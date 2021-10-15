Военное обозрение
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Австралийский сенатор задался вопросом, может ли неядерная держава обладать атомными субмаринами

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Почему Канберра отказалась от сотрудничества с Парижем в проекте совместного строительства атомных подлодок, уже известно. Французы переписывали смету, под конец почти удвоив ценник, и жадничали с кадрами, не допуская к работе австралийских работяг. А главное, так и не поделились своими ядерными технологиями. Правда, давление США тоже никто не отменял. В случае с новыми союзниками по AUKUS кабинет австралийского премьер-министра Скотта Моррисона рискует столкнуться с еще более обидным дежавю.


Поставив подпись под обязательствами в рамках альянса с американскими и британскими партнерами, австралийская правящая верхушка фактически сразу же наступила на парижские грабли. При анализе предстоящих отношений обнажаются почти те же самые проблемы, что угрожали контракту с Францией – только теперь в плане имиджа и сохранения национальных интересов Австралии предстоит фиаско масштабнее и унизительнее: вашингтонский капкан захлопнулся, а назад дороги нет.

Накануне выяснилось, что в австралийских правительственных кулуарах о слабых переговорных позициях австралийской стороны было известно еще за несколько месяцев до объявления скандального разрыва с Парижем и перехода Австралии под эгиду AUKUS. А в комитете Сената по военно-морскому судостроению недостатки экономического и научного потенциала Австралии и вовсе анализировали в течение последних двух лет – правда, втихаря и за закрытой дверью. Всплыло это только сейчас на первых публичных слушаниях, где начали обсуждать планы федерального правительства по приобретению по меньшей мере восьми атомных подводных лодок.

Внимание к проблеме привлек сенатор Рекс Патрик. Он предварительно пригласил провести объективную экспертизу Австралийское агентство радиационной защиты и ядерной безопасности (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency, ARPANSA) и Австралийскую организацию по ядерной науке и технологиям (Australian Nuclear Science and Technology Organisation, ANSTO). Нужно было составить представление о том, какие элементы инфраструктуры и отраслей промышленности потребуются для полноценного функционирования «ядерного» проекта – и какие законы ради этого придется принять или изменить.

Часть ответов вызвала эффект разорвавшейся бомбы. В ANSTO признались, что о варианте намечающейся сделки с Вашингтоном и Лондоном было известно еще нынешней весной. Исполнительный директор Шон Дженкинсон рассказал, что в руководящий офис за несколькими консультациями обращались, начиная с марта. А генеральный директор ARPANSA Карл-Магнус Ларссон утверждает, что контуры превентивного плана были обозначены его агентству где-то в конце июня или начале июля.

В ходе консультаций премьер Моррисон признался, у правительства отсутствует стратегия создания национальной ядерной промышленности. Во всяком случае, подразумевалась «гражданская» ядерная отрасль, специалисты которой могли бы быть привлечены к проекту строительства австралийских подлодок. И в кабмине, и в минобороны посчитали, что атомные силовые установки для АПЛ (которые предстоит закупить либо в США, либо в Англии) не потребуют специального технического обслуживания или дозаправки топливом. Соответственно, тратиться на собственную науку и технику Австралии и нужды нет.

Сенатор Рекс Патрик – сам бывший подводник. Он прослужил в Королевском флоте больше 10 лет. Начинал еще в 1983 году добровольцем-техником на старых «Оберонах», а перед выходом в отставку успел поработать в команде испытательного экипажа первой субмарины класса «Коллинз». О боеспособности родного флота Патрик знал немало, и за публичные «рацпредложения» по модернизации тех же подлодок давно попал в список возмутителей общественного спокойствия.

Сейчас Рекс Патрик делает очередные громкие заявления отнюдь не в пользу властей. По мнению сенатора, в мире нет ни одного государства с атомными подводными лодками, не имеющего собственной ядерной индустрии. А положение, при котором страна-партнер берет на себя обязательства управляющего оператора ядерных подлодок без прав на доступ к оборудованию и технологиям – это нонсенс, это «за гранью понимания».

Он задался вопросом, может ли вообще неядерная держава обладать атомными субмаринами, не нарушает ли это договор о не распространении.

Тем самым политик-оппозиционер солидаризировался с позицией бывшего премьер-министра Малькольма Тернбулла, считавшего владение атомным подводным флотом без собственной инфраструктуры и индустрии рискованным занятием по формуле «подключи и молись», а не по правилу «подключи и работай».

Вопрос о наличии современной и полноценно развитой ядерной отрасли разделяет австралийское общество на сторонников и противников. Эксперт Австралийского института стратегической политики Маркус Хеллиер не видит острой необходимости в строительстве атомных энергостанций или объектов по обогащению урана. Но при этом участие австралийских специалистов в регламентном обслуживании АПЛ (включая действия, непосредственно связанные с работой реактора) должно приниматься как нечто естественное и логичное. В противном случае, о какой эффективности обладания флотом АПЛ может идти речь, если в любой момент лодку потребуют вернуть обратно изготовителю?

