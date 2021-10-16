Военное обозрение
Войти Регистрация

В США о случае с кораблями в Японском море: Российский БПК «Адмирал Трибуц» не догнал бы эсминец USS Chafee

142

Российское министерство обороны некоторое время назад распространило сообщение об инциденте с участием эсминца USS Chafee ВМС США в Японском море. В заявлении говорится о том, что американский боевой корабль предпринял попытку нарушить морские границы России. Экипаж эсминца «Чейфи» был неоднократно предупреждён российскими моряками о недопустимости подобного рода действий. Также было сообщено, что район акватории закрыт для судоходства в связи с проведением ВМФ РФ учений с боевыми стрельбами.


В один из моментов дистанция между эсминцем ВМС США и российским большим противолодочным кораблём (БПК) ТОФ «Адмирал Трибуц» составила не более 60 м. Для двух крупных боевых кораблей это по-настоящему малая дистанция.
«Адмирал Трибуц» предпринял все меры по недопущению вхождения USS Chafee в российские территориальные воды.

После этих заявлений слово взяли представители американского командования Тихоокеанского флота. В релизе заявлено, что указание российской стороной на попытку нарушить российские морские границы «не соответствует действительности». Заявлено, что американский эсминец выполнял плавание в «международных водах» - «там, где это не противоречит международному праву».

О том, где именно имел место «контакт» между экипажами российского противолодочного корабля и эсминца ВМС США, на данный момент не сообщается.

Для справки: USS Chafee (DDG-90) – один из многочисленных эсминцев УРО «Арли Бёрк» - с управляемым ракетным вооружением. В эксплуатацию он введён в октябре 2003 года. Полное водоизмещение этого корабля составляет около 9,6 тыс. тонн, наибольшая осадка – 9,4 м. Корабль оснащён кевларовой защитой корпуса на нескольких его участках. Максимальная скорость хода – 32 узла. Для сравнения: максимальная скорость хода противолодочного корабля ВМФ РФ «Адмирал Трибуц» составляет около 29-30 узлов.

На этом основании в США, комментируя случай с кораблями в Японском море, заявили о том, что российский БПК «Адмирал Трибуц» «просто не догнал бы эсминец USS Chafee, если бы речь шла о попытках физического преграждения курса». При этом не совсем понятна логика: для чего российскому БПК понадобилось бы догонять американский эсминец, если он уже пересёк его курс, преградив дальнейшее продвижение - фактически «догнав», да ещё и при наличии вооружений и других кораблей ТОФ, патрулировавших в том же районе акватории.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
142 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Равик
    Равик Вчера, 06:16
    +56
    Адмирал Трибуц возможно не догонит, а ракета с него запросто!
    1. Stas157
      Stas157 Вчера, 06:29
      -55
      При этом не совсем понятна логика: для чего российскому БПК понадобилось бы догонять американский эсминец

      Да российским кораблям вообще скорость не нужна! Зачем она? При наличии-то вооружения и других кораблей!

      Нам и эсминцы не нужны с авианосцами! Зачем! При наличии вооружения и других кораблей!
      1. янеробот
        янеробот Вчера, 07:36
        +14
        ну наш БПК догнал же ский эсминец, и преградил ему путь(в википедии они оба имеют скорость 32 узла)
        1. sivuch
          sivuch Вчера, 08:02
          +12
          У пр.1155 максимальная скорость 30 узлов .Достигается только при полном штиле .
          Но само меряние пи.... , пардон , скоростями , абсолютно неуместное и просто дурацкое .
          1. янеробот
            янеробот Вчера, 09:11
            +5
            а них скорость замеряется при урагане в 10 баллов, а написано в вике что 32,
        2. venik
          venik Вчера, 21:04
          +4
          Цитата: янеробот
          ну наш БПК догнал же ский эсминец, и преградил ему путь(в википедии они оба имеют скорость 32 узла)

          ======
          Это - не верно! Для проекта 1155- расчетная скорость 30 узлов У "Трибуца" максимальная на испытаниях - 29.5 узлов! Тут также имеет значение состояние механизмов и подводной части судна. Поэтому - "паспортные" данные - далеко не всегда соответствую действительности!
          Другое дело, что "Трибуц" - шел НА ПЕРЕХВАТ: т.е. имел определенное преимущество!!! Точно также, как и зенитная ракета может перехватить гораздо более скоростную цель, если выстреливается "навстречу", а не "вдогон"!
        3. Олег Зорин
          Олег Зорин Сегодня, 17:09
          +2
          Видимо, у меня другая версия "Википедии", там скорость "Адмирала" 29,5. Другое дело, что меряние...хм..."скоростями" вызывает сожаление
      2. avg avg
        avg avg Сегодня, 04:54
        -1
        Нам бы ещё от стасиков избавиться!
        1. tralmaster
          tralmaster Сегодня, 07:26
          0
          Можешь стасиков на американских клопов поменять.
      3. zenion
        zenion Сегодня, 19:16
        +1
        Stas157. При этом, что американские корабли имеют, как Украина секретный план. Он состоит в том, что американский корабль может нырнуть на дно в то время, когда российский будет плавать и искать куда и надолго ли нырнул американячий кораблик. Может морячкам понадобится помощь и нужно будет американцам через шланг подавать, если не кислород, то хотя бы воздух. Американцы не должны забывать что там плавают рыбки, которые могут откусить у корабля винты и ноги, и руки.
    2. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Вчера, 06:41
      -75
      Цитата: Равик
      ракета

      Ага, ага.
      Мы собрались повоевать с Америкой?
      Интересно, сколько тогда будет рубль стоить? 100 за доллар, 150? Или всю тысячу?
      1. Попандос
        Попандос Вчера, 07:04
        +49
        сколько тогда будет рубль стоить

        Ни сколько, тогда будет натуральный обмен, товар на товар, как в каменном веке
      2. mark1
        mark1 Вчера, 07:22
        +55
        Цитата: Пиджак в запасе
        Интересно, сколько тогда будет рубль стоить?

        Сколько будет рубль стоить не могу сказать, но за доллар будут бить в морду.
      3. Ольховский
        Ольховский Вчера, 07:28
        +38
        Мы собрались повоевать с Америкой?
        Интересно, сколько тогда будет рубль стоить? 100 за доллар, 150? Или всю тысячу?

        Лижбынебыловойны, лижбыдолларневзлетелподтысячу? Готовы терпеть унижения и плевки в свою сторону и сторону России ?
      4. янеробот
        янеробот Вчера, 07:37
        +31
        биржа вместе с нью-йорком сгорит в ядерном пламени, мы не сможем узнать сколько будет стоить доллар
        1. VasYok
          VasYok Сегодня, 07:19
          -1
          биржа вместе с нью-йорком сгорит в ядерном пламени

          Для этого американцам надо будет потопить ещё штук 20 Курсков. Только где их стока взять?
      5. lucul
        lucul Вчера, 08:01
        +30
        Ага, ага.
        Мы собрались повоевать с Америкой?

