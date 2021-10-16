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Британское командование подтвердило инцидент во время военных учений в Солсбери

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Британское командование подтверждает информацию о трагическом инциденте во время учений на одном из полигонов в Солсбери (графство Уилтшир). Известно о том, что в ходе учений по меньшей мере один британский военнослужащих погиб, ещё несколько получили ранения и травмы. При этом данные о точной причине происшествия разнятся.


По одной из представленных в британских СМИ версий, в ходе тренировок на полигоне Солсбери-Плейн произошло столкновение бронемашин, в результате которого одна из них опрокинулась. При этом, по каким-то причинам, произошло возгорание. Предполагается, что могла произойти детонация боекомплекта, что и привело в конечном итоге к трагедии.

По другим данным, столкновение бронемашин произошло на автодороге, которая ведёт в сторону военного полигона Солсбери-Плейн. И в этой трактовке сообщается, что одна из бронемашин перевернулась. Причём уже утверждается, что она перевозилась на автомобильной платформе, которая и угодила в ДТП.

Британские журналисты попросили прокомментировать ситуацию полицию графства Уилтшир. Официальный представитель полиции Солсбери заявил о том, что в связи с проведением в этом районе военных учений он не уполномочен предавать все подробности трагического инцидента огласке.

К месту происшествия направлены несколько бригад скорой помощи, а также экипажи пожарной охраны графства Уилтшир.

Известно о том, что 15 октября в Солсбери стартовали учения НАТО «Железный шторм».
Использованы фотографии:
Твиттер/Армия Великобритании
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29 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Вчера, 07:11
    +9
    Это учения,и трагедии увы имеют место быть в любой стране мира.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 07:40
      +2
      Цитата: Бережливый
      Это учения,и трагедии увы имеют место быть в любой стране мира.

      Мало информации по этому инциденту, даже для того, что бы выражать сожаления. request
      1. URAL72
        URAL72 Вчера, 08:34
        +7
        "Мало информации по этому инциденту, даже для того, что бы выражать сожаления."

        Какие сожаления? Они открыто называют нас врагом, душат санкциями нанося многомиллиардный ущерб ежегодно. Положительными эмоциями в сторону англосаксов не отличаюсь. Скорее наоборот.
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 08:54
          +3
          Цитата: URAL72
          Положительными эмоциями в сторону англосаксов не отличаюсь. Скорее наоборот.

          Ну, тоже, как то так yes
      2. frruc
        frruc Вчера, 10:01
        -3
        Вспомним недавние события: Солсбери- Баширов & Петров- скрипали и массовые отравления. Прямо анамальная зона какая-то. Ждем сообщений о дальнейших проишествиях.
        1. 210окв
          210окв Вчера, 19:32
          0
          Просто-гадском место.
    2. knn54
      knn54 Вчера, 08:01
      +2
      -она перевозилась на автомобильной платформе, которая и угодила в ДТП.
      Сколько ЧП произошло из за проблем с погрузкой/перевозкой-поставили не так.где то недотянули,неустойчивость из за высоты груза,"скользота" на дороге.А тут еще и ДТП.
    3. Covid
      Covid Сегодня, 12:47
      0
      На память приходят слова Путина, что Сирия это тоже учения для Российской армии. Он говорил , что это экономит много денег России, но не сказал сколько жизней это стоило. А это на вскидку сотни.
  2. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 07:22
    +4
    Известно о том, что в ходе учений по меньшей мере один британский военнослужащих погиб, ещё несколько получили ранения и травмы.

    Бывает... От такого никто не застрахован. request
  3. spech
    spech Вчера, 07:22
    -2
    в ходе тренировок на полигоне Солсбери-Плейн

    Хайли лайкли, Мамай клянусь Новичок.
    1. serg.shishkov2015
      serg.shishkov2015 Вчера, 08:33
      -1
      я дико извиняюсь-Вы сейчас на каком языке говорите? Ничего не понял! особенно- два первых слова! Хотя *птичий язык* своих учеников понимал!
  4. Сергей3
    Сергей3 Вчера, 07:33
    0
    Опять Петров с Башировым на задание выезжали? А почему тогда не использовали так любимый британцами новичёк?
    1. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 07:38
      0
      Цитата: Сергей3
      А почему тогда не использовали так любимый британцами новичёк?