В Австралии имеется один ядерный реактор – в южном пригороде Сиднея Лукас-Хайтс установлен исследовательский блок с функционалом для ядерной медицины. Кроме того, континент располагает почти третьей частью разведанных мировых запасов урана, а на отдельном полигоне отведено место под хранилище радиоактивных отходов. Однако все это не является основанием для принятия Австралии в клуб ядерных держав. Да и национальное законы пока еще не разрешают реализовать полноценный цикл применения либо производства ядерной энергии.

Между тем, в течение ближайших 18 месяцев Австралия в рамках обязательств по AUKUS должна представить оптимальное решение для доставки и приема атомных подлодок. При отсутствии собственного опыта обращения с образцами столь высокого технологического уровня придется заимствовать опыт Великобритании и США. Попытаться «передумать» и кинуться в объятия Китая, с которым так цинично разрывали прежние экономические связи, для Австралии означало бы окончательную потерю лица. Да и Поднебесная вряд ли ответит взаимностью столь переменчивой Канберре.

Примечательно, что о подробностях неудобного положения, в котором оказался кабмин премьера Моррисона, сообщают представители бывшей австралийской метрополии – журналисты британского издания «The Guardian». То ли это у британцев такой тонкий политический юмор с подачей холодных блюд, то ли подчеркнуть унизительный характер суверенной драмы Лондону захотелось по иным причинам. В трехстороннем альянсе AUKUS британская ядерная отрасль априори не может похвастаться каким-либо заманчивым преимуществом в сравнении с передовыми наработками Вашингтона. Это значит, что бывшая владычица морей в австралийских водах сама рискует остаться в роли боцмана – под командой «Капитана Америки».
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный аккаунт Королевского флота Австралии facebook.com/RoyalAustralianNavy
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83 комментария
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  1. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 15 октября 2021 19:39
    -22
    ..может ли неядерная держава обладать атомными субмаринами
    А может ли страна с доходом населения африканских стран, претендовать на звание даже региональной державы?
    1. Умник
      Умник 15 октября 2021 19:47
      -18
      Ну путин же с этим борется!!!!)
    2. knn54
      knn54 15 октября 2021 20:14
      -9
      При товарище Си.ставшим главой КНР в 2013 году, политика Пекина стала агрессивной, стремилась ВСЕ контролировать и влиять ПО МАКСИМУМУ.. Что и толкнуло Австралию в объятия своих "родственников" Которые не преминули этим воспользоваться.
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Вчера, 04:14
        -1
        Австралийский сенатор задался вопросом, может ли неядерная держава обладать атомными субмаринами
        belay Не рано озаботился? Вот США втравят Австралию в заворушку, вот тогда ...... и вопросы, зачем, почему и на каком основании. request Похоже австралийцы еще круче эстонцев. recourse
        Цитата: knn54
        политика Пекина стала агрессивной, стремилась ВСЕ контролировать и влиять ПО МАКСИМУМУ..

        fool fool Так это Китай у берегов США все контролирует, вон как.... "- а я думал.... - нет, он" (Кавказская пленница)
    3. Наводлом
      Наводлом 15 октября 2021 20:31
      +1
      Цитата: Наблюдатель2014
      А может ли страна с доходом населения африканских стран, претендовать на звание даже региональной державы?

      А можете ли вы не говорить загадками?
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Вчера, 04:17
        0
        Цитата: Наводлом
        А можете ли вы не говорить загадками?

        Ему и набросали за "загадку". fool Наверно никто не отгадал. feel У нас на хитрую..... всегда найдется....
    4. URAL72
      URAL72 15 октября 2021 20:31
      +14
      Что с Вами, Наблюдатель? Кто то испортил настроение? В России в отличие от африканских стран можно найти работу, и даже приличную зарплату. Более того, по большинству параметров Россия обеспечена товарами собственного производства куда лучше африканских, и даже многих европейских стран. А это значит что уровень жизни у нас куда меньше привязан к доллару, а потому измерять и сравнивать его нужно по другому. Ну и теневая экономика... Думаю % 30 к ВВП прибавит.
      1. voyaka uh
        voyaka uh 15 октября 2021 20:59
        -9
        "Думаю % 30 к ВВП прибавит"///
        ----
        Сколько ни прибавляй, но россияне живут гораздо беднее австралийцев.

        И почему, богатая Австралия не может купить ПЛ с ядерными реакторами? - непонятно.
        1. URAL72
          URAL72 15 октября 2021 21:06
          +7
          Я думаю что купить она может, но в статье вопрос стоит "немного" шире,- может ли она развивать ядерные технологии? Они ведь своим союзничкам похоже не доверяют, а потому хотят иметь и технологии производства реакторов, и технологии обогащения урана для производства топливных элементов. А это уже совсем другое дело...
          1. Простой
            Простой 15 октября 2021 23:36
            0
            Да даже и без "немного шире" - как США лихо перебила сделку у французов * а ведь субподрядчиками были фирмы не только из Франции.
            Статья австалийской аспирантки Австралийского национального университета в Канберре:
            https://www.realcleardefense.com/articles/2021/10/14/australias_nuclear-powered_submarines_should_be_built_in_america_798874.html
        2. tihonmarine
          tihonmarine 15 октября 2021 21:16
          +2
          Цитата: voyaka uh
          И почему, богатая Австралия не может купить ПЛ с ядерными реакторами? - непонятно.

