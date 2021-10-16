. «У Сербии нет таких денег»: Вучич собирается попросить у Путина снижения цен на российский газ

При этом наши запасы газа истощаются, потому что потребление выросло. К зиме мы будем расходовать более 11,5 млн кубометров газа в сутки. Как вы понимаете, это почти вдвое выше закупок.

У кого они есть?

Однако и это для нас будет крайне тяжело, ведь цена составит около 510 долларов за 1 тысячу кубометров газа. Я хотел бы обсудить эти вопросы с моим российским коллегой Владимиром Путиным.

Сербский президент Александр (Александар) Вучич сделал заявление по поводу цен на газ. По словам Вучича, на сегодняшний день у Белграда нет финансовой возможности платить за «голубое топливо» ту цену, которая предлагается Россией в рамках обсуждения будущего контракта.Президент Сербии в эфире одного из сербских телеканалов напомнил, что на сегодняшний день страна покупает газ у России по 270 долларов за 1000 кубометров при суточном объёме закупок около 6,5 млн кубов. По заявлению Вучича, это лучшая цена в Европе.Вучич:Действующий контракт с сербами истекает в декабре этого года. Президент Вучич заявил о том, что на грядущей (в ноябре) встрече с Владимиром Путиным хотел бы обсудить параметры нового контракта, который начнёт действовать с 2022 года. По словам Вучича, у Сербии «нет таких денег, чтобы оплачивать газ по 790-800 долларов».Вучич:Вучич собирается попросить у Путина снижения цены на газ для Сербии.Откуда взялась цена в 800 долларов. Дело в том, что Москва предлагает своим партнёрам в Европе новый вариант контрактов, который предусматривают следующие параметры: 70 процентов цены на «голубое топливо» будет составлять биржевая цена (а сегодня эти цены крайне высоки), а 30% - так называемая «нефтяная формула». Белград же хочет, чтобы в плане процентного соотношения всё было наоборот – биржевые цены не превышали бы 30 процентов.Вучич:Сербский президент заявил о том, что цены на газ в Европе «достигли немыслимых 1900 долларов за 1000 кубометров». Он назвал такую ситуацию ненормальной.Нужно напомнить, что несколько дней назад сербский лидер встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. На встрече обсуждались различные вопросы, включая подготовку к визиту в РФ.