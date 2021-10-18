«По данным моих шпионов из окружения Председателя СБУ клоуна Баканова, в этот раз видео было снято и опубликовано не нашими старыми друзьями из ЦИПсО, а СБУшными информационщиками по прямому приказу Баканова.»

«А причиной тому стало то, что окружение Верховного клоуна Зеленского решило отжать у цыган весь прибыльный бизнес от производства и сбыта наркотиков до торговли людьми. Но больше всего их заинтересовали каналы контрабанды, которыми владеют цыгане на Закарпатье. Плюс к этому – отжать самый богатый цыганский посёлок Подвиноградов, который находится также в Закарпатской области.»

«Китай должен не только отклонить неразумные требования Индии за столом переговоров, но должен быть готов обороняться против индийской военной агрессии».



«Президент США Джозеф Байден часто вступал в контакт с правительством Индии. Они обсуждали планы, как сорвать рост Китая.»

«В Индии связывали большие надежды с образованием QUAD. Но после того как Вашингтон убедил своих двух англоязычных закадычных союзников сформировать на Тихом океане новый эксклюзивный блок AUCUS с участием Лондона и Канберры, в Дели многим стало ясно, что рассчитывать на поддержку США и их близких партнеров в разрешении пограничного спора с Китаем нечего. Решение нужно искать на двусторонней основе.»