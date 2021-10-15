Военное обозрение
Войти Регистрация

Американские военные заказали малошумный сверхзвуковой беспилотник

71

В компании-стартапе Exosonic американские военные заказали тихий сверхзвуковой беспилотник. На нем будут отработаны технологии, необходимые для создания 70-местного авиалайнера и президентского самолета, которые смогут совершать перелеты со скоростью, превышающей скорость звука.


Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика.

Кроме того, новый беспилотник будет играть роль противника во время учений. Его использование позволит сократить износ самолетов, которые задействуют для этой цели сейчас. Помимо этого, можно будет освободить пилотов «вражеских» самолетов поручить им другие задачи.

Для компании Exosonic данный контракт тоже очень выгоден, ведь она сможет в короткие сроки получить прибыль, чтобы вложить ее в другие свои разработки.

Наша цель – доставлять людей везде со сверхзвуковой скоростью с помощью нашего авиалайнера, предназначенного для сверхзвуковых полетов над землей с приглушенным звуковым ударом. Работа над сверхзвуковыми БПЛА имеет решающее значение для стратегии нашей компании

- рассказали в Exosonic.

Есть и другие компании, которые разрабатывают малошумные сверхзвуковые летательные аппараты. К примеру, Lockheed Martin работает над самолетом X-59, аэродинамическая конструкция которого позволяет уменьшать силу ударных звуковых волн во время полета.
Использованы фотографии:
https://www.exosonic.com/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
71 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана 15 октября 2021 17:48
    +9
    тихий сверхзвуковой беспилотник.

    А фронт свехзвуковой волны куда денется? Или это очередная "альтернативная физика"* ?
    *некоторые "партнеры" по ВО от слов "альтернативная физика", т.е. неких физических явлений, которые противоречат "ньютоновой" физике или просто по незнанию не учитываются, получают полный оргазм и буквально заваливают меня "-".
    У меня от этих "-" тоже в какой-то степени "кайф". Ждем-с, однако.
    1. Комментарий был удален.
    2. knn54
      knn54 15 октября 2021 18:15
      +1
      -Есть и другие компании, которые разрабатывают малошумные сверхзвуковые летательные аппараты.
      И не только в США.
      В конце 2018 г. КНР представил свой первый в мире сверхзвуковой беспилотный летательный аппара,выполненный по стелс-технологии.
      БПЛА "Молния", практически разработанный предприятием "Кронштадт".
      Компания Baykar Defence опубликовала концепт реактивного беспилотника MIUS, предназначенного для оснащения первого турецкого авианосца Anadolu.
      На Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность – 2021" в Киеве презентовали полноразмерный макет ACE ONE №1.
      Скорость приближена к сверхзвуковой – 1000 км/ч.
      НО для готового прототипа, который можно будет запустить в небо, по подсчетам конструкторов, нужно не менее двух лет..
      1. ComVzvoda_ST
        ComVzvoda_ST Вчера, 20:31
        0
        Мечты мечты, какая радость, ушли мечты осталась г......ть, никто этого не сделает, тк он не нужен никому ...даже нам
    3. Александр 3
      Александр 3 15 октября 2021 18:40
      0
      Я просто в недоумении.У нас вокруг столько наших аэродромов и звуковая волна перехода на сверхзвук уже никого не удивляет.Главное для самолёта будущего и настоящего быть не видимым на локаторе ,а не слушать хлопок скачка давления.Это в Великую Отечественную слушали откуда звук.
      1. Нафаня из дивана
        Нафаня из дивана 15 октября 2021 18:48
        0
        звуковая волна перехода на сверхзвук уже никого не удивляет.

        Воздушный кодекс РФ»
        Глава X. ПОЛЕТЫ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ»Статья 74. Полет воздушного судна со сверхзвуковой скоростью
        Полет воздушного судна со сверхзвуковой скоростью допускается на высоте, на которой исключается опасное воздействие звукового удара на окружающую среду. Правила выполнения полетов воздушных судов со сверхзвуковой скоростью устанавливаются федеральными авиационными правилами.
        Приказом Минобороны России, Минтранса России и Росавиакосмоса от 31 марта 2002 г. N 136/42/51 "Об утверждении Федеральных авиационных правил полетов в воздушном пространстве Российской Федерации" закреплены правила осуществления полетов на судах, имеющих сверхзвуковую скорость.
        Полет воздушного судна на сверхзвуковой скорости разрешается на эшелоне не менее 11100 м, а на меньших высотах (эшелонах) - в специальных зонах. Минимальный интервал вертикального эшелонирования между воздушным судном, выполняющим полет на сверхзвуковой скорости, и другим воздушным судном должен быть 1000 м вне зависимости от скорости полета последнего. При выполнении боевых задач по охране и обороне Государственной границы и территории Российской Федерации указанные ограничения не применяются. Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 22 сентября 1999 г. N 1084) установлен минимальный интервал между воздушным судном, выполняющим полет на сверхзвуковой скорости, и воздушным судном, выполняющим полет на сверхзвуковой или дозвуковой скорости, который должен быть равен 1000 м.

