативность формирования боевых порядков и управления в России выше стандартов НАТО и типа " мы колонны только успеем сформировать , как по ним будет удар.."
                    И успокаивает европейцев только ПОЛНАЯ уверенность, что Россия войну сама не начнет.
                    Все остальное для того чтобы понравиться США и выбить деньги из бюджетов стран.
          2. valentin light
            valentin light Вчера, 13:50
            -1
            Вы спорите ради того чтобы спорить, похоже, как Портос -"Я дерусь...., потому что дерусь" :)

            Ваши слова-"...зачем держать С-400 так близко к фронту не ясно..." показывают незнание вами Предмета".
            "С-400" , не фронтовая ПВО, но задачи "С-400"- быть в составе единой системы ПВО, то есть это стратегические системы для защиты городов и важнейших об'ектов в первую очередь.
            А американская ракета Precision Strike Missile (PrSM),это ОТРК для нанесения ударами Первыми к примеру по Калининграду, там расстояния вписываются в ТТХ PrSM , в стало быть уже потенциально представляют угрозу.

            За последние 30 лет США обкатали доктрину ударов авиационными формированиями для подавления ПВО и уничтожения инфраструктуры стран, такие ,как мосты , электростанции, транфориаторные станции, склады , центры теле вещания и т.д.
            Единственное что им мешает , так это эшелонированная система ПВО, как С-350 и С-400.
        2. poquello
          poquello 15 октября 2021 21:03
          +1
          Цитата: valentin light
          стартовать с машины системы залпового огня

          ) залпом? штук по восемь с одной?
          1. valentin light
            valentin light Вчера, 15:42
            -1
            Не думаю, что так, но направляющие
            определенно использовать можно и это уже вот сейчас они продемонстрировали.

            Ракету PrSM надо
            не
            просто "пустить", а связать с РЛС и центром управления (программирования цели).
            Поэтому, лично я думаю, что с Машины залпового огня стартует одна иди две ракеты...
            1. poquello
              poquello Вчера, 16:56
              0
              Цитата: valentin light
              с Машины залпового огня стартует одна иди две ракеты

              правильно думаете, только это уже не РСЗО
              1. valentin light
                valentin light Вчера, 18:10
                -1
                Машина то от РСЗО, так и указано от компании "Локхид Мартин".
                А это попытка унифицировать
                пусковые платформы.

                Наша армия тоже имеет управляемый снаряд "Краснополь", который выпускается из артиллерийского орудия, в полевых условиях это удобно и практично.
                1. poquello
                  poquello Вчера, 18:29
                  +1
                  Цитата: valentin light
                  Машина то от РСЗО, так и указано от компании "Локхид Мартин".
                  А это попытка унифицировать
                  пусковые платформы.

                  Наша армия тоже имеет управляемый снаряд "Краснополь", который выпускается из артиллерийского орудия, в полевых условиях это удобно и практично.

                  наша и управляемые в РСЗО имеет, а эта городушка с сменой целикового пакета на пакет из 2х более крупных ракет у них и была, выдающимися показателями не отличалась, и ИМХО не будет. По сути они наконец допилили свою пародию с простой баллистической ракетой, ну а Искандер-М в армии с 2005 года.
                  1. valentin light
                    valentin light Вчера, 18:48
                    -1
                    Я склоняюсь, что вы абсолютно
                    правы.
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать 15 октября 2021 20:42
      -2
      Цитата: valentin light
      Кто их уверил, что мы будет "стоять и смотреть", как их супер противоракета летит "с превышением 400 км" до наших обектов, а не запустим туда откуда их "Missle" вылетела (можно и еще куда попутно)"калибр НК" или "Искандер".

      Это называется "имперская спесь". Причем не одни они страдают этим недугом.
      Например при каждом израильском ударе по КСИР в Сирии. Тут раздаются призывы "покарать наглецов". А кто их, спрашивается уверил, что "караемые" будут "стоять и смотреть", а не врежут сдачи от всей души?
      Видите, как оно, если посмотреть со стороны.
      Все познается в сравнении. yes
      1. valentin light
        valentin light Вчера, 15:51
        0
        В принципе, вы правы- этим страдают все кто подизался с США- чувство безнаказанности.

        Но тут "величины" разные.
        Кстати не так давно Иран разбомбил ракетами американскую базу и скорее всего были большие жертвы, но американцы замяли и нечего не пустили в СМИ , опыт Вьетнама их научил утаивать информацию от журналистов.