        Ну Америка собралась же воевать с Россией раз послала туда свой корабль на провокацию. Значит они готовы к обострению ситуации вплоть до войны . А Россия значит предпочтёт на войну не явиться ,так ?
        Ведь по вашим словам
        сколько тогда будет рубль стоить? 100 за доллар, 150? Или всю тысячу?

        Т.е чтобы доллар не скаканул вы готовы торговать территорией России , да ?
        1. VasYok
          VasYok Сегодня, 07:22
          +1
          Т.е чтобы доллар не скаканул вы готовы торговать территорией России, да?

          Действующий ФЗ о ТОРах это не запрещает.
      6. Гуру
        Гуру Вчера, 08:53
        +14
        Интересно, сколько тогда будет рубль стоить? 100 за доллар, 150? Или всю тысячу?

        Возможно 1000 долларов за 1 рубль. Таких вариантов не рассматриваете ?
      7. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Вчера, 10:16
        +14
        Константин! "Мы собрались повоевать с Америкой?" Мне почему-то кажется, что в случае войны с Америкой любой разговор о стоимости доллара был бы по меньшей мере неуместен ввиду физического отсутствия эмитента долларов равно как и отсутствия в живых обладателей данной бумажки. Если Вы имеете в виду не полномасштабную войну, а инцидент, то его исход никак не повлияет на курс доллара, что было наглядно продемонстрировано событиями около Крыма. Исход будет зависеть от того кто первый моргнёт.
        1. VasYok
          VasYok Сегодня, 07:35
          -2
          в случае войны с Америкой

          С какого перепугу колония вдруг станет воевать с метрополией или наоборот?
          В России чё, революция? Непредсказуемая смена власти? Появилось национально-освободительное движение, с которым Путин не может справиться собственными силами?
          А сказка про закат доллара стара как мир.
      8. Ищущий
        Ищущий Вчера, 17:10
        +6
        Запомни.в случае с США ."обычной" войны не будет.Будет сразу ядерная.А там.учитывая плотность населения на территории США.ЕЩЕ ПОСМОТРИМ -КТО-КОГО.Мы то к лишениям привычные.а вот "наши заокеанские коллеги"....это вопрос.
        1. VasYok
          VasYok Сегодня, 07:45
          -1
          Запомни.в случае с США ."обычной" войны не будет.Будет сразу ядерная.

          Запомни, пока Россией правит Путин, проходивший спецподготовку в Америке, НИКАКОЙ войны с Америкой НЕ БУДЕТ!
          https://maxpark.com/community/129/content/6239932
        2. Серж-667
          Серж-667 Сегодня, 07:45
          0
          С какого перепугу она будет "сразу ядерной"?
          Я тебе тайну открою, война уже идет. Сирия, Афганистан..
          И не в нашу пользу, судя по ценникам.
      9. Timon2155
        Timon2155 Вчера, 18:28
        +9
        Противно читать такие комменты. Будто в гэ наступил. Переживай не о курсе доллара в случае войны, а как бы не встать к стенке с такими умозаключениями.
        1. Клон
          Клон Вчера, 20:03
          -6
          «Ничего страшного, если мы из какого-то эсминца устроим братскую могилу для 300 американских трупов в территориальных водах РФ», — отметил Баранец.
          Как спрогнозировал отставной полковник, применение подобных мер не приведет к началу военного конфликта с Соединенными Штатами          ...
          Хуже всего, что подобные субъекты в некоторых кругах котируются как "военные эксперты". Оно ж не принимает и не отвечает за принятие решений, а по привычке молотит языком, как и при канувшей в Лету "руководящей и направляющей"...
      10. Задумчивый Юрист
        Задумчивый Юрист Вчера, 22:09
        +3
        Вас только стоимость доллара и волнует? Боитесь, что всего сбереженного не хватит на жилье за океаном?
      11. stels_07
        stels_07 Сегодня, 13:44
        0
        Да не, 100 кг рублей за бакс-дороговато
      12. sheridans
        sheridans Сегодня, 17:02
        +1
        Вшивый продолжает мечтать о бане?
    3. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Вчера, 06:46
      +23
      Вот видео
      Корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения госграницы России эсминцем ВМС США
      1. ja-ja-vw
        ja-ja-vw Вчера, 20:12
        +5
        Цитата: Владыка Ситх
        Вот видео

        Адмирал Трибуц покрасивше будет.

        Американец какой-то уставший
        1. Владыка Ситх
          Владыка Ситх Сегодня, 09:53
          0
          Совершено верно! А недавно было новость, что списали 7 крейсеров, да и 2 авианосца давно ждут списания.
    4. Бережливый
      Бережливый Вчера, 07:16
      0
      Ну,у Трибуца был один вариант-навал, шли же пароллельно, мог и выдавить янки из наших вод.
      1. янеробот
        янеробот Вчера, 07:40
        +5
        зачем делать навал если не зашел на территорию России
    5. usr01
      usr01 Вчера, 07:18
      +11
      "Бегаю я медленно... зато стреляю быстро..." (с)
      "Моя пуля бегает быстрее тебя..." (с)
      Они, что??? свои-же вестерны не смотрят??? request Невежи!
    6. knn54
      knn54 Вчера, 08:22
      0
      "Меряются" обычно в бане.
    7. donavi49
      donavi49 Вчера, 08:38
      -9
      У трибуца против берка есть только воображаемые ракеты на сегодня. И в модернизацию он последний в очереди, ибо прямо перед Шапошниковым (головным кораблем модернизированной серии, у которого есть невоображаемые ракеты) прошел средний ремонт.

      Ну, а Раструб даже Фалангс порежет на запчасти, не говоря про то, что это уже высотная цель с гигантской заметностью и дозвуковая неманеврирующая с большим минимумом по пуску.
      1. Petio
        Petio Вчера, 11:20
        -3
        Лучше на малих дистанцията из ЗРК бить .
      2. poquello
        poquello Вчера, 11:34
        +16
        Цитата: donavi49
        Ну, а Раструб даже Фалангс порежет на запчасти,

        )))))))))))) при таком сближении консервная банка типа орли-бёрк легко режется на части артсистемами бпк
        1. donavi49
          donavi49 Вчера, 11:53
          0
          Ну у Берка тоже пушка хорошая.