        Это возле какого аэродрома воздушная волна от перехода на сверхзвук Вас не удивляет? Поделитесь, если это конечно не секрет.
        1. Александр 3
          Александр 3 15 октября 2021 18:53
          +2
          В СССР был такой проект самолёта "Мясник" который на малой высоте на сверхзвуке проходил по передовой неприятеля.После такого прохода нормальных людей не оставалось.Я ошибся по моему "мясник" это ИЛ 28 с пулемётами на подвесках.ПРи полёте на малых высотах с о всеми стреляющими пулемётами должен был лететь на максимальных оборотах.А проект самолёта убийцы на эффекте скачка давления был.
          1. AlexTss
            AlexTss 15 октября 2021 22:57
            +1
            "Адский косильщик" назывался. Здесь на ВО был материал.
            https://topwar.ru/155286-proekt-samoleta-m-25-udarnaja-volna-protiv-nazemnyh-celej.html
        2. ja-ja-vw
          ja-ja-vw 15 октября 2021 19:34
          +3
          Цитата: Нафаня из дивана
          Приказом Минобороны России, Минтранса России и Росавиакосмоса от 31 марта 2002 г. N 136/42/51

          Отменен с 1 января 2021 года на основании постановления Правительства Российской Федерации
          от 26 октября 2020 года N 1742
           Показать / Скрыть текст
      2. Авиатор_
        Авиатор_ 15 октября 2021 20:32
        0
        У нас вокруг столько наших аэродромов и звуковая волна перехода на сверхзвук уже никого не удивляет

        Проблема не в этом хлопке. Дело в том, что при некоторых состояниях атмосферы и ряде маневров ЛА происходит фокусировка ударной волны, при этом выбиваются стёкла в окнах запросто.
    4. ja-ja-vw
      ja-ja-vw 15 октября 2021 19:27
      +4
      Цитата: Нафаня из дивана
      А фронт свехзвуковой волны куда денется? И

      Волны они разные бывают:
      *N-образная ударная волна представляет собой резкий скачок давления на фронте и резкое его падение в задней части волны с последующей нормализацией.NWM:110 dB
      *S-образная ударная волна емеет меньшую интенсивность и отличается плавным перепадом давления. LVM:75dB
      Задача: ипреобразовать образующиеся на ЛА N-образные ударные волны в S-образные.
      При этом шум от пролетевшего над наблюдателями самолета будет восприниматься как глухой удар, а не как взрыв
      дЭцЫбелы это логарифм, т.ч. это очень существенное снижение

      Решение: уменьшить количество резких перепадов на планере, на которых может происходить переход волн сжатия в ударные волны, которые наблюдателями и воспринимаются как взрыв.
      1. gridasov
        gridasov 15 октября 2021 20:09
        -4
        Полагаю ,что форма планера с острым носом только создаёт высокую электро магнитную напряжённость ,которая далее по корпусу и создаёт перепады давления . Но у нас же умники не учитывают ионизацию поверхности планера воздуха как процесс- для них просто трение.
        1. ja-ja-vw
          ja-ja-vw 15 октября 2021 20:32
          +6
          Цитата: gridasov
          создаёт высокую электро магнитную напряжённость


          Исправьтесь: в этой фразе "напряжённость" должна стоять первой! Иначе народ подумает, что вы электронный шум в слаботочных линиях компьютера.
          Цитата: gridasov
          у нас же умники не учитывают ионизацию поверхности планера воздух

          Ересь несёте.
          РФФИ, проект № 16-38-60142, 2016 – 2018 (закончили)
          и уровни градиента плотности в поперечных сечениях учли , и неструктурированные сетки с учетом равновесных химических реакций смеси различных компонентов идеальных газов (N2, O2, NO, N, O, N+, O+, Ar, Ar+ и т.д.).
          Попрошу не оскорблять отечественную науку
          1. gridasov
            gridasov 15 октября 2021 20:55
            -3
            Можно привести множество примеров того,что угловые сочленения плоскостей ,конус и т.д образуют зоны напряжённости .Напряжённости чего? Электромагнитных потоков!
          2. gridasov
            gridasov 15 октября 2021 21:01
            -3
            Я написал правильно ! Напряжённость на концевых частях планера растет с увеличением скорости полета. Ионизирующим элементом является воздух.
            1. gridasov
              gridasov 15 октября 2021 21:11
              -4
              Скажу Вам по секрету ,что температура всегда является производным переменных электро магнитных процессов.
              1. ja-ja-vw
                ja-ja-vw 15 октября 2021 22:15
                +3
                Цитата: gridasov
                всегда является производным переменных

