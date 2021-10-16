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«У Сербии нет таких денег»: Вучич собирается попросить у Путина снижения цен на российский газ

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Сербский президент Александр (Александар) Вучич сделал заявление по поводу цен на газ. По словам Вучича, на сегодняшний день у Белграда нет финансовой возможности платить за «голубое топливо» ту цену, которая предлагается Россией в рамках обсуждения будущего контракта.


Президент Сербии в эфире одного из сербских телеканалов напомнил, что на сегодняшний день страна покупает газ у России по 270 долларов за 1000 кубометров при суточном объёме закупок около 6,5 млн кубов. По заявлению Вучича, это лучшая цена в Европе.

Вучич:

При этом наши запасы газа истощаются, потому что потребление выросло. К зиме мы будем расходовать более 11,5 млн кубометров газа в сутки. Как вы понимаете, это почти вдвое выше закупок.

Действующий контракт с сербами истекает в декабре этого года. Президент Вучич заявил о том, что на грядущей (в ноябре) встрече с Владимиром Путиным хотел бы обсудить параметры нового контракта, который начнёт действовать с 2022 года. По словам Вучича, у Сербии «нет таких денег, чтобы оплачивать газ по 790-800 долларов».

Вучич:

У кого они есть?

Вучич собирается попросить у Путина снижения цены на газ для Сербии.

Откуда взялась цена в 800 долларов. Дело в том, что Москва предлагает своим партнёрам в Европе новый вариант контрактов, который предусматривают следующие параметры: 70 процентов цены на «голубое топливо» будет составлять биржевая цена (а сегодня эти цены крайне высоки), а 30% - так называемая «нефтяная формула». Белград же хочет, чтобы в плане процентного соотношения всё было наоборот – биржевые цены не превышали бы 30 процентов.

Вучич:

Однако и это для нас будет крайне тяжело, ведь цена составит около 510 долларов за 1 тысячу кубометров газа. Я хотел бы обсудить эти вопросы с моим российским коллегой Владимиром Путиным.

Сербский президент заявил о том, что цены на газ в Европе «достигли немыслимых 1900 долларов за 1000 кубометров». Он назвал такую ситуацию ненормальной.

Нужно напомнить, что несколько дней назад сербский лидер встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. На встрече обсуждались различные вопросы, включая подготовку к визиту в РФ.
Использованы фотографии:
Сайт президента Сербии
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170 комментариев
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  1. Грибок
    Грибок Вчера, 06:38
    -23
    Надо помочь сербам
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Вчера, 06:45
      -13
      Пусть входят в состав России и получат газ по внутренним ценам.
      1. Stas157
        Stas157 Вчера, 09:31
        +14
        . «У Сербии нет таких денег»: Вучич собирается попросить у Путина снижения цен на российский газ

        Зато сербский МРОТ размером почти в российскую среднюю зарплату. Но сербам наш царь даёт лучшую цену в Европе. А вот россиянам урезает социалку и медицину.

        От чего это? Может от того, что мы его не просим, чтобы он и для нас что-то сделал?
        1. Ольгович
          Ольгович Вчера, 10:37
          +14
          Цитата: Stas157
          но сербам наш царь даёт лучшую цену в Европе.
          статью хоть прочитать можно?

          Лучшая цена , упомянутая Вучичем, это цена по старому контракту, заканчивающемуся в декабре.

          От предлагаемой же Россией цены для нового контракта они и стонут
          Цитата: Stas157
          А вот россиянам

          а вот россияне оплачивают просто СМЕШНЫЕ цены за газ-по сравнению с Западом, где для потребителей они еще и постоянно растут этой осенью ,причем настолько, что не могут быть оплачены огромным количеством потребителей.
          1. Stas157
            Stas157 Вчера, 11:00
            -10
            Цитата: Ольгович
            Лучшая цена , упомянутая Вучичем, это цена по старому контракту, заканчивающемуся в декабре.

            Ну так он ее дал или нет? Или не было такого?
            1. Ольгович
              Ольгович Вчера, 12:05
              +4
              Цитата: Stas157
              Ну так он ее дал или нет? Или не было такого?

              РАНЕЕ дали по старому котракту, когда на споте газ был 50 долл, а по контракту сербы платили 270 долл.

              По новому сербы просят 510 долл
              1. 30 вис
                30 вис Вчера, 13:02
                0
                Сербам нужно дать скидку ! Показать всем новым Йывропейцам , что тому кто дружит с Россией и помощь от России есть . А, враждебным , заносчивым и глупым есть другая цена . Кто , что заслужил , то и получит .
                1. Shurik70
                  Shurik70 Вчера, 13:16
                  +6
                  Да дадут сербам низкую цену, дадут.
                  Не сомневайтесь.
                  Россия всегда помогает, если её просят.
                  Безотносительно к внешней политике.
                  Менталитет такой
                  1. 30 вис
                    30 вис Вчера, 17:04
                    0
                    Цитата: Shurik70
                    Да дадут сербам низкую цену, дадут.
                    Не сомневайтесь.

                    Помните детскую присказку - " Сегодня воскресенье , Хорошим деткам печенье , а плохишам толстой палкой по бокам . Ни чего нового . Кнут и пряник . И всем понятно , хорошо доходит . Россия отзывчива и сильна , но не проста , не глупа в своей доброте ..
                  2. vargo
                    vargo Сегодня, 13:33
                    0
                    Дадут, но не за просто так. Уж поверьте за тенью будут и ряд других нужных нам соглашений. В последнее время всегда так, и правильно. Скидки в обмен на рынки или нужное нам лоббирование. Никто больше не будет давать подарки просто так. А учитывая всю роль ЕС в том как теперь строятся газовые отношения с Газпромом, руку помощи тянуть никто не спешит. Они с нас деньги назад взяли, когда это им было выгодно, теперь обратка идет, и те деньги вернутся.
                2. Гиперион
                  Гиперион Вчера, 16:52
                  +1
                  Цитата: 30 вис
                  Показать всем новым Йывропейцам , что тому кто дружит с Россией и помощь от России есть .

                  Россияне очень дружат с Россией... Да что там "дружат" - любовь до гроба.
                3. котик-русич
                  котик-русич Сегодня, 17:35
                  0
                  Цитата: 30 вис
                  Сербам нужно дать скидку ! Показать всем новым Йывропейцам , что тому кто дружит с Россией и помощь от России есть . А, враждебным , заносчивым и глупым есть другая цена . Кто , что заслужил , то и получит .
                  А зачем России "друзья за скидку" ???
                  У СССР было много "друзей" и где теперь эти "друзья"...
                  Дружба - дружбой, а газ по рыночным ценам или Сербия продаёт свои товары в Россию с "дружеской скидкой" ?
          2. Прим
            Прим Вчера, 15:04
            -2
            Ну так это же наш газ. Народное достояние. Или нет? Хотя не удивлюсь если скоро наше же добро которые по сути должно принадлежать всему народу, будут нам же продавать по ценам близким к Европе
        2. V значит В
          V значит В Вчера, 11:29
          -4
          А его оказывается просить надо?) А я думал что это его работа делать для нас)
        3. isv000
          isv000 Вчера, 12:34
          +7
          Цитата: Stas157
          Зато сербский МРОТ размером почти в российскую среднюю зарплату. Но сербам наш царь даёт лучшую цену в Европе. А вот россиянам урезает социалку и медицину.

          Батька получает газ по $129 и нигде не поднимает вопрос цены на газ, благоразумно помалкивает... wink
      2. Ныробский
        Ныробский Вчера, 10:13
        +4
        Цитата: Пессимист22
        Пусть входят в состав России и получат газ по внутренним ценам.

        Предложение интересное, но нецелесообразное. Россия получит ещё один анклав изолированный со всех сторон недружественными государствами, а учитывая то, что они входят в состав НАТО, то враждебными. Если до Калининграда мы можем добраться по морю, то как до Сербии? request
        1. isv000
          isv000 Вчера, 12:35
          +5
          Цитата: Ныробский
          Если до Калининграда мы можем добраться по морю, то как до Сербии?

