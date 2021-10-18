Система С-500 идет в войска. Защита и средство сдерживания

Работы по перспективной зенитной ракетной системе С-500 «Прометей» успешно завершены, она поступила в серийное производство и теперь поставляется в войска. С помощью новой ЗРС сейчас усиливают противовоздушную и противоракетную оборону Москвы и Центрального промышленного района, а в будущем подобную защиту могут получить и другие регионы.
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В конце мая президент Владимир Путин заявил, что более 70% зенитных ракетных полков из состава воздушно-космических сил переведены на современные системы С-400. Также он отметил, что в войска скоро должна поступить новая ЗРС С-500, испытания которой успешно завершались на тот момент. Позже, в июле министерство обороны сообщило о проведении испытательных стрельб новой ЗРС на полигоне Капустин Яр. Испытанные изделия подтвердили расчетные технические и боевые характеристики.
В августе вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонный комплекс, рассказал о старте серийного производства новых С-500. В середине сентября он заявил о недавнем завершении государственных испытаний и о начале поставок техники в войска. Впрочем, поставляется еще не вся номенклатура затребованных изделий.
13 октября ТАСС раскрыло некоторые подробности текущих мероприятий, полученные от близкого к Минобороны источника. Он утверждает, что в войска передан первый бригадный комплект С-500. Его эксплуатация доверена 15-й армии ВКС особого назначения, отвечающей за защиту столичного региона. Также источник указал, что Минобороны и промышленность заключили «многолетний контракт». В соответствии с ним, в первой половине следующего года армия получит второй бригадный комплект техники.
Вскоре «Газета.ру» внесла некоторые уточнения, процитировав свой источник, близкий к оборонной промышленности. Тот отметил, что 15-я армия особого назначения отвечает за работу орбитальной группировки и не решает задачи ПВО. По его данным, С-500 поступили в 1-ю армию ПВО и ПРО особого назначения – именно она использует современные зенитные системы и обеспечивает оборону Москвы.
Следует отметить, что министерство обороны или оборонно-промышленный комплекс не подтверждают и не опровергают последние новости из СМИ. Последние заявления официальных лиц на тему «Прометея» имели место в середине сентября – тогда рассказали о начале поставок, но без уточнения соединений-эксплуатантов.
Перевооружение началось
Таким образом, в последние недели или месяцы прошли процессы, которые ожидались в течение всего предыдущего десятилетия. Новейшая зенитная система С-500 «Прометей» наконец-то поступает в войска, осваивается личным составом и готовится к полноценному боевому дежурству. Пока речь идет только о первом комплекте, но и его передача имеет большое значение для обороны.
По известным данным, две дивизии ПВО из состава 1-й армии ПВО-ПРО эксплуатируют современные системы С-400 и последние модификации линейки С-300П. Также имеются изделия «Панцирь-С1», отвечающие за прикрытие основного вооружения. Теперь 1-я армия особого назначения получает новейшие системы, по своим характеристикам превосходящие наличное оружие. Такое переоснащение будет иметь очевидные положительные последствия.
Производство «Прометея» началось не так давно и успело выпустить лишь ограниченное количество изделий. Кроме того, как указывал вице-премьер, еще не все средства этой системы готовы к поставкам в войска. Ввиду таких ограничений С-500 пока поставляется лишь одной армии ПВО и ПРО, отвечающей за охрану самого важного района страны.
В дальнейшем, когда 1-я армия ПВО-ПРО получит все нужные ей комплекты, должно будет начаться переоснащение частей других соединений в иных регионах. Такой подход в прошлом применялся при переходе на С-300П и С-400 и хорошо себя зарекомендовал.
Впрочем, потребное количество новых зенитных систем и сроки их выпуска остаются неизвестными. Можно лишь предположить, что переход на такую технику займет не один год – как это было с предыдущими системами аналогичного назначения.
Новые возможности
Почти все тактико-технические и боевые характеристики системы С-500 засекречены и пока не оглашались. В то же время, официальные лица и неофициальные источники к настоящему времени раскрыли часть информации. Несколько такие сведения достоверны и соответствуют актуальному положению дел, неизвестно. Однако и они позволяют делать некоторые выводы.
По известным данным, новая С-500, как и ее предшественники, представляет собой многокомпонентную систему, включающую все необходимые средства с повышенными характеристиками. Так, имеются собственные радиолокационные средства для отслеживания воздушной обстановки в радиусе сотен километров. Обработка данных и управление огнем производится собственным командным пунктом. Обеспечивается интеграция ЗРС в общие контуры ПВО-ПРО для приема и передачи данных о воздушных целях.
Подобно предыдущим ЗРС, «Прометей» предназначается для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями в широком диапазоне дальностей и высот. Ранее сообщалось, что в систему входят ракеты нескольких типов, предназначенные для борьбы с разными целями и на разных дальностях. При этом максимальная дальность перехвата доведена до 500 км, что отражено в индексе проекта.
В зарубежных публикациях с явным опасением упоминается, что С-500 при помощи специальной ракеты сможет решать задачи противокосмической обороны. Принципиально новое средство поражения сможет атаковать космические аппараты на низких орбитах.
В целом ЗРС С-500 продолжает логику развития отечественных систем объектовой ПВО большой дальности, но использует современные компоненты и решения. Кроме того, не исключается получение принципиально новых возможностей. За счет этого новая система по всем основным параметрам и общему потенциалу превосходит все отечественные и зарубежные разработки своего класса.
Средство сдерживания
Повышенные характеристики в части обнаружения и поражения, а также предполагаемые новые функции делают перспективный «Прометей» уникальным средством противовоздушной и противоракетной обороны. Развертывание такой системы обеспечивает защиту крупного района от разнообразных средств воздушного нападения, баллистических ракет и даже космических аппаратов. При этом С-500 не будет работать в одиночестве и войдет в состав эшелонированной многокомпонентной обороны с крайне высокими показателями общей эффективности.
За счет развертывания получаемых С-500 российские ВКС смогут усилить оборону сначала Москвы и Центрального промышленного района, а затем и других регионов. Соответственно, любая попытка воздушного или ракетного нападения со стороны вероятного противника на защищенные территории приведет к массовой потере авиационной и иной техники и фактически обречена на провал.
Таким образом, по мере насыщения войск и постановки на дежурство, новейшие зенитные системы С-500 «Прометей» – как и их предшественники в прошлом – будут не только обеспечивать защиту от гипотетического нападения, но и станут предостерегать противника от агрессии. Подобное средство сдерживания положительно повлияет как на национальную безопасность России, так и, вероятно, на общий военно-политический климат в европейском регионе. И первые шаги к этому уже сделаны.