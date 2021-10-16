Британское командование подтвердило инцидент во время военных учений в Солсбери

Британское командование подтверждает информацию о трагическом инциденте во время учений на одном из полигонов в Солсбери (графство Уилтшир). Известно о том, что в ходе учений по меньшей мере один британский военнослужащих погиб, ещё несколько получили ранения и травмы. При этом данные о точной причине происшествия разнятся.По одной из представленных в британских СМИ версий, в ходе тренировок на полигоне Солсбери-Плейн произошло столкновение бронемашин, в результате которого одна из них опрокинулась. При этом, по каким-то причинам, произошло возгорание. Предполагается, что могла произойти детонация боекомплекта, что и привело в конечном итоге к трагедии.По другим данным, столкновение бронемашин произошло на автодороге, которая ведёт в сторону военного полигона Солсбери-Плейн. И в этой трактовке сообщается, что одна из бронемашин перевернулась. Причём уже утверждается, что она перевозилась на автомобильной платформе, которая и угодила в ДТП.Британские журналисты попросили прокомментировать ситуацию полицию графства Уилтшир. Официальный представитель полиции Солсбери заявил о том, что в связи с проведением в этом районе военных учений он не уполномочен предавать все подробности трагического инцидента огласке.К месту происшествия направлены несколько бригад скорой помощи, а также экипажи пожарной охраны графства Уилтшир.Известно о том, что 15 октября в Солсбери стартовали учения НАТО «Железный шторм».