          Не зря они пинками Черногорию в НАТО загоняли, об коленку ломали... sad
    2. Tucan
      Tucan Вчера, 06:47
      +63
      Цитата: Грибок
      Надо помочь сербам

      Только в обмен на юридически оформленные обязательства. России следует брать пример с Китая. Те же сербы, купили китайские ЗРК, а экономической поддержки просят у нас. Российскому руководству давно пора повернуться лицом к своему народу, а не быть добреньким с "партнёрами".
      1. Alien From
        Alien From Вчера, 08:02
        +10
        Вот и звериный оскал капитализма. Пусть платят как все.
      2. Shelest2000
        Shelest2000 Вчера, 09:42
        +3
        А вы уверены, что для нашего руководства мы "свой народ" ? Я категорически уверен в обратном.
        1. Наводлом
          Наводлом Вчера, 11:32
          -7
          Цитата: Shelest2000
          А вы уверены, что для нашего руководства мы "свой народ" ? Я категорически уверен в обратном.

          у этой власти нет своего народа
          вообще нигде и никакого
          есть только свои шкурные интересы
          увы, это так
          ну не может быть у паразитов "свой любимый организм", на котором они паразитируют
          возможно, со временем эволюционным путём эта взаимосвязь преобразуется в нечто иное
      3. isv000
        isv000 Вчера, 12:43
        +3
        Цитата: Tucan
        Те же сербы, купили китайские ЗРК, а экономической поддержки просят у нас.

        Сербам грех прибедняться: газ по контракту им идёт по $270, продажи же в Европе крутятся в районе $2000 - некислая маржа! Их ПХГ одно из крупнейших в Европе, ещё в сентябре было заполнено под-завязку, а теперь газ кончается, говорят. Где деньги, Зин? wassat
    3. Starover_Z
      Starover_Z Вчера, 06:50
      +17
      Цитата: Грибок
      Надо помочь сербам

      А если всем помогать ничего у самих не поломается ?! Ещё чтобы в стране не поднялись цены на газ на фоне рыночных ! Если кто хочет скидок, то пусть думают чем рассчитываться будут, дорогие европейцы, санкционники !
      Украина тоже хочет и газа и вечного транзита...
      1. Комментарий был удален.
      2. alexmach
        alexmach Вчера, 10:38
        +12
        А если всем помогать ничего у самих не поломается ?!

        Давайте на чистоту. Та вакханалия с ценами на газ, что творится сейчас она временная. Она не продержится долго. Ситуацией сложившейся однозначно надо пользоваться. Но никак не для того что бы набить карманы вот прямо сейчас а потом разрушить рынок и закрыть себе на него дорогу. Ею надо пользоваться для того что бы упрочить свои позиции на этом рынке. Опять же, Сербы нисколько не виноваты в сложившейся ситуации.. Её создали европейские регуляторы, швейцарский арбитраж, те же самые хитрозадые поляки. Вот с ними и нужно "работать" в первую очередь.
    4. Кот_Кузя
      Кот_Кузя Вчера, 06:59
      +10
      Иди, помогай. Перечисли свою сентябрьскую зарплату "братушкам". А если серьезно, то пусть сербы платят как и все европейцы, рыночек же порешал! Китайцы вон, покупают сжиженный газ у арабов и США по 2000$ за тысячу кубов, и ничего, не ноют и не просят снизить цену.
      1. ultra
        ultra Вчера, 08:17
        +4
        У СПГ единица измерения тонна и соответственно цена на бирже за тонну.
    5. svp67
      svp67 Вчера, 07:00
      +28
      Цитата: Грибок
      Надо помочь сербам

      А чем тогда белорусы хуже? И стоило только заговорить об отдельной цене для Сербии, как тут Болгария "всплыла" и заявила, что раз газ для Сербии идет через ее территорию, то для неё цена на газ должна быть ниже, чем у Сербии...
      И как быть с этим?
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 07:25
        +7
        Цитата: svp67
        тут Болгария "всплыла" и заявила, что раз газ для Сербии идет через ее территорию, то для неё цена на газ должна быть ниже, чем у Сербии...
        И как быть с этим?

        Пусть стригут за транзит сколько смогут (укрепляя единство ЭС good ).
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Вчера, 11:33
          +6
          По моему мнению, сербам помочь-нужно, но не в ущерб и нашей экономике. Можно найти если не экономический, то политический компромис. А болгарам (при всем уважении) пусть поможет их любимый ЕС. У болгар была возможность стать газовым хабом. Они не только не воспользовались, но и продались Европе.
          1. котик-русич
            котик-русич Сегодня, 17:48
            0
            Цитата: Андрей Николаевич
            По моему мнению, сербам помочь-нужно, но не в ущерб и нашей экономике. Можно найти если не экономический, то политический компромис. .
            По словам еврокомиссара Йоханнес Хан (15 сентября 2017г) Сербия может стать членом Европейского союза до 2025г.
            Переговоры завершатся к 2023г, и два года на ратификацию соглашения странами ЕС.
            Сербы выбрали себе другую семью - европейскую...
            sad
            1. IvanMoljkovic
              IvanMoljkovic Сегодня, 19:36
              0
              No, not the Serbs, but our "elites".
              1. котик-русич
                котик-русич Сегодня, 19:46
                0
                Цитата: IvanMoljkovic
                No, not the Serbs, but our "elites".
                А кто на парламентских и президентских выборах голосовал за эти "элиты" ?
                Когда Милошевича выдали Гааге на растерзаниее, промолчали.
                Теперь не жалуйтесь...
                1. IvanMoljkovic
                  IvanMoljkovic Сегодня, 20:00
                  0
                  Less then 25% voted for Vucic. Hardly that represent the will of the people. Don't trust everything that you hear on tv.
      2. Ros 56
        Ros 56 Вчера, 07:45
        +8
        Как, как, в пешее эротическое путешествие таких братушек. У нас свое население есть.
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 08:00
          +10
          Цитата: Ros 56
          Как, как, в пешее эротическое путешествие таких братушек. У нас свое население есть.

          Про братушек с языка сняли.
          Мы не забыли их надменность когда "фраер сдал назад" по договорённости с трубопроводом.
          1. Ros 56
            Ros 56 Вчера, 08:09
            +5
            Я органически предателей не перевариваю с самого раннего детства, а уж в 90-х насмотрелся на некоторых "друзей".
            1. Теренин
              Теренин Вчера, 08:15
              +1
              Цитата: Ros 56
              Я органически предателей не перевариваю с самого раннего детства, а уж в 90-х насмотрелся на некоторых "друзей".

              Предатели ни у кого не перевариваются.
              1. Amin_Vivec
                Amin_Vivec Сегодня, 13:48
                +1
                не перевариваются, то да... Но и не переводятся почему-то...
                1. Теренин
                  Теренин Сегодня, 16:52
                  +1
                  Цитата: Amin_Vivec
                  не перевариваются, то да... Но и не переводятся почему-то...

                  Потому, что есть два противостоящих лагеря.
            2. Сергей Аверченков
              Сергей Аверченков Вчера, 08:45
              +9
              Ну если смотреть с этой стороны, то мы те еще предатели. Можно долго перечислять страны которые мы сдали в 90-е. Так что обвиняя других, надо помнить о себе.
              1. Наводлом
                Наводлом Вчера, 11:37
                +2
                Цитата: Сергей Аверченков
                Ну если смотреть с этой стороны, то мы те еще предатели. Можно долго перечислять страны которые мы сдали в 90-е. Так что обвиняя других, надо помнить о себе.

                Молодчина! Не в бровь, а в глаз!
                Все мы большие любители поискать соринку в чужом глазу.
              2. ROSS 42
                ROSS 42 Сегодня, 08:15
                0
                Цитата: Сергей Аверченков
                Ну если смотреть с этой стороны, то мы те еще предатели. Можно долго перечислять страны которые мы сдали в 90-е. Так что обвиняя других, надо помнить о себе.

