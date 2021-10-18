GDLS и AeroVironment представили роботов с барражирующими боеприпасами



Платформа GDLS TRX без дополнительных устройств

Беспилотное сотрудничество



Прототип комплекса с барражирующими боеприпасами на выставке

«10-тонный робот»



РТК и его оружие . На крыле стоит ТПК с беспилотником Switchblade 300, рядом с машиной стоит ТПК Switchblade 600



Кормовые пусковые установки

Новая боевая нагрузка



Упрощенный вариант комплекса со схожей боевой нагрузкой

Самоходная батарея



Запуск боеприпаса Switchblade 300 из переносной установки



Инженерный робот на базе TRX

Ограниченные успехи

Сейчас в США активно разрабатывается целый ряд сухопутных робототехнических комплексов. На этих платформах предлагается строить технику разного назначения, в т.ч. носители беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов. Любопытный проект такого рода недавно представили компании General Dynamics Land Systems (GDLS) и AeroVironment.GDLS и AeroVironment объявили о начале сотрудничества в сфере беспилотных технологий в октябре 2018 г. в рамках ежегодной Конференции Ассоциации армии США. Тогда же представили первый плод совместной работы – бронетранспортер Stryker A1 с собственным БПЛА, призванным повысить ситуационную осведомленность. Также компании рассказали, что планируют разработать ряд новых образцов, в т.ч. самоходный комплекс с барражирующими боеприпасами серии Switchblade, созданными в AeroVironment.На прошлогодней Конференции GDLS впервые публично показала перспективную робототехническую платформу Tracked Robot 10-Ton (TRX). В дальнейшем ее отправили на сравнительные испытания в рамках армейской программы RCV-M. По результатам тестов, военные посчитали более удачным другой РТК, но GDLS продолжила развитие своего проекта.На недавней конференции AUSA-2021 компания GDLS продемонстрировала результаты полноценной совместной работы с AeroVironment, анонсированной ранее. Перспективный РТК выполнен на платформе TRX и несет особую надстройку, в которой скрывается разведывательный БПЛА и большое количество барражирующих боеприпасов.Кроме того, опубликован рекламный видеоролик, где показан опытный образец РТК с другой конфигурацией пусковых установок. По своей конструкции этот вариант проще реального прототипа, однако отличается от него сокращенными возможностями и меньшим боекомплектом.Перспективная робототехническая платформа TRX была разработана компанией GDLS на основе более старого проекта РТК MUTT. Исходный проект доработали с увеличением размеров, массы и грузоподъемности машины, а также использовали более новую компонентную базу и актуальные решения в области систем управления.TRX представляет собой гусеничное шасси средних размеров с максимальной массой ок. 10 т. Разработан корпус с простыми обводами, имеющий широкую плоскую крышу для размещения грузов или целевого оборудования. Масса полезной нагрузки достигает 450 кг.TRX оснащается гибридной энергоустановкой на основе дизельного двигателя, аккумуляторов и электромоторов. Ее характеристики достаточны для обеспечения высокой подвижности на местности, а также для энергоснабжения систем платформы и полезной нагрузки. Ходовая часть имеет по восемь попарно сблокированных опорных катков на борт. Балансир каждой пары катков соединен с собственной пружиной.На носовом и кормовом срезах грузовой платформы размещены видеокамеры и лидары. Эта аппаратура вделана в конструкцию платформы, не выходит за ее пределы и не мешает погрузке. Разработана высокоэффективная автономная система управления с элементами искусственного интеллекта. Она собирает различные сведения с датчиков и осуществляет управление движением или полезной нагрузкой.РТК может работать полностью самостоятельно или по командам оператора с сохранением некоторой автономности. Связь с оператором поддерживается по двустороннему радиоканалу. Приборы робота-платформы также берут на себя передачу команд и обмен данными с целевой или боевой нагрузкой.Плоская крыша позволяет перевозить разнообразные грузы или монтировать специальное оснащение, в т.ч. вооружение. TRX уже испытан в качестве транспорта для малогабаритных контейнеров. Также разработан комплект инженерного оборудования с бульдозерным отвалом и многоцелевой стрелой. Предложены два варианта носителей легких БПЛА.Упрощенный вариант комплекса с барражирующими боеприпасами предусматривает использование целевой нагрузки в контейнерном оснащении. Как показала GDLS, в этом случае в носовой части платформы ставятся два контейнера-пусковые установки с шестью малогабаритными БПЛА Switchblade 300, запускаемыми вперед. За ними ставятся три контейнера с восемью более крупными Switchblade 600 в каждом. Их запуск осуществляется вбок.