          Также и другие богатые страны, тоже тогда смогут купить ПЛ с ядерным реактором. Даже Нигерия сможет это сделать. А что потом ?
          1. Наблюдатель2014
            Наблюдатель2014 15 октября 2021 21:26
            -6
            Также и другие богатые страны, тоже тогда смогут купить ПЛ с ядерным реактором. Даже Нигерия сможет это сделать. А что потом ?
            Тебя очень "богатого" laughing спрашивать будут, что с богатством своим радиоактивным делать. bully Они же бедные......))))
        3. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 15 октября 2021 21:17
          -9
          россияне живут гораздо беднее австралийцев.
          yes Да!.И это нужно честно признать.Россияне живут бедней австралийских аборигенов. yes
          Если кто против сравнить доходы тех и наших .Да на раз два.Эра высоких технологий!
          1. Наводлом
            Наводлом 15 октября 2021 22:06
            +6
            Цитата: Наблюдатель2014
            признать.Россияне живут бедней австралийских аборигенов

            завидуете?
            правильно делаете.
            аборигены практически поголовно не работают. соц. пособие, соц. продуктовые карточки. не жизнь - малина!
            а в резервациях просто рай! делай что хочешь!
            1. Наблюдатель2014
              Наблюдатель2014 15 октября 2021 22:07
              -8
              аборигены практически поголовно не работают. соц. пособие, соц. продуктовые карточки. не жизнь - малина!
              Ты это россиянам! Ненавидишь их?!Что тебе русские сделали плохого ?Что ты нас так ненавидишь?Мы победили во Второй Мировой Войне?
              1. Наводлом
                Наводлом 15 октября 2021 22:19
                +6
                Цитата: Наблюдатель2014
                Ты это россиянам! Ненавидишь их?!

                Вы выпимши, гражданин?
                Вы ведь выше писали про то, как хорошо живут австралийские аборигены.
                Значит, завидуете.
                Независимо от того, россиянин вы или нет.
                И писал я вам лично. Про вас персонально.
                Цитата: Наблюдатель2014
                Что ты нас так ненавидишь

                вы адекватны?
                мне тыкаете
                про себя пишете во множественном числе
                Цитата: Наблюдатель2014
                Мы победили во Второй Мировой войне?

                СССР победил в Великой Отечественной.
                а где побеждали вы мне не интересно
              2. Наводлом
                Наводлом 15 октября 2021 22:35
                +3
                Цитата: Наблюдатель2014
                Ты это россиянам!

                ну точно пьяный
                позорище
                1. Наблюдатель2014
                  Наблюдатель2014 15 октября 2021 22:52
                  -9
                  Ну и как его в серьёз воспринимать?Вы ему ещё лайки лепите. laughing
                  1. Наводлом
                    Наводлом 15 октября 2021 22:53
                    +1
                    Цитата: Наблюдатель2014
                    Ну и как его в серьёз воспринимать?

                    да никак не воспринимай лучше, если это было всерьёз тобой написано
                  2. Наводлом
                    Наводлом 15 октября 2021 23:01
                    +1
                    Цитата: Наблюдатель2014
                    Вы ему ещё лайки лепите.

                    иззавидовался уже весь, болезный
                    не плачь, сейчас тебе тоже подкину лайков
                    P.S.
                    сделал. за каждый твой дизлайк - мой лайк.
                    доволен?
                2. Опасный
                  Опасный 15 октября 2021 22:57
                  +7
                  Вообще непонятно зачем в статье про подлодки, Австралию и Сша писать про доходы и ввп России?
            2. 76СССР
              76СССР Вчера, 01:15
              +1
              Цитата: Наводлом
              завидуете?

              Завидовать…
              Хочу Австралии завидовать,
              Хочу внезапно песню выдумать,
              Весь мир той песней заслоня.
              Выдумать,
              Чтобы Австралии завидовать,
              Почти не верить и завидовать,
              Что у них есть! А у меня?..
          2. Игорь Авиатор
            Игорь Авиатор 15 октября 2021 23:34
            +3
            Цитата: Наблюдатель2014
            Россияне живут бедней австралийских аборигенов. yes
            Если кто против сравнить доходы тех и наших .Да на раз два.Эра высоких технологий!