          И он может бахнуть своими 50-60 загруженными стандартами по БПК, пока РЛС не развалят.
          1. Paranoid50
            Paranoid50 Вчера, 12:36
            +6
            Цитата: donavi49
            И он может бахнуть

            laughing laughing laughing Беда-бедовая...
          2. Комментарий был удален.
          3. Serg Koma
            Serg Koma Вчера, 13:19
            +6
            Цитата: donavi49
            Ну у Берка тоже пушка хорошая.

            И он может бахнуть своими 50-60 загруженными стандартами по БПК

            Наш "ответ Чемберлену" good

            АК-100 проекта 1155 (видео БПК "Вице-адмирал Кулаков")
            1. donavi49
              donavi49 Вчера, 14:06
              +4
              У американцев 5 дюймовка все же, а 1155 две четырехдюймовых. Разница в скорострельности 20% в пользу 4 дюймовок. Однако тут скорее будет речь идти в инициаторе. Кто начнет стрелять, тот и победил при текущей производительности. Например можно взять на прицел АУ-мостик-полотна, отыграть тревогу и потом сразу провернуть башни и открыть огонь, снеся первыми же выстрелами 127 мм орудие, вторыми мостик и РЛС. Аналогично может и берк.
              1. Serg Koma
                Serg Koma Вчера, 14:57
                +4
                Цитата: donavi49
                Разница в скорострельности 20% в пользу 4 дюймовок

                Ну уж если меряться "дюймами" (при всех равных- как то скорость принятия решения, скорость применения, точность попаданий и т.п.) - две по сто больше одного 5" laughing
            2. Тит_2
              Тит_2 Вчера, 15:48
              +2
              И гильзы не разлетаются и скорострельность выше.
              1. Shket53
                Shket53 Сегодня, 04:13
                +1
                Я вот тоже приметил...наши в отличии от янкесов цветметом не разбрасываются...а у них стреляные гильзы так и сыпятся за борт
          4. Albert1988
            Albert1988 Вчера, 18:47
            +7
            Цитата: donavi49
            И он может бахнуть своими 50-60 загруженными стандартами по БПК, пока РЛС не развалят.

            С такой дистанции Трибуц имеет явное преимущество - у него 2 ствола против одного у Берка...
          5. Клон
            Клон Вчера, 20:08
            -2
            Цитата: donavi49
            Ну у Берка тоже пушка хорошая.


            И он может бахнуть своими 50-60 загруженными стандартами по БПК, пока РЛС не развалят.

            Даже не смешно, ежили артами меряться.
        2. Petio
          Petio Вчера, 14:44
          +3
          А ЗрК Кинжал ето морских вариант Тора. Им можно и по кораблей стрелять притом бистро если понадобится. Ведь его предшественик Оса АКМ успешно бахнул по грузинско му кораблю в 2008.
          1. Моменто
            Моменто Вчера, 17:33
            -1
            вроде на во был разбор с доказательством, что все зенитные ракеты промахнулись?
            1. Задумчивый Юрист
              Задумчивый Юрист Вчера, 22:12
              +1
              Думаете, в упор не попадет, когда сидуэт цели на 1/2 обзора?
            2. poquello
              poquello Сегодня, 01:47
              0
              Цитата: Моменто
              вроде на во был разбор с доказательством, что все зенитные ракеты промахнулись?

              первый раз слышу, правда что зенитными били тоже первый ), а так чин из ВМФ доходчиво объяснил что их катера до своей дальности поражения тупо не доплыли тк у нашего корабля дальность повыше, один накрыли остальные (может остальной ) не помню) развернулись
              1. ja-ja-vw
                ja-ja-vw Сегодня, 12:55
                +1
                Цитата: poquello
                первый раз слышу, правда что зенитными били тоже первый ), а так чин из ВМФ доходчиво объяснил что их катера до своей дальности поражения тупо не доплыли тк у нашего корабля дальность повыше,

    8. Подтекст
      Подтекст Вчера, 16:43
      +1
      Адмирал Арли Бёрк за свой стиль бд в ходе ВМВ имел кличку "адмирал 31 узел".
    9. Mista_Dj
      Mista_Dj Вчера, 18:29
      +2
      Какая ракета? За нарушение границы?
      Вы это серьезно?
      1. Моменто
        Моменто Сегодня, 16:19
        0
        ядерная конечно. другими тут не стреляют)
    10. ja-ja-vw
      ja-ja-vw Вчера, 20:05
      +1
      Цитата: Равик
      , а ракета с него запросто!

      у него нет противокорабельных ракет
      Для "Раструба" надо отстать на 10 км
    11. venik
      venik Вчера, 20:55
      +1
      Цитата: Равик
      Адмирал Трибуц возможно не догонит, а ракета с него запросто!

      =======
      Да, "Раструб (ПЛРК/ПКРК, установлен на "Трибуце") - он такой..... Скорость - более 1000 км/ч, да еще и надводные цели атакует комбинированно (и ракетой и торпедой).....
    12. Гражданин простой (почти)
      Гражданин простой (почти) Сегодня, 05:54
      +1
      Цитата: Равик
      Адмирал Трибуц возможно не догонит, а ракета с него запросто!

      Замечу, всё же, что речь не об открытом военном конфликте -- где действительно "кто кого" и "до победного" (иначе против нарушителя после бы что-нибудь посерьёзнее). Речь о военно-дипломатической операции -- "настойчиво выдавить", но при этом не вступая в открытый конфликт.

      Тем более, что и сам "Чафи", несмотря на чуть меньшие размеры -- тоже вполне себе "зубастая" цель, способная постоять за себя (завалить не завалить, но нанести изрядный урон, вплоть до критического, вполне сможет). Сравнительные харатеристики обоих судов:
      «Адмирал Трибуц»: https://www.korabli.eu/galleries/oboi/voennye-korabli/admiral-tribuc
      USS «Chafee»: https://www.korabli.eu/galleries/oboi/voennye-korabli/chafee

      Ну и что теперь, из-за этих двух кораблей войнушку начинать? Какие, к чёрту, "ракеты"??? И какие ракеты с какой стороны могут запуститься следующими, после предлагаемого вами "решения" настолько мелкого инцидента??? Тут уж сам чёрт не знает...

      PS
      Смотрю, многим тут аж прям не терпится всерьёз задраться с янки и повоевать с ними, "аж руки чешутся". О последствиях мало кто думает (или просто надеются отсидеться по тёплым домам с котиками, наблюдать за всем лишь в телевизоре). Глупо это всё, ребята, просто крайне глупо. И ещё очень печально оттого что настолько недальновидна вся эта пустая бравада, ведь самые большие пи-цы всегда начинаются с таких вот "бравуррррррных речей"...
      1. pylon101
        pylon101 Сегодня, 19:41
        0
        Очень разумное замечание.
        У нас СМИ сейчас вообще в стиле перед русско-японской войной.
        Я читал газеты того времени. Прямо как из сегодняшнего дня.
        Хорошо Вы про "отсидеться по тёплым домам с котиками, наблюдать за всем лишь в телевизоре".
    13. VasYok
      VasYok Сегодня, 07:12
      -1
      ракета с него запросто!

