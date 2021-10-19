«Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности»

Бойцы морской пехоты в порту Одессы, октябрь 1941 года
73 дня советские войска сравнительно скромными силами отражали атаки превосходящих сил противника. Румынская армия при поддержке немцев так и не смогла взять Одессу штурмом. Наши войска отступили только по приказу, проведя одну из лучших во Второй мировой войне эвакуаций.
Советская Одесса и война
Одесса была одним из значительных культурных, научных и промышленных центров Украины. В городе было свыше 300 предприятий, включая такие крупные, как завод подъемно-транспортных механизмов имени Январского восстания, станкостроительный имени В. И. Ленина, сельскохозяйственного машиностроения имени Октябрьской революции, сталепрокатный имени Ф. Э. Дзержинского, судоремонтный и другие.
Одесский порт был значимым на Чёрном море и вторым по величине в Советском Союзе, основная база Черноморского пароходства. Здесь располагалась военно-морская база Черноморского флота. В городе было 16 вузов, 30 техникумов и специальных средних учебных заведений, 28 научных учреждений, десятки театров, клубов, библиотек, музеев и пр. В Одессе проживало свыше 600 тыс. человек, по численности населения она уступала только Киеву и Харькову.
Одесса с самого начала войны оказалась в прифронтовой зоне. Поэтому в первые же дни там была проведена военная мобилизация людей и транспорта, промышленность переводилась на военные рельсы. 23 июня началась мобилизация военнообязанных, в комиссариаты пошли тысячи добровольцев. Уже в начале войны в Одессе и ближайших районах на фронт было мобилизовано или ушло добровольно свыше 140 тыс. человек.
В Одессе формировались истребительные батальоны и народное ополчение. В городе создали 6 истребительных батальонов, которые охраняли важные объекты и порядок. Народное ополчение насчитывало более 55 тыс. человек. Ополченцы помогали милиции, охраняли заводы и фабрики, строили укрепления и изучали военное дело. Из числа девушек готовили медсестер и санитарок.
В конце июня 1941 года город стал подвергаться систематическим бомбардировкам. Была налажена местная ПВО, в которую входили: служба наблюдения и связи, укрытий и убежищ, противопожарная, аварийно-восстановительная, медико-санитарная, противохимическая – всего до 3,5 тысячи человек. Их поддерживали более многочисленные группы самозащиты на предприятиях, в учреждениях и в жилом секторе.
Сапёры немецкой 11-й армии наводят мост через Прут. 1 июля 1941 г.
Прорыв на Южном фронте
В начальный период войны на левом фланге Южного фронта была сравнительно благоприятная обстановка.
От устья Дуная до Рени и еще примерно на сто километров вверх по реке Прут границу прочно удерживали части 14-го стрелкового корпуса 9-й армии Черевиченко (она была сформирована на основе Одесского военного округа) и Дунайская военная флотилия. 25 июня 1941 года создан Южный фронт (ЮФ) под командованием И. Тюленева. В его состав вошли 9-я и 18-я армии, подчинявшиеся командованию фронта 9-й особый (в Крыму), 55-й и 7-й стрелковые корпуса и отдельные части.
Южный фронт был в первую неделю войны одним из наиболее спокойных участков. Обе стороны боролись за плацдармы на восточном берегу р. Прут. Немцы создавали плацдармы, некоторые теряли, снова атаковали. Наши войска пытались отбросить противника за Прут.
Советским войскам на южном фланге противостояла 4-я румынская армия Николае Чуперка (5 пехотных, 2 кавалерийские дивизии и одна моторизованная бригада). Севернее, на кишиневском и могилёв-подольском направлениях, наступали 11-я немецкая и 3-я румынская армии.
Командование ЮФ ждало главный удар врага на каменец-подольском направлении. 11-я немецкая армия прорвёт фронт и повернет на северо-восток, чтобы соединиться с 1-й танковой группой, которая наступала на львовском направлении, и окружить армии Юго-Западного фронта (ЮЗФ). Поэтому наиболее сильная и глубоко эшелонированная группировка войск ЮФ была создана в полосе 18-й армии, на каменец-подольском направлении. Там расположили 6 стрелковых дивизий и 16-й мехкорпус.
Однако немцы имели другие планы. Они нанесли главный удар с направлением на восток, на Винницу, заходя в глубокий тыл ЮЗФ. В результате против ударной группы немецкой 11-й армии, на правом фланге 9-й армии, оказались в первом эшелоне только 2 стрелковые дивизии. А у немцев – только в первом эшелоне было 6 пехотных дивизий и 2 кавалерийские бригады.
2 июля 1941 года после сильной артиллерийской и авиационной подготовки дивизии 11-й армии Шоберта начали наступление, которое с воздуха поддерживали пикирующие бомбардировщики. Растянутые по фронту на 40–50 км советские дивизии сдержать удар немецких войск не могли. К концу дня фронт на правом фланге 48-го стрелкового корпуса 9-й армии был прорван.