            Чувствуется лживое семя! А если учесть ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ расходы, цены на товары и услуги, с учетом ППС - паритета покупательной способности?
            А подавляющее большинство граждан России живет, примерно. как я - имеет В СОБСТВЕННОСТИ (!!!) жильё, платит (за коммунальные услуги) не более (!!) 15-ти процентов от дохода (зарплата, или что там) зато имеет бесплатную мед. страхову и НЕДОСТИЖИМОЕ (даже для янки или сренего европейца, неговоря уже про австралоаборигена, медобслуживание. Знаю, что говорю, ибо даже мои родственники, волею судьбы оказавшиеся жителями Европы, ездят в Россию с целью "медтуризма". А продукты питания, например, в России дешевле, чем в Европе, а качество их несравнимо выше! Из налогов - мне приходится платить - 2300 руб. (в год!) - за ннедвижимость, и 2900 за (в год(!!) - за авто. И всё!!! Итого с учетом более дешевых и качественных продуктов питания, остающаяся сумма от зарплаты позволяет мне жить, абсолютно не задумываясь об остатке денег на зарплатной карте, если что-то надо купить - покупаю не задумываясь. А в квартире, в отличие от европейцев, англичан и свидомой выруси и неруси - +24 +26 градусов тепла.
            Предвосхищая твой провокационный вопрос "почему не возвращаются в Россию - отвечу - нереально сорватьсяс насиженного места, если уже достиг, тем более - ценой больших усилий, хорошего уровня. Особенно, если на новом месте всё придется начинать с нуля.
            1. Наблюдатель2014
              Наблюдатель2014 Вчера, 00:15
              -11
              Чувствуется лживое семя!
              Чем чувствуешь? bully Или скажи правду что ощущаешь feel
            2. Revival
              Revival Вчера, 03:49
              -5
              "платит (за коммунальные услуги) не более (!!) 15-ти процентов от дохода (зарплата, или что там)".

              Вы где живете!?

              У моей матери (астрахань) пенсия 12540р. (ваше "или что там"), это с медалью за труд, коммуналка около 5960р.

              15%!!!??

              2) "и 2900 за (в год(!!) - за авто."

              На самокате чтоли ездите!?

              Я так понимаю, Троль.
          3. poquello
            poquello Вчера, 00:20
            +3
            Цитата: Наблюдатель2014
            Если кто против сравнить доходы тех и наших .Да на раз два.Эра высоких технологий!

            и свободного интернета, тч не трындите, получать большие доходы чтобы потом их торжественно сливать обратно это не "живут" а только доходы
          4. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 11:10
            -1
            Цитата: Наблюдатель2014
            .Россияне живут бедней австралийских аборигенов.
            Если кто против сравнить доходы тех и наших

            Не, аборигены Австралии живут бедно, так же как и индейцы США в резервациях, в отличии от "туристов из Европы" забывших вернуться домой из турпоездки.
        4. poquello
          poquello 15 октября 2021 23:27
          +2
          Цитата: voyaka uh
          Сколько ни прибавляй, но россияне живут гораздо беднее австралийцев.

          я не интересовался как живут евреи ), ну кроме как один тут коллега купил там велосипед по цене здесь автомобиля )))))))) .. и почему-то занимается бегом для здоровья ), так вот получить представление как где живут не сложно, просто берём мемуары наших там, не пропаганду - просто воспоминания, и всё в общих чертах понятно. Насчет "беднее" непонятно, но со своим "гораздо беднее" шли бы вы к стене плача, и остальных любителей писать пургу про сладкую жизнь "там" прихватите с собой . Общее впечатление, такая же фигня как здесь и как в Европе, те плюс-минус, зарплату около 4 лямов в рублях благополучно съедают налоги, жилье, медицина и прочие не дешевые повседневности, бесплатного вайфая нет, связь дорогая, ценник на еду и бу машины сравним с нашим.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 00:24
            +6
            Еврей в Израиле ни когда не признает ,что еврей в России живёт лучше его.Для чего они тогда эмигрировали, или бежали из СССР и России. hi
            1. poquello
              poquello Вчера, 00:31
              +3
              Цитата: tralflot1832
              Еврей в Израиле ни когда не признает ,что еврей в России живёт лучше его.Для чего они тогда эмигрировали, или бежали из СССР и России. hi

              ну экстрима в Израиле точно по-более ), возможно им не хватало адреналина, но что интересно - чет сегодняедущие из Израиля быстро сваливают и оседают где-нибудь в Европе
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Вчера, 00:47
                +2
                Согласен ,с экстримом в Израиле всё нормально,особенно в последнее время.Что палестинцы ещё придумают?Кто то же их подпитывает,даже их хвалёный Моссад не помогает или так это верхушке это надо.
        5. tralflot1832
          tralflot1832 15 октября 2021 23:46
          +5
          Большое человеческое спасибо от истинных австралийцев,за ваше сравнение что они живут лучше россиян.
        6. Крот13
          Крот13 Вчера, 01:21
          +5
          Цитата: voyaka uh
          Сколько ни прибавляй, но россияне живут гораздо беднее австралийцев.

          Хватит ныть тут. Вы россиянин? Так поднимите жопу и делайте Россию благодатнее и благодатнее. Я Африку поднимал из руин, меня долго не было на Родине - в России, а вы чем заняты были, мил человек?
          1. 76СССР
            76СССР Вчера, 01:32
            -2
            Цитата: Крот13
            Я Африку поднимал из руин

            Зря время потратили.)
            1. Крот13
              Крот13 Вчера, 01:35
              +5
              Зря не зря, но приках есть приказ. Отправили"посылторгом" до востребования, а там уж как кривая выведет. А379вс.
              1. 76СССР
                76СССР Вчера, 01:37
                -1
                Цитата: Крот13
                А379вс

                Атташе?
                1. Крот13
                  Крот13 Вчера, 01:42
                  +6
                  Цитата: 76СССР
                  Атташе?