      После этого Путин заявит: он (БПК) утонул...
    14. Старый Скептик
      Старый Скептик Сегодня, 13:31
      0
      Нет. Вы только вслушайтесь, в эту формулу, американского превосходства:
      "Нас не догонят".
      В смысле: "Мы слишком хорошо умеем убегать".

      Какая прелесть.
      Что тут можно еще обсуждать?
      Превосходство тотальное.

      Какие ракеты? Какие пушки?
      !НОГИ!
    15. mvg
      mvg Сегодня, 19:27
      0
      Какая ракета? У него (БПК Трибуц) ничего нет. Если только из ЗРК пострелять. У нас только одному 1155 добавили ПКР Х-35 и Калибр.
      Зато уряпатриоты "плюсикофф" понаставили.... наверное со всех диванов собрали
  2. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Вчера, 06:17
    -19

    при наличии вооружений и других кораблей ТОФ,

    Ну....
    Наличие вооружения -это отдельная тема.
    А вот про другие корабли вопрос интересный. Там реально есть наши корабли? И они реально могут догнать/обойти американца?
    1. Грац
      Грац Вчера, 07:09
      -1
      вам уже сказали. что открыли б огонь по америкашке
      1. Моменто
        Моменто Вчера, 17:35
        +1
        он же ответит. сомневаешься? вообще навал это единственный способ в таких миниконфликтах.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 07:29
      +19
      Пиджак hi, а про предупредительный и огонь на поражение слышали? Или у вас только абордаж в зачёт идёт??? А ну да у нас всё плохо.
    3. янеробот
      янеробот Вчера, 07:41
      +2
      БПК Трибуц не корабль что-ли( скорость у них одинаковая)
    4. Ныробский
      Ныробский Вчера, 09:38
      +17
      Цитата: Пиджак в запасе
      А вот про другие корабли вопрос интересный.

      Тут другой вопрос интересный, - нафига они вообще лезут в наши тер.воды для того, что бы потом драпать со скоростью в 32 узла и хвалиться тем, что их не смогли бы догнать?
      Если в Вашингтоне и Госдепе все дружно впали в старческий маразм, то в Пентагоне по ходу дела впали в детство, что не есть хорошо и весьма опасно для "мира во всём мире".
      1. Mora
        Mora Вчера, 10:59
        +25
        Цитата: Ныробский
        Тут другой вопрос интересный, - нафига они вообще лезут в наши тер.воды для того, что бы потом драпать со скоростью в 32 узла и хвалиться тем, что их не смогли бы догнать?

        Скорее, проверить реакцию, узнать докуда сможем стерпеть и не вмешиваться
      2. Удав КАА
        Удав КАА Вчера, 12:23
        +10
        Цитата: Ныробский
        нафига они вообще лезут в наши тер.воды

        Вопрос, конечно, интересный... (с) belay -- ЗРИ В КОРЕ НЬ !
        am
        Все дело в том, что США, натянув на свою наглую рожу личину "защитников всего человечества", борются напрополую против гегемонизма России и КНР в тех районах мира, где амерам-то и делать по большому счету вообще нечего...Но положение м-н полицейского, как говорится, обязывает.
        Залив Петра великого еще СССР (!) объявил нашими ИСТОРИЧЕСКИМИ внутренними водами, следуя сложившейся традиции. И никто из соседей ТОГДА не возражал. Но этот правовой статус акватории не закреплен никаким международно-правовым документом. СССР почил в бозе, РФ -- не СССР, хоть и является его правоприемником. Поэтому гегемон, не видя достойного противника (Россию штаты считают региональной державой, а не СВЕРХДЕРЖАВОЙ, как то было с СССР) регулярно провоцирует инцендент со СВОБОДНЫМ проходом военных кораблей через воды залива. И это было бы возможно, если бы они подняли на стеньге флаг РФ и, не занимаясь другой военной деятельностью, (они то подняли сигнал -- ограничен в свободе маневрирования -- готовились поднять вертолет(! )-- что категорически запрещено при свободном проходе) проследовали из пункта А в пункт В... Но они гнут свою линию: это воды ОТКРЫТОГО моря со свободой судоходства всех судов, включая и военные корабли.
        Ранее подобный фокус в ноябре 2020 проделывал ЭМ "Дж. Маккейн", которого выпроваживал БПК "Виноградов". Ныне эту провокацию поручили провести ЭМ USS Chafee, которого укоротил БПК "Трибуц". И это повторяется традиционно как минимум 1 раз в год. Как говорят янки: -- " Ничего личного -- только БИЗНЕС.
        АГА.
        1. Гражданин простой (почти)
          Гражданин простой (почти) Сегодня, 04:15
          0
          Цитата: Удав КАА
          Но этот правовой статус акватории не закреплен никаким международно-правовым документом.

          Цитата: Удав КАА
          Но они гнут свою линию: это воды ОТКРЫТОГО моря со свободой судоходства всех судов, включая и военные корабли.

          Так а кто виноват-то получается?
          Тот, кто за 30 (ладно, за 20) лет так и не озаботился правовой регистрацией настолько важной акватории? Или тот, кто воспользовался этим международным расп... недосмотром первого?

          То есть, де-факто (и в чём-то даже де-юре) -- ОБА корабля находились в этих водах совершенно легально. Только первый по "историческому праву", а второй по "международному праву". И каждый был по-своему "прав", получается?

          В целом-то понятно, само собой, что там обе стороны "хороши", как те два барана на мосту -- но кто всё же больше прав, по вашему мнению?

          P.S. А вообще, конечно, не очень понятно такое гигантское уделение вниманию западной части страны -- и почти полный пофигизм на ненамного менее важные восточные территории.
          1. Удав КАА
            Удав КАА Сегодня, 10:41
            0
            Цитата: Гражданин простой (почти)
            кто всё же больше прав

            Право национальное законодательство. И его правоту признают соседи России. Амы пытаются установить приоритет м-н права над национальным.(Глобализация по законам ТНК и господ из Бильдербергского клуба!) Это же они втюхали ЕБНю в 93 году при написании нашей же Конституции. Сла Всевышнему, что приняли поправки. Польша тоже, столкнувшись с гендерной вакханалией ЕС, по суду установила верховенство своей национальной Конституции над "правилами" ЕС. Полагаю это правильно.
            1. Гражданин простой (почти)
              Гражданин простой (почти) Сегодня, 18:34
              0
              Цитата: Удав КАА
              Право национальное законодательство.

              Цитата: Удав КАА
              Полагаю это правильно.