                производная это предел отношения приращения функции к приращению её аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю, если такой предел существует.
                грубо= dY/dX
                как температура может может быть = грубо *грубо
                для меня загадка belay
                ПыСы.
                Вы случайно "Владимир_2У" не знаете?
                Очень начитанный товарищ.
                Он ваших шуток не поймёт и сразу выдаст определение "фидер", прямо из Википедии.
                Поосторожнее
                1. gridasov
                  gridasov 15 октября 2021 22:43
                  0
                  Странная манера ,если говорить не то ,что вам понятно ,то сразу фидер в лучшем случае. Производное от одного процесса и как следствие другой процесс это массив согласованных данных. Тогда объясните сами себе можно ли абстрактным равенством описать комплексность процесса. Вы действительно таковы как выражаетесь. Вы вообще понимаете ,что такое большие данные при описании энергетического процесса.
                  1. ja-ja-vw
                    ja-ja-vw 15 октября 2021 23:00
                    +3
                    Цитата: gridasov
                    Вы вообще понимаете ,что такое большие данные при описании энергетического процесса.

                    нет.
                    я и в "фидерах" не понимаю, точно так же как и Владимир_2У в "".
                    И википедию не итал! А где её продают кстати?
      2. Авиатор_
        Авиатор_ 15 октября 2021 20:29
        0
        При чём здесь фото вихрей с крыла, полученных методом лазерного ножа? Это к сверхзвуковому скачку уплотнения никакого отношения не имеет.
        1. ja-ja-vw
          ja-ja-vw Вчера, 13:31
          0
          Цитата: Авиатор_
          При чём здесь фото вихрей с крыла, полученных методом лазерного ножа?

          belay
          для меня этот набор слов (метод лазерного ножа, фото вихря) и тд не понятен.
          Это

          с 1:38 то фото ,которое вам не понравилось
          Продувочные испытания модели X-59A с визуализацией воздушных потоков с помощью дыма и лазерной подсветки

          NASA Langley Research Center / YouTube
          а вот его физический полёт, после продувок


          Цитата: Авиатор_
          Это к сверхзвуковому скачку уплотнения никакого отношения не имеет.

          Конечно "не имеет"
          Борисов В.Е., Давыдов А.А., Константиновская Т.В., Луцкий А.Е.,Шевченко А.М., Шмаков А.С.
          Моделирование сверхзвукового течения в следе за крылом при М=2–4
          Аннотация. В работе описана структура сверхзвукового вихря и его особенностей в зависимости от числа Маха М....
          ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОДОЛЬНОГО ВИХРЯ С ПРЯМЫМ СКАЧКОМ УПЛОТНЕНИЯ
          В. Н. Зудов
          «В аэродинамической трубе, после создания модели можно очень быстро собрать огромные объемы данных», - сказал Диблер.
          X-59 QueSST спроектирован таким образом, что при сверхзвуковом полете люди на земле не слышали ничего, кроме звукового удара - если вообще что-нибудь будут слышать. Lockheed Martin планирует начать строительство X-59 на своем заводе Skunk Works в Палмдейле, штат Калифорния, в начале 2019 года.
          После полного тестирования в аэродинамической трубе и признания безопасным для полетов в национальном воздушном пространстве, уже в 2023 году X-59 начнет совершать сверхзвуковые полеты над отдельными общинами, чтобы измерить реакцию жителей на любой шум, который они могут услышать.

          Аэродинамическая труба в Лэнгли
          =======================
          1. Авиатор_
            Авиатор_ Вчера, 14:02
            0
            с 1:38 то фото ,которое вам не понравилось

            Фото мне нравится, сам такие делаю. Оно никаким образом не относится к скачкам уплотнения на сверхзвуке. Да и звуковой удар (слышали такой термин?) вихри не генерируют. За фильм, конечно, спасибо, только при чём здесь он? Я что, высказывал сомнение в реализации программы? Всего хорошего hi
            1. ja-ja-vw
              ja-ja-vw Вчера, 14:10
              0
              Цитата: Авиатор_
              Оно никаким образом не относится к скачкам уплотнения на сверхзвуке

              Цитата: Авиатор_
              вихри не генерируют

              вы меня поражаете.
              вихри генерирует не скачёк. А вихри взаимодействуют со скачками.
              Может литература вам поможет?
              Delery J. M. Aspects of vortex breakdown // Progress in aerospace sciences. Oxford: Pergamon Press, 1994. V. 30. страницы. 1–59.
              Затолока В. В., Иванюшкин А. К., Николаев А. В. Интерференция вихрей со скачками уплотнения в воздухозаборнике. Разрушение вихрей // Учен. зап. Центр. аэрогидродинам.1975. Т. 6, № 2. Страницы134–138.
              Наибольший интерес представляет изучение процессов, происходящих при
              взаимодействии продольного вихря с ударной волной и поверхностью летательного аппарата. Экспериментальные исследования показывают, что взаимодействие продольных
              вихрей с ударными волнами — сложное трехмерное, как правило, нестационарное явление,
              которое встречается как в задачах внешнего обтекания, так и при изучении внутренних
              течений. За несущими поверхностями летательного аппарата на углах атаки возникают
              вихревые структуры, которые преобразуются в продольный вихрь. В сверхзвуковом потоке этот вихрь может взаимодействовать с ударными волнами, формирующимися вблизи
              поверхностей летательного аппарата              .

