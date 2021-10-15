Американские военные заказали малошумный сверхзвуковой беспилотник

Наша цель – доставлять людей везде со сверхзвуковой скоростью с помощью нашего авиалайнера, предназначенного для сверхзвуковых полетов над землей с приглушенным звуковым ударом. Работа над сверхзвуковыми БПЛА имеет решающее значение для стратегии нашей компании

В компании-стартапе Exosonic американские военные заказали тихий сверхзвуковой беспилотник. На нем будут отработаны технологии, необходимые для создания 70-местного авиалайнера и президентского самолета, которые смогут совершать перелеты со скоростью, превышающей скорость звука.Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика.Кроме того, новый беспилотник будет играть роль противника во время учений. Его использование позволит сократить износ самолетов, которые задействуют для этой цели сейчас. Помимо этого, можно будет освободить пилотов «вражеских» самолетов поручить им другие задачи.Для компании Exosonic данный контракт тоже очень выгоден, ведь она сможет в короткие сроки получить прибыль, чтобы вложить ее в другие свои разработки.- рассказали в Exosonic.Есть и другие компании, которые разрабатывают малошумные сверхзвуковые летательные аппараты. К примеру, Lockheed Martin работает над самолетом X-59, аэродинамическая конструкция которого позволяет уменьшать силу ударных звуковых волн во время полета.