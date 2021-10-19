Октябрь 1941-го: турки ждали немцев в Москве

Особая дипломатия

Последний дипломат

«...Москва представляет собой зрелище, как во время «страшного суда». Полная суматоха. Огромные транспорты раненых двигаются из Москвы на восток. Ночи мы проводим в отведенных нам бомбоубежищах. Город постепенно превращается в город смерти и пожаров. Вместе с г. послом я через 1-2 дня поеду в Казань. От вокзалов почти ничего не осталось. Вся советская армия с западного и юго-западного направлений отступает на Москву. Тактика сосредоточения крупной массы войск в городах с тем, чтобы задержать там немецкие войска, является бессмысленной.



Эта тактика избрана и проводится лично Сталиным. Оборона, проводимая по такой системе, приведет к катастрофе советской кадровой армии. События развиваются очень быстро и, очевидно, принесут немцам победу.» (ГА РФ, Ф. Р-9401, Оп. 2, Д. 100, Л. 418-420)





...Советник посольства Камиль Мюмтаз Бей некоторое время останется в Москве и поедет после отправки документов. Ценные предметы будут размещены в Казани, в специально отведённом здании.» (ГА РФ, Ф. Р-9401, Оп. 2, Д. 100, Л. 422-424) «...Мы ожидаем вагонов, которые распорядился нам дать Вышинский. Документы будут отправлены с одним из чиновников посольства. Немецкий нажим чрезвычайно усилился, беспрерывно продолжаются налеты авиации . Среди населения и среди солдат и офицеров, направляемых на фронт, имеют место настроения, вызывающие опасения. Над Россией и над ее сердцем — Москвой нависла смерть....Советник посольства Камиль Мюмтаз Бей некоторое время останется в Москве и поедет после отправки документов. Ценные предметы будут размещены в Казани, в специально отведённом здании.» (ГА РФ, Ф. Р-9401, Оп. 2, Д. 100, Л. 422-424)

Поможем, чем сможем

«...В Москве приняты очень суровые меры против лиц, подстрекающих к беспорядкам. Ежедневно расстреливается много людей. Продовольственный кризис обостряется с каждым днём. Сахара, мяса, масла почти нет. В Ленинграде положение с продовольствием очень тяжёлое.»

«...Предполагают, что поскольку Сталин покидает город, то его оборона рухнет. Советы принимают меры к взрыву мостов в Москве и в её окрестностях.» (ГА РФ, Ф. Р-9401, Оп. 2, Д. 100, Л. 425-428)

«в беседе с В.М. Молотовым в Лондоне У. Черчилль сообщил, что «Германия может ударить через Баку на Кавказ: именно этим объясняется концентрация турецких войск вдоль кавказских границ».



Соответственно, с весны 1942 г. политработники Закавказского военного округа возобновили кампанию среди его солдат и офицеров по поводу нарастающей турецкой опасности. На территории Грузии, Азербайджана и Армении численность советских войск была доведена к началу осени 1942 г. до 25-ти полностью укомплектованных дивизий.»