        И по Израилю наносили - действия Израиля те же.
        Даже когда израильский F16 сирийская ПВО сбила ракетой С-200, мало информации было, только "лётчик ранен, но жив..."
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Вчера, 16:00
          -2
          Цитата: valentin light
          В принципе, вы правы- этим страдают все кто подизался с США...

          Давайте, вы не будете заниматься подменой сути обсуждаемого в моих словах. wink

          Цитата: valentin light
          Но тут "величины" разные.

          Да да, кончно, "я не понимаю - это другое". lol

          Цитата: valentin light
          мало информации было

          Информации было с горочкой, просто не в русскоязычных источниках, которыми вы сами себя ограничили. request
          1. valentin light
            valentin light Вчера, 18:06
            +1
            Нет у вас , кроме ангажированности объективного мнения.


            Ваши слова -"..Это называется "имперская спесь". Причем не одни они страдают.."

            Конечно справедливы и вы правильно высказались о и "имперских амбициях и спеси" США и тех кто готов на все, если они денег дадут.

            Кто ж против этого вашего мнения?:))
            1. А Нас Рать
              А Нас Рать Вчера, 22:24
              -2
              Цитата: valentin light
              Нет у вас , кроме ангажированности объективного мнения.

              Голословное обвинение. Приведите доказательства или хотя бы верифицируемые аргументы.

              Цитата: valentin light
              Ваши слова -"..Это называется "имперская спесь". Причем не одни они страдают.."

              Вы делаете вид, что не поняли о ком речь. laughing
              Вы не по адресу, я с любителями софистики не полемизирую, мне это не интерестно.
              Если по существу у вас все, то всего хорошего.
  15. Шкипер
    Шкипер 15 октября 2021 19:10
    -2
    У амеров и Фу-35 был самым самым.....а в итоге в реале так и остался беременным тараканом и воздушным инвалидом. Так что пускай дети и дальше тешутся своим исключительным могуществом.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать 15 октября 2021 20:55
      -2
      Цитата: Шкипер
      остался беременным тараканом и воздушным инвалидом.

      Уже более 700 "беременных тараканов", если быть точными. А планируется 3000.
      Зато строевых супер-пупер Су-57 целых.... ОДИН! С запланированными 72 к дате наступления "прекрасного далека" fellow
      А суперманевренные (но недостаточно для того, что бы увернуться от всеракурсной ракеты с ИК ГСН, маневрирующей на 70g) Су-35 размазаны по строевым частям тонким слоем в 124 машины. Одна машина на 138 000 км², то есть, один истребитель на территорию крупнее Греции.

      На кого вы поставите в воздушном бою "беременных тараканов" против "гордых соколов" при соотношении 1:12 и тотальном доминировании в АВАКСах в пользу первых? wink
      1. poquello
        poquello 15 октября 2021 21:08
        0
        Цитата: А Нас Рать
        недостаточно для того, что бы увернуться от всеракурсной ракеты с ИК ГСН, маневрирующей на 70g

        Цитата: А Нас Рать
        Это называется "имперская спесь".

        )
      2. standan
        standan 15 октября 2021 22:00
        +1
        У США 3000 F-35? Это когда ж они успели?
        Всего на данный момент из 500 изготовленных и поставленных самолетов F-35, к модификации F-35A относятся 354 самолета, к модификации F-35В - 108 самолетов, и к модификации F-35C - 38 самолетов. Согласно пресс-релизу корпорации, из 500 самолетов 353 были поставлены американским вооруженным силам и 147 - иностранным заказчикам.
        https://topwar.ru/168666-korporacija-lockheed-martin-postavila-vvs-ssha-500-j-istrebitel-f-35.html
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать 15 октября 2021 22:53
          -3
          Цитата: standan
          У США 3000 F-35? Это когда ж они успели?

          Какую букву в слове ПЛАНИРУЕТСЯ вы не поняли.
          Хотя понятно, язык бежит впереди паравоза, вам важнее свои 5 копеек вставить, а внимательно читать на что отвечаете, вам лень.
          Ну продолжайте общятся сам с собой на таких условиях, собеседник из вас явно некудышный.
          1. standan
            standan 15 октября 2021 23:09
            +1
            Я всегда читаю внимательно, особенно ту хрень, которую вы выдаете за информацию. Хоть бы одну ссылку предоставили на ваше супер пупер
            всеракурсной ракеты с ИК ГСН, маневрирующей на 70g
            . И оскорблять собеседника, не приводя никаких аргументов, кроме собственного апломба, удел альтернативно одаренного (дальше не позволяет цензура).
            1. А Нас Рать
              А Нас Рать Вчера, 00:31
              -1
              Цитата: standan
              Хоть бы одну ссылку предоставили на ваше супер пупер
              всеракурсной ракеты с ИК ГСН, маневрирующей на 70g

              https://ru.wikipedia.org/wiki/Rafael_Python_5

              Цитата: standan
              И оскорблять собеседника

              Вас никто не оскорблял. Констотация факта оскорблением быть не может, а факт в том, что вы бежите отвечать, не читая внимательно собеседника. Ну либо занимаетесь намеренной подменой темы обсуждения. Тогда вы просто демагог.

