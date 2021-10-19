Военное обозрение
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Октябрь 1941-го: турки ждали немцев в Москве

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Особая дипломатия



Как известно, после драматических событий в Москве 16 октября 1941 года, столицу решением Госкомитета обороны СССР перевели на осадное положение. Среди прочих мер этому предшествовал перевод из Москвы ряда правительственных и партийных учреждений, а также перевод иностранных посольств в Казань и Куйбышев.

Дипломатов вывезли из первопрестольной всего за пять дней – с 15 по 19 октября, но этому рады были далеко не все. Так, от полной эвакуации категорически возражали в турецком посольстве. Похоже, турецкие дипломаты были не слишком обеспокоены возможным падением советской столицы...

Оно и понятно: турецкая политика в отношении СССР в 1940-1943 гг. была, как известно, на грани вторжения войск Турции в Закавказье. Напомним хотя бы то, что турецко-германский договор «О дружбе и ненападении» сроком на 10 лет, подписанный 18 июня 1941 г., вступил в действие с момента его подписания.

То есть буквально в преддверии нацистской агрессии против СССР. Так что спешка с вводом в действие этого документа была оправданной... Причём Анкара денонсировала этот договор только 2 августа 1944 г.

А планы военного вторжения в Закавказье с осени 1941-го прорабатывались турецкими стратегами, как известно, не только вместе с Германией, но и с западными союзниками СССР (см. Кавказский гамбит фюрера).

Последней попыткой Берлина привлечь Турцию к войне против СССР были маневры вермахта в присутствии руководства турецкого генштаба, в конце июня 1943 г. в районе Полтава-Харьков-Белгород. То есть в канун Курской битвы.


Турецкую делегацию на этих маневрах возглавлял глава Комитета национальной обороны Турции генерал Джемиль Тойдемир (на фото он рядом с фельдмаршалом Рундштедтом). Но итоги битвы под Курском тем более не способствовали турецкой агрессии в Закавказье.

Последний дипломат


Что же касается турецких дипломатов в Москве в октябре-ноябре 1941-го, они заверяли Анкару в скором падении Москвы и не очень-то беспокоились о своей перспективе. 12 октября 1941 г. – из донесения военного атташе Турции в СССР полковника Р. Хангиоглу турецкому генштабу:

«...Москва представляет собой зрелище, как во время «страшного суда». Полная суматоха. Огромные транспорты раненых двигаются из Москвы на восток. Ночи мы проводим в отведенных нам бомбоубежищах. Город постепенно превращается в город смерти и пожаров. Вместе с г. послом я через 1-2 дня поеду в Казань. От вокзалов почти ничего не осталось. Вся советская армия с западного и юго-западного направлений отступает на Москву. Тактика сосредоточения крупной массы войск в городах с тем, чтобы задержать там немецкие войска, является бессмысленной.

Эта тактика избрана и проводится лично Сталиным. Оборона, проводимая по такой системе, приведет к катастрофе советской кадровой армии. События развиваются очень быстро и, очевидно, принесут немцам победу.» (ГА РФ, Ф. Р-9401, Оп. 2, Д. 100, Л. 418-420)

14 октября 1941 г. – из донесения посла Турции в СССР А.Х. Актая турецким МИДу и минобороны:

«...Мы ожидаем вагонов, которые распорядился нам дать Вышинский. Документы будут отправлены с одним из чиновников посольства. Немецкий нажим чрезвычайно усилился, беспрерывно продолжаются налеты авиации. Среди населения и среди солдат и офицеров, направляемых на фронт, имеют место настроения, вызывающие опасения. Над Россией и над ее сердцем — Москвой нависла смерть.

...Советник посольства Камиль Мюмтаз Бей некоторое время останется в Москве и поедет после отправки документов. Ценные предметы будут размещены в Казани, в специально отведённом здании.» (ГА РФ, Ф. Р-9401, Оп. 2, Д. 100, Л. 422-424)

Камиль Мюмтаз Бей был последним иностранным дипломатом, остававшимся в тот период в Москве, выехав в Казань только в середине ноября!

Поможем, чем сможем


22 ноября 1941 г. – из донесения посла Турции в СССР А.Х. Актая (из Казани) турецким МИДу и минобороны:

«...В Москве приняты очень суровые меры против лиц, подстрекающих к беспорядкам. Ежедневно расстреливается много людей. Продовольственный кризис обостряется с каждым днём. Сахара, мяса, масла почти нет. В Ленинграде положение с продовольствием очень тяжёлое.»