              Цитата: Авиатор_
              Да и звуковой удар (слышали такой термин?)

              вы меня наверное спутали с камрадом venik (Владимир)?
               Показать / Скрыть текст

              Цитата: Авиатор_
              За фильм, конечно, спасибо, только при чём здесь он?

              пожалуйста.
              если бы вы его посмотрели, то и не задавалои сей вопрос.
              Если сложно смотреть вот статья
               Показать / Скрыть текст

              /И вам не хворать soldier
              1. Авиатор_
                Авиатор_ Вчера, 14:25
                0
                Разговор ни о чём.
                Какое отношение вихри, образовавшиеся на острой передней кромке треугольного крыла могут влиять на звуковой удар?
                Какое отношение фильм об испытаниях американского прототипа имеет к уровню звукового удара на местности? Ну, испытывают, ну, замеряют. Рад за них.
                Рад за Ваши знания в области газодинамики течений в воздухозаборнике, только какое отношение имеет структура этого течения и её взаимодействие с вихрями к звуковому удару на местности? Странно, что от Вас ещё не пришли ссылки на искусственно вызываемый взрыв концевого вихря самолёта, очень актуальная тема с начала 70-х применительно к аэропортам.
                1. ja-ja-vw
                  ja-ja-vw Вчера, 17:24
                  -1
                  Цитата: Авиатор_
                  Разговор ни о чём.

                  точно.
                  он зацикоился.
                  Я не "авиатор" уровень моих познатий это вышка+ некоторые прикладные работы.
                  Вам виднее.
                  Цитата: Авиатор_
                  Какое отношение фильм об испытаниях американского прототипа имеет к уровню звукового удара на местности?

                  я иногда аж поражайсь такой буридановости.
                  Цитата: ja-ja-vw
                  Если сложно смотреть вот статья
                   Показать / Скрыть текст

                  в статье чёрным по английски написано какое отношение имеют.
                  Видео из этой статьи.
                  далее по ссылкам как продольные вихри взаимодействуют с ударной волной, далее сверхзвуковой взрыв вихря при взаимодействии осесимметричного вихря с прямым скачком уплотнения.
                  Задача-то какая-?

                  Цитата: ja-ja-vw
                  Задача: ипреобразовать образующиеся на ЛА N-образные ударные волны в S-образные.

                  или разрушить скачек
                  и не будет вам
                  Цитата: Авиатор_
                  звуковой удар (слышали такой термин?)

                  Цитата: Авиатор_
                  ихри не генерируют.

                  угу.
      3. gridasov
        gridasov 15 октября 2021 21:14
        0
        Вообще-то акустический импульс или взрыв являются следствием лавинообразной кавитации микрочастиц влаги в воздухе.
        1. Маки Авелльевич
          Маки Авелльевич Вчера, 08:48
          -1
          То есть если влажность = 0 то импульса не будет?
          1. gridasov
            gridasov Вчера, 09:59
            +1
            Вы так спрашиваете ,полагая ,что в пределах атмосферы есть участки с нулевой влажностью?
            1. Маки Авелльевич
              Маки Авелльевич Вчера, 11:42
              -1
              Цитата: gridasov
              Вы так спрашиваете ,полагая ,что в пределах атмосферы есть участки с нулевой влажностью?

              я это спашиваю так как вы почему-то привязыете ударную волну к кавитации.

              Вообще-то акустический импульс или взрыв являются следствием лавинообразной кавитации микрочастиц влаги в воздухе.
              1. gridasov
                gridasov Вчера, 14:48
                +1
                Я всегда объясняю детям ,что общение человека с человеком или природой происходит не напрямую ,а через пространство обладающем свойствами переносить информацию эквивалентно воспринимаемую сторонами . Поэтому я ушел от прямого ответа только потому ,что оставляю за собой шанс ошибаться . Тогда ,что может создавать в пространстве комплекс акустических реакций вызванных напряжённостью и кратковременностью физического события ,которое мы обозвали звуковым барьером. Вопрос в методе анализа физического события имеющем множество данных . Давайте в конце концов быть взрослыми и думающими существами .
                1. Маки Авелльевич
                  Маки Авелльевич Вчера, 18:48
                  -1
                  Цитата: gridasov
                  Я всегда объясняю детям ,что общение человека с человеком или природой происходит не напрямую ,а через пространство обладающем свойствами переносить информацию эквивалентно воспринимаемую сторонами . Поэтому я ушел от прямого ответа только потому ,что оставляю за собой шанс ошибаться . Тогда ,что может создавать в пространстве комплекс акустических реакций вызванных напряжённостью и кратковременностью физического события ,которое мы обозвали звуковым барьером. Вопрос в методе анализа физического события имеющем множество данных . Давайте в конце концов быть взрослыми и думающими существами .


