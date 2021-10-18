Деревенские воспоминания в «мировом масштабе». Грустный фельетон

А хорошо мы жили в советской деревне. Учились, работали, праздники праздновали. Да… Женились, опять же, детей заводили… Но было у нас развлечение, которое недоступно современной молодежи. Помните субботу, деревенский клуб, проигрыватель концертный и… «мы вам честно сказать должны, больше жизни девчонки нам нужны...».
И деревенские «Мерседесы» того времени – мотоциклы «Восход». Про отцовского «Порше», в смысле «Урал» с коляской, вспоминаем как о каком-то высшем благе. Есть у девчонок странная черта характера. Они никогда не ходят в одиночку. Только парами. А «Урал» позволял отвезти на речку не только пару, а сразу трех, а то и четырех…
А парни из соседней деревни? Помните, как кто-нибудь из них приглядит нашу деревенскую и начнёт её охаживать? Сразу же находится парень из наших, для которого эта самая девчонка краше всех. И тогда… «Пойдем за клуб», а там... Да, были люди в наше время. Правда, по осени забирал тот, пришлый, нашу девушку в жены, а кто-то из наших привозил себе жену из соседнего села. Так и продолжалась жизнь.
А сейчас?.. Что происходит, как говорил герой гражданской войны Петр Исаев другому герою гражданской войны Василию Чапаеву в известном фильме, «в мировом масштабе»? Превратились эти самые деревенские парни в зомби. Уже не просто бьют друг другу физиономии, уже убивают друг друга. Воспитывают их и натравливают другие, а вот дальше сами…
Расскажу-ка я вам для начала один анекдот из далёкой латиноамериканской страны. Небо. Голубое-голубое. И парашютист. Весёлый, с восторженными глазами… И вдруг подлетает к нему орёл и приветствует: — Здорово танцор! Парашютист голову надменно поворачивает и отвечает: — Я не танцор! Я скайдайвер! На что орёл говорит: — Да знаю я вас. Все скайдайверы. Только внизу всё поле кактусами заросло…
Это я вас как бы за границы России отправил мысленно. Для начала в одну когда-то братскую страну, а сегодня воюющую с нами уже восемь лет. Ну туда, где придумали «праздник сразу всех». Верующим – Покров, казакам, точнее козакам по-местному — день казачества, нацистам — день образования УПА, а всем остальным – день защитника и защитницы в одном флаконе.
Жили себе люди спокойно. Но решили их парни из одной залужной страны сделать танцорами, как парашютиста. Вы же знаете, как дрессируют животных. Кнут и пряник. Особо много пряников и не понадобилось. Понятливые оказались будущие зомби. Одним разрешили работать в нормальных странах за копейки. Другим – грабить и насиловать своих же деревенских безнаказанно, а тех, кто сопротивлялся, выгнали в соседние страны. И всё. Хоть сейчас на собачьи бои выставляй.
А потом что-то не заладилось в этой своре. Хозяева попытались было натравить их на соседнюю страну, но там пригрозили морды начистить не только этим зомби, но и тем, из Залужья. Ещё и ружьё с солью показали. Для понимания, так сказать. Гиперзвуковое такое ружьё… Кинулись зомби на восток своей страны, а там хоть и без ружья гиперзвукового, но отхватили от местных по полной. Сказали, что в следующий раз это, как красиво сказать-то, оторвут… нет, кастрируют забияк.
Эту историю вы знаете. А вот о том, какой выход для своей злости нашли зомби сегодня, мало кто догадывается. Помните, в 30-е годы прошлого века было уже такое государство, с такими же зомби. Они тогда тоже нашли выход. Они евреев нашли. Точнее, виновников всех бед своих в образе евреев. И ещё цыган, славян и прочих «недочеловеков» по их классификации.
Современные зомби не стали думать. Пошли по проторенной дорожке. Только вот евреев трогать нельзя. Президент еврей. Славян тоже, сами себя считают славянами, черноволосыми. Остаются цыгане. Смотрю я украинские ресурсы сегодня и поражаюсь, как эти ромы распоясались. То там какого-нибудь солдатика на колени поставят и морду набьют, то в другом месте.
А ВСУ и ветераны ООС терпят. Только нацики отпор дают. Отловят где-нибудь цыгана и дают в этот самый отпор. Под камеру, главное, всё делается. Цыгане в селе Торчин Волынской области напились и отлупили солдата. Под камеру. В ответ националисты нашли пьяниц и заставили извиняться на коленях. Тоже под камеру. Через несколько дней целый эпизод из крутого боевика показали в сети. Цыгане догнали ночью солдат и заставили уже их извиняться…
Интересная картинка? Кому же это надо было? Ответ я нашёл… на Донбассе. У инсайдера «Джокер ДНР».
«По данным моих шпионов из окружения Председателя СБУ клоуна Баканова, в этот раз видео было снято и опубликовано не нашими старыми друзьями из ЦИПсО, а СБУшными информационщиками по прямому приказу Баканова.»
Так вот где собаку зарыли! А причины, по которым был отдан этот приказ? В той, разгромленной нашими дедами и прадедами в 1945-м, стране всё было понятно. Евреи богатые люди. Умеют зарабатывать и копить, а здесь что? Опять к «Джокеру» обратился.