              Но ведь международное право, в том числе, призвано чётко регулировать и международные границы? То есть, чтобы каждая страна раз и навсегда чётко договорилась с остальными, где именно проходят её границы (в том числе и водные).

              Так что же "правильного" в том, чтобы пренебрегать этим инструментом в пользу "собственного виденья границ" (по национальному законодательству вместо мирового, как вы указали) -- и тем самым вольно или невольно, но создавать потенциальную угрозу пограничных конфликтов???

              Я серьёзно этого не понимаю.
              Нет, понятно, конечно, что конкретно тут -- просто "право сильного" и всё такое прочее. Но сила-то не вечна. Рано или поздно придётся договариваться. Так не лучше ли начать процесс договорённостей сейчас, с позиций более сильной стороны -- и уже раз и навсегда снять с себя этот "головняк"?

              P.S. Кстати, у того же самого Китая тоже масса "исторических хотелок" и на сибирские земли, и на среднеазиатские (и они таки действительно ими владели, правда относительно недолго).
              Так получается, если вдруг (не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу) китайцы раздухарятся и пропишут в своём "национальном законодательствами" право считать эти земли якобы "своими", и полезут на них всей своей оравой -- то, по-вашему, это тоже будет "правильно"??? Разве?
              Видите, какой тут прецедент "с потенциалом".
      3. Моменто
        Моменто Вчера, 17:38
        0
        как бы по морской конвенции терводы это 12 миль. но там много исключений, которые не очень признаются.
        в целом история такая: если воды признаются территориальными то они территориальные) если нет то нужно доказательство. им и являются такие проходы
      4. Mista_Dj
        Mista_Dj Вчера, 18:31
        +1
        Лезут понятно для чего - шпионят.
        Пишут акустические портреты, пишут частоты радаров, да дохера чего можно полезного сделать если тереть шкуру неподалёку.
  3. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Вчера, 06:19
    +16
    ...российский БПК «Адмирал Трибуц» «просто не догнал бы эсминец USS Chafee, если бы речь шла о попытках физического преграждения курса»
    Зачем же амерам уподобляться одному из авторов ВО, умеющего только читать рекламные проспекты с ТТХ военной техники. Главное все-таки реальное техническое состояние кораблей, их обслуживание, модернизации и подготовка экипажей. Так что бумага и море - две больше разницы.... А будут наглеть можно и из автомата в догонку. Одиночными. Чтоб обидно. Но не больно.
  4. Андрей1966
    Андрей1966 Вчера, 06:21
    +3
    Цитата: Равик
    Адмирал Трибуц возможно не догонит, а ракета с него запросто!

    "Я быстро бегу, а пуля быстрей,
    На то она и пуля."©
  5. Dikson
    Dikson Вчера, 06:23
    -12
    Последнее предложение просто убило.)) А зачем при наличии вооружений, и тем более "других кораблей ТОФ" вообще тогда "Адмиралу Трибуцу" надо было гоняться за американцем?! Так, поплеваться друг в друга с ходового мостика что толи? За англичанином вон давеча тоже не могли угнаться, так хоть постреляли в воздух у него далеко за кормой..
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 07:31
      +6
      Мировая практика подхода и демонстрации, в боевой авиации тоже подобное применяется(похожее) сближение и демонстрация пилонов с оружием.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 06:43
    +9
    Как долго Чаффи находится в море,после докования.О ракушках сэр забыл в статье.Да и зачем Трибуцу догонять Чаффи.При наличии превосходства артиллерии бортового залпа ,если что .С 60 метров и кевлар бы не помог.Пентагон ,коротко сказал.Нарушения не было.Действия с обоих сторон высокопрфессиональны.Ну не получилось,даже вертолёт побоялись поднять!2 борторезки с одного борта Трибуца отрезвляют,про 2 соточки вообще не говорю.Это было вчера,накал спал.Все довольны.Даже Псака.
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Вчера, 06:48
      +3
      Даже Псаки ? А чего ей быть недовольной? Она даже то что сама говорит - сама и не понимает что говорит! laughing
  7. krops777
    krops777 Вчера, 07:00
    +3
    На этом основании в США, комментируя случай с кораблями в Японском море, заявили о том, что российский БПК «Адмирал Трибуц» «просто не догнал бы эсминец USS Chafee, если бы речь шла о попытках физического преграждения курса».


    Как минимум странная логика, речь идет о нарушении госграницы а они нам - нас не догонят. fool
    1. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 12:37
      +2
      Цитата: krops777
      речь идет о нарушении госграницы а они нам - нас не догонят.

      Чаффи-ку была поставлена задача: обозначить непринятие США статуса залива ПЕТРА ВЕЛИКОГО как исторических территориальных вод России. Он эту задачу, без риска для экипажа, выполнил: всколыхнул гуано на дне стакана, из которого они постоянно пьют в этой акватории. Чего им еще нужно? Вот и отвернули от греха подальше: бпк Трибуц это не вьетнамская джонка в Тонкинском заливе, он и зубы выбить может и на дно пустить...
      АГА.
      1. Bez 310
        Bez 310 Вчера, 14:05
        +4
        Цитата: Удав КАА
        статуса залива ПЕТРА ВЕЛИКОГО как исторических территориальных вод России.

        Ага...
        А еще наш Северный Морской Путь (СПМ) - законодательством РФ определён как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике».
        Но международное право в обоих случаях говорит совсем другое.
        1. Удав КАА
          Удав КАА Вчера, 14:36
          +3
          Цитата: Bez 310
          Но международное право в обоих случаях говорит совсем другое.
          Ну да, ну да...
          Только это -- исключение из правил. ИСТОРИЧЕСКИ сложившаяся традиция...Прецеденты есть.
          Во-вторых, Арктика поделена на сектора. И это международно признано. Далее. Чилингаров и К* установили , что подводный шельф есть продолжение хребта Ломоносова. И м-н сообщество это проглотило июо это есть научно доказанный факт. Отсюда и приоритет российский.
          Далее. СМП -- национальный морской путь в ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ водах России. Если янки столь "правильны" то флаг им в руки и барабан на шею по ПАКОВЫМ льдам СЛО навигачить хоть круглый год! Но у них 2 дизель-электрических ледокола, из которых один сломан, а второй не в строю... ПЕЧАЛЬКА, однако.
          В-третьих, если дело дойдет до "горячего" (если янки во время пьянки мордой в салат не упадут!) то мы таки сможем отстоять свое суверенное право на СМП и воды залива ПЕТРА ВЕЛИКОГО.это все-таки не Мексиканский залив под боком у гегемона...
          Однако.
          1. Bez 310
            Bez 310 Вчера, 15:00
            0
            Цитата: Удав КАА
            СМП -- национальный морской путь в ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ водах России.