                  — На вопрос: «Как живешь?» — завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился головой об стенку, в общем, ушел от ответа.
                  М. Жванецкий
                  1. gridasov
                    gridasov Вчера, 19:13
                    +1
                    Не ждите ответа . Он должен быть продуктом собственных рассуждений. Тогда будет прогресс в саморазвитии.
                    1. Маки Авелльевич
                      Маки Авелльевич Вчера, 19:20
                      -1
                      Цитата: gridasov
                      Не ждите ответа . Он должен быть продуктом собственных рассуждений. Тогда будет прогресс в саморазвитии.

                      не ждал но он всё равно пришёл.

                      вам так же желаю самопрогресса и Зай гезунд.
                      1. gridasov
                        gridasov Вчера, 19:30
                        0
                        Спасибо и взаимно!
        2. Авиатор_
          Авиатор_ Вчера, 14:03
          +1
          Браво, одессит! Давно не был, я уж соскучился!
          1. gridasov
            gridasov Вчера, 14:55
            +2
            Я полагаю ,что думающие люди нуждаются в контрастных рассуждениях других. У многих думающих людей часто бывают сбои в построении целостности и понимания системы анализа. И что.бы зацепиться за клубок выводящий из такого тупика нужны наборы таких логических рассуждений которые порождают и собственные мысли . Я не заставляю людей думать как я. Я учу людей мыслить самостоятельно и пользуясь опытом тех кто выдвигал свои идеи и рассуждал.
            1. Авиатор_
              Авиатор_ Вчера, 18:09
              +1
              Вот у нас есть такой профессор Чашечкин из ИПМеха, он тоже всех баламутит парадоксальными постановками вопросов.
              1. gridasov
                gridasov Вчера, 19:08
                +2
                Видите ли но логика отличается от другой логики тем ,что они отличаются глубиной анализа влияющих факторов на достижение того или иного результата. Движитель который я рассматриваю фактически был предложен более ста лет назад. И я его просто оптимизировал в расчете и производстве не изменяя ключевых функций. Поэтому сейчас гораздо интереснее общаться и наблюдать за людьми ,чем заниматься непосредственно его дальнейшим развитием. Поэтому чем аномальнее рассуждение тем выше требования к обоснованию. И в таком случае все очень быстро становиться понятно -где мусор и бред ,а где золотое зерно. Было бы занятно пообщаться с профессором Чашечкиным.
                1. Авиатор_
                  Авиатор_ Вчера, 19:22
                  0
                  Ну, у меня, конечно, есть его e-mail, но он все уравнения газодинамики записывает с использованием потенциала Гиббса, утверждая при этом, что вполне может отказаться от введения погранслоя при течении вблизи поверхности. Весьма раздражительный человек. Его надо готовить перед общением с Вами, два ниспровергателя общеизвестных истин обычно люто враждуют, отстаивая только свою точку зрения.
                  1. gridasov
                    gridasov Вчера, 19:37
                    +1
                    Тогда не надо! Я не люблю навязываться. Я люблю манипулировать логическими рассуждениями и выводить людей на их собственные достижения. Это раз. Во -вторых я открыл некоторые фундаментальные математические закономерности и работаю с большими данными ,а уравнения это ограниченные данные в исходных позициях . Это примитивно. Поэтому все мои рассуждения на электро магнитном уровне процессов. Тогда и получается связать то ,что остаётся неучтенным или тем чем мы принебрегаем.
                    1. Авиатор_
                      Авиатор_ Вчера, 19:38
                      0
                      Успехов! И как это Вы умудряетесь без уравнений обходиться? Мне бы так!
                      1. gridasov
                        gridasov Вчера, 19:51
                        +1
                        Классические математические методы безусловно необходимы и я их не отрицаю. Но хочу быть понятым ,что я изначально берусь не решать целевую задачу в анализе ,а потом исправлять ошибки и тратить ресурс на поиск вторичных аспектов. Я строю математическое локальное пространство в своем воображении и только затем манипулирую логическими связями. Мозг может работать более эффективно в ощущении логики при анализе тех или иных емких в событийности процессов. Т.е я поставил задачу развития именно подсознательного механизма анализа . Поэтому необходимо сочетание методик и академического и любого ,конечно если это не полная аномалия . Вообще я в задачу ставлю возможность всю вычислительную математику выразить через большие данные. Те кто понимает ,что вычислительные технологии в анализе всегда остаются частными решениями тот поймет ,что вариативные и алгоритмически связанные аналитические технологии позволят расширить и классические методы.Я вообще хочу сказать ,что объединение так сказать междисциплинарных направлений в точных науках и одновременно прикладное применение в инженерном плане и рассуждения о возможности машинной обработки таких массивов информации это весьма занятно увлечение.
      4. venik
        venik Вчера, 09:59
        0
        Цитата: ja-ja-vw
        При этом шум от пролетевшего над наблюдателями самолета будет восприниматься как глухой удар, а не как взрыв

