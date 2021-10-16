В США о случае с кораблями в Японском море: Российский БПК «Адмирал Трибуц» не догнал бы эсминец USS Chafee

Российское министерство обороны некоторое время назад распространило сообщение об инциденте с участием эсминца USS Chafee ВМС США в Японском море. В заявлении говорится о том, что американский боевой корабль предпринял попытку нарушить морские границы России. Экипаж эсминца «Чейфи» был неоднократно предупреждён российскими моряками о недопустимости подобного рода действий. Также было сообщено, что район акватории закрыт для судоходства в связи с проведением ВМФ РФ учений с боевыми стрельбами.
В один из моментов дистанция между эсминцем ВМС США и российским большим противолодочным кораблём (БПК) ТОФ «Адмирал Трибуц» составила не более 60 м. Для двух крупных боевых кораблей это по-настоящему малая дистанция.
«Адмирал Трибуц» предпринял все меры по недопущению вхождения USS Chafee в российские территориальные воды.
После этих заявлений слово взяли представители американского командования Тихоокеанского флота. В релизе заявлено, что указание российской стороной на попытку нарушить российские морские границы «не соответствует действительности». Заявлено, что американский эсминец выполнял плавание в «международных водах» - «там, где это не противоречит международному праву».
О том, где именно имел место «контакт» между экипажами российского противолодочного корабля и эсминца ВМС США, на данный момент не сообщается.
Для справки: USS Chafee (DDG-90) – один из многочисленных эсминцев УРО «Арли Бёрк» - с управляемым ракетным вооружением. В эксплуатацию он введён в октябре 2003 года. Полное водоизмещение этого корабля составляет около 9,6 тыс. тонн, наибольшая осадка – 9,4 м. Корабль оснащён кевларовой защитой корпуса на нескольких его участках. Максимальная скорость хода – 32 узла. Для сравнения: максимальная скорость хода противолодочного корабля ВМФ РФ «Адмирал Трибуц» составляет около 29-30 узлов.
На этом основании в США, комментируя случай с кораблями в Японском море, заявили о том, что российский БПК «Адмирал Трибуц» «просто не догнал бы эсминец USS Chafee, если бы речь шла о попытках физического преграждения курса». При этом не совсем понятна логика: для чего российскому БПК понадобилось бы догонять американский эсминец, если он уже пересёк его курс, преградив дальнейшее продвижение - фактически «догнав», да ещё и при наличии вооружений и других кораблей ТОФ, патрулировавших в том же районе акватории.