На выставке демонстрируется более интересный вариант РТК с расширенными возможностями и характерным экстерьером. Он получил полноценную надстройку сложной формы с множеством граней и выступающих элементов. Внутри нее скрываются все необходимые устройства – в первую очередь, трубчатые ТПК с боеприпасами.В передней части надстройки, по центру, имеется отсек с двустворчатой крышкой для размещения беспилотника-квадрокоптера. Его назначение не уточняется. Такой БПЛА может решать задачи дополнительной визуальной разведки на стоянке или на ходу. Кроме того, он мог бы выполнять функции ретранслятора, увеличивая радиус действия комплекса.По бокам от отсека для квадрокоптера находятся места для двух «батарей» ТПК компактных боеприпасов Switchblade 300, по 12 в каждой. Запуск аппаратов осуществляется в переднюю полусферу. В центре и корме надстройки в характерных выступающих кожухах находятся две наклонные установки, каждая из которых вмещает 13 боеприпасов Switchblade 600. Их запуск осуществляется назад. Общий боекомплект состоит из 50 боеприпасов двух типов.Боеприпас AeroVironment Switchblade 300 представляет собой БПЛА с двумя раскладными крыльями с полетной массой 2,5 кг. Электрический двигатель позволяет оставаться в воздухе до 15 мин. и атаковать цели на удалении до 10 км. Разведка и наведение на цель осуществляются по командам оператора, получающего сигнал с камеры БПЛА. Цель поражается малогабаритной легкой фугасной боевой частью.БПЛА Switchblade 600 построен по той же схеме, но отличается увеличенным размером и массой 15 кг. Он может летать в течение 40 мин. и удаляться на 40 км от стартовой позиции. Используется более сложная стабилизированная оптическая ГСН. Боевая часть – кумулятивно-фугасная.Разведывательно-ударные комплексы двух новых типов на общей платформе, разработанные GDLS и AeroVironment, пока находятся на самых ранних стадиях, однако вскоре их планируют предложить армии США. Заинтересуют ли оригинальные образцы армию – неизвестно. Негативный опыт РТК TRX в рамках программы RCV-M пока не позволяет проявлять излишний оптимизм.Впрочем, предложенный проект достаточно интересен, как минимум, с технической точки зрения. Так, платформа TRX, несмотря на проигрыш в армейском конкурсе, показывает достаточно высокие характеристики и в целом справляется со своими задачами. При этом она имеет высокую грузоподъемность – что позволило разместить большое количество БПЛА и сопутствующие пусковые установки, в т.ч. вместе с надстройкой.Боевая нагрузка нового РТК включает два типа барражирующих боеприпасов с разными характеристиками, что обеспечивает определенную гибкость при решении конкретных боевых задач. Большие размеры боекомплекта тоже дают известные преимущества. «Выставочный» вариант комплекса имеет дополнительный плюс в виде отдельного БПЛА разведки.Боевые машины двух предложенных модификаций вполне способны найти свое место в армии и на поле боя. Они способны автономно, не подвергая оператора риску, перемещаться по местности и выходить на огневую позицию. При помощи изделий Switchblade новый РТК и его оператор могут выполнять визуальную разведку местности, а также сразу поражать найденные цели. При этом робот, удаляясь от оператора, увеличивает общий радиус действия системы.Впрочем, новый РТК от GDLS и AeroVironment сталкивается с теми же проблемами, что и прочие разработки этого класса. Несмотря на все успехи и прогресс последних лет в сфере автоматических систем управления, платформа TRX не в полной мере устроила армию. Возможно, она нуждается в дальнейшей доводке, как самостоятельно, так и в связке с новой специальной нагрузкой. Кроме того, все компоненты нового комплекса зависят от радиосвязи, что приводит к известным рискам и угрожает не только эффективности, но и самой возможности боевого применения.Как минимум, один из двух вариантов комплекса с барражирующими боеприпасами от GDLS и AeroVironment уже дошел до стадии полигонных испытаний. Второй, в свою очередь, теперь показывают военным и коллегам по отрасли. При этом технику пока демонстрируют только на трассах испытательного полигона. Пуски полезной нагрузки еще не показывали или даже не проводили.Таким образом, можно сделать вывод, что проект двух компаний продвигается вперед и уже готов для демонстрации публике и будущим заказчикам. В самом ближайшем будущем завершится его разработка и доводка, после чего техника сможет участвовать в соответствующих конкурсах и программах вооруженных сил США. Насколько успешным будет такое участие – пока вопрос. Предыдущие «успехи» проекта TRX не располагают к оптимизму.