        ========
        Ага! Как "глухой удар"!..... lol Еще совсем пацаном попал под заходящий на посадку Су-15 (с выпущеннвми шасси шел метрах на 20).... Звуковой удар был такой силы, что мы с пацанами даже сетку, которой креветок на мелководье ловили из рук выпустили и уши зажали! Хотел бы я на Вас посмотреть в такой момент!
        Пы.Сы. Только, Христои-Богом не рассказывайте мне про "волны", а то обижусь, коллега! laughing drinks
        1. ja-ja-vw
          ja-ja-vw Вчера, 13:50
          +1
          Цитата: venik
          Еще совсем пацаном попал под заходящий на посадку Су-15 (с выпущеннвми шасси шел метрах на 20)..Звуковой удар был такой силы,

          -Су-15 на сверхзвуке на посадку не заходит.
          -Звукового удара быть не могло, тк это явление действует на уши биологических объектов ТОЛЬКО в результате возникновения слабой ударной волны от объекта, движущегося в атмосфере со сверхзвуковой скоростью,
          -Уровень шума современного реактивного самолета при взлете равен 130–140 дБ, пр и посадке несколькоменьше.
          140 — это возможна травма внутреннего уха — взлёт реактивного самолёта на расстоянии 25 мм или максимальная громкость на рок-концерте.
          Давление свыше 140 дБ (исх. 20 мкПа) может вызвать разрыв барабанной перепонки, баротравмы и даже смерть.

          вы с пацанами это и продемонстрировали:
          Цитата: venik
          был такой силы, что мы с пацанами даже сетку, которой креветок на мелководье ловили из рук выпустили и уши зажали!

          Но это не звуковой удар.
          "Шум" Р.Tэйлор 9очень свторитетный дядька в сфере шумов)
          Для очень сильных звуков, превышающих 130 дБ, недостаточны и наушники, так как
          вызываемые звуком вибрации черепа, во-первых, передают звук к внутреннему уху и, во-вторых,
          неприятны сами по себе. Как-то мне пришлось измерять шум гоночной машины в испытательной
          камере, когда шум достигал 150 дБ, а у меня были только наружные ушные протекторы.
          Резонансы костей и полостей лица были в высшей степени неприятны, и даже думать стало
          трудно (я хочу сказать: еще труднее, чем обычно!). В таких ситуациях необходимо надевать
          шлем, но даже тогда время нахождения в зоне сильного шума должно быть ограничено.


          Цитата: venik
          ! Хотел бы я на Вас посмотреть в такой момент!

          был
          был на учебных пусках
          присутствовал вне бункера на стартовой позиции РН в момент запуска.
          Конечно не у дверей бункера в нескольких сотнях метров от стартовой позиции, но не очень и далече (думаю метров 500-600).
          С тех молодых лет я не люблю громкий звук вообще, концерты в частности, по этому с 1990 не посещаю ничего шумного и с удивлением наблюдаю за полудурками, у кого в машине от музыки дворники шевелятся, а приём музона можнно в соседнем квартале слушать.
          Цитата: venik
          не рассказывайте мне про "волны", а то обижусь, коллега!

          Коллега! А как я могу вам это рассказывать "про волны"-если вы путаете громкий звук и звуковой удар?
          Не обижайтесь- но это разные вещи
          1. venik
            venik Вчера, 16:49
            0
            [quote=ja-ja-vw]-Су-15 на сверхзвуке на посадку не заходит.[/quote]
            =======
            А разве я говорил, что он шел на "сверхзвуке"? request
            ------------
            [quote=ja-ja-vw]-Уровень шума современного реактивного самолета........Но это не звуковой удар......... "Шум" Р.Tэйлор 9очень свторитетный дядька......был на учебных пусках [/quote]
            [quote=ja-ja-vw]
            =======
            Все очень замечательно, коллега, но с чувством юмора у Вас кажется не сложилось....... request
            1. ja-ja-vw
              ja-ja-vw Вчера, 17:02
              +2
              Цитата: venik
              А разве я говорил, что он шел на "сверхзвуке"?

              Ну вы же попали под "звуковой удар"
              Цитата: venik
              Звуковой удар был такой силы,

              посему и написал:
              вы не могли попасть под звуковой удар.
              Цитата: venik
              у Вас кажется не сложилось.......

              это точно
              Оттого Бог жабе и хвоста не дал, чтоб она им травы не толочила.
              1. venik
                venik Вчера, 19:36
                0
                Цитата: ja-ja-vw
                это точно

                ======
                Всего хорошего, коллега! drinks
                P.S. Мы вероятно не совсем коллеги: я ведь не акустик: занимался электромагнитными волнами! Но про интерференцию и дифракцию кое-что знаю! wink
                1. ja-ja-vw
                  ja-ja-vw Вчера, 19:55
                  +1
                  спасибо и вам.
                  Приятно пообщаться с уравновешенным собеседником.
                  Зы. по аккустике я так же ноль.
                  Я больше по "тарелочкам" специализируюсь
                  1. venik
                    venik Вчера, 23:31
                    0
                    Цитата: ja-ja-vw
                    Я больше по "тарелочкам" специализируюсь

                    ========
                    По "тарелочкам"? belay Это - по КАКИМ? А то я в юности стендовой стрельбой увлекался..... Там тоже "по тарелочкам" бить приходилось.... Вроде неплохо получалось.....
                    Товарищ "поручик", Вы уж извините - ну никак не хотел Вас обидеть....
                    P.S. На дуэль - просьба не вызывать! Азм еси как в "Обыкновенном чуде": "...Был неправ, вспылил, погорячился, обещаю исправиться, прошу дать возможность искупить!..."