                  Военный советник. ИСАА, затем (.........) и Африка.
                  У меня бабушка, царство ей небесное, была военным врачом - начальником военгоспиталая на ОктЖД, затем преподавала в первом меде, который имени Сеченова. Я тоже готов был стать врачом, меня настраивали к этому, готовили. Но все решила поездка в ГДР в составе лучших пионеров Союза. Перед поездкой со мной провели работу тире завербовали, так называемые, "люди в штатском " (но тогда это не воспринималось как вербовка), затем меня “вели” в университетский период, потом спецкурсы, далее КУОС при КГБ СССР, ИСАА дал возможность выбирать между Бл. Востоком и Африкой, я выбрал Африку. Так я стал военным советником, одно время военным атташе. Из послужного списка: формирование дипломатических связей с Буркина-Фасо, военная интервенция в Сомали в противовес милитаризации США в этом районе вплоть до инцидента в 93-ем в Могадишо, подавление повстанческих настроений в Кот-д’Ивуаре (Берег слоновой кости, мать его), было жарко, хотя заказывали холодные коктейли, но, черт побери, эти политики, будь они неладны… Немного о себе: женат, есть дочь - студентка ВШП МГУ, масса вредных привычек, свободно владею примерно десятью языками, читаю и понимаю речь на 20-ти языках, это вне Африки. Что касается черного континента, то владею практически всеми диалектами местных языковых групп, автор более 150-ти учебных пособий по лингвистике и синхронному переводу, страноведению и истории африканских племен, почетный член племени Шеришама (“Люди тумана”). С 1995-го года член Союза писателей России, автор более пятисот романов и повестей, рассказов и поэтических зарисовок. Являюсь первым в мире, кто перевел с языка Чилуба (Конго) на английский, а затем и на русский поэму-манифест Нунгабори Иньету. В 2014-ом издал единственный в мире разговорник “Умбунду-Эсперанто”. Являюсь автором альтернативного перевода “Ворона” Эдгара По с наиболее приближенной к оригиналу звучащим “Nevermore”.
                  1. 76СССР
                    76СССР Вчера, 01:47
                    +2
                    Родственную душу нашел...) Я просто долгое время провел в Африке как нелегал, какой-то период пришелся на соседство с племенем Вако, шаман племени меня научил спать по минимуму без явного снижения функций организма, для этого перед сном мне давали выпить “нигаманчи” - местный напиток из корней каких-то реликтовых растений, при пробуждении полагался еще стаканчик, так и втянулся. Потом на Родине тяжко было без нигаманчи, а бессонница осталась, мучился какое-то время, затем привык. Мне нормально, но для неподготовленного человека, которого не готовили к заброске, тяжко конечно.
                    1. Крот13
                      Крот13 Вчера, 01:52
                      +2
                      Всегда думал, что "Нигаманчи" родом из Эквадора...
                      1. 76СССР
                        76СССР Вчера, 01:55
                        -1
                        Да, Юж. и Центральная Америка, но в Африке это было что-то наподобие филиала "Нигаманчи", кстати, эффект от этого не тускнел.)
          2. Revival
            Revival Вчера, 03:58
            -6
            Лучше бы Россию поднимал.
            За поднятие Африки отдельное спасибо.
            Сильно подняли?
            А я все не мог понять чего пол австралии переехало в Росмию, а вторая половина в поднятую Африку
            Австралийцы им завидуют..
      2. venik
        venik 15 октября 2021 23:24
        -1
        Цитата: URAL72
        Что с Вами, Наблюдатель? Кто то испортил настроение? В России в отличие от африканских стран можно найти работу, и даже приличную зарплату. Более того, по большинству параметров Россия обеспечена товарами собственного производства куда лучше африканских

        ========
        Судя по всему "Наблюдатель" имел ввиду Австралию, но пример выбрал как то неь совсем удачно..... request
        1. Игорь Авиатор
          Игорь Авиатор 15 октября 2021 23:45
          +4
          Цитата: venik
          "Наблюдатель" имел ввиду Австралию, но пример выбрал как то неь совсем удачно.....

          Да нет! Эта вырусь сказала именно то, что хотела, с одной явной целью - оболгать и облить грязью. Вот только не учел этот п_о_д_о_н_о_к одного - его слова не имеют веса, пук в лужу! Ибо подавляющее большинство жителей России, если придет такой час, встанут на защиту Родины! А таких как этот "наблюдатель" будут давить по подворотням, согласно требованиям времени.
          1. venik
            venik Вчера, 00:04
            -1
            Цитата: Игорь Авиатор
            Да нет! Эта вырусь сказала именно то, что хотела, с одной явной целью - оболгать и облить грязью. Вот только не учел этот п_о_д_о_н_о_

            =======
            Игорь! Давайте не будем "уподобляться"! Я Вас прекрасно понимаю (сам прошел через "командировку" в "ГТ").... Если он ТАКОЙ, то МЫ должны противостоять! А "мараться" об провокаторов и "водится" на их провокации - Себе - дороже!
            P.S. ГЛАВНОЕ: Мы - НЕ одни!
      3. Revival
        Revival Вчера, 04:03
        -6
        "Россия обеспечена товарами собственного производства куда лучше африканских".