                Кто такие мы? Мы никого не предавали и не продавались американцам. Это вы должны были понять ещё в 90-х. Это нас предали. Предали те, кому мы доверили управление страной. Не мы простили долги, которые были когда-то взяты у наших родителей и у нас в виде разного рода упущений в строительстве собственной социальной структуры. Это мы недополучали детских садов, современных школ, поликлиник и больниц (в СССР было возможно построить всё).
                До вас всё никак не дошло, что захват ЕБН власти в стране был самым обычным госпереворотом, а не волеизъявлением народа. Это они так решили за нас. А мы (большей частью) решили, что всё рассосётся само собой. Потом стали бояться, чтобы не было хуже. А после нас просто обложили данью в виде узаконенного для нас прожиточного минимума и МРОТ, налогов и НДС...
                У кого-то ещё есть сомнения, что Газпром - национальное достояние? Вы ещё думаете, что кто-то послушает весь этот сумбур и сделает надлежащие выводы: повернётся лицом к народу? Да хрен там! Сначала им надо пришить «курьи ножки»...
              3. Amin_Vivec
                Amin_Vivec Сегодня, 13:51
                0
                Внешне управление было, компрадорские элиты тоже до сих пор существуют... Но вот всех этих в одну корзину с народом и страной не нужно класть.
              4. котик-русич
                котик-русич Сегодня, 17:56
                0
                Цитата: Сергей Аверченков
                Ну если смотреть с этой стороны, то мы те еще предатели. Можно долго перечислять страны которые мы сдали в 90-е. Так что обвиняя других, надо помнить о себе.
                В 90-ые стоял вопрос о выживании России как государства, как единого государства.
                Может Куба присылала России помощь в виде сахара... ?
                Мы, Россия уже списали Кубе "советский долг"...
                1. мордвин 3
                  мордвин 3 Сегодня, 18:19
                  0
                  Цитата: котик-русич
                  Может Куба присылала России помощь в виде сахара... ?

                  Помощь нам США присылала. Та самая, которая держала Кубу в экономической блокаде.
                  1. котик-русич
                    котик-русич Сегодня, 19:26
                    0
                    Цитата: мордвин 3
                    Цитата: котик-русич
                    Может Куба присылала России помощь в виде сахара... ?

                    Помощь нам США присылала. .
                    Вспомнили про "ножки Буша"
                    ножки Буша
                    fellow
                    1. мордвин 3
                      мордвин 3 Сегодня, 19:29
                      0
                      Еще и пайки бундесверовские были в 80-е. Со жвачкой.
            3. ROSS 42
              ROSS 42 Сегодня, 08:01
              -1
              Цитата: Ros 56
              Я органически предателей не перевариваю с самого раннего детства, а уж в 90-х насмотрелся на некоторых "друзей".

              good Предательства нельзя прощать никогда.
        2. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Вчера, 08:16
          +8
          После всех постоянных закидонов наших бывших "братьев, сестёр", должны быть только рыночные отношения. Никаких братушек и родни, систему типа ниппель, мы вам а вы ничего нам, пора исключать из наших отношений. Собственный народ, думаю, жить всё-таки должен лучше чем сейчас.
          1. Ros 56
            Ros 56 Вчера, 08:23
            +7
            Абсолютно верная мысль, страна, обеспечивающая выживание других, должна жить лучше тех, кого она обеспечивает. По моему все логично.
      3. Mitroha
        Mitroha Вчера, 08:09
        +5
        Болгария "всплыла"
        laughing good
        1. Ros 56
          Ros 56 Вчера, 08:27
          -1
          Не утонула и пусть радуется.
      4. vitvit123
        vitvit123 Вчера, 08:10
        0
        А Белоруссии Россия не помогает ? Мало помогает ? Любопытно она по какой цене газ жгет ? И кто платит эту цену ? Не кредит ли очередной из России ....
        Нет , нет , я не против Белоруссии, просто не понятен ваш комментарий...
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Вчера, 10:55
          +2
          Я это и написал. Только когда им нужно, мы для них и старший брат, и сёстра и родственники во всех поколениях. Когда от них нужно хоть что-то, они ВСЕ независимые и самостийные.
      5. Keyser Soze
        Keyser Soze Вчера, 08:22
        +7
        тут Болгария "всплыла" и заявила, что раз газ для Сербии идет через ее территорию, то для неё цена на газ должна быть ниже, чем у Сербии...


        Фейк. У нас нет проблем платить вам газ. Цены на газ справедливые - ето биржа. Сегодня они 1200 долларов, вчера были 30, завтра упадут опять. А труба верно наша, мы ее построили но Газпром изрядно платит за транзит и я не встречал в нашей прессе что либо про переговоры с Газпромом. У сербов только ваш газ а мы получаем и азерский по сниженым ценам. Плюс хранилища полны газом по 30 долларов, так что пик цены переживем.

        А сербы просто так ноют, пробуют докопатся до ниских цен. Ето ваше дело как им продавать, хоть по 2000 хоть по 20, для нас без разницы.
        1. Эррр
          Эррр Вчера, 08:48
          +4
          Евгений, у вас сейчас всё ещё продают газ населению по $0,45 за м³ как и в первом полугодии?
          1. Keyser Soze
            Keyser Soze Вчера, 09:04
            +9
            Евгений, у вас сейчас всё ещё продают газ населению по $0,45 за м³ как и в первом полугодии?


            Не знаю уважаемый, не хочу лгать. Наверное нет. Но вам надо учитывать нашу специфику - у нас газификация населения очень и очень ниская. Климат другой. Для вас иметь газ дома - ето стандарт, а для нас - исключение. У нас газ дома - ето бутылки, или как там по русски называется - кажется баллоны, для газовой плиты и все.
            Мы покупаем мизер газа - 3 миллиарда кубов в год и он для промышлености. А как переживет промшленость - да пусть повышают цены на свою продукцию и все. Ето так или иначе мировая тенденция, что поделать.
            Да и вам стоит задуматся, потому что импортированая инфляция коснется и вас - цены на енергоносители пойдут вверх и на внутреннем рынке, а не будем говорить про импорт - он весь подорожает. Кризис с енергоносителями он не локален, для Европы - он мировой, так что для рядовых граждан, по всему миру будет не сладко.
            Вчера Еврокомисия вышла с заявлением, что увеличит деньги на Зеленый переход. Брюссель сказал, что ета зависимость от газа и нефти перешла все разумные границы и от нее надо избавлятся. Вот так среагировали в ЕС. Как ето получится не знаю, но чего, чего а денег у ЕС есть до фига и они настроены их давать за енергонезависимость, не за нефть и газ.
            Имейте ввиду, что я ето прочитал в прессе, я не експерт по енергоносителям. Здесь мой сонародник Петр может сказать больше - он в Булгаргазе, кажется работал или что то в сорте.
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Вчера, 09:21
              -1
              Да в Еврокомиссии после Ковида совсем не дружат.Надо развивать зеленую энергетику,ветряк построить не один день надо.А к Газпрому ни в какую не хотят ехать.Норвегия сдулась.Франция ,Швеция и Норвегия не резиновые по производству электроэнергии.И вам повезло,что при вхождении в ЕС,не закрыли АЭС Козлодуй полностью.Вы экспортёры электроэнергии в отличие от некоторых,Сербия тоже экспортёр.Правда цифры за 2020 год.
              1. Keyser Soze
                Keyser Soze Вчера, 09:43
                +6
                Привет Андрей,

                Да в Еврокомиссии после Ковида совсем не дружат.

                Да Еврокомиссию никто не любит. Ето факт, но и надо быть справедливыми - Еврокомисиия отсыпает ну просто кучу денег странам на етот Зеленый переход. У нас вчера приняли план и дадут 6,6 миллиардов евро на етот переход. Ето плюс стандартные 23 миллиарда до 2027 года и ето все безвозмездные средства. Ето не займы и не долги. Економика просто отскакивает вверх от таких денежных вливаний и меняется.

