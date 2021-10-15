Австралийский сенатор задался вопросом, может ли неядерная держава обладать атомными субмаринами?

Поставив подпись под обязательствами в рамках альянса с американскими и британскими партнерами, австралийская правящая верхушка фактически сразу же наступила на парижские грабли. При анализе предстоящих отношений обнажаются почти те же самые проблемы, что угрожали контракту с Францией – только теперь в плане имиджа и сохранения национальных интересов Австралии предстоит фиаско масштабнее и унизительнее: вашингтонский капкан захлопнулся, а назад дороги нет.
Накануне выяснилось, что в австралийских правительственных кулуарах о слабых переговорных позициях австралийской стороны было известно еще за несколько месяцев до объявления скандального разрыва с Парижем и перехода Австралии под эгиду AUKUS. А в комитете Сената по военно-морскому судостроению недостатки экономического и научного потенциала Австралии и вовсе анализировали в течение последних двух лет – правда, втихаря и за закрытой дверью. Всплыло это только сейчас на первых публичных слушаниях, где начали обсуждать планы федерального правительства по приобретению по меньшей мере восьми атомных подводных лодок.
Внимание к проблеме привлек сенатор Рекс Патрик. Он предварительно пригласил провести объективную экспертизу Австралийское агентство радиационной защиты и ядерной безопасности (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency, ARPANSA) и Австралийскую организацию по ядерной науке и технологиям (Australian Nuclear Science and Technology Organisation, ANSTO). Нужно было составить представление о том, какие элементы инфраструктуры и отраслей промышленности потребуются для полноценного функционирования «ядерного» проекта – и какие законы ради этого придется принять или изменить.
Часть ответов вызвала эффект разорвавшейся бомбы. В ANSTO признались, что о варианте намечающейся сделки с Вашингтоном и Лондоном было известно еще нынешней весной. Исполнительный директор Шон Дженкинсон рассказал, что в руководящий офис за несколькими консультациями обращались, начиная с марта. А генеральный директор ARPANSA Карл-Магнус Ларссон утверждает, что контуры превентивного плана были обозначены его агентству где-то в конце июня или начале июля.
В ходе консультаций премьер Моррисон признался, у правительства отсутствует стратегия создания национальной ядерной промышленности. Во всяком случае, подразумевалась «гражданская» ядерная отрасль, специалисты которой могли бы быть привлечены к проекту строительства австралийских подлодок. И в кабмине, и в минобороны посчитали, что атомные силовые установки для АПЛ (которые предстоит закупить либо в США, либо в Англии) не потребуют специального технического обслуживания или дозаправки топливом. Соответственно, тратиться на собственную науку и технику Австралии и нужды нет.
Сенатор Рекс Патрик – сам бывший подводник. Он прослужил в Королевском флоте больше 10 лет. Начинал еще в 1983 году добровольцем-техником на старых «Оберонах», а перед выходом в отставку успел поработать в команде испытательного экипажа первой субмарины класса «Коллинз». О боеспособности родного флота Патрик знал немало, и за публичные «рацпредложения» по модернизации тех же подлодок давно попал в список возмутителей общественного спокойствия.
Сейчас Рекс Патрик делает очередные громкие заявления отнюдь не в пользу властей. По мнению сенатора, в мире нет ни одного государства с атомными подводными лодками, не имеющего собственной ядерной индустрии. А положение, при котором страна-партнер берет на себя обязательства управляющего оператора ядерных подлодок без прав на доступ к оборудованию и технологиям – это нонсенс, это «за гранью понимания».
Он задался вопросом, может ли вообще неядерная держава обладать атомными субмаринами, не нарушает ли это договор о не распространении.
Тем самым политик-оппозиционер солидаризировался с позицией бывшего премьер-министра Малькольма Тернбулла, считавшего владение атомным подводным флотом без собственной инфраструктуры и индустрии рискованным занятием по формуле «подключи и молись», а не по правилу «подключи и работай».
Вопрос о наличии современной и полноценно развитой ядерной отрасли разделяет австралийское общество на сторонников и противников. Эксперт Австралийского института стратегической политики Маркус Хеллиер не видит острой необходимости в строительстве атомных энергостанций или объектов по обогащению урана. Но при этом участие австралийских специалистов в регламентном обслуживании АПЛ (включая действия, непосредственно связанные с работой реактора) должно приниматься как нечто естественное и логичное. В противном случае, о какой эффективности обладания флотом АПЛ может идти речь, если в любой момент лодку потребуют вернуть обратно изготовителю?
В Австралии имеется один ядерный реактор – в южном пригороде Сиднея Лукас-Хайтс установлен исследовательский блок с функционалом для ядерной медицины. Кроме того, континент располагает почти третьей частью разведанных мировых запасов урана, а на отдельном полигоне отведено место под хранилище радиоактивных отходов. Однако все это не является основанием для принятия Австралии в клуб ядерных держав. Да и национальное законы пока еще не разрешают реализовать полноценный цикл применения либо производства ядерной энергии.
Между тем, в течение ближайших 18 месяцев Австралия в рамках обязательств по AUKUS должна представить оптимальное решение для доставки и приема атомных подлодок. При отсутствии собственного опыта обращения с образцами столь высокого технологического уровня придется заимствовать опыт Великобритании и США. Попытаться «передумать» и кинуться в объятия Китая, с которым так цинично разрывали прежние экономические связи, для Австралии означало бы окончательную потерю лица. Да и Поднебесная вряд ли ответит взаимностью столь переменчивой Канберре.
Примечательно, что о подробностях неудобного положения, в котором оказался кабмин премьера Моррисона, сообщают представители бывшей австралийской метрополии – журналисты британского издания «The Guardian». То ли это у британцев такой тонкий политический юмор с подачей холодных блюд, то ли подчеркнуть унизительный характер суверенной драмы Лондону захотелось по иным причинам. В трехстороннем альянсе AUKUS британская ядерная отрасль априори не может похвастаться каким-либо заманчивым преимуществом в сравнении с передовыми наработками Вашингтона. Это значит, что бывшая владычица морей в австралийских водах сама рискует остаться в роли боцмана – под командой «Капитана Америки».