        Ну это крупное достижение.
        Сравнение достойное и показательное во всех смыслах...
        Да уж..
    5. akarfoxhound
      akarfoxhound Вчера, 06:28
      +1
      Цитата: Наблюдатель2014
      А может ли страна с доходом населения африканских стран, претендовать на звание даже региональной державы?

      Сталину и Мао это не помешало, это раз, а во вторых, при подаче такого громкого "серьезного мнения" - не стоит лабуду интернетовскую за аргумент выставлять. То "грамотеи" рисуют половину стран Африки, то другие жадные - большинство,а реально - единицы с лидером ЮАР. Гугля в помощь!!!
      Ну и в третьих - в европейском Монако средняя зарплата 3476$(178тыс.р), минималка 1144$(82.3 тыс.р) и мы все эту "монаку"знаем, как крупную региональную державу, ага good Да что уж там - мировую!!!fellow
  2. pyagomail.ru
    pyagomail.ru 15 октября 2021 19:53
    +1
    Т
    ем самым политик-оппозиционер солидаризировался с позицией бывшего премьер-министра Малькольма Тернбулла, считавшего владение атомным подводным флотом без собственной инфраструктуры и индустрии рискованным занятием по формуле «подключи и молись», а не по правилу «подключи и работай».

    США продадут лодки, они же будут обслуживать и ремонтировать - и складывать денежки себе в карман. А если Канберра начнет как-то выражать неповиновение - можно будет обидеться и прижать с ремонтом и обслуживанием.
  3. Злобный тролль
    Злобный тролль 15 октября 2021 20:12
    0
    Это что, бунт?? Распищались! Барин велел купить лодки, значит купите лодки!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 15 октября 2021 20:24
      +3
      Не только купить но и потом оплачивать функционал этих подлодок+эти лодки будут выполнять все ПРИКАЗЫ из Вашингтона а от Австралии требуется снабдить их экипажа и оплачивать содержание и не задавать тупых вопросов hi
      1. Игорь Авиатор
        Игорь Авиатор Вчера, 00:13
        +2
        Цитата: Ропот 55
        эти лодки будут выполнять все ПРИКАЗЫ из Вашингтона а от Австралии требуется снабдить их экипажа и оплачивать содержание и не задавать тупых вопросов

        Именно! Пушечное мясо! "Ежели што" - янки в стороне wassat - а мы тут ни при чём!... Кенгуру всё сами!,,,
  4. Alien From
    Alien From 15 октября 2021 20:14
    +1
    Канберра попала в кабалу к матрасам. Да и пёс с ними!
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович 15 октября 2021 20:30
      +2
      Какой пёс? Динго? wassat
  5. Ропот 55
    Ропот 55 15 октября 2021 20:21
    +2
    Господи ну о чем речь?
    Если САМИ США дали добро на владение такими субмаринами этож индульгенция wink высшей степени.
  6. pytar
    pytar 15 октября 2021 20:37
    +3
    Австралийский сенатор задался вопросом, может ли неядерная держава обладать атомными субмаринами?

    Рекс Патрик явно не в курсе, что "атомная субмарина", то бишь субмарина с ядерная силовая установка и субмарина с ядерное оружие на борта, совсем разные вещи! Почему не спросить, может ли не ядерная держава обладать атомными электростанциями? А может поинтересуется, что за страна та, которая имеет ядерное оружие на не ядерной субмарине? Ну в примере Сев. Корея!

    Почему Канберра отказалась от сотрудничества с Парижем в проекте совместного строительства атомных подлодок, уже известно. Французы переписывали смету, под конец почти удвоив ценник, и жадничали с кадрами, не допуская к работе австралийских работяг. А главное, так и не поделились своими ядерными технологиями.

    Зачем тогда вся пара? Для Австралии, которая отдельны континент обмываемым со всех сторон морей и океаный, наверно лучше подходят субмарины с ядерные силовые установки! Вот Франция не захотела продать, согласились США. К тому Австралия органическая часть англосаксонского мира! Член British Commonwealth of Nations!

    ... континент располагает почти третьей частью разведанных мировых запасов урана... Однако все это не является основанием для принятия Австралии в клуб ядерных держав.

    Имея такие запасы урана, глупо не развивать ядерную энергию. Что АЭС, что силовые установки для подлодок, топливо у них предостаточно. Вопрос времени снять самоограничениях.

    Сейчас Рекс Патрик делает очередные громкие заявления отнюдь не в пользу властей... Тем самым политик-оппозиционер...

    Тут уже все становится ясно. Задача, роль опозиции именно такая - чтоб критиковать властей! И это правильно!
    1. Игорь Авиатор
      Игорь Авиатор Вчера, 00:09
      +5
      Цитата: pytar
      топливо у них предостаточно

      Да хрен там! Именно топлива-то у них и нет! Поскольку нет технологий! Только залежи руд.
      А предоставление технологий по добыче, обогащению урана стране, не обладавшей ранее этими компетенциями - и есть нарушение договора о нераспространении.
      1. pytar
        pytar Вчера, 00:51
        -1
        А предоставление технологий по добыче, обогащению урана стране, не обладавшей ранее этими компетенциями - и есть нарушение договора о нераспространении.