                ветряк построить не один день надо

                Ну, Зеленый переход ето не ветряки. Нам дают ети деньги на перевод промышлености на новые енергосберегающие технологии. Новые станки, новые технологии. Или населению на переход с дров и угля на новые котлы на пелетах. Моему тестю совершенно бесплатно сменили котел на угле, в частном доме, на такой на пелетах (по вашему ето таблетки, кажется). Или переход угольных централей на водород. Или постройка зарядных станций для електромобилей. Вот в таком сорте. Или переход общественного транспорта на електротягу. В городах покупают новый транспорт, на европейские средства. А ветряки строят частные компании - держава етим не занимается. Сейчас обсуждается упростить населению инсталяцию фотовольтаиков. И там потребление енергии упадет. Так что Зеленый переход ето долгая стратегия, на 20-30 лет и она выстрелит в будущем.
                1. tralflot1832
                  tralflot1832 Вчера, 10:06
                  -1
                  В Англии стрельнула,а Боре до лампочки он в Испании.Хоршо с норгами кабель остался.
                2. alexmach
                  alexmach Вчера, 10:57
                  0
                  Зеленый переход ето не ветряки. Нам дают ети деньги на перевод промышлености на новые енергосберегающие технологии. Новые станки, новые технологии. Или населению на переход с дров и угля на новые котлы на пелетах

                  Вот это однозначно правильно.
                  А ветряки строят частные компании - держава етим не занимается.

                  ага.. конечно. А ничего, что стоимость производимой ими энергии дороже энергии от ТЭС, и что бы их строить и эксплуатировать их надо дотировать? У меня приямо в контракте на поставку электроэнергии есть такая возможность - взять зеленый тариф, который чуть-чуть дороже обычного :)
                3. vitvit123
                  vitvit123 Вчера, 12:54
                  +1
                  Да все у вас хорошо , не нужно нам это доказывать .. живёте очень богато , мы в лаптях ... зелёная энергетика развивается - просто бомба !!! Газ , нефть не нужна !!! Русские утритесь !!! Все это понятно !! Не понятно почему газ всем нужен дешёвый...
                4. Ros 56
                  Ros 56 Сегодня, 14:03
                  -1
                  Или постройка зарядных станций для електромобилей. Вот в таком сорте. Или переход общественного транспорта на електротягу.

                  Электричество штука хорошая, только где вы его столько возьмете и куда будете девать отработавшие свой срок аккумуляторы. Их переработка тоже требует огромных затрат.
            2. alexmach
              alexmach Вчера, 10:53
              -1
              У нас нет проблем платить вам газ. Цены на газ справедливые - ето биржа

              Вот и чудесно!
              Вчера Еврокомисия вышла с заявлением, что увеличит деньги на Зеленый переход.

              Флаг вам в руки, и паровоз на встречу. Ещё от атомной энергетики отказаться не забудьте! России это исключительно на пользу будет.
              денег у ЕС есть до фига и они настроены их давать за енергонезависимость, не за нефть и газ.

              Угу... Вот только ваш "Зеленый переход" к энергонезависимости отношение имеет совершенно обратное.
              1. Keyser Soze
                Keyser Soze Вчера, 11:01
                0
                Ещё от атомной энергетики отказаться не забудьте!


                А ето с какого перепуга? Франция, Болгария, Чехия, Финляндия и еще 6 стран подкрепили развитие атомной енергетики в ЕС. Вчера Тимерманс, замшеф Еврокомисии сказал в Софии, что они подкрепят развитии атомной енергетики Болгарии.

                России это исключительно на пользу будет.

                А вот ето не понял как получается и какова польза РФ от развитии или нет атомной енергетики в Болгарии. Вы далеко и ток нам не можете продавать. А если мы не построим Белене то и Росатом не получит денег.
                1. Эррр
                  Эррр Вчера, 18:16
                  0
                  Цитата: Keyser Soze
                  А если мы не построим Белене то и Росатом не получит денег.
                  Так он ваших денег, похоже, и так уже никогда не увидит. Разве только что во сне. sad Зарабатывать у вас, очевидно, теперь будет исключительно "Вестингауз" (Westinghouse Electric Company LLC). Печаль. crying
            3. Андрей Николаевич
              Андрей Николаевич Вчера, 11:40
              +1
              Евгений, Вашу страну не собираются обижать. Но поймите и Вы- если исходить из Ваших слов, то Болгарии сам бог велел быть газовым хабом. Тем более, 300 лет общей истории и веры-не сотрешь из памяти людей. Но...Вашу руководство прогнулось под ЕС. Я думаю выражу мнение многих россиян если скажу, что от когда-от кого а от Болгарии этого, не ожидали. Так что, рады бы помочь, но....
              "хотел бы помочь. Но не могу. Лишен возможности доверять" фраза капитана Иивлева. из "Россия молодая" Ю.Герман.
              1. Keyser Soze
                Keyser Soze Вчера, 12:22
                0
                если исходить из Ваших слов, то Болгарии сам бог велел быть газовым хабом. Тем более, 300 лет общей истории и веры-не сотрешь из памяти людей. Но...Вашу руководство прогнулось под ЕС.


                Андрей Николаевич, здесь надо разделить вопрос о газе - Южном потоке на две. Я опять извиняюсь и уточняю, что я не експерт по енергоносителям и мое мнение ето мнение обычного болгарского обывателя.
                Первое - Южный поток не получился, не потому, что мы очень не захотели. Газпром не успел договорится с Еврокомисией по поводу Третьего енергопакета, а ето в ЕС закон. Так Газпром хотел, чтоб труба в Болгарии была его собственостью. И не сраслось. Что получилось потом - Балканский поток сейчас наша собственость и Газпром транзитирует через него газ на Сербию и Венгрию. Тоже самое сейчас у вас стоит как проблема с СП2. Абсолютно тоже самое - труба ваша и Газпром единственый доставчик. Газпром надеется на зиму, но как ето получится - будем посмотреть, как говорят у вас.
                Второе - Мы прогнулись под ЕС. Ну понимаете ли ЕС надгосударственое образование и у него свои законы, которые имеют главенство над национальным законодательством. Так что вы ето называете "прогиб" а мы обязаны соблюдать Третий енергопакет. Пользы от ЕС настолько большие, что одна труба здесь не имеет никакого значения - для сравнения вам скажу, что ЕС инвестировала только в Польшу 183 миллиарда евро безвозмездных средств, с 2007 по 2020 год. Никакая труба не даст етих денег, вот потому и мы не особо заморачиваясь соблюдаем закон ЕС. И последнее - рынок. Наш експорт завязан на ЕС - больше 70%, а к вам идет около 0,25% от нашего експорта. Так что и ето обясняет, почему мы соблюдаем законы ЕС. Ето наша выгода для економики.
                Ну както так.
                1. Андрей Николаевич
                  Андрей Николаевич Вчера, 12:39
                  +4
                  Ето наша выгода для економики.
                  С этим не поспоришь...
                  1. Keyser Soze
                    Keyser Soze Вчера, 13:00
                    +1
                    Ето наша выгода для економики.
                    С этим не поспоришь...


                    Да, и еще что то припомнил по теме. Разрешите небольшой историческо-економический екскурс в прошлое?
                    Давайте припомним, где была Югославия, во времена социализма? Помните? А я помню - Югославия имела более чем теплые связи с американцами и капитализмом. А мы строили свою економику только на основе СЕВ. И что получили, когда вы разпустили Союз и СЕВ? А правильно - в 5 минут мы остались без економики. Вообще все рухнуло. Вы думаете, что только у вас были лихие 90-стые? Ан нет. Нам потребовались 25 лет, чтоб перестроить свою економику на ЕС и работу с капиталистическим миром. Мы вообще не понимали, что ето капитализм и с чем его едят. Ето по вопросе, что вы не имеете доверия к нам. Ну, уже и вы и мы - капиталисты, так что недоверие ето здравословно и полезно... laughing Много ваши коллег говорили, что мол Союз всех содержал. Ну, теперь уже 30 лет не содержите никого, значит и обид не должно быть между вами и нами, так что претензий к нашему членство в ЕС тоже не адекватны, економически и политически. Както так, дорогой капитан Иивлев... hi
                    1. Андрей Николаевич
                      Андрей Николаевич Вчера, 13:57
                      +3
                      Прекрасный ответ! То есть, Вы согласны, что в нынешнем мире капитализма, нет места понятию ,, братскиенароды,,?
                      1. Олег Зорин
                        Олег Зорин Сегодня, 15:41
                        0
                        Комментарий Keyser Soze действительно прекрасный. Очень здравый и взвешанный hi Что касается "братские народы" - напомню русскую пословицу: дружба дружбой, а денежки врозь!
                      2. IvanMoljkovic
                        IvanMoljkovic Сегодня, 19:41
                        0
                        Similar in Serbia:"Maybe we are brothers, but our wallets are not sisters".
      6. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:26
        0
        Цитата: Keyser Soze
        Фейк. У нас нет проблем платить вам газ. Цены на газ справедливые - ето биржа.