Октябрь 1941-го: турки ждали немцев в Москве

А в эпилоге у посла (на фото) следует намеренная фальсификация:

«...Предполагают, что поскольку Сталин покидает город, то его оборона рухнет. Советы принимают меры к взрыву мостов в Москве и в её окрестностях.» (ГА РФ, Ф. Р-9401, Оп. 2, Д. 100, Л. 425-428)

Впрочем, турецкая сторона и практически помогала вторжению Германии с её сателлитами в СССР. Так, советская ПВО на Кавказе с октября 1941 г. всё чаще фиксировала нарушения турецкими ВВС советских границ, что нарастало до середины июля 1943 г. включительно. Особенно частыми такие нарушения, как и боевые инциденты на сухопутной границе с СССР, были в июне-октябре 1942-го.

А в мае 1942 года, как отмечает российский и азербайджанский историк Джамиль Гасанлы,

«в беседе с В.М. Молотовым в Лондоне У. Черчилль сообщил, что «Германия может ударить через Баку на Кавказ: именно этим объясняется концентрация турецких войск вдоль кавказских границ».

Соответственно, с весны 1942 г. политработники Закавказского военного округа возобновили кампанию среди его солдат и офицеров по поводу нарастающей турецкой опасности. На территории Грузии, Азербайджана и Армении численность советских войск была доведена к началу осени 1942 г. до 25-ти полностью укомплектованных дивизий.»

Характерно и то, что до января 1945 г. включительно Анкара под разными предлогами отказывала союзникам в пропуске их грузовых конвоев в советские порты или на железные дороги Закавказья. Хотя транспорты Германии, Италии и Румынии беспрепятственно курсировали в 1941-1944 гг. через турецкие (эгейско-черноморские) проливы.

Причём Черчилль и Рузвельт не смогли переубедить по этим вопросам И. Иненю, тогдашнего президента Турции, в Каире в декабре 1943 г. в ходе трехсторонних переговоров. И всё же, впрямую соучаствовать в нацистской агрессии против СССР Анкара так и не решилась...
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Использованы фотографии:
из архива автора, forum.guns.ru, gettyimages.com
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26 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 18:11
    +8
    -Причём Черчилль и Рузвельт не смогли переубедить по этим вопросам И. Иненю, тогдашнего президента Турции, в Каире в декабре 1943 г. в ходе трехсторонних переговоров.
    Убедить,ну и ну.
    В 1939 году Лондон и Париж в ответ на пакт Сталина с Гитлером готовили бомбардировку Баку.А 19 октября 1939 года был заключен британско-французско-турецкий военный союз о взаимопомощи.
    Поэтому попытки Сталина "надавить"на Иненю после Тегерана ,не увенчались успехом — за турецким президентом стояли Лондон и Вашингтон.

    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:23
      +5
      Если "прошерстить" страны во время ВОВ, то кто только на Гитлера не надеялся! А потом сразу "друзьями" стали! Продажные ..., вы поняли! Сейчас молчат, но потихоньку все равно мечтают, ну хоть кого, лишь бы разрушил Россию!
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:43
        +2
        Турция всегда была "себе на уме".
        Противником она была неприятным. Заставляла с собой считаться.
        А как союзник хороша только в мирное время.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 18:20
    +10
    От турок никогда ничего хорошего не было и не будет! Автору спасибо за этот цикл статей hi
    1. sakuz
      sakuz Сегодня, 18:40
      +6
      Еще Петр 1 говорил: "Турку не верь..."
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 18:22
    +5
    Ленин, своим волевым решением поддержал Турцию и ее лидера Ататюрка в их трудные годы
    При заключении 16 марта 1921 года в Москве договора о «дружбе и братстве» (по которому к Турции отошёл ряд территорий бывшей Российской Империи: Карсская область и Сурмалинский уезд) было также достигнуто соглашение об оказании анкарскому правительству безвозмездной финансовой помощи, а также помощи оружием, в соответствии с которым Советское правительство в течение 1921 года направило в распоряжение кемалистов 10 млн руб. золотом, более 33 тысяч винтовок, около 58 млн патронов, 327 пулемётов, 54 артиллерийских орудия, более 129 тысяч снарядов, полторы тысячи сабель, 20 тысяч противогазов, 2 морских истребителя и «большое количество другого военного снаряжения»[30]. Правительство РСФСР выступило в 1922 году с предложением[34] пригласить представителей правительства Кемаля на Генуэзскую конференцию, что означало для ВНСТ фактическое международное признание.