                    ======
                    P.P.S. Ну а если "без дураков", то если есть что-то интересное - прошу в "личку" (не всегда и не все надо "выставлять на всеобщее обозрение") а я как-никак пенсионер - комп, пожалуй единственное развлечение, где можно пообщаться с интересными людьми! hi drinks
                    1. ja-ja-vw
                      ja-ja-vw Сегодня, 00:58
                      0
                      Цитата: venik
                      По "тарелочкам"?

                      да я просто ЕГЭ не сдавал и присягу при СССР принимал, посему сидит в печёнках:

                      Многих уж нет, Догилева.... о дамах либо хорошо, либо молчать
                      Цитата: venik
                      А то я в юности стендовой стрельбой увлекался....

                      сижу вторую пятилетку в раздумье : купитт себе ишо ружьё или нарезное, стаж всё же 22 года, только,что медкомиссиия пройдена заплачено варварам.
                      Лень или силу воли имею. Жена на меня ишо травмат повесить хочет..Не лень наверное.бивать не нравится (отпустил кабана,жалко стало), а тирить надоело,хлопотно.
                      Цитата: venik
                      ну никак не хотел Вас обидеть.

                      да нас хоть горшком назовите- тока в печьку не суйте.
                      Не парьтесь
                      Цитата: venik
                      то если есть что-то интересное - прошу в "личку"

                      учту.Тем паче, что местное руководство мне гарантировало

                      Значит, как у Дурова в телеграмме: не придутЬ в 5:00 дверь болгаркой кромсать
                      От лайка до суда. Самые громкие дела за репосты в социальных сетях
                       Показать / Скрыть текст
    5. Авиатор_
      Авиатор_ 15 октября 2021 20:26
      +2
      А фронт свехзвуковой волны куда денется?

      Благодаря подобранной аэродинамической компоновке, бОльшая часть скачка уходит вверх. Есть несколько программ по созданию сверхзвукового пассажирского самолёта нового поколения с ослабленным скачком вниз. Россия участвует в Европейской программе.
      1. agoran
        agoran 15 октября 2021 23:02
        0
        Ну и как аэродинамическая компоновка повлияет на конус Маха?
        1. gridasov
          gridasov 15 октября 2021 23:10
          0
          Я думаю ,что короткий алгоритмический ряд колец Маха это показатель эффективности двигателя.
        2. Авиатор_
          Авиатор_ Вчера, 10:15
          0
          Самым прямым образом - в дальнем поле имеем интерференцию скачков, образовавшихся непосредственно на ЛА. Это кирпичу всё равно, а у ЛА есть тонкая структура скачков - от носовой часть, воздухозаборника и т. д.
          1. agoran
            agoran Вчера, 16:43
            0
            Чем меньше будет угол поверхности обтекания потоком, тем меньший угол будет у скачков уплотнения, и наоборот.
            Вопрос был в том, как за счет аэродинамической компоновки ослабить скачек вниз.
    6. venik
      venik 15 октября 2021 23:51
      0
      Цитата: Нафаня из дивана
      *некоторые "партнеры" по ВО от слов "альтернативная физика", т.е. неких физических явлений, которые противоречат "ньютоновой" физике или просто по незнанию не учитываются, получают полный оргазм и буквально заваливают меня "-".

      =======
      Уважаемый "Нафтяня" (к сожалению не знаю КАК к Вам обратится иначе?)
      Ну, во-первых, "ньютоновская физика" это всего лишь МАЛАЯ часть теоретической механики, которая в свою очередь является весьма малой и крайне ограниченной частью ФИЗИКИ, как таковой (это, как профессионал могу утверждать!)
      Ну а во-вторых, при словах "альтернативная физика", во мне "просыпаются" воспоминания о давно забытых, но хорошо "привитых" (в Армии) навыков рукопашного боя! angry
      1. Intruder
        Intruder Вчера, 06:20
        0
        Ну, во-первых, "ньютоновская физика" это всего лишь МАЛАЯ часть теоретической механики, которая в свою очередь является весьма малой и крайне ограниченной частью ФИЗИКИ, как таковой (это, как профессионал могу утверждать!)
        Ну а во-вторых, при словах "альтернативная физика", во мне "просыпаются" воспоминания о давно забытых, но хорошо "привитых" (в Армии) навыков рукопашного боя!