        Евгений! Вы не должны обращать внимания на реплики, которые не говорят ни о чём. В России населению не принадлежит ничего. Всё давно распродано и переписано по кланам, а тут некоторые собравшиеся решают, что все беспрекословно приняли волчьи законы... Такого добра стало полно в каждой стране бывшего социалистического лагеря.
        Иногда нервы сдают, хотя понятно и так: мнение о любой проблеме формирую продажные СМИ. Простые люди видят проблемы и думают иначе.
    6. alexmach
      alexmach Вчера, 10:42
      +1
      А чем тогда белорусы хуже?

      Белорусы? А чем они хуже? У Белорусов вообще самые-самые льготные цены на газ в Европе, сербам такие и не снились.
      как тут Болгария "всплыла" и заявила

      Тут только один вариант - сотрудничать в соответствии с европейскими нормами, как болгары собственно и хотели. А нормы эти требуют, подчеркиваю требуют, учитывать рыночные цены.
    7. isv000
      isv000 Вчера, 12:48
      -1
      Цитата: svp67
      тут Болгария "всплыла" и заявила, что раз газ для Сербии идет через ее территорию, то для неё цена на газ должна быть ниже, чем у Сербии...
      И как быть с этим?

      Фото процесса смотри выше, Кравчук красиво демонстрирует! wassat
      1. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 14:13
        -2
        Увы, уже модераторы сказали свое слово, вернее сделали дело. Удалили коммент вместе с картинкой процесса. request
    8. Slaven
      Slaven Сегодня, 10:06
      -1
      А у беларусов и так низкая цена, а болгары пускай идут лесом. Помощь Болгарии это ошибка.
  2. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 07:43
    +3
    А кто против, деньги есть, помогайте. Только кто поможет нашим детям и пенсионерам, остальные пусть сами зарабатывают.
  3. Теренин
    Теренин Вчера, 07:55
    +6
    Цитата: Грибок
    Надо помочь сербам
    Пока не видно в чем у сербов нужда. Живут неплохо request
    Хочется подешевле, понятно.

    Вутич. При этом наши запасы газа истощаются, потому что потребление выросло.
    Это надо было предвидеть. Мы не отказывали в обсуждении.

    Так какие ваши предложения? Или только
    Вучич собирается попросить у Путина снижения цены на газ для Сербии.
    1. IvanMoljkovic
      IvanMoljkovic Сегодня, 19:42
      0
      Serbs need for Vucic and co to leave
  4. макс702
    макс702 Вчера, 08:01
    +4
    Есть такая компания Велесстрой занимается строительством объектов нефтчнойй и газовой промышленности, дык вот она наполовину сербская, поинтересуйтесь отзывами работников оной о сербах.. И да у них ЗП минимум в два раза выше чем у наших работников на аналогичных должностях, и межвахту им оплачивают в отличии от наших.. Так что никакой помощи, а 500 евро за тысячу это ещё очень дёшево в Азии с руками и за 1200 рвут, а скоро зима так что берите пока дают...
  5. knn54
    knn54 Вчера, 08:08
    +3
    "Если каждому давать — поломается кровать".
  6. Комментарий был удален.
  7. Влад Барятинский
    Влад Барятинский Вчера, 11:25
    +2
    Цитата: Грибок
    Надо помочь сербам

    БОГ, в помощь!
    Только пожалуйста, за счёт СВОЕГО бюджета!
  8. suhorukofal
    suhorukofal Вчера, 18:21
    0
    За что в минусах утопили? Сербия постоянно в ООН поддерживает Россию, как-то можно руку помощи протянуть,валите минусами
  9. AKuzenka
    AKuzenka Вчера, 22:06
    0
    Дык, эта! Капитализм в европах! А Сербия в ней и есть. К тому же это не предложение Газпрома, а третий энергопакет европы, что заставляет 70% газа продавать по биржевой цене. Так что Вучичу надо писать челобитную в Брюссель, а после одобрения (как же!), бить челом Путину, вспоминать про братские народы, про неоценимую дружбу и что-то там ещё полагается им вспоминать, когда клянчут послаблений.
  • Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 06:40
    +4
    Это долго продолжаться не сможет. Цены явно завышены и они веерно бъют по своим, по чужим, по производителям и пользователям.
    Думаю, скоро где то что то "прорвется"....
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 07:29
      +4
      Цитата: Вождь краснокожих
      Думаю, скоро где то что то "прорвется"....

      В капитализме регулярно спекулятивные пузыри прорываются, да это ничему не учит.
  • Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Вчера, 06:44
    +7
    так они ж в ЕС сильно хотят, вот и пусть прочувствуют...
  • askort154
    askort154 Вчера, 06:45
    -6
    Кому, кому, а сербам Газпром не даст замёрзнуть. Единственный островок в натовском болоте.
  • Грац
    Грац Вчера, 07:06
    +11
    только дашь на дашь никакой благотворительности. а то потом и остальные сесть на шею захотят
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 07:32
      +2
      Цитата: Грац
      только дашь на дашь никакой благотворительности. а то потом и остальные сесть на шею захотят

      У остальных эти хотелки давни и постоянны.
  • Бережливый
    Бережливый Вчера, 07:10
    -9
    Увы, не мы там одни на этом рынке. Там и янки с их газом,норвеги тоже от аысоких цен бабло имеют нехилое!Так,что, демпинговать мы не станем,иначе сами потеряем часть еврогазового рынка...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 07:35
      +5
      Цитата: Бережливый
      Так,что, демпинговать мы не станем,иначе сами потеряем часть еврогазового рынка...

      Как можно потерять часть прибыли демпингуя, - понятно, как часть рынка, - нет. hi
    2. макс702
      макс702 Вчера, 08:02
      +2
      Вот по рынку пущай и походят поглядят где дешевле
  • Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Вчера, 07:16
    +11
    Очередной нахлебник выискался. Еще в 2006 году Сербия подала заявку о вступлении в Евросоюз. А там и до НАТО недалеко.
    Пускай Евросоюз им разницу в цене на газ доплачивает. Больно умные. "И вашим и нашим"
    1. vitvit123
      vitvit123 Вчера, 08:08
      0
      В 2006 - ом если бы ( пофантазируем ) нам бы предложили в ЕЭС мы бы сами бежали туда потеряв последние портки , что за Сербию говорить ... да и сейчас можно сказать то же самое ...
      1. Кот_Кузя
        Кот_Кузя Вчера, 08:36
        +5
        Цитата: vitvit123
        В 2006 - ом если бы ( пофантазируем ) нам бы предложили в ЕЭС мы бы сами бежали туда потеряв последние портки , что за Сербию говорить ... да и сейчас можно сказать то же самое ...

        Чушь не пишите. У подавляющего большинства россиян нет никакого желания бежать вступать в ЕС, тем более теряя портки. Вы россиян с украинцами не путайте.
        1. vitvit123
          vitvit123 Вчера, 12:43
          -1
          А я и не путаю .. на мой взгляд чушь вы написали ...
          И судя по тому какие вы поставили окончания , вы пишите в настоящем времени, а я писал за прошедшее время ... но все равно , если провести референдум сейчас , то совершенно не известен его результат..
          1. Кот_Кузя
            Кот_Кузя Вчера, 13:00
            +1
            Это вы чушь пишете. Ни в 2006 году, ни тем более в 2021 году россияне в подавляющем большинстве не стремятся войти в ЕС. Какие им преимущества это даст? Безвиз? За безвиз превратить Россию в колонию, где нам чиновники из Брюсселя будут указивки давать, что нам делать, а что не делать? На такую тупость только украинцы способны, не только лишь все, мало кто это может.
            1. vitvit123
              vitvit123 Вчера, 13:24
              -2
              А может все таки вы чушь пишите ? У меня другое мнение .... и , любопытно , вы опрос проводили или есть какие то другие опросы ?
              1. Кот_Кузя
                Кот_Кузя Вчера, 14:18
                0
                Цитата: vitvit123
                А может все таки вы чушь пишите ? У меня другое мнение .... и , любопытно , вы опрос проводили или есть какие то другие опросы ?