      Там в том Солсбери своей гадости хватает. Нашему МИДу надо бы поагрессивнее - обвинить в отравлении экипажей выбросами с той лаборатории, ну хайли лайкли, чо
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Вчера, 09:06
        0
        Да неее, просто место проклятое там то отравление причём Б. О. В. от которого НИКТО не умер то трагедия тоже не понятная ПОКА, как говаривал мой ротный, - "Рассветет увидим". Не понятно толь разгильдяйство то ли тех. неисправность.
    2. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 07:42
      -2
      Цитата: Сергей3
      Опять Петров с Башировым на задание выезжали?

      Кстати. Петров с Башировым это всё-таки династия? Или как? Интересно, в Советске реальных предков могилы нашли?
    3. Bradley
      Bradley Вчера, 07:49
      +1
      Опять Петров с Башировым на задание выезжали? А почему тогда не использовали так любимый британцами новичёк?

      Причем тут Петров и Баширов? Лишь бы ляпнуть?
      1. serg.shishkov2015
        serg.shishkov2015 Вчера, 08:22
        +1
        Согласен! шутки про эту парочку- до физиологических реакции организма надоели!
        1. Bradley
          Bradley Вчера, 08:49
          +1
          Согласен! шутки про эту парочку- до физиологических реакции организма надоели!

          Да, надоели чуть ли не в каждой статье про Петрова/Баширова писать.
        2. 210окв
          210окв Вчера, 19:34
          +2
          Ну, про третьего персонажа забыли-кота Скрипалей.....
          1. Bradley
            Bradley Вчера, 20:44
            +1
            Ну, про третьего персонажа забыли-кота Скрипалей.....

            Кот Скрипалей хотя бы юморно смотрится.
      2. frruc
        frruc Вчера, 20:38
        -1
        Если Вдруг в Солсбери случится ЧС, никто не удивится. Причина уже заранее известна. yes
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 07:44
    -2
    ***
    На шпиль засмотрелись...
    ***
  6. prior
    prior Вчера, 08:10
    +1
    в Солсбери стартовали учения НАТО «Железный шторм».

    Назвали учения "Железный шторм", вот вам и результат, вот бронемашину и перевернуло.
    Странно, что всего одну. Шторм ведь железный, мог и побольше навернуть. wassat
  7. Fedorovich
    Fedorovich Вчера, 08:39
    +4
    На новость не тянет -- на учениях всегда какая-нибудь хрень случается, и хорошо, еслибез особых последствий...
  8. Dikson
    Dikson Вчера, 08:50
    0
    "Фрицем меньше -к победе ближе" (с) кто-то из советских снайперов времён Великой Отечественной войны
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Вчера, 08:54
    +3
    На учениях всякое бывает и как правило исключительно из-за человеческого фактора, а проще говоря из-за не соблюдения мер безопасности и халатности. И боевые машины переворачиваются, и солдатика разместившегося поспать в р-не гусениц придавить (раздавить) может, и случайным выстрелом убить, и вместе с палаткой сгореть... (все приведенное из личных наблюдений).
    1. serg.shishkov2015
      serg.shishkov2015 Вчера, 11:30
      0
      у нас воинское захоронение- военнослужащие, погибшие при охране города- я 119 имён насчитал- с 1946 по, если память не изменяет-1991 год
  10. razved
    razved Вчера, 13:27
    -1
    Опять Солсбери... Неужели снова Петров и Боширов? laughing
  11. Shaman
    Shaman Сегодня, 11:08
    0
    Что опять "новичок"?