        Договор о нераспространении ядерного оружия закрепляет право всех государств-участников развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации. Договор обязывает его участников обмениваться в этих целях оборудованием, материалами, научной и технической информацией, содействовать получению неядерными государствами благ от любого мирного применения ядерных технологий. Так что обогащать уран можно, но не для бомб. Оно кстати уран для бомб и для АЭС разные.
        Именно топлива-то у них и нет! Поскольку нет технологий! Только залежи руд.

        Топливо для АЭС, производят многие компании в мира. Среди них, японские, голланские и германские. Хот навряд ли австралийцам ети технологии нужные. У них залежи урана имеют самая высокая концентрация в рудой, так что переработка в американских компании не проблема.
    2. K150
      K150 Вчера, 18:55
      +1
      Штатное вооружение АПЛ - ядерное оружие. То что у австралийских его не будет - треп. Где МАГАТЭ?
      1. pytar
        pytar Сегодня, 12:23
        0
        Штатное вооружение АПЛ - ядерное оружие. То что у австралийских его не будет - треп. Где МАГАТЭ?

        У кого эго есть, а у Австралии атомное оружие нет и не предвидится! Оно им и не нужно, у США оно достаточное, чтоб спалить всю планету трехкратно! Кстати у кого ЯО есть, эго нетрудно запихнуть например в крилатых ракет или торпед на подлодки с класическую силовую систему. Советские дизельные подлодки оперирующие вокруг Кубе во время карибского кризиса имели ЯО на борту.
        Не запрещенно исползование ядерных силовых агрегатов (ЯСА). В свое время СССР и США даже разрабатывали автомобили с ЯСА! Тогда в начале ядерной ерой верилось, что скоро вся транспортная техника перейдет на ядерных силовых систем! Самолеты, корабли, автомобили, грузовики!
        «Волга-Атом»,в апрель 1965 года машина выехала на испытательный полигон под Северском:

        https://www.drive2.ru/b/491899513108169092/?page=0
  7. iouris
    iouris 15 октября 2021 20:45
    -6
    А кто запретит? Австралию списали. Всё равно, она отойдёт к Китаю и там слишком много китайцев. В Австралию также доставят МБР и ударят по Китаю (они думают, что Китай не ответит по территории США). Как-то так.
  8. DKuznecov
    DKuznecov 15 октября 2021 21:04
    0
    Интересный момент. В одночасье Австралия,
    страна непуганых собак динго и коал,
    стала ядерной державой.
    1. tihonmarine
      tihonmarine 15 октября 2021 21:22
      +1
      В принципе Да - "по моему хотению, по моему велению, стань ядерной державой !"
  9. Avior
    Avior 15 октября 2021 21:24
    +2
    . Он задался вопросом, может ли вообще неядерная держава обладать атомными субмаринами, не нарушает ли это договор о не распространении.

    На этот вопрос есть однозначный ответ- не нарушает
    Если, разумеется, на лодке не будет ядерного оружия.
    Интересно, не станут ли японцы следующими в очереди а АПЛ? Взгляды японцев на свою армию меняются на глазах, так и до АПЛ недалеко.
    1. poquello
      poquello Вчера, 00:57
      +1
      Цитата: Avior
      Интересно, не станут ли японцы следующими в очереди а АПЛ?

      почему не иранцы?
      1. Avior
        Avior Вчера, 06:56
        0
        Может и иранцы. Но я не уверен, что иранцам это нужно. У них ДЭПЛ достаточно.
        1. poquello
          poquello Вчера, 11:01
          0
          Цитата: Avior
          я не уверен, что иранцам это нужно. У них ДЭПЛ достаточно.

          ээ, на дизеле к берегам США ?
          1. Avior
            Avior Вчера, 11:38
            0
            И что они будут делать у берега США?
            1. poquello
              poquello Вчера, 12:10
              0
              Цитата: Avior
              И что они будут делать у берега США?

              демонстрировать военную мощь, американцы же демонстрируют у берегов Ирана
    2. K150
      K150 Вчера, 18:57
      0
      У АПЛ в штатном оружии находятся ядерные боеголовки, они для этого и делались, то что его там не будет - вранье. Почему молчит МАГАТЭ?
      1. Avior
        Avior Вчера, 20:55
        0
        . У АПЛ в штатном оружии находятся ядерные боеголовки

        Никакой связи наличия ядерного оружия с типом силовой установки нет.
  10. Nikolaevich I
    Nikolaevich I 15 октября 2021 21:53
    +5
    может ли вообще неядерная держава обладать атомными субмаринами Что за бред ? Почему неядерное государство может приобрести АЭС ,без "особых проблем"(!)...но кто решил .что оно не может приобрести атомную подлодку или ,например,атомный "супер.танкер" или атомный "супер.контейнеровоз" ? Почему ,например,Норвегия не может приобрести атомный ледокол ? Ведь всё это ,в своё время,создавалось в рамках программы "Мирный атом" ?!
    1. Covid
      Covid 15 октября 2021 22:32
      +3
      А почему нельзя иметь судно с двигателем на атомной энергии ? Это главная проблема тут. Народу надо понять что атомная лодка может быть вооружена не атомным оружием. Австралии его кто то дает или иначе тему можно закрыть.
      1. Игорь Авиатор
        Игорь Авиатор Вчера, 00:03
        -1
        Цитата: Covid
        А почему нельзя иметь судно с двигателем на атомной энергии

