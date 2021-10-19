Бойцы морской пехоты в порту Одессы, октябрь 1941 года

Советская Одесса и война

Сапёры немецкой 11-й армии наводят мост через Прут. 1 июля 1941 г.

Прорыв на Южном фронте

Колонна румынской пехоты проходит по улице захваченной Одессы. Октябрь 1941 г.

Румынское пехотное подразделение на марше в захваченной Одессе

Значение Одессы

Советские саперы роют ямы для установки мин на подступах к Одессе. Август 1941 г.

Бойцы РККА на позиции готовятся к оборонительным боям под Одессой. На переднем плане пулеметчик с ДП-27. Август 1941 г.

Приморская группа войск

Советские подростки на строительстве баррикады в Одессе. Август 1941 г.

Мирные жители строят баррикады на одной из улиц Одессы. Август 1941 г.

Части Приморской армии в Одессе выдвигаются к переднему краю обороны в район Лузановки. Сентябрь 1941 г.

Прорыв противника к Одессе

«Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот».

Отряд морской пехоты Черноморского флота на марше, направляется на защиту Одессы

Силы сторон