        Владимир, привет!!!
        По первой части, я абсолютно солидарен с Вами!!!
        По второй, у меня мысли с рефлексией синхронно, "пальцы ищут кобуру на поясе...и глаз основный - свою цель"! winked
        1. venik
          venik Вчера, 10:07
          +1
          Привет, Денис!
          Цитата: Intruder
          По второй, у меня мысли с рефлексией синхронно, "пальцы ищут кобуру на поясе...и глаз основный - свою цель"!

          ======
          Ну, тут уж "кто, на что учился!" lol
          Один мужик, тут на ВО напомнил старый армейский анекдот:
          В каком случае десантнику могут понадобиться приемы рукопашного боя?:
          1. У него закончились патроны и гранаты;
          2. Он потерял автомат;
          3. Он сломал штык-нож;
          4. Он наткнулся на такого-же раздолбая, как и он сам!
          lol drinks
          Хорошего времени суток! wink
          1. Intruder
            Intruder Вчера, 11:31
            -1
            4. Он наткнулся на такого-же раздолбая, как и он сам!
            Помню, его... lol анекдот имел в виду...
            Хорошего времени суток!
            Спасибо и Вам!!! Вот не сплю, голову ломаю над поездкой, решили с супругой рвануть на 13 суток в другую страну по-холоднее (на снег fellow ), но все эти кавидные-ограничения, спать не дают, реально! crying
    7. Intruder
      Intruder Вчера, 06:16
      -1
      А фронт свехзвуковой волны куда денется?
      Некуда он и не денется в газовом потоке, но маркетинг в рекламе сильнее всех, даже физики и газодинамики!!! wink
  2. lucul
    lucul 15 октября 2021 17:49
    -8
    Наша цель – доставлять людей везде со сверхзвуковой скоростью с помощью нашего авиалайнера, предназначенного для сверхзвуковых полетов над землей с приглушенным звуковым ударом. Работа над сверхзвуковыми БПЛА имеет решающее значение для стратегии нашей компании

    Не взлетит .
    Лучше пусть изучат причину провала Конкорда.
    1. poquello
      poquello 15 октября 2021 18:03
      +1
      Цитата: lucul
      Не взлетит .
      Лучше пусть изучат причину провала Конкорда.

      и не собирается, им нужен беспилотник, остальное бла бла бла
    2. Вадим237
      Вадим237 15 октября 2021 22:43
      0
      Большой расход топлива, высокая шумность, высокие затраты на обслуживание - сейчас все эти проблемы хорошо известны и решаемы на технологическом уровне.
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 15 октября 2021 18:03
    +4
    Всё !Понеслась!Сейчас в гуано втопчат ! wassat laughingНачинаю читать и наслаждаться воистину экспертами! drinks
  4. sabakina
    sabakina 15 октября 2021 18:04
    -1
    Мне тупо интересно, где они берут идеи для своих разработок?
    1. Cowbra
      Cowbra 15 октября 2021 18:11
      +3
      Цитата: sabakina
      Мне тупо интересно, где они берут идеи для своих разработок?

      Кто знает wassat

      ПиСи: кстати, был такой прикол, что для того, чтоб вышибить Конкорд с рынка США - быстро там приняли закон, по которому в США запрещаются полеты сверхзвуковых самолетов с вместимостью больше чего-то там. Ну типа, кроме конкорда еще кто есть, ага wink Или не вместимость, не помню. Короче, параметр, под который попадал только Конкорд. Теперь быренько сдали взад - типа это было не лобби, что вы, и начали разрабатывать свой Конкорд. Американцы всегда играют по правилам, да, они за закон и порядок
  5. spirit
    spirit 15 октября 2021 18:19
    0
    компании-стартапе Exosonic

    Стартапы это конечно здорово, но сразу сверхзвуковой беспилотник recourse что они ещё создавали?мне кажется что этих ребят запустили что бы локхид цену не задирал!все же там багаж богатый по сверхзвуку
  6. Batika
    Batika 15 октября 2021 18:58
    -4
    необходимые для создания 70-местного авиалайнера и президентского самолета, которые смогут совершать перелеты со скоростью, превышающей скорость звука.

    Куда так быстро собрались лететь ? И главное от кого .? В Москву наверное ..)))
  7. voyaka uh
    voyaka uh 15 октября 2021 19:46
    +2
    Помните, у Конкорда опускающийся нос?
    Чтобы летчики видели, куда лететь?
    Это было существенным усложнением конструкции.

    В сверхзвуковом беспилотнике это не требуется.
    Может быть длинющий задранный нос. Конструкция упрощается.
    1. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 15 октября 2021 20:09
      +3
      yes Да.Помним.Как помним Ту 144.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 15 октября 2021 20:34
      0
      hi Вояка не спорю упростят, только вот сколько по времени будут решать вопрос надежности+безопасности, беспилотники сейчас это военные их не жалко а вот этот предполагает перевоз людей?
  8. KhatulMadan
    KhatulMadan 15 октября 2021 22:53
    -2
    псевдоновость из разряда - купол из жести самый людший в мире добра