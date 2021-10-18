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Система С-500 идет в войска. Защита и средство сдерживания

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Пусковая установка С-500 на полигоне Капустин Яр, июль 2021 г.


Работы по перспективной зенитной ракетной системе С-500 «Прометей» успешно завершены, она поступила в серийное производство и теперь поставляется в войска. С помощью новой ЗРС сейчас усиливают противовоздушную и противоракетную оборону Москвы и Центрального промышленного района, а в будущем подобную защиту могут получить и другие регионы.

Последние новости


В конце мая президент Владимир Путин заявил, что более 70% зенитных ракетных полков из состава воздушно-космических сил переведены на современные системы С-400. Также он отметил, что в войска скоро должна поступить новая ЗРС С-500, испытания которой успешно завершались на тот момент. Позже, в июле министерство обороны сообщило о проведении испытательных стрельб новой ЗРС на полигоне Капустин Яр. Испытанные изделия подтвердили расчетные технические и боевые характеристики.

В августе вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонный комплекс, рассказал о старте серийного производства новых С-500. В середине сентября он заявил о недавнем завершении государственных испытаний и о начале поставок техники в войска. Впрочем, поставляется еще не вся номенклатура затребованных изделий.


13 октября ТАСС раскрыло некоторые подробности текущих мероприятий, полученные от близкого к Минобороны источника. Он утверждает, что в войска передан первый бригадный комплект С-500. Его эксплуатация доверена 15-й армии ВКС особого назначения, отвечающей за защиту столичного региона. Также источник указал, что Минобороны и промышленность заключили «многолетний контракт». В соответствии с ним, в первой половине следующего года армия получит второй бригадный комплект техники.

Вскоре «Газета.ру» внесла некоторые уточнения, процитировав свой источник, близкий к оборонной промышленности. Тот отметил, что 15-я армия особого назначения отвечает за работу орбитальной группировки и не решает задачи ПВО. По его данным, С-500 поступили в 1-ю армию ПВО и ПРО особого назначения – именно она использует современные зенитные системы и обеспечивает оборону Москвы.

Следует отметить, что министерство обороны или оборонно-промышленный комплекс не подтверждают и не опровергают последние новости из СМИ. Последние заявления официальных лиц на тему «Прометея» имели место в середине сентября – тогда рассказали о начале поставок, но без уточнения соединений-эксплуатантов.


Перевооружение началось


Таким образом, в последние недели или месяцы прошли процессы, которые ожидались в течение всего предыдущего десятилетия. Новейшая зенитная система С-500 «Прометей» наконец-то поступает в войска, осваивается личным составом и готовится к полноценному боевому дежурству. Пока речь идет только о первом комплекте, но и его передача имеет большое значение для обороны.

По известным данным, две дивизии ПВО из состава 1-й армии ПВО-ПРО эксплуатируют современные системы С-400 и последние модификации линейки С-300П. Также имеются изделия «Панцирь-С1», отвечающие за прикрытие основного вооружения. Теперь 1-я армия особого назначения получает новейшие системы, по своим характеристикам превосходящие наличное оружие. Такое переоснащение будет иметь очевидные положительные последствия.

Производство «Прометея» началось не так давно и успело выпустить лишь ограниченное количество изделий. Кроме того, как указывал вице-премьер, еще не все средства этой системы готовы к поставкам в войска. Ввиду таких ограничений С-500 пока поставляется лишь одной армии ПВО и ПРО, отвечающей за охрану самого важного района страны.


В дальнейшем, когда 1-я армия ПВО-ПРО получит все нужные ей комплекты, должно будет начаться переоснащение частей других соединений в иных регионах. Такой подход в прошлом применялся при переходе на С-300П и С-400 и хорошо себя зарекомендовал.

Впрочем, потребное количество новых зенитных систем и сроки их выпуска остаются неизвестными. Можно лишь предположить, что переход на такую технику займет не один год – как это было с предыдущими системами аналогичного назначения.