    И вот так они тогда за это отплатили. А сейчас Эрдоган имеет наглость говорить о том, что пять стран победителей в той войне, это ни что...
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 18:38
      +2
      И вот так они тогда за это отплатили. А сейчас Эрдоган имеет наглость говорить о том, что пять стран победителей в той войне, это ни что...

      Гарантом заветов, в числе которых был и запрет ни в коим случае не воевать против России, Кемаля Ататюрка и светской конституции Турецкой республики были военные, которые при посягательстве на принципы, заложенные Ататюрком, делали военные перевороты. Эрдоган недолюбливает светское государство, он был бы рад преврарить Турцию в теократическое государство, будучи исламистом и военные попытались его свергнуть, вернее даже убить, но вмешался маленький недалекий правитель соседней страны, который помог Эрдогану спастись..."большое" спасибо ему за это.
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 19:00
        -1
        Цитата: Konnick
        военные попытались его свергнуть, вернее даже убить, но вмешался маленький недалекий правитель соседней страны, который помог Эрдогану спастись..."большое" спасибо ему за это.

        а это правда, что за "хорошими" турецкими военными, которые хотнли свергнуть Эрдогана, стояли США?
        или брехня?
  4. Ипатий
    Ипатий Сегодня, 18:22
    0
    Имхо, но Турция - это умная обезьяна,которая наблюдала, как дерутся два тигра. Я лично, хочу чтоб и Россия, приняла это поведение.
    P. S. Когда, будем обсуждать слова Лаврова об разрыве с НАТО. Это же ВО, или как?
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 18:50
      -1
      из-за огромности и богатства и тп РФ не отсидится никогда.

      не надейтесь все "завидующие обезьянам"
      Россия всегда в центре событий и ее решение -приговор двум или трем противоборствующим сторонам.

      потому и будем мы всегда ... и вечный бой, покой нам только снится....
      1. Ипатий
        Ипатий Сегодня, 18:58
        -1
        Ну, не знаю. Царьград тоже центр мира, стык Азии и Европы. Однако, во время 2МВ умудрились отсидется. См. участники 2МВ,они были кругом Турции.
        Зы. Индия-Паки. Китай-Штаты.. Нафиг, нам это надо. Давай, 3МВ без нас :)
      2. Ипатий
        Ипатий Сегодня, 19:09
        -1
        Я, как носитель власти, запрещаю тебе быть судьей других стран и их повелетелей. Не суди, да не судим будешь. Задача моя и моей армии, это защита моей (нашей) собственности, страны. Нам ,нечего делалать в Сирии и Африке, нам надо сосредоточится (Горчаков, емнип).
        Пора, у себя наводить благосостояение, а не философствать о судьбах мира и падших его.
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 19:14
      0
      Когда, будем обсуждать
      Вы немного опоздали. Вот вчерашнее
      https://topwar.ru/188190-lavrov-rossija-priostanavlivaet-sotrudnichestvo-s-nato-v-otvet-na-vysylku-rossijskih-diplomatov.html
      1. Ипатий
        Ипатий Сегодня, 19:21
        -1
        Ага, увидел. Спс. Прочитал. Буду анализировать. Но, первый вопрос:"недружествение действия НАТО". Я не напрягаю, сам подумаю... Просто, ваше мнение Вообще звучит, как бред. Тем более, никаких действий не было. Чо, за хрень происходит в этом мире?
        Re. Недружествение действия это преамбула и повод для заявления МИДа. А, что за действия? Вроде, тишина была.
  5. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 18:34
    +2
    Гитлера в этом вопросе подвела в общем то жадность. Пообещай он Туркам золотые горы и отщипни им какие то сиюминутные преференции-блага, кто потом осудил бы его за то,что называют звучным словом "кидалово" ? Ведь он уже киданул так Польшу и СССР с этими "договорами о ненападении" - мог воспользоваться и Турками ,до момента когда они не были бы более нужны. Всего то нужно было вооружить их армию - для чего в общем то имелись арсеналы покоренной Польши и подконтрольной Франции. Да и захваченных запасов советского оружия было более чем достаточно. Вместо этого самомнение затмило немцам глаза -им казалось что они всех сами шапками закидают. Какая недалекость !
    Между тем открытие Кавказского фронта могло быть той каплей , которая качнула бы чашу весов в невыгодную для нас сторону. К счастью этого не произошло - однако мне до сих пор непонятно почему..
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 18:46
      +3
      Пообещай он Туркам золотые горы