              Цитата: standan
              не приводя никаких аргументов

              Бесстыдная инсинуация и клевета.
              Я всегда могу аргументировать свои утверждения и регулярно предоставляю ссылки в различных темах обсуждения, это легко проверяется в истории комментариев.

              Цитата: standan
              собственного апломба

              Пока что вы описываете себя, гражданин горлопан. Что вы предоставили, кроме надменных наездов и голословных обвинений?
              Ах да, вспомнил, демагогические уловки.
              1. standan
                standan Вчера, 12:18
                0
                Вы статеечку по ссылочке сами-то читали?
                Цитата оттуда
                В рекламных проспектах представляется как "революционная ракета с полносферической зоной поражения" (Full-sphere)[1] , подразумевая высокую маневренность вплоть до возможности изменить направление полета на обратное (вероятнее всего - за счет газодинамического управления, как на Р-73), - и захвата цели после пуска и маневра (lock-on-after launch (LOAL) ), что в интенсивных ближних боях может привести к поражению союзнических ЛА). Самим производителем не публикуются данные о тяговых возможностях, располагаемых перегрузках Python-5, дальности пуска, скоростных и маневровых параметрах целей, ограничиваясь фразами "передовая ИНС", "5 поколение ГСН", "изощренная система отстройки от помех", "уникальные аэродинамика и мощный двигатель", "радиус действия вплоть до ближней границы зоны вне визуальной видимости (Beyond Visual Range)", поэтому тактико-технические данные приведены из публичных источников.

                То есть реальных данных нет, одна реклама. Ну и кто из нас демагог?
                1. А Нас Рать
                  А Нас Рать Вчера, 15:40
                  -1
                  Цитата: standan
                  То есть реальных данных нет, одна реклама.

                  И опять селективное чтение.
                  Вот именно поэтому вы и не легитимный собеседник.
                  Вместо полемики, вы натягиваете сову на глобус, искажая все в удобном для вас свете. Поскольку вам важна не истина, а быть правым, чисто демагогическими уловками.
                  В моей ссылке все есть, и любой кто ее внимательно прочтет, все найдет сам.
                  Вы же, расчитываете, что другим будет лень проверять вашу ложь.

                  Ну и кто из нас демагог?
                  Вы!. fellow
                  Или мне наглядно ткнуть вас носом в ваши же дешевые демагогические трюки? Пожалуйста! fellow

                  Цитата: standan
                  У США 3000 F-35? Это когда ж они успели?

                  Лживое приписывание оппоненту того, чего он не говорил.

                  Цитата: standan
                  особенно ту хрень, которую вы выдаете за информацию

                  Голословная клевета, расчитанная на лень обывателя проверять самому.

                  Цитата: standan
                  И оскорблять собеседника, не приводя никаких аргументов

                  Преднамеренное изображение из себя жертвы, в попытке уйти от необходимости отвечать на критику. Чисто бабский прием.

                  Вы видимо, в силу привычки, уже не способны спорить честно, так о чем с вами говорить? Идите троллить простачков, которые на это ведутся, я троллей не кормлю. Всего хорошего.
                  1. standan
                    standan Вчера, 17:40
                    +1
                    То есть на эту ложь
                    Уже более 700 "беременных тараканов", если быть точными. А планируется 3000.
                    комментариев у вас нет,
                    и на эту тоже
                    всеракурсной ракеты с ИК ГСН, маневрирующей на 70g

                    где я привел цитату из вашей же ссылки. Отсюда я делаю вывод , что тролль, это вы. И очень впечатляет, как у вас, свидомитов пуканы подгорают. И ваш ник должен писаться слитно, и слава богу , что имя вам не легион, а отдельный свидомитский му.......звон.
                    Засим дискуссию заканчиваю, так как на му... времени не имею. Хорошего ничего желать не буду, ибо не люблю кривить душой.
                    1. А Нас Рать
                      А Нас Рать Вчера, 21:44
                      -2
                      Цитата: standan
                      То есть на эту ложь
                      Уже более 700 "беременных тараканов"...