Попытки советских контратак силами 2-го мехкорпуса Новосельского и 48-го стрелкового корпуса успехом не увенчались. Пока шло развёртывание сил, 3–4 июля немцы продвинулись на 40 км и ударили по нашему подвижному соединению в районах его сосредоточения.
Мехкорпус перешёл к обороне. Ещё один подвижный резерв фронта – 2-й кавалерийский корпус Белова, сразу бросить в бой не удалось, его движение застопорилось в труднопроходимой местности. К тому же противник перекрыл доступные места заслонами и активно использовал авиацию. Корпус Белова пришлось развернуть, направить по другой дороге, и он вступил в бой только 6 июля. Но время было потеряно, и немцы смогли закрепить успех. Конники Белова лишь притормозили движение 54-го армейского корпуса противника.
В результате 3–5 июля немцы форсировали Прут в среднем течении и развернули наступление на Могилёв-Подольский и Кишинев. 7 июля 2-й мехкорпус снова пытался контратаковать, но без успеха. Немцы прошли более 100 км и передовые части 11-й армии вышли к Днестру в районе Могилёва-Подольского.
Колонна румынской пехоты проходит по улице захваченной Одессы. Октябрь 1941 г.
Румынское пехотное подразделение на марше в захваченной Одессе
Значение Одессы
Прорыв противника на могилёв-подольском и кишиневском направлениях создал угрозу Одессе с суши. Город имел важное оперативное и стратегическое значение, как крупная база Черноморского флота, важный транспортный узел, через который шло снабжение войск ЮФ, и промышленный центр Украины.
Гитлеровское командование также придавало Одессе большое значение. Немцы не могли рассчитывать на свой успех на море, где господствовал советский Черноморский флот. Поэтому нужно было захватить его главные базы – Одессу и Севастополь, открывая путь на Кавказ. С захватом Одессы и Севастополя и установлением господства на Чёрном море Берлин рассчитывал вовлечь в войну против России Турцию.
Также Одесса была частью планов румынской верхушки по созданию «Великой Румынии». Гитлер и Антонеску пришли к соглашению, по которому Бухаресту за участие в войне с русскими обещали земли Молдавской ССР, территорию между Днестром и Бугом, включая Одессу.
Советские саперы роют ямы для установки мин на подступах к Одессе. Август 1941 г.
Бойцы РККА на позиции готовятся к оборонительным боям под Одессой. На переднем плане пулеметчик с ДП-27. Август 1941 г.
Приморская группа войск
8 июля 1941 года из левофланговых соединений 9-й армии была создана Приморская группа войск под началом Н. Чибисова. В состав группы вошли 14-й стрелковый корпус (25-я, 51-я и 150-я стрелковые дивизии), 26-й и 79-й погранотряды НКВД, Одесская военно-морская база и Дунайская военная флотилия. Приморская группа должна была обеспечить оборону на рубеже Прут – Дунай и по Черноморскому побережью до Николаева.
Вскоре началось строительство оборонительных линий на одесском и николаевском направлениях. На подступах к Одессе создавали три линии обороны: в 60, 40 и 20–25 км от города. Готовилась к обороне Одесская военно-морская база. Формировались два полка морской пехоты. В них направлялись курсанты школы младших командиров флота, краснофлотцы береговых команд, часть личного состава кораблей.
В это же время к обороне готовился город. С каждым днем всё больше людей направлялось на строительство оборонительных сооружений. Одновременно проводилась эвакуация оборудования и имущества фабрик и заводов, колхозов и совхозов, МТС, сырья и продовольствия.
К середине июля 1941 года обстановка на фронте ещё более ухудшилась. Немцы прорвались в район Киева, пробили оборону наших войск у Могилева-Подольского и Каменца-Подольского, что привело к угрозе окружения 6-й и 12-й армий ЮЗФ и 18-й армии ЮФ. 17–18 июля советская Ставка дала приказ об отходе трёх армий. Войска ЮФ, ведя тяжелые бои, отступали на восток и юго-восток.
16 июля противник захватил Кишинев, создав угрозу отсечения Приморской группы войск от основных сил ЮФ и прорыва к Одессе. 18 июля Приморской группе войск дали указание отходить на восточный берег Днестра, где, опираясь на Тираспольский укрепрайон и аккерманские позиции, при поддержке Черноморского флота, не дать врагу прорваться к Одессе. 19 июля на базе Приморской группы войск создана Приморская армия под командованием Георгия Софронова.
В ночь на 19 июля бойцы 25-й Чапаевской дивизии и других частей, которые до этого прочно удерживали южный участок государственной границы СССР, начали отход на новый рубеж. После упорных боев 22 июля наши войска оставили Измаил и ряд населенных пунктов на левом берегу Дуная. Перед этим наши войска отошли с плацдармов, которые были захвачены на румынской территории. Линией фронт стал Днестр. До конца месяца части 25-й и 51-й стрелковых дивизий и Тираспольского укрепрайона сдерживали врага.
Советские подростки на строительстве баррикады в Одессе. Август 1941 г.
Мирные жители строят баррикады на одной из улиц Одессы. Август 1941 г.