                Среди моих знакомых нет никого, кто стремился бы в ЕС, более того, за последние 20 лет я ни разу не слышал от знакомых, что-де "хорошо было бы, если бы Россия вошла в ЕС". Вы на Украине живёте? Я вообще-то в России живу.
                1. vitvit123
                  vitvit123 Вчера, 18:37
                  -1
                  Опрос среди знакомых , считаю глупым аргументом .., в стиле того , что :
                  - Я всех своих знакомых спрашивал , кто голосовал за "единую Россию " и мне никто не ответил , что голосовали за неё...! Как же она победила ?
                  Извините , но опрос знакомых, на мой взгляд , глупый аргумент .. ещё раз - извините ...
                  1. Кот_Кузя
                    Кот_Кузя Вчера, 20:06
                    -1
                    Вы видать, обитаете исключительно в либеральной среде, причем крайне правой и упоротой, если среди ваших знакомых все стремятся бежать в ЕС, пусть даже теряя портки, и никто не голосовал за ЕР. Среди моих знакомых много кто голосовал за ЕР, да я и сам за нее голосовал.
                    1. vitvit123
                      vitvit123 Сегодня, 11:32
                      -1
                      Где я написал что среди моих знакомых кто то стремится в ЕЭС ? Это первое ...
                      Кто за кого голосовал я не знаю , т.к. сам никогда не занимаюсь этим занятием и всегда смотрю с улыбкой кто этим увлекается.. про голосование в предыдущем комментарии было написано для примера,
                      я думал вы поймёте что такой аргумент , в моем понятии глупый ... это два ....
                      Вот вы совершенно не угадали ничего ! Поэтому вывод ?....
                      И пожалуйста ответьте на мой первый вопрос , а то получается что вы ....
                      1. Кот_Кузя
                        Кот_Кузя Сегодня, 18:18
                        0
                        Цитата: vitvit123
                        И пожалуйста ответьте на мой первый вопрос , а то получается что вы ....

                        Вы среди себя друг друга не шпилете? А то вы же толерантные... Обязанность такая!
  • Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 07:38
    +7
    Уже писал, доброта-спасёт мир НО ВЫЙДЕТ БОКОМ РОССИИ!!!! Конечно снизим цены для Сербии а в ответ Белград присоединиться к очередным санкциям, осудит возвращение Крыма, взрывы в Чехии и т. д. и т. п. Они ж Европе их надо понять и простить(сарказм).
    1. vitvit123
      vitvit123 Вчера, 08:03
      +1
      А Сербия ввела санкции против России ?
      А в Европе в смысле ЕЭС ?
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Вчера, 20:51
        +1
        ЕС. ЕЭС не существует с 1992 года.
        1. vitvit123
          vitvit123 Сегодня, 11:34
          0
          Спс .. это у меня уже деградация , наверное ..
          1. Sergej1972
            Sergej1972 Сегодня, 14:32
            +1
            Да ничего страшного. А произносится всё равно одинаково.)
    2. багатур
      багатур Вчера, 11:33
      +1
      У Сербия есть проблем - Косово! Вот почему она и не может признат Крьйм как русский!
      1. vitvit123
        vitvit123 Вчера, 12:46
        0
        По той же ( наверное ) причине , что и часть своего народа , которая проживает на территории под названием Белоруссия..
  • Злобный тролль
    Злобный тролль Вчера, 07:50
    +3
    Ну нет денег, пусть на какие -нибудь уступки идут.
  • askort154
    askort154 Вчера, 07:52
    +14
    Не понятно, что так расшумелись. Вучич не просит газ бесплатно . У Сербии долгосрочный договор заканчивается в декабре. Он и надеется, на его продление , но только не по нынешней цене в Европе, которая сама раннее отказалась от долгосрочных договоров. А Венгрия и Сербия остались в старой схеме и получают газ по 240 длр., вместо 1900, на которые подзалетела вся Европа. И, естественно, газпром пойдёт навстречу Венгрии и Сербии, коли они остаются в схеме предложенной Газпромом ранее.
    Цена, конечно, будет не 240, но и не 1900. Вучич и надеется, что цена в новом договоре будет приемлемой для экономики Сербии. И наши истерики на ВО - "нам самим жрать нечего", в международных договорах не учитывают.
    Так что зря свои нервы тратите. crying Сегодня суббота, расслабьтесь. drinks
    1. Alien From
      Alien From Вчера, 08:07
      +3
      Так то Вы рационально мыслите! Просто пар выпустить надо))) всем хороших выходных, будем добрее hi drinks
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 09:25
        +3
        Вот и еду со смены и думаю :Пить или не пить?Вот в чём вопрос! hi drinks
        1. Alien From
          Alien From Вчера, 09:28
          +2
          Извечная дилемма wassat
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 10:08
            +3
            Вопрос решил положительно!Присоединяюсь!Я за любой кипишь,кроме голодухи! laughing drinks
        2. isv000
          isv000 Вчера, 12:52
          0
          Цитата: tralflot1832
          Вот и еду со смены и думаю :Пить или не пить?Вот в чём вопрос!

          Это что ещё за вопрос?! drinks
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 13:02
            +2
            Уже употребляю,за хорошую новость для мурманчан!В 2022г межправительственная комиссия Норвегия Россия разрешила вылов 70 000 тонн мойвы,а в 1986 где то жахнули 600 000 800 000тонн.Завидую белой завистью!Достала эта запашистая рыба. drinks
    2. Ros 56
      Ros 56 Вчера, 08:37
      +1
      Вучич не просит газ бесплатно .

      И что, ему за это Нобелевку дать? Капитализьм на улице, рынок все порешает. Ха-ха два раза.
      И наши истерики на ВО - "нам самим жрать нечего", в международных договорах не учитывают.

      А вот это очень неверная позиция, во первых - это не истерики, а мнения людей, имеют право. А во вторых это надо учитывать при составлении договоров, иначе на хрена нам такая власть, она чьи интересы должна соблюдать?
      А так всем удачных выходных, лично меня на днюху в кабак пригласили. drinks
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 10:10
        0
        С "Мышленовскими "звёздами? drinks
        1. Ros 56
          Ros 56 Вчера, 12:15
          0
          Откровенно говоря, весь этот цирк со звездами, всего лишь навсего трескотня, дабы цены повысить. Почитайте "Москва и москвичи" Гиляровского, как он там описывал "Славянский базар", слюной изойдешь. А ныне ему хана, всякая нерусь, пока верх берет.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 12:25
            0
            Хорошее начинание,превратилось в чистую комерцию.Согласен.Начало было чтоб тараканами не накормили и не отравили.
            1. Ros 56
              Ros 56 Вчера, 12:28
              0
              А это не от наличия звезд зависит, а от наличия совести и порядочности и уже на втором месте коммерческая выгода.
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Вчера, 13:05
                0
                Я имел ввиду начало этой темы.Французы неплохиие комедии снимали на эту тему.
    3. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 17:41
      0
      Цитата: askort154
      Не понятно, что так расшумелись. Вучич не просит газ бесплатно


      Ну да, всего-лишь примерно за половину-треть цены.

      Плюс сербы они же враги, еще не бунучи в НАТО они фактически там, приняли все натовские обязательства. В учениях принимает участие.

      Это как в 1941(после 22 Июня) продавать что-то необходимое союзникам одного небезызвестного Рейха №3...
  • Eskobar
    Eskobar Вчера, 08:10
    +3
    Нет денег на газ, пусть топят дровами, а то всем помогать, помогалка устанет
  • Басарев
    Басарев Вчера, 08:12
    +1
    Ни в коем случае нельзя идти на уступки. Ведь если снизить цену сербам, то придётся сделать это и для остальных. Да и вообще, не могут платить деньгами - пусть заплатят территориями.
  • Вежливый Лось
    Вежливый Лось Вчера, 08:14
    +4
    у Сербии «нет таких денег, чтобы оплачивать газ по 790-800 долларов».
    Вучич: У кого они есть?