                      Lockheed Martin and the F-35 Joint Program Office delivered the 700th production F-35.
                      https://www.f35.com/f35/news-and-features/strength-in-numbers-700-f35s-and-counting.html
                      Так где ложь? Гражданин клеветник? wink

                      Цитата: standan
                      я привел цитату из вашей же ссылки

                      Селективно, ту которая вам удобна. А ту, что не удобна, "не заметили". fellow


                      Мне скучно тыкать вас носом в ваше же вранье, клевету и демагогию. Идите троллить кого то другого. Тут вам ловить нечего.

                      Цитата: standan
                      как у вас, свидомитов

                      Я вообще никакого отношения к вашим "небратьям" не имею. laughing
                  2. poquello
                    poquello Вчера, 19:04
                    +1
                    Цитата: А Нас Рать
                    В моей ссылке все есть,

                    и где?
                    Цитата: А Нас Рать
                    суперманевренные (но недостаточно для того, что бы увернуться от всеракурсной ракеты с ИК ГСН, маневрирующей на 70g) Су-35


                    "Скорость полёта: до 4 М (при пуске с самолета на сверхзвуковой скорости в переднюю полусферу по неманеврирующей цели)
                    Максимальная дальность пуска: 20 км (для SPYDER - от 1 до 15 км и до 9 км по высоте"
                    1. standan
                      standan Вчера, 19:15
                      +1
                      Ну. о чем я и говорил, спасибо, брат
                    2. А Нас Рать
                      А Нас Рать Вчера, 21:48
                      -3
                      Цитата: poquello
                      и где?

                      Там. Глаза просто разуть надо. fellow


                      Я вижу, это у вас тут общее, желание высказаться опережает мышление и внимательность.
                      Семь раз отмерь - один отреж. Народная мудрость. wink
                      1. poquello
                        poquello Вчера, 22:13
                        0
                        Цитата: А Нас Рать
                        Я вижу, это у вас тут общее, желание высказаться опережает мышление и внимательность.

                        да не, это у вас желание опережает технику ))))))))))))))),
                        где та недостаточность су35 ))))))))))))))), ладно там физики в школе у вас не было, но математика должна была присутствовать, задачки там разные типа - первый турист вышел из пункта "А" со скоростью 15км/ч, второй турист вышел через час из пункта "А" в том же направлении, но со скоростью 30км/ч, когда второй догонит первого?
                      2. А Нас Рать
                        А Нас Рать Вчера, 23:45
                        -1
                        Цитата: poquello
                        у вас желание опережает технику

                        Или точнее, вам бы хотелось, что бы так было, дабы не подрывалось ваша вера в собственные "неимеетаналогов" и "лучшевсехнасвете" технологии. fellow

                        Цитата: poquello
                        первый турист вышел из пункта "А" со скоростью

                        Когда заканчиваются аргументы, начинается словоблудие. lol
                        Как предсказуемо. yes
                      3. poquello
                        poquello Вчера, 23:55
                        -1
                        Цитата: А Нас Рать
                        Цитата: poquello
                        первый турист вышел из пункта "А" со скоростью

                        Когда заканчиваются аргументы, начинается словоблудие. lol

                        вот это ровно то что вы сейчас написали, а по теме - турист из задачки догонит первого не раньше чем через час и не ближе чем на 30м километре, то бишь самолёты с такими ракетами можно расстреливать с разворота километров с десяти, навскидку
                      4. А Нас Рать
                        А Нас Рать Сегодня, 00:01
                        -2
                        Цитата: poquello
                        -турист из задачки догонит первого не раньше чем через час и не ближе чем на 30м километре, то бишь самолёты с такими ракетами можно расстреливать с разворота километров с десяти, навскидку

                        Вы бы хоть на русский переводили свой поток сознания, или хоть намекнули, как это словоблудие связано с темой продольных перегрузок в корпусе ракеты БВБ.
                        Или у вас там граненая стеклотара замешана в процессе обсуждения? lol
                      5. poquello
                        poquello Сегодня, 00:11
                        -1
                        Цитата: А Нас Рать
                        как это словоблудие связано с темой продольных перегрузок в корпусе ракеты БВБ.