Новые возможности


Почти все тактико-технические и боевые характеристики системы С-500 засекречены и пока не оглашались. В то же время, официальные лица и неофициальные источники к настоящему времени раскрыли часть информации. Несколько такие сведения достоверны и соответствуют актуальному положению дел, неизвестно. Однако и они позволяют делать некоторые выводы.


По известным данным, новая С-500, как и ее предшественники, представляет собой многокомпонентную систему, включающую все необходимые средства с повышенными характеристиками. Так, имеются собственные радиолокационные средства для отслеживания воздушной обстановки в радиусе сотен километров. Обработка данных и управление огнем производится собственным командным пунктом. Обеспечивается интеграция ЗРС в общие контуры ПВО-ПРО для приема и передачи данных о воздушных целях.

Подобно предыдущим ЗРС, «Прометей» предназначается для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями в широком диапазоне дальностей и высот. Ранее сообщалось, что в систему входят ракеты нескольких типов, предназначенные для борьбы с разными целями и на разных дальностях. При этом максимальная дальность перехвата доведена до 500 км, что отражено в индексе проекта.

В зарубежных публикациях с явным опасением упоминается, что С-500 при помощи специальной ракеты сможет решать задачи противокосмической обороны. Принципиально новое средство поражения сможет атаковать космические аппараты на низких орбитах.


Современная материальная часть 1-й армии ПВО-ПРО

В целом ЗРС С-500 продолжает логику развития отечественных систем объектовой ПВО большой дальности, но использует современные компоненты и решения. Кроме того, не исключается получение принципиально новых возможностей. За счет этого новая система по всем основным параметрам и общему потенциалу превосходит все отечественные и зарубежные разработки своего класса.

Средство сдерживания


Повышенные характеристики в части обнаружения и поражения, а также предполагаемые новые функции делают перспективный «Прометей» уникальным средством противовоздушной и противоракетной обороны. Развертывание такой системы обеспечивает защиту крупного района от разнообразных средств воздушного нападения, баллистических ракет и даже космических аппаратов. При этом С-500 не будет работать в одиночестве и войдет в состав эшелонированной многокомпонентной обороны с крайне высокими показателями общей эффективности.

За счет развертывания получаемых С-500 российские ВКС смогут усилить оборону сначала Москвы и Центрального промышленного района, а затем и других регионов. Соответственно, любая попытка воздушного или ракетного нападения со стороны вероятного противника на защищенные территории приведет к массовой потере авиационной и иной техники и фактически обречена на провал.

Таким образом, по мере насыщения войск и постановки на дежурство, новейшие зенитные системы С-500 «Прометей» – как и их предшественники в прошлом – будут не только обеспечивать защиту от гипотетического нападения, но и станут предостерегать противника от агрессии. Подобное средство сдерживания положительно повлияет как на национальную безопасность России, так и, вероятно, на общий военно-политический климат в европейском регионе. И первые шаги к этому уже сделаны.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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14 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:52
    0
    Хорошая новость... если вся система ПВО России будет глубоко эшелонирована и автоматизирована то роль оператора будет сводится только к команде запуска ракеты.
    Никакие Байрактары Турции и американские Жнецы не будут страшны... будут уничтожаться ещё на подходе...я уж не говорю об стратегах В-1.
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 06:17
      +3
      "Байрактары" и С500 - это не пересекающиеся вещи.
      "Жнец" - да, может быть.
      Цитата: Леха с Андроида.
      я уж не говорю об стратегах В-1.

      А зря, давайте поговорим.

      В-1, имеет на вооружении ракеты AGM-158 с дальностью полёта 1000 км.
      Что с ним может сделать С500 ? Да ничего, разве что потратить весь свой боезапас на перехват ракет, запущенных всего одним Лансером.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:24
        0
        Ну ваш сценарий справедлив на дальних подступах к обороне ПВО(эдесь в дело вступает МИГ-31),а представьте сценарий если В-1 сумеет прорваться в глубину России... ну например через Северный полюс к уральским горам и в Западную Сибирь к позициям баллистических ракет тогда какие варианты борьбы с ним предложите? smile
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 06:44
          +2
          Цитата: Леха с Андроида.
          тогда какие варианты борьбы с ним предложите?