      Даже если бы Гитлер пообещал туркам две золотые горы, они бы в войну не вступили - воевать было нечем. А все что было, было оружием английским. А вот тов. Сталин наверняка бы обрадовался вступлению Турции в войну на стороне Германии - после войны СССР гарантированно бы получил проливы
      1. Ипатий
        Ипатий Сегодня, 19:53
        0
        после войны СССР гарантированно бы получил проливы
        ну нифига ты оптимист, но плюсуб ")
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:37
    +3
    Октябрь 1941-го: турки ждали немцев в Москве
    . Турки враг, всегда и во всём ... кого ещё надо убеждать, что их тормозит только опасения, получить по рогам, опять и снова?
  7. Xlor
    Xlor Сегодня, 18:37
    +3
    нарушения турецкими ВВС советских границ

    Где-то я читал, что у Турции в то время не было авиации. Как не было и бронетехники...
  8. Мур
    Мур Сегодня, 18:53
    -2
    Нынешний "султан" сегодня отжёг в полном соответствии с проводимой во время Второй Мировой войны политикой:«Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне».
    В принципе, с этим всё ясно. Но так как главное - это бабосики, будем и дальше снабжать его системами ПВО и закрывать глаза на турецкие подлости. Партнёр же...

    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 19:16
      0
      Нынешний "султан" сегодня отжёг
      на защиту султана встал господин Пургин. Сказал, надо прочитать на турецком, типа султана не так поняли.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:01
    0
    Вот так читаешь, всю эту историю, и начинаешь задавать вопросы типа: «За что нам такая планида?» Кто-то всякий раз пыжится, пытается доказать свою состоятельность...Может быть, надо было как в Северной Америке - извели аборигенов и стали «законными» полноправными хозяевами материка...
    Может быть, и нам надо было после 1945 заставить всех побеждённых восстанавливать Россию за пайку?
    Турки пытались воевать на стороне Гитлера? Враги! Расхреначить всю империю, а заодно и сочувствующих (благо боеприпасов было немерено).
    Какое право имели США в разделе имущества рейха? С кем они там воевали? Какие одержали победы?
    Кому нужно сегодня русское благородство? Кто-то помнит, как русские солдаты своими телами закрывали их от сабель и ножей? Я уже не понимаю, почему в православии не воспитывается такая ненависть к иноверцам. Что такого нужно изменить в менталитете, чтобы русские стали друзьями не православным? Сколько ещё нужно доказывать и убеждать? Для чего нужно создавать оружие, если с его помощью нельзя добиться уважения по праву сильного.
    Остаётся, видимо, одно - окончательно превратиться в стадо баранов, которых жрут, стригут и рвут на части волчьи стаи под разного вида предлогами.
    А нужен ли нам будет мир, где русским не будет места?
  10. parusnik
    parusnik Сегодня, 19:13
    0
    Гадили конечно на всякий случай,но никаких детальных планов нападения Турции на СССР в турецких архивах по сей день не обнаружено.Еще одна сложность - Турция в 1940- х гг хотя осторожно и сближалась с Гитлером, но пребывала в непростых отношениях с главным европейским союзником нацисткой Германии - фашисткой Италией. Обе страны имели виды на одни и те же территории, включая Ливию да Балканы. Более того, Италия еще в 1920-е годы посматривала на собственно турецкие владения, желая откусить ту же Смирну (Измир) с окрестностями. Да и Гитлер ничего туркам не обещал, сам имел виды на Закавказье.Да и потом турки на тот момент не имели вообще современной армии. На начало второй мировой все турецкие вооруженные силы насчитывали не более 200 тысяч солдат при винтовках первой мировой, 131 откровенно устаревший самолет, всего 450 более-менее подготовленных летчиков, единственный крейсер во флоте - бывший немецкий Гебен. Три кавалерийские бригады и всего одну механизированную .
    1. Covid
      Covid Сегодня, 19:51
      0
      Если Турция осторожно сближалась с Гитлером, то СССР это сделал быстро и решительно перед самым началом Мировой войны, подписав все возможное договора с нацистами. Япония будучи в войне с США и с СССР в нейтралитете даже немного нефти из СССР получала. Вот такой он это нейтралитет. А вот то что турки не пустили немецкие подлодки в ЧМ было оч. даже хорошо.
  11. Covid
    Covid Сегодня, 19:27
    +1
    Судят по делам. Реально Турция была нейтральна до конца войны. И это главное.
  12. DKuznecov
    DKuznecov Сегодня, 19:52
    0
    Не стал вычитывать материал, потому что ни одна
    из фотографий не имеет аннотации.
    А первая вообще мне показалась постановочной.