                        это в вашем воспаленном мозгу перегрузки ихнее фсё, умиляет для ракет с дальностью 20км, наши вв малой дальности 40км, а эти по ходу сверх малой дальности ))))))
                      6. А Нас Рать
                        А Нас Рать Сегодня, 00:39
                        -1
                        Слив засчитан. bully
                      7. poquello
                        poquello Сегодня, 01:30
                        0
                        Цитата: А Нас Рать
                        Слив засчитан. bully

                        в садик, в детский садик
                2. Shahno
                  Shahno Сегодня, 00:02
                  0
                  Гридасову задачку отправьте.. Он сделает.
                3. poquello
                  poquello Сегодня, 00:20
                  0
                  Цитата: Shahno
                  Гридасову задачку отправьте.. Он сделает.

                  ))))))))) не глобальная, ему неинтересно будет
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:34
      -1

      А Нас Рать (Имя мне Легион, ибо нас много)
      Вчера, 15:40

      0
      Цитата: standan
      То есть реальных данных нет, одна реклама.

      И опять селективное чтение.
      Вот именно поэтому вы и не легитимный собеседник.
      Вместо полемики, вы натягиваете сову на глобус, искажая все в удобном для вас свете.
      Ты смотри! Впервые о себе правду заявил! tongue
      1. valentin light
        valentin light Сегодня, 15:06
        0
        Авиация вам не глобус "одной страны" - все высоко технологично.
        СУ 27, Является самолётом 4 поколения и принят на вооружение 23 августа 1990 года. О завершении производства даже "Вики" не упоминает, к тому же логическим продолжением модели идет СУ 57.

        Су-27 является одним из лучших истребителей четвертого поколения в мире, пишет американское издание 19FortyFive.

        Ваши слова:"..
        Вот именно поэтому вы и не легитимный собеседник."

        Теперь убеждают полностью, что слово " легитимный" вы непонимание его значение..тролите просто здесь.
  • valentin light
    valentin light Вчера, 18:59
    +2
    У нас не только Су35, модернизированные Су 27 являются основой ВКС.
    Су 27 аналогичен F15, а этот самая удачная модель , проверенная летно-боевыми показателями, такими , как тождественность взлётов и посадок и победы в воздухе.
    И не F16, и не F 35 лучшие машина у США.
    F-35 - имеет 800 недоработок и 25% из них опасные.
    Это хороший финансовый проект, так как стоимость очень радует производителя
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Вчера, 22:18
      -2
      Цитата: valentin light
      У нас не только Су35, модернизированные Су 27 являются основой ВКС.


      Су-27 давно снят с производства. На вооружении:
      Воздушно-космические силы — 50 Су-27, 10 Су-27УБ, 45 Су-27СМ и 14 Су-27СМ3 по состоянию на 2017 год.
      Морская авиация — 18 Су-27/Су-27УБ по состоянию на 2017 год.

      То есть, эти 140 стремительно устаревающих машин должны существенно изменить картину в масштабах размеров России? Вы это серьезно?
      Знаете что? Я вам на встречу пойду, добавлю в ваш список еще 134 Су-30.
      И это все равно очень мало. На пике в ВВС СССР истрибители исчислялись тысячами, как сегодня у янкесов.

      Цитата: valentin light
      F-35 - имеет 800 недоработок и 25% из них опасные.

      А Васька слушает, да ест.
      Соотношение проишествий и небоевых потерь к часам налета - наверное самое низкое в истории истрибительной авиации.
      Нареканий от эксплуатирующих ВС не слышно, только хвалят.
      Где спрашивается "ужасные последствия" ваших "опасных недоработок"?

      Цитата: valentin light
      Это хороший финансовый проект, так как стоимость очень радует производителя

      Да, это популярная мантра, как батут Рогозина в свое время. Вот только звучит она все менее убедительно из года в год. Народ уже не ведется.
      Да и было бы страно, если бы производитель произвел убыточный товар, не находите?
      1. valentin light
        valentin light Сегодня, 14:33
        0
        В ВКС России , уже сказа Не только Су 35 и Су 27.
        А те , что есть , те модернизированны отличии от украинских, которые США купли для испытаний и разбился лётчик американский в зоне 51.

        И не слазьте с темы , а ишь какой хитрец, на су 27 перевелся У нас одних СУ 35 , только 70 едениц
        .
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 19:09
          0
          Цитата: valentin light
          У нас одних СУ 35 , только 70 едениц
          .