    ...нависла неловкая тишина, которую нарушил негромкий мягкий голос: "Да, мало ли у кого... Да, прошу прощенья, всем "Ни хао"...
  • vitvit123
    vitvit123 Вчера, 08:16
    0
    Я , конечно , не за братских помощь , но по моим меркам справедливости будет неправильно , если венгры будут обограваться нашим газом почти в два раза дешевле чем сербы ...
    Наверное история ВОВ наложила такой " комплекс не приятия ".
  • Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 08:57
    +1
    Безусловно сербы- братья. Но Вучич- не вся Сербия.Кажется, Вучич начинает наглеть. Только в долг. Либо, политический вариант решения вопроса.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 12:57
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Безусловно сербы- братья. Но Вучич- не вся Сербия.Кажется, Вучич начинает наглеть. Только в долг. Либо, политический вариант решения вопроса.

      В долг давать то же не комильфо - потом списать попросят... Решать вопрос надо кардинально: поскольку Сербия приторговывает газом с высокой добавленной стоимостью то при переподписании должно быть три контракта - на газ, на поставку вооружений и на переподготовку сербской армии по стандартам России. И никаких шпагатов между ЕС и ТС. Дополнительно ещё можем все их яблоки схрумкать! hi
  • Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 10:46
    0
    Не нравится по 800?! А по 1200 в Европе как?

    Скидку просить это конечно хорошо, а что взамен? Ничего кроме обещаний в вечной дружбе.
    1. V значит В
      V значит В Вчера, 11:48
      0
      Как обычно ничего)
  • алексей курилов_4
    алексей курилов_4 Вчера, 12:19
    +2
    я хочу Мерс но у меня нет таких денег. Обхожусь трамваем .
  • Волк
    Волк Вчера, 14:43
    -1
    СЕЙЧАС ВЫДНО!!!
    Я писал здес что РЫНОК САМ ПО СЕБЕ ВСЕ В МЕСТЕ С МИРОВИМ БИРЖАМ НЕТ ЖИЗЕНО СПОСОБЕН И УГРОБИТЬ МИР !!!
    Эти ринок у этом обличье привел и к 3 мирове войне ( 3 Биологическа которая в разгаре на сегодня) Не говорит о ПСИХОПАТСКИХ ИДЕЯХ ТИПА ЗОЛОТЕ МИЛИАРДИ которие директно последствие " риночно либеральные идеи.
    Одна од причины не ЖИЗЕНО способность рынка БИРЖЕВЕ ЦЕНЕ ТОВАРОВ , где саме бирже является ИСТРУМЕНТОМ В РУКАХ КРУПНИХ ИГРОКОВ И ГЛОБАЛНИХ ВЛАСТЕЛИНОВ ТИПА ВЕНЕЦИЯНЦОВ И ИХ СОЮЗНИКОВ !!!
    Эти энергетически кризис искуствени как и КОВИД ГЕЙТС ФАЛУЧИ пандемия , а КЛАУС ШВАБ ,, зельони и МИРОВА ЗО при ООН соучесники .
    Как и Патрициа Спиноза из комитета при ООН о изменениях климата!!! Эше один Бог Науки который не получил НОБЕЛОВУ ПРЕМИЮ КРОМЕ МЕНДЕЛЕЕВА И ТЕСЛЕ ПО ИМЕНУ МИЛУТИН МИЛАНКОВИЧ ОБЯСНИЛ 100 ЛЕТ НАЗАД ЦИКЛИЧНОСТЬ ИЗМЕНИ КЛИМАТА и что это не имеет никаких связи с ЦО2 и пуками коров НО ПОЛУЧАТЕЛЬИ НОБЕЛОВИХ ПРЕМИИ ЭТО НЕ ГОВОРЯТ !!!
    Вучич говорил ФАКТЫ что нити одно маленко государство НЕ СМОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ ТАКОВИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕНА НА ЕНЕРГЕТИКУ А У ВСЕХ БОЛЬШИХ БУДУТ БОЛЬШИЕ СОЦИЯЛНИ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ !!!
    А не сказал самое головно , наверно ни не знает нити понимает ЧТО ВСЕ ЭТО ПЛАНОВО СДЕЛАНО В МЕСТЕ С ПАНДЕМИИ КОВИД ГЕЙТС 19 И РАЗНИХ СОЕВ КОВИД !!!
    Народ должан понять что група ПСИХОПАТОВ с уровнем знания ОБЕЗЬЯНЫ играет с миром и льудми и что тут нет проблема дал Путин кому то снизит цену газа , а ПРОБЛЕМА ЭСТ САМАЯ ЦЕНА ГАЗА КОТОРУЮ НЕ ПОДНЯЛ В.В. ПУТИН !!!
    Стоимость ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛНОГО ГАЗА РУСКОГО НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ , НО ЦЕНЕ ВИРАСЛЕ ПОЧТИ 10 РАЗ !!! это " ринок" и эго закони .
    Путин сможет помочь что бы эта истерия с ценами уменьшилась НО ПСИХОПАТЕ БУДУТ ДАВИТЬ ЧТО БЫ ЦЕНЕ РОСЛЕ И СИЛНО И ЧЕРЕЗ КОВИД 19 И МАСОВОГО УБИСТВА ЛЬУДИ !!!
    1. Волк
      Волк Вчера, 15:22
      -1
      ПУТИН СДЕЛАЛ ВСЕ ЧТО БЫ СПАСТИ МИР ОД БЕШЕНСТВА ЦЕНА НА ГАЗ КОТОРУЮ ПРОДВИГАЮТ ПСИХОПАТИ !!!
      Но тут не понятен ВУЧИЧ и эго заявльене он тотални иди......т или просто по заказу предательски сделал такое заявльене что бы сделать возможным внутренний удар на Путина с стороне глобалних психопатов ?
      Народ не видит картину целиком а толко с микро точки и эгоизмом и не выдит что стоить за этим ЗАЯВЛЕНИЯМ :ЧТО У НАС ЦЕНЕ НА ГАЗ НЕ МОДНО ОПЛАТИТ А ПУТИН ПОДАРИТ КОМУ ТО ГАЗ !!!
      Это в ПЕРВУ ОЧЕРЕД УДАР НА ПУТИНА , А В ПОСЛЕДСТВЕ ПОСТРАДАЕТ СЕРБИЯ И СЕРБИ !!!
      1. Волк
        Волк Вчера, 15:27
        -1
        А ПОЛУЧАТЕЛЬОВ НОБЕЛОВЕ ПРЕМИИ ВСЕ В МЕСТЕ С НОВИМ ДЛЯ МИРА МУРАТОВИМ НАДО СПРОСИТ ПО ЧЕМУ ВИЧЕКРНУЛИ ИЗ МЕНДЕЛЕЕВЕ ТАБЛИЧКЕ ЕТЕР И КТО ЭТО СДЕЛАЛ ???
        1. Волк
          Волк Вчера, 15:28
          -1
          После СМЕРТИ Бога науке Менделеева !!!
  • sen
    sen Вчера, 15:23
    +2
    А Китаю, по какой цене мы продаем? Вот по такой цене надо и Сербии продать.
  • 76rtbr
    76rtbr Вчера, 16:04
    -1
    как патриоты минусят , скидывайтесь Сербии со своих денег !!!
    1. Волк
      Волк Вчера, 16:16
      -1
      Патриоты из Ватикана и Патрии ! У нас РОДО ЛЬУБИ из РОДИНИ !!! А скыдоват надо от Клауса Шваба , Клинотоноидов , Гоше , Лондона итд.... wink
    2. Волк
      Волк Вчера, 16:16
      -1
      Патриоты из Ватикана и Патрии ! У нас РОДО ЛЬУБИ из РОДИНИ !!! А скыдоват надо от Клауса Шваба , Клинотоноидов , Гоше , Лондона итд...
      1. Волк
        Волк Вчера, 16:29
        -1
        Один од Богов Науке МИЛУТИН МИЛНКОВИЧ !!! ТОЖЕ НЕ ПОЛУЧИЛ НОБЕЛОВУ ПРЕМИУ !!!
        Он обяснил НАРОДУ ЦИКЛИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ПОЛУСОВ !!!
        Эго теории КОТОРЕ ОН ДОКАЗАЛ !!!, ПСИХОПАТЕ пользуюсь что бы ПРОДВЫГАТ ЛОЖИВЕ ТЕОРИИ ЦО2 И ПУКОВ КОРОВАХ КОТОРЫЕ ЯКОБЫ ВЛИЯЮТ НА ИЗМЕНУ КЛИМАТА !!!
        Пуст получательи НОБЕЛОВИХ ВЗЯТОК ОБЙАСНЕТ НАРОДУ МИЛАНКОВИЧЕВЕ ТЕОРИИ !!! wink
  • Боромир1941
    Боромир1941 Вчера, 16:44
    0
    Да, чтобы с бизнесом связываться, это вообще нужно быть без тормозов. Как кинут и хрен найдёшь
  • alexvmar
    alexvmar Вчера, 16:53
    +1
    Не владея всей необходимой информацией трудно сказать, почему Сербии предложили такую цену. С другой стороны, цену предлагает коммерческая компания. А есть ли политические мотивы для снижения коммерческой цены - это предмет политических взаимоотношений между странами. Возможно, сербы где-то кинули нас в вопросах взаимоотношения с Россией. И это учитывается. Мы учитываем, что Косово - Сербия. Учитывает ли Сербия, что Крым, это Россия? И так далее...
    1. Волк
      Волк Вчера, 18:14
      -1
      Нет тут вапрос учитывает Сербия что Крим Русия , Серби учитывают и нет толко Крим а и Киев и Ужгород , а вапрос тут что учитывает Вучич и для кого ? Наверное Путин знает на много больше на кого работает Вучич и куда ! wink
      1. Волк
        Волк Вчера, 18:32
        -1
        Кроме этого тут вапрос что учитывают ПОДСОБНИКИ Троцкого и Гоше ! ;)
        1. Волк
          Волк Вчера, 18:39
          -1
          Народ тут не понимает что и либерални капитализам и коммунизм Троцкого в месте с Марксом и Енгелсом Глобалистичко движение од ОДНИХ ТОЖЕ САМИХ ПСИХОПАТОВ ! , и работали на ОДНОГО ХОЗАЕВ ма сколко это похоже на тотално противречйие.
  • p0pulivox
    p0pulivox Вчера, 18:01
    +2
    Цитата: Ольгович