«А причиной тому стало то, что окружение Верховного клоуна Зеленского решило отжать у цыган весь прибыльный бизнес от производства и сбыта наркотиков до торговли людьми. Но больше всего их заинтересовали каналы контрабанды, которыми владеют цыгане на Закарпатье. Плюс к этому – отжать самый богатый цыганский посёлок Подвиноградов, который находится также в Закарпатской области.»
Ничего нового. Тех, кого когда-то натравили на братскую страну, теперь сами натравливают подросших щенков на других своих сограждан. Этнические чистки в современном виде. Бей своих, чтобы чужие боялись. Может, скоро во Львове опять появятся таблички в общественном транспорте и общепите – «Собакам и украинцам вход воспрещен». Нет, «собакам и цыганам вход воспрещен»…
А вот совсем другая история. Из другой части света, из Азии. Тут надо вспомнить историю из студенческой жизни. Первый курс, первый зачёт… Староста сказал, что будет два вопроса. Теоретический и практический. Перед сдачей от одной очень серьёзной девушки вопрос к преподу: — А дополнительными источниками пользоваться можно? — Можно! Напоминаю, сто метров. Для юношей норматив 13 секунд, для девушек 14. А теорию по дороге повторите…
Читал я как-то на ВО материал о драке в Гималаях. Дрались индийские и китайские солдаты. Тогда ещё погибли двадцать индийцев и четверо китайцев. В долине Галван. Помните, наверное. Повторять не буду. История известная.
Так вот, история не окончена. Стратегическая дорога, ради которой солдаты обеих армий на этом плато гималайском сидят, действует. И солдатики там мёрзнуть в палатках продолжают. Укрепляют свои позиции. Командиры же уже традиционно, как-никак тринадцать раз уже, встречаются на переговорах. Чай пьют, мнениями обмениваются.
А что делать? Китай явно сильнее, но индусы в союзниках имеют тех же парней, что натравливали ребят из той страны, о которой я выше писал. Вот такая скрученная ситуация. Все правы, все неправы, а решать проблему надо. Читаю местную прессу и становится как-то неуютно.
Пекинская газета Global Times. Это издание специализируется на материалах для зарубежного читателя:
«Китай должен не только отклонить неразумные требования Индии за столом переговоров, но должен быть готов обороняться против индийской военной агрессии».
«Президент США Джозеф Байден часто вступал в контакт с правительством Индии. Они обсуждали планы, как сорвать рост Китая.»
«Президент США Джозеф Байден часто вступал в контакт с правительством Индии. Они обсуждали планы, как сорвать рост Китая.»
Короче говоря, во всём виноваты ребята из той самой страны. Это официальное мнение Китая. С которым согласно достаточно много аналитиков и специалистов по китайско-индийским отношениям. Даже индусы не спорят по этому вопросу с противной стороной. Правда, там уже поняли, что их просто хотят стравить с Китаем. Таким образом, подорвать сразу две быстро растущие экономики.
Винай Шукла, редактор-консультант журнала India Strategic (для Новой газеты):
«В Индии связывали большие надежды с образованием QUAD. Но после того как Вашингтон убедил своих двух англоязычных закадычных союзников сформировать на Тихом океане новый эксклюзивный блок AUCUS с участием Лондона и Канберры, в Дели многим стало ясно, что рассчитывать на поддержку США и их близких партнеров в разрешении пограничного спора с Китаем нечего. Решение нужно искать на двусторонней основе.»
И как вам две истории? Одна про то, как зомби готовятся пожирать своих же сограждан. А вторая о том, как разум и желание улучшить жизнь в своей стране делают даже из ястребов голубей мира. Мне сложно понять логику людей, которые накануне довольно сложной и пока непонятной зимы разжигают ещё и националистические настроения в собственной стране.
Хот, понятно, что слабая цыганская диаспора на Украине это всего лишь репетиция к более масштабным зачисткам по этническому принципу. «Чемодан, вокзал, Россия», так популярные на Украине, скоро превратятся в «чемодан, вокзал, Венгрия», в «чемодан, вокзал, Польша», в «чемодан, вокзал, Румыния», а может, как когда-то в Бабьем Яру, в «чемодан, вокзал, ров...», для тех, вродерусинов, у кого нет другого государства.
И в это же время Индия и Китай, под угрозой тех же сложностей, ищут мирный путь восстановления отношений. Да, это сложно. Да, это требует огромных усилий с обеих сторон. Но ведь ищут. Не проливают бездумно кровь своих и чужих солдат, а разговаривают. Тринадцать раз, возможно, двадцать, тридцать... Не выстрелов друг в друга, а встреч и разговоров!
Три страны. Одна – подросток, убежавший из дома, забывший своих родителей и предков вообще, уличный беспризорник, страстно мечтающий проснуться весенним утром 2022 года богатым и знаменитым. И две другие – взрослые, с богатым жизненным опытом, с традициями, культурой, объединившие множество народов, понимающие, что проснуться солнечным весенним утром 2022 года – этого уже достаточно.
Грустный получился фельетон. Да и фельетон ли?..