            СМП открыт для плавания кораблям всех стран, и мы не имеем права запрещать это плавание.
            Прецедент был - Северным морским путем с запада на восток прошел корабль тылового обеспечения ВМС Франции «Рона».
            1. Удав КАА
              Удав КАА Вчера, 15:45
              +3
              Цитата: Bez 310
              СМП открыт для плавания кораблям всех стран,

              И что с этого? (В 1991 году Северный морской путь был открыт для международного судоходства.) А в 2019 г был введен УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ (за 45 суток) порядок прохода по СМП.
              Режим такой же как под Крымским мостом. Ну, и что дальше?
              1. Bez 310
                Bez 310 Вчера, 15:55
                -3
                Цитата: Удав КАА
                А в 2019 г был введен УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ (за 45 суток) порядок прохода по СМП.

                Этот "порядок" был введен нами, и никому, кроме нас,
                не интересен.
                В общем, СМП - общий, и наши лучшие юридические умы
                бьются над тем, чтобы сделать его нашим.
                Похожая история и в зал.Петра Великого - мы считаем этот
                залив "внутренним море", а США с нами не согласны.
                1. Удав КАА
                  Удав КАА Вчера, 16:00
                  -2
                  Цитата: Bez 310
                  Этот "порядок" был введен нами, и никому, кроме нас, не интересен.

                  Ну, так пусть этот "НИКТО" (военный, а не судно сопровождения ПЛ безоружное, как РОНА, хоть и вспомфлота Франции) попытается сунуться на СМП предварительно не уведомив об этом администрацию Севморпути... Посмотрим, что из него получится...
                  1. Bez 310
                    Bez 310 Вчера, 16:12
                    0
                    Цитата: Удав КАА
                    Посмотрим, что из него получится...

                    Этот спор не имеет смысла.
                    Согласно международному праву, любой корабль
                    имеет право прохода по СМП. А что будут делать
                    наши власти, нам неизвестно. Скорее всего, как
                    обычно - "утрутся", как они это сделали после того,
                    как были сбиты наши самолеты и вертолет.
                    1. Удав КАА
                      Удав КАА Вчера, 16:16
                      +2
                      Цитата: Bez 310
                      сбиты наши самолеты и вертолет.

                      Это конечно печально... НО ! Воздушные суда, в отличии от морских, не обладают признаками экстерриториальности и суверенным правом территории флага, под которым они следуют. Отсюда все и проистекает в МнМП...
                      Так что, на такое нарушение вряд ли даже Штаты отважатся. yes
            2. Shket53
              Shket53 Сегодня, 04:25
              +3
              Вы забыли добавить... в сопровождении нашего ледокола...кстати об этом попросило французское военное министерство...а так то да...очень гордо прошел , и даже его не пришлось выпиливать изо льда как янкесовскую подлодку ( правда это уже другая история )
        2. красноярск
          красноярск Вчера, 18:59
          +2
          Цитата: Bez 310
          международное право

          Международное право? Полагаю, что международное право распространяется до тех пределов, до которых распространяется способность России защитить силой свое право. Думаю, что СМП и залив Петра Великого Россия сможет защитить. В случае чего.
          1. Bez 310
            Bez 310 Вчера, 19:33
            -1
            Цитата: красноярск
            Полагаю, что международное право распространяется до тех пределов

            Вы можете полагать все, что вам заблагорассудится,
            и думать о чем угодно. Россия сможет что-то защитить?
            Возможно... Но вот достаточно ли у "России" политической
            воли и решимости это сделать? Не уверен...
            1. красноярск
              красноярск Вчера, 19:56
              +4
              Цитата: Bez 310

              Россия сможет что-то защитить?
              Возможно...

              Т.е. Вы не оспариваете наличие у России возможностей силой защитить свое право на СМП и залив? - Не оспариваете. ОК.
              Цитата: Bez 310

              Но вот достаточно ли у "России" политической
              воли и решимости это сделать? Не уверен...

              Т.е. Вы полагаете, что в случае появления боевого корабля под полосатым флагом на СМП или в заливе и отказа оного ретироваться, Россия молча утрется? Но это - прецедент! Дальше может быть только хуже. Даже при отсутствии "политической воли и решимости" этого не допустят. Думаю матрасники умнее, поэтому далеко в залив не суются и на СМП "ногой не наступали". понимают, что может очень плохо кончиться эта затея.
              1. Bez 310
                Bez 310 Вчера, 20:53
                -1
                Цитата: красноярск
                Вы полагаете, что в случае появления боевого корабля под полосатым флагом на СМП ... и отказа оного ретироваться, Россия молча утрется?

                Да, я считаю, что именно так все и будет.
                Ну..., не молча, все будет как обычно - выразят озабоченность,
                вспомнят об исторической принадлежности СМП, попробуют
                создать шум в мировых СМИ, но все закончится "пшиком", ведь
                международное право на стороне тех, кто считает СМП общим.
                Давайте прекратим этот бесполезный разговор.
            2. Немчинов Вл
              Немчинов Вл Сегодня, 19:06
              0
              Цитата: Bez 310
              Вы можете полагать все, что вам заблагорассудится,
              и думать о чем угодно.
              мне нравится Ваш трезвый ход мысли. Пожалуй больше да, чем нет (+) ....
              1. Bez 310
                Bez 310 Сегодня, 19:31
                0
                Цитата: Немчинов Вл
                трезвый ход мысли

                Жизнь научила трезво оценивать ситуацию,
                уяснять задачу, правильно оценивать свои
                силы и силы противника, и принимать те
                решения, которые исходят из вышеуказанного,
                а не из лозунгов и передовиц газет.
                К моему большому сожалению, Россия, в военном
                плане, сейчас практически ничего не может, кроме
                как гонять басмачей по пустыне, и "бомбить Воронеж".
    2. Mista_Dj
      Mista_Dj Вчера, 18:36
      -5
      Там вовсю обсасывают тему "навала".
      Слова вырваны из контекста.
      Чтобы совершить навал - нужно физически догнать, а вот это, как раз у Трибуца и не получилось бы сделать. Чаффи просто быстрей. Вопрос о том, что дошло бы стрельбы никто всерьёз и не рассматривал, т.к. ТОФ остался бы ещё и без БПК...
  8. shkiper83
    shkiper83 Вчера, 07:21
    +15
    Все дело в отчёте 12 мильной зоны в районе Залива Петра Великого. американцы не признают наш акт и не считают его внутренним заливом ,отчитывая 12 миль от берега,а не от линии соединяющий крайние точки залива. Каждые полгода год проводят это действие, чтобы напомнить о своей позиции.
    На то и щука,чтобы карасик не дремал. Нашим военморам тренировка.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 07:33
      0
      Спасибо за разъяснения,так вот оно что Петрович?То я смотрю что им там как мёдом намазано.Что то между П-ов Рыбачий и о Кильдин не проверяли на моей памяти.Только АПЛ с переменным успехом.
      1. shkiper83
        shkiper83 Вчера, 07:38
        +1
        Интересно другое,под Крымом "воевали" ПСКРы ,а у нас тут всегда выпроваживает корабли ВМФ. Хотя ситуации в принципе аналогичны
        1. donavi49
          donavi49 Вчера, 08:44
          +2
          Под Крымом плечо маленькое. Толку слать даже светляка туда за Чаффи гоняться. Я уже молчу, что море суровое и даже Светляк будет вынужден не границу защищать, а за живучесть бороться, хотя на момент выхода было тихо. Поэтому обычно там сразу высылают БНК 1 ранга.
    2. Bez 310
      Bez 310 Вчера, 14:06
      0
      Цитата: shkiper83
      американцы не признают наш акт