        только кенгуру, думаю, не понятно, что если имеешь атомный двигатель, не имея СВОЕЙ полноценной атомной инфраструктуры (начиная от обслуживания реакторов и заканчивая полноценной атомной отраслью промышленности) т этот атомный двигатель начинает ИМЕТЬ ТЕБЯ. Но, кенгуру это невдомёк... А янки своего не упустят. и "обуют" по полной, и еще "с верхом". да и хрен с ними!
        1. Covid
          Covid Вчера, 12:41
          +1
          Все страны имеющие АЭС имеют свою атомную индустрию ? Я все же уверен , что продавец своего оборудования обеспечит полный сервис. И не горизонте пока не заметно что бы Австралия стала вдруг врагом США, что бы вдруг отказать в сервисе.
          Янки всех обували . Даже РККА во время ВОВ ))).
          1. K150
            K150 Вчера, 19:02
            -2
            Цитата: Covid
            Все страны имеющие АЭС имеют свою атомную индустрию ? Я все же уверен , что продавец своего оборудования обеспечит полный сервис. И не горизонте пока не заметно что бы Австралия стала вдруг врагом США, что бы вдруг отказать в сервисе.
            Янки всех обували . Даже РККА во время ВОВ ))).

            Ты хоть врубаешься что АПЛ сейчас существуют как носители ядерного оружия и что оно является штатным? Австралии втихушку дают ядерное оружие и все молчат.
            1. Covid
              Covid Вчера, 20:59
              0
              Возможно врубаюсь и больше чем Вы. В СССР ЯО ракеты возили и на поездах. Так что теперь по вашему и ЖД можно разрешать только тем у кого есть это ЯО ? А мобильные установки ? Там вообще все на автотранспорте. Просто на резиновых колесах.
              АПЛ это транспорт. А что возишь на нем уже ваше дело.
          2. Avior
            Avior Сегодня, 09:23
            +2
            Янки всех обували . Даже РККА во время ВОВ ))).

            Точно smile

            Общие поставки обуви в СССР по ленд-лизу – около 15 000 000 пар.
    2. iouris
      iouris Вчера, 02:22
      -2
      Может легально, если уполномоченная структура ООН не усмотрит в этом распространение ядерного оружия. Может, наплевав на уполномоченную структуру ООН. Пример: Израиль.
  11. Covid
    Covid 15 октября 2021 22:29
    +2
    В сенате Австралии 76 депутатов. Будем рассматривать мнение всех или тех чье высказывание нравится ?
    Хотя суть "атомная подводная лодка" это не оружие , а двигатель. Тогда давайте обсуждать и всех у кого есть корабли с атомными двигателями и даже тех у кого есть АЭС.
  12. RoTTor
    RoTTor 15 октября 2021 22:41
    +1
    Вполне может,
    как и атомными электростанциями и атомными ледоколами.
  13. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов 15 октября 2021 22:43
    -3
    На самом деле чувак признается в любви к новому проекту. По англосаксонски, через анус, но вот так ему слаще. Он вопрошает театрально: ой пля, что ж теперь будет? И начинает размазывать сопли, довольно брюзжать и похрюкивать. Все его доводы, и он сам это понимает, из разряда детских страхов. Но это все, что он нашел сказать против (в конце-концов, он - что-то типа оппозиционно настроенного элемента). То есть чувак всеми четырьмя лапами и кенгуриным хвостом - за.
  14. Игорь Авиатор
    Игорь Авиатор 15 октября 2021 23:56
    -1
    Цитата: Alien From
    Канберра попала в кабалу к матрасам. Да и пёс с ними!

    дураков не жаль, а жадных дураков не жаль СОВСЕМ!
  15. gregor6549
    gregor6549 Вчера, 14:40
    +1
    Не буду ничего комментировать. Только приведу ссылку из которой желающие могут узнать побольше о сделке Австралии с США и Великобританией .
    Прошу прощения что в ссылке рассказ на английском, но что имею, то имею. Кто захочет разберётся и с английским https://youtu.be/XEDy4_ozmnw. На перевод ни времени, ни сил у меня нет. Да и лёжа под капельницей заниматься переводами не совсем комфортно. Уж простите меня , коллеги. Может когда и если выйду на «свободу» смогу уделять переводам больше времени.
    1. pytar
      pytar Сегодня, 12:31
      0
      Да и лёжа под капельницей заниматься переводами не совсем комфортно. Уж простите меня , коллеги.

      Уважаемы Григорий, спасибо, что нашли силый помоч форумчан в выяснении ситуации! Желаю Вам скорого вздоровления! hi