Части Приморской армии в Одессе выдвигаются к переднему краю обороны в район Лузановки. Сентябрь 1941 г.
Прорыв противника к Одессе
Тем временем положение войск ЮФ ещё больше осложнилось. В конце июля 1941 года немцы и румыны прорвались севернее Тирасполя на стыке 9-й и Приморской армий и развили наступление на Вознесенск и Одессу.
К этому времени из состава Приморской армии были выведены в резерв фронта 51-я и 150 я стрелковые дивизии, взамен их из 9-й армии передавалась в Приморскую 95-я дивизия.
Чтобы не допустить окружения главных сил фронта, Ставка дала указание отходить. Части Приморской армии отступали к Одессе, 9-я и 18-я армии – к переправам через Южный Буг к Николаеву.
Ситуация была тяжелой. Противник обходил дивизии Приморской армии с севера и востока, отрезая от главных сил ЮФ. 3 августа пал Первомайск, 7-го – Вознесенск. Появилась угроза полного разгрома Приморской армии и захвата противником Одессы. 5 августа войска Приморской армии отошли к северным границам Одесской области, на рубеж Березовка – Раздельная – Кучурганский лиман.
4 августа 1941 года главнокомандующий Юго-Западным направлением Маршал Советского Союза Буденный и начальник штаба генерал-майор Покровский доложили в Ставку план обороны Одессы. Город решили оборонять, чтобы оказывать давление на фланг противника. Одессу должна была удерживать Приморская армия (три дивизии) при поддержке ополчения. Важнейшую роль в обороне должно было сыграть наше господство на море. Оборону Одессы облегчало наличие на флангах больших водных рубежей в виде Днестровского лимана – на западе и Куяльницкого, Хаджибейского лиманов – на северо-востоке и востоке. Одновременно командование Черноморского флота приказало кораблям поддерживать сухопутные силы до последнего снаряда и организовать снабжение морем.
5 августа 1941 года советская Ставка отдала директиву Буденному:
«Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот».
Так началась героическая оборона Одессы, ставшая одной из самых славных и ярких страниц Великой Отечественной войны.
Отряд морской пехоты Черноморского флота на марше, направляется на защиту Одессы
Силы сторон
На Одессу была нацелена 4-я румынская армия (до 300 тыс. человек, почти половина вооруженных сил Румынии) и отдельные немецкие части. В начале августа 1941 года в первом эшелоне находились 1-я гвардейская, 3-я и 7-я пехотные румынские дивизии, части 72-й немецкой пехотной дивизии. Во втором эшелоне находились еще 5 пехотных дивизий и 1 кавбригада.
Город обороняла Приморская армия – 25-я Чапаевская и 95-я Молдавская стрелковые дивизии полковников А. С. Захарченко и М. С. Соколова. Это были крепкие, хорошо подготовленные соединения, многие бойцы и командиры прошли Гражданскую войну, имели большой боевой опыт. Обе дивизии с самого начала войны дрались на границе и в боях проявили стойкость и упорство. В тяжелых боях на Дунае, Пруте и Днестре дивизии сохранили боевой дух и боеспособность.
В Приморскую армию включили 1-ю кавалерийскую дивизию (позднее переименовали во 2-ю), сформированную в Одессе. В дивизии было много ветеранов, красных кавалеристов. Командовал дивизией опытный командир генерал-майор И. Е. Петров.
Также Одессу обороняли: 26-й полк погранвойск НКВД майора Маловского, сформированный на базе 26-го пограничного отряда и пополненный из других подразделений НКВД; 136-й запасной стрелковый полк, сформированный в основном из одесситов; части Тираспольского укрепленного района под началом полковника Г. М. Коченова. 5 батальонов, 500 станковых пулеметов и 321 – ручной Тираспольского укрепрайона отвели в Одессу, когда противник преодолел Днестр севернее их позиций. Это позволило создать большую плотность пулеметного огня, значительно укрепив оборону Одессы.
С воздуха город прикрывал 69-й истребительный авиаполк и 15-я бригада ПВО. Флот к 5 августу сформировал 1-й полк морской пехоты (1 300 бойцов) и заканчивал формирование 2-го полка (700 бойцов).
Соотношение сил было в пользу врага. Одессу в начале обороны защищало более 34 тыс. человек, 30 самолетов, танков не было. Противник в начале сражения обладал шестикратным преимуществом в живой силе, пятикратным – в артиллерии, имел около 100 самолетов и 100 танков.
Однако Приморская армия опиралась на людские и материальные ресурсы Одессы. Город немедленно начал пополнять обескровленные ряды наших дивизий и полков.
Уже 5 августа на пополнение армии ушло более 2 тыс. добровольцев – ополченцев. Затем каждый день город давал свыше 1 тыс. бойцов. Тысячи мирных жителей вместе с инженерными и строительными батальонами возводили укрепления, заграждения. В частности, к 5 августа было подготовлено более 85 километров противотанковых рвов. На оборону работал весь город, все оставшиеся предприятия.
Продолжение следует…