      А что по этому поводу говорит международное право?
      1. shkiper83
        shkiper83 Сегодня, 03:07
        0
        Надо читать это право. Я не компетентный в этом вопросе. У китайцев есть похожий залив - Бохайский. Они тоже его считают своим внутренним заливом.
  9. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 07:26
    +1
    российский БПК «Адмирал Трибуц» «просто не догнал бы эсминец USS Chafee, если бы речь шла о попытках физического преграждения курса».

    Смешные... Это, что, гонки?
  10. Furious Bambr
    Furious Bambr Вчера, 08:06
    -2
    Ну, поиграли бы в "Догони меня, кирпич")))
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 08:45
    +1
    "выполнял плавание в «международных водах»
    Вот только почему-то временами эти "международные воды" прямо налазят на морскую границу России. Чего добиваются систематическими провокациями? Если действительно серьезного конфликта на море, то тогда американцы инстинкт самосохранения совершенно потеряли.
  12. мсс
    мсс Вчера, 08:54
    -23
    крым не считают российским ,поэтому воды типо нейтральные ,весь мир крым не признал а значит и территорию водную ,вот так вова и начнет войну со всем миром .поэтому и ссут русские там применять оружие ,только выдавливание а выдавливать скорости нет и пох что на нем есть оружие .
    1. poquello
      poquello Сегодня, 02:09
      0
      Цитата: мсс
      поэтому и ссут русские там применять оружие

      ну и че больше не плывут повторять? чет нессаные герои нато всё перебежками да ухватками?
  13. Dave36
    Dave36 Вчера, 09:06
    -1
    Ну так американцы ради игр этим занимаются...зная что мы можем только в навал отыграть) Надо дать войти в наши воды и отработать по нарушителю...но я бы лично не хотел такой сценарий..Как говорится - милые бранятся, только тешатся...
  14. rusich
    rusich Вчера, 09:09
    -4
    Зачем Трибуцу догонять америкоса. Шли параллельными курсами, расстояние 60 метров. Чуточку штурвалом в сторону и нет америкоса
    1. Andy
      Andy Вчера, 10:13
      +4
      Так ведь и нашего тогда нет. Проблема в том что у амеров их много, а у нас кораблей 1 ранга по пальцам одной руки считаем.
  15. Andy
    Andy Вчера, 10:10
    -6
    А бомбометы на что? Дали бы зайти в терводы и разрядили по цели.
  16. Onischukalex
    Onischukalex Вчера, 10:17
    0
    Дразнят гадёнышы... и тем Японию поджучивают
  17. Макс ПВ
    Макс ПВ Вчера, 10:43
    +9
    На этом основании в США, комментируя случай с кораблями в Японском море, заявили о том, что российский БПК «Адмирал Трибуц» «просто не догнал бы эсминец USS Chafee, если бы речь шла о попытках физического преграждения курса».

    Интересно, какой это мамкин флотоводец такое накомментировал? Максимальная скорость корабля, это вообще ещё тот сферический конь в вакууме. Она, во-первых, бывает проектная, рекламная, официальная, на основе испытаний на мерной миле. Думаю, разницу объяснять не надо. Во-вторых, в конкретных условиях она зависит от загрузки корабля, волнения моря, текущего технического состояния механизмов, обростания корпуса и текущих запасов топлива применимо к маршруту. В последнем случае, имеется ввиду, что "дав по газам" может топлива до базы не хватить, или придется дозаправляться в море с танкера, так как расход топлива при увеличении скорости растет пропорционально кубу ее прироста. Наконец, сближение кораблей в море, это не гонки по прямой с горелой резиной и девочками с флажками, а движение обычно на пересекающихся курсах, часто по сложной траектории, да ещё и с различной начальной скоростью, каковую корабль набирает не мгновенно, а за минуты или даже десятки минут. Да и маневры, это не на машине повернуть, тоже занимают немало времени.
    1. poquello
      poquello Вчера, 11:52
      +1
      Цитата: Макс ПВ
      движение обычно на пересекающихся курсах, часто по сложной траектории

      геометрия попуасам неведома, а "катет" вероятно для них это слово матом
  18. Военмех
    Военмех Вчера, 11:34
    -5
    Зачем догонять??? Топить надо
    1. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 12:46
      +1
      Цитата: Военмех
      Зачем догонять??? Топить надо

      Зачем догонять? -- Чтобы согреться !!! laughing
      Вы правы, чтобы согреться надо начать топить. yes
      У нас так с 15.10 начался отопительный сезон. А у вас!? tongue
  19. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 12:40
    0
    Сейчас главное не скорость корабля, а скорость и точность ракеты!
  20. Evgenii Xolod
    Evgenii Xolod Вчера, 12:44
    0
    Учения , стрельбы боевые ..... Любопытно сигнатура этого корыта и сигнатура цели на радаре похожи ????
  21. razved
    razved Вчера, 13:40
    0
    В релизе заявлено, что указание российской стороной на попытку нарушить российские морские границы «не соответствует действительности». Заявлено, что американский эсминец выполнял плавание в «международных водах» - «там, где это не противоречит международному праву»

    Они давно оспаривают статус залива "Петра Великого"...
  22. Роман Малахов
    Роман Малахов Вчера, 13:43
    0
    Х-35У догонит....
  23. Bez 310
    Bez 310 Вчера, 14:00
    -2
    "Шо, опять?"
    Опять наш корабль мог сделать что-то героическое, но не сделал?
    Опять кого-то вытесняли из международных вод? Зачем?
    Опять не допустили нарушение госграницы, хотя её никто и не нарушал.
    Как надоели эти подвиги...
    А где схема маневрирования с указанием тервод по нашему мнению и
    согласно международному праву? В чем разница?
    И почему не бомбили Воронеж?
  24. Михаил М.
    Михаил М. Вчера, 14:29
    -3
    Надо было подождать,пока поглубже зайдёт.Предупредить,а затем и утопить.Чтоб вообще навсегда отбить желание устраивать провокации.
    Войны никто никому по этому поводу объявлять не будет.Ибо чревато,а жить всем хочется.
  25. kventinasd
    kventinasd Вчера, 14:42
    0
    Российский БПК «Адмирал Трибуц» не догнал бы эсминец USS Chafee