          Да какая разница, тогда-не тогда, дальность ракет С500 заведомо меньше дальности ракет Лансера.
          А способ вы сами написали - МиГ31. По другому их не достать.
          Ну или сделать суппрдальнобойную ЗУР, возможно с кассетной/разделяющейся боевой частью с индивидуальным наведением .
          1. Леха с Андроида.
            Леха с Андроида. Сегодня, 06:50
            -1
            Ну или сделать суппрдальнобойную ЗУР, возможно с кассетной/разделяющейся боевой частью с индивидуальным наведением .

            smile Циркон приспособить ?
      2. Tucan
        Tucan Сегодня, 06:31
        +1
        Цитата: Пиджак в запасе
        А зря, давайте поговорим.

        В-1, имеет на вооружении ракеты AGM-158 с дальностью полёта 1000 км.

        К сожалению вы правы. yes Если считать, всю стратегическую, тактическую и палубную авиацию наших вероятных партнёров и их союзников, а так же крылатые ракеты воздушного и морского базирования, то мы в лучшем случае сможет отразить только первый удар. Потом надежда только на "ядерное сдерживание", но это отнюдь не универсальное средство. no
        Проблему следует решать в комплексе. Восстанавливать сплошное радиолокационное поле, создавать работоспособные средства дальнего радиолокационного дозора и развивать истребительную авиацию способную встречать носители на дальних подступах.
      3. Lykases1
        Lykases1 Сегодня, 06:32
        +2
        Приятно читать адекватный комментарий. С 500 не панацея. В связке с другими комплексами, а также с авиацией, она даст хорошие результаты. Но далеко не абсолютные.
      4. mark1
        mark1 Сегодня, 07:02
        +1
        Цитата: Пиджак в запасе
        А зря, давайте поговорим.

        А давайте... Вы рассматриваете дуэльную ситуацию В-1 против С-500, но комплекс не работает в одиночку, а в связке от С-400/350 до "Панциря"/"Тора", так, что прорывать придется эшелонированную оборону и боезапас рискует остаться неизрасходованным, а если вынести позиции "Прометея" километров на 500 (скажем район Череповца) от охраняемого объекта то и В-1 в районе пуска вполне себе поражаем.
  2. HaByxoDaBHocep
    HaByxoDaBHocep Сегодня, 07:09
    0
    Прекрасный комплекс, но от кого обороняться собрались, вы до сих пор думаете, что враги снаружи?или вы думаете что американцы и англичане своё имущество у нас в стране будут уничтожать?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:12
      0
      своё имущество у нас в стране будут уничтожать?

      Наш народ они будут уничтожать... это как бабке не ходить.
      Англосаксам нужны наши природные ресурсы... народ тут лишний.
      1. HaByxoDaBHocep
        HaByxoDaBHocep Сегодня, 07:21
        0
        Да….?а кто работать будет на их предприятиях?вот тебе простой пример, я живу в г. Усть-Илимск Иркутской области, ГЭС и ТЭЦ , принадлежат компании En+ group, посмотри там совет директоров, Целлюлозный завод на половину принадлежит компании International Paper, и так по всей Иркутской области, все ТЭЦ, ГЭС и алюминиевые заводы принадлежат америкосам и мелкобритам, ни кто нас бомбить не будет
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 07:29
          0
          Рабов всегда найдут... дешёвой рабсилы в соседних республиках полно.
          1. HaByxoDaBHocep
            HaByxoDaBHocep Сегодня, 07:31
            0
            Да мы без войны по миллиону в год вымираем, лет через 50 Сибирь и ДВ опустеют
            1. Леха с Андроида.
              Леха с Андроида. Сегодня, 07:44
              0
              Дешёвая рабсила из Узбекистана и Таджикистана восполнит убыль населения... такова политика Кремля... но все это не имеет отношения к статье smile....давайте не будем уходить от темы статьи. hi