    а вот россияне оплачивают просто СМЕШНЫЕ цены за газ-по сравнению с Западом, где для потребителей они еще и постоянно растут этой осенью ,причем настолько, что не могут быть оплачены огромным количеством потребителей.

    Тут на ум приходит непереводимая игра слов на местном наречии, но замечу в рамках приличия:
    вот почему-то не сомневаюсь, что западные потребители помучаются, но выкрутятся, не помрут и по миру не пойдут, а вот если у нас установить цены на газ близкие к не смешным западным (а дело потихоньку к тому идёт), то дорогие россияне окажутся в очень не смешном положении, со всеми вытекающими последствиями...
    1. Волк
      Волк Вчера, 18:47
      -1
      Плус для вас . В этом и идея! wink
      1. Волк
        Волк Вчера, 18:57
        -1
        Но Путин СПОКОЙНО МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ВНУТРЕННЕЕ ЦЕНЕ ДЛЯ НАРОДА КАК И БЫЛЕ ВСЕ РАВНО НА ПОДОСОБНИКОВ ГЛОБАЛИСТОВ !!! wink laughing laughing
        1. Волк
          Волк Вчера, 19:00
          -1
          А кому не нравится в их государствах цене на энергию пуст пересельаются на далеки восток Курили , Сибир там цене будут по-старому? laughing laughing laughing
          1. Волк
            Волк Вчера, 19:11
            -1
            Тут самое важно что цене для предприятия ДОЛЖНЕ БЫТ НА МИРОВОМ УРОВНЕ УЧИТОВАТ ГЕОГРАФИЧЕСКЕ РАЗНИЦЕ ЧТО БЫ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ОШИБОЧНОЕ РАЗВИТИЕ КАК В ВРЕМЕНА СССР !!!
            1. Волк
              Волк Вчера, 19:12
              -1
              Значит цене доя народа и предприятий должне быт разние!!!
  • singless
    singless Вчера, 22:59
    0
    все экономят. чем они лучше.
  • Radikal
    Radikal Сегодня, 00:18
    +1
    Цитата: Грибок
    Надо помочь сербам

    Помогай, вперёд! Будешь средства собирать, через СМС, как детям-инвалидам в РФ? sad
  • xomaNN
    xomaNN Сегодня, 11:49
    0
    на сегодняшний день у Белграда нет финансовой возможности платить за «голубое топливо» ту цену, которая предлагается Россией

    ПРимер Бацьки Луки заразимтелен очень. И так же виляет. Иду в ЕС и НАТО - не иду...При удобном случае этот Вучич "кинет" друга ВВП и Россию.
  • p0pulivox
    p0pulivox Сегодня, 11:50
    0
    Этот и другие наши "газовые" споры в интернете (и наяву) о ценах и скидках для Белоруссии или Сербии иногда выглядят забавно. Сообщается, что:
    По итогам второго квартала 2021 года РФ поставляла в Китай газ по цене в 148 долл. за 1 тыс. куб. м, сообщила китайская таможня. В первом квартале цена была еще ниже – около 121 долл. за 1 тыс. куб. м. Ранее сообщалось, что в первые месяцы 2021 года «Газпром» продавал голубое топливо в Китай и вовсе по 118,5 долл.
    Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» привязан к цене мазута и газойля с девятимесячным лагом, при этом цена газа меняется поквартально.

    По данным Wood Mackenzie, в августе текущего года трубопроводный газ из России для Китая стоил в два раза дешевле, чем из Мьянмы, практически на 30% дешевле, чем из Туркменистана, и более чем на 10% дешевле, чем из Казахстана и Узбекистана.

    Если это правда, о чём мы спорим?
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 16:45
      0
      Надо знать в контракте все моменты.... СПГ в ЮКорею почти безплатно уходит..... Но они основные инвесторы в разработку и оборудование........ Цена не с воздуха берется
  • Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:43
    0
    Нет, так нет........ Дайте активы..... Предостпвьте базы.....
  • wandlitz
    wandlitz Сегодня, 16:46
    0
    Ответ прост, как поётся в известной Одесской песне "а шо я с этого буду иметь?"
    1. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 17:47
      0
      А иметь будут народ(нас). Но мы это, крепчать от того будем!
      Если серьезно - или мелочь или ничего. Это в духе нашей скорбной политики.
      И уж оторвать эту мини-страну с пониженой социальной ответственностью от НАТО мы не сможем(наша элита не рискнет, у самой дети\активы там).
  • A.B.
    A.B. Сегодня, 17:02
    0
    И в чём проблема? Сербия за свой счёт строит военную базу для ВС России и платит за военную поддержку. Проблема с газом и не только моментально исчезнут.
    1. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 17:37
      0
      Газ невосполняем, земля тоже больше не производится.
      А кончатся сербы(немцы и прочие тоже) - кто-нить еще поналезет.
      Может стоит выбрать зиму похолоднее и "ой, а газопровод то засорился, извините"?
      Ну а потом колонизацию, ответят за все эти "дранг нахт остен" и прочих наполеонов/тевтонцев.поляков и прочее зло из Европы что к нам сюда забегало.
    2. IvanMoljkovic
      IvanMoljkovic Сегодня, 19:56
      0
      What are you talking about?!
  • Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 17:34
    0
    Сербия, не будучи членом НАТО, взяла на себя обязательства, равные тем, которые имеют полноправные члены НАТО

    Ну и какие им скидки то?
    Они же враги, официально.
    НАТО оно против СССР создавалось, как следствие теперь оно против РФ.
  • Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 17:44
    0
    Цитата: ДымОк_в_дЫмке
    как часть рынка, - нет


    Разве что продать всё как за 0.0001-1% от стоимости. Ну а потом нет товара и как следствие нет рынка.

    Наши управленцы могут.
    С заводами подобное уже было, да.