    Ну как-то талибы тоже не собирались догонять драпающих америкашек и их союзничков, а просто выперли их с позором, к которому им уже не привыкать.
  26. mmaxx
    mmaxx Вчера, 17:02
    +5
    Одни вояки собрались. Диванные)))))
  27. Чиполлино
    Чиполлино Вчера, 17:03
    0
    Сколько узлов выдаёт БПК - знает только капитан БПК. Точка.
  28. S.P.Q.R.
    S.P.Q.R. Вчера, 17:10
    -2
    Нашли чем гордиться…
    Нас не догонят! Позорище…
  29. p0pulivox
    p0pulivox Вчера, 17:33
    +1
    Цитата: Ныробский
    Цитата: Пиджак в запасе
    А вот про другие корабли вопрос интересный.

    Тут другой вопрос интересный, - нафига они вообще лезут в наши тер.воды для того, что бы потом драпать со скоростью в 32 узла и хвалиться тем, что их не смогли бы догнать?
    Если в Вашингтоне и Госдепе все дружно впали в старческий маразм, то в Пентагоне по ходу дела впали в детство, что не есть хорошо и весьма опасно для "мира во всём мире".

    Дмитрий, а они драпают со скоростью 32 узла,точно?
  30. p0pulivox
    p0pulivox Вчера, 17:38
    +1
    Цитата: Удав КАА
    Цитата: Bez 310
    сбиты наши самолеты и вертолет.

    Это конечно печально... НО ! Воздушные суда, в отличии от морских, не обладают признаками экстерриториальности и суверенным правом территории флага, под которым они следуют. Отсюда все и проистекает в МнМП...
    Так что, на такое нарушение вряд ли даже Штаты отважатся. yes

    Просветите, м.б. я не в курсе winked , но я слышал, что военные суда (морские и воздушные) таки считаются территорией своего государства...
  31. геолог
    геолог Вчера, 19:28
    +1
    Мне нравится смотреть ролики морского симулятора ColdWaters EpicMod212 где Сарыч отражает ракетную атаку "Арли Берка". Еще есть ролик где БПК применяет "Раструб" против лодки, ставит РЭП, сбивает вертолеты, а потом уничтожает американский крейсер УРО залпом из 6 ракет. В игрушке наш БПК может уделать ихний эсминец ракетами, отражая его атаки и сначала делает развод одиночными, а потом пускает сразу 4-6 штук и противник не успевает отразить массированную атаку. Интересно в реале они равноценны ведь "Чаффи" корабль последнего поколения(DDRx пока в проекте) и ему 20 лет, а нашему БПК "Адмирал Трибуц" около 40.
  32. Влад5307
    Влад5307 Вчера, 20:48
    +1
    Цитата: Пиджак в запасе
    Цитата: Равик
    ракета

    Ага, ага.
    Мы собрались повоевать с Америкой?
    Интересно, сколько тогда будет рубль стоить? 100 за доллар, 150? Или всю тысячу?

    Скорее доллар будет просто зелененькой бумажкой. wassat
  33. Baron Pardus
    Baron Pardus Вчера, 22:10
    +3
    А вот мне интерестно, как бы повели себя ВМС США если бы военный корабль какой то нейтральной или враждебной страны попытался вторгнутся бы в наши воды. А я вам скажу как - потопили бы к Бениной маме и сказали бы что так и было. Более того обвинили бы что по ним первыми открыли огонь (не впервой, см Тонкинский Залив - тогда проканало). Или усторили какую то провокацию - нашим тоже не впервой (см Крейсер "Меин" и "Луизитанию").
  34. трамп
    трамп Вчера, 22:23
    -1
    я не понимаю что их не пускают в нашу зону.пускай заходят и топить.что церемонится.а потом сказать на мине подорвались.
  35. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 05:52
    0
    Что то американцы из года в год становятся все глупее и глупее.
  36. Комментарий был удален.
  37. lelik613
    lelik613 Сегодня, 10:08
    0
    Зачем бегут-умрут уставшими.
  38. DrRey
    DrRey Сегодня, 11:53
    +1
    2 узла разница в скорости у кораблей нивелируется скоростью артиллерийского снаряда, а тем более скоростью противокорабельной ракеты.
  39. 1536
    1536 Сегодня, 13:40
    0
    Американцы, наверное, подумали, что Российский корабль хотел взять их на абордаж? Ну не смотрите вы за обедом «Пиратов Карибского моря»!
  40. LeftPers
    LeftPers Сегодня, 14:14
    -1
    Не понимаю, есть приказ открывать огонь на поражение без согласования с руководством, а мы все вежливо выпроважием, создается впечатление, что мы просто с. ым п.ндосов.надеюсь искренне, что это не так. Надо уничтожать нарушителей, тогда их не будет.
  41. Шайкин Владимир
    Шайкин Владимир Сегодня, 14:53
    0
    Как-то давно, в те далёкие советские времена, стояли мы в Камрани (тогда база ВМФ СССР во Вьетнаме) и как обычно местные вьетнамские граждане подходили к нашему борту для обмена товаров. Один из наших мотористов сделал "кошку" к ней принайтовил стальной тонкий трос, а дальше обыкновенный, пеньковый. В очередной подход вьетнамских граждан на круглой джонке он их и поймал вытянул на себя и через фальшборт и проход в иллюминатор, а я как раз проходил по проходу, обход совершал. Смотрю конец из-за борта в каюту, причём в натянутом состоянии, а никаких работ за бортом не производилось. Конечно выглянул сначала за борт, потом в каюту и понял всю трагичность происходящего. Вьетнамцы были в полуподвешенном состоянии, держались за борта своей джонки и не знали то ли плакать то ли кричать о спасении, а в каюте стояли в напряжении матросы с мотористами и тоже от напряжения не знали, что предпринять дальше. В общем, я отпустил бедных вьетнамцев.

    Предлагаю сделать следующее: сделать соответствующую кошку и загарпунить штатовский корабль и втянуть его на свою территорию или зайти на штатовский корабль со стороны международных вод и путём навала втолкнуть его на нашу территорию, заодно и повреждения свои зафиксировать, а затем расстрелять, как нарушителя госграницы, вторгнувшегося без приглашения.

    Как вам такой вариант?