          124 единиц на август 2021 года.
          Для защиты 17.130.000 км².
          Это очень мало для страны таких размеров, да еще враждующей с НАТО.
          1. Shahno
            Shahno Сегодня, 19:16
            0
            Это не просто мало, это катастрофа..
            Несколько сотен как у нас, на 500*500 км это с запасом.
      2. valentin light
        valentin light Сегодня, 14:40
        0
        F-15 самолет из 1972 года и не выпускается но будет еще в строю до 2025 года (а может и больше).
        Это самый зарекомендовавший себя самолет.
        F 15 полный аналог СУ 27 и американцы этот признают.
  • valentin light
    valentin light Вчера, 18:36
    +1
    Ну "Шкипер", тут главное концепция....они пытались разработать модель основанную
    на новейших технологиях, но хотение и
    инженерная мысли не одно и тоже.

    Если бы мы сообща работали , например по Космосу , ну даже по вопросам военной безопасности против стран так и не ставших государствами, то эффект был бы лучше.


    А так F-35 очень амбициозная модель, с огромным распилом бюджета при 800 неисправностях.

    Умные их уже покупать не очень торопяться....
  • Petio
    Petio 15 октября 2021 20:28
    0
    Я думаю амери и Россия на первое время в Европе ракет средней дальности разполагате не будут. Ето заточено против Китая. При етом не только США договор не устраивал уже но думаю и Россию хотя Об етом офиц не говорят. Наличие DF-17,DF-21,DF-26 с одной сторони и ничего с другой видимо напрягало. Недаром Кинжал делали. Он не только против НАТО. Также 9М729. Ето наземнии Калибр . Его дальностью с стандартной БЧ в 400 кг может достич 1600 км.
  • standan
    standan 15 октября 2021 21:54
    0
    Цитата: OgnennyiKotik
    исключение Крым и Калининград, но их оборона и так бесперспективна

    Хотелось бы уточнить, Крым то чем окружен? Черным морем?
    1. poquello
      poquello 15 октября 2021 23:50
      0
      Цитата: standan
      Цитата: OgnennyiKotik
      исключение Крым и Калининград, но их оборона и так бесперспективна

      Хотелось бы уточнить, Крым то чем окружен? Черным морем?

      главное внушить бесперспективность обороны, они же типа не грузины )
      1. standan
        standan 15 октября 2021 23:56
        0
        Ну трындеть-то, не мешки ворочать, диванных стратегов на ВО, к сожалению много.
        1. poquello
          poquello Вчера, 00:09
          +2
          Цитата: standan
          Ну трындеть-то, не мешки ворочать, диванных стратегов на ВО, к сожалению много.

          "жители Цхинвала встречают освободителей цветами" - читал я в интернете такую фразу когда грузины пытались в Цхинвал зайти
      2. valentin light
        valentin light Вчера, 18:45
        0
        "Poquello", ваши слова- "...главное внушить бесперспективность обороны.."
        - Оборона всегда бесперспективна через 48 часов, без готовности нанести активные удары по противнику и его стратегическим объектам.
        1. poquello
          poquello Вчера, 18:52
          +1
          Цитата: valentin light
          "Poquello", ваши слова- "...главное внушить бесперспективность обороны.."
          - Оборона всегда бесперспективна через 48 часов, без готовности нанести активные удары по противнику и его стратегическим объектам.

          как то это сложно выразились, что сказать то хотели? через 48 часов Калининград будет в составе общего фронта, вопрос только в том в каком состоянии будут страны участвующие в окружении.
          1. valentin light
            valentin light Вчера, 19:42
            0
            В смысле - что если обороняться (аллегория-ставить блоки , делать уходы с линии...), то все равно пробьют где нибудь и надо
            сразу же, после первого защитного действия, необходимо ударить по тылам, центрам управления, дальним базам, инфраструктуре и ремонтным заводам и причем на разных направлениях иначе натовцев, как гончих собак вокруг медведя, много со всех сторон кинуться если слабость почувствуют, на то и тактика окружения России базами.
  • Paranoid50
    Paranoid50 Вчера, 01:18
    +1
    Цитата: voyaka uh
    Китайских эсминцев и фрегатов там тоже, как джонок.

    И холле ? Они в своей зоне активничают, и матрасные берега в десятки биноклей не разглядывают. Китайцам, собственно, это излишне, ибо "длинных рук" у них хватает.
    Цитата: voyaka uh
    И эти джонки двух стран будут в войне заняты друг другом

    Угу. Исключительно, и ни кем иным, - особливо матрасы, те ещё "рыцари прекрасных дам". yes
    То-то сегодня "Адмирал Трибуц" шуганул одну такую джонку по имени Chafee, - не иначе, как на